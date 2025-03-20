บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือวิจัยบริษัทที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
20 มีนาคม 2568

80% ของธุรกิจใช้การวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม นี่ไม่ใช่แค่เทรนด์—แต่เป็นความจำเป็นในการรักษาความเป็นผู้นำ

ตอนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง? คุณเสี่ยงที่จะไล่ตามลูกค้าเป้าหมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ สร้างข้อความที่ไม่โดนใจ และตามหลังคู่แข่งที่ใช้เครื่องมือวิจัยตลาดเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โชคดีที่มีทางแก้ไข: เครื่องมือวิจัยของบริษัท! เครื่องมือเหล่านี้ช่วยระบุบัญชีเป้าหมาย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

คู่มือนี้สำรวจเครื่องมือวิจัยบริษัทที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และปิดดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ✨

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายการเครื่องมือวิจัยบริษัทที่มีคุณสมบัติทรงพลังสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยบริษัทด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
  • Cognism Prospector (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ทั่วโลก)
  • Crunchbase (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุโอกาสการลงทุน)
  • LinkedIn Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง)
  • ZoomInfo (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลติดต่อ B2B)
  • SalesIntel (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุลูกค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่มีอยู่)
  • Apollo. io (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ)
  • UpLead (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายความพยายามในการเข้าถึงระดับโลก)
  • Seamless. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยข้อเสนอขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)
  • LeadIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย)

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวิจัยบริษัท?

การเลือกเครื่องมือวิจัยตลาดที่เหมาะสมมักจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์การขายของคุณ เครื่องมือวิจัยบริษัทที่ดีที่สุดจะให้ข้อมูลที่มีค่า ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด และความสามารถในการนำหน้าแนวโน้มของตลาด:

  • การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอย่างครอบคลุม: มองหาเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลบริษัท ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค และข้อมูลจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ และจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
  • การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: เลือกเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ทำนายแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
  • การนำเสนอข้อมูลและการรายงาน: เลือกเครื่องมือวิจัยบริษัทที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบของบริษัทให้กลายเป็นภาพข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยมีคุณสมบัติการจัดการการวิจัย
  • การติดตามคำค้นหาและแนวโน้มตลาด: เลือกเครื่องมือวิจัยตลาด AI ที่มีเครื่องมือวิจัยคำค้นหา AI และแนวโน้มการค้นหาเพื่อติดตามคู่แข่งและค้นหาโอกาสก่อนที่พวกมันจะถึงจุดสูงสุด
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือวิจัยตลาดแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือฟรีที่สามารถซิงค์กับระบบ CRM, การตลาดของคุณ, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขัน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือวิจัยตลาดที่สามารถวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์ด้านราคา และกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง โดยใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์การตลาด B2Bเพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยาย: ตัดสินใจเลือกเครื่องมือวิจัยบริษัทที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมขายของคุณได้ ด้วยราคาที่ปรับแต่งได้ ตัวกรองที่ยืดหยุ่น และซอฟต์แวร์วิจัยบริษัทที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

🔎 คุณรู้หรือไม่? แดเนียล สตาร์ช นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการวิจัยตลาดให้เป็นวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โฆษณาอย่างเป็นระบบ เขาได้แนะนำ "Starch Test" ในช่วงทศวรรษ 1920 ซึ่งเป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อประเมินผลกระทบของโฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณาได้

10 เครื่องมือวิจัยบริษัทที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ

นี่คือ 10 เครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งช่วยให้คุณระบุบัญชีเป้าหมาย ปรับปรุงการเข้าถึง และปิดการขายได้เร็วขึ้น:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยบริษัทและจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย AI)

ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดที่ช่วยจัดการงานวิจัยของคุณและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น. มันคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่มีความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง และมอบพื้นที่กลางเพื่อรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์งานวิจัยของคุณ พร้อมทั้งทำให้การร่วมมือกันระหว่างทีมง่ายขึ้น.

ราคา Zoom: สร้างงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks
สร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับกิจกรรมการวิจัยต่างๆ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น สำหรับการศึกษาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด คุณสามารถมอบหมายงานสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง การสัมภาษณ์ลูกค้า และการสร้างแบบสำรวจ แต่ละงานสามารถมีคำอธิบายโดยละเอียด ไฟล์แนบ และงานย่อยเพื่อแบ่งกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทินได้อย่างสะดวกเพื่อดูความคืบหน้าของคุณ

เขียนข้อความขายด้วย ClickUp Brain
เขียนข้อความขายได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

การวิจัยมักหมายถึงการคัดกรองข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญClickUp Brainเปลี่ยนสิ่งนั้นไป ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้คุณค้นหา วิเคราะห์ และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาการวิจัยได้อย่างง่ายดาย

ต้องการสรุปข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งประจำเดือนที่แล้วหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain คุณกำลังมองหาวิธีเขียนอีเมลนำเสนอโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณค้นพบอยู่หรือเปล่า? นักเขียน AI จะร่างข้อความที่เป็นมืออาชีพให้คุณภายในไม่กี่วินาที

ราคา Zoom: แก้ไขเอกสารโดยใช้ ClickUp Docs
แก้ไขเอกสารและทำงานกับข้อมูลวิจัยแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างเอกสารวิจัยร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ ตาราง และสื่อที่ฝังไว้

ต้องการระดมความคิดสำหรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดหรือไม่? เปิดเอกสารร่วมกันและปล่อยให้ความคิดไหลลื่น คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงในเอกสาร และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

ในทางกลับกันClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารและการทำงานของคุณเชื่อมต่อกัน ไม่มีการสนทนาทางอีเมลที่ยืดยาวหรือข้อความใน Slack ที่สูญหายอีกต่อไป หารือเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ ถามคำถาม และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม

📮 ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของมืออาชีพชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

การเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิจัย.ClickUp Dashboardsช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ, แนวโน้ม, และความคืบหน้า.

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจที่ดีที่สุด

จัดระเบียบข้อมูลการวิจัยตลาดของคุณด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบข้อมูลการวิจัยตลาดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp

เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUpช่วยให้กระบวนการวิจัยง่ายขึ้นโดยการรวบรวมทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว ช่วยประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และค้นพบแนวโน้มที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและอิงข้อมูล

คุณสามารถจัดการแต่ละขั้นตอนของการวิจัยได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการรายงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างสอดคล้อง ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นกลยุทธ์เพื่อการเติบโต

คุณสมบัติเด่น:

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่สะท้อนแต่ละขั้นตอนของการวิจัยของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการวิเคราะห์
  • เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ลิงก์รายงาน และขั้นตอนการวิจัย เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อดูความคืบหน้าจากมุมมองที่แตกต่างกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และสตาร์ตอัพที่ต้องการกระบวนการวิจัยตลาดที่มีประสิทธิภาพ, เป็นระบบ, และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง.

นอกจากนี้ สร้างเอกสารวิจัยที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายงานการวิจัยของ ClickUp รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว วิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อค้นพบแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ และจัดเก็บทุกอย่างไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการแต่ละขั้นตอนของการวิจัยของคุณและรวมศูนย์ไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Tasks
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ClickUp Chat
  • วิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมผลการวิจัย, สร้างเนื้อหา, และเขียนอีเมลเพื่อเสนอขายด้วยClickUp Brain
  • สร้างแดชบอร์ดและรายงานพร้อมแผนภูมิและกราฟแบบโต้ตอบโดยใช้ClickUp Dashboards
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญกว่า ด้วยการใช้ClickUp Automations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและเต็มไปด้วยความสามารถ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่Judy Hellen ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริหารของมูลนิธิ Brighten A Soul มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:

การติดตามและจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ ClickUp ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวัง เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดการปัญหาการบริหารงานและติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กร

2. Cognism Prospector (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ระดับโลก)

ราคา Zoom: Cognism Prospector: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ระดับโลก
ผ่านทางCognism Prospector

Cognism Prospectorให้การเข้าถึงฐานข้อมูล B2B ระดับโลกที่กว้างขวาง ช่วยให้คุณระบุและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยบริษัทชั้นนำ มันมีคุณสมบัติเช่น ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวมกับ CRM อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการวิจัยตลาดของคุณ

ด้วยเครื่องมือนี้ ทีมขายของคุณสามารถค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทีมการตลาดสามารถสร้างรายชื่อเป้าหมายสำหรับแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันเสริมข้อมูลช่วยให้ข้อมูลติดต่อเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพิ่มความถูกต้องและลดอัตราการตีกลับ

คุณสมบัติเด่นของ Cognism Prospector

  • ระบุบริษัทที่กำลังวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณสมบัติเช่นการตรวจสอบเจตนา
  • ให้คำแนะนำข้อความส่วนตัวที่แนะนำเพื่อใช้เมื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
  • คัดกรองผู้มีโอกาสโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม, สถานที่ตั้ง, ขนาดบริษัท, และอื่น ๆ
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีศักยภาพสูง

ข้อจำกัดของ Cognism Prospector

  • การทดลองใช้ฟรีให้บริการเพียง 25 ลีดเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการประเมินเครื่องมืออย่างละเอียด
  • แม้ว่าข้อมูลติดต่อหลายรายการจะถูกต้อง แต่ข้อมูลบางส่วนอาจล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง

ราคาของ Cognism Prospector

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cognism Prospector

  • G2: 4. 6/5 (790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)

  • ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า, รวบรวมข้อมูลเชิงลึก, และทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย 🔄
  • แสดงผลการขายด้วยกราฟ, แผนภูมิแกนต์, และแดชบอร์ด KPI 📈
  • ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับงาน การอัปเดตสถานะ และความคืบหน้าของลีด 🤖
  • ใช้การวิเคราะห์ CRM เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 🤩
  • เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำด้วยกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม 💯

3. Crunchbase (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุโอกาสการลงทุน)

Crunchbase: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุโอกาสการลงทุน
ผ่านทางCrunchbase

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้ลงทุน, นักขายที่กำลังมองหาลูกค้าที่มีศักยภาพ, หรือนักลงทุนที่กำลังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดสำหรับบริษัทเอกชน,Crunchbaseก็มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์และเหมาะกับคุณ. มันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงบริษัททุนผู้เสี่ยง, นักลงทุนแองเจล, และบริษัทต่าง ๆ, ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ.

ด้วยการใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มการวิจัยตลาดนี้ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและอยู่เหนือคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังติดตามแนวโน้มการลงทุน ระบุนักลงทุนที่กระตือรือร้นในอุตสาหกรรมเฉพาะ และวิเคราะห์การไหลของข้อตกลง

คุณสมบัติเด่นของ Crunchbase

  • ปรับปรุงการค้นหาของคุณตามอุตสาหกรรม, สถานที่, ระยะการให้ทุน, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาโอกาสที่เหมาะสมที่สุด
  • เข้าถึงข้อมูล Crunchbase แบบโปรแกรมได้ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานของตนเองได้
  • ใช้รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาดเฉพาะ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และการวิเคราะห์การแข่งขัน
  • ใช้ตัวเลือกการกรองแบบละเอียด รวมถึงประเภทนักลงทุนเฉพาะ รายละเอียดรอบการระดมทุน และช่วงจำนวนพนักงาน สำหรับการค้นหาที่มุ่งเป้าหมายอย่างสูง

ข้อจำกัดของ Crunchbase

  • ผู้ใช้ที่ผสานข้อมูล Crunchbase ผ่าน API จะพบข้อจำกัดในจำนวนการเรียกใช้ต่อหนึ่งนาที
  • ซอฟต์แวร์วิจัยตลาดนี้ติดตามเฉพาะรอบการระดมทุนที่ปิดแล้วเท่านั้น

ราคาของ Crunchbase

  • ข้อดี: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $199/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • API: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Crunchbase

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง Crunchbase อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่มันรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดบริษัท ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน หรือแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรม มันใช้งานง่ายมากและช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อคุณต้องการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างรวดเร็ว

4. LinkedIn Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง)

ราคา Zoom: LinkedIn Sales Navigator: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง
ผ่านทางLinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigatorเป็นเครื่องมืออัจฉริยะด้านการขายที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายค้นหา เชื่อมต่อ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn แพลตฟอร์มการวิจัยบริษัทนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน LinkedIn มาตรฐานด้วยการมอบตัวกรองการค้นหาขั้นสูง คำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ Sales Navigator ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเฉพาะ อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และตำแหน่งงานได้ ทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเครดิต InMail ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่อยู่นอกเครือข่ายของตนได้ รวมถึงการอัปเดตกิจกรรมของลีดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่างทันท่วงที

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:16.2% ของผู้ใช้ LinkedInมีการใช้งานทุกวัน โดยมีประมาณ 48.2% ที่ใช้งานทุกเดือน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn Sales Navigator

  • รับทราบข้อมูลทันทีด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของลีดที่คุณบันทึกไว้และการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
  • ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยตรงผ่าน InMail Messaging เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงของคุณ
  • จัดระเบียบลูกค้าที่มีศักยภาพให้เป็นรายการที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อการติดตามและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้ TeamLink ซึ่งช่วยแนะนำการติดต่อผ่านผู้รู้จักร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อของคุณเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ LinkedIn Sales Navigator

  • แม้ว่าจะเป็นคุณสมบัติพรีเมียม จำนวนข้อความ InMail ที่คุณสามารถส่งได้จะถูกจำกัด
  • การส่งออกไฟล์รายชื่อลูกค้าเป้าหมายไปยังไฟล์ภายนอกโดยตรงไม่ได้รับการสนับสนุน ทำให้การจัดการข้อมูลซับซ้อน

ราคาของ LinkedIn Sales Navigator

  • คอร์: $99.99/เดือน
  • ขั้นสูง: $179.99/เดือน
  • ขั้นสูงพิเศษ: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ LinkedIn Sales Navigator

  • G2: 4. 3/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

5. ZoomInfo (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลติดต่อ B2B)

ZoomInfo: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลติดต่อ B2B
ผ่านทางZoomInfo

ZoomInfoเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มวิจัยบริษัท B2B ที่ครอบคลุมเพื่อเสริมกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ ฐานข้อมูลที่กว้างขวางของมันซึ่งมีมากกว่า 150 ล้านรายชื่อ (กลุ่มเป้าหมาย) มอบข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและทันสมัยให้กับทีมขายและการตลาดทั่วโลก

ด้วย ZoomInfo คุณจะได้รับโปรไฟล์บริษัทที่ละเอียด รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางเทคโนโลยี และข้อมูลติดต่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุบัญชีเป้าหมายและปรับแต่งการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากข้อมูลติดต่อแล้ว ZoomInfo ยังให้โปรไฟล์บริษัทที่ลึกซึ้ง รวมถึงรายได้ จำนวนพนักงาน การจัดประเภทอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งช่วยในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการวิจัยตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo

  • ติดตามพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบุโอกาสที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจของพวกเขา
  • รับข้อมูลเจตนาและระบุกลุ่มเป้าหมายที่กำลังค้นหาโซลูชันในโดเมนของคุณอย่างจริงจัง
  • ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดายกับระบบ CRM หรือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว
  • รับแผนผังองค์กรเพื่อระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัทเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ ZoomInfo

  • เครื่องมือการโทรในตัวไม่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การโทรสามสายหรือการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ
  • ZoomInfo เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกซึ่งอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล

ราคาของ ZoomInfo

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ ZoomInfo

  • G2: 4. 5/5 (8700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (290+ รีวิว)

ผู้ใช้แบบเรียลไทม์พูดถึง ZoomInfo อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบใช้ ZoomInfo Sales เพราะมันช่วยให้กระบวนการค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

6. SalesIntel (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุลูกค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่มีอยู่)

ราคา Zoom: SalesIntel: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่มีอยู่
ผ่านทางSalesIntel

SalesIntelเป็นผู้ให้บริการข้อมูลติดต่อ B2B ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลติดต่อโดยมนุษย์ เป้าหมายคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้ทีมขายและการตลาดสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SalesIntel ให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีทีมงานที่ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง การมุ่งเน้นคุณภาพของข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อลดอัตราการตีกลับและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ นอกจากนี้ SalesIntel ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานและให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SalesIntel

  • ทำความสะอาดและเพิ่มข้อมูลลงในบันทึก CRM ที่มีอยู่ ปรับปรุงคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูล
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดอัตโนมัติต่างๆ เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่นและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
  • ใช้ข้อมูลเจตนาและระบุกลุ่มเป้าหมายที่กำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมของคุณอย่างจริงจัง
  • เข้าถึงข้อมูลบริษัทและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะประชากรของบริษัทเพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ SalesIntel

  • มันมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับแคมเปญระหว่างประเทศ
  • ผู้ใช้สังเกตว่าแม้จะมีการอัปเดตเป็นประจำ แต่ข้อมูลบางส่วนอาจล้าสมัยระหว่างช่วงเวลาการตรวจสอบ

ราคาของ SalesIntel

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ SalesIntel

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 345+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Apollo.io (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ)

Apollo.io: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านทางApollo.io

Apollo.ioเป็นแพลตฟอร์มวิจัยบริษัทบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการติดต่อของคุณ ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยข้อมูลติดต่อมากกว่า 210 ล้านรายการและบริษัทกว่า 35 ล้านแห่ง มอบแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ

ใช้ซอฟต์แวร์วิจัยตลาดนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อระบุและเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติการขายของ Apollo. io ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลทางอีเมลได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และปิดการขายได้มากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณเคยสงสัยไหมว่าธุรกิจชั้นนำจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรให้ราบรื่นไร้รอยต่อ? 🤔 มาเรียนรู้5 ขั้นตอนสำคัญเหล่านี้เพื่อสร้างวงจรกระบวนการ CRM ของคุณเอง!

  • ระบุลูกค้าเป้าหมาย: ค้นหาและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านแคมเปญ, โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ 📍
  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: แยกแยะลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูงออกจากกลุ่มที่ยังไม่สนใจ และมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ดีที่สุด 🌻
  • บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย: สร้างความสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาที่ตรงกลุ่มและการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล 🎉
  • ปิดการขาย: ปิดการขายอย่างมั่นใจด้วยการติดตามผลอย่างทันท่วงทีและข้อเสนอที่ตรงใจ 🎯
  • ให้การสนับสนุน: มอบบริการที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าพึงพอใจตลอดไป 🤩

Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตั้งค่าแคมเปญอีเมลหลายขั้นตอนเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างและอัตโนมัติลำดับอีเมลและงานติดตามผล ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce และ HubSpot
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์และรักษาข้อมูลติดต่อของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ข้อจำกัดของ Apollo. io

  • มีการจำกัดจำนวนอีเมลที่ส่งต่อวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแคมเปญขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้เครื่องมือวิจัยของบริษัทนี้หลายรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ข้อมูล

Apollo. io ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)

Apollo. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

ผู้ใช้แบบเรียลไทม์กำลังพูดถึง Apollo.io ว่าอย่างไรบ้าง?

การผสานรวมกับ LinkedIn ผ่านส่วนขยาย Chrome นั้นยอดเยี่ยมมาก และฟีเจอร์การอัตโนมัติทางอีเมลนั้นมีความสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความซับซ้อนและความสามารถในการใช้งาน การวิเคราะห์ของทีมเราแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเปลี่ยนแปลง (conversion rates) ด้วยการติดตามการมีส่วนร่วมอย่างละเอียดของแพลตฟอร์มนี้

8. UpLead (ดีที่สุดสำหรับการขยายการเข้าถึงระดับโลก)

ราคา Zoom: UpLead: เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการเข้าถึงระดับโลก
ผ่านทางUpLead

UpLeadเป็นเครื่องมือวิจัยบริษัทชั้นนำอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมันประกอบด้วยข้อมูลติดต่อที่ได้รับการยืนยัน โปรไฟล์บริษัท และข้อมูลความตั้งใจ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกรองกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท หรือสถานที่ตั้ง เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงที่แม่นยำ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีความสามารถในการเสริมข้อมูล ทำให้คุณสามารถปรับปรุงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการตลาดแบบเฉพาะบุคคล บริษัทให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ UpLead

  • รับประกันความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเครดิตคืนสำหรับข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้องจาก UpLead
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการติดต่อของคุณด้วยการยืนยันอีเมลทันที
  • เพิ่มประสิทธิภาพรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบันของคุณด้วยข้อมูลบริษัทล่าสุด
  • เข้าถึงข้อมูลเทคโนกราฟและระบุบริษัทเพื่อปรับแต่งการนำเสนอของคุณ

ข้อจำกัดของ UpLead

  • ไม่มีระบบอัตโนมัติทางอีเมลในตัว ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
  • ผู้ใช้บางรายได้พบว่าข้อมูลที่ให้โดย UpLead ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง

ราคาของ UpLead

  • ฟรี 7 วัน
  • สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
  • บวก: $199/เดือน
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ UpLead

  • G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง UpLead อย่างไรบ้าง?

UpLead โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ และผมขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลคุณภาพสูงและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็กและใหม่ที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน และมีรายได้ต่ำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9. ไร้รอยต่อ. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยข้อเสนอขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)

Seamless.AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยข้อเสนอขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ผ่านทางSeamless.AI

Seamless.AIเป็นแพลตฟอร์มวิจัยตลาดล้ำสมัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิวัติการหาลูกค้าเป้าหมาย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 1.3 พันล้านรายชื่อผู้ติดต่อและโปรไฟล์บริษัท 121 ล้านรายการ ซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของแพลตฟอร์มยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้า

ไร้รอยต่อ การเสริมข้อมูลด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AI มอบโปรไฟล์ที่ละเอียด รวมถึงอีเมลที่ตรวจสอบแล้วและหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง ช่วยให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือเขียนข้อความโดย AI เพื่อช่วยคุณสร้างข้อเสนอขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของคุณ

ไร้รอยต่อ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • เสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โปรไฟล์โซเชียลมีเดียและรายละเอียดบริษัท
  • สร้างข้อความประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยบริการเขียนข้อความขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ยอดนิยม เช่น Salesforce และ HubSpot
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการอนุญาตให้ค้นหาตามเกณฑ์เฉพาะ

ไร้รอยต่อ ข้อจำกัดของ AI

  • มีการกล่าวถึงบริการลูกค้าที่ตอบสนองช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเกิดปัญหา
  • มีรายงานว่าผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาขัดข้องของระบบเป็นครั้งคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของพวกเขา

ไร้รอยต่อ. การกำหนดราคาด้วย AI

  • ฟรี: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

ไร้รอยต่อ. คะแนนและรีวิวโดย AI

  • G2: 4. 4/5 (4900+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (160+ รีวิว)

10. LeadIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย)

ราคา Zoom: LeadIQ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
ผ่านทางLeadIQ

LeadIQเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาลูกค้าเป้าหมายแบบ B2B ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมายและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขาย การผสานรวมกับระบบ CRM ยอดนิยมช่วยให้ทีมขายสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามตัวกระตุ้นการขาย และปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังเรียกดู LinkedIn และพบลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ LeadIQ จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักแล้ว LeadIQ ยังนำเสนอการสร้างอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยผู้ใช้ในการสร้างข้อความส่วนบุคคลในปริมาณมาก

คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ

  • จับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากโปรไฟล์ LinkedIn ทำให้กระบวนการค้นหาลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงงานหรือข่าวสารของบริษัท เพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที
  • สร้างอีเมลการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม
  • ร่วมมือกับทีมของคุณ, แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, และทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ LeadIQ

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการส่งอีเมลกลับบ่อยครั้งเนื่องจากรายละเอียดการติดต่อไม่ถูกต้อง
  • ส่วนขยาย Chrome ของ LeadIQ มีความเทอะทะและเปิดแท็บหลายอันโดยไม่จำเป็น

ราคาของ LeadIQ

  • ฟรีตลอดไป
  • จำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LeadIQ

  • G2: 4. 2/5 (1080+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง LeadIQ อย่างไรบ้าง?

อีเมลที่ฉันได้มาจาก LeadIQ มีความถูกต้องมากกว่าผิดพลาด (เมื่อมีเครื่องหมายถูกสีเขียว) ส่วนที่ดีที่สุดคือความสามารถในการส่งออกข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มภายนอกหลายแห่งได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับลีดได้ทั้งหมดเพียงคลิกเดียว

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากเครื่องมือวิจัยบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกสองสามอย่างดังนี้:

  • SimilarWeb (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม)
  • SEMrush (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ SEO และการโฆษณาแบบชำระเงินของคู่แข่ง)
  • Ahrefs (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียด, ค้นหาคำหลัก, และตรวจสอบเว็บไซต์)
  • Moz (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและการวิจัยคำหลัก)
  • BrandMentions (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และเฝ้าดูการสนทนาออนไลน์)

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานวิจัยตลาดด้วย ClickUp!

การวิจัยตลาดเป็นรากฐานของการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาด ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถค้นพบแนวโน้ม เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำหน้าคู่แข่งได้ การจัดการกระบวนการนี้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้ข้อมูลเชิงลึกนำไปสู่กลยุทธ์ที่มีผลกระทบ

เครื่องมือวิจัยบริษัท 10 รายการที่เราได้กล่าวถึงนั้นมอบประโยชน์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การอัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการวิจัยอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับใช้งานประจำวันในที่เดียว เพื่อรวบรวมงานวิจัย จัดการงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ขอแนะนำClickUp!ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก AI และแดชบอร์ดแบบไดนามิก จะช่วยให้การวิจัยตลาดของคุณเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและมุ่งเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิจัยตลาดของคุณ และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ—ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ!