10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการวาระการประชุมและการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณกำลังประสบปัญหาการประชุมที่ไร้ระเบียบและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายอยู่หรือไม่? ซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่เหมาะสมจะช่วยให้การสนทนาเป็นระบบ มีประเด็นสำคัญที่ชัดเจน และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้คัดสรร ซอฟต์แวร์วาระการประชุม ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของทีม มาเริ่มกันเลย!
โบนัส: คุณทราบหรือไม่ว่าClickUp AI Notetakerสามารถถอดความบันทึกการประชุมของคุณ สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง?
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มความร่วมมือ, และติดตามรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายอยู่หรือไม่?
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทีม:
- ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการประชุมแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วย AI
- Fellow: เหมาะที่สุดสำหรับกำหนดการประชุมแบบร่วมมือและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- วันโน้ต: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัลและการจัดการประชุม
- GoTo Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์ที่มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว
- Spinach AI: ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปอัตโนมัติ
- ขอบเขต: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างและการประสานงานของทีม
- MeetingKing: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างและการติดตามผล
- Agenda: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกตามลำดับเวลาและการจัดระเบียบวาระการประชุม
- การประชุมที่ชัดเจน: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, จัดระเบียบทีมของคุณ, และจัดการประชุมได้ดีขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม!
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุม
คุณอาจเคยผ่านพ้นการประชุมที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน การหารือที่กระจัดกระจาย และรายการที่ต้องทำสูญหายไปอย่างไม่รู้จบ การลงทุนในเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมที่มั่นคงจะช่วยให้คุณละทิ้งความรำคาญเหล่านี้ได้ มอบการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
นี่คือวิธีที่ทีมของคุณได้รับประโยชน์ทันทีจากการใช้ซอฟต์แวร์จัดการวาระการประชุมและการจัดการประชุม:
เคลียร์วาระการประชุมทุกครั้ง
คุณรู้หรือไม่? เกือบ 60% ของการประชุมครั้งเดียว และ 64% ของการประชุมประจำ ไม่มีโครงสร้างวาระการประชุม!
ด้วยซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่มีเป้าหมายชัดเจนได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดการเสียเวลาและวางแผนการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณจะได้รับประโยชน์จาก:
- การสร้างวาระการประชุมอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตวาระการประชุมที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้
- การอภิปรายที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนในประเด็นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- การแจกจ่ายวาระการประชุมอย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณมาถึงพร้อมเตรียมตัวสำหรับการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมที่สั้นลงเพื่อประหยัดเวลา
การประชุมที่ไม่มีโครงสร้างสามารถหลุดออกนอกประเด็นได้ง่าย นำไปสู่การเสียเวลาและข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน
การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาโดยตรงโดยการ:
- การทำให้การนัดหมายประชุมที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- บันทึกการประชุมอย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย ลดภาระงานจากการจดบันทึกด้วยตนเอง
- เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่เป็นระบบได้เพียงคลิกเดียว
การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
ทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงห้าเท่า ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถ:
- เข้าถึงและแชร์บันทึก เอกสาร และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์พกพาหลายเครื่อง
- ร่วมมือกันในหัวข้อการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การอภิปรายมีประสิทธิผล
- มอบหมายงานจากกำหนดการของคุณได้ทันที ทำให้ทุกคนรับผิดชอบและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น
ความโปร่งใสมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในองค์กรสาธารณะ สภา หรือการประชุมชุมชน ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความโปร่งใสได้อย่างง่ายดาย โดยให้คุณสามารถ:
- เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมสำหรับการประชุมสาธารณะอย่างรวดเร็ว
- รักษาบันทึกดิจิทัลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของเอกสารสาธารณะ
- ให้บริการการเข้าถึงผ่านการบรรยายแบบปิดที่ผสานรวมไว้และเอกสารดิจิทัลที่ง่ายต่อการนำทาง
การเลือกซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่เหมาะสมจะเสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ เปลี่ยนการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นการประชุมที่น่าสนใจ มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
แต่ซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด ด้วยตัวเลือกที่มีมากมาย คุณจะหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร?
📖 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์กำหนดการประชุม?
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น, ปรับปรุงการร่วมมือของทีม, และทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ.
นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อประเมินซอฟต์แวร์การจัดการวาระการประชุมและการประชุม:
1. แม่แบบวาระการประชุมที่ปรับแต่งได้
แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งควรมีเทมเพลตกำหนดการที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนการประชุมที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
2. บันทึกการประชุมและเอกสารที่ไร้รอยต่อ
โซลูชันการจัดการประชุมที่ดีควรทำให้การบันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับวาระการประชุมและบันทึกการประชุมที่ทำงานอัตโนมัติและขับเคลื่อนด้วย AI เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
3. การจัดตารางเวลาและการผสานการทำงานอย่างชาญฉลาด
การจัดตารางเวลาควรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
4. การติดตามผลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และความรับผิดชอบ
ซอฟต์แวร์ของคุณควรทำมากกว่าการวางแผนการประชุม; มันควรรับประกันว่างานต่าง ๆ จะเสร็จสมบูรณ์โดยการนำเสนอระบบติดตามรายการที่ต้องดำเนินการในตัวเพื่อมอบหมายและติดตามงานหลังการประชุม การมอบหมายงานโดยตรงจากวาระการประชุมเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
5. การเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่จัดการประชุมสาธารณะหรือการทบทวนอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีการจัดการบันทึกสาธารณะเพื่อจัดเก็บวาระการประชุมและผลลัพธ์ของการประชุม มีคุณสมบัติคำบรรยายและคุณสมบัติการเข้าถึงเพื่อความครอบคลุม และมีการเข้าถึงเอกสารที่ปลอดภัยสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ควบคุม
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้
ClickUp AI Notetakerสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
10 อันดับซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่ดีที่สุด
ด้วยเครื่องมือมากมายในตลาด การค้นหาซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุดอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรทำมากกว่าแค่การกำหนดเวลาการประชุม—มันควรทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และทำให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการหลุดรอดไป
เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการตัดสินใจ และประหยัดเวลา นี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือโดดเด่น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่น ด้วยฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI ในตัว ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ จึงช่วยขจัดความยุ่งยากในการสร้างวาระการประชุมด้วยตนเอง และทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
ก. ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ClickUp AI Notetakerช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมด้วยการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สรุปการสนทนา และดึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการถอดความด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
- สร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่าย
- สร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่พลาดการติดตามผล
- ให้สรุปทันที ช่วยให้ทีมทบทวนประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อการวางแผนการประชุมที่ราบรื่น, แม่แบบการประชุม ClickUp Meeting Agendaช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างการหารือ, มอบหมายงานที่ต้องทำ, และติดตามความคืบหน้าของการประชุม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน.
ข. การจัดการงานอย่างเป็นระบบ
ClickUp Tasksช่วยให้การติดตามผลหลังการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการแปลงประเด็นการพูดคุยให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมกำหนดเส้นตายและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- การอัตโนมัติของงานช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการถูกมองข้าม
- เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุด
- การติดตามแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้าของโครงการ
ต้องการวาระการประชุมที่เป็นทางการมากขึ้นหรือไม่? เทมเพลตวาระการประชุมคณะกรรมการ ClickUpและ เทมเพลตการประชุม ClickUpมีรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการประชุมประจำและการประชุมระดับผู้บริหาร
ค. เอกสารการประชุมแบบรวมศูนย์
ด้วยClickUp Docs ทีมสามารถบันทึกบันทึกการประชุมได้แบบเรียลไทม์ ติดตามการตัดสินใจ และทำงานร่วมกันในกำหนดการที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้บันทึกการประชุมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
- การติดตามประวัติเวอร์ชันช่วยป้องกันการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- การเชื่อมโยงเอกสารอย่างง่ายดายเชื่อมต่อบันทึกการประชุมกับงานที่เกี่ยวข้องและแดชบอร์ด
d. การติดตามและรายงานการดำเนินการ
ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายและการรายงานที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม
- แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของผลลัพธ์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ (โดยใช้ClickUp Automations) ช่วยให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- เครื่องมือติดตามความคืบหน้าเช่นClickUp Gantt Chart Viewช่วยให้การติดตามงานไม่สูญหาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้งาน
- ฟีเจอร์การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: ⭐ 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: ⭐ 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ClickUp ช่วยให้เราสามารถรวมศูนย์ทรัพยากร การสื่อสาร และการจัดการโครงการของเรา ทำให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า—ถ้าไม่ใช่สามเท่า—
2. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุมแบบร่วมมือและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์)
Fellow มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน จัดการ และบันทึกการประชุม พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่ามีการมอบหมายและติดตามประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป แทนที่จะต้องจัดการกับบันทึกที่กระจัดกระจาย ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในวาระการประชุม บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ และแบ่งปันการติดตามผลในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- ทีมสามารถสร้างระเบียบวาระการประชุมแบบร่วมมือกันได้โดยการเพิ่มประเด็นการหารือก่อน, ระหว่าง, และหลังการประชุม
- รายงานการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะติดตามประเด็นสำคัญและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามผล
- ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีโครงสร้างได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการประชุม
- แม่แบบการประชุมประจำช่วยให้การวางแผนสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์ การประชุมแบบตัวต่อตัว และการอัปเดตโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams และ Asana ทำให้การซิงค์เวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดร่วมกัน
- ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว; ต้องผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนการชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี: แผนพื้นฐานพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- ข้อดี: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนการให้คะแนนเพื่อนร่วมงาน
- G2: ⭐ 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: ⭐ 4. 9/5
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลและการจัดการประชุม)
OneNote เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดระเบียบบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการระดมความคิดในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและไม่มีรูปแบบตายตัว ต่างจากซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมแบบดั้งเดิม OneNote มอบพื้นที่ว่างเปล่าสำหรับบันทึกไอเดีย ฝังสื่อมัลติมีเดีย และจัดโครงสร้างบันทึกได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- การจดบันทึกแบบดิจิทัลที่ยืดหยุ่นสำหรับการบันทึกข้อมูลการประชุม, รายการที่ต้องทำ, และการระดมความคิด
- ฟังก์ชันการติดแท็กและการค้นหาช่วยให้ทีมสามารถค้นหาบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับการเขียนด้วยลายมือและการวาดภาพสำหรับการบันทึกเนื้อหาการประชุมและการร่างแนวคิด
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและเพิ่มบันทึกได้พร้อมกัน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 ช่วยให้บันทึกการประชุมซิงค์กับ Outlook, Teams และแอปอื่นๆ ของ Microsoft
ข้อจำกัดของ OneNote
- ไม่มีแม่แบบกำหนดวาระการประชุมในตัว ต้องจัดโครงสร้างด้วยตนเอง
- สมุดบันทึกขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนอาจประสบปัญหาการซิงค์ล่าช้า
ราคาของ OneNote:
- เวอร์ชันฟรี: รวมคุณสมบัติการบันทึกโน้ตพื้นฐานพร้อมการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $12. 99/เดือน
การให้คะแนนใน OneNote
- G2: ⭐ 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: ⭐ 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันส่งการอัปเดตไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ. นี่ทำให้การสำรองข้อมูลของคุณง่ายมาก.
4. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์ที่มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว)
GoTo Meeting เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอและการประชุมออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการความร่วมมือเสมือนจริงอย่างไร้รอยต่อ มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว การถอดความแบบเรียลไทม์ และสรุปเนื้อหาด้วย AI ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่มีการประชุมทางไกลบ่อยครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- เครื่องมือวาระการประชุมแบบบูรณาการช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างการสนทนาก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมทางโทรศัพท์
- การถอดความและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะบันทึกบันทึกการประชุมและรายการดำเนินการสำคัญโดยอัตโนมัติ
- การบันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวช่วยให้ทีมสามารถทบทวนการสนทนาได้ทุกเมื่อ
- การผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ ซิงค์กับ Outlook, Google Calendar และ Microsoft 365 เพื่อการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการประชุมทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานในตัว—ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามสำหรับการติดตามงาน
- แผนระดับสูงกว่าจำเป็นต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนการประเมิน GoTo Meeting
- G2: ⭐ 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: ⭐ 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้จัดการการประชุมหลายครั้งได้อย่างสะดวก เสียงและวิดีโอคมชัด และแพลตฟอร์มทำงานได้ดีทั้งบนพีซีและแมค
5. Spinach AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมและติดตามการดำเนินการด้วยพลังของ AI)
Spinach AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยอัตโนมัติในการจดบันทึก สรุปการสนทนา และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์ Spinach AI ช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญสูญหาย
คุณสมบัติเด่นของ Spinach AI
- สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างบทสรุปที่กระชับพร้อมจุดดำเนินการสำคัญ
- การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติช่วยให้การหารือและการตัดสินใจถูกบันทึกไว้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
- การติดตามงานและการติดตามผลช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบโดยการมอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
- การถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ให้บันทึกที่แม่นยำและค้นหาได้เพื่อการจัดทำเอกสารที่ดีขึ้น
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Zoom, Google Meet และเครื่องมือจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม?
ข้อจำกัดของ Spinach AI
- ไม่มีเทมเพลตวาระการประชุมในตัว ทำให้ทีมต้องสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างด้วยตนเอง
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Spinach AI
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2.90 ต่อชั่วโมงการประชุม
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับของ Spinach AI
- G2: ⭐ 4. 8/5
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของทีม
6. ช่วง (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบที่มีโครงสร้างและการประสานงานในทีม)
Range เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการประชุมของทีมที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเช็คอินที่มีโครงสร้าง กำหนดการประชุมที่แชร์ และการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน Range ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมโดยส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งช่วยให้การสนทนาเป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของช่วง
- การเช็คอินแบบมีโครงสร้างช่วยให้ทีมแบ่งปันการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสก่อนการประชุม
- การประชุมร่วมกันที่มีวาระการประชุมที่ชัดเจนช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมด้วยประเด็นการหารือที่ชัดเจน
- บันทึกการประชุมและการติดตามรายการดำเนินการช่วยให้ทีมสามารถบันทึกประเด็นสำคัญและการติดตามผลได้
- การสะท้อนความคิดแบบบูรณาการและการติดตามอารมณ์ของทีมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนกัน
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Google Calendar และเครื่องมือจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของระยะทาง
- ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว ต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ช่วงราคา
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 12 คน
- มาตรฐาน: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ระดับช่วง
- G2: ⭐ 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ⭐ 4. 7/5
7. MeetingKing (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างและการติดตามผล)
MeetingKing เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการวาระการประชุมและบันทึกการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง จัดทำบันทึกการประชุมอย่างละเอียด และติดตามรายการดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การเตรียมการประชุมและการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือเอกสารอัตโนมัติ การมอบหมายงาน และคลังข้อมูลการประชุมที่ผ่านมาที่สามารถค้นหาได้
คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing
- แม่แบบวาระการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้การเตรียมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า
- การมอบหมายงานและการติดตามผลช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการไม่ตกหล่น
- การสร้างรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติบันทึกประเด็นการหารือที่สำคัญและการตัดสินใจ
- ฟังก์ชันการค้นหาและเก็บถาวรการประชุมช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงการหารือในอดีตได้อย่างง่ายดาย
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือจัดการงาน
ข้อจำกัดของ MeetingKing
- ไม่มีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอแบบเนทีฟ ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอกสำหรับการประชุมเสมือน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับวาระการประชุมเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ
ราคาของ MeetingKing
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนการประเมินของ MeetingKing
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์สูงสุด?
8. วาระการประชุม (เหมาะสำหรับการจดบันทึกด้วยการจัดระเบียบตามลำดับเวลา)
Agenda เป็นแอปจดบันทึกแบบไทม์ไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกการประชุม วาระการประชุม และเอกสารโครงการในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
ต่างจากซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมแบบดั้งเดิม Agenda มุ่งเน้นการจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและอนาคตได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวาระการประชุม
- การจัดระเบียบบันทึกตามไทม์ไลน์ช่วยให้การสนทนาในการประชุมเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- แท็กและเครื่องมือการจัดหมวดหมู่ช่วยให้คุณสามารถกรองและค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- การรองรับ Markdown ช่วยให้ทีมสามารถจัดรูปแบบบันทึกการประชุมและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
- การซิงค์ iCloud ช่วยให้สามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมได้บนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินและการแจ้งเตือนของ Apple เพื่อการจัดการตารางเวลาที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของวาระการประชุม
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการประชุมแบบทีม
- ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Windows หรือ Android ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Apple เข้าถึงได้ยาก
การกำหนดราคาตามวาระ
ฟรีตลอดไป: เข้าถึงฟีเจอร์การจดบันทึกพื้นฐานและฟีเจอร์ไทม์ไลน์ทั้งหมด
การให้คะแนนวาระการประชุม
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. การประชุมแบบมีสติ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ)
Lucid Meetings เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประชุมที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ พร้อมวาระการประชุมที่ชัดเจน การติดตามผลอัตโนมัติ และการติดตามการตัดสินใจในตัว
มันมอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ สามารถทำซ้ำได้ และมีการบันทึกไว้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการประชุมแบบชัดเจน
- แม่แบบการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ทีมสร้างระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะสมกับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน
- การติดตามผลอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจได้รับการบันทึกและมอบหมายอย่างครบถ้วน
- เครื่องมือติดตามการตัดสินใจบันทึกข้อตกลงและปรับปรุงการประสานงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Microsoft Teams และ Google Calendar สำหรับการกำหนดเวลาและการทำงานร่วมกัน
- รายงานขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประชุมและปรับปรุงกระบวนการ
ข้อจำกัดของการประชุมแบบชัดเจน
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากวิธีการที่มีโครงสร้าง
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการการประชุมอื่น ๆ
ราคาการประชุมแบบชัดเจน
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีม: $12. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนการประชุมแบบมีสติ
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ช่วยจัดระเบียบวันที่ประชุมที่สับสนและทำหน้าที่เป็นเลขานุการเสมือน
10. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการจดบันทึกการประชุมด้วย AI)
Avoma เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติในการจดบันทึก สรุปการสนทนา และสกัดข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารการประชุม ทำให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- การถอดความและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะบันทึกบันทึกการประชุม ข้อสรุปสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถเน้นข้อความ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขบันทึกการประชุมร่วมกันได้
- การวิเคราะห์การประชุมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาการพูดของผู้พูด การมีส่วนร่วม และแนวโน้ม
- การผสานรวม CRM และปฏิทินจะซิงค์การประชุมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, Salesforce และ Google Calendar
- การติดตามรายการดำเนินการอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตามผลได้รับการมอบหมายและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Avoma
- ถอดความที่สร้างโดย AI อาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ปัญญาในการสนทนา: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนของ Avoma
- G2: ⭐ 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300+)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ฉันให้ความสำคัญกับการที่สรุปที่สร้างโดย AI ของ Avoma สามารถจับประเด็นสำคัญทั้งหมดได้ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะจดบันทึก
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณด้วยซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุด
การประชุมไม่จำเป็นต้องไร้ประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่เหมาะสมช่วยให้คุณจัดการการอภิปราย จับประเด็นสำคัญ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้—เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการตามแผน
จากผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp และ Spinach AI ไปจนถึงเครื่องมือจัดการการประชุมที่มีโครงสร้าง เช่น Lucid Meetings มีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทีม ไม่ว่าคุณจะต้องการวาระการประชุมแบบร่วมมือกัน สรุปโดยอัตโนมัติ หรือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกการประชุมเพิ่มคุณค่า
พร้อมที่จะจัดการประชุมให้ดีขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและทำให้การวางแผนวาระการประชุม, การติดตามการกระทำ, และการร่วมมือในทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น!