10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการวาระการประชุมและการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

21 มีนาคม 2568

คุณกำลังประสบปัญหาการประชุมที่ไร้ระเบียบและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายอยู่หรือไม่? ซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่เหมาะสมจะช่วยให้การสนทนาเป็นระบบ มีประเด็นสำคัญที่ชัดเจน และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้คัดสรร ซอฟต์แวร์วาระการประชุม ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของทีม มาเริ่มกันเลย!

โบนัส: คุณทราบหรือไม่ว่าClickUp AI Notetakerสามารถถอดความบันทึกการประชุมของคุณ สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง?

⏰ สรุป 60 วินาที

กำลังมองหาซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มความร่วมมือ, และติดตามรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายอยู่หรือไม่?

นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทีม:

  • ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการประชุมแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วย AI
  • Fellow: เหมาะที่สุดสำหรับกำหนดการประชุมแบบร่วมมือและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
  • วันโน้ต: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัลและการจัดการประชุม
  • GoTo Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์ที่มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว
  • Spinach AI: ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปอัตโนมัติ
  • ขอบเขต: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างและการประสานงานของทีม
  • MeetingKing: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างและการติดตามผล
  • Agenda: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกตามลำดับเวลาและการจัดระเบียบวาระการประชุม
  • การประชุมที่ชัดเจน: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, จัดระเบียบทีมของคุณ, และจัดการประชุมได้ดีขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม!

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุม

คุณอาจเคยผ่านพ้นการประชุมที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน การหารือที่กระจัดกระจาย และรายการที่ต้องทำสูญหายไปอย่างไม่รู้จบ การลงทุนในเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมที่มั่นคงจะช่วยให้คุณละทิ้งความรำคาญเหล่านี้ได้ มอบการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

นี่คือวิธีที่ทีมของคุณได้รับประโยชน์ทันทีจากการใช้ซอฟต์แวร์จัดการวาระการประชุมและการจัดการประชุม:

เคลียร์วาระการประชุมทุกครั้ง

คุณรู้หรือไม่? เกือบ 60% ของการประชุมครั้งเดียว และ 64% ของการประชุมประจำ ไม่มีโครงสร้างวาระการประชุม!

ด้วยซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่มีเป้าหมายชัดเจนได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดการเสียเวลาและวางแผนการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจะได้รับประโยชน์จาก:

  • การสร้างวาระการประชุมอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตวาระการประชุมที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้
  • การอภิปรายที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนในประเด็นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • การแจกจ่ายวาระการประชุมอย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณมาถึงพร้อมเตรียมตัวสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมที่สั้นลงเพื่อประหยัดเวลา

การประชุมที่ไม่มีโครงสร้างสามารถหลุดออกนอกประเด็นได้ง่าย นำไปสู่การเสียเวลาและข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน

การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาโดยตรงโดยการ:

  • การทำให้การนัดหมายประชุมที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
  • บันทึกการประชุมอย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย ลดภาระงานจากการจดบันทึกด้วยตนเอง
  • เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่เป็นระบบได้เพียงคลิกเดียว

การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

ทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงห้าเท่า ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถ:

  • เข้าถึงและแชร์บันทึก เอกสาร และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์พกพาหลายเครื่อง
  • ร่วมมือกันในหัวข้อการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้การอภิปรายมีประสิทธิผล
  • มอบหมายงานจากกำหนดการของคุณได้ทันที ทำให้ทุกคนรับผิดชอบและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น

ความโปร่งใสมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในองค์กรสาธารณะ สภา หรือการประชุมชุมชน ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความโปร่งใสได้อย่างง่ายดาย โดยให้คุณสามารถ:

  • เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมสำหรับการประชุมสาธารณะอย่างรวดเร็ว
  • รักษาบันทึกดิจิทัลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของเอกสารสาธารณะ
  • ให้บริการการเข้าถึงผ่านการบรรยายแบบปิดที่ผสานรวมไว้และเอกสารดิจิทัลที่ง่ายต่อการนำทาง

การเลือกซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่เหมาะสมจะเสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ เปลี่ยนการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นการประชุมที่น่าสนใจ มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

แต่ซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด ด้วยตัวเลือกที่มีมากมาย คุณจะหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร?

โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์กำหนดการประชุม?

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น, ปรับปรุงการร่วมมือของทีม, และทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ.

นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อประเมินซอฟต์แวร์การจัดการวาระการประชุมและการประชุม:

1. แม่แบบวาระการประชุมที่ปรับแต่งได้

แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งควรมีเทมเพลตกำหนดการที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนการประชุมที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. บันทึกการประชุมและเอกสารที่ไร้รอยต่อ

โซลูชันการจัดการประชุมที่ดีควรทำให้การบันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับวาระการประชุมและบันทึกการประชุมที่ทำงานอัตโนมัติและขับเคลื่อนด้วย AI เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

3. การจัดตารางเวลาและการผสานการทำงานอย่างชาญฉลาด

การจัดตารางเวลาควรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

4. การติดตามผลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และความรับผิดชอบ

ซอฟต์แวร์ของคุณควรทำมากกว่าการวางแผนการประชุม; มันควรรับประกันว่างานต่าง ๆ จะเสร็จสมบูรณ์โดยการนำเสนอระบบติดตามรายการที่ต้องดำเนินการในตัวเพื่อมอบหมายและติดตามงานหลังการประชุม การมอบหมายงานโดยตรงจากวาระการประชุมเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

5. การเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่จัดการประชุมสาธารณะหรือการทบทวนอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีการจัดการบันทึกสาธารณะเพื่อจัดเก็บวาระการประชุมและผลลัพธ์ของการประชุม มีคุณสมบัติคำบรรยายและคุณสมบัติการเข้าถึงเพื่อความครอบคลุม และมีการเข้าถึงเอกสารที่ปลอดภัยสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ควบคุม

📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้

ClickUp AI Notetakerสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

10 อันดับซอฟต์แวร์วาระการประชุมที่ดีที่สุด

ด้วยเครื่องมือมากมายในตลาด การค้นหาซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุดอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรทำมากกว่าแค่การกำหนดเวลาการประชุม—มันควรทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และทำให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการหลุดรอดไป

เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการตัดสินใจ และประหยัดเวลา นี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือโดดเด่น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการทำงานร่วมกันด้วย AI)

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่น ด้วยฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI ในตัว ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ จึงช่วยขจัดความยุ่งยากในการสร้างวาระการประชุมด้วยตนเอง และทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นที่ต้องดำเนินการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ก. ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ClickUp AI Notetakerช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมด้วยการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สรุปการสนทนา และดึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการถอดความด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

  • สร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่าย
  • สร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่พลาดการติดตามผล
  • ให้สรุปทันที ช่วยให้ทีมทบทวนประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อการวางแผนการประชุมที่ราบรื่น, แม่แบบการประชุม ClickUp Meeting Agendaช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างการหารือ, มอบหมายงานที่ต้องทำ, และติดตามความคืบหน้าของการประชุม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน.

ติดตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับการประชุมสภาเมืองด้วยเทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp
ติดตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับการประชุมสภาเมืองด้วยเทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp

ข. การจัดการงานอย่างเป็นระบบ

มอบหมายและจัดการงานโดยใช้ ClickUp
มอบหมายและจัดการงานโดยใช้ ClickUp

ClickUp Tasksช่วยให้การติดตามผลหลังการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการแปลงประเด็นการพูดคุยให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมกำหนดเส้นตายและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

  • การอัตโนมัติของงานช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการถูกมองข้าม
  • เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุด
  • การติดตามแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้าของโครงการ

ต้องการวาระการประชุมที่เป็นทางการมากขึ้นหรือไม่? เทมเพลตวาระการประชุมคณะกรรมการ ClickUpและ เทมเพลตการประชุม ClickUpมีรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการประชุมประจำและการประชุมระดับผู้บริหาร

เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ

ค. เอกสารการประชุมแบบรวมศูนย์

สร้างเอกสารความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วย ClickUp Docs
สร้างเอกสารความรู้ของคุณด้วย ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs ทีมสามารถบันทึกบันทึกการประชุมได้แบบเรียลไทม์ ติดตามการตัดสินใจ และทำงานร่วมกันในกำหนดการที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้บันทึกการประชุมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
  • การติดตามประวัติเวอร์ชันช่วยป้องกันการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • การเชื่อมโยงเอกสารอย่างง่ายดายเชื่อมต่อบันทึกการประชุมกับงานที่เกี่ยวข้องและแดชบอร์ด

d. การติดตามและรายงานการดำเนินการ

ติดตามเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals
ติดตามเป้าหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals

ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายและการรายงานที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม

  • แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของผลลัพธ์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ (โดยใช้ClickUp Automations) ช่วยให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เครื่องมือติดตามความคืบหน้าเช่นClickUp Gantt Chart Viewช่วยให้การติดตามงานไม่สูญหาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้งาน
  • ฟีเจอร์การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: ⭐ 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: ⭐ 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ClickUp ช่วยให้เราสามารถรวมศูนย์ทรัพยากร การสื่อสาร และการจัดการโครงการของเรา ทำให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า—ถ้าไม่ใช่สามเท่า—

2. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุมแบบร่วมมือและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์)

แอปที่ให้กำหนดการประชุมแบบร่วมมือ
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellow มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน จัดการ และบันทึกการประชุม พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่ามีการมอบหมายและติดตามประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป แทนที่จะต้องจัดการกับบันทึกที่กระจัดกระจาย ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในวาระการประชุม บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ และแบ่งปันการติดตามผลในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน

  • ทีมสามารถสร้างระเบียบวาระการประชุมแบบร่วมมือกันได้โดยการเพิ่มประเด็นการหารือก่อน, ระหว่าง, และหลังการประชุม
  • รายงานการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะติดตามประเด็นสำคัญและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามผล
  • ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีโครงสร้างได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการประชุม
  • แม่แบบการประชุมประจำช่วยให้การวางแผนสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์ การประชุมแบบตัวต่อตัว และการอัปเดตโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams และ Asana ทำให้การซิงค์เวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดร่วมกัน

  • ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว; ต้องผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนการชำระเงิน

การกำหนดราคาแบบเพื่อน

  • ฟรี: แผนพื้นฐานพร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • ข้อดี: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนการให้คะแนนเพื่อนร่วมงาน

  • G2: ⭐ 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: ⭐ 4. 9/5

วิธีจัดการประชุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลและการจัดการประชุม)

แอปจดบันทึกดิจิทัลและจัดการการประชุมสำหรับการจัดการวาระการประชุม
ผ่านทางOneNote

OneNote เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดระเบียบบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการระดมความคิดในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและไม่มีรูปแบบตายตัว ต่างจากซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมแบบดั้งเดิม OneNote มอบพื้นที่ว่างเปล่าสำหรับบันทึกไอเดีย ฝังสื่อมัลติมีเดีย และจัดโครงสร้างบันทึกได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote

  • การจดบันทึกแบบดิจิทัลที่ยืดหยุ่นสำหรับการบันทึกข้อมูลการประชุม, รายการที่ต้องทำ, และการระดมความคิด
  • ฟังก์ชันการติดแท็กและการค้นหาช่วยให้ทีมสามารถค้นหาบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับการเขียนด้วยลายมือและการวาดภาพสำหรับการบันทึกเนื้อหาการประชุมและการร่างแนวคิด
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและเพิ่มบันทึกได้พร้อมกัน
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 ช่วยให้บันทึกการประชุมซิงค์กับ Outlook, Teams และแอปอื่นๆ ของ Microsoft

ข้อจำกัดของ OneNote

  • ไม่มีแม่แบบกำหนดวาระการประชุมในตัว ต้องจัดโครงสร้างด้วยตนเอง
  • สมุดบันทึกขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนอาจประสบปัญหาการซิงค์ล่าช้า

ราคาของ OneNote:

  • เวอร์ชันฟรี: รวมคุณสมบัติการบันทึกโน้ตพื้นฐานพร้อมการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์
  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $12. 99/เดือน

การให้คะแนนใน OneNote

  • G2: ⭐ 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: ⭐ 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)

สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันส่งการอัปเดตไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ. นี่ทำให้การสำรองข้อมูลของคุณง่ายมาก.

4. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์ที่มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว)

แอปประชุมเสมือนจริง
ผ่านทางGoTo Meeting

GoTo Meeting เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอและการประชุมออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการความร่วมมือเสมือนจริงอย่างไร้รอยต่อ มีเครื่องมือกำหนดวาระการประชุมในตัว การถอดความแบบเรียลไทม์ และสรุปเนื้อหาด้วย AI ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่มีการประชุมทางไกลบ่อยครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting

  • เครื่องมือวาระการประชุมแบบบูรณาการช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างการสนทนาก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมทางโทรศัพท์
  • การถอดความและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะบันทึกบันทึกการประชุมและรายการดำเนินการสำคัญโดยอัตโนมัติ
  • การบันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวช่วยให้ทีมสามารถทบทวนการสนทนาได้ทุกเมื่อ
  • การผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ ซิงค์กับ Outlook, Google Calendar และ Microsoft 365 เพื่อการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น
  • การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการประชุมทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานในตัว—ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามสำหรับการติดตามงาน
  • แผนระดับสูงกว่าจำเป็นต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI

ราคา GoTo Meeting

  • มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนการประเมิน GoTo Meeting

  • G2: ⭐ 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: ⭐ 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้จัดการการประชุมหลายครั้งได้อย่างสะดวก เสียงและวิดีโอคมชัด และแพลตฟอร์มทำงานได้ดีทั้งบนพีซีและแมค

5. Spinach AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมและติดตามการดำเนินการด้วยพลังของ AI)

ผ่านทางSpinach AI

Spinach AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยอัตโนมัติในการจดบันทึก สรุปการสนทนา และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์ Spinach AI ช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญสูญหาย

คุณสมบัติเด่นของ Spinach AI

  • สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างบทสรุปที่กระชับพร้อมจุดดำเนินการสำคัญ
  • การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติช่วยให้การหารือและการตัดสินใจถูกบันทึกไว้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
  • การติดตามงานและการติดตามผลช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบโดยการมอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
  • การถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ให้บันทึกที่แม่นยำและค้นหาได้เพื่อการจัดทำเอกสารที่ดีขึ้น
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Zoom, Google Meet และเครื่องมือจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม?

ข้อจำกัดของ Spinach AI

  • ไม่มีเทมเพลตวาระการประชุมในตัว ทำให้ทีมต้องสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Spinach AI

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $2.90 ต่อชั่วโมงการประชุม
  • ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับของ Spinach AI

  • G2: ⭐ 4. 8/5
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของทีม

6. ช่วง (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบที่มีโครงสร้างและการประสานงานในทีม)

แอปสำหรับการประสานงานทีม
ผ่านทางระยะ

Range เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการประชุมของทีมที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเช็คอินที่มีโครงสร้าง กำหนดการประชุมที่แชร์ และการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน Range ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมโดยส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งช่วยให้การสนทนาเป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติเด่นของช่วง

  • การเช็คอินแบบมีโครงสร้างช่วยให้ทีมแบ่งปันการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสก่อนการประชุม
  • การประชุมร่วมกันที่มีวาระการประชุมที่ชัดเจนช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมด้วยประเด็นการหารือที่ชัดเจน
  • บันทึกการประชุมและการติดตามรายการดำเนินการช่วยให้ทีมสามารถบันทึกประเด็นสำคัญและการติดตามผลได้
  • การสะท้อนความคิดแบบบูรณาการและการติดตามอารมณ์ของทีมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนกัน
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Google Calendar และเครื่องมือจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของระยะทาง

  • ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว ต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ช่วงราคา

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 12 คน
  • มาตรฐาน: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ระดับช่วง

  • G2: ⭐ 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างและการติดตามผล)

แอปพลิเคชันเอกสารการประชุม
ผ่านทางการประชุมกับกษัตริย์

MeetingKing เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการวาระการประชุมและบันทึกการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง จัดทำบันทึกการประชุมอย่างละเอียด และติดตามรายการดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การเตรียมการประชุมและการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือเอกสารอัตโนมัติ การมอบหมายงาน และคลังข้อมูลการประชุมที่ผ่านมาที่สามารถค้นหาได้

คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing

  • แม่แบบวาระการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้การเตรียมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า
  • การมอบหมายงานและการติดตามผลช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการไม่ตกหล่น
  • การสร้างรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติบันทึกประเด็นการหารือที่สำคัญและการตัดสินใจ
  • ฟังก์ชันการค้นหาและเก็บถาวรการประชุมช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงการหารือในอดีตได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือจัดการงาน

ข้อจำกัดของ MeetingKing

  • ไม่มีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอแบบเนทีฟ ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอกสำหรับการประชุมเสมือน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับวาระการประชุมเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ

ราคาของ MeetingKing

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนการประเมินของ MeetingKing

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์สูงสุด?

8. วาระการประชุม (เหมาะสำหรับการจดบันทึกด้วยการจัดระเบียบตามลำดับเวลา)

แอปจดบันทึกสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
ผ่านทางวาระการประชุม

Agenda เป็นแอปจดบันทึกแบบไทม์ไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกการประชุม วาระการประชุม และเอกสารโครงการในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

ต่างจากซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมแบบดั้งเดิม Agenda มุ่งเน้นการจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและอนาคตได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวาระการประชุม

  • การจัดระเบียบบันทึกตามไทม์ไลน์ช่วยให้การสนทนาในการประชุมเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
  • แท็กและเครื่องมือการจัดหมวดหมู่ช่วยให้คุณสามารถกรองและค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • การรองรับ Markdown ช่วยให้ทีมสามารถจัดรูปแบบบันทึกการประชุมและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
  • การซิงค์ iCloud ช่วยให้สามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมได้บนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินและการแจ้งเตือนของ Apple เพื่อการจัดการตารางเวลาที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของวาระการประชุม

  • ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการประชุมแบบทีม
  • ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Windows หรือ Android ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Apple เข้าถึงได้ยาก

การกำหนดราคาตามวาระ

ฟรีตลอดไป: เข้าถึงฟีเจอร์การจดบันทึกพื้นฐานและฟีเจอร์ไทม์ไลน์ทั้งหมด

การให้คะแนนวาระการประชุม

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

แม่แบบวาระการประชุมการขายที่สร้างผลกระทบสูงเพื่อความสำเร็จของทีม

9. การประชุมแบบมีสติ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ)

การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
ผ่านLucid Meetings

Lucid Meetings เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประชุมที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ พร้อมวาระการประชุมที่ชัดเจน การติดตามผลอัตโนมัติ และการติดตามการตัดสินใจในตัว

มันมอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ สามารถทำซ้ำได้ และมีการบันทึกไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการประชุมแบบชัดเจน

  • แม่แบบการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ทีมสร้างระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะสมกับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน
  • การติดตามผลอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจได้รับการบันทึกและมอบหมายอย่างครบถ้วน
  • เครื่องมือติดตามการตัดสินใจบันทึกข้อตกลงและปรับปรุงการประสานงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Microsoft Teams และ Google Calendar สำหรับการกำหนดเวลาและการทำงานร่วมกัน
  • รายงานขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประชุมและปรับปรุงกระบวนการ

ข้อจำกัดของการประชุมแบบชัดเจน

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากวิธีการที่มีโครงสร้าง
  • คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการการประชุมอื่น ๆ

ราคาการประชุมแบบชัดเจน

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีม: $12. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนการประชุมแบบมีสติ

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ช่วยจัดระเบียบวันที่ประชุมที่สับสนและทำหน้าที่เป็นเลขานุการเสมือน

10. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการจดบันทึกการประชุมด้วย AI)

ผ่านทางAvoma

Avoma เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติในการจดบันทึก สรุปการสนทนา และสกัดข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารการประชุม ทำให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • การถอดความและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะบันทึกบันทึกการประชุม ข้อสรุปสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถเน้นข้อความ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขบันทึกการประชุมร่วมกันได้
  • การวิเคราะห์การประชุมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาการพูดของผู้พูด การมีส่วนร่วม และแนวโน้ม
  • การผสานรวม CRM และปฏิทินจะซิงค์การประชุมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, Salesforce และ Google Calendar
  • การติดตามรายการดำเนินการอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตามผลได้รับการมอบหมายและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ถอดความที่สร้างโดย AI อาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ปัญญาในการสนทนา: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนของ Avoma

  • G2: ⭐ 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300+)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ฉันให้ความสำคัญกับการที่สรุปที่สร้างโดย AI ของ Avoma สามารถจับประเด็นสำคัญทั้งหมดได้ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะจดบันทึก

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณด้วยซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่ดีที่สุด

การประชุมไม่จำเป็นต้องไร้ประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์กำหนดวาระการประชุมที่เหมาะสมช่วยให้คุณจัดการการอภิปราย จับประเด็นสำคัญ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้—เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการตามแผน

จากผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp และ Spinach AI ไปจนถึงเครื่องมือจัดการการประชุมที่มีโครงสร้าง เช่น Lucid Meetings มีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทีม ไม่ว่าคุณจะต้องการวาระการประชุมแบบร่วมมือกัน สรุปโดยอัตโนมัติ หรือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกการประชุมเพิ่มคุณค่า

พร้อมที่จะจัดการประชุมให้ดีขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและทำให้การวางแผนวาระการประชุม, การติดตามการกระทำ, และการร่วมมือในทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น!