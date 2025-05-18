บล็อก ClickUp

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าฟรี ปรับแต่งได้ง่าย

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
18 พฤษภาคม 2568

ใช่ คุณมีสินค้าที่ยอดเยี่ยม แต่การสร้างแคตตาล็อกที่นำเสนอสินค้าเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง? นั่นคือเรื่องราวที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การจัดการประเภทของภาพ ปัญหาด้านการออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงราคาในนาทีสุดท้าย สามารถทำให้เสียเวลาไปกับงานง่าย ๆ ได้หลายชั่วโมง

หากคุณเคยเปิดเอกสารเปล่าแล้วคิดว่า "จะเริ่มต้นตรงไหนดี?" ปัญหานั้น? เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือจุดที่เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าฟรีสามารถช่วยคุณได้ เทมเพลตแคตตาล็อกเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ คำอธิบาย และข้อมูลราคาได้ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือเรียนรู้การออกแบบกราฟิกในช่วงสุดสัปดาห์อีกต่อไป พวกมันรวดเร็ว ยืดหยุ่น และสร้างมาเพื่อแสดงสินค้าของคุณในแสงที่ดีที่สุด—บนทุกอุปกรณ์

ขอแนะนำให้คุณเลือกอันที่ใช้งานได้ดี

อะไรคือแม่แบบแคตตาล็อกสินค้า?

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับแคตตาล็อกที่มีโครงสร้าง ซึ่งแสดงสินค้า ข้อมูลราคา คำอธิบาย และรูปภาพ แม่แบบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ— มอบรูปแบบสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้สอดคล้องกับแบรนด์และข้อเสนอของคุณ

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าช่วยให้ธุรกิจแสดงสินค้าหรือบริการของตนต่อผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ แทนที่จะต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถแทรกเนื้อหาและส่งออกแคตตาล็อกฉบับสุดท้ายได้ทันที

แม่แบบเหล่านี้มีช่องสำหรับใส่ชื่อสินค้า รายละเอียด รูปภาพ โลโก้ และข้อมูลบริษัทในกรณีส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น PowerPoint, InDesign, Canva และโปรแกรมแก้ไข PDF ได้อีกด้วย คุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานพิมพ์และงานดิจิทัล

📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว?

ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

อะไรที่ทำให้เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าดี

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกแบบหรือโครงสร้างการจัดการข้อมูล เทมเพลตที่ดีจะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น:

  • บล็อกเนื้อหาที่แก้ไขได้: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลสินค้า รายละเอียด และราคาได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
  • รูปแบบที่ยืดหยุ่น: เทมเพลตที่ดีช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงส่วนหรือหมวดหมู่ใหม่ได้ตามบริการหรือสินค้าที่คุณนำเสนอ
  • แถบค้นหา: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาที—งาน, เอกสาร, ข้อความ, หรือไฟล์—ได้โดยตรงจากแถบค้นหาอัจฉริยะที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
  • การปรับแต่งแบรนด์: ควรให้คุณสามารถเพิ่มโลโก้, แบบอักษร, และสีสันให้สอดคล้องกับตัวตนของธุรกิจของคุณ
  • ช่องสำหรับภาพความละเอียดสูง: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถใส่รูปภาพที่โหลดได้รวดเร็วและดูคมชัดบนทุกอุปกรณ์
  • รองรับหลายรูปแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้กับเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerPoint, Canva, InDesign หรือในรูปแบบ PDF สำหรับพิมพ์
  • หน้าปกและสารบัญ: แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าควรมีส่วนเสริมเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและนำทางแคตตาล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบการออกแบบแคตตาล็อกสินค้า

ไม่มีใครมีเวลาหลายชั่วโมงมานั่งปรับขอบหรือปรับขนาดรูปภาพ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตแคตตาล็อกฟรีเหล่านี้ไว้ให้แล้ว ทุกแบบพร้อมใช้งานและออกแบบมาเพื่อช่วยให้การนำเสนอเป็นเรื่องง่ายและเร่งการเปิดตัวให้รวดเร็วขึ้น คุณไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพหรือดีไซน์เลย

1. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดการการเปิดตัวดิจิทัลด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp

หากแคตตาล็อกของคุณมีสินค้าดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือบริการให้ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบสินค้าดิจิทัลของ ClickUp มันจะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการนำไปใช้งาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต กระดานงาน และกระทู้ใน Slack เทมเพลตนี้จะรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหลายกระบวนการทำงานพร้อมกัน มีคุณสมบัติการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการติดตามงานอย่างละเอียด คุณไม่ได้เพียงแค่แสดงรายการสินค้า—คุณกำลังจัดการทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสินค้าเหล่านั้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • สร้างรายการตรวจสอบสำหรับทุกขั้นตอนของสายผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลทางเทคนิค, ระยะเวลา, และขั้นตอนการอนุมัติ
  • มอบหมายงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • ร่วมมือกับนักพัฒนา นักการตลาด และนักออกแบบในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ขายเครื่องมือ SaaS, ดาวน์โหลดดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกที่ต้องการการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

✨ เคล็ดลับพิเศษ:รายการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ—แต่เป็นตาข่ายนิรภัยสำหรับการเปิดตัวของคุณ ใช้เพื่อตรวจหาช่องว่าง ลดการทำงานซ้ำ และรักษาความสอดคล้องระหว่างทีมข้ามสายงาน

2. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดราคาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

การตั้งราคาสินค้าไม่ใช่ปัญหาทางคณิตศาสตร์—มันคือกลยุทธ์.เทมเพลตการตั้งราคาสินค้าของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการกลยุทธ์การตั้งราคาและติดตามต้นทุนสินค้าตลอดเวลา. มันทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการตั้งราคา ช่วยให้ธุรกิจสามารถแยกแยะต้นทุน คำนวณกำไร และวิเคราะห์คู่แข่งได้.

เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถติดตามและพัฒนาโมเดลการกำหนดราคาได้อย่างต่อเนื่อง โดยอิงจากข้อมูลย้อนกลับของตลาดและผลการดำเนินงาน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ป้อนข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสสินค้า (SKU), ราคาต่อหน่วย และต้นทุนต่อรายการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • วิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามหมวดหมู่และแบรนด์
  • ร่วมมือกับทีมเพื่อทดสอบและปรับกลยุทธ์การกำหนดราคา
  • กำหนดงาน เป้าหมาย และการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อปรับปรุงราคาอย่างต่อเนื่อง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย,ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และเจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดตัวสินค้าใหม่หรือปรับกลยุทธ์ราคาให้เหมาะสมกับหลายสายผลิตภัณฑ์

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มรายการราคาและใบเสนอราคาฟรีใน Word, Google Docs และ ClickUp

3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามระดับสต็อกให้ทันด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

การจัดการสินค้าคงคลังโดยไม่สูญเสียการติดตามระดับสต็อก การสั่งซื้อใหม่ หรือสินค้าที่ล้าสมัยอาจสร้างความวุ่นวายได้แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่จัดการสินค้าหลายรายการและห่วงโซ่อุปทาน

มันไม่ใช่แค่รายการ—ระบบสินค้าคงคลังเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการสต็อกโดยไม่ต้องพึ่งพาตารางสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง คุณสามารถจัดระเบียบ SKU ติดตามการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ อัตโนมัติการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ และดูมูลค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ติดตามสถานะสินค้าคงคลังโดยใช้แท็กที่กำหนดเอง เช่น มีสินค้า หรือ สินค้าหมด
  • ใช้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ตาราง, ไทม์ไลน์ และการอัปเดตตามลำดับ เพื่อการตรวจสอบที่ดีขึ้น
  • ระบบแจ้งเตือนสต็อกและสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าคงคลัง
  • รวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคา, รูปภาพ, และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างและสามารถปรับขนาดได้สำหรับการจัดการสต็อกโดยไม่ต้องพึ่งพาตารางคำนวณที่ยุ่งเหยิง.

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

4. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp

แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังจาก ClickUp

เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของClickUpเป็นโซลูชันแบบสองในหนึ่ง ช่วยให้คุณจัดการซัพพลายเออร์ สินค้าคงคลัง และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับติดตามคำสั่งซื้อและระดับสต็อก คุณจะพบทุกอย่างถูกจัดระเบียบ: สถานะ, การอัปเดตจากซัพพลายเออร์, ความพร้อมของสินค้า, และการติดตามต้นทุน

ระบบอัตโนมัติและการจัดการผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • สร้างงานสำหรับแต่ละใบสั่งซื้อและจัดการผ่านสถานะที่ละเอียด 14 รายการ
  • ติดตามระดับสต็อก, จุดสั่งซื้อใหม่, และความคืบหน้าการจัดส่งจากแดชบอร์ดเดียว
  • มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเวลาให้กับสมาชิกในทีมสำหรับทุกคำสั่งซื้อ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะ

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้นำด้านการจัดซื้อ, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการเครื่องมือเดียวในการจัดการรายการสินค้าคงคลังและกระบวนการซื้อด้วยแรงงานน้อยลง

เคล็ดลับมืออาชีพ: ละทิ้งหน้ากระดาษเปล่าและให้ClickUp Brainทำงานหนักแทนคุณ เพียงแค่บอกว่าคุณต้องการแคตตาล็อกหรือเวิร์กโฟลว์แบบไหน—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสินค้า ราคา หรือสต็อกสินค้า—แล้วมันจะสร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานให้คุณภายในไม่กี่วินาที เหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่สร้างทุกอย่างตามวิธีที่คุณทำงาน

5. แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้กระบวนการซื้อง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp

การติดตามคำสั่งซื้อด้วยตนเองเป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดและสิ้นเปลืองเวลาแม่แบบแบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpมอบวิธีการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง

ออกแบบมาเพื่อความเร็ว, ความถูกต้อง, และการมองเห็น. ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้า, รายละเอียดการสั่งซื้อ, และสถานะการจัดส่งไว้ในหน้าเดียว. นอกจากนี้, เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้หลายแบบ, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
  • ติดตามคำสั่งซื้อผ่านทุกขั้นตอนด้วยสถานะต่างๆ เช่น ใหม่, กำลังบรรจุ, จัดส่งแล้ว, และส่งมอบแล้ว
  • เข้าถึงคำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดผ่านมุมมองที่มีโครงสร้าง เช่น สถานะคำสั่งซื้อหรือตัวติดตามปัญหา
  • ใช้ฟิลด์สำหรับราคาทั้งหมด ประเภทสินค้า ข้อมูลติดต่อ และการอัปเดตการจัดส่ง

🔑 เหมาะสำหรับ: ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก, แบรนด์ DTC, หรือธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามาโดยไม่เกิดความวุ่นวาย

6. แม่แบบเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp

เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปรียบเทียบเครื่องมือเคียงข้างกันด้วยเทมเพลตการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ คุณไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเพิ่มเติม—คุณต้องการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกันเทมเพลตการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบเครื่องมือต่างๆ ครอบคลุมฟีเจอร์ ค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้สำหรับการกำหนดราคาและภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยลดการคาดคะเนและแทนที่ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ ซึ่งทีมของคุณทุกคนสามารถตกลงกันได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • สร้างงานสำหรับแต่ละตัวเลือกซอฟต์แวร์และจัดระเบียบตามความพร้อมใช้งานหรือกรณีการใช้งาน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประเมินเครื่องมือในด้านราคา, การสนับสนุน, ส่วนติดต่อผู้ใช้ และคุณสมบัติหลัก
  • แสดงการเปรียบเทียบด้วยมุมมองตาราง กระดานภาพ และราคา
  • ติดตามความคืบหน้าของการตัดสินใจด้วยสถานะต่างๆ เช่น พร้อมใช้งาน, ใหม่, และไม่สามารถใช้งานได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมไอที, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องมือ SaaS หรือระบบภายในที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง

7. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ส่งใบเสนอราคาอย่างมืออาชีพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUp

การเสนอราคาผิดพลาดอาจทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจได้.แบบฟอร์มเสนอราคาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น. มันช่วยคุณรวบรวมข้อมูลความต้องการของโครงการ คำนวณราคา และส่งข้อเสนอที่ชัดเจน.

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยติดตามรายละเอียดการบริการ อัตราค่าบริการรายชั่วโมง กำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระเบียบและทำให้ข้อเสนอมีความสอดคล้องกันในทุกทีม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • สร้างใบเสนอราคาพร้อมส่วนสำหรับขอบเขตงาน ราคา และกำหนดเวลาการส่งมอบ
  • ติดตามสถานะของแต่ละใบเสนอราคาตั้งแต่ "อยู่ระหว่างการพิจารณา" ถึง "ส่งใบเสนอราคาแล้ว" ด้วยแท็กสถานะ
  • มอบหมายการอนุมัติใบเสนอราคาและงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้การเชื่อมต่ออีเมลเพื่อส่งใบเสนอราคาและติดตามผลโดยตรง

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และทีมขาย B2B ที่ต้องการวิธีรวดเร็วและน่าเชื่อถือในการเสนอราคาและปิดการขายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

8. แม่แบบรายการ ClickUp

เทมเพลตรายการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นของเทมเพลตรายการ ClickUp

เทมเพลตรายการ ClickUpเป็นรูปแบบการจัดระเบียบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับจัดการงาน กระบวนการทำงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่โครงร่างโครงการอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ซับซ้อนเกินไป

รูปแบบนี้มีการจัดวางที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้คงความสะอาดตาและขยายขนาดได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ คิดเสียว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่างเปล่าแต่ชาญฉลาด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ใช้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสลับระหว่างแดชบอร์ดแบบตาราง, รายการ, และงาน
  • จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์
  • มอบหมายงานและติดตามการอัปเดตด้วยแท็ก, วันที่ครบกำหนด, และลำดับความสำคัญ
  • สร้างจากฐานที่ยืดหยุ่นและขยายขนาดด้วยระบบอัตโนมัติตามความต้องการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการรูปแบบรายการแบบพร้อมใช้งานทันที เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่แคตตาล็อกสินค้าไปจนถึงกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่เปิดตัวแล้วหวัง—ติดตามสิ่งที่สำคัญ ใส่ข้อมูลแคตตาล็อกของคุณลงในแดชบอร์ด KPI และตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสนใจของลูกค้า และรูปแบบการขายแบบเรียลไทม์

9. แม่แบบการจัดการการออกแบบเสื้อผ้า ClickUp

เทมเพลตการจัดการการออกแบบเสื้อผ้า ClickUp: เทมเพลตการจัดการการออกแบบเสื้อผ้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการโครงการแฟชั่นตั้งแต่การร่างแบบจนถึงการเปิดตัวด้วยเทมเพลตการออกแบบเครื่องแต่งกายของ ClickUp

การออกแบบเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลา การจัดหาวัตถุดิบ งบประมาณ และการผลิตอีกด้วยแม่แบบการจัดการการออกแบบเสื้อผ้าของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

แฟ้มเอกสารพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการแฟชั่นของคุณได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ร่างแบบแรกจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คุณสามารถติดตามความคืบหน้า จัดการสินค้าคงคลัง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย มุมมองและสถานะที่หลากหลายช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากเครื่องมือที่กระจัดกระจาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • วางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น แนวคิด, การจัดหา, และการผลิต
  • กำหนดงบประมาณ, จัดหมวดหมู่ประเภทการออกแบบ, และติดตามความคืบหน้าผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์, รายการ, กระดาน, และตารางเวลาเพื่อจัดการกำหนดเวลาและเป้าหมาย
  • ร่วมมือข้ามทีม ติดตามการเปลี่ยนแปลง และรักษาการสื่อสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบแฟชั่น, หัวหน้าฝ่ายผลิต, หรือทีมสร้างสรรค์ที่จัดการคอลเลกชันตามฤดูกาลหรือกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

🔍 คุณรู้หรือไม่? วิดีโอสาธิตสินค้าส่งผลต่อผู้ซื้อถึง 64% การเพิ่มวิดีโอสั้น ๆ ลงในแคตตาล็อกหรือการเชื่อมโยงวิดีโอสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้

10. แม่แบบแคตตาล็อกสินค้าแบบไล่เฉดสีจาก Freepik

เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าแบบไล่เฉดสีของ Freepik
ผ่านFreepik

เทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าแบบไล่เฉดสีโดย Freepik นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความชัดเจนทางสายตา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโครงสร้างที่เรียบหรูและเรียบง่าย เพื่อนำเสนอหมวดหมู่สินค้าหลายประเภทโดยไม่ดูรกสายตา

การออกแบบมีพื้นหลังแบบไล่ระดับสี ตัวแทนภาพที่คมชัด และฟอนต์ที่เรียบง่าย มีความทันสมัยและหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือแบรนด์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • แทรกภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • ปรับแต่งข้อความ, ออกแบบ, และสีด้วยไฟล์ AI และ EPS ที่สามารถแก้ไขได้
  • เพิ่มราคา, คำอธิบาย, และรายละเอียดสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โค้ด
  • ส่งออกเป็น PDF หรือภาพสำหรับทั้งการพิมพ์และการใช้งานดิจิทัล

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ค้าส่ง, หรือนักออกแบบที่ต้องการแคตตาล็อกสินค้าที่มีน้ำหนักเบา, ดูสวยงาม, และสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว.

11. แม่แบบโบรชัวร์โปรไฟล์บริษัทสำหรับองค์กร Freepik

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบโบรชัวร์โปรไฟล์บริษัทองค์กร Freepik
ผ่านFreepik

หากคุณกำลังขายมากกว่าแค่สินค้า—เช่น บริการ, ค่านิยม, หรือตัวตนขององค์กร—ลองดูเทมเพลตโบรชัวร์โปรไฟล์บริษัทองค์กรของ Freepik มันช่วยให้คุณบอกทุกสิ่งได้โดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกหนักใจ

การออกแบบที่กว้างและพาโนรามาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ทรงพลัง ส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถจัดแสดงสินค้าหรือบริการของคุณ ความสำเร็จทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของทีมได้อย่างชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ปรับแต่งบล็อกข้อความสำหรับพันธกิจ บริการ คำรับรอง และข้อมูลติดต่อ
  • แสดงภาพคุณภาพสูง ไอคอน หรือภาพถ่ายสินค้าควบคู่กับข้อความของคุณ
  • ใช้ไฟล์ EPS, JPG และ SVG ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ สี และแบรนด์
  • สร้างโปรไฟล์บริษัทหลายหน้าเพื่อแชร์ออนไลน์หรือพิมพ์

🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, บริษัท B2B หรือธุรกิจที่เน้นการให้บริการซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอตัวเองในรูปแบบที่เรียบร้อยและเป็นระบบสำหรับลูกค้าหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพ

✨ เคล็ดลับพิเศษ: ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและหลีกเลี่ยงอาการเขียนไม่ออก ใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าเพื่อสร้างข้อความที่ชัดเจนและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ทันที พร้อมปรับให้เหมาะสมกับ SEO ตั้งแต่เริ่มต้น

12. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกรเดียนท์ของ Freepik

ผ่านทางFreepik

เทมเพลตแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Gradient ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เสริมดิจิทัล

การออกแบบผสมผสานระหว่างสีไล่ระดับที่โดดเด่นกับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่ทันสมัยและสะอาดตา ด้วยไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้และโครงสร้างที่พร้อมสำหรับภาพถ่าย ทำให้แคตตาล็อกของคุณดูเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการขายปลีก

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • แสดงสินค้าเทคโนโลยีโดยใช้ช่องภาพและคำอธิบายสินค้าที่วางไว้อย่างเหมาะสม
  • ปรับแต่งข้อมูลราคา คุณสมบัติ และหมวดหมู่โดยใช้ AI แบบชั้นและไฟล์ EPS
  • จับคู่สีและแบบอักษรของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟอนต์ที่แก้ไขได้และพื้นหลังแบบไล่ระดับสี
  • เตรียมแคตตาล็อกที่ดึงดูดสายตาสำหรับทั้งเว็บและสิ่งพิมพ์ด้วยความพยายามในการออกแบบน้อยที่สุด

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ขายอีคอมเมิร์ซ, แบรนด์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, หรือบริษัทเทคโนโลยี B2B ที่กำลังมองหาเทมเพลตการออกแบบแคตตาล็อกสินค้าที่ดูทันสมัยและพร้อมใช้งาน

🔍 คุณรู้หรือไม่?87% ของลูกค้าบอกว่าเนื้อหาสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ หากแคตตาล็อกสินค้าของคุณขาดรายละเอียดที่ชัดเจนหรือภาพประกอบ คุณจะสูญเสียความไว้วางใจและการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย

13. แม่แบบโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ความงาม Canva

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แม่แบบโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ความงาม Canva
ผ่านทางCanva

เทมเพลตโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ความงามโดย Canva ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางและสุขภาพที่ต้องการรูปแบบการโปรโมตที่ดูทันสมัยโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการออกแบบ เทมเพลตแคตตาล็อกนี้ผสมผสานตัวอักษรที่สะอาดตาเข้ากับพื้นที่สำหรับรูปภาพอย่างเพียงพอเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

รูปแบบมีพื้นที่สำหรับคำอธิบาย, ประโยชน์, ส่วนผสม, และราคา. ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในร้านหรือแพ็กเกจเปิดตัวดิจิตอล.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • เพิ่มรูปภาพ ภาพสินค้า และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
  • ปรับแต่งการออกแบบ สี และแบบอักษร เช่น Glacial Indifference และ Montserrat
  • พิมพ์ในรูปแบบแนวนอน A4 หรือแชร์ออนไลน์ได้ทันที
  • รักษาภาพลักษณ์มืออาชีพโดยไม่ต้องจ้างนักออกแบบ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการด้านความงาม, สายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, สปา, หรือแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่กำลังมองหาเทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและเข้าถึงได้ง่าย

14. โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมินิมอลสีงาช้าง Canva

ผ่านทางCanva

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมินิมอลสีงาช้างโดย Canva ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสง่างาม ด้วยโทนสีอ่อนและกลางที่นุ่มนวล พร้อมตัวอักษรที่ประณีต โบรชัวร์นี้มอบพื้นที่ให้กับเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ได้เปล่งประกาย—โดยไม่มีสิ่งรบกวน

รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเน้นคอลเลกชัน ราคา และวัสดุต่างๆ ยังคงความเรียบหรูและเสริมความรู้สึกหรูหรา ลองนึกภาพการผสมผสานระหว่างลุคบุ๊คกับแคตตาล็อก—ปรับแต่งได้ง่าย แต่ดึงดูดสายตาอย่างปฏิเสธไม่ได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • เพิ่มชื่อสินค้า, คำอธิบายสั้น ๆ, ราคา, และคำแนะนำการดูแล
  • โปรดแนบภาพเครื่องประดับของคุณ ทั้งแบบจัดวางสไตล์หรือบนพื้นหลังสีขาว
  • ปรับแต่งฟอนต์ เช่น Noto Serif Display และ Public Sans ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
  • พิมพ์หรือแชร์ออนไลน์ในรูปแบบแนวนอน A4 ที่คมชัด

🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์เครื่องประดับบูติก, ผู้ผลิตตามสั่ง, หรือร้านค้าปลีกหรูหราที่ต้องการนำเสนอคอลเล็กชันของตนด้วยการออกแบบที่คลาสสิกและดึงดูดสายตา

15. โบรชัวร์ทัวร์อิตาลีแบบสามพับสไตล์มินิมอลสีน้ำตาล Canva

ผ่านทางCanva

แม้ว่าจะออกแบบมาเป็นโบรชัวร์ท่องเที่ยว แต่แม่แบบพับสามส่วนสีน้ำตาลสไตล์มินิมอลนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อนำเสนอไลฟ์สไตล์หรือสินค้าแฮนด์เมด

มันสร้างรูปแบบที่อบอุ่นในสไตล์บรรณาธิการด้วยโทนสีธรรมชาติ ตัวอักษรที่คลาสสิกเช่น Times New Roman Condensed และ Poppins พร้อมพื้นที่มากมายสำหรับรูปภาพและคำอธิบาย ทำให้เหมาะสำหรับการจัดทำแคตตาล็อกคอลเลกชันที่เล่าเรื่องราว เช่น สินค้าหัตถกรรมหรือข้อเสนอที่เน้นประสบการณ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • เพิ่มภาพสินค้าขนาดใหญ่ควบคู่กับคำอธิบายสั้น ๆ และข้อมูลราคา
  • แบ่งแคตตาล็อกของคุณออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้รูปแบบสามพับ
  • ปรับแต่งแบบอักษร, รูปแบบ, และชุดสีให้เหมาะกับธีมตามฤดูกาลหรือสไตล์ของแบรนด์
  • ส่งออกโบรชัวร์พร้อมพิมพ์หรือแชร์เป็นประสบการณ์ดิจิทัล

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์สไตล์คลาสสิก, แบรนด์ที่เน้นประสบการณ์, หรือผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการรูปแบบเรียบง่ายเพื่อนำเสนอสินค้าพร้อมเสน่ห์ของเรื่องราว

16. โบรชัวร์สามพับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสีเขียวออร์แกนิกจาก Canva

Canva เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสีเขียวออร์แกนิกแบบพับสามตอน
ผ่านทางCanva

โบรชัวร์สามพับเมนูอาหารสุขภาพออร์แกนิกสีเขียวมีรูปแบบที่สะอาดตา เดิมออกแบบมาสำหรับการจัดเลี้ยง โครงสร้างที่เป็นระเบียบเหมาะสำหรับธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือบริการที่เน้นสุขภาพ

ชุดสีโทนธรรมชาติที่จับคู่กับฟอนต์สมัยใหม่ เช่น DM Sans และ Bricolage Grotesque ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพให้กับแคตตาล็อกสินค้าของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • แสดงส่วนผสม, ข้อมูลโภชนาการที่สำคัญ, หรือคำอธิบายสินค้าในส่วนที่อ่านง่าย
  • เพิ่มรูปภาพของคุณเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, หรือบรรจุภัณฑ์ในช่องที่กำหนดไว้
  • เน้นราคา แผน หรือระดับแพ็กเกจด้วยบล็อกข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
  • ส่งออกเพื่อใช้ในรูปแบบดิจิทัลหรือพิมพ์ด้วยตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Canva

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก, โค้ชด้านสุขภาพ, แบรนด์อาหารจากพืช, หรือผู้ค้าปลีกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังมองหาเทมเพลตแคตตาล็อกที่สะท้อนคุณค่าของพวกเขาทั้งในด้านการออกแบบและรูปแบบ

💫 เคล็ดลับเล็กๆ: การรักษาข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อแคตตาล็อกสินค้าของคุณเติบโตขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลสินค้าที่มั่นคงจะรวมข้อมูลสินค้าทั้งหมด—คำอธิบาย, ข้อมูลจำเพาะ, และราคา—ไว้ในที่เดียว ทำให้แคตตาล็อกของคุณถูกต้องทุกที่โดยไม่มีปัญหาการคัดลอกและวางซ้ำซ้อน

17. โบรชัวร์สามพับสำหรับยิมและฟิตเนส สีดำ-ส้ม-น้ำตาลเข้ม แบบหนา

แม่แบบแคตตาล็อกสินค้า: แผ่นพับสามตอนสำหรับยิมและฟิตเนส สีดำ-ส้ม โดดเด่น ออกแบบโดย Canva
ผ่านทางCanva

โบรชัวร์สามพับสำหรับยิมและฟิตเนส Black Orange Bold ไม่ได้เหมาะสำหรับยิมเท่านั้น สีที่ตัดกันชัดเจน ตัวอักษรที่คมชัด และการจัดวางที่มีชีวิตชีวาทำให้โบรชัวร์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแคตตาล็อกสินค้าที่ต้องการความรู้สึกทรงพลัง เต็มไปด้วยพลัง และทันสมัย

ด้วยการแบ่งส่วนที่ชัดเจนและพื้นที่สำหรับรูปภาพ คำอธิบาย และราคา เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่เน้นการกระทำหรือข้อเสนอที่เน้นผลลัพธ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • เน้นสินค้าใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่นในช่องสินค้าแบบตัวหนา
  • เพิ่มรูปภาพ, คุณสมบัติ, และข้อมูลราคาในส่วนที่สะอาดและเฉพาะเจาะจง
  • ใช้ฟอนต์ Canva Sans และ Public Sans เพื่อรักษาความชัดเจนในการอ่านข้ามรูปแบบต่างๆ
  • ส่งออกและพิมพ์ในรูปแบบสามพับขนาด A4 หรือแชร์แบบดิจิทัลด้วยลิงก์เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ฟิตเนส ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม บริษัทอาหารเสริม หรือแม้แต่แบรนด์เทคโนโลยีที่ต้องการเทมเพลตแคตตาล็อกสินค้าที่โดดเด่นและทันสมัย

🌟 คำถามน่ารู้: Nikon ใช้ภาพถ่ายจริงจากลูกค้าพร้อมคำพูดของพวกเขา แทนที่จะใช้เพียงภาพถ่ายที่ผ่านการตกแต่งอย่างสวยงาม Nikon แสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในสถานการณ์การใช้งานจริงผ่านหน้าแคตตาล็อกในรูปแบบคำรับรอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมไปพร้อมกัน

18. แม่แบบแคตตาล็อกแฟชั่น Visme

ผ่านทางVisme

เทมเพลตแคตตาล็อกแฟชั่นโดย Visme เป็นเลย์เอาต์ที่มีฟีเจอร์ครบครัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเปิดตัวตามฤดูกาลหรือพอร์ตโฟลิโอสำหรับลูกค้า

โครงสร้างที่สะอาดตาและองค์ประกอบการออกแบบที่ยืดหยุ่น—เช่น ฟอนต์ทันสมัย ภาพประกอบ และตัวเลือกแบบโต้ตอบ—ทำให้มันมากกว่าแค่นิตยสารแบบคงที่ คุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นลุคบุ๊คที่สามารถคลิกได้ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประสบการณ์สินค้าแบบเต็มรูปแบบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • รายการสไตล์สินค้า, วัสดุ, และข้อมูลที่มีคุณค่าพร้อมลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน
  • อัปโหลดรูปภาพของคุณและปรับแต่งสี แบบอักษร และบล็อกเค้าโครงให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • เพิ่มแอนิเมชัน, ลิงก์, และสื่อเพื่อสร้างแคตตาล็อกที่สามารถโต้ตอบได้หรือไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้
  • ใช้วิดเจ็ตหรือแผนภูมิที่มีอยู่ในตัวเพื่อเน้นการแยกย่อยของผลิตภัณฑ์หรือแนวโน้มตามฤดูกาล

🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์แฟชั่น, ฉลากบูติก, หรือนักการตลาดเสื้อผ้าที่ต้องการเทมเพลตการออกแบบแคตตาล็อกสินค้าที่มีสไตล์และโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์: คืออะไรและทำอย่างไรให้ถูกต้อง

สร้างแคตตาล็อกที่ขายได้โดยไม่ต้องเครียดด้วย ClickUp

การสร้างแคตตาล็อกสินค้าไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา. แคตตาล็อกสินค้าที่ดีมีเทมเพลตให้คุณเริ่มต้นได้. คุณสามารถใช้มันได้สำหรับแฟชั่น, เทคโนโลยี, สินค้าเพื่อสุขภาพ, หรือบริการดิจิทัล.

จากการออกแบบแบบลากและวางไปจนถึงเลย์เอาต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าคงคลัง เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ รายละเอียด และข้อมูลราคาของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงการนำเสนอแบรนด์ของคุณ ให้ข้ามปัญหาการจัดรูปแบบที่ปวดหัวและเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ใช้งานได้

ต้องการมากกว่าแคตตาล็อกใช่ไหม? ลองใช้ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน ช่วยคุณจัดระเบียบ ติดตามคำสั่งซื้อ จัดการสินค้าคงคลัง และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

👉ลงทะเบียนกับ ClickUp สำรวจเทมเพลตผลิตภัณฑ์ และสร้างอย่างชาญฉลาดตั้งแต่วันแรก