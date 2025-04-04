บล็อก ClickUp

วิธีบันทึกโน้ตอัตโนมัติในการประชุม Zoom

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
4 เมษายน 2568

สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเก็บข้อมูลจากการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด—แต่ AI ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้

แน่นอน Zoom มีฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI ในตัวอยู่แล้ว แต่บางครั้งอาจไม่สามารถจับรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณต้องการได้ทั้งหมด หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการต้องรีบจดโน้ตหรือพลาดข้อมูลสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับการทำงานของคุณ ในบล็อกนี้ เราจะแนะนำวิธีทำให้การบันทึกโน้ตการประชุม Zoom ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และเหตุผลที่ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า

⏰สรุป 60 วินาที

Zoom Notes ใช้ AI ในการถอดเสียงการประชุม จับประเด็นสำคัญ และเน้นรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ

เพื่อเปิดใช้งาน:

  • เปิดใช้ AI Companion ในการตั้งค่า Zoom ของคุณ
  • เปิดใช้งานสรุปการประชุมและบันทึกการประชุม พร้อมปรับสิทธิ์การเข้าถึงตามความเหมาะสม
  • เริ่มการประชุม Zoom ของคุณแล้วคลิก AI Companion ในแผงด้านล่าง
  • ทบทวนบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์หรือค้นหาบันทึกเหล่านั้นในภายหลังจากการประชุมที่บันทึกไว้หรือการประชุมก่อนหน้า
  • แก้ไขและแชร์บันทึกกับทีมของคุณ

ข้อจำกัดของบันทึก Zoom: การจัดรูปแบบที่จำกัด, การทำงานร่วมกัน, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, การผสานรวม, และการเก็บรักษาบันทึก

ClickUpสามารถช่วยได้อย่างไร:

  • นำเสนอเทมเพลตการประชุมและการผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • เข้าร่วมการประชุม บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างและแก้ไขได้
  • ใช้ ClickUp Docs สำหรับการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • สรุปการสนทนาใน ClickUp Chat ที่ยาวโดยอัตโนมัติ
  • ทำงานร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อกำหนดเส้นตาย, มอบหมายสมาชิก, และส่งการแจ้งเตือน
  • นำเสนอเทมเพลตการประชุมและการผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

วิธีจดบันทึกการประชุมใน Zoom โดยอัตโนมัติ

แดชบอร์ด Zoom: วิธีจดบันทึกในระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ
ผ่านทางZoom

Zoom Notesช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับแท็บ

หากผู้เป็นเจ้าภาพได้เปิดใช้งาน 'บันทึก' ในตัวควบคุมการประชุม คุณสามารถเข้าถึงตัวแก้ไขข้อความที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งทุกคนสามารถพิมพ์ได้แบบเรียลไทม์

ต้องการเน้นสิ่งที่สำคัญหรือไม่? จัดรูปแบบข้อความของคุณด้วยตัวหนา ตัวเอียง หรือรายการ คุณไม่จำเป็นต้องกด 'บันทึก' เพราะ Zoom จะทำโดยอัตโนมัติ

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บันทึกของคุณจะยังคงอยู่ ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อความหรือแชร์ผ่านอีเมลเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาจดทุกอย่างด้วยการใช้วิดีโอทรานสคริปต์ เพียงแค่เปิด Live Transcripts ใน Zoom โดยคลิกที่ปุ่มข้าง Record การทำเช่นนี้จะเพิ่มคำบรรยายสำหรับผู้พูดทุกคน ทำให้คุณสามารถดึงรายละเอียดสำคัญออกมาได้ง่ายในภายหลัง เมื่อถึงเวลาที่ต้องเขียนบันทึก คุณจะมีทุกอย่างอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่บันทึกพื้นฐาน AI Companion ของ Zoom พร้อมช่วยคุณแล้ว มันสามารถสร้างสรุป ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งให้คุณฝังสื่อได้ นี่คือวิธีการใช้เพื่อบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ:

1. เปิดใช้งานการเข้าถึง AI Companion

1. เปิดใช้งานการเข้าถึง AI Companion: วิธีจดบันทึกในระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI Companion เปิดใช้งานอยู่ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผู้ดูแลบัญชี Zoom ของคุณอาจเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่านี้ หากคุณมีบัญชีส่วนตัว โปรดตรวจสอบว่าแผนการใช้งาน Zoom ของคุณรวมฟีเจอร์นี้ไว้หรือไม่

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้เปิด Zoom คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ช่วย AI แล้วเปิดสวิตช์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: AI Companion ของ Zoom สามารถสรุปข้อความยาว ๆ จากหน้าต่างแชท Zoom ของคุณได้เช่นกัน ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการอ่านเพื่อเข้าใจทั้งหมด

2. เปิด/ปิดสรุปการประชุมและบันทึก

2. เปิด/ปิดสรุปการประชุมและบันทึก : วิธีบันทึกโน้ตระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ไปที่การตั้งค่า AI Companion และเปิดใช้งาน สรุปการประชุม หรือ บันทึกการประชุม—นี่จะบอกให้ Zoom เริ่มบันทึกโน้ตขณะที่คุณพูด

หากคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานนี้สำหรับทุกการประชุมด้วยตนเอง ให้ตั้งค่าเป็น เริ่มอัตโนมัติ สำหรับการโทรที่เกิดขึ้นซ้ำผ่านเว็บพอร์ทัลของ Zoom สำหรับการสนทนาที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว คุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้ AI สร้างสรุปได้

นี่คือ เคล็ดลับ Zoom สำหรับคุณ: เพิ่มคำสรรพนามในโปรไฟล์ Zoom ของคุณ แล้ว AI Companion จะใช้คำเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงคุณในสรุป

3. เริ่มการประชุม Zoom ของคุณและเปิดใช้งาน AI Companion

3. เริ่มการประชุม Zoom ของคุณและเปิดใช้งาน AI Companion: วิธีจดบันทึกระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ

เริ่มการประชุมครั้งต่อไปของคุณตามปกติ คุณสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าหรือเริ่มการประชุมได้ทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Zoom แล้วเพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ AI Companion

ในระหว่างการประชุมของคุณ ให้ค้นหาปุ่ม AI Companion ในแถบเครื่องมือซึ่งคุณจะเห็นตัวเลือกปิดเสียง, วิดีโอ, และแชร์หน้าจอ คลิกเพื่อเปิดแผง AI Companion

4. เข้าถึงและทบทวนบันทึกในระหว่างการประชุม (หรือหลังการประชุม)

4. เข้าถึงและทบทวนบันทึกในระหว่างการประชุม (หรือหลังการประชุม) : วิธีบันทึกการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ

AI Companion อัปเดตบันทึกของคุณแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม แต่คุณยังสามารถตรวจสอบบันทึกเหล่านั้นในภายหลังได้เมื่อต้องการทบทวน คุณจะพบบันทึกเหล่านี้ได้ที่:

  • อีเมลของคุณ (หากคุณได้เปิดใช้งานสรุปอัตโนมัติ)
  • พอร์ทัลเว็บ Zoom
  • การประชุมที่บันทึกไว้ ในส่วนของแอป Zoom
  • แท็บ การประชุมครั้งก่อน

5. แก้ไขและแชร์บันทึกฉบับสุดท้าย

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดบันทึกการประชุม ทบทวนอย่างรวดเร็ว ปรับแก้ตามความจำเป็น และแชร์ให้กับทีมของคุณ คุณสามารถทำได้ภายใน Zoom หรือส่งออกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมที่อื่นได้

ข้อจำกัดของการใช้ Zoom ในการประชุม

เมื่อคุณเริ่มใช้ AI Companion ของ Zoom คุณจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้าง... เอ่อ มีข้อจำกัดอยู่บ้าง นี่คือจุดที่มันยังไม่สมบูรณ์:

  • ข้อความธรรมดาเท่านั้น: ห้ามใช้ตาราง, รูปภาพ, หรือบล็อกโค้ด; ใช้เพียงการจัดรูปแบบพื้นฐานเท่านั้น หากคุณคุ้นเคยกับแผนโครงการที่มีรายละเอียดหรือโค้ดตัวอย่าง Zoom Notes อาจให้ความรู้สึกเหมือนการเขียนบนกระดาษเช็ดปาก
  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์: หากคุณออฟไลน์ โน้ตของคุณก็จะออฟไลน์เช่นกัน ต่างจากแอปอื่น ๆ ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต Zoom จะเก็บทุกอย่างไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าคุณจะกลับมาออนไลน์
  • บันทึกไม่คงอยู่ตลอดไป: Zoom อาจลบออกหลังจาก 30 ถึง 180 วัน ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ หากคุณไม่บันทึกไว้ที่อื่น บันทึกอาจหายไปก่อนที่คุณจะรู้ตัว
  • การร่วมมือแบบจำกัด: คุณสามารถแก้ไขบันทึกได้แบบเรียลไทม์ แต่เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง นั่นคือทั้งหมด—ไม่มีความคิดเห็น, ประวัติเวอร์ชัน, หรือการติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะหากทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลา
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ: ต้องการส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังตัวจัดการงานของคุณโดยตรงหรือไม่? คุณจะต้องคัดลอกและวางทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบนัก

📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก

การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่

เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! จับประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยAI Notetaker แปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์จริงและอันไหนที่แค่เสียเวลาจากวันทำงานของทีมคุณ!

บันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

พูดกันตามตรง—AI Companion ของ Zoom ก็ใช้ได้... ถ้าคุณชอบวาระการประชุมที่เรียบง่าย จำไม่ได้ และบันทึกที่หายไปในอากาศหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ แต่ถ้าคุณต้องการ ใช้ บันทึกการประชุมของคุณให้เกิดประโยชน์จริงๆ ถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดแล้ว

ClickUpมอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ใช้งานได้จริงสำหรับคุณโดยเฉพาะ เป็นทั้ง ความทรงจำในการประชุม, ผู้จัดการโครงการ, และ ผู้ช่วยทีม ทั้งหมดในหนึ่งเดียว ไม่ต้องกังวลกับรายการที่ต้องทำที่หายไป, บันทึกที่กระจัดกระจาย, หรือการทำงานกับแอปห้าตัวเพื่อรักษาความสอดคล้องอีกต่อไป

Clickup AI ผู้ช่วยจดบันทึก
นั่งพักผ่อนและมุ่งเน้นไปที่การประชุมของคุณ ขณะที่ ClickUp จดบันทึกความคิดและไอเดียทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ

มาดูกันว่าอย่างไร

บันทึกทุกรายละเอียดการประชุมด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUp

เคยประชุมเสร็จแล้วคิดว่า เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้ว?ClickUp AI Notetakerทำให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลย

มันเข้าร่วมการประชุมเสมือนของคุณ บันทึกทุกอย่าง และจัดระเบียบบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และแหล่งที่มาของผู้พูด คุณจะได้รับสรุปที่ละเอียดและเป็นระบบโดยไม่ต้องยกนิ้วเลย

บันทึกของ ClickUp: วิธีจดบันทึกในระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ
ให้แอปจดบันทึกของ ClickUp สร้างบันทึกการประชุมและสรุปที่มีประสิทธิภาพพร้อมการบันทึกเสียง ไฮไลท์สำคัญ การตัดสินใจ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

นี่คือสิ่งที่เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI นี้สามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ โดยการฟังการประชุมของคุณ แปลงคำพูดเป็นข้อความ และจัดระเบียบบันทึกตามผู้พูดและเวลา
  • สร้างสรุปโดยอัตโนมัติ หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง พร้อมประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณไม่ต้องอ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด
  • ระบุและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น ข้อเสนอและงานที่ต้องติดตามที่กล่าวถึงในการประชุม และเน้นย้ำรายการเหล่านั้น
  • บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาได้ผ่านคำค้นหา

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Zoom จัดการบันทึกของคุณเหมือนข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด; วันนี้มี พรุ่งนี้หายในไม่กี่เดือน แต่ ClickUp? มันมีนโยบาย 'ไม่มีวันหมดอายุ' บันทึก บทถอดความ และรายการที่ต้องทำของคุณจะคงอยู่ตลอดไป และด้วยพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดในทุกแผนการชำระเงิน คุณจะไม่ต้องเล่นเกม 'ไฟล์ไหนที่ฉันควรลบ?' อีกต่อไป

ใช้ ClickUp Docs เพื่อจดบันทึกอย่างครบถ้วนและมีรูปแบบที่ดี

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs สำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เช่น แผนงานโครงการ, สปรินต์, และวาระการประชุม

บางครั้ง บันทึกการประชุมแบบพื้นฐานอาจไม่เพียงพอ คุณต้องการ เอกสารที่มีโครงสร้างครบถ้วนและโต้ตอบได้

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถ:

📌 สร้างบันทึกการประชุมที่ละเอียด พร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, รูปภาพ, ตาราง, และรายการตรวจสอบ📌 ฝังแผนโครงการ, สปรินต์, และแผนงาน ไว้ในบันทึกการประชุมของคุณโดยตรง📌 ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—เพิ่มความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และติดตามการเปลี่ยนแปลง📌 จัดระเบียบทุกอย่าง ตามโครงการหรือแผนกเพื่อไม่ให้เสียบริบท

และเนื่องจาก ClickUp จัดเก็บ ทุกเวอร์ชัน ของเอกสารของคุณ คุณจึงสามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากจำเป็น ไม่มีอีกแล้ว 'เดี๋ยวก่อน ใครลบโน้ตสำคัญนั้นไป?'

ลองสิ่งนี้ 👉 แชร์บันทึกการประชุมไปยังClickUp Chat ได้ทันที แท็กทีมของคุณ และพูดคุยประเด็นสำคัญแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องสลับแท็บหรือตามหาใครเพื่ออัปเดตอีกต่อไป!

สร้างงานโดยตรงจากบันทึกของคุณโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่หรือสลับแอป
สร้างงานโดยตรงจากบันทึกของคุณโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่หรือสลับแอป

ผู้ช่วยจดบันทึก AI ยังสามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนด มอบหมายสมาชิกในทีม และเชื่อมโยงงานกับบันทึกการประชุมเพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน

เพิ่มพลังให้กระบวนการจดบันทึกด้วย ClickUp Brain

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการสนทนาและกิจกรรมของงานจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ระบบ AI ของ Zoom สามารถถอดเสียงการประชุมได้ClickUp Brainสามารถ เข้าใจมันได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุด:

1️⃣ รับสรุปทันทีสำหรับการประชุมใด ๆ

แทนที่จะอ่านผ่านบันทึกการสนทนาทั้งหมด ให้ถาม ClickUp Brain:

  • "สามประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการจากการประชุมการตลาดวันนี้คืออะไร?"
  • "สรุปการอภิปรายเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ในหนึ่งย่อหน้า"

มันจะให้คุณบันทึกที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

2️⃣ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ

เมื่อมีการตัดสินใจในที่ประชุม ให้ ClickUp Brain เป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปให้คุณได้ โดยสามารถ:

  • เริ่มกระบวนการอนุมัติ เมื่อการตัดสินใจต้องการการรับรอง
  • สร้างงานโดยตรง จากบันทึกการประชุม (เช่น "มอบหมายการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้ไมค์ ภายในวันศุกร์")
  • เตือนทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น

💡 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

  • "แสดงให้ฉันเห็นว่ามีใครบ้างที่มีรายการที่ต้องดำเนินการค้างอยู่จากการโทรนี้"
  • "เปลี่ยนการติดตามผลทั้งหมดจากการประชุมนี้ให้เป็นงาน"
  • "ระบุวันครบกำหนดทั้งหมดที่กล่าวถึงในการประชุม"

คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการบันทึกและถอดความใหม่พร้อมใช้งาน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมได้ทันที

เริ่มต้นอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตการประชุมจาก ClickUp

เมื่อมีงานกองสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ไม่แปลกที่เราจะหมดเวลาบ้างเป็นบางครั้ง (ใครบ้างล่ะที่ไม่เคย?) สำหรับช่วงเวลาแบบนี้ ลองใช้ชุดเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมายของ ClickUp ดูสิ

หนึ่งในคำแนะนำที่ดีที่สุดของเราสำหรับการจดบันทึกคือเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมประจำวันและการประชุมทางโทรศัพท์ประจำสัปดาห์ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันโดดเด่น:

  • ส่วนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า – ไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ มีพื้นที่สำหรับรายการวาระ ประเด็นการอภิปราย รายการที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนถัดไป
  • การผสานงาน – ต่างจากบันทึกแบบคงที่ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจุดสำคัญให้เป็นงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดวันที่ครบกำหนด—ทั้งหมดนี้ได้จากภายในเทมเพลต
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ – ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือกระจายอยู่คนละเขตเวลา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและแก้ไขบันทึกได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์
  • ค้นหาได้และจัดระเบียบ – ไม่ต้องเลื่อนดูเอกสารเก่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป ระบบแท็กและโฟลเดอร์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกการประชุมที่ผ่านมาได้ทันที

อย่างไรก็ตาม เพื่อเก็บบันทึกอย่างเป็นทางการของการตัดสินใจ ให้ใช้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกการสนทนาที่สำคัญ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้

การประชุมไม่ควรรู้สึกเหมือนหลุมดำที่ความคิดหายไป เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ต้องวุ่นวายหาบันทึกอีกต่อไป เพียงแต่การประชุมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างซึ่งนำไปสู่การลงมือทำจริง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการจดบันทึกไอเดียก่อนหรือระหว่างการประชุมใช่ไหม?ClickUp Notepadเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกเหล่านี้เป็นงานได้อย่างง่ายดายและเพิ่มลงในแม่แบบการประชุมของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบความคิดของคุณโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เชื่อมต่อ Zoom กับ ClickUp และเริ่มการประชุมของคุณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ: วิธีจดบันทึกในระหว่างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติ
เชื่อมต่อ Zoom กับ ClickUp และเริ่มการประชุมของคุณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ด้วยการใช้การเชื่อมต่อแบบฝังตัว คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ— รวมถึงเครื่องมือและแพลตฟอร์มการจดบันทึกด้วย AI หลายรายการและแพลตฟอร์มอย่าง Zoom

สิ่งที่คุณต้องทำคือไปที่ App Center และเรียกดูผ่าน All Apps หรือเลือกหมวดหมู่จากแผงด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น คุณจะพบ Zoom ในหมวดหมู่ Communication และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คล้ายกัน คุณยังสามารถค้นหาเครื่องมือได้โดยใช้แถบค้นหาด้านบน

เมื่อคุณเลือกเครื่องมือแล้ว ให้คลิก เชื่อมต่อ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และสุดท้าย เลือก อนุญาต เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

จดบันทึกของคุณอย่างชาญฉลาดที่สุดด้วย ClickUp!

ไอเดียดีๆ สามารถผุดขึ้นมาได้ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะไม่สามารถช่วยคุณบันทึกความคิดที่เกิดขึ้นขณะอาบน้ำได้ แต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สูญเสียความคิดที่แบ่งปันในการประชุมของคุณ

บันทึกการประชุมที่ดีช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ เครื่องมือในตัวของ Zoom สามารถตอบโจทย์ได้ แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ด้วย ClickUp คุณสามารถจดบันทึกการประชุม สรุปหัวข้อสนทนา และเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอป กำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดในที่เดียว

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และจัดระเบียบโครงการและบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย!