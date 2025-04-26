10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Peoplebox AI สำหรับการจัดการประสิทธิภาพ

Peoplebox AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำที่ต้องการทำให้การติดตามเป้าหมายและการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แต่ถ้าคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังมองหาบางสิ่งที่แตกต่าง—เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณตั้งแต่วันแรก สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ HR ที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น หรือให้คุณปรับแต่ง OKR และกระบวนการประเมินผลงานได้ตามต้องการ
การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่เหมาะสมส่งผลโดยตรงต่อความมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของทีมคุณ
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Peoplebox AI เพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
มาเริ่มกันเลยและค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
Peoplebox AI คืออะไร?
Peoplebox AI เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการบรรลุเป้าหมายของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยใช้แนวคิดของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นแกนกลาง ทำให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถมองเห็นความคืบหน้าของทีมได้แบบเรียลไทม์
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Peoplebox AI:
- การเช็คอินอัตโนมัติ ซึ่งรวบรวมข้อมูลย้อนกลับและการอัปเดตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการติดตามด้วยตนเอง
- แดชบอร์ดการตั้งเป้าหมายที่แสดงว่าเป้าหมายของแต่ละสมาชิกทีมเชื่อมโยงกับลำดับความสำคัญของบริษัทโดยรวมอย่างไร
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Microsoft Teams, Jira, และ Google Workspace เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากงานประจำของพวกเขา
- ความสามารถของ AI ในการระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีและรักษาวัตถุประสงค์ให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Peoplebox AI
ในขณะที่ Peoplebox AI มีคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดบางประการ รวมถึงการปรับแต่งที่จำกัด
- การตั้งค่าเป้าหมายที่ซับซ้อน: การตั้งค่าเป้าหมายเชิงตัวเลขหรือเป้าหมายซ้อนกันอาจสร้างความสับสน โดยผู้ใช้มักไม่แน่ใจว่าจะกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดอย่างไร
- การแก้ไขเป้าหมายที่ยาก: การแก้ไขผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์รองไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: อินเทอร์เฟซรู้สึกช้าและรก มีปุ่ม "สร้างเป้าหมาย" หลายปุ่ม และเส้นทางการนำทางที่ไม่ชัดเจนในหลากหลายส่วน
- ช่องว่างในกระบวนการทำงานในการตรวจสอบ: แพลตฟอร์มไม่ได้แนะนำผู้จัดการเกี่ยวกับลำดับของงานระหว่างการตรวจสอบแบบ 1-ต่อ-1 และการประเมินความสามารถ ทำให้ยากต่อการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ
- การผสานการทำงานที่จำกัด: การผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกเช่น Slack และ Microsoft Teams มีให้บริการ แต่อาจไม่เสถียร บางครั้งอาจต้องติดตามด้วยตนเอง
- การรายงานพื้นฐานและการทำงานอัตโนมัติ: ตัวเลือกการรายงานมีความเข้มงวด มีขีดความสามารถจำกัดในการปรับแต่งฟิลด์ การทำงานอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูล หรือการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ: ผู้ใช้ไม่สามารถทำการเช็คอินหรืออัปเดตความคืบหน้าจากอุปกรณ์มือถือได้ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับการทำงานระยะไกลหรือการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนที่ท่วมท้น: ระบบการแจ้งเตือนขาดการปรับแต่ง ทำให้เกิดการแจ้งเตือนซ้ำๆ และรบกวนโดยไม่จำเป็น
หากความท้าทายเหล่านี้รู้สึกคุ้นเคย ข่าวดีก็คือแพลตฟอร์มอื่น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีกว่า มาดูกันอย่างรวดเร็วว่าทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Peoplebox AI มีอะไรบ้าง
ทางเลือกของ PeopleBox AI ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|เป้าหมาย ClickUp, คลิกอัพ เบรน, เทมเพลต OKRs, การผสานระบบเครื่องมือ HR, และอื่น ๆ
|การติดตามเป้าหมายแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันของทีม
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|ตารางตาข่าย
|การประเมินผลการปฏิบัติงาน, OKRs, แบบสำรวจความผูกพัน, แผนการเติบโต, และการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร
|การจัดการประสิทธิภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|เริ่มต้นที่ $11 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|ลีปโซม
|การประเมินผลการปฏิบัติงาน, OKRs, เส้นทางการเรียนรู้, แบบสำรวจ, และข้อมูลเชิงลึก
|การจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา
|ราคาตามความต้องการ
|15Five
|การตรวจสอบรายสัปดาห์, แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัว, ข้อเสนอแนะ, การยกย่อง, และการฝึกอบรมผู้จัดการ
|การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานแบบต่อเนื่อง 1:1
|เริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|บอร์ดงาน
|แดชบอร์ด OKRs, การตรวจสอบรายสัปดาห์, และการวางแผนกลยุทธ์
|การจัดการ OKR ระดับองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|เบตเตอร์เวิร์คส์
|การติดตามเป้าหมาย, CFRs, การทบทวน, แดชบอร์ด, และการผสานระบบ HRIS
|การจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัว
|ราคาตามความต้องการ
|เพอร์ฟอร์มยาร์ด
|รอบการทบทวนที่กำหนดเอง, การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง, และการจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
|กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|เริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
|คัลเจอร์ แอมป์
|แบบสำรวจการมีส่วนร่วม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, แผนการพัฒนา, และรายงานการเปรียบเทียบมาตรฐาน
|ความคิดเห็นของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|BambooHR
|บันทึกพนักงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การติดตามการลา, และการรายงานของฝ่ายบุคคล
|การบริหารงานบุคคลและการติดตามพนักงาน
|ราคาตามความต้องการ
|ความกระตือรือร้น
|ระบบอัตโนมัติด้านเงินเดือน, การจัดการสวัสดิการ, การรับเข้าทำงาน, และเครื่องมือการประเมินผลการทำงาน
|การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ PeopleBox AI ที่ควรใช้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมจัดการงาน ติดตามเป้าหมาย และปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และอัปเดตเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามการเสร็จสิ้นของงาน
ด้วย ClickUp Goals ทีมงานสามารถแบ่งเป้าหมายของบริษัทออกเป็นเป้าหมายย่อย มอบหมายให้กับบุคคล และติดตามประสิทธิภาพของพนักงานตามกำหนดเวลา ผู้ใช้ยังสามารถสร้างเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่สร้าง OKR จากงานและกิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ HR ยอดนิยมและมีเทมเพลตที่ช่วยให้กระบวนการบริหารผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเทมเพลต OKR ที่ช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างและปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันได้อย่างง่ายดาย หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการตั้งค่า OKRของคุณ ตัวอย่าง OKRเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนสำหรับคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและติดตาม OKR ได้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและตรงไปตรงมา คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างในการตั้งค่าและติดตาม OKR ทั่วทั้งทีม ทำให้ทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ทีม HR สามารถปรับปรุงการประเมินพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะ การให้คะแนน และแผนการพัฒนาไว้ในที่เดียว เช่นเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลประสิทธิภาพ ภาระงานของทีม และความก้าวหน้าของ OKR ในเวลาจริง รายงานเหล่านี้ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแท็บหรือเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อย มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติตามการเสร็จสิ้นงาน
- ClickUp Brain: ใช้ AI เพื่อสร้าง OKRs โดยอัตโนมัติจากกิจกรรมในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการตั้งเป้าหมาย
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Google Workspace เพื่ออัปเดตงานและเป้าหมายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิว G2คนนี้ชื่นชอบที่ ClickUp เป็นแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง:
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โปรดดู คู่มือซอฟต์แวร์สำหรับติดตามพนักงาน
2. ตาข่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานแหล่งข้อมูลการให้คำแนะนำหลายแหล่งเข้ากับการจัดการประสิทธิภาพ)
Lattice เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบุคลากรที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน, เป้าหมาย, ข้อเสนอแนะ, และการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ในที่เดียว. แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือให้กับผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถจัดให้เป้าหมายของบุคคลสอดคล้องกับ 우선순위ของบริษัท, ดำเนินการรอบการประเมินที่มีโครงสร้าง, และสนับสนุนการเติบโตของพนักงานผ่านแผนการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล.
ทีม HR สามารถรวบรวมความคิดเห็นและวัดระดับการมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย จากนั้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการดำเนินการ Lattice นำเสนอขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับโครงสร้างทีมและกระบวนการที่แตกต่างกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ข้อเสนอแนะจากตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ ในรอบการประเมินที่ปรับแต่งได้
- เป้าหมายและ OKRs: การติดตามและการจัดแนวเป้าหมายที่ชัดเจนระหว่างทีมและองค์กร
- แบบสำรวจการมีส่วนร่วม: แม่แบบที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยเพื่อวัดและปรับปรุงการมีส่วนร่วม
- แผนการเติบโต: แผนการพัฒนาที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายอาชีพของแต่ละบุคคล
- การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล: ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของโครงตาราง
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- การนำทางระหว่างโมดูลอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพ (รวมถึงการทบทวน, การประชุม 1:1, เป้าหมาย & OKRs): $11/ที่นั่ง/เดือน
- ระบบ HRIS หลัก (รวมถึงบันทึกพนักงาน, การเริ่มต้นงาน, กระบวนการทำงาน): $10/ที่นั่ง/เดือน ตัวเลือกเพิ่มเติม:
- การมีส่วนร่วม: +$4/ที่นั่ง/เดือน
- เงินเดือน: +$6/ที่นั่ง/เดือน
- การติดตามเวลา: +$2/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lattice อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง Lattice:
Lattice ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจัดการกับการบริหารผลงาน การเติบโตในอาชีพ และการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องอย่างสิ้นเชิง
3. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพที่เน้นการพัฒนา)
Leapsome เป็นแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพบุคลากรแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงการจัดการประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมเติบโตผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง การติดตามเป้าหมายที่ชัดเจน และแผนการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Leapsome ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน, อัตโนมัติวงจรการให้ข้อเสนอแนะ, กำหนดและติดตาม OKRs, และเปิดตัวแบบสำรวจความผูกพัน. ผู้จัดการและทีม HR ยังสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้และผสานรวมเข้ากับแผนการเติบโต, เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะและบรรลุเป้าหมาย.
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ตั้งค่าการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน และการประเมินโดยผู้จัดการได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถเตรียมความพร้อมให้ พนักงานด้วยเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้พวกเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น
- เป้าหมายและ OKR: ติดตามเป้าหมายของบุคคล ทีมงาน และบริษัท พร้อมการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ
- เส้นทางการเรียนรู้: สร้างโปรแกรมการพัฒนาที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ หากคุณกำลังวางแผนการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน แม่แบบแผนการพัฒนาเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
- แบบสำรวจความผูกพัน: เปิดแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เพื่อวัดความพึงพอใจ แรงจูงใจ และความรู้สึกโดยรวมของพนักงาน
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก: เข้าถึงแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าจำนวนตัวเลือกการปรับแต่งมีมากเกินไปในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
- อาจเกิดความล่าช้าเล็กน้อยเมื่อจัดการกับแคมเปญการให้ข้อเสนอแนะและการสำรวจขนาดใหญ่
ราคา Leapsome
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Leapsome อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง Leapsome:
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ง่าย มีสื่อการเรียนรู้ที่ครบถ้วนและสามารถดาวน์โหลดและจดบันทึกได้อย่างสะดวก
4. 15Five (ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะประสิทธิภาพแบบ 1:1 อย่างต่อเนื่อง)
15Five ช่วยให้องค์กรเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานและประสิทธิภาพของผู้จัดการโดยมุ่งเน้นที่การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการสนทนาเพื่อการเติบโต มันรวมการตรวจสอบรายสัปดาห์, แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัว, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, และการสำรวจความผูกพัน เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสนับสนุนการเติบโตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วย 15Five ผู้จัดการสามารถติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย รวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ยกย่องความสำเร็จ และให้คำแนะนำเมื่อจำเป็น แพลตฟอร์มนี้ยังมีโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะสำหรับผู้จัดการที่เรียกว่า Manager Effectiveness เพื่อช่วยให้ผู้นำสร้างทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- การตรวจสอบประจำสัปดาห์: อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะและอัปเดตสถานะอย่างสม่ำเสมอระหว่างพนักงานและผู้จัดการ การส่งเสริมให้พนักงานทำการ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและสะท้อนความก้าวหน้าของพวกเขาก่อนการตรวจสอบแต่ละครั้งสามารถทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีความหมายมากขึ้น
- การประชุมแบบตัวต่อตัว: ใช้แม่แบบที่มีคำแนะนำเพื่อจัดโครงสร้างการสนทนาและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ดำเนินการรอบการประเมินที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมข้อมูลจากผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และการประเมินตนเอง แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและจัดการได้อย่างเป็นระบบ
- การยอมรับและข้อเสนอแนะ: ยอมรับความสำเร็จของทีมอย่างเปิดเผยและรวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดการ: มอบเครื่องมือและโปรแกรมการโค้ชให้กับผู้จัดการเพื่อเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ 15Five
- การตั้งค่าและจัดการรอบการตรวจสอบหลายรอบอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
- คุณลักษณะการรายงานอาจต้องปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างทีมที่ซับซ้อน
ราคาของ 15Five
- แผนการมีส่วนร่วม: เริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ดำเนินการตามแผน: เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: เริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- โฟกัสและทรานส์ฟอร์ม แอด-ออน พร้อมให้บริการในราคาเพิ่มเติม
การให้คะแนนและรีวิว 15Five
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 15Five อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2ได้กล่าวถึง 15five:
ความเต็มใจที่จะรับฟังและหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรของเรา ที่ปรึกษาผู้บริหารยอดเยี่ยมและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์!
5. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ OKR ระดับองค์กร)
ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมองค์กร WorkBoard ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และติดตามความคืบหน้าผ่าน OKRs
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอแดชบอร์ด OKR แบบไดนามิก การตรวจสอบความคืบหน้าอัตโนมัติรายสัปดาห์ และการวิเคราะห์ความก้าวหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใสระหว่างทีมต่างๆ WorkBoard ยังมีเครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์ ฟีเจอร์การจัดการประชุม และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce และ Workday
ด้วยโปรแกรมการโค้ชและการรับรองมาตรฐาน OKR ที่ติดตั้งไว้ในตัว WorkBoard สนับสนุนทั้งการดำเนินกลยุทธ์และการเสริมศักยภาพทีม ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard
- การจัดการ OKR: สร้างและปรับให้สอดคล้องกับ OKR ของแต่ละบุคคล ทีม และแผนก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทโดยรวม
- แดชบอร์ดแบบไดนามิก: แสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด OKR ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
- การตรวจสอบรายสัปดาห์: อัตโนมัติการอัปเดตสถานะและติดตามความสอดคล้องโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือนี้เกี่ยวกับการประชุม OKR
- เครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์: กำหนด, ปรับให้สอดคล้อง, และดำเนินการตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira และ Workday เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ WorkBoard
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกซับซ้อนในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรกสำหรับองค์กรที่ยังไม่คุ้นเคยกับ OKRs
- การปรับแต่งมุมมองและรายงานอาจต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม
ราคาของ WorkBoard
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkBoard
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง WorkBoard อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้ได้กล่าวไว้:
WorkBoard มอบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ให้เราเพื่อจัดการโปรแกรมการดำเนินกลยุทธ์ของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถขยายขนาดได้ มีมุมมองที่ชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และโปร่งใสในแง่ของการมองเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงาน บางครั้งความยืดหยุ่นอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้
6. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์)
Betterworks มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับองค์กรในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และจัดการเป้าหมายในระดับที่กว้างขวาง โดยเน้นที่ความคล่องตัว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องผ่านการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง การตั้งเป้าหมาย และการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
Betterworks ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ และปรับลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้า การประชุมแบบตัวต่อตัว และวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Betterworks
- การจัดการเป้าหมาย: กำหนดและติดตามเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และบริษัท พร้อมการมองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การสนทนา ข้อเสนอแนะ และการยอมรับ (CFRs): ส่งเสริมการให้คำแนะนำและการยอมรับอย่างต่อเนื่องระหว่างทีม
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ดำเนินการรอบการประเมินผลที่มีโครงสร้างและเซสชันการปรับเทียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของพนักงาน หากคุณกำลังวางแผนรอบการประเมินผลครั้งต่อไป ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรรวมไว้
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams, Slack, Workday และแพลตฟอร์ม HRIS ชั้นนำ
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: เข้าถึงแดชบอร์ดและรายงานที่ละเอียดเพื่อติดตามการบรรลุเป้าหมายและระดับการมีส่วนร่วม เพื่อวัดประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือคู่มือเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานที่คุณควรติดตาม
ข้อจำกัดของ Betterworks
- การตั้งค่าและปรับแต่งกรอบเป้าหมายอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกการรายงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรอื่น ๆ
ราคาของ Betterworks
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Betterworks
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Betterworks อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Betterworks:
ประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด
7. PerformYard (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้)
PerformYard มอบความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร รองรับรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และการติดตามเป้าหมายในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
ทีมสามารถดำเนินการทบทวนประจำปี การประเมินผลตามโครงการ หรือวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องผูกติดกับกรอบการทำงานที่เข้มงวด PerformYard ยังช่วยให้การจัดตารางเวลา การติดตาม และการรายงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดการกระบวนการทำงานด้านประสิทธิภาพได้ด้วยแรงงานน้อยลง
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น: ปรับแต่งรอบการประเมิน รูปแบบ และระยะเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งปี แยกต่างหากจากการประเมินผลอย่างเป็นทางการ
- การจัดการเป้าหมาย: กำหนด, ติดตาม, และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: อัตโนมัติการจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และการอนุมัติ เพื่อประหยัดเวลา
- การผสานระบบ: เชื่อมต่อกับระบบ HR หลัก เช่น BambooHR, ADP และ Paylocity
ข้อจำกัดของ PerformYard
- ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มอาจต้องการความพยายามในการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะ
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานมีจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันสำหรับองค์กรบางประเภท
ราคาของ PerformYard
- การจัดการประสิทธิภาพ: $5–$10 ต่อคน/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: เพิ่ม $1–$3 ต่อคน/เดือน (เมื่อซื้อพร้อมกับประสิทธิภาพ)
การให้คะแนนและรีวิวของ PerformYard
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง PerformYard อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือ:
แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมพร้อมศักยภาพมากมาย PerformYard ช่วยให้เราเปลี่ยนจากการประเมินพนักงานที่ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำเพียงปีละครั้ง ไปสู่กระบวนการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล *
8. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร)
Culture Amp เป็นที่รู้จักในด้านการมุ่งเน้นประสบการณ์ของพนักงาน ช่วยองค์กรในการรวบรวมความคิดเห็น วัดระดับความผูกพัน และสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น โดยรวมการสำรวจความผูกพัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเครื่องมือการพัฒนาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Culture Amp ให้บริการแบบสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ครอบคลุมด้านความผูกพัน ความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม ผู้จัดการสามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสร้างแผนพัฒนาตามข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีรายงานและเกณฑ์มาตรฐานที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลเข้าใจผลลัพธ์และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ควรดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน: เปิดตัวแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้และอิงตามงานวิจัย พร้อมเกณฑ์มาตรฐานในตัว รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในรูปแบบที่เป็นระบบด้วย เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: จัดการรอบการประเมินที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาและการเติบโต คุณสามารถสำรวจ คำถามการประเมินแบบ 360องศาเหล่านี้เพื่อออกแบบการให้ข้อเสนอแนะจากหลายแหล่งที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การพัฒนาพนักงาน: สร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะ
- รายงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เข้าถึงแดชบอร์ดที่อ่านง่ายและรายงานการเปรียบเทียบ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Slack, Workday, BambooHR และเครื่องมือ HR อื่นๆ
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- การปรับแต่งแบบสำรวจให้เกินกว่าเทมเพลตอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติม
- การรายงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เฉพาะทาง
ราคาของ Culture Amp
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Culture Amp อย่างไรบ้าง?
อ่านสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้ได้กล่าวไว้:
ฉันรัก Culture Amp! ข้อมูลยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย!
9. Bamboo HR (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลและการติดตามพนักงาน)
BambooHR มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการจัดการข้อมูลพนักงาน ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบมากขึ้น โดยรวบรวมฟังก์ชันหลักของงาน HR เช่น การบันทึกข้อมูลพนักงาน การติดตามการลา การบริหารผลงาน และการรายงานผลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
ด้วย BambooHR ทีม HR สามารถทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นอัตโนมัติ รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้าง และสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ลดความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- การจัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน: รวบรวมข้อมูลพนักงาน เอกสาร และประวัติไว้ในที่เดียว
- การจัดการประสิทธิภาพ: ดำเนินการทบทวนอย่างเป็นระบบและรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- การติดตามเวลาหยุดงาน: จัดการคำขอการหยุดงาน, การอนุมัติ, และยอดคงเหลือด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้
- การปฐมนิเทศและการจ้างงาน: ส่งจดหมายเสนอการจ้างงาน, ทำภารกิจปฐมนิเทศให้เสร็จสมบูรณ์, และเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิทัล. ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับพนักงานใหม่ โดยการสร้างแผน 30-60-90 วัน
- การรายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานเกี่ยวกับข้อมูลแรงงาน, ประสิทธิภาพ, และแนวโน้มการลาออก
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือน, แพลตฟอร์มสวัสดิการ, Slack, Microsoft Teams และเครื่องมือ HR อื่นๆ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพขั้นสูงอาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
- ตัวเลือกการสร้างรายงานแบบกำหนดเองเป็นพื้นฐานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
ราคา BambooHR
- ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว BambooHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bamboo HR อย่างไรบ้าง?
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2นี้:
ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการด้าน HRMS ของคุณ แต่มีราคาสูงมาก
10. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการเงินเดือน)
Gusto ผสานการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ และทรัพยากรบุคคลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสนับสนุนทีมงานได้ง่ายขึ้น Gusto ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การจัดการเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การติดตามเวลา การรับเข้าทำงาน และการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในระบบเดียว
ด้วย Gusto ธุรกิจสามารถดำเนินการจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติ จัดการสวัสดิการด้านสุขภาพ และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีและแรงงานได้อย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากพนักงาน และข้อมูลเชิงลึกด้านต้นทุนแรงงาน Gusto สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี เครื่องมือติดตามเวลาทำงาน และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: ดำเนินการจ่ายเงินเดือน การยื่นภาษี และการโอนเงินโดยตรงโดยอัตโนมัติทั่วทั้ง 50 รัฐ
- สวัสดิการพนักงาน: มอบสวัสดิการด้านสุขภาพ ทันตกรรม การมองเห็น และเงินบำนาญ พร้อมการตั้งค่าและการจัดการที่ง่ายดาย
- การติดตามเวลาและการจัดการวันลา: ติดตามชั่วโมงการทำงาน, จัดการคำขอลา, และซิงค์ข้อมูลกับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
- การปฐมนิเทศและการจ้างงาน: ส่งจดหมายเสนอการจ้างงาน, ทำภารกิจปฐมนิเทศให้เสร็จสมบูรณ์, และเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิทัล
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ QuickBooks, Xero, Slack และเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและบัญชีอื่นๆ
ข้อจำกัดของกูสโต้
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการจัดการประสิทธิภาพและการติดตามเป้าหมายมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม HR ขนาดใหญ่
- คุณสมบัติการบริหารจัดการสวัสดิการในปัจจุบันมุ่งเน้นเฉพาะบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ราคา Gusto
- ง่าย: เริ่มต้นที่ $49/เดือน + $6/เดือนต่อคน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $80/เดือน + $12/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $180/เดือน + $22/เดือนต่อคน
- ราคาพิเศษสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
คะแนนและความคิดเห็นของ Gusto
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gusto อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
บริการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลครบวงจรในที่เดียว!เราได้ตั้งค่าบริษัทสองแห่งบน Gusto แล้ว และมันยอดเยี่ยมมากที่สามารถสลับไปมาระหว่างสองบริษัทได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและออกจากระบบใหม่
ค้นหาทางเลือก Peoplebox AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เพียงแค่คุณสมบัติเท่านั้น แต่ยังส่งผลอย่างมากต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความง่ายที่ทีมของคุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และรักษาความสอดคล้องกันได้
ในขณะที่ Peoplebox AI ครอบคลุมพื้นฐาน แต่ช่องว่างเช่น ประสบการณ์การแก้ไขเป้าหมายที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และความยืดหยุ่นในการรายงานที่จำกัด อาจทำให้ทีมทำงานช้าลงและขัดขวางความพยายามในการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ เช่น ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR และอื่น ๆ สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง
เครื่องมือแต่ละชิ้นนำเสนอวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด แต่สำหรับเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การค้นหาของคุณสิ้นสุดลงที่ ClickUpลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อการตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือวิธีการง่ายๆ ในการจัดการการประเมินผลและข้อเสนอแนะ