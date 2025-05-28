13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bugsnag สำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดในปี 2025

📌 เมื่อระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดของ Crowdstrike ล้มเหลวในการตรวจจับข้อบกพร่องสำคัญในซอฟต์แวร์ตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำไปใช้งานจริง ส่งผลให้เกิดการล่มของระบบ Windows หลายล้านเครื่องทั่วโลก
ความเสียหาย: สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบิน โรงพยาบาลเลื่อนการผ่าตัด ธนาคารไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมได้ และแม้แต่ป้ายโฆษณาในไทม์สแควร์ก็แสดงหน้าจอสีน้ำเงินแห่งความตาย เหตุการณ์นี้เน้นย้ำให้เห็นว่าความล้มเหลวเพียงจุดเดียวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดสามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกได้อย่างไร
เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างหายนะทางดิจิทัลกับการดำเนินงานที่ไร้ที่ติ
ในขณะที่ Bugsnag เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาด ความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปและความจำเป็นในการใช้โซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นได้ทำให้ทีมต่างๆ หันไปสำรวจตัวเลือกอื่นๆ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ให้การตรวจสอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้จริง และความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ คุณมาถูกที่แล้ว คู่มือนี้จะพาคุณไปสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bugsnag ที่พร้อมช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมคุณ
📊 การวิจัยแสดงให้เห็นว่า: การประนีประนอมในการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นการเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบร้ายแรง ตามข้อมูลของCISQ ซอฟต์แวร์คุณภาพต่ำทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2020 เพียงปีเดียว
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bugsnag ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|ติดตามและแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง
|เทมเพลตสำหรับรายงานข้อบกพร่อง, ระบบอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ยามเฝ้า
|การติดตามและวินิจฉัยข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์
|การติดตามลำดับการเรียกใช้, การตรวจสอบประสิทธิภาพ, สุขภาพของการปล่อยเวอร์ชัน
|แผนฟรี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|เรย์กัน
|รายงานการชนอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
|การตรวจสอบผู้ใช้จริง, การเล่นซ้ำเซสชัน, แดชบอร์ด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $40/เดือน
|โรลบาร์
|การปรับปรุงโค้ดอย่างต่อเนื่องและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
|การกลุ่มข้อผิดพลาดโดยใช้ระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูลข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
|ดาตาดอก
|การตรวจสอบประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์
|APM, บันทึก, การติดตาม, ตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐาน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|แอปไซน์กัล
|การตรวจสอบแบบครบวงจรสำหรับแอป Ruby และ Elixir
|การติดตามข้อผิดพลาด, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, การตรวจสอบโฮสต์
|แผนฟรี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|นิวรีลิก
|การสังเกตการณ์แบบครบวงจรตลอดทั้งระบบระหว่างแอปพลิเคชัน
|APM, บันทึก, สังเคราะห์, แดชบอร์ด
|แผนฟรี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ฮันนี่แบดเจอร์. io
|การตรวจสอบแบบครบวงจรสำหรับทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
|การตรวจสอบเวลาทำงาน, การติดตามข้อผิดพลาด, การตรวจสอบ cron
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $26/เดือน
|แอร์เบรก
|การตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบเบาสำหรับทีมพัฒนา
|การติดตามการปรับใช้, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, การผสานรวม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|LogRocket
|การตรวจสอบด้านหน้าพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
|การเล่นซ้ำเซสชัน, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, การติดตามประสิทธิภาพ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน
|สแต็กที่ดีกว่า
|การตรวจสอบการทำงานและเหตุการณ์
|หน้าสถานะ, การแจ้งเตือน, แดชบอร์ด, บันทึก
|แผนฟรี; ราคาที่กำหนดเอง
|การสังเกตการณ์ของ Splunk
|การตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับองค์กร
|การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน, APM, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|Instabug
|การรายงานข้อบกพร่องในแอปและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
|การเล่นซ้ำเซสชัน, แบบสำรวจผู้ใช้, การรายงานข้อขัดข้อง
|ราคาตามความต้องการ
📊 ข้อเท็จจริง:88% ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รู้สึกว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้ การแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดในโค้ดคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bugsnag ที่คุณควรใช้
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหนือกว่าความสามารถของ Bugsnag—เช่น การตรวจสอบผู้ใช้จริงที่ดีกว่า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น—รายการนี้พร้อมตอบโจทย์คุณ
มาดูตัวเลือกยอดนิยมกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยให้ทีมจัดการและแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการงานที่ปรับแต่งได้สูง แม่แบบเฉพาะสำหรับข้อผิดพลาด และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อผิดพลาดทั้งหมดให้ราบรื่น ทีมสามารถบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้ด้วยClickUp Tasks
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ได้รับความนิยม เช่น GitHub และ Sentry ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การซิงค์ปัญหาเป็นไปโดยอัตโนมัติและสร้างเวิร์กโฟลว์แบบรวมศูนย์สำหรับทีมวิศวกรรมClickUp Dashboardsมอบการมองเห็นสถานะข้อผิดพลาด ปริมาณงานของทีม และไทม์ไลน์การแก้ไขได้ทันที ในขณะที่ClickUp Automationsช่วยขจัดขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง—เร่งการแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ดูว่า ClickUp Automations สามารถช่วยคุณจัดการการตรวจสอบโค้ด อัตโนมัติการติดตามข้อบกพร่อง และทำให้การส่งมอบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร 👇
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpจะช่วยให้คุณรายงาน ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และแบบฟอร์มในตัว เทมเพลตนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อบกพร่องทั้งหมดให้ราบรื่น ทำให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติหลักของเทมเพลต:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้หลายแบบ: รายการ, กระดาน (คัมบัง), ปริมาณงาน, ไทม์ไลน์, และแบบฟอร์ม
- สถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจน
- แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องที่ใช้งานง่าย สามารถแชร์หรือฝังได้
- การจัดการปริมาณงานและระยะเวลาเพื่อติดตามความสามารถของทีมและกำหนดตารางการดำเนินงาน
- การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อการนำไปใช้และการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
👍 ข้อได้เปรียบ: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยรวมศูนย์การติดตามข้อบกพร่อง การมอบหมายงาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว วิธีการแบบบูรณานี้ช่วยให้กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบข้อบกพร่องด้วยรายการหรือโฟลเดอร์เฉพาะ: สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการติดตามข้อบกพร่อง ใช้ClickUp Formsสำหรับการรับข้อบกพร่อง และจัดหมวดหมู่ตามทีมหรือความรุนแรงเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- จัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่อง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ (P0–P4), ผลกระทบ, และความสามารถในการทำซ้ำ โดยปฏิบัติตามรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญที่มีโครงสร้าง
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดเส้นทาง ยกระดับ และแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญตามระดับความรุนแรงและจำนวนรายงาน
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: รวบรวมการสนทนาทั้งหมด การอัปเดต และงานที่ได้รับมอบหมายไว้ในหัวข้อบั๊กโดยใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง (@mentions) และการมอบหมายความคิดเห็น
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: ใช้มุมมองกระดาน, รายการ, ปฏิทิน หรือแกนต์ท์ เพื่อตรวจสอบสถานะของบั๊กและระยะเวลาการแก้ไข
- รายงานและปรับปรุง: ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูแนวโน้มของข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของทีม และบันทึกการเรียนรู้ใน Docs หรือ Whiteboards เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติและเทมเพลต
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ราอูล เบเซอร์รา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Atratoกล่าวว่า:
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันสามารถติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ยังช่วยเหลือฉันในฐานะผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลในการทำงานประจำวันของฉันอีกด้วย.
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันสามารถติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ยังช่วยเหลือฉันในฐานะผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลในการทำงานประจำวันของฉันอีกด้วย.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, และมุมมองในเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการแก้ไขข้อบกพร่อง, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน, และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
2. เซนทรี (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์และการแก้ไขข้อบกพร่อง)
Sentry เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ชั้นนำที่ช่วยนักพัฒนาในการตรวจจับ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน เว็บแอปพลิเคชัน, มือถือ และ ระบบแบ็กเอนด์ ด้วยความสามารถในการทำงานแบบเรียลไทม์ Sentry มอบ บริบทที่ครบถ้วน ในสแต็กเทรซ, เบรดครัมบ์ และ พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไข ข้อผิดพลาดของ JavaScript ติดตาม คำขอเครือข่าย หรือวิเคราะห์จุดคอขวดด้านประสิทธิภาพใน แอปพลิเคชันบนคลาวด์ Sentry มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับ ทีมวิศวกร ของคุณเพื่อให้สามารถรับมือกับข้อผิดพลาดสำคัญได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ GitHub, Jira และ Slack เพื่อเร่งความเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
👍 ข้อได้เปรียบ: หากคุณกำลังมองหา เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ ที่รวม การติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ การรายงานข้อขัดข้อง ไว้ด้วยกัน Sentry เป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการ การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
คุณสมบัติเด่นของเซนทรี
- การติดตามข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์พร้อมรายละเอียดการติดตามสแต็ก
- การติดตามประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันด้านหน้าและด้านหลัง
- การเล่นซ้ำเซสชันเพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง, การจัดกลุ่มปัญหา, และการวิเคราะห์แนวโน้มข้อผิดพลาด
- การผสานรวมกับ GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira และอื่นๆ
- SDK แบบโอเพนซอร์สสำหรับภาษาและเฟรมเวิร์กหลายสิบประเภท
ข้อจำกัดของเซ็นทรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
- คุณสมบัติการติดตามประสิทธิภาพอาจต้องการแผนระดับสูงกว่า
- หน้าจอแสดงผลอาจรู้สึกแออัดด้วยปริมาณข้อมูลที่มาก
ราคาแบบเซนทรี
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $26/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: การกำหนดราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเซ็นทรี
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sentry อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Sentry ช่วยฉันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกเหนือจากการทดสอบ: ฉันรู้เกี่ยวกับบั๊กที่เข้าสู่การผลิตทันทีที่เกิดขึ้นและได้รับมุมมองที่ชัดเจนว่าทำไมถึงเกิดขึ้น พวกเขายังมีฟีเจอร์ AI ทดลองที่ทำงานได้ดีทีเดียว!
Sentry ช่วยฉันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกเหนือจากการทดสอบ: ฉันรู้เกี่ยวกับบั๊กที่ไปถึงการผลิตทันทีที่มันเกิดขึ้นและได้รับมุมมองที่ชัดเจนว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น พวกเขายังมีฟีเจอร์ AI ทดลองที่ทำงานได้ดีทีเดียว!
3. เรย์กัน (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อผิดพลาดลึกและการตรวจสอบผู้ใช้จริง)
Raygun เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อ การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ การรายงานการล่ม ของแอปพลิเคชันบนเว็บ, มือถือ, และเดสก์ท็อป. มันโดดเด่นในการให้บริการ การตรวจสอบผู้ใช้จริง พร้อมการ เล่นซ้ำเซสชั่น อย่างละเอียด และการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ใช้ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าข้อผิดพลาดมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไร.
ด้วย Raygun, วิศวกรซอฟต์แวร์ และ ทีมผลิตภัณฑ์ จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ, ความเสถียรของแอปพลิเคชัน และรูปแบบของข้อผิดพลาด ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของบั๊กที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากที่สุดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง GitHub, Jira และ Slack เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
👍 ข้อได้เปรียบ: หากคุณต้องการเครื่องมือที่มากกว่าการติดตามข้อผิดพลาดขั้นพื้นฐานและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความเสถียรของแอป และ การโต้ตอบของผู้ใช้ Raygun เป็น ทางเลือกที่ดีสำหรับ Bugsnag
คุณสมบัติเด่นของเรย์กัน
- การตรวจสอบผู้ใช้จริงพร้อมการเล่นซ้ำเซสชันอย่างละเอียด
- รายงานการเกิดอุบัติเหตุและการติดตามข้อผิดพลาดพร้อมข้อมูลการวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์
- การติดตามประสิทธิภาพสำหรับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ
- การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและการจัดกลุ่มข้อผิดพลาด
- การผสานรวมกับ GitHub, Jira, Slack และอื่นๆ
- การแจ้งเตือนและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของเรย์กัน
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือแอปพลิเคชันที่มีปริมาณการใช้งานสูง
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าอินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนในช่วงแรก
- การสนับสนุนแบบออฟไลน์สำหรับแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัด
ราคาของเรย์กัน
- รายงานอุบัติเหตุ: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
- พัลส์ (การตรวจสอบผู้ใช้จริง): เริ่มต้นที่ $80/เดือน
- การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน: เริ่มต้นที่ $80/เดือน
เรตติ้งและรีวิวเรย์กัน
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Raygun อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Raygun คือความสามารถในการแจ้งเตือนและแจ้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ฉันสามารถติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแก้ไขได้ทันท สิ่งนี้ช่วยให้ฉันรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงและมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของฉันทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Raygun คือความสามารถในการแจ้งเตือนและแจ้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ฉันสามารถติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแก้ไขได้ทันที สิ่งนี้ช่วยให้ฉันรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงและมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของฉันทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
4. โรลบาร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์และการสนับสนุนการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง)
Rollbar เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ได้รับความนิยม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ ติดตามข้อผิดพลาด แบบเรียลไทม์และการจัดกลุ่มข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเพื่อลดสัญญาณรบกวนสำหรับ นักพัฒนา และ ทีมวิศวกรรม มันมอบความสามารถในการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ที่หลากหลายและรองรับหลายภาษาและเฟรมเวิร์ก ทำให้เป็น ทางเลือกของ Bugsnag ที่มีความยืดหยุ่น
Rollbar โดดเด่นด้วยการผสานรวมที่แข็งแกร่งเข้ากับ CI/CD pipelines ช่วยให้ทีมสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ตั้งแต่ต้นในกระบวนการPLOYMENT นอกจากนี้ยังมีระบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพ อย่างละเอียด ระบบแจ้งเตือน และระบบวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริง ทำให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถรักษา ความเสถียรของแอปพลิเคชัน และเพิ่มประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
👍 ข้อได้เปรียบ: คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน เว็บแอป และระบบหลังบ้านของคุณ พร้อมด้วยเครื่องมือในการมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Rollbar
- การติดตามข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์พร้อมการจัดกลุ่มอัตโนมัติ
- รองรับหลายภาษาและเฟรมเวิร์ก
- การผสานรวมกับเครื่องมือ CI/CD เช่น Jenkins, GitHub Actions และ CircleCI
- การตรวจสอบประสิทธิภาพและการแจ้งเตือน
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการคัดกรองปัญหา
- API ที่ครอบคลุมสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
ข้อจำกัดของโรลบาร์
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงมีความยากสูง
- ตามคำวิจารณ์บางประการ ระบุว่า UI อาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาของโรลบาร์
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็น: $16/เดือน สำหรับปริมาณกิจกรรม 25,000 ครั้ง
- ขั้นสูง: $32/เดือน สำหรับปริมาณกิจกรรม 25,000 ครั้ง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวโรลบาร์
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rollbar อย่างไรบ้าง?
มันสำคัญมากสำหรับการสนับสนุนลูกค้า เรามีเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ Slack ดังนั้นสิ่งแรกที่เราทำเพื่อเริ่มต้นวันคือตรวจสอบช่องทางและตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ผู้ใช้ของเราพบ คุณมีข้อมูลมากมายที่สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่คุณมีในแอปพลิเคชันของคุณได้
มันสำคัญมากสำหรับการสนับสนุนลูกค้า เรามีเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ Slack ดังนั้นสิ่งแรกที่เราทำเพื่อเริ่มต้นวันคือตรวจสอบช่องทางและตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ผู้ใช้ของเราพบ คุณมีข้อมูลมากมายที่สามารถใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่คุณมีในแอปพลิเคชันของคุณ
5. Datadog (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอย่างครอบคลุมและการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน)
Datadog เป็นแพลตฟอร์ม การตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน และ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน บนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์, ทีม DevOps, และ ทีมผลิตภัณฑ์. มันให้การมองเห็นแบบรวมศูนย์ในสแตกทั้งหมดของคุณ—เซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล, แอปพลิเคชัน, และบริการจากบุคคลที่สาม.
ด้วยคุณสมบัติเช่น แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด, Datadog ช่วยให้ทีมสามารถตรวจจับปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว, ตรวจสอบความเสถียรของแอปพลิเคชัน, และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านข้อมูลเทเลเมทริกส์ที่อุดมสมบูรณ์. มันรองรับการตรวจสอบผู้ใช้จริง และการรวบรวมบันทึกเพื่อให้บริบทที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและสุขภาพของระบบ.
👍 ข้อได้เปรียบ: ความสามารถของ Datadog ในการเชื่อมโยงตัวชี้วัด, การติดตาม, และบันทึกข้อมูล ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยง การติดตามข้อผิดพลาด กับ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานในวงกว้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog
- การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร
- แดชบอร์ดและแจ้งเตือนแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์
- การจัดการและวิเคราะห์บันทึก
- การตรวจสอบผู้ใช้จริงและการเล่นซ้ำเซสชัน
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง (AWS, Azure, Kubernetes, เป็นต้น)
- การตรวจจับความผิดปกติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Datadog
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนำข้อมูลบันทึกเข้ามา
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความซับซ้อนของส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคาของ Datadog
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $18 ต่อโฮสต์/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองตามคุณสมบัติและขนาด
คะแนนและรีวิวของ Datadog
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Datadog อย่างไรบ้าง?
Datadog ทำได้ดีเป็นพิเศษในด้านการตรวจจับเหตุการณ์ (Incident Detection). Datadog ช่วยให้สามารถตรวจสอบสุขภาพของบริการได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้ผ่านการผสานระบบเช่น PagerDuty. สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจจับปัญหาในระบบผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้ และรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA/SLO) ได้เป็นอย่างดี.
Datadog ทำได้ดีเป็นพิเศษในด้านการตรวจจับเหตุการณ์ (Incident Detection). Datadog ช่วยให้สามารถตรวจสอบสุขภาพของบริการได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้ผ่านการผสานระบบเช่น PagerDuty. สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจจับปัญหาในระบบผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการหยุดชะงัก และรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA/SLO) ได้เป็นอย่างดี.
6. AppSignal (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและระบบแบ็กเอนด์)
AppSignal เป็น เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ นักพัฒนา และ ทีมวิศวกรรม ที่ทำงานกับ เว็บแอปพลิเคชัน และระบบแบ็กเอนด์ มันมอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ติดตาม ข้อผิดพลาด และวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้ใช้ ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
AppSignal นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามข้อผิดพลาด, การตรวจสอบผู้ใช้จริง, และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นมิตรกับนักพัฒนา มันให้ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยการรวมบันทึก, ตัวชี้วัด, และการติดตาม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระบุ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุง ความเสถียรของแอปพลิเคชัน
👍 ข้อได้เปรียบ: เป็น ทางเลือกที่ดีสำหรับ Bugsnag สำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่าย เชื่อถือได้ และเน้นการตรวจสอบ สุขภาพของแอป ที่จำเป็น โดยไม่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppSignal
- การติดตามข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน
- การตรวจสอบผู้ใช้จริงพร้อมการเล่นซ้ำเซสชัน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
- การตั้งค่าที่เบาพร้อมการรองรับเฟรมเวิร์กยอดนิยม (Ruby, Elixir, Node.js)
- การติดตั้งเครื่องมือวัดอัตโนมัติในระบบแบ็กเอนด์
ข้อจำกัดของ AppSignal
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
ราคาของ AppSignal
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
คะแนนและรีวิวของ AppSignal
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AppSignal อย่างไรบ้าง?
มันให้เครื่องมือที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการติดตามแอปพลิเคชันของเรา มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ และด้วย AppSignal เราสามารถวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดาย และทำให้มันทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ พวกเขาปรับปรุงบริการของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาก
มันให้เครื่องมือที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการติดตามแอปพลิเคชันของเรา มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ และด้วย AppSignal เราสามารถวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดาย และทำให้มันทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ พวกเขาปรับปรุงบริการของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาก
7. New Relic (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอย่างครอบคลุมและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์)
New Relic เป็นแพลตฟอร์ม การตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน (APM) ที่ทรงพลัง ซึ่งได้รับความนิยมจาก วิศวกรซอฟต์แวร์, ทีม DevOps, และ ทีมผลิตภัณฑ์. มันมอบการมองเห็นอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การโต้ตอบของผู้ใช้กับส่วนหน้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานส่วนหลัง และแอปพลิเคชันบนคลาวด์.
ด้วย New Relic คุณจะได้รับ การตรวจสอบข้อผิดพลาด อย่างละเอียด การตรวจสอบผู้ใช้จริง การรายงานการล่ม และ การตรวจสอบประสิทธิภาพ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว การวิเคราะห์ แบบเรียลไทม์ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมระบุ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ปรับปรุง ความเสถียรของแอปพลิเคชัน และพัฒนา ประสบการณ์ของลูกค้า โดยรวม
👍 ข้อได้เปรียบ: New Relic โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและความสามารถในการปรับขนาด ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการ เครื่องมือตรวจสอบ ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ คำขอเครือข่าย ไปจนถึง สุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic
- การตรวจสอบแบบครบวงจร รวมถึงระบบหลังบ้านและระบบหน้าบ้าน
- การตรวจสอบผู้ใช้จริงพร้อมการเล่นซ้ำเซสชัน
- การแจ้งเตือนขั้นสูงและการวินิจฉัย
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- รองรับทั้งระบบคลาวด์เนทีฟและระบบภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ New Relic
- อาจซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็กในการตั้งค่าและกำหนดค่า
- โครงสร้างราคาอาจแพงสำหรับสตาร์ทอัพหรือโครงการขนาดเล็ก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ New Relic
- ฟรี
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนมาตรฐาน, Pro, และแผนองค์กร
การให้คะแนนและรีวิว New Relic
- G2: 4. 2/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง New Relic อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ New Relic คือการมีทุกอย่างในที่เดียว ด้วยบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์, APM และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ฉันได้รับมุมมองที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ UI นั้นสะอาดตา แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนก็ง่ายมาก — มันสามารถจับปัญหาได้ก่อนที่มันจะลุกลาม
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ New Relic คือการมีทุกอย่างในที่เดียว ด้วยบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์, APM และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ฉันได้รับมุมมองที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ UI นั้นสะอาดตา แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนก็ง่ายมาก — มันจับปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
8. Honeybadger.io (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เชื่อถือได้พร้อมการตั้งค่าที่ง่าย)
Honeybadger.io เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาและ ทีมวิศวกรรม ในการติดตามข้อผิดพลาด การหยุดทำงาน และปัญหาด้านประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันเว็บและระบบแบ็กเอนด์ มันให้การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ ข้อมูลข้อผิดพลาด ที่ละเอียด และการจัดการ เหตุการณ์ อัตโนมัติ
👍 ข้อได้เปรียบ: Honeybadger. io โดดเด่นในฐานะ ทางเลือกของ Bugsnag สำหรับทีมที่ต้องการ โซลูชันการตรวจสอบแอปพลิเคชัน ที่ใช้งานง่าย บนระบบคลาวด์ โดยเน้นที่ การติดตามข้อผิดพลาด และ ความเสถียรของแอปพลิเคชัน โดยไม่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป
Honeybadger. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์พร้อมรายงานโดยละเอียด
- รวมการตรวจสอบเวลาทำงาน
- การผสานรวมอย่างง่ายดายกับเฟรมเวิร์กและเครื่องมือยอดนิยม
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อลดเสียงรบกวน
- การเล่นซ้ำเซสชันเพื่อจับพฤติกรรมของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Honeybadger.io
- คุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพขั้นสูง ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อปริมาณข้อผิดพลาดสูงขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก
ราคา Honeybadger. io
- แผนฟรี
- ทีม: $26/เดือน
- ธุรกิจ: $80/เดือน
คะแนนและรีวิว Honeybadger. io
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150+)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างจริงจัง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ การทำให้งานเป็นระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
9. Airbrake (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอย่างครอบคลุม)
Airbrake เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ได้รับความนิยม รู้จักกันดีในด้าน การติดตามข้อผิดพลาด ที่ทรงพลัง การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และรายงานข้อผิดพลาดที่ละเอียด มันช่วย วิศวกรซอฟต์แวร์ และ ทีมผลิตภัณฑ์ ในการระบุ วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทำงาน และ ความเสถียร ของ แอปพลิเคชัน บนเว็บแอปและระบบหลังบ้านได้อย่างรวดเร็ว
👍 ข้อได้เปรียบ: Airbrake เป็น ทางเลือกที่ดีสำหรับ Bugsnag สำหรับทีมที่ต้องการ รายงานข้อผิดพลาด ที่มีความน่าเชื่อถือสูง, การติดตามสแต็ก อย่างละเอียด, และการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการและพัฒนาที่ได้รับความนิยม
คุณสมบัติเด่นของ Airbrake
- การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์พร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- บริบทข้อผิดพลาดโดยละเอียดรวมถึง บันทึกคอนโซล และ คำขอเครือข่าย
- รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและเฟรมเวิร์ก
- ผสานการทำงานกับ Slack, Jira, GitHub และอื่นๆ
- ข้อผิดพลาดในการจัดกลุ่มเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ข้อจำกัดของแอร์เบรก
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือปริมาณข้อผิดพลาดสูง
- UI อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
ราคาของ Airbrake
- นักพัฒนา: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $38/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $76 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Airbrake
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
10. LogRocket (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้จริงและการเล่นซ้ำเซสชัน)
LogRocket โดดเด่นในฐานะ เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้จริง และ เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพ ที่ทรงพลัง ซึ่งไม่เพียงแต่ติดตามข้อผิดพลาดเท่านั้น แต่ยังบันทึก การโต้ตอบของผู้ใช้ และให้บริการ การเล่นซ้ำเซสชัน เพื่อให้ผู้พัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ประสบกับอะไรก่อนที่ข้อผิดพลาดหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น
👍 ข้อได้เปรียบ: ปรับปรุง ความเสถียรของแอปพลิเคชัน และ สุขภาพของแอป โดยการรวม การตรวจสอบประสิทธิภาพ กับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้และการวินิจฉัยข้อผิดพลาดอย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogRocket
- การเล่นซ้ำเซสชันเพื่อดูการใช้งานของผู้ใช้และวินิจฉัยปัญหา
- การตรวจสอบประสิทธิภาพ และติดตามข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์
- การบันทึกคำขอเครือข่ายและการบันทึกคอนโซล
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, GitHub และ Slack
- แดชบอร์ดเชิงลึกที่ผสานรวม ข้อมูลข้อผิดพลาด พฤติกรรมผู้ใช้ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ LogRocket
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อจำนวนเซสชันของผู้ใช้เพิ่มขึ้น
- การตั้งค่าต้องใช้เวลาเรียนรู้บ้างเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบด้านหน้า; การติดตามข้อผิดพลาดด้านหลังมีข้อจำกัด
ราคา LogRocket
- ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $69/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $295/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว LogRocket
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LogRocket อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ด้วย LogRocket ผมรู้สึกเต็มใจมากขึ้นที่จะปล่อยฟีเจอร์ต่างๆ หลังจากแก้ไขบั๊กที่สังเกตเห็นได้ทั้งหมดแล้ว – และจากนั้นก็ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ใน LogRocket กับผู้ใช้ จริงๆ มันเหมือนกับว่าผมกำลังมองข้ามไหล่ของผู้ใช้ไปอย่างล่องหน
ด้วย LogRocket ผมรู้สึกเต็มใจมากขึ้นที่จะปล่อยฟีเจอร์ต่างๆ หลังจากแก้ไขบั๊กที่สังเกตเห็นได้ทั้งหมดแล้ว – และจากนั้นก็ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ใน LogRocket กับผู้ใช้ จริงๆ มันเหมือนกับว่าผมกำลังมองข้ามไหล่ของผู้ใช้ไปอย่างล่องหน
11. Better Stack (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบเต็มสแตกและการตรวจสอบเวลาทำงาน)
Better Stack เป็น เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบนคลาวด์ และ เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมองเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับแอปและโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้อย่างครบถ้วน มันรวม การติดตามข้อผิดพลาด, การตรวจสอบประสิทธิภาพ, และ การตรวจสอบเวลาทำงาน ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็น ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bugsnag สำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร
👍 ข้อได้เปรียบ: ด้วย Better Stack, วิศวกรซอฟต์แวร์ และ ทีม DevOps สามารถติดตามข้อผิดพลาด, ตรวจสอบ ความเสถียรของแอป, และได้รับ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และแก้ไข ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Better Stack
- การตรวจสอบแบบครบวงจร รวมถึงแบ็กเอนด์ ฟรอนต์เอนด์ และโครงสร้างพื้นฐาน
- การตรวจสอบเวลาทำงานพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- การติดตามข้อผิดพลาดพร้อมการวินิจฉัยและบันทึกอย่างละเอียด
- หน้าจัดการเหตุการณ์และสถานะสำหรับการสื่อสาร
- การผสานการทำงานที่ง่ายดายกับ Slack, PagerDuty และอื่นๆ
ข้อจำกัดของสแต็กที่ดีขึ้น
- การตั้งราคาอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็กมากหรือสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การวิเคราะห์ขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่มาก
ราคาแบบแพ็กเกจ
- แผนฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Better Stack ที่ดียิ่งขึ้น:
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Better Stack อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
แดชบอร์ดมีความสะอาดและดึงดูดสายตา ทำให้สามารถติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายในพริบตา ครั้งหนึ่งเราเคยมีปัญหาสำคัญตอนเที่ยงคืน และต้องขอบคุณการแจ้งเตือนผ่าน Slack แบบทันทีของ Better Stack เราจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที
แดชบอร์ดมีความสะอาดและดึงดูดสายตา ทำให้สามารถติดตามประสิทธิภาพได้ในพริบตา ครั้งหนึ่งเราเคยมีปัญหาสำคัญตอนเที่ยงคืน และต้องขอบคุณการแจ้งเตือนผ่าน Slack ของ Better Stack ที่รวดเร็ว ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที
12. Splunk Observability (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระดับองค์กร)
Splunk Observability เป็นแพลตฟอร์ม การตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน และ การตรวจสอบผู้ใช้จริง ที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ ช่วยให้ ทีมวิศวกรรม สามารถมองเห็นภาพรวมของแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
👍 ข้อได้เปรียบ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการวินิจฉัยเชิงลึก, เครื่องมือการตรวจสอบ สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน, และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย ข้อมูล โดยอิงจาก ข้อมูลข้อผิดพลาด และเมตริกที่ครอบคลุม
โซลูชันของ Splunk ช่วยติดตามข้อผิดพลาด, ตรวจสอบ ความเสถียรของแอปพลิเคชัน, และระบุ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ในเวลาจริงผ่านเว็บแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk Observability
- การรวม APM, การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน และการตรวจสอบผู้ใช้จริง
- การตรวจจับความผิดปกติและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แดชบอร์ดการติดตามประสิทธิภาพ อย่างละเอียดพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- ความสามารถในการขยายขนาดสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่บนคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
- การผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Splunk Observability
- ราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมขนาดเล็ก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงและความซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปในช่วงแรก
ราคา Splunk Observability
- ราคาที่กำหนดตามการใช้งานและขนาด
คะแนนและรีวิวการสังเกตการณ์ของ Splunk
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Splunk Observability อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Splunk ให้ข้อมูลเมตริก เช่น การติดตามและบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ฉันชอบโมเดลน้ำตกของการติดตามบริการ ซึ่งช่วยให้ฉันเห็นการพึ่งพาของบริการได้อย่างชัดเจนและสามารถระบุได้ว่าบริการใดกำลังมีปัญหา
Splunk ให้ข้อมูลเมตริก เช่น การติดตามและบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ฉันชอบโมเดลน้ำตกของการติดตามบริการ ซึ่งช่วยให้ฉันเห็นการพึ่งพาของบริการได้อย่างชัดเจนและสามารถระบุได้ว่าบริการใดกำลังมีปัญหา
13. Instabug (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อขัดข้องของแอปมือถือและข้อเสนอแนะภายในแอป)
Instabug เป็น เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ โดยให้บริการ รายงานการล่ม อย่างละเอียด การตรวจสอบผู้ใช้จริง และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้โดยตรงจากภายในแอป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาแอปมือถือและทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุง ความเสถียรของแอป และ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยอิงจาก พฤติกรรมผู้ใช้ แบบเรียลไทม์และ การเล่นซ้ำเซสชัน
👍 ข้อได้เปรียบ: Instabug มอบข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เช่น บันทึกคอนโซล คำขอเครือข่าย และรายละเอียดอุปกรณ์ เพื่อช่วยระบุ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ และข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Instabug
- รายงานข้อบกพร่องและการขัดข้องในแอปพร้อมข้อมูลวินิจฉัยโดยละเอียด
- การตรวจสอบผู้ใช้จริงพร้อมการเล่นซ้ำเซสชันสำหรับแอปมือถือ
- การรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการและติดตามข้อผิดพลาดที่ได้รับความนิยม
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติและความสามารถในการจัดการเหตุการณ์
ข้อจำกัดของ Instabug
- มุ่งเน้นหลักที่แอปพลิเคชันบนมือถือ จำกัดสำหรับการตรวจสอบเว็บหรือแบ็กเอนด์
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นมีความซับซ้อน ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน
ราคาของ Instabug
- เริ่มต้น: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Instabug
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Instabug อย่างไรบ้าง?
Instabug มอบพลังให้กับทีมมือถือด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อคาดการณ์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
Instabug มอบพลังให้กับทีมมือถือด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อคาดการณ์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
🚨 การแจ้งเตือนวิกฤต: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการหยุดทำงานได้เพิ่มขึ้นสูงถึง$9,000 ต่อนาที สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ การหยุดทำงานอาจสูงถึง $5 ล้านต่อชั่วโมงในบางสถานการณ์—และนั่นยังไม่รวมถึงค่าปรับหรือบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Bugsnag
ในขณะที่ Bugsnag เป็นเครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ดี แต่อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกทีม ผู้ใช้บางรายรายงานข้อจำกัดในการตรวจสอบผู้ใช้จริง การเล่นซ้ำเซสชัน และการปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะที่บางคนพบว่ารูปแบบการกำหนดราคาไม่ยืดหยุ่นเมื่อทีมเติบโตหรือความต้องการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกของ Bugsnag มักจะมีความสามารถที่มากกว่าการติดตามข้อผิดพลาด โดยนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การเล่นซ้ำเซสชันเต็มรูปแบบ และการติดตามข้อผิดพลาดแบบบูรณาการ ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้ทีมวิศวกรรมได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ปรับปรุงความเสถียรของแอปพลิเคชัน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มการมองเห็นพฤติกรรมผู้ใช้, การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างทีมผลิตภัณฑ์, หรือเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ, การเปลี่ยนจาก Bugsnag อาจช่วยปลดล็อกการแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็วขึ้นและการจัดการเหตุการณ์ที่ชาญฉลาดขึ้นได้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bugsnag ที่คุณควรพิจารณา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การรวมการติดตามข้อบกพร่องเข้ากับเครื่องมือจัดการโครงการที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการปิดปัญหาได้ เนื่องจากงาน การสนทนา และข้อมูลข้อผิดพลาดจะอยู่ใน พื้นที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์
เลือกทางเลือก Bugsnag ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การค้นหา ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bugsnag ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ — ไม่ว่าจะเป็น การติดตามข้อผิดพลาด อย่างละเอียด, การตรวจสอบประสิทธิภาพ อย่างราบรื่น, หรือ การรายงานการล่ม แบบเรียลไทม์ เครื่องมืออย่าง ClickUp โดดเด่นไม่เพียงแค่การติดตามข้อบกพร่องที่ทรงพลัง แต่ยังช่วยในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในโครงการของคุณอีกด้วย
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์ของคุณติดตามบั๊ก, ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน, และเพิ่มความเสถียรของ แอปพลิเคชัน ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและการผสานรวม ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจน
พร้อมที่จะทำให้การติดตามบั๊กและการตรวจสอบข้อผิดพลาดของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเริ่มจัดการบั๊กและปัญหาด้านประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น