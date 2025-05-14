วิธีสร้างคำสั่ง Copilot พร้อมตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง

Microsoft 365 Copilot สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์—หากคุณรู้วิธีใช้ภาษาของมัน!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 72% ของธุรกิจทั่วโลกได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว
ในโพสต์นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเขียนคำสั่ง Copilot ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง 10 ตัวอย่าง และผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังได้
แต่ก่อนอื่น มาเริ่มต้นคู่มือของเราเกี่ยวกับคำสั่ง Copilot กันเถอะ
อะไรคือคำสั่ง Copilot?
ข้อความแจ้งเตือนของ Copilot คือคำแนะนำที่คุณให้กับเครื่องมือที่ใช้ AI อย่าง Microsoft Copilot เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
คิดถึงพวกมันเหมือนกับตัวช่วยเริ่มต้นการสนทนา—ช่วยให้ระบบ AI เข้าใจความต้องการของคุณและมอบสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ยิ่งคุณปรับปรุงคำสั่งของคุณให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ ผู้ช่วย AI ของคุณก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น!
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล หรือเขียนบทความบล็อก คำสั่งของคุณจะกำหนดวิธีที่ AI ตอบสนอง คำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดีจะชัดเจน กระชับ และมีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก AI
เมื่อใช้AI ในการบริหารโครงการ คุณสามารถช่วยให้ทีมแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจใช้คำสั่งเพื่อร่างแคมเปญอีเมล ในขณะที่นักพัฒนาใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดหรือสร้างเอกสารประกอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ AI เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่แค่สร้างเนื้อหาเท่านั้น ขอให้ Copilot เปรียบเทียบแนวโน้ม วิเคราะห์ความรู้สึก หรือสกัดประเด็นสำคัญจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มากกว่าการสรุปแบบธรรมดา
ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง Copilot
เคยลองทำตามสูตรอาหารโดยไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนไหม? มีโอกาสสูงที่ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง นั่นคือความรู้สึกเมื่อทำงานกับ AI โดยไม่มีคำแนะนำ Copilot ที่ชัดเจน คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ผู้ช่วย AI ของคุณตอบสนองความต้องการในการเขียน วิเคราะห์ หรือจัดระเบียบได้อย่างตรงจุด
นี่คือวิธีการเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและดียิ่งขึ้นใน Microsoft Copilot เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ:
- เพิ่มผลผลิต: คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยให้ระบบ AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการนำเสนอ ทำให้คุณประหยัดเวลาและสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น: คำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้ AI ให้คำตอบที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการร่างอีเมล สรุปรายงาน หรือคำนวณข้อมูล
- ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ: คำสั่ง Copilot ช่วยรักษาความสม่ำเสมอในงานของคุณ ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้และเชื่อถือได้ทุกครั้ง
- ความช่วยเหลือข้ามแอป: คำแนะนำอัจฉริยะช่วยให้คุณใช้ Copilot ได้ในเครื่องมือ Microsoft 365 ต่างๆ—ตั้งแต่การส่งอีเมลไปจนถึงการนำเสนอ เริ่มต้นด้วยสรุปการประชุมใน Outlook แล้วเปลี่ยนเป็นสไลด์ PowerPoint ทั้งหมดผ่านคำแนะนำที่ตรงเป้าหมาย
- เปลี่ยนบริบทให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก: Copilot เรียนรู้จากรูปแบบการทำงานของคุณ ค้นหาแนวโน้มและแนะนำการอัตโนมัติ เช่น การสร้างเทมเพลตการตอบกลับจากข้อเสนอแนะของลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่?Microsoft Copilotใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขั้นสูงอย่าง GPT-4 ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ได้ พื้นฐานนี้ช่วยให้ Copilot ทำได้มากกว่าการตอบคำถาม—มันสามารถทำงาน สร้างเอกสาร และแม้กระทั่งช่วยในการเขียนโค้ดได้!
วิธีสร้างคำสั่ง Copilot ที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างคำสั่ง Copilot ที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการบาลานซ์ระหว่างความชัดเจน ความเกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม. นี่คือกลยุทธ์สำคัญในการสร้างคำสั่งที่ดีขึ้นเพื่อการสื่อสารที่มีความหมายและมีประสิทธิผลมากขึ้น:
- ใช้ภาษาที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง: หลีกเลี่ยงความคลุมเครือ—ทำให้คำแนะนำของคุณชัดเจนเพื่อให้ Copilot สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- ให้กระชับ: รายละเอียดมีความสำคัญ แต่คำแนะนำที่ยาวเกินไปอาจทำให้ AI รู้สึกหนักใจ
- ให้บริบทและความเกี่ยวข้อง: ยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไร AI ก็จะยิ่งเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: "ในสถานการณ์สัมภาษณ์งาน คุณคิดว่าคุณสมบัติ 3 ข้อที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเน้นเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารโครงการของคุณคืออะไร?"
- ส่งเสริมการคิดที่ลึกซึ้งขึ้น: เพิ่มชั้นของคำแนะนำเพื่อให้ได้คำตอบที่คิดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น: "เปรียบเทียบและหาความแตกต่างของปัจจัยความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก"
- ระบุโทนและสไตล์: โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการคำตอบในโทนหรือสไตล์ใด ตัวอย่างเช่น: "ร่างจดหมายขอบคุณอย่างเป็นกันเองสำหรับการสัมภาษณ์งาน โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยไว้"
- ทำซ้ำและปรับปรุง: ปรับปรุงคำแนะนำของคุณตามคำแนะนำที่ได้รับ หากคำแนะนำใด ๆ ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ให้วิเคราะห์ว่าอะไรที่ทำให้มันทำงานได้ดี และปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
10 ตัวอย่างคำสั่ง Copilot
นี่คือ 10 คำสั่ง Copilot ที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและอาชีพต่าง ๆ คำสั่ง AI เหล่านี้สามารถแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ Copilot สำหรับการให้บริการลูกค้า, การเงิน, กฎหมาย, และสถานการณ์อื่น ๆ
1. การตลาด
ปัจจุบัน การตลาดอาศัยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและประสบการณ์ของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำนายความชอบ และสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
ด้วยคำแนะนำที่ชัดเจน การตลาดของคุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์
คำแนะนำ: สร้างแคมเปญอีเมลแบบแบ่งกลุ่มสำหรับการเปิดตัวคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิของเรา รวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์และรหัสส่วนลดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์:
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023 นักดนตรีHolly Herndon ได้ปล่อยอัลบั้มชื่อ "PROTO"ซึ่งสร้างขึ้นร่วมกับ AI "เด็ก" ชื่อว่า Spawn โครงการนี้สำรวจจุดตัดระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของผลงานในดนตรี พูดถึงการใส่คำสั่งที่ถูกต้องจริงๆ!
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการเร่งกระบวนการเขียนโค้ดและการทดสอบให้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งรักษาคุณภาพไว้
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสร้างโค้ดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำแนะนำ: เขียนฟังก์ชัน Python ที่ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านผู้ใช้ รวมถึงการตรวจสอบความยาวขั้นต่ำ (8 ตัวอักษร), ตัวอักษรพิเศษ, ตัวเลข, และตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก. เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน.
ผลลัพธ์:
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตรวจหาสัญญาณเตือนล่วงหน้า และแม้กระทั่งสร้างแผนการรักษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI ยังช่วยอ่านภาพทางการแพทย์และทำนายผลลัพธ์ของผู้ป่วย ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนถึงการดูแลติดตามผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำแนะนำ: วิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระบุรูปแบบที่น่ากังวลและเสนอมาตรการป้องกันตามผลลัพธ์ของผู้ป่วยในอดีต
ผลลัพธ์:
4. การวิเคราะห์ทางการเงิน
สถาบันการเงินใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ตรวจจับการฉ้อโกง และประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คำแนะนำที่ถูกต้องช่วยให้ AI ประมวลผลข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาล ค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ
จากการทำให้รายงานเป็นอัตโนมัติไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำแนะนำ: สร้างรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับบริษัทขนาดกลางในอุตสาหกรรมค้าปลีก วิเคราะห์การเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และกระแสเงินสดของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ตัวชี้วัดอุตสาหกรรม และความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการเติบโตในอนาคต
ผลลัพธ์:
5. การศึกษา
อุตสาหกรรมการศึกษาใช้คำสั่ง AI เพื่อทำให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การให้คะแนนอัตโนมัติไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะทันที เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ครูประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเฉพาะบุคคล
ด้วยคำแนะนำที่เหมาะสม AI สามารถสร้างแผนการสอน เสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา และปรับให้เหมาะสมกับระดับทักษะที่แตกต่างกันได้
คำแนะนำ: สร้างแผนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เกรด 7) ในวิชาพีชคณิต ให้ครอบคลุมสามระดับความยาก พร้อมสื่อการสอนประกอบ และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทีละขั้นตอน
ผลลัพธ์:
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6. บริการลูกค้า
การสนับสนุนลูกค้าเจริญเติบโตได้ดีด้วยการตอบกลับที่รวดเร็วและถูกต้อง; คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น. ด้วยการทำให้คำถามที่พบบ่อยเป็นระบบ, ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, และจัดการกับคำถามที่เกิดเป็นประจำ, AI ช่วยให้ตัวแทนมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นของลูกค้า และมอบประสบการณ์การสนับสนุนที่ดีขึ้น.
Prompt:* สร้างเทมเพลตคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคืนสินค้า รวมถึงข้อมูลการจัดส่ง รายละเอียดระยะเวลาการคืนสินค้า และขั้นตอนถัดไป เพิ่มภาษาที่แสดงความเห็นอกเห็นใจสำหรับลูกค้าที่รู้สึกไม่พอใจ
ผลลัพธ์:
7. การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของทรัพยากรบุคคลด้วยการทำให้การสรรหาบุคลากรฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น
จากการทำงานอัตโนมัติในงานที่น่าเบื่อเช่นการคัดกรองประวัติการทำงานไปจนถึงการจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานตามทักษะและประสบการณ์ของพวกเขา AI ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์แทนที่จะต้องจมอยู่กับเอกสาร
คำแนะนำ: เขียนลำดับอีเมลเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ยังไม่สนใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ผสมผสานการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และข้อความติดตามผลเพื่อรักษาความสนใจ
ผลลัพธ์:
8. อสังหาริมทรัพย์
AI ทำให้การซื้อ, ขาย, และการจัดการทรัพย์สินฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ตั้งแต่แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยเหลือผู้ซื้อตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่คาดการณ์มูลค่าทรัพย์สินและแนวโน้มตลาด, AI ช่วยให้เอเย่นต์และลูกค้าตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.
การทัวร์เสมือนจริงและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ประสบการณ์การค้นหาบ้านเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในขณะที่การสร้างโอกาสทางการขายอัตโนมัติและการประมวลผลสัญญาอัจฉริยะช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
คำแนะนำ: ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบันและกลยุทธ์การกำหนดราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า และโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้: [กรอกรายละเอียดสถานที่]
ผลลัพธ์:
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จอห์น แมคคาร์ธีเป็นผู้คิดค้นคำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" เป็นครั้งแรกในปี 1956 ระหว่างการประชุมดาร์ทมัธ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ในฐานะสาขาวิชา
9. การผลิต
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมการผลิตสามารถคาดการณ์การล้มเหลวของอุปกรณ์และลดเวลาหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ บริษัทที่ใช้ AI ในการวางแผนการบำรุงรักษาได้รายงานว่ามีการลดเวลาหยุดทำงานลง 20%ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นและมีการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น
Prompt: วิเคราะห์ข้อมูลสายการผลิตเพื่อระบุรูปแบบที่เชื่อมโยงกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ [แทรกข้อมูลสายการผลิต]
ผลลัพธ์:
10. กฎหมาย
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของคำพิพากษา, สัญญา, และเอกสารทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นชั่วโมง
แชทบอทจัดการกับคำถามพื้นฐานของลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาสำหรับเรื่องกฎหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ประเมินผลลัพธ์ของคดีโดยใช้ข้อมูลในอดีต และการตรวจสอบและร่างสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์—ทำให้งานด้านกฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในคดีแพ่ง ลูกค้าของฉัน ซึ่งเป็นผู้เช่า กำลังต้องการเรียกคืนเงินประกันความเสียหายจากเจ้าของบ้านเก่าที่ได้ยึดเงินไว้แม้ว่าทรัพย์สินจะถูกทิ้งไว้ในสภาพที่สมบูรณ์
หากลูกค้าของฉันแพ้คดี กรุณาให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น [ตามกฎหมายของรัฐ] ครอบคลุมผลกระทบทางการเงิน, ส่วนบุคคล, และชื่อเสียง รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ผลกระทบต่อเครดิต, ความท้าทายในการเช่าในอนาคต, และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบมีความครอบคลุมและพิจารณาผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผลลัพธ์:
📖 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน)
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
การสร้างคำสั่งแชท Copilot ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีคุณค่า ไม่ว่าคุณจะใช้ Microsoft Copilot, Copilot Chat หรือ AI ภายใน Microsoft 365 Copilot คำสั่งที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่คำตอบที่คลุมเครือหรือไม่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากคำสั่งของคุณให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้:
- การคลุมเครือเกินไป: AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจน แทนที่จะพูดว่า "สรุปเอกสารนี้" ควรระบุให้ชัดเจนว่า "สรุปรายงานนี้ในรูปแบบหัวข้อย่อยสามข้อ โดยเน้นที่แนวโน้มทางการเงิน"
- การละเว้นบริบท: คำสั่งของ Copilot จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีบริบทที่ชัดเจน ควรระบุอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ หรือกลุ่มเป้าหมายเสมอเพื่อปรับปรุงคำตอบให้เหมาะสม
- การให้ข้อมูลมากเกินไป: แม้ว่าการให้บริบทจะมีความสำคัญ แต่การให้คำแนะนำที่ยืดยาวอาจทำให้ Microsoft Copilot รู้สึกถูกท่วมท้นได้ ให้คำแนะนำที่กระชับแต่ให้ข้อมูลเพียงพอ
- ลืมกำหนดรูปแบบผลลัพธ์: หากคุณต้องการรายการ ตาราง หรือย่อหน้า โปรดระบุไว้ ตัวอย่าง: "ให้ข้อมูลนี้ในรูปแบบตารางสามคอลัมน์"
- มองข้ามขีดจำกัดของ AI: แม้ว่า Copilot จะใช้ฐานความรู้ AI ขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญได้ ควรตรวจสอบข้อมูลสำคัญเสมอ
ข้อจำกัดของ Copilot
การรู้ว่าผู้ช่วย AI นี้สามารถทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะสร้างคำสั่งสำหรับ Microsoft Copilot ของคุณ การตั้งความคาดหวังที่สมจริงจะช่วยให้คุณสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
นี่คือข้อจำกัดสำคัญที่ควรคำนึงถึง:
- ไม่มีการดำเนินการอย่างอิสระ: Copilot ช่วยเสริมการทำงาน แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ โดยอิสระ คุณจะต้องตรวจสอบและอนุมัติคำตอบก่อนแชร์
- ไม่มีการจดจำระหว่างแชท: ทุกการสนทนาจะเริ่มต้นใหม่ หากคุณได้พูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเมื่อวานนี้ Copilot จะไม่จดจำไว้—คุณจะต้องให้บริบทใหม่อีกครั้ง
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำกัด: Copilot ประมวลผลข้อมูลในปริมาณที่กำหนดต่อการสอบถามหนึ่งครั้ง สามารถสรุปข้อมูลได้ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกหรือการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ สำหรับงานเหล่านั้น เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางจะเหมาะสมกว่า
- ขอบเขตความรู้: ความรู้หลักของ Copilot หยุดที่ประมาณปี 2021 แม้ว่า Copilot อาจดึงข้อมูลปัจจุบันได้ขึ้นอยู่กับกำหนดค่าขององค์กรของคุณ แต่ความรู้ของโมเดลหลักไม่ได้มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- การตอบสนองที่ไม่สอดคล้องกัน: หากคุณถามคำถามเดิมสองครั้ง คุณอาจได้รับคำตอบที่แตกต่างกันเล็กน้อย สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Copilot สร้างคำตอบขึ้นจากความเป็นไปได้มากกว่ากฎที่ตายตัว
- ข้อจำกัดในการแชท: การสนทนาถูกจำกัดไว้ที่ 30 ครั้งต่อเซสชันและอาจหมดอายุได้ หากมีสิ่งใดที่สำคัญ โปรดบันทึกไว้—การสนทนาเก่าจะไม่สามารถกู้คืนได้
- ข้อจำกัดการเข้าถึงไฟล์: การเข้าถึงไฟล์ของ Copilot ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ อาจดึงไฟล์ได้เฉพาะจากตำแหน่งที่ระบุไว้ เช่น SharePoint ของบริษัทคุณ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการดึงเอกสารที่เก็บไว้ที่อื่น
- การตอบสนองในโหมดการทำงานที่ง่ายขึ้น: เมื่อใช้ Copilot ในโหมดการทำงาน การตอบสนองอาจสั้นและตรงประเด็นมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือ GPT-4 อื่น ๆ
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและพร้อมใช้งานตลอดเวลาล่ะ?
ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
