วิธีทำลายกำแพงกั้นระหว่างแผนกการตลาดเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและประสิทธิภาพ

ทีมการตลาดควรทำงานร่วมกัน แต่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นเช่นนั้น
คุณรู้จักอาการเหล่านี้: ทีมขายของคุณไม่เข้าใจว่าทีมการตลาดกำลังโปรโมทอะไร ทีมคอนเทนต์สร้างเนื้อหาที่ทีมสื่อโฆษณาไม่เคยใช้ ข้อมูลของคุณกระจัดกระจายอยู่ในหลายระบบที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ และลูกค้าต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งบั่นทอนคำมั่นสัญญาของแบรนด์คุณ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดความสามารถหรือความพยายาม แต่เป็นวิธีการจัดโครงสร้างทีม เมื่อฝ่ายเนื้อหา การสร้างความต้องการ และฝ่ายปฏิบัติการขายทำงานแยกจากกัน ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจะถูกกักขังไว้ และประสิทธิภาพของการตลาดก็ลดลง
52.2% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเชื่อว่าการที่ทีมขายและทีมการตลาดไม่สอดคล้องกันส่งผลกระทบมากที่สุดคือการสูญเสียยอดขายและรายได้
แต่มีวิธีที่ดีกว่า เมื่อทีมการตลาดทำงานประสานกัน พวกเขาจะเห็นความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น การปิดดีลที่รวดเร็วขึ้น และการเติบโตของรายได้ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับทีมที่แยกส่วน ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจสาเหตุของความไม่สอดคล้องกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อทำลายกำแพงระหว่างทีมการตลาด—เพื่อสร้างทีมการตลาดที่เชื่อมโยงกันได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
⏰ สรุป 60 วินาที
- การแยกส่วนทางการตลาดเกิดขึ้นเมื่อทีมต่างๆ เช่น ทีมเนื้อหา ทีมสร้างความต้องการ และทีมขาย ทำงานแยกจากกัน ส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ต่อเนื่อง
- สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ โครงสร้างองค์กรที่มีงบประมาณและตัวชี้วัด KPI แยกจากกัน เทคโนโลยีที่แยกส่วน อุปสรรคทางวัฒนธรรม และเป้าหมายของแต่ละแผนกที่ไม่สอดคล้องกัน
- ไซโลทำให้เกิดความพยายามซ้ำซ้อน, ข้อความแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน, การดำเนินแคมเปญที่ช้าลง, และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- ลูกค้าประสบกับการเดินทางที่ไม่ต่อเนื่องเมื่อข้อความทางการตลาดแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง ซึ่งบั่นทอนความไว้วางใจและลดอัตราการเปลี่ยนแปลง
- การทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือ, ทำให้เป้าหมายสอดคล้องกัน, และสร้างการเดินทางของลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว, นำไปสู่การดำเนินแคมเปญที่รวดเร็วขึ้นและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อทำลายกำแพงระหว่างแผนกการตลาด ส่งเสริมการสื่อสารโดยการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับการหารือ, กลุ่มทำงานข้ามสายงาน, และการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้ทีมสอดคล้องกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
- รวมศูนย์ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อขจัดความซ้ำซ้อน ทำให้ทุกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน และทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้เป้าหมายสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่าง ๆ โดยกำหนด KPI ร่วมกัน, ใช้ OKRs, และสร้างความโปร่งใสในความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเพื่อให้กลยุทธ์มีความสอดคล้องกัน
- ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดงานที่ทำซ้ำ และให้แน่ใจว่าทีมงานทำงานด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
- วัดความสำเร็จโดยการติดตามตัวชี้วัดความร่วมมือ ความสอดคล้องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือเช่นClickUpมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมูลการตลาดและการขาย, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และปรับให้ทีมสอดคล้องกัน, ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือซิลโลทางการตลาด?
การแบ่งแยกการตลาดเกิดขึ้น เมื่อทีมต่าง ๆ เช่น ทีมคอนเทนต์, ทีมสร้างความต้องการ, ทีมโซเชียล, และทีมขาย ทำงานแยกกัน แทนที่จะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว หน่วยงานที่ไม่เชื่อมโยงกันเหล่านี้พัฒนากระบวนการ, เป้าหมาย, และบางครั้งอาจถึงขั้นมีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันเอง
สาเหตุทั่วไปของปัญหาการแบ่งแยกการตลาด
การแบ่งแยกการตลาดมักไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา แต่โดยปกติแล้วมีสาเหตุมาจาก:
- โครงสร้างองค์กร: ผู้นำด้านการตลาดหลายคนเสริมสร้างการแบ่งแยกโดยไม่ตั้งใจด้วยงบประมาณ สายการรายงาน และตัวชี้วัด KPI ที่แยกจากกัน
- การกระจายตัวของเทคโนโลยี: ทีมที่ใช้ระบบ CRM เครื่องมือวิเคราะห์ และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแยกกันจะประสบปัญหาในการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ เป็นเรื่องยากขึ้น
- อุปสรรคทางวัฒนธรรม: วัฒนธรรมภายในที่แข่งขันกันอาจทำให้การแบ่งปันข้อมูลระหว่างโครงการการตลาดต่างๆ เป็นไปได้ยาก เมื่อแผนกต่างๆ แข่งขันกันเพื่องบประมาณหรือการยอมรับ พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการปกป้องข้อมูลและความสำเร็จของตนเองมากกว่าที่จะร่วมมือกัน
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เมื่อการตลาดกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจพบปัญหาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานจากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักวางกลยุทธ์แบรนด์อาจพูดกันคนละภาษาเลยทีเดียว
- เป้าหมายของแผนกที่ไม่สอดคล้องกัน: หากการสร้างความต้องการมุ่งเน้นไปที่ SQLs แต่เนื้อหาเน้นการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ของพวกเขาจะไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมบูรณ์
- การขาดการสื่อสารระหว่างทีม: เมื่อทีมไม่มีการตรวจสอบร่วมกันหรือไม่มีแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันสำหรับความพยายามทางการตลาด ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจะถูกเก็บไว้เพียงในแผนกเดียว
ผลกระทบของไซโลต่อประสิทธิภาพการตลาด
ถ้าคุณมีนักการตลาดมากกว่าสามคนอยู่ในห้องเดียวกัน คุณจะเกิดการแยกส่วน...คุณจะสูญเสียความเชื่อมโยง และลูกค้าจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้น
ถ้าคุณมีนักการตลาดมากกว่าสามคนในห้องเดียวกัน คุณจะเกิดการแยกส่วน...คุณจะสูญเสียความเชื่อมโยง และลูกค้าจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้น
ในตอนแรก การทำงานแบบแยกส่วนอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันจะสร้างคอขวด ทำให้การดำเนินงานช้าลง และทำให้ยากต่อการสร้างโอกาสทางการขายและการวัดผลกระทบที่แท้จริงของการตลาด ต้นทุนทางธุรกิจของการตลาดแบบแยกส่วนนั้นมีมาก:
- ประสบการณ์ลูกค้าที่กระจัดกระจาย: ลูกค้าของคุณไม่ได้มององค์กรของคุณเป็นเพียงแผนกต่างๆ แต่พวกเขาเห็นเป็นแบรนด์เดียว เมื่อข้อความและวิธีการทางการตลาดแตกต่างกันไปตามช่องทางต่างๆ คุณอาจพบว่าความไว้วางใจลดลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
- ความพยายามซ้ำซ้อน: หากไม่มีการมองเห็นงานของทีมอื่น ทีมมักจะสร้างสินทรัพย์หรือแคมเปญซ้ำซ้อนที่มีอยู่แล้วในส่วนอื่นขององค์กร พวกเขาอาจพลาดโอกาสในการนำสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใหม่
- ข้อความของแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน: เมื่อทีมต่างๆ ไม่สอดคล้องกันในตำแหน่งหลักของแบรนด์ ลูกค้าจะได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับคุณค่าที่คุณนำเสนอ ซึ่งนำไปสู่ความสับสน
- เวลาตอบสนองที่ช้าลง: องค์กรที่ทำงานแบบแยกส่วนใช้เวลานานกว่าในการนำแคมเปญออกสู่ตลาด ทำให้มีความคล่องตัวและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยลง หากไม่มีระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ การอนุมัติและการตัดสินใจจะล่าช้า ส่งผลให้การเปิดตัวล่าช้า
- การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ: หากไม่มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการตลาด การลงทุนมักจะไหลไปสู่แผนกที่ส่งเสียงดังที่สุดแทนที่จะเป็นแผนกที่สร้างผลกระทบมากที่สุด
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การทลายอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นเท่านั้น
ประโยชน์ของการทำลายกำแพงกั้นการตลาด
38.3% ของผู้นำการขายระบุว่าการมีความสอดคล้องที่ดีขึ้นในด้านเป้าหมายและกลยุทธ์เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญสูงสุดจากทีมการตลาดของพวกเขา
เมื่อคุณทำลายกำแพงระหว่างฟังก์ชันการตลาดของคุณได้สำเร็จ ระบบนิเวศการตลาดทั้งหมดของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป
คุณจะสังเกตเห็น เวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น สำหรับโครงการสำคัญต่างๆ เนื่องจากอุปสรรคในการอนุมัติหายไปและความคิดสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระระหว่างผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณของคุณจะเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อคุณกำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนและความพยายามที่ซ้ำซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ซ่อนอยู่ในมุมต่างๆ ของแผนก
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์การเดินทางของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าพวกเขาจะติดต่อผ่านช่องทางใดก็ตาม เมื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียของคุณสอดคล้องกับน้ำเสียงในการตลาดทางอีเมล ซึ่งเสริมสร้างข้อความบนเว็บไซต์ของคุณ ลูกค้าจะพัฒนาความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณมากขึ้น ความสอดคล้องนี้ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
22.1% ของพนักงานขายเชื่อว่าประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการที่ทีมขายและทีมการตลาดมีความสอดคล้องกันมากขึ้นคือช่วยให้พวกเขาปิดการขายได้มากขึ้น
🕵🏼♀️ กรณีศึกษา: การปรับโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ HubSpot
เมื่อ HubSpot พบว่าลูกค้าของพวกเขาไม่พอใจเนื่องจากมีช่องว่างอย่างมากระหว่างบริการที่สัญญาไว้กับการส่งมอบจริง ไมค์ โวลเป้ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของพวกเขา มองเห็นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแผนกการตลาดใหม่ทั้งหมด
แทนที่จะจัดทีมตามช่องทางหรือจุดสัมผัสการตลาดแบบดั้งเดิม HubSpot ได้จัดโครงสร้างทีมตามขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของทีมภายในสำนักงานอย่างแท้จริง
"เราจะให้ทีมขายและทีมบริการลูกค้านั่งด้วยกัน" โวลป์อธิบาย "เราจัดโครงสร้างตามขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้าที่แต่ละทีมกำลังดูแลอยู่ แทนที่จะเป็นจุดสัมผัสหรือช่องทางต่างๆ คนจะนั่งตามบุคลิกของลูกค้าที่แตกต่างกัน"
แรงจูงใจคือการขจัดความหงุดหงิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าต้องอธิบายสถานการณ์ของตนซ้ำๆ กับตัวแทนที่แตกต่างกันโดยที่ตัวแทนเหล่านั้นขาดบริบทจากการติดต่อก่อนหน้านี้
ผลลัพธ์มีความสำคัญอย่างมาก ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราการต่ออายุเพิ่มขึ้นและบริษัทยังคงเติบโตในอัตรา 50% โวลเป้สังเกตว่าประสบการณ์ของลูกค้าที่มีกับ HubSpot กลายเป็นเรื่องที่กระจัดกระจายน้อยลงมาก
กลยุทธ์ในการทำลายกำแพงกั้นการตลาด
คุณรู้อยู่แล้วว่ากำแพงแบ่งแยกแผนกการตลาดเหล่านั้นไม่ได้ช่วยทีมของคุณเลย พวกมันกำลังฉุดรั้งคุณไว้
หากคุณต้องการทีมการตลาดที่ทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ผ่านการหล่อลื่นอย่างดี—ที่ข้อมูลเชิงลึกไหลเวียนอย่างอิสระ แคมเปญสอดคล้องกัน และไม่มีใครทำงานซ้ำซ้อน—คุณจำเป็นต้องทำลายกำแพงระหว่างทีมต่างๆ
มาคุยกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
ส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงรูปแบบการสื่อสารของทีมคุณ ผู้สร้างเนื้อหาของคุณเคยอยู่ในห้องเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC หรือไม่? ครั้งสุดท้ายที่ผู้จัดการโซเชียลมีเดียของคุณดื่มกาแฟกับใครสักคนจากฝ่ายขายคือเมื่อไหร่? การทำงานแบบแยกส่วนจะเติบโตได้ดีในความเงียบงัน
ลองใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีโครงสร้างและต่อเนื่อง:
- สร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับการสนทนา และไม่ใช่, ช่อง Slack จะไม่เพียงพอ สิ่งที่คุณต้องการคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สำหรับทีมการตลาดเพื่อตั้งค่าแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน กระดานโครงการข้ามสายงาน และการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ใน ClickUp ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมในขณะที่จัดการเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้ ทีม SEO ของคุณสามารถเห็นเนื้อหาที่กำลังถูกสร้างขึ้นได้ทันที ในขณะที่ทีมโซเชียลสามารถปรับปฏิทินการโพสต์ให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์—ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว
📮 ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ช่วยให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
- สร้างกลุ่มงานข้ามสายงาน รอบเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแทนที่จะเป็นช่องทาง เมื่อทีมอีเมล โซเชียล และเว็บของคุณร่วมกันแก้ปัญหาของลูกค้าเดียวกัน สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น
- จัดให้มีเซสชัน "โชว์และเล่า" เป็นประจำ โดยให้แต่ละทีมนำเสนอโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เซสชันนี้เปิดโอกาสให้มองเห็นความซ้ำซ้อนและจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ควรจัดให้มีความเป็นกันเองแต่เป็นภาคบังคับ โดยจำกัดเวลาอย่างเคร่งครัดไม่เกิน 30 นาที เพื่อรักษาความกระตือรือร้น อาจจัดทุกสัปดาห์สำหรับทั้งทีมจะมากเกินไป แต่ควรจัดทุกสองสัปดาห์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก (เช่น ฝ่ายเนื้อหา ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายวงจรชีวิต ฝ่ายขาย ฯลฯ) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะอัปเดตสเปรดชีตแบบคงที่หลายไฟล์เพื่อติดตามโครงการและการดำเนินงานด้านการตลาด ให้ใช้เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpเพื่อแบ่งแคมเปญใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย แบ่งปันทรัพยากรระหว่างทีมต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน
รวมศูนย์ข้อมูลการตลาดและเครื่องมือ
ทีมของคุณไม่ควรต้องค้นหาผ่านเครื่องมือการตลาดห้าตัวเพื่อหาข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญล่าสุด ให้ทำการจัดเก็บไฟล์ให้เป็นมาตรฐาน หากไฟล์ครีเอทีฟอยู่ใน Drive, สื่อโฆษณาอยู่ใน Dropbox, และเอกสารขายอยู่ในอีเมลล์ที่สุ่มไปมา...คุณมีปัญหาแล้ว ให้รวบรวมสินทรัพย์ไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้ใครเสียเวลาค้นหา
นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงไม่สามารถต่อรองได้ สำหรับทีมขายและทีมการตลาดส่วนใหญ่ระบบ CRM ของพวกเขามักจะเป็นแหล่งข้อมูลนี้
79% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกล่าวว่าCRM ของพวกเขาช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
ClickUp's CRMช่วยขจัดปัญหาการแยกส่วนในการทำการตลาดโดยมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับทีม เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ทำงานร่วมกันในดีล และกำหนดเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกัน แทนที่ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมดูแลความสำเร็จของลูกค้าจะทำงานผ่านเครื่องมือที่แยกจากกัน ClickUp ได้รวบรวมรายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย ประวัติการติดต่อ และสถานะของดีลไว้ในที่เดียว ทุกการอัปเดต—ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้าเป้าหมายจากฝ่ายการตลาดหรือการปิดดีลจากฝ่ายขาย—จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่มีใครต้องทำงานแบบไม่รู้ข้อมูล
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามแหล่งที่มา แคมเปญ ระดับการมีส่วนร่วม หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้ช่วยให้ฝ่ายการตลาดเข้าใจว่าช่องทางใดสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพดีที่สุด และช่วยให้ฝ่ายขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีมูลค่าสูงได้
👉 ตัวอย่าง: การตลาดสามารถกรองลูกค้าเป้าหมายตาม "แหล่งที่มาของแคมเปญ" เพื่อดูว่าลูกค้าเป้าหมายมาจากโฆษณา LinkedIn หรือจากการค้นหาแบบออร์แกนิก ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งการใช้จ่ายโฆษณาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตหรือข้อความใน Slack เพื่อส่งต่อข้อมูลลูกค้าไปยังทีมอื่นอีกต่อไป คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น ดาวน์โหลด eBook หรือเข้าร่วมการสาธิต) ระบบจะมอบหมายลูกค้าเป้าหมายนั้นให้กับตัวแทนขายโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แทนที่จะต้องดึงรายงานจากเครื่องมือหลายตัวด้วยตนเองหรือต้องมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ClickUp Dashboardsมอบข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีเกี่ยวกับอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ความเร็วของกระบวนการขาย และรายได้ที่มาจากกิจกรรมการตลาด ซึ่งหมายความว่าทีมการตลาดและทีมขายสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพร่วม (KPI) และปรับกลยุทธ์ได้ทันที
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: คุณอาจตกใจว่ามีนักการตลาดจำนวนมากแค่ไหนที่จ่ายเงินสำหรับเครื่องมือหลายตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกันเพียงเพราะแต่ละทีมซื้อแยกกันโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า วางแผนระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณและกำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อน หากระบบ CRM ของคุณไม่สามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล เครื่องมืออัตโนมัติ หรือระบบติดตามโฆษณา ข้อมูลของคุณจะไม่มีวันสมบูรณ์
โดยการทำลายกำแพงข้อมูล, ทำให้การส่งต่อเป็นระบบอัตโนมัติ, และการทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น, ClickUp CRM ช่วยให้การตลาดและการขายทำงานเป็นทีมเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง—ส่งผลให้รอบการปิดการขายเร็วขึ้น, ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น, และรายได้เพิ่มขึ้น
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด
จัดให้เป้าหมายสอดคล้องกันระหว่างแผนก
เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกันเป็นต้นตอของปัญหาการแยกส่วนทางการตลาดส่วนใหญ่ ทีมของคุณอาจทำงานอย่างหนัก แต่หากพวกเขากำลังทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การสร้างความร่วมมือที่แท้จริงจะเป็นเรื่องยากมาก
- กำหนด KPI ร่วมกันที่มีความสำคัญต่อทั้งองค์กรการตลาด เมื่อทีมเนื้อหาของคุณถูกวัดผลเพียงจากจำนวนการเข้าชม ในขณะที่ทีมขายถูกวัดผลจาก SQLs พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทำงานขัดแย้งกัน KPI ร่วมกันจะส่งเสริมให้ทีมต่างๆ ปรับตัวให้สอดคล้องกันมากขึ้น
- ใช้ OKR เพื่อสร้างความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัท เช่น "เพิ่มช่องทางที่มีแหล่งที่มาจากการตลาด 20%" ช่วยให้ทุกแผนกมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
- ทำให้การรายงานเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ ใช้รายงานและแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของทุกทีม ทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
- สร้างการมองเห็นในสิ่งที่ต้องพึ่งพา เพื่อให้ทีมต่างๆ เข้าใจว่างานของตนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้องทราบอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่วัสดุทางการตลาดต้องได้รับการสรุปเพื่อที่ทีมแคมเปญจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณสร้างงานใน ClickUpคุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์การพึ่งพาโดยเชื่อมโยงงานต่างๆ และมองเห็นภาพว่างานเหล่านั้นเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกันอย่างไรบนแผนภูมิแกนต์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน เทมเพลตที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพว่าความพยายามของแต่ละทีมส่งผลต่อเป้าหมายโดยรวมอย่างไร เปลี่ยนความพยายามที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติเพื่อการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
คิดว่าการใช้ AI ในการตลาดมีไว้แค่สร้างข้อความโฆษณาเท่านั้นหรือ? คุณจะประหลาดใจว่ามันช่วยขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำลายกำแพงระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อน เร่งกระบวนการทำงาน และทำให้มั่นใจว่าทุกทีมทำงานด้วยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
นี่คือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ:
- ทำให้การส่งต่องานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ระหว่างทีมต่างๆ ด้วย ClickUp Automations เมื่อดีไซเนอร์อัปโหลดสื่อสร้างสรรค์ใหม่ ทีมโซเชียลของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งอีเมลหรือนัดประชุม ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 👉🏼 ตัวอย่างเช่น: เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อมสำหรับการออกแบบ' ให้มอบหมายงานนี้ให้กับทีมออกแบบ
- ใช้ AI เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง แทนที่จะดึงรายงานด้วยตนเอง ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกจากแคมเปญ ช่องทาง และข้อเสนอแนะของลูกค้าได้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เพียงถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ClickUp Brain จะวิเคราะห์ข้อมูลไม่เพียงแค่จากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอปที่เชื่อมต่อเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกอีกด้วย
- ใช้แม่แบบแผนการตลาด เพื่อทำให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสด้วยแม่แบบการดำเนินงานการตลาดของ ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานร่วมกันและกระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
🤝 ข้อเตือนใจ: การทลายกำแพงระหว่างแผนกการตลาดไม่ใช่การแก้ไขเพียงครั้งเดียวแล้วจบ มันต้องใช้ความพยายามอย่างตั้งใจ กระบวนการที่ดีขึ้น และเครื่องมือที่เหมาะสม แต่เมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันแล้ว คุณจะทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริงจากการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณ
ต่อไป, มาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการวัดความสำเร็จและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายการตลาด
การวัดความสำเร็จและการประกันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้—และการรื้อถอนกำแพงกั้นในทีมการตลาดก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มาดูวิธีที่เป็นรูปธรรมในการติดตามความก้าวหน้าของคุณและทำให้กำแพงเหล่านั้นพังทลายลงอย่างถาวรกัน
เริ่มต้นด้วยการวัดค่าพื้นฐาน ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ปัจจุบันแคมเปญใช้เวลานานเท่าใดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว? มีการส่งต่อระหว่างทีมกี่ครั้ง? มีสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกนำไปใช้จริง? จดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ตอนนี้เพื่อให้คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่แท้จริงในภายหลัง
อย่าลืมเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อดูว่าการสอดคล้องกันกำลังพัฒนาขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อเลือกตัวชี้วัด KPI เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ ให้เน้นที่ด้านต่อไปนี้:
ตัวชี้วัดการร่วมมือข้ามทีม แสดงให้เห็นว่าทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด:
- จำนวนโครงการข้ามแผนกที่เสร็จสมบูรณ์
- เวลาเฉลี่ยสำหรับการดำเนินการตามคำขอระหว่างทีม
- เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่แบ่งปันผ่านช่องทางหรือแคมเปญหลายช่องทาง
- การลดงานซ้ำซ้อนระหว่างทีม
ความสอดคล้องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า แสดงให้เห็นว่า การตลาดของคุณดูเป็นหนึ่งเดียวจากมุมมองภายนอกหรือไม่:
- ความสอดคล้องของข้อความในทุกจุดสัมผัส (วัดผ่านการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า)
- อัตราการเปลี่ยนแปลงข้ามช่องทางเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพช่องทางเดียว
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบรนด์
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำลายกำแพงแบ่งแยกหน่วยงานนำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจที่จับต้องได้:
- ประสิทธิภาพงบประมาณ (ผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญแบบบูรณาการเทียบกับความพยายามแบบแยกส่วน)
- ระยะเวลาการพัฒนาแคมเปญตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการ
- การใช้ทรัพยากรในฟังก์ชันการตลาด
🔑 สุดท้ายนี้ ให้ติดตามว่าความพยายามในการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของดีลที่ปิดได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ นั่นคือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่บ่งบอกว่ากำแพงระหว่างแผนกกำลังถูกทำลายลง
คุณสมบัติของฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงานของ ClickUp ทำให้การติดตามเมตริกเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "แผนกที่เริ่มต้น" และ "แผนกที่ใช้" เพื่อติดตามการไหลของสินทรัพย์ระหว่างทีม จากนั้นใช้ แดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงภาพการไหลนี้ ทำให้มองเห็นจุดติดขัดหรือแผนกที่ไม่แบ่งปันทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที
ตั้งค่ารายงานอัตโนมัติรายสัปดาห์โดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AIเพื่อแสดงการพึ่งพาข้ามทีมและอัตราการเสร็จสิ้นงาน คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าทีมใดบ้างที่มักส่งงานไม่ตรงกำหนดส่งซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมอื่น หรือแผนกใดที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ดีกว่าแผนกอื่นโดยธรรมชาติ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อวัดระยะเวลาที่การส่งต่อระหว่างทีมใช้เวลาจริง ๆ ได้ จากนั้นตั้งเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุง หากการส่งต่อที่ง่าย ๆ อยู่ในคิวเป็นเวลาหลายวัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จำไว้ว่าการปรับปรุงควรเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ อย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบในทันที—แต่ให้เฉลิมฉลองความสำเร็จทีละน้อยและใช้ข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่ที่มีผลกระทบมากที่สุดในการจัดการต่อไป เมื่อทีมเห็นการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมจากความพยายามในการทำงานร่วมกัน พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทำลายกำแพงที่ยังคงขวางกั้นอยู่ต่อไป
จากไซโลสู่โซลูชัน: วิธีที่ ClickUp เปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันด้านการตลาด
การแบ่งแยกงานการตลาดอาจดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเติบโต แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ทีมการตลาดที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่ทำลายกำแพงระหว่างแผนกเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบที่ป้องกันไม่ให้กำแพงเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม—เป้าหมายที่สอดคล้องกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่รวมศูนย์ และการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด—คุณสามารถเปลี่ยนองค์กรการตลาดของคุณให้กลายเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกจะช่วยให้การผสานรวมนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหรืออาจเสริมสร้างอุปสรรคที่มีอยู่เดิมก็ได้ ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่เป็นรากฐานที่ทีมของคุณต้องการ—พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับฟังก์ชันการตลาดที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่การวางแผนแคมเปญและการสร้างสินทรัพย์ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีม ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมโยงถึงกัน
ไซโลทำให้ความสำเร็จขององค์กรคุณช้าลง ความร่วมมือที่ชาญฉลาดใน ClickUp ช่วยเร่งให้เร็วขึ้น สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และสร้างทีมการตลาดในฝันของคุณ