บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของแทงโก้ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
13 มีนาคม 2568

"ฉันชอบสร้าง SOP" ไม่มีใครเคยพูดแบบนั้นเลย และก็มีเหตุผลที่ดี

ใครจะอยากจัดการกับการจับภาพหน้าจอไม่รู้จบ สูญเสียพวกมันท่ามกลางไฟล์นับล้านบนเดสก์ท็อป การสลับแท็บ และความกลัวตลอดเวลาที่ระบบจะล่มและทำให้ความคืบหน้าทั้งหมดหายไป?

นี่เป็นความจริงจนกระทั่ง Tango เปลี่ยนเกมด้วยการสร้างเอกสารกระบวนการอัตโนมัติ

ในขณะที่ Tango เป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง ทางเลือกอื่น ๆ ในพื้นที่เอกสารเสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้น—ตั้งแต่การบันทึกหน้าจอไปจนถึงการจับภาพการทำงานด้วย AI ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ราบรื่นยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องการคู่มือในแอป, ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์, หรือการร่วมมือกับทีม, ก็มีทางเลือกแทน Tango ที่เหมาะกับคุณ. มาค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณกันเถอะ!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tango ในการสร้างคู่มือและบทเรียนแบบทีละขั้นตอน:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียน, เอกสารกระบวนการ, และการทำงานร่วมกัน
  2. สคริบ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือแบบขั้นตอนอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ พร้อมภาพหน้าจอที่จับภาพโดยอัตโนมัติ
  3. Process Street: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและติดตามกระบวนการด้วยระบบ AI
  4. Document360: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานความรู้ที่ครอบคลุมด้วยการค้นหา AI หลายภาษา
  5. Trainual: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานแบบโต้ตอบ
  6. UserGuiding: เหมาะที่สุดสำหรับการทัวร์ผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  7. Iorad: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงการกระทำบนหน้าจอเป็นบทเรียนแบบโต้ตอบได้ทันที
  8. Loom: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วพร้อมเสียงสำหรับการสื่อสารทีมแบบอะซิงโครนัส
  9. Snagit: เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอขั้นสูงและการใส่คำอธิบายประกอบ
  10. Camtasia: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการสอนระดับมืออาชีพพร้อมการแก้ไขขั้นสูง

แทงโก้คืออะไร?

Tango เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกขั้นตอนการทำงานบนหน้าจอของคุณและเปลี่ยนให้เป็นคู่มือทีละขั้นตอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ คู่มือในแอป และสื่อการฝึกอบรม ลองนึกถึง Tango เป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยจดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำตามได้ในภายหลัง

โดยใช้ Tango Chrome Extension หรือแอปเดสก์ท็อป คุณสามารถบันทึกขั้นตอน, ถ่ายภาพหน้าจอ, และสร้างคู่มือภาพที่เข้าถึงได้ง่ายภายในไม่กี่วินาที

👀 คุณทราบหรือไม่?48% ของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการเอกสารที่ไม่ดีทำให้กระบวนการทำงานช้าลง เสียเวลาอันมีค่า และสร้างความหงุดหงิด

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกแทนแทงโก?

ในขณะที่ Tango เป็นเครื่องมือในการจัดทำเอกสารกระบวนการที่มั่นคง แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกคน

บางทีมพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนกับอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ Tango ทั้งที่สิ่งที่พวกเขาต้องการทำก็แค่สร้างคู่มือง่ายๆ เท่านั้น

ผู้ใช้ Tangoที่ได้รีวิวแพลตฟอร์มกล่าวว่า:

มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อคลิกขั้นตอนต่างๆ และต้องย้อนกลับไปแก้ไขอย่างละเอียดซึ่งใช้เวลามาก ฉันอาจยังไม่รู้ความสามารถทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้ แต่ฉันชอบสิ่งที่สามารถบันทึกหน้าจออัตโนมัติแล้วทำตามขั้นตอนขณะที่ฉันกำลังบันทึกหน้าจอและสรุปด้วย AI เพื่อสร้าง SOP ไปพร้อมกัน

ทางเลือกแทน Tango อาจมีราคาที่ดีกว่า, คุณสมบัติขั้นสูง, หรือประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่า. บางเครื่องมืออาจเน้นการบันทึกวิดีโอ, ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์, และการร่วมมือในทีมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่. บางเครื่องมืออาจเหมาะกับทีมขนาดเล็กที่ต้องการตัวเลือกที่ใช้งานง่ายพร้อมการผสานรวมที่แข็งแกร่ง.

ไม่ว่าคุณต้องการราคาที่ปรับแต่งได้, การสนับสนุนบนอุปกรณ์มือถือ, หรือเครื่องมือที่เหมาะกับเส้นทางการเรียนรู้ของคุณ, การเลือกที่ถูกต้องจะช่วยปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

ในที่สุด เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการของคุณอย่างแท้จริง

👀 คุณรู้หรือไม่? ความหลากหลาย ปริมาณ และความรวดเร็วของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ สำหรับ78% ขององค์กร การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่กำลังนำการนำระบบดิจิทัลที่สามารถปรับขนาดได้มาใช้ในกระบวนการเอกสาร ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างราบรื่นเป็นทางออก

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทนแทงโก้?

การเลือกเครื่องมือเอกสารกระบวนการที่เหมาะสมมีผลต่อวิธีที่ทีมของคุณบันทึกและแบ่งปันความรู้. ตามการวิจัยในอุตสาหกรรม นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญ:

  • เอกสารที่ยืดหยุ่น: รองรับเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ภาพหน้าจอไปจนถึงการแนะนำแบบโต้ตอบ
  • เครื่องมือแก้ไขที่ครบครัน: แก้ไขภาพหน้าจอ เพิ่มเครื่องหมายและบันทึกข้อความ และปรับแต่งคำอธิบายแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานการทำงานอย่างชาญฉลาด: เอกสารของคุณควรเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
  • เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า: เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำหรับการแนะนำพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
  • การจัดระเบียบอย่างชาญฉลาด: เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
  • การแชร์ที่ยืดหยุ่น: ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข และจัดการเอกสารการฝึกอบรมและคู่มือได้

เครื่องมือที่เหมาะสมทำให้การสร้าง, การอัปเดต, และการแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะหยิบบัตรเครดิตออกมา ให้ทำรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าคุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ. สิ่งนี้จะทำให้การเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบง่ายขึ้น 10 เท่า.

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนแทงโก้

หลังจากการทดสอบและประเมินผลอย่างละเอียดตามความต้องการเอกสารทางธุรกิจในโลกจริง ทางเลือกของ Tango เหล่านี้โดดเด่นด้วยความสามารถและกรณีการใช้งานที่ไม่เหมือนใคร แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยให้ทีมสร้างเอกสารที่ชัดเจนและน่าสนใจ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียน, เอกสารกระบวนการ, และการร่วมมือ)

ClickUp เป็นแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง และอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการทางเลือกของเรา มัน รวมการบันทึกกระบวนการ การสร้างบทเรียน และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในศูนย์กลางเดียว

คลิกอัพ ด็อกส์
เริ่มต้นสร้างเอกสาร ClickUp ฟรี
สร้าง, ร่วมกันทำงาน, และจัดการเอกสาร, วิกิ, และฐานความรู้ทั่วทั้งบริษัทของคุณด้วย ClickUp Docs

เริ่มต้นสร้าง SOPs, คู่มือการฝึกอบรม, และคู่มือของคุณด้วยClickUp Docs. แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือเป็นอันดับแรก, ผสานกับความสามารถทางปัญญาของClickUp Brain, สร้างระบบจัดการความรู้ที่ชาญฉลาดซึ่งทีมของคุณต้องการ.

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวิธีการทำงาน:

ClickUp Docs ช่วยให้คุณ:

  • สร้างเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, สื่อที่ฝังอยู่, และตาราง
  • จัดโครงสร้างเอกสารด้วยหน้าเอกสารที่ซ้อนกันเพื่อสะท้อนกระบวนการที่ซับซ้อน
  • ร่วมสร้างและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • ควบคุมระดับการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกแบ่งปันอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถรักษาคลังเอกสารกระบวนการที่รวมศูนย์ได้ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและการเข้าถึงได้

ClickUp Brain เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ Docs ด้วยการผสานความสามารถของ AI เช่น:

  • สรุปโดย AI: สร้างภาพรวมที่กระชับของเอกสารยาวเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
  • การสร้างเนื้อหา: ช่วยในการร่างและขยายเอกสารกระบวนการโดยใช้คำแนะนำภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
  • การเชื่อมโยงความรู้: เชื่อมโยงงาน เอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ Brain ค้นหาข้อมูลใด ๆ จากพื้นที่ทำงานของคุณและให้คำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบท
สรุปเอกสารด้วย ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain ภายใน ClickUp Docs เพื่อสร้าง แก้ไข และสรุปเอกสาร

การผสานรวมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารกระบวนการไม่เพียงแต่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ClickUp สามารถเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับคุณ เช่น การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมใช่ไหม? ใช้ Docs อย่างรวดเร็ว—หรือแค่ถาม Brain—เพื่อเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์มากมาย

สำหรับการบันทึกเอกสารกระบวนการแบบภาพClickUp Clipsช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันวิดีโอได้:

คุณสามารถบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอของคุณเพื่อสาธิตกระบวนการหรือบทเรียนได้ ทั้งแบบมีหรือไม่มีกล้องเว็บแคม เพิ่มเสียงบรรยายเพื่ออธิบายบริบทและรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สามารถแจกจ่ายคลิปภายในทีมหรือฝังลงในเอกสาร Docs เพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างง่ายดาย

ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นที่จุดเวลาเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์รวมเอกสารกระบวนการ/โครงการทั้งหมดได้จริงๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

พร้อมที่จะสร้างฐานความรู้ของคุณแล้วหรือไม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ลองดูเทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบเอกสารภายในของคุณอย่างเป็นระบบ

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ต้องรอ?

ด้วย ClickUp Brain AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างงานย่อยและรายการตรวจสอบแบบซ้อนเพื่อแยกกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดสำคัญสำหรับเอกสารหรือกระบวนการแต่ละรายการ
  • จัดระเบียบเอกสารด้วยมุมมองรายการ กระดาน และปฏิทิน
  • เชื่อมต่อกับแอปกว่า 1,000+ รายการผ่านClickUp Integrations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก, โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันได้ใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย

🧠 เกร็ดความรู้:แม้ว่าการจัดทำเอกสารกระบวนการจะประกอบด้วยองค์ประกอบทางภาพ แต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการทำแผนผังกระบวนการ

เอกสารกระบวนการให้คำแนะนำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนสำหรับการดำเนินกระบวนการ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและการถ่ายทอดความรู้ การทำแผนผังกระบวนการแสดงภาพการทำงานเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพ การพึ่งพา และโอกาสในการปรับปรุง เอกสารมุ่งเน้นที่การดำเนินการ ในขณะที่การทำแผนผังช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุง

2. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ พร้อมภาพหน้าจอที่จับภาพโดยอัตโนมัติ)

นักเขียน
ผ่านทางผู้จดบันทึก

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทำเอกสารของทีมคุณScribeนำเสนอโซลูชันการจับภาพหน้าจอที่สร้างคู่มือที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที

ด้วยการสร้างภาพหน้าจอและคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ Scribe ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อในการสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) และเอกสารการฝึกอบรม

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองด้วยการจับภาพอัตโนมัติที่บันทึกและแปลงกิจกรรมบนหน้าจอเป็นเอกสาร
  • ปรับแต่งคำแนะนำด้วยเครื่องมือแก้ไขเพื่อเพิ่มบันทึก เน้นรายละเอียด และปรับขั้นตอน
  • แชร์ SOPs ทันทีผ่านลิงก์เว็บหรือฝังไว้ในเทมเพลตฐานความรู้ของคุณโดยตรง
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายเมื่อสมาชิกในทีมหลายคนมีส่วนร่วมและปรับปรุงคู่มือ

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • การเชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูงต้องอาศัยการฝึกฝนเนื่องจากมีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ทีมมืออาชีพ: $15/ที่นั่งต่อเดือน
  • โปรเพอร์ซันนัล: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribe อย่างไรบ้าง?

เราได้ใช้ Scribe เพื่อสร้างกระบวนการ 5 ขั้นตอนที่ง่ายเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถสร้างคู่มือวิธีการเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมสนับสนุนของเราได้ แม้ว่าจะใช้เวลาในการตั้งค่าในตอนแรก แต่เราได้เห็นผลตอบแทนในระยะยาว

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้การสรุปกระบวนการมีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนหรือหัวข้อย่อยไม่เกิน 10-12 ขั้นตอนหรือหัวข้อย่อย โดยทั่วไป หากมีมากกว่านี้ อาจเหมาะสมที่จะจัดทำเป็นเอกสารแบบดั้งเดิมมากกว่าการอธิบายกระบวนการอย่างกระชับ

3. Process Street (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและติดตามกระบวนการด้วยระบบ AI)

กระบวนการสตรีท
ผ่านทางProcess Street

คุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของทีมคุณเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องปวดหัวเหมือนเดิมหรือไม่?Process Streetคือแพลตฟอร์มการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและติดตามกระบวนการต่างๆ

ผู้ช่วย AI ของเครื่องมือนี้, Process AI, ช่วยคุณสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการเขียนได้รวดเร็วขึ้นโดยเสนอแนะวิธีการทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยตรรกะเงื่อนไขและการดำเนินการอัตโนมัติ
  • สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์โดยการผสาน Process Street กับ Slack และ Mailchimp
  • ติดตาม KPI และตัวชี้วัดของกระบวนการทำงานโดยใช้การผสานรวมกับ Power BI ของเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน

ข้อจำกัดของ Process Street

  • โครงสร้างราคาอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Process Street

  • สตาร์ทอัพ: ราคาตามความต้องการ
  • ข้อดี: $1,500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? 79% ของบริษัทคาดการณ์ว่าความสำคัญของการจัดการข้อมูลอัจฉริยะจะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของระบบจัดการเอกสารอัจฉริยะได้รับแรงผลักดันจากความจำเป็นในการลดภาระงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ

4. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานความรู้ที่ครอบคลุมพร้อมการค้นหาด้วย AI หลายภาษา)

เอกสาร360
ผ่านทางDocument360

คิดถึงDocument360เป็นผู้ช่วยห้องสมุดดิจิทัลของคุณ ที่จัดระเบียบเอกสารของคุณ ให้สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่ายในหลายภาษา

ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ตัวนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, แชร์, และจัดการเอกสารต่าง ๆ ได้—ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้, เอกสาร API, ไปจนถึง SOP. นอกจากนี้, มันยังรองรับการใช้งานเอกสารทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัวได้อย่างราบรื่นในทุกอุตสาหกรรม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • สร้างคำศัพท์ทางธุรกิจโดยอัตโนมัติจากบทความของคุณเพื่อรักษาความสอดคล้องของคำศัพท์และเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
  • แก้ไขเนื้อหาแบบร่วมมือกันด้วยตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์และมาร์กดาวน์ พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน
  • ปรับแต่งฐานความรู้ของคุณด้วยรูปแบบที่มีแบรนด์ สีสัน ตัวอักษร และโลโก้
  • เพิ่มประสิทธิภาพเอกสารด้วยคำแนะนำแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำ SEO

ข้อจำกัดของ Document360

  • แพลตฟอร์มอาจคัดลอกโค้ด HTML เก่าอย่างแม่นยำเกินไปเมื่อทำการย้ายเนื้อหาจากระบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการแสดงผลหรือความไม่สอดคล้องกัน

ราคาของ Document360

  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Document360 เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ไร้ที่ติ

5. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานแบบโต้ตอบ)

Trainual: ทางเลือกแทน Tango
ผ่านทางTrainual

Trainualช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศและโปรแกรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจผ่านศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองผ่านโมดูลแบบโต้ตอบ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์

แทนที่จะให้ทุกคนได้รับเนื้อหาทั่วไปเหมือนกัน คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรและความต้องการของแต่ละตำแหน่งได้ การทำเช่นนี้อย่างมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ของสมาชิกใหม่ในทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual

  • ติดตามอัตราการสำเร็จและคะแนนแบบทดสอบเพื่อระบุช่องว่างความรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน
  • สร้างแบบทดสอบโต้ตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ
  • เพิ่มวิดีโอสอนและคู่มือแบบทีละขั้นตอนพร้อมองค์ประกอบภาพ

ข้อจำกัดของ Trainual

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด

ราคาของ Trainual

  • ขนาดเล็ก: $299/เดือน
  • ระดับกลาง: $349/เดือน
  • การเติบโต: $499/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Trainual

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)

👀 คุณทราบหรือไม่? เพื่อบรรเทาภาระในการจัดการเอกสาร26% ของบริษัทรายงานว่าเพิ่มการลงทุนในโซลูชันอัตโนมัติ การทำงานเอกสารหลักให้เป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดเส้นทางไฟล์ การจัดการเวอร์ชัน การวิเคราะห์ และการจัดหมวดหมู่เอกสาร สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้อย่างมาก

6. UserGuiding (เหมาะที่สุดสำหรับการทัวร์ผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

UserGuiding: ทางเลือกแทน Tango
ผ่านทางUserGuiding

ต้องการสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวใช่ไหม?UserGuidingสามารถช่วยคุณได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแนะนำผู้ใช้ใหม่ผ่านคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้การทัวร์ที่ปรับแต่งได้, รายการตรวจสอบ, และการสำรวจ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserGuiding

  • สร้างการแนะนำผู้ใช้หลายภาษาโดยการแปลและอัปโหลดเนื้อหาใหม่
  • ติดตามความคืบหน้าของผู้ใช้ด้วยการวิเคราะห์การโต้ตอบกับคู่มือ
  • รวบรวมความคิดเห็นโดยใช้แบบสำรวจ NPS และแบบฟอร์มในผลิตภัณฑ์
  • จัดหมวดหมู่ผู้ใช้และส่งมอบเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของพวกเขา

ข้อจำกัดของ UserGuiding

  • แดชบอร์ดการวิเคราะห์ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
  • อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ UserGuiding

  • พื้นฐาน: $99/เดือน
  • มืออาชีพ: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ UserGuiding

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา

7. iorad (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงการกระทำบนหน้าจอเป็นบทเรียนแบบโต้ตอบทันที)

iorad: ทางเลือกแทนแทงโก้
ผ่านทางiorad

วิธีง่าย ๆ ในการเปลี่ยนการกระทำบนหน้าจอของคุณให้กลายเป็นคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนคืออะไร?ioradทำได้โดยการบันทึกสิ่งที่คุณทำบนหน้าจอและสร้างคู่มือการสอนแบบโต้ตอบให้คุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแสดงให้ใครบางคนเห็นวิธีใช้ซอฟต์แวร์หรือการนำทางเว็บไซต์ ให้เปิด iorad แล้วทำตามขั้นตอนตามปกติ เครื่องมือนี้จะบันทึกการคลิกและการเคลื่อนไหวของคุณ จากนั้นสร้างเป็นบทเรียนที่ผู้อื่นสามารถทำตามได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iorad

  • เพิ่มข้อความเสียงหรือเสียงบันทึกสำหรับคำแนะนำแบบเสียง
  • สลับระหว่างรูปแบบวิดีโอ รายการขั้นตอน หรือแบบทดสอบเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  • ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการบันทึกเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • ผสานรวมบทเรียนกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เช่น Canvas LMS

ข้อจำกัดของ iorad

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยและอาจซับซ้อนในการใช้งาน
  • การบันทึกหน้าจออาจมีความล่าช้าหรือพลาดการกระทำบางอย่าง ทำให้ต้องลองทำซ้ำหลายครั้ง

ราคา iorad

  • ฟรี
  • บุคคล: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $500/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว iorad

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. Loom (เหมาะสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วพร้อมเสียงสำหรับการสื่อสารทีมแบบไม่พร้อมกัน)

Loom: ทางเลือกแทน Tango
ผ่านทางLoom

Loomทำให้การบันทึกหน้าจอของคุณ, การเพิ่มคำอธิบายเสียง, และการแบ่งปันการอัปเดตกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องการการแก้ไขที่ซับซ้อน

มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอตัวเองขณะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ อธิบายการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเชิญชวนผู้ใช้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบได้ วิดีโอของคุณจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์ทันที และคุณจะได้รับลิงก์เพื่อแชร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกหน้าจอเต็ม, หน้าต่างแอปพลิเคชัน, หรือเว็บแคมของคุณพร้อมเสียงที่ชัดเจน
  • เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาและปฏิกิริยาอีโมจิเพื่อการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ
  • ควบคุมการเข้าถึงด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเองและตัวเลือกการดาวน์โหลดแบบออฟไลน์
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนร่วมทีมดูหรือแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ

ข้อจำกัดของเครื่องทอ

  • วิดีโออาจมีการกระตุกและมีเสียงรบกวน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพ
  • อินเทอร์เฟซมีเส้นโค้งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ + AI: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?

วิดีโอ Loom เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการบันทึกและสื่อสารบทเรียนที่สาธิตการทำงานของแพลตฟอร์มของเรา วิดีโอเหล่านี้ทำได้ง่ายและสามารถเผยแพร่ได้สะดวก การสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการรับชมหรือไม่และจำนวนผู้ชมก็เป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเช่นกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม:Loom Vs Camtasia: เครื่องมือบันทึกหน้าจอตัวไหนดีที่สุด?

9. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอขั้นสูงและการใส่คำอธิบายประกอบ)

Snagit: ทางเลือกแทน Tango
ผ่านทางSnagit

Snagitโดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติระดับมืออาชีพที่ครบครันสำหรับการจับภาพ ใส่คำอธิบาย และแชร์สิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณ

เครื่องมือนี้มีความสามารถมากกว่าการจับภาพหน้าจอขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการสร้างเอกสารประกอบภาพและบทแนะนำการใช้งาน

ผู้ใช้ชื่นชอบวิธีที่ Snagit จัดการกับการจับภาพขณะเลื่อน—คุณสามารถจับภาพหน้าเว็บทั้งหมดหรือเอกสารยาว ๆ ได้ในครั้งเดียว แม้แต่เนื้อหาที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มองเห็นบนหน้าจอของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Snagit

  • ดึงข้อความจากภาพโดยใช้ OCR เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำด้วยตนเอง
  • บันทึกหน้าจอ, เสียง, และเว็บแคมเป็นไฟล์ MP4 เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
  • ใช้คำอธิบายประกอบ ลูกศร และเครื่องหมายแสดงขั้นตอนเพื่อเน้นรายละเอียดสำคัญในภาพหน้าจอ

ข้อจำกัดของ Snagit

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี มีเพียงเวอร์ชันทดลองใช้แบบจำกัดก่อนการซื้อเท่านั้น

ราคาของ Snagit

  • การสมัครสมาชิกส่วนบุคคล: $39/ปี
  • ใบอนุญาตถาวรสำหรับทีมและธุรกิจ: $62.99/ผู้ใช้
  • ใบอนุญาตถาวรสำหรับการศึกษา: $37.99/ผู้ใช้
  • ใบอนุญาตถาวรสำหรับหน่วยงานรัฐบาล: $53.99/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Snagit

  • G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Snagit อย่างไรบ้าง?

Snagit ช่วยเพิ่มความสามารถของฉันในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทั้งทีมและลูกค้าอย่างมาก เมื่อต้องจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ฉันสามารถจับภาพหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเพื่ออธิบายจุดที่อาจซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวได้ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องสาธิตบั๊กให้กับนักพัฒนา; หลักฐานทางภาพช่วยให้พวกเขาเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบคำแนะนำการทำงานฟรีใน Word และ ClickUp

10. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการสอนระดับมืออาชีพพร้อมการแก้ไขขั้นสูง)

Camtasia: ทางเลือกแทน Tango
ผ่านCamtasia

ต้องการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ซับซ้อนใช่ไหม? พบกับCamtasia

มันสามารถช่วยคุณบันทึกภาพหน้าจอที่คมชัดราวกับคริสตัล, เพิ่มองค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ, และสร้างเสียงบรรยายคุณภาพสตูดิโอ—ทั้งหมดผ่านอินเตอร์เฟซที่ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์เพื่อทำความเข้าใจ

คุณสมบัติที่โดดเด่น? Audiate ซึ่งเปลี่ยนการบันทึกเสียงของคุณให้กลายเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถแก้ไขคำพูดติดขัดอย่าง 'เอ่อ' และ 'อืม' ได้รวดเร็วเหมือนการแก้ไขเอกสารใน Word

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • บันทึกการนำเสนอด้วยการผสานรวม Microsoft PowerPoint และ Google Slides
  • แบ่งวิดีโอที่ยาวออกเป็นตอนๆ เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
  • สร้างเสียงพากย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จากสคริปต์ข้อความในหลายภาษา
  • ส่งออกวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมการตั้งค่าการบีบอัดที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • ไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำให้การแชร์วิดีโอเป็นเรื่องยาก
  • ความไม่สอดคล้องของฟีเจอร์ระหว่างเวอร์ชัน Mac และ PC

ราคาของ Camtasia

  • Camtasia Essentials: $179. 88/ปี
  • Camtasia Create: $249/ปี
  • Camtasia Pro: $499/ปี

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Camtasia คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันมีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ทำให้สามารถเริ่มตัดต่อวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย ฟังก์ชันการลากและวาง และชุดเอฟเฟ็กต์และทรานซิชั่นที่มีให้ในตัว ช่วยให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

สร้าง จัดการ และแบ่งปัน SOP ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp—เครื่องมือเอกสารที่ชาญฉลาดกว่า

การวิเคราะห์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับทางเลือกยอดนิยมของ Tango เน้นย้ำถึงจุดแข็งที่หลากหลาย ตั้งแต่การบันทึกหน้าจอที่ใช้งานง่ายไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุม กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่เข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่คุณมีอยู่โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน

พิจารณาความต้องการของคุณ: คุณกำลังสร้างวิดีโอสอนสำหรับฝึกอบรมพนักงานทางไกล, บันทึกขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (SOP), หรือจัดการกระบวนการทำงานของหลายทีมหรือไม่? แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรรองรับงานเหล่านี้ได้ในขณะที่ยังคงความเรียบง่าย

หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันกระบวนการทั้งหมดของทีม ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ClickUp Brain, ClickUp Docs และ ClickUp Clips ทำให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

ลองใช้ ClickUp วันนี้—ฟรี!