แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าฟรี ปรับแต่งได้ง่าย

ใช่ คุณมีสินค้าที่ยอดเยี่ยม แต่การสร้างแคตตาล็อกที่นำเสนอสินค้าเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง? นั่นคือเรื่องราวที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การจัดการประเภทของภาพ ปัญหาด้านการออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงราคาในนาทีสุดท้าย สามารถทำให้เสียเวลาไปกับงานง่าย ๆ ได้หลายชั่วโมง
หากคุณเคยเปิดเอกสารเปล่าแล้วคิดว่า "จะเริ่มต้นตรงไหนดี?" ปัญหานั้น? เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือจุดที่เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าฟรีสามารถช่วยคุณได้ เทมเพลตแคตตาล็อกเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ คำอธิบาย และข้อมูลราคาได้ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือเรียนรู้การออกแบบกราฟิกในช่วงสุดสัปดาห์อีกต่อไป พวกมันรวดเร็ว ยืดหยุ่น และสร้างมาเพื่อแสดงสินค้าของคุณในแสงที่ดีที่สุด—บนทุกอุปกรณ์
ขอแนะนำให้คุณเลือกอันที่ใช้งานได้ดี
อะไรคือแม่แบบแคตตาล็อกสินค้า?
แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับแคตตาล็อกที่มีโครงสร้าง ซึ่งแสดงสินค้า ข้อมูลราคา คำอธิบาย และรูปภาพ แม่แบบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ— มอบรูปแบบสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้สอดคล้องกับแบรนด์และข้อเสนอของคุณ
แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าช่วยให้ธุรกิจแสดงสินค้าหรือบริการของตนต่อผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ แทนที่จะต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถแทรกเนื้อหาและส่งออกแคตตาล็อกฉบับสุดท้ายได้ทันที
แม่แบบเหล่านี้มีช่องสำหรับใส่ชื่อสินค้า รายละเอียด รูปภาพ โลโก้ และข้อมูลบริษัทในกรณีส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น PowerPoint, InDesign, Canva และโปรแกรมแก้ไข PDF ได้อีกด้วย คุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานพิมพ์และงานดิจิทัล
📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว?
ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
อะไรที่ทำให้เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าดี
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกแบบหรือโครงสร้างการจัดการข้อมูล เทมเพลตที่ดีจะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น:
- บล็อกเนื้อหาที่แก้ไขได้: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลสินค้า รายละเอียด และราคาได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น: เทมเพลตที่ดีช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงส่วนหรือหมวดหมู่ใหม่ได้ตามบริการหรือสินค้าที่คุณนำเสนอ
- แถบค้นหา: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาที—งาน, เอกสาร, ข้อความ, หรือไฟล์—ได้โดยตรงจากแถบค้นหาอัจฉริยะที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
- การปรับแต่งแบรนด์: ควรให้คุณสามารถเพิ่มโลโก้, แบบอักษร, และสีสันให้สอดคล้องกับตัวตนของธุรกิจของคุณ
- ช่องสำหรับภาพความละเอียดสูง: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถใส่รูปภาพที่โหลดได้รวดเร็วและดูคมชัดบนทุกอุปกรณ์
- รองรับหลายรูปแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้กับเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerPoint, Canva, InDesign หรือในรูปแบบ PDF สำหรับพิมพ์
- หน้าปกและสารบัญ: แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าควรมีส่วนเสริมเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและนำทางแคตตาล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบการออกแบบแคตตาล็อกสินค้า
ไม่มีใครมีเวลาหลายชั่วโมงมานั่งปรับขอบหรือปรับขนาดรูปภาพ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตแคตตาล็อกฟรีเหล่านี้ไว้ให้แล้ว ทุกแบบพร้อมใช้งานและออกแบบมาเพื่อช่วยให้การนำเสนอเป็นเรื่องง่ายและเร่งการเปิดตัวให้รวดเร็วขึ้น คุณไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพหรือดีไซน์เลย
1. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp
หากแคตตาล็อกของคุณมีสินค้าดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือบริการให้ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบสินค้าดิจิทัลของ ClickUp มันจะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการนำไปใช้งาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต กระดานงาน และกระทู้ใน Slack เทมเพลตนี้จะรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหลายกระบวนการทำงานพร้อมกัน มีคุณสมบัติการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการติดตามงานอย่างละเอียด คุณไม่ได้เพียงแค่แสดงรายการสินค้า—คุณกำลังจัดการทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสินค้าเหล่านั้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับทุกขั้นตอนของสายผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลทางเทคนิค, ระยะเวลา, และขั้นตอนการอนุมัติ
- มอบหมายงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับนักพัฒนา นักการตลาด และนักออกแบบในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ขายเครื่องมือ SaaS, ดาวน์โหลดดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกที่ต้องการการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
✨ เคล็ดลับพิเศษ:รายการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ—แต่เป็นตาข่ายนิรภัยสำหรับการเปิดตัวของคุณ ใช้เพื่อตรวจหาช่องว่าง ลดการทำงานซ้ำ และรักษาความสอดคล้องระหว่างทีมข้ามสายงาน
2. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
การตั้งราคาสินค้าไม่ใช่ปัญหาทางคณิตศาสตร์—มันคือกลยุทธ์.เทมเพลตการตั้งราคาสินค้าของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการกลยุทธ์การตั้งราคาและติดตามต้นทุนสินค้าตลอดเวลา. มันทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการตั้งราคา ช่วยให้ธุรกิจสามารถแยกแยะต้นทุน คำนวณกำไร และวิเคราะห์คู่แข่งได้.
เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถติดตามและพัฒนาโมเดลการกำหนดราคาได้อย่างต่อเนื่อง โดยอิงจากข้อมูลย้อนกลับของตลาดและผลการดำเนินงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ป้อนข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสสินค้า (SKU), ราคาต่อหน่วย และต้นทุนต่อรายการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- วิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามหมวดหมู่และแบรนด์
- ร่วมมือกับทีมเพื่อทดสอบและปรับกลยุทธ์การกำหนดราคา
- กำหนดงาน เป้าหมาย และการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อปรับปรุงราคาอย่างต่อเนื่อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย,ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และเจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดตัวสินค้าใหม่หรือปรับกลยุทธ์ราคาให้เหมาะสมกับหลายสายผลิตภัณฑ์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มรายการราคาและใบเสนอราคาฟรีใน Word, Google Docs และ ClickUp
3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังโดยไม่สูญเสียการติดตามระดับสต็อก การสั่งซื้อใหม่ หรือสินค้าที่ล้าสมัยอาจสร้างความวุ่นวายได้แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่จัดการสินค้าหลายรายการและห่วงโซ่อุปทาน
มันไม่ใช่แค่รายการ—ระบบสินค้าคงคลังเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการสต็อกโดยไม่ต้องพึ่งพาตารางสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง คุณสามารถจัดระเบียบ SKU ติดตามการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ อัตโนมัติการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ และดูมูลค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ติดตามสถานะสินค้าคงคลังโดยใช้แท็กที่กำหนดเอง เช่น มีสินค้า หรือ สินค้าหมด
- ใช้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ตาราง, ไทม์ไลน์ และการอัปเดตตามลำดับ เพื่อการตรวจสอบที่ดีขึ้น
- ระบบแจ้งเตือนสต็อกและสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าคงคลัง
- รวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคา, รูปภาพ, และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างและสามารถปรับขนาดได้สำหรับการจัดการสต็อกโดยไม่ต้องพึ่งพาตารางคำนวณที่ยุ่งเหยิง.
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
4. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของClickUpเป็นโซลูชันแบบสองในหนึ่ง ช่วยให้คุณจัดการซัพพลายเออร์ สินค้าคงคลัง และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับติดตามคำสั่งซื้อและระดับสต็อก คุณจะพบทุกอย่างถูกจัดระเบียบ: สถานะ, การอัปเดตจากซัพพลายเออร์, ความพร้อมของสินค้า, และการติดตามต้นทุน
ระบบอัตโนมัติและการจัดการผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างงานสำหรับแต่ละใบสั่งซื้อและจัดการผ่านสถานะที่ละเอียด 14 รายการ
- ติดตามระดับสต็อก, จุดสั่งซื้อใหม่, และความคืบหน้าการจัดส่งจากแดชบอร์ดเดียว
- มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเวลาให้กับสมาชิกในทีมสำหรับทุกคำสั่งซื้อ
- ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะ
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้นำด้านการจัดซื้อ, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการเครื่องมือเดียวในการจัดการรายการสินค้าคงคลังและกระบวนการซื้อด้วยแรงงานน้อยลง
เคล็ดลับมืออาชีพ: ละทิ้งหน้ากระดาษเปล่าและให้ClickUp Brainทำงานหนักแทนคุณ เพียงแค่บอกว่าคุณต้องการแคตตาล็อกหรือเวิร์กโฟลว์แบบไหน—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสินค้า ราคา หรือสต็อกสินค้า—แล้วมันจะสร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานให้คุณภายในไม่กี่วินาที เหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่สร้างทุกอย่างตามวิธีที่คุณทำงาน
5. แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
การติดตามคำสั่งซื้อด้วยตนเองเป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดและสิ้นเปลืองเวลาแม่แบบแบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpมอบวิธีการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
ออกแบบมาเพื่อความเร็ว, ความถูกต้อง, และการมองเห็น. ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้า, รายละเอียดการสั่งซื้อ, และสถานะการจัดส่งไว้ในหน้าเดียว. นอกจากนี้, เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้หลายแบบ, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
- ติดตามคำสั่งซื้อผ่านทุกขั้นตอนด้วยสถานะต่างๆ เช่น ใหม่, กำลังบรรจุ, จัดส่งแล้ว, และส่งมอบแล้ว
- เข้าถึงคำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดผ่านมุมมองที่มีโครงสร้าง เช่น สถานะคำสั่งซื้อหรือตัวติดตามปัญหา
- ใช้ฟิลด์สำหรับราคาทั้งหมด ประเภทสินค้า ข้อมูลติดต่อ และการอัปเดตการจัดส่ง
🔑 เหมาะสำหรับ: ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก, แบรนด์ DTC, หรือธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามาโดยไม่เกิดความวุ่นวาย
6. แม่แบบเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
เมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ คุณไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเพิ่มเติม—คุณต้องการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกันเทมเพลตการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบเครื่องมือต่างๆ ครอบคลุมฟีเจอร์ ค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้สำหรับการกำหนดราคาและภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยลดการคาดคะเนและแทนที่ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ ซึ่งทีมของคุณทุกคนสามารถตกลงกันได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างงานสำหรับแต่ละตัวเลือกซอฟต์แวร์และจัดระเบียบตามความพร้อมใช้งานหรือกรณีการใช้งาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประเมินเครื่องมือในด้านราคา, การสนับสนุน, ส่วนติดต่อผู้ใช้ และคุณสมบัติหลัก
- แสดงการเปรียบเทียบด้วยมุมมองตาราง กระดานภาพ และราคา
- ติดตามความคืบหน้าของการตัดสินใจด้วยสถานะต่างๆ เช่น พร้อมใช้งาน, ใหม่, และไม่สามารถใช้งานได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมไอที, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องมือ SaaS หรือระบบภายในที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
7. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
การเสนอราคาผิดพลาดอาจทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจได้.แบบฟอร์มเสนอราคาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น. มันช่วยคุณรวบรวมข้อมูลความต้องการของโครงการ คำนวณราคา และส่งข้อเสนอที่ชัดเจน.
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยติดตามรายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการรายชั่วโมง กำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระเบียบและทำให้ข้อเสนอมีความสอดคล้องกันในทุกทีม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างใบเสนอราคาพร้อมส่วนสำหรับขอบเขตงาน ราคา และกำหนดเวลาการส่งมอบ
- ติดตามสถานะของแต่ละใบเสนอราคาตั้งแต่ "อยู่ระหว่างการพิจารณา" ถึง "ส่งใบเสนอราคาแล้ว" ด้วยแท็กสถานะ
- มอบหมายการอนุมัติใบเสนอราคาและงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การเชื่อมต่ออีเมลเพื่อส่งใบเสนอราคาและติดตามผลโดยตรง
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และทีมขาย B2B ที่ต้องการวิธีรวดเร็วและน่าเชื่อถือในการเสนอราคาและปิดการขายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
8. แม่แบบรายการ ClickUp
เทมเพลตรายการ ClickUpเป็นรูปแบบการจัดระเบียบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับจัดการงาน กระบวนการทำงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่โครงร่างโครงการอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ซับซ้อนเกินไป
รูปแบบนี้มีการจัดวางที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้คงความสะอาดตาและขยายขนาดได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ คิดเสียว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่างเปล่าแต่ชาญฉลาด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ใช้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสลับระหว่างแดชบอร์ดแบบตาราง, รายการ, และงาน
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์
- มอบหมายงานและติดตามการอัปเดตด้วยแท็ก, วันที่ครบกำหนด, และลำดับความสำคัญ
- สร้างจากฐานที่ยืดหยุ่นและขยายขนาดด้วยระบบอัตโนมัติตามความต้องการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการรูปแบบรายการแบบพร้อมใช้งานทันที เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่แคตตาล็อกสินค้าไปจนถึงกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่เปิดตัวแล้วหวัง—ติดตามสิ่งที่สำคัญ ใส่ข้อมูลแคตตาล็อกของคุณลงในแดชบอร์ด KPI และตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสนใจของลูกค้า และรูปแบบการขายแบบเรียลไทม์
9. แม่แบบการจัดการการออกแบบเสื้อผ้า ClickUp
การออกแบบเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลา การจัดหาวัตถุดิบ งบประมาณ และการผลิตอีกด้วยแม่แบบการจัดการการออกแบบเสื้อผ้าของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
แฟ้มเอกสารพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการแฟชั่นของคุณได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ร่างแบบแรกจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คุณสามารถติดตามความคืบหน้า จัดการสินค้าคงคลัง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย มุมมองและสถานะที่หลากหลายช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น แนวคิด, การจัดหา, และการผลิต
- กำหนดงบประมาณ, จัดหมวดหมู่ประเภทการออกแบบ, และติดตามความคืบหน้าผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์, รายการ, กระดาน, และตารางเวลาเพื่อจัดการกำหนดเวลาและเป้าหมาย
- ร่วมมือข้ามทีม ติดตามการเปลี่ยนแปลง และรักษาการสื่อสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบแฟชั่น, หัวหน้าฝ่ายผลิต, หรือทีมสร้างสรรค์ที่จัดการคอลเลกชันตามฤดูกาลหรือกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
🔍 คุณรู้หรือไม่? วิดีโอสาธิตสินค้าส่งผลต่อผู้ซื้อถึง 64% การเพิ่มวิดีโอสั้น ๆ ลงในแคตตาล็อกหรือการเชื่อมโยงวิดีโอสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้
10. แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าแบบไล่เฉดสีจาก Freepik
เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าแบบไล่เฉดสีโดย Freepik นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความชัดเจนทางสายตา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโครงสร้างที่เรียบหรูและเรียบง่าย เพื่อนำเสนอหมวดหมู่สินค้าหลายประเภทโดยไม่ดูรกสายตา
การออกแบบมีพื้นหลังแบบไล่ระดับสี ตัวแทนภาพที่คมชัด และฟอนต์ที่เรียบง่าย มีความทันสมัยและหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือแบรนด์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- แทรกภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ปรับแต่งข้อความ, ออกแบบ, และสีด้วยไฟล์ AI และ EPS ที่สามารถแก้ไขได้
- เพิ่มราคา, คำอธิบาย, และรายละเอียดสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โค้ด
- ส่งออกเป็น PDF หรือภาพสำหรับทั้งการพิมพ์และการใช้งานดิจิทัล
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ค้าส่ง, หรือนักออกแบบที่ต้องการแคตตาล็อกสินค้าที่มีน้ำหนักเบา, ดูสวยงาม, และสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว.
11. แม่แบบโบรชัวร์โปรไฟล์บริษัทสำหรับองค์กร Freepik
หากคุณกำลังขายมากกว่าแค่สินค้า—เช่น บริการ, ค่านิยม, หรือตัวตนขององค์กร—ลองดูเทมเพลตโบรชัวร์โปรไฟล์บริษัทองค์กรของ Freepik มันช่วยให้คุณบอกทุกสิ่งได้โดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกหนักใจ
การออกแบบที่กว้างและพาโนรามาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ทรงพลัง ส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถจัดแสดงสินค้าหรือบริการของคุณ ความสำเร็จทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของทีมได้อย่างชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ปรับแต่งบล็อกข้อความสำหรับพันธกิจ บริการ คำรับรอง และข้อมูลติดต่อ
- แสดงภาพคุณภาพสูง ไอคอน หรือภาพถ่ายสินค้าควบคู่กับข้อความของคุณ
- ใช้ไฟล์ EPS, JPG และ SVG ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ สี และแบรนด์
- สร้างโปรไฟล์บริษัทหลายหน้าเพื่อแชร์ออนไลน์หรือพิมพ์
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, บริษัท B2B หรือธุรกิจที่เน้นการให้บริการซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอตัวเองในรูปแบบที่เรียบร้อยและเป็นระบบสำหรับลูกค้าหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพ
✨ เคล็ดลับพิเศษ: ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและหลีกเลี่ยงอาการเขียนไม่ออก ใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าเพื่อสร้างข้อความที่ชัดเจนและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ทันที พร้อมปรับให้เหมาะสมกับ SEO ตั้งแต่เริ่มต้น
12. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกรเดียนท์ของ Freepik
เทมเพลตแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Gradient ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เสริมดิจิทัล
การออกแบบผสมผสานระหว่างสีไล่ระดับที่โดดเด่นกับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่ทันสมัยและสะอาดตา ด้วยไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้และโครงสร้างที่พร้อมสำหรับภาพถ่าย ทำให้แคตตาล็อกของคุณดูเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการขายปลีก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- แสดงสินค้าเทคโนโลยีโดยใช้ช่องภาพและคำอธิบายสินค้าที่วางไว้อย่างเหมาะสม
- ปรับแต่งข้อมูลราคา คุณสมบัติ และหมวดหมู่โดยใช้ AI แบบชั้นและไฟล์ EPS
- จับคู่สีและแบบอักษรของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟอนต์ที่แก้ไขได้และพื้นหลังแบบไล่ระดับสี
- เตรียมแคตตาล็อกที่ดึงดูดสายตาสำหรับทั้งเว็บและสิ่งพิมพ์ด้วยความพยายามในการออกแบบน้อยที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ขายอีคอมเมิร์ซ, แบรนด์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, หรือบริษัทเทคโนโลยี B2B ที่กำลังมองหาเทมเพลตการออกแบบแคตตาล็อกสินค้าที่ดูทันสมัยและพร้อมใช้งาน
🔍 คุณรู้หรือไม่?87% ของลูกค้าบอกว่าเนื้อหาสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ หากแคตตาล็อกสินค้าของคุณขาดรายละเอียดที่ชัดเจนหรือภาพประกอบ คุณจะสูญเสียความไว้วางใจและการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย
13. แม่แบบโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ความงาม Canva
เทมเพลตโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ความงามโดย Canva ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางและสุขภาพที่ต้องการรูปแบบการโปรโมตที่ดูทันสมัยโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการออกแบบ เทมเพลตแคตตาล็อกนี้ผสมผสานตัวอักษรที่สะอาดตาเข้ากับพื้นที่สำหรับรูปภาพอย่างเพียงพอเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
รูปแบบมีพื้นที่สำหรับคำอธิบาย, ประโยชน์, ส่วนผสม, และราคา. ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในร้านหรือแพ็กเกจเปิดตัวดิจิตอล.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- เพิ่มรูปภาพ ภาพสินค้า และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
- ปรับแต่งการออกแบบ สี และแบบอักษร เช่น Glacial Indifference และ Montserrat
- พิมพ์ในรูปแบบแนวนอน A4 หรือแชร์ออนไลน์ได้ทันที
- รักษาภาพลักษณ์มืออาชีพโดยไม่ต้องจ้างนักออกแบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการด้านความงาม, สายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, สปา, หรือแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่กำลังมองหาเทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและเข้าถึงได้ง่าย
14. โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมินิมอลสีงาช้าง Canva
โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมินิมอลสีงาช้างโดย Canva ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสง่างาม ด้วยโทนสีอ่อนและกลางที่นุ่มนวล พร้อมตัวอักษรที่ประณีต โบรชัวร์นี้มอบพื้นที่ให้กับเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ได้เปล่งประกาย—โดยไม่มีสิ่งรบกวน
รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเน้นคอลเลกชัน ราคา และวัสดุต่างๆ ยังคงความเรียบหรูและเสริมความรู้สึกหรูหรา ลองนึกภาพการผสมผสานระหว่างลุคบุ๊คกับแคตตาล็อก—ปรับแต่งได้ง่าย แต่ดึงดูดสายตาอย่างปฏิเสธไม่ได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- เพิ่มชื่อสินค้า, คำอธิบายสั้น ๆ, ราคา, และคำแนะนำการดูแล
- โปรดแนบภาพเครื่องประดับของคุณ ทั้งแบบจัดวางสไตล์หรือบนพื้นหลังสีขาว
- ปรับแต่งฟอนต์ เช่น Noto Serif Display และ Public Sans ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
- พิมพ์หรือแชร์ออนไลน์ในรูปแบบแนวนอน A4 ที่คมชัด
🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์เครื่องประดับบูติก, ผู้ผลิตตามสั่ง, หรือร้านค้าปลีกหรูหราที่ต้องการนำเสนอคอลเล็กชันของตนด้วยการออกแบบที่คลาสสิกและดึงดูดสายตา
15. โบรชัวร์ทัวร์อิตาลีแบบสามพับสไตล์มินิมอลสีน้ำตาล Canva
แม้ว่าจะออกแบบมาเป็นโบรชัวร์ท่องเที่ยว แต่แม่แบบพับสามส่วนสีน้ำตาลสไตล์มินิมอลนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อนำเสนอไลฟ์สไตล์หรือสินค้าแฮนด์เมด
มันสร้างรูปแบบที่อบอุ่นในสไตล์บรรณาธิการด้วยโทนสีธรรมชาติ ตัวอักษรที่คลาสสิกเช่น Times New Roman Condensed และ Poppins พร้อมพื้นที่มากมายสำหรับรูปภาพและคำอธิบาย ทำให้เหมาะสำหรับการจัดทำแคตตาล็อกคอลเลกชันที่เล่าเรื่องราว เช่น สินค้าหัตถกรรมหรือข้อเสนอที่เน้นประสบการณ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- เพิ่มภาพสินค้าขนาดใหญ่ควบคู่กับคำอธิบายสั้น ๆ และข้อมูลราคา
- แบ่งแคตตาล็อกของคุณออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้รูปแบบสามพับ
- ปรับแต่งแบบอักษร, รูปแบบ, และชุดสีให้เหมาะกับธีมตามฤดูกาลหรือสไตล์ของแบรนด์
- ส่งออกโบรชัวร์พร้อมพิมพ์หรือแชร์เป็นประสบการณ์ดิจิทัล
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์สไตล์คลาสสิก, แบรนด์ที่เน้นประสบการณ์, หรือผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการรูปแบบเรียบง่ายเพื่อนำเสนอสินค้าพร้อมเสน่ห์ของเรื่องราว
16. โบรชัวร์สามพับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสีเขียวออร์แกนิกจาก Canva
โบรชัวร์สามพับเมนูอาหารสุขภาพออร์แกนิกสีเขียวมีรูปแบบที่สะอาดตา เดิมออกแบบมาสำหรับการจัดเลี้ยง โครงสร้างที่เป็นระเบียบเหมาะสำหรับธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือบริการที่เน้นสุขภาพ
ชุดสีโทนธรรมชาติที่จับคู่กับฟอนต์สมัยใหม่ เช่น DM Sans และ Bricolage Grotesque ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพให้กับแคตตาล็อกสินค้าของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- แสดงส่วนผสม, ข้อมูลโภชนาการที่สำคัญ, หรือคำอธิบายสินค้าในส่วนที่อ่านง่าย
- เพิ่มรูปภาพของคุณเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, หรือบรรจุภัณฑ์ในช่องที่กำหนดไว้
- เน้นราคา แผน หรือระดับแพ็กเกจด้วยบล็อกข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ส่งออกเพื่อใช้ในรูปแบบดิจิทัลหรือพิมพ์ด้วยตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Canva
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก, โค้ชด้านสุขภาพ, แบรนด์อาหารจากพืช, หรือผู้ค้าปลีกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังมองหาเทมเพลตแคตตาล็อกที่สะท้อนคุณค่าของพวกเขาทั้งในด้านการออกแบบและรูปแบบ
💫 เคล็ดลับเล็กๆ: การรักษาข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อแคตตาล็อกสินค้าของคุณเติบโตขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลสินค้าที่มั่นคงจะรวมข้อมูลสินค้าทั้งหมด—คำอธิบาย, ข้อมูลจำเพาะ, และราคา—ไว้ในที่เดียว ทำให้แคตตาล็อกของคุณถูกต้องทุกที่โดยไม่มีปัญหาการคัดลอกและวางซ้ำซ้อน
17. โบรชัวร์สามพับสำหรับยิมและฟิตเนส สีดำ-ส้ม-น้ำตาลเข้ม แบบหนา
โบรชัวร์สามพับสำหรับยิมและฟิตเนส Black Orange Bold ไม่ได้เหมาะสำหรับยิมเท่านั้น สีที่ตัดกันชัดเจน ตัวอักษรที่คมชัด และการจัดวางที่มีชีวิตชีวาทำให้โบรชัวร์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแคตตาล็อกสินค้าที่ต้องการความรู้สึกทรงพลัง เต็มไปด้วยพลัง และทันสมัย
ด้วยการแบ่งส่วนที่ชัดเจนและพื้นที่สำหรับรูปภาพ คำอธิบาย และราคา เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่เน้นการกระทำหรือข้อเสนอที่เน้นผลลัพธ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- เน้นสินค้าใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่นในช่องสินค้าแบบตัวหนา
- เพิ่มรูปภาพ, คุณสมบัติ, และข้อมูลราคาในส่วนที่สะอาดและเฉพาะเจาะจง
- ใช้ฟอนต์ Canva Sans และ Public Sans เพื่อรักษาความชัดเจนในการอ่านข้ามรูปแบบต่างๆ
- ส่งออกและพิมพ์ในรูปแบบสามพับขนาด A4 หรือแชร์แบบดิจิทัลด้วยลิงก์เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ฟิตเนส ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม บริษัทอาหารเสริม หรือแม้แต่แบรนด์เทคโนโลยีที่ต้องการเทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าที่โดดเด่นและทันสมัย
🌟 คำถามน่ารู้: Nikon ใช้ภาพถ่ายจริงจากลูกค้าพร้อมคำพูดของพวกเขา แทนที่จะใช้เพียงภาพถ่ายที่ผ่านการตกแต่งอย่างสวยงาม Nikon แสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในสถานการณ์การใช้งานจริงผ่านหน้าแคตตาล็อกในรูปแบบคำรับรอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมไปพร้อมกัน
18. แม่แบบแคตตาล็อกแฟชั่น Visme
เทมเพลตแคตตาล็อกแฟชั่นโดย Visme เป็นเลย์เอาต์ที่มีฟีเจอร์ครบครัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเปิดตัวตามฤดูกาลหรือพอร์ตโฟลิโอสำหรับลูกค้า
โครงสร้างที่สะอาดตาและองค์ประกอบการออกแบบที่ยืดหยุ่น—เช่น ฟอนต์ทันสมัย ภาพประกอบ และตัวเลือกแบบโต้ตอบ—ทำให้มันมากกว่าแค่นิตยสารแบบคงที่ คุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นลุคบุ๊คที่สามารถคลิกได้ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประสบการณ์สินค้าแบบเต็มรูปแบบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- รายการสไตล์สินค้า, วัสดุ, และข้อมูลที่มีคุณค่าพร้อมลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน
- อัปโหลดรูปภาพของคุณและปรับแต่งสี แบบอักษร และบล็อกเค้าโครงให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- เพิ่มแอนิเมชัน, ลิงก์, และสื่อเพื่อสร้างแคตตาล็อกที่สามารถโต้ตอบได้หรือไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- ใช้วิดเจ็ตหรือแผนภูมิที่มีอยู่ในตัวเพื่อเน้นการแยกย่อยของผลิตภัณฑ์หรือแนวโน้มตามฤดูกาล
🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์แฟชั่น, ฉลากบูติก, หรือนักการตลาดเสื้อผ้าที่ต้องการเทมเพลตการออกแบบแคตตาล็อกสินค้าที่มีสไตล์และโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์: คืออะไรและทำอย่างไรให้ถูกต้อง
สร้างแคตตาล็อกที่ขายได้โดยไม่ต้องเครียดด้วย ClickUp
การสร้างแคตตาล็อกสินค้าไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา. แคตตาล็อกสินค้าที่ดีมีเทมเพลตให้คุณเริ่มต้นได้. คุณสามารถใช้มันได้สำหรับแฟชั่น, เทคโนโลยี, สินค้าเพื่อสุขภาพ, หรือบริการดิจิทัล.
จากการออกแบบแบบลากและวางไปจนถึงเลย์เอาต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าคงคลัง เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ รายละเอียด และข้อมูลราคาของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงการนำเสนอแบรนด์ของคุณ ให้ข้ามปัญหาการจัดรูปแบบที่ปวดหัวและเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ใช้งานได้
ต้องการมากกว่าแคตตาล็อกใช่ไหม? ลองใช้ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน ช่วยคุณจัดระเบียบ ติดตามคำสั่งซื้อ จัดการสินค้าคงคลัง และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
👉ลงทะเบียนกับ ClickUp สำรวจเทมเพลตผลิตภัณฑ์ และสร้างอย่างชาญฉลาดตั้งแต่วันแรก