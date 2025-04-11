13 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับยิมที่ดีที่สุดในปี 2025

ระหว่างการจัดการลูกค้า การดูแลสมาชิกในยิมให้พึงพอใจ และการจัดการด้านการขาย อาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังยกน้ำหนักมากกว่าแค่ในยิม งานเอกสารทั้งหมดนั้นสามารถทำให้คุณเสียสมาธิและชะลอการเติบโตของธุรกิจได้
นี่คือจุดที่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับฟิตเนสสามารถช่วยได้
มากกว่าแค่ที่เก็บข้อมูลลูกค้าซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกฟิตเนสที่เหมาะสมช่วยในการติดตามการเข้าเรียน การจัดตารางคลาส การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล—เพื่อให้คุณใช้เวลาในการติดตามการชำระเงินน้อยลง และใช้เวลาในการช่วยเหลือสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น
เราได้รวบรวม 13 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับยิมที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณติดตามการเข้าร่วมของสมาชิก, เพิ่มการรักษาสมาชิก, และเติบโตธุรกิจฟิตเนสของคุณ. มาค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการสั้น ๆ ของซอฟต์แวร์ CRM ฟิตเนสที่ดีที่สุด 13 ตัวเพื่อจัดการประสบการณ์ของสมาชิก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของยิมและการสื่อสารกับสมาชิกด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- Mindbody: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าด้วยระบบ AI
- ZenPlanner: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลสมาชิก
- Virtuagym: เหมาะที่สุดสำหรับแผนโภชนาการและการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ระบบปฏิบัติการของคลับ: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการขายอัตโนมัติ
- PushPress: เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันความสำเร็จกับชุมชน
- Gymdesk: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารยิมตลอด 24 ชั่วโมง
- Pike13: เหมาะที่สุดสำหรับการลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- Glofox: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- Exercise.com: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติ
- RhinoFit: เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าระบบการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น
- Vagaro: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมการจองออนไลน์ผ่านแอปภายนอก
- TeamUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการชื่อเสียง
ทำไมฟิตเนสถึงต้องการซอฟต์แวร์ CRM?
ธุรกิจที่ใช้ระบบ CRMมีโอกาสสูงขึ้นถึง 85% ที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า — และยังสามารถช่วยประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานได้ถึง 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และสโมสรฟิตเนสก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน
ทำไม? เพราะการจัดการข้อมูลสมาชิก การติดตามการเข้าร่วม และการประมวลผลการชำระเงินผ่านหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องปวดหัว
ด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่การเข้าถึงผ่านคลาวด์ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาที่ใช้ในการจัดการน้อยลง หมายถึงเวลาในการสร้างชุมชนฟิตเนสที่เติบโตมากขึ้น ฟังดูเหมือนเป็นชัยชนะ
ประโยชน์ของระบบ CRM สำหรับฟิตเนส
ซอฟต์แวร์ CRMสำหรับฟิตเนสช่วยลดภาระงานหนักในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ในขณะที่คุณกำลังช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและฟิตเนส เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะจัดการงานด้านธุรการทั้งหมด ตั้งแต่การประมวลผลการชำระเงิน ไปจนถึงการแจ้งเตือนอัตโนมัติและอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือประโยชน์ห้าประการของการนำระบบCRM workflowมาใช้ในฟิตเนสของคุณ:
- ติดตามการเข้าร่วมของสมาชิก ข้อมูลการชำระเงิน และโปรไฟล์สมาชิกในแดชบอร์ด CRMเดียว
- เปิดใช้งานการจองคลาสแบบเรียลไทม์ การยกเลิก และการจัดการรายชื่อรอ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมให้สูงสุด
- ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ และการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ค้างชำระเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด
- ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์และแชทบอทเพื่อดึงดูดการสอบถามใหม่
- วัดประสิทธิภาพของผู้ฝึกสอนและความพึงพอใจของสมาชิกเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการลูกค้าสำหรับฟิตเนส?
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับยิมที่เหมาะสมควรทำมากกว่าการจัดระเบียบข้อมูลสมาชิกและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- เลือกใช้ระบบ CRM บนคลาวด์ที่มีการตรวจสอบการเข้าใช้งานแบบเรียลไทม์และประวัติสมาชิก
- ตรวจสอบคุณสมบัติการแบ่งกลุ่มแบบกำหนดเองเพื่อจัดประเภทสมาชิกตามระดับกิจกรรม, ข้อมูลประชากร, หรือเป้าหมายการออกกำลังกาย
- เลือก CRM ที่มีระบบจัดตารางเรียนโดยใช้ AI ที่ปรับอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดและความพร้อมของผู้ฝึกสอน
- มองหาการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การชำระเงินแบบประจำ และการแจ้งเตือนเมื่อค้างชำระ เพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงในการรักษาสมาชิกและแนวโน้มรายได้
👀 คุณรู้หรือไม่: ตั๋วลูกค้าที่ดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติได้รับการแก้ไขปัญหาเร็วกว่าถึง 52%
ระบบ CRM สำหรับยิมที่ดีที่สุด 13 ระบบ
เนื่องจากความต้องการของยิมแต่ละแห่งมีความเฉพาะตัว การค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่สมบูรณ์แบบจึงอาจดูเป็นเรื่องที่น่ากังวล
แต่อย่ากังวลไปเลย—เราพร้อมช่วยคุณ!มาหา CRMที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของฟิตเนสและการสื่อสารกับสมาชิกด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สามารถปรับตัวเองให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับยิมได้อย่างไร้รอยต่อ.
ClickUp CRM สำหรับยิมเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามลูกค้าสมาชิกใหม่ การจัดการสมาชิกที่มีอยู่ และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินและการต่ออายุสมาชิก ต้องการตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทันทีหรือไม่?สำรวจเทมเพลต CRMของ ClickUp และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
ตัวอย่างเช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUp จะจัดระเบียบข้อมูลที่กระจัดกระจายของคุณให้เป็นระบบศูนย์กลาง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจ ไม่มีการต่ออายุที่ตกหล่น และลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เทมเพลตนี้สามารถจัดเก็บข้อมูล มอบหมายงานให้กับผู้ฝึกสอน และกำหนดเป้าหมายด้านฟิตเนสให้กับลูกค้าของคุณได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
✅ จัดเก็บรายละเอียดสมาชิก เช่น ข้อมูลติดต่อ แผนสมาชิก และรายงานความคืบหน้า ในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและค้นหาได้
✅ ติดตามสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพด้วยระบบท่อการขายที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะติดตามพวกเขาตั้งแต่การสอบถามจนถึงการลงทะเบียน
✅ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง, การเป็นสมาชิกที่หมดอายุ, หรือโปรโมชั่นพิเศษ, ลดการติดตามด้วยตนเอง
หากคุณเป็นผู้ฝึกสอนเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการการฝึกส่วนตัวในขณะที่ออกแบบแผนที่มีโครงสร้างสำหรับลูกค้าแต่ละราย บันทึกการออกกำลังกาย กำหนดเป้าหมายความฟิต และติดตามความก้าวหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนแทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีต
ต้องการช่วยให้สมาชิกของคุณสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายที่มั่นคงผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเล็กๆ แต่สม่ำเสมอใช่ไหม? นั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUpเข้ามาช่วย ด้วยการติดตามการออกกำลังกายและสุขภาพที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มันช่วยให้สมาชิกฟิตเนสอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง สร้างนิสัยที่ดีขึ้น และยึดมั่นกับเป้าหมายด้านสุขภาพของพวกเขาในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากสมาชิกที่มีศักยภาพและสมาชิกปัจจุบัน
- จัดการสาขาฟิตเนสหลายแห่งจากแดชบอร์ดเดียวโดยใช้ClickUp Map Viewสำหรับการติดตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีเมล ซอฟต์แวร์บัญชี และอื่นๆ เพื่อติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว และทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอน นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- ติดตามการเดินทางของลูกค้า, จัดการการลงทะเบียน, และติดตามการชำระเงินโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง, รวมถึงมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, และมุมมองตาราง
- มองเห็นมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การผสาน CRM กับการจัดการโครงการ – ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ CRM เดียว
2. Mindbody (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าด้วยระบบ AI)
เบื่อกับการตอบคำถามลูกค้าเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหม? ให้ Train Messenger ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AIจาก Mindbodyช่วยดูแลคุณได้เลย ไม่ว่าจะเป็นคำถามจากลูกค้า การจองนัดหมาย หรือการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ Train Messenger พร้อมดูแลทุกเรื่องเหมือนผู้จัดการหน้าร้านที่ไม่เคยหยุดพัก
นอกจากนี้ ยังปรับแต่งการตอบกลับให้เหมาะกับข้อมูลของสมาชิก ทำให้ทุกการติดต่อสื่อสารรู้สึกราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ให้ระบบจัดการกับคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ไปในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนส่วนตัวและการจัดการสมาชิกได้
คุณสมบัติเด่นของ Mindbody
- จัดการชั้นเรียน, นัดหมาย, และบุคลากรในเวลาจริงด้วยปฏิทินเดียวที่ใช้งานง่าย
- ดึงดูดลูกค้าใหม่ทั่วโลกโดยการลงประกาศยิมของคุณบน Mindbody Marketplace
- ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับสมาชิกเพื่อจองคลาส, จัดการสมาชิกภาพ, และรักษาการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสอิสระ
- ซอฟต์แวร์อาจมีข้อบกพร่อง อาจเกิดอาการหน่วง และอาจหยุดทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
การกำหนดราคาของ Mindbody
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mindbody
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindbody อย่างไร
ซอฟต์แวร์หลักมีฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ระบบมีความซับซ้อนและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ฉันใช้เวลา 6 ปีในการทำงานกับซอฟต์แวร์นี้ ดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งที่ต้องการจะทำตามกาลเวลา
ซอฟต์แวร์หลักมีฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ระบบมีความซับซ้อนและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ฉันใช้เวลา 6 ปีในการทำงานกับซอฟต์แวร์นี้ ดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่จำเป็นตามกาลเวลา
3. ZenPlanner (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลสมาชิก)
Zen Plannerช่วยทำงานที่กินเวลามากให้เป็นอัตโนมัติและมอบเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ระบบจองออนไลน์ของมันช่วยขจัดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยให้สมาชิกสามารถจองคลาสได้แบบเรียลไทม์
การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติช่วยให้คุณได้รับชำระเงินตรงเวลาทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามการชำระเงิน เป็นระบบCRM ที่ดีสำหรับโค้ชในการจัดการงานและสร้างชุมชน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenPlanner
- เปิดใช้งานการเช็คอินด้วยตนเองที่รวดเร็วผ่านโหมดคีออสก์
- ให้สมาชิกจองคลาสออนไลน์, ติดตามการเข้าร่วม, และป้องกันการจองซ้ำ
- ผสานการทำงานกับ SugarWOD เพื่อบันทึกการออกกำลังกาย ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ ZenPlanner
- ส่วนประกอบสำคัญ เช่น พอร์ทัลการลงทะเบียนออนไลน์ มักจะขัดข้อง
- มักจะเขียนทับข้อมูลเดิมด้วยรายการว่าง
ราคา ZenPlanner
- ชุดเริ่มต้น: $199/เดือน
- สตูดิโอ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มีส่วนร่วม: $198/เดือน
- สูงสุด: $348/เดือน
คะแนนและรีวิว ZenPlanner
- G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZenPlanner ว่าอย่างไร
เราใช้มันมาเกือบสิบปีแล้ว และมันช่วยติดตามข้อมูลสมาชิกได้อย่างมาก มันไม่ค่อยใช้งานง่าย และการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ให้ใช้มันต้องใช้เวลา แต่ก็สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ
เราใช้มันมาเกือบสิบปีแล้ว และมันช่วยติดตามข้อมูลสมาชิกได้อย่างมาก มันไม่ค่อยใช้งานง่าย และการสอนอาสาสมัครใหม่ให้ใช้มันต้องใช้เวลา แต่ก็สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ
4. Virtuagym (ดีที่สุดสำหรับแผนโภชนาการและการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
ลูกค้าเคยบ่นหรือไม่ว่าไม่รู้จะกินอะไรเพื่อช่วยในการออกกำลังกาย? การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความสำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกาย
Virtuagymสร้างแผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหาร ความชอบ และเป้าหมายด้านสุขภาพของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องทั้งในและนอกยิม ตัวติดตามโภชนาการในตัวช่วยให้ลูกค้าบันทึกมื้ออาหารและติดตามปริมาณสารอาหารหลักได้ง่าย ในขณะที่คำแนะนำมื้ออาหารอัตโนมัติช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายสำหรับตารางเวลาที่ยุ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Virtuagym
- สร้างโปรแกรมออกกำลังกายแบบกำหนดเองพร้อมคำแนะนำการออกกำลังกายและวิดีโอสาธิต
- นำเสนอแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพKPI ด้านประสบการณ์ลูกค้า
- ส่งเสริมชุมชนด้วยการท้าทาย กลุ่ม และกระดานผู้นำเพื่อสร้างความภักดี
ข้อจำกัดของ Virtuagym
- การติดตามเงินเดือนเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ซอฟต์แวร์ขาดการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์
- ข้อมูลทั้งหมดในแผนอาหารไม่ได้ถูกบันทึกไว้
ราคา Virtuagym
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Virtuagym
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (250+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Virtuagym อย่างไร
การต้อนรับและการบริการที่ยอดเยี่ยม, virtuagym ตอบกลับคำถามของเราอย่างรวดเร็วและยินดีช่วยเหลือทุกปัญหาเสมอ
การต้อนรับและการบริการที่ยอดเยี่ยม, virtuagym ตอบกลับคำถามของเราอย่างรวดเร็วและยินดีช่วยเหลือทุกปัญหาเสมอ
5. คลับ OS (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการขายอัตโนมัติ)
การติดตามลูกค้าใหม่ให้ทันอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา—แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ฟีเจอร์การแจ้งเตือนลูกค้าใหม่ของ Club OSช่วยให้ทีมของคุณได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีผู้แสดงความสนใจ ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
ด้วยการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการแปลงเป็นลูกค้า นอกจากนี้ การผสาน Facebook Lead Ads กับ Club OS ยังช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถส่งข้อมูลได้โดยตรง ทำให้การจัดการและการจับลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นสมาชิกที่ภักดีได้
คุณสมบัติเด่นของ Club OS
- ส่งโปรโมชั่น, แจ้งเตือนชั้นเรียน, และข้อความสำคัญด้วยแคมเปญอีเมลและข้อความอัตโนมัติ
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์มยินยอมดิจิทัลสำหรับแขก การผสานการทำงานกับโฆษณา Facebook และโปรแกรมแนะนำเพื่อน
- ติดตามกิจกรรมของผู้นำ, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และประสิทธิภาพของอีเมลผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการของคลับ
- ระบบไม่จำกัดการบันทึกข้อมูลซ้ำ
- ฟังก์ชันการค้นหาต้องการข้อมูลมากกว่าที่จำเป็นในการทำงาน
ราคาของระบบปฏิบัติการคลับ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของระบบปฏิบัติการคลับ
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
6. PushPress (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันความสำเร็จกับชุมชน)
การมาออกกำลังกายทุกวันจะง่ายขึ้นเมื่อสมาชิกรู้สึกว่าพวกเขากำลังบรรลุเป้าหมายบางอย่าง ดังนั้น เมื่อมีใครทำสถิติส่วนตัวใหม่ได้ สำเร็จความท้าทาย หรือรักษาความสม่ำเสมอPushPressจะช่วยให้พวกเขาโพสต์ความสำเร็จของตนบนฟีดโซเชียลในแอปได้
สิ่งนี้ช่วยรักษาแรงจูงใจให้สูงและสร้างความรู้สึกของชุมชน เปลี่ยนการออกกำลังกายให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมกัน เจ้าของฟิตเนสสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกผ่านการกดไลค์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ PushPress ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ ช่วยให้สมาชิกสามารถบันทึกความก้าวหน้า กำหนดเป้าหมาย และติดตามความรับผิดชอบได้ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ PushPress
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติผ่าน SMS สองทาง อีเมล และโซเชียลมีเดีย
- สร้างชุมชนด้วยกระดานผู้นำ, การกล่าวถึง, และไฮไลท์ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม
- เปิดใช้งานการจองด้วยตนเอง การจัดการรายชื่อรอ และการติดตามสถานะความพร้อมของพนักงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ PushPress
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นระหว่างนักกีฬาและโค้ชอาจมีความล่าช้า
- ประสบการณ์การใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ดีกว่าเมื่อเทียบกับแอป
ราคาของ PushPress
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $159/เดือน
- สูงสุด: $229 ต่อเดือน
PushPress รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
7. Gymdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารยิม 24 ชั่วโมง)
เคยจินตนาการถึงการเป็นเจ้าของสตูดิโอฟิตเนสที่เปิดบริการได้เองตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่? การเข้าถึงสถานที่จากระยะไกลของ Gymdeskทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้—สมาชิกสามารถปลดล็อกประตูด้วยสมาร์ทโฟนของตนเองได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรคีย์การ์ด
ระบบจะอนุญาตหรือจำกัดการเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติตามสถานะการชำระเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะสมาชิกที่มีสถานะใช้งานเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ยิมได้ นอกจากนี้ ด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เจ้าของยิมยังสามารถติดตามการเช็คอิน จัดการความปลอดภัย และดูแลการดำเนินงานได้อย่างราบรื่นจากทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Gymdesk
- สร้างและโฮสต์เว็บไซต์มืออาชีพด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งตรงกับแบรนด์ของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ราบรื่นและติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มเดียว
- ส่งข้อความและอีเมลจำนวนมากถึงฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Gymdesk
- การเชื่อมต่อเว็บไซต์มีข้อจำกัด
- การเช็คชื่อเข้าเรียนอาจสร้างความสับสนเมื่อมีหลายชั้นเรียนพร้อมกัน
ราคาของ Gymdesk
- แผนยิมขนาดเล็ก: 75 ดอลลาร์/เดือน
- แผนยิมขนาดเล็ก: 100 ดอลลาร์/เดือน
- แผนฟิตเนสระดับกลาง: 150 ดอลลาร์/เดือน
- แผนยิมขนาดใหญ่: 200 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Gymdesk
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gymdesk ว่าอย่างไร
Gymdesk เป็นสิ่งแรกที่เราได้มาอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะเริ่มสร้างยิมของเรา การซื้อและติดตั้งมันทำให้ทุกสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเริ่มต้นชัดเจนขึ้นมาก มันมีความหลากหลายมากและคุณสามารถใช้คุณสมบัติได้ตามที่คุณต้องการ เราได้ทำการผสานกับ Stripe และไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินเลยใน 2 ปีที่ผ่านมา ยอดเยี่ยมมาก GymDesk
Gymdesk เป็นสิ่งแรกที่เราได้มาอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะเริ่มสร้างยิมของเรา การซื้อและติดตั้งมันทำให้ทุกสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเริ่มต้นชัดเจนขึ้นมาก มันมีความหลากหลายมากและคุณสามารถใช้คุณสมบัติได้ตามที่คุณต้องการ เราได้ทำการผสานระบบกับ Stripe และไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินเลยใน 2 ปีที่ผ่านมา ยอดเยี่ยมมาก GymDesk
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำ มีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
8. Pike13 (เหมาะที่สุดสำหรับการลดภาระงานด้านการบริหาร)
Pike13ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารของคุณโดยให้ลูกค้าจัดการงานด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลลูกค้าแบบบริการตนเอง สมาชิกสามารถจองเซสชัน อัปเดตโปรไฟล์ และจัดการการชำระเงินได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เวลากับพนักงานของคุณ ความเป็นอิสระนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและให้พนักงานของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นการให้บริการที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ Pike13
- ปรับปรุงการจัดการตารางงานของพนักงาน การจ่ายเงินเดือน และการติดตามค่าคอมมิชชั่นให้เป็นระบบเพื่อทำให้การบริหารทีมง่ายขึ้น
- สร้างรายงานทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อติดตามรายได้, การชำระเงินที่ค้างอยู่, และการเติบโตของธุรกิจ
- นำเสนอแอปพลิเคชันมือถือที่มีแบรนด์สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการจอง การชำระเงิน และการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Pike13
- ฟังก์ชันการรายงานอาจมีความท้าทายในการใช้งาน
- ซอฟต์แวร์อาจสร้างการสละสิทธิ์ที่มีข้อบกพร่อง
การกำหนดราคา Pike13
- จำเป็น: $139/เดือน
- ขั้นสูง: $199/เดือน
- พรีเมียม: $279/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pike13
- G2: 3. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pike13 อย่างไร
คุณสามารถดูตารางเวลาของทุกคนได้ในที่เดียว หรือดูเฉพาะตารางเวลาของคุณเองก็ได้
คุณสามารถดูตารางเวลาของทุกคนได้ในที่เดียว หรือดูเฉพาะตารางเวลาของคุณเองก็ได้
9. Glofox (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมของสมาชิก)
ฟีเจอร์ Smart No-Show Recoveryของ Glofoxไม่เพียงแต่ติดตามการขาดเรียนเท่านั้น แต่ยังทำงานเชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ระบบ Strike System จะมอบ 'การเตือน' เมื่อมีสมาชิกขาดเรียนซ้ำโดยไม่ยกเลิกการจอง และหลังจากได้รับจำนวนการเตือนที่กำหนดไว้ ความสามารถในการจองคลาสในอนาคตอาจถูกจำกัด
สิ่งนี้ส่งเสริมให้สมาชิกมาร่วมหรือยกเลิกล่วงหน้า ทำให้ตารางเรียนของคุณถูกต้องและมีส่วนร่วมสูง นอกจากนี้ ฟีเจอร์การนัดหมายของ Glofox ยังช่วยป้องกันการไม่มาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรกด้วยการส่งอีเมลแจ้งเตือนและข้อความ SMS เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกยังคงมุ่งมั่นกับกิจวัตรการออกกำลังกายของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Glofox
- อนุญาตให้สมาชิกหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราวได้โดยตรงผ่านแอป
- แนะนำช่วงเวลาเรียนหรือตัวเลือกการรอคิวอัตโนมัติในกรณีที่คลาสเต็ม
- จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสสูงที่สุดตามระดับการมีส่วนร่วมและการติดต่อในอดีต เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในการติดตามผล
ข้อจำกัดของ Glofox
- ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุสมาชิกได้จนกว่าสมาชิกปัจจุบันจะหมดอายุ
- ชุดการตลาดดูเทอะทะ
ราคาของ Glofox
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Glofox
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มพลังงานหลังเลิกงาน
10. Exercise. com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติ)
เบื่อกับการไล่ตามลูกค้าและการจัดการการติดตามผลหรือไม่?Exercise.comดูแลคุณแล้ว ระบบของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณด้วยการอัตโนมัติการดูแลลูกค้าผ่านอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุช ทำให้คุณมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้, แนวโน้มสมาชิก, และประสิทธิภาพการตลาด, ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้. นอกจากนี้, แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือเช่นแอปพลิเคชันมือถือที่ปรับแต่งแบรนด์ได้และระบบวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ.
Exercise.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับปรุงการจัดการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้สมาชิกสามารถจองเซสชัน, เซ็นสัญญา, และชำระเงินได้ทางออนไลน์หรือผ่านแอปที่มีแบรนด์ของคุณเอง
- รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยแผนการออกกำลังกายอัตโนมัติ รายงานผลการฝึก และข้อความสร้างแรงบันดาลใจที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญพร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเข้าร่วมของสมาชิก ประสิทธิภาพของเทรนเนอร์ และสุขภาพโดยรวมของธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Exercise.com
- ไม่มีฟีเจอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การเปลี่ยนแปลงวันที่เรียกเก็บเงินในแม่แบบใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องท้าทาย
Exercise.com ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Exercise.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (220+ รีวิว)
11. RhinoFit (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าระบบการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น)
ด้วยRhinoFit การจัดการสมาชิกจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วย คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้—ตั้งแต่ข้อเสนอทดลองใช้ แพ็กเกจกลุ่ม ไปจนถึงการสมัครออนไลน์—ให้ตรงกับความต้องการของยิมคุณ
ระบบเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณตั้งค่าแผนการชำระเงินรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเสนอส่วนลดสำหรับผู้ตอบสนองเบื้องต้น ครอบครัว หรือสมาชิกที่ชำระเงินล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย การแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติและการผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงินยอดนิยมช่วยลดความเครียดในการทำธุรกรรมทั้งสำหรับคุณและสมาชิกของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ RhinoFit
- ขายสมาชิก, แพ็กเกจ, และบัตรเข้าคลาสได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ
- ให้ RhinoFit จัดการการสละสิทธิ์, สัญญา, และการเช็คอินของสมาชิก
- ให้สิทธิ์สมาชิกเข้าถึงสถานที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
ข้อจำกัดของ RhinoFit
- คุณต้องเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่งด้วยตนเองเพื่อดูรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่มีการชำระเงินล้มเหลว
ราคา RhinoFit
- มาตรฐาน: $57/เดือน
- เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: $149/เดือน
- Affiliate Pro: $299/เดือน
- Affiliate Plus: $399/เดือน
คะแนนและรีวิว RhinoFit
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใหญ่ควรพยายามเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำเกือบทุกวัน โดยออกกำลังกายแบบปานกลาง เช่น การเดินหรือว่ายน้ำ เป็นเวลา 2.5 ถึง 5 ชั่วโมง หรือออกกำลังกายแบบหนัก เช่น การวิ่งเหยาะๆ หรือเล่นฟุตบอล เป็นเวลา 1.25 ถึง 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การผสมผสานทั้งสองรูปแบบก็เป็นประโยชน์เช่นกัน ตราบใดที่การเคลื่อนไหวร่างกายยังคงสม่ำเสมอ
12. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมการจองออนไลน์ผ่านแอปภายนอก)
ต้องการจองโดยไม่ต้องยกนิ้วขึ้นเลยหรือ?Vagaroช่วยให้คุณโดดเด่นด้วยการลงประกาศธุรกิจของคุณในตลาดฟรี ทำให้ลูกค้าสามารถจองได้โดยตรงจาก Google, Instagram หรือ Apple Maps
ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่มาตามนัด จัดการการยกเลิก และเติมเต็มช่องว่างโดยอัตโนมัติด้วยลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อรอ นอกจากนี้ เครื่องมือการตลาดในตัวยังช่วยให้คุณส่งโปรโมชั่น การแจ้งเตือน และการติดตามผล เพื่อรักษาตารางเวลาให้เต็มและรักษาความสนใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro
- ดำเนินร้านค้าออนไลน์สำหรับอาหารเสริม เสื้อผ้า และบัตรของขวัญ
- จองและจัดการทรัพยากรจากปฏิทิน Vagaro ที่ติดตั้งในตัวของคุณ
- ใช้ Vagaro Connect เพื่อการสนทนาที่ไม่ขาดตอนกับลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Vagaro
- การเชื่อมต่อระบบจองอาจเป็นเรื่องท้าทายในการใช้งาน
- Vagaro อาจปิดบัญชีของคุณในกรณีที่มีการชำระเงินไม่สำเร็จ
ราคาของ Vagaro
- หนึ่งสถานที่: $30/เดือน ต่อปฏิทิน
- หลายสาขา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vagaro
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
13. TeamUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการชื่อเสียง)
ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ และดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามา. คุณสมบัติ Community Happinessของ TeamUpช่วยทำให้การขอรีวิวเป็นไปโดยอัตโนมัติ กระตุ้นให้สมาชิกที่พอใจแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน Google และ Facebook.
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคิดเห็น แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตผ่านการบอกต่อในเชิงบวก
คุณสมบัติเด่นของ TeamUp
- จัดการและตอบสนองต่อรีวิวจากแดชบอร์ดกลาง
- ส่งเสริมการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นด้วยคุณสมบัติการขอรีวิวอัตโนมัติ
- บังคับใช้ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการไม่มาเพื่อปกป้องรายได้ของคุณ
ข้อจำกัดของ TeamUp
- ผู้ฝึกสอนไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียนที่ถูกเลื่อน
- ปฏิทินไม่ได้แสดงเวลาว่างของพนักงานอย่างชัดเจน
ราคาของ TeamUp
- เริ่มต้น: $104/เดือน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 100 ราย
คะแนนและรีวิวของ TeamUp
- G2: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เพิ่มระดับกิจกรรมของตนให้ถึง 7,500 ก้าวต่อสัปดาห์เพียงสามวันสามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้มากกว่า 50%
จัดการสมาชิกได้อย่างง่ายดายและรักษาความเป็นระเบียบด้วย ClickUp
ระบบ CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจฟิตเนสควรมีการติดตามลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, กำหนดตารางคลาสได้ง่าย, และติดตามการชำระเงินได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ช่วยให้เจ้าของฟิตเนสตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
การเลือกใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ในกรณีนี้ จะช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ยุ่งยากจนเกินไป ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ClickUp ช่วยให้คุณบริหารจัดการยิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเน้นการดึงดูดสมาชิกใหม่หรือรักษาสมาชิกปัจจุบันให้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ
ทำไมต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสาร?สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไป