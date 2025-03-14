บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Happeo สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 มีนาคม 2568

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากผลสำรวจพบว่า72% ของผู้นำธุรกิจเห็นด้วยว่าทักษะเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

เพื่อปรับปรุงการสื่อสารโดยรวมของทีมและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Happeo

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Happeo จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ทางเลือกอื่น ๆ อาจเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ของคุณมากกว่า

ดังนั้น เราได้รวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Happeo ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ

ข้อจำกัดของ Happeo

ก่อนที่เราจะพิจารณาทางเลือกอื่นของ Happeo อาจมีคำถามที่ชัดเจนเกิดขึ้นว่า: มีอะไรผิดพลาดในการใช้ Happeoเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีม?

ในขณะที่ Happeo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่อาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นที่มีอยู่ ข้อจำกัดเหล่านี้รวมถึง:

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ตั้งแต่การนำไปใช้ การคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์อินทราเน็ตนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมส่วนใหญ่ นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ตัวเลือกการปรับแต่ง โดยเฉพาะสำหรับระดับ Starter มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจขัดขวางความสามารถของคุณในการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับแบรนด์และกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
  • ปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวและราคา: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น โครงสร้างราคาอาจสูงขึ้นตามไปด้วย
  • ช่องว่างของฟีเจอร์: เครื่องมืออาจไม่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัว หรืออาจไม่มีฟีเจอร์เช่นการจัดการโครงการขั้นสูง

หากความท้าทายเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย การสำรวจทางเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณพบเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมตรวจสอบฟีเจอร์AI ที่เชื่อมต่อในเครื่องมืออินทราเน็ตด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณค้นหาไฟล์และสแกนเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทางเลือกของ Happeo ที่เห็นได้ในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกทั้งหมดของ Happeo และเหตุผลที่เราเลือกพวกเขา:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพความร่วมมือ การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เอกสาร แชท การเชื่อมต่ออัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เวิร์ควิโว่การมีส่วนร่วมของพนักงานและโซลูชันอินทราเน็ตทางสังคมฟีดสังคมที่ใช้งานง่าย, แบบสำรวจความคิดเห็น, ไดเรกทอรีบุคคล, และการจัดการกิจกรรม
ซิมป์พลาร์การสื่อสารกับพนักงานและอินทราเน็ตที่ใช้งานง่ายคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ไดเรกทอรีบุคคล และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ไมโครซอฟต์ ชีอาร์Pระบบอินทราเน็ตและการจัดการเอกสารระดับองค์กรการจัดการเอกสารที่ทรงพลัง, การทำงานร่วมกันขั้นสูง, และการผสานรวมกับ Office 365
กูรูการจัดการความรู้และการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่
การบรรจบกันการร่วมมือของทีมและการแบ่งปันความรู้เอกสารแบบวิกิ, การเชื่อมต่อกับ Jira และ Trello, และเครื่องมือจัดระเบียบเนื้อหา
เวิร์กเพลส โดย เมตาเครือข่ายสังคมและการสื่อสารในทีมอินเทอร์เฟซโซเชียลมีเดียที่คุ้นเคย, การประชุมทางวิดีโอ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ขี้เกียจการส่งข้อความทันทีและการทำงานร่วมกันในทีมการสื่อสารแบบช่องทาง, การผสานแอป, และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
รวมกันโซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลระดับองค์กรแดชบอร์ดส่วนบุคคล, การสนับสนุนหลายภาษา, และการวิเคราะห์ขั้นสูง
LumApps SASระบบอินทราเน็ตทางสังคมและแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ระบบการทำงานที่ผสานรวม, และการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่ทรงพลัง
Viva Engageการร่วมมือทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารกลุ่ม, การผสานรวมกับ Microsoft 365, และการประกาศภายในองค์กร

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Happeo ที่ควรใช้

ขนาดเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเมื่อพูดถึงการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและความต้องการของอินทราเน็ต เราเคยเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันและได้ลองใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายประเภทเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุด

นี่คือการวิเคราะห์ทางเลือก Happeo ที่ดีที่สุด 11 รายการที่คุณสามารถพิจารณาสำหรับองค์กรของคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน, การจัดการงาน, และการแบ่งปันความรู้)

ClickUpเป็นแอปที่ทรงพลังและครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการทำงาน ซึ่งก้าวข้ามการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม ด้วยการผสานรวมการจัดการงาน การสื่อสาร และการแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หัวใจสำคัญของฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp คือClickUp Chat— เครื่องมือส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ต่างจากแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบแยกเดี่ยว Chat สามารถผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างบทสนทนา งาน และเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น

ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือระบบเครือข่ายประสาทหรือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทรงพลังของมันClickup Brain

มันเชื่อมต่อแอปงานทั้งหมดและฐานความรู้ของคุณเพื่อช่วยให้คุณใช้ AI ในการทำงานอัตโนมัติ งานเอกสาร ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เพื่อสร้างและจัดการโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และแม้แต่เขียนคำตอบทันทีสำหรับข้อความหรืออีเมล

ทางเลือกของ Happeo: ใช้ ClickUp Brain's AI ขั้นสูงเพื่อสรุปเอกสาร, เขียนอีเมล, หรือทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างและจัดการโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Connected Search ขั้นสูง คุณสามารถค้นหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ในแอป ไดรฟ์ท้องถิ่น เอกสาร หรือฐานความรู้ของคุณได้ นี่ช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการอยู่เสมอในปลายนิ้ว และไม่สูญเสียเอกสารหรือข้อมูลที่สำคัญภายในองค์กรของคุณ

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มอินทราเน็ตใด ๆ คือความสามารถในการจัดการเอกสารและความรู้ได้อย่างง่ายดาย

ปรับปรุงการจัดการความรู้และกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ ClickUp
ปรับปรุงการจัดการความรู้และกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน

ในการจัดการความรู้ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารและวิกิของคุณได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเดียว

📮 ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีม ใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ

จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน

ลองใช้ ClickUp, แอปเดียวครบทุกความต้องการในการทำงาน

พื้นที่ทำงานความรู้แบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้มั่นใจว่าทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พร้อมด้วยสิทธิ์ขั้นสูงและการควบคุมเวอร์ชันเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณตลอดเวลา

ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันอินทราเน็ตที่ครบวงจรซึ่งสามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ออกแบบและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ ทีม และแผนก
  • มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบความเชื่อมโยงของงานได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วยClickUp Automations เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน เพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
  • สร้าง แก้ไข และแชร์ไฟล์ภายในแพลตฟอร์มโดยใช้ClickUp Docsเพื่อการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ
  • ร่วมมือกันแบบภาพในClickUp Whiteboards ซึ่งมีเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและเครื่องมือแผนผังความคิด
  • ค้นหาข้ามทุกพื้นที่ทำงาน งาน เอกสาร และการสนทนาภายในแพลตฟอร์ม ClickUp โดยใช้ClickUp Connected Search

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่จำนวนฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
  • ต้องใช้เวลาในการผสานรวมและฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้เข้าใจทุกฟังก์ชันอย่างครบถ้วน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้ ClickUp จำนวนมากต่างยืนยันถึงคุณสมบัติอันทรงพลังของมันผู้รีวิวคนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาไว้ว่า

ระบบนี้ถูกใช้โดยทั้งหน่วยงานของเราเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการ งาน กำหนดเวลา และการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของเรา มันได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถก้าวไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

2. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร)

ทางเลือกของ Happeo: Workvivo: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร
ผ่านทาง Workvivo

Workvivo เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สามารถใช้เป็นโซลูชันอินทราเน็ตได้อีกด้วย ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนภายในองค์กร พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร

การผสมผสานคุณสมบัติสไตล์โซเชียลมีเดียเข้ากับความสามารถของอินทราเน็ตแบบดั้งเดิมช่วยให้พนักงานยังคงเชื่อมต่อกันและข้อมูลสำคัญเข้าถึงพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและปรับปรุงการร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Workvivo

  • สร้างแพลตฟอร์มอินทราเน็ตทางสังคมเพื่อเชื่อมโยงพนักงานผ่านฟีดข่าว โปรไฟล์พนักงาน และการสนทนาในกลุ่ม
  • ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพและให้การเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม
  • รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการสำรวจและการทำแบบสอบถาม และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Workvivo

  • คุณสมบัติพรีเมียมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางเช่น ClickUp

ราคาของ Workvivo

  • แผนธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Workvivo

  • G2: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลไม่สูญหายระหว่างการเปลี่ยนผ่าน สำรวจเคล็ดลับยอดนิยมของเราสำหรับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว!

3. Simpplr (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น)

Simpplr: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
ผ่านทาง Simpplr

Simpplr เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารภายในองค์กรและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย Simpplr ธุรกิจสามารถสร้างอินทราเน็ตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับแบรนด์และโครงสร้างองค์กรของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ทันสมัย มีความสอดคล้อง และมีส่วนร่วม

คุณสมบัติเด่นของ Simpplr

  • รับอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเพื่อจัดการกิจกรรมอินทราเน็ตและการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดของคุณ
  • สร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคนตามบทบาท ความสนใจ และความชอบของพวกเขา
  • ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งคำแนะนำเนื้อหาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานแต่ละคน
  • ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริโภคเนื้อหา และกิจกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดผลกระทบของแพลตฟอร์มอินทราเน็ตของคุณ

ข้อจำกัดของ Simpplr

  • คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานอาจต้องใช้เวลาให้พนักงานเข้าใจ
  • ด้วยการมุ่งเน้นที่เนื้อหาอย่างเข้มข้น อาจเกิดความเสี่ยงต่อการได้รับข้อมูลมากเกินไป

ราคาของ Simpplr

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Simpplr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

Simpplr เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ธุรกิจสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพผู้รีวิวคนหนึ่งเน้นว่า:

การขอความช่วยเหลือทำได้ง่ายมาก ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มไม่มีใครเทียบได้ ชอบฟีเจอร์การดึง/ส่งข้อมูล เช่น จดหมายข่าว และการนำเครื่องมือ AI มาใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลก็ละเอียดและมีประโยชน์มากเช่นกัน

4. Microsoft Sharepoint (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร)

ทางเลือกของ Happeo: Microsoft Sharepoint
ผ่านทางMicrosoft SharePoint*

Microsoft SharePoint เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งนำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการเอกสาร และความสามารถของอินทราเน็ต ระบบสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้

ความหลากหลายของ SharePoint ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของตนได้ ซึ่งทำให้ SharePoint เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการความรู้และการสื่อสารภายในองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Sharepoint

  • สร้างเว็บไซต์ทีมเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกัน และสร้างเว็บไซต์การสื่อสารที่น่าสนใจเพื่อแบ่งปันข่าวสารและการอัปเดตทั่วทั้งองค์กร
  • ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ เช่น กระบวนการอนุมัติ การจัดส่งเอกสาร และการรวบรวมข้อมูล
  • รับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน,แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย, และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • เข้าถึง SharePoint และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ

ข้อจำกัดของ Microsoft Sharepoint

  • อาจมีความซับซ้อนในการกำหนดค่าและบริหารจัดการ ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบางประการ
  • ประสิทธิภาพอาจกลายเป็นปัญหาได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่และปริมาณการใช้งานสูง

ราคาของ Microsoft Sharepoint

  • SharePoint (แผน 1): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Sharepoint

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5000+ รีวิว)

🔍 คุณทราบหรือไม่? องค์กรที่นำซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการความรู้มาใช้ จะเห็นการลดระยะเวลาของโครงการลงถึง 30%

5. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลังความรู้แบบศูนย์กลาง)

กูรู: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลังความรู้แบบศูนย์กลาง
ผ่านทาง ผู้เชี่ยวชาญ

กูรู เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก, แบ่งปัน, และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่น. ออกแบบมาเพื่อองค์กรที่มีจังหวะการทำงานที่รวดเร็ว, สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมได้, เพื่อส่งมอบความรู้โดยตรงภายในกระบวนการทำงาน.

มันโดดเด่นเป็นโซลูชันที่มีพลวัตเพื่อช่วยบริษัทสร้างฐานความรู้ที่เชื่อถือได้ ทำให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • เข้าถึงความรู้ได้โดยตรงภายในเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Teams และอีเมล
  • รักษาข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยเครื่องมือตรวจสอบในตัว
  • สร้างเทมเพลตวิกิสำหรับบัตรที่กำหนดเองเพื่อบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผลการค้นหาที่ชาญฉลาดและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามคำค้นหาของผู้ใช้

ข้อจำกัดของกูรู

  • เวอร์ชันฟรีมีให้ใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้น
  • มีความชันในการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการความรู้อื่น ๆ

ราคาแบบกูรู

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ครบจบในที่เดียว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

กูรูได้กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายผู้รีวิวได้แบ่งปันว่า:

เราขอขอบคุณ Guru ที่ใช้งานง่ายอย่างที่สุด จนถึงตอนนี้ การย้ายข้อมูลฐานความรู้ที่มีอยู่จาก Confluence ก็ง่ายดายมาก การตั้งค่าก็ตรงไปตรงมาและโปร่งใสมาก ทำให้ทุกทีมในบริษัทสามารถใช้งานฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

6. การรวมกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกันและการแบ่งปันความรู้)

ทางเลือกของ Happeo: Confluence
ผ่านทาง จุดบรรจบ

Atlassian's Confluence เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีมและการแบ่งปันความรู้

มันช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเนื้อหาข้ามทีมได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการเอกสาร บันทึกการประชุม แผนโครงการ และอื่น ๆ

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • สร้างและแก้ไขหน้าต่าง ๆ รวมถึงเอกสาร วิกิ และการนำเสนอ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • สร้างฐานความรู้กลางเพื่อรวบรวมและแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นและการสนทนาบนหน้า
  • ใช้มาโครและเทมเพลตเพื่อสร้างและจัดรูปแบบหน้าต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเตอร์เฟซและคุณสมบัติต่าง ๆ นั้นซับซ้อนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก

การกำหนดราคาแบบผสมผสาน

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $9.73/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและความคิดเห็นของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3500 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:Confluence Vs. SharePoint: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

7. Workplace by Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)

เวิร์กเพลส โดย เมตา
ผ่านทาง ที่ทำงาน

Workplace by Meta เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่รวบรวมทีมงานเข้าด้วยกันโดยเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายกับ Facebook มันมอบเครื่องมือให้พนักงานในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด และทำงานร่วมกันทุกวัน

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การทำงานร่วมกันของทีมง่ายขึ้น มอบสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและรับข่าวสารของบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ Workplace by Meta

  • จัดการประชุมสดทั้งวิดีโอและเสียง การออกอากาศ และช่วงถาม-ตอบกับพนักงาน
  • สร้างกลุ่มและชุมชนสำหรับทีม แผนก และความสนใจต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาและการแบ่งปันความรู้
  • ติดตามข่าวสารของบริษัท, การอัปเดตของพนักงาน, และการประกาศที่สำคัญผ่านฟีดข่าวที่ปรับแต่งตามบุคคล

ข้อจำกัดของ Workplace โดย Meta

  • ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจทำให้เสียสมาธิและลดประสิทธิภาพในการทำงาน

ราคาของ Workplace โดย Meta

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Workplace by Meta

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

Workplace by Meta ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางในการทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความน่าสนใจมากขึ้นผู้ใช้กล่าวว่า:

มันช่วยให้การแชร์ไฟล์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชทผ่านโปรแกรมส่งข้อความทันทีเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงาน คุณสามารถโทรผ่านวิดีโอและจัดการประชุมเสมือนว่าคุณอยู่ที่สำนักงาน และยังคงทำงานประจำวันของคุณได้หากทำงานจากระยะไกล

มันช่วยให้การแชร์ไฟล์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชทผ่านโปรแกรมส่งข้อความทันทีเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงาน คุณสามารถโทรผ่านวิดีโอและจัดการประชุมเสมือนว่าคุณอยู่ที่สำนักงาน และยังคงทำงานประจำวันของคุณได้หากทำงานจากระยะไกล

8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)

ทางเลือกของ Happeo: Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผ่านทาง Slack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไฟล์ และประชุมทางวิดีโอได้ แม้ว่าจะไม่ใช่โซลูชันอินทราเน็ตแบบดั้งเดิม แต่ Slack สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของคุณได้อย่างมาก

มันให้บริการศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและระหว่างแผนกเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับทีม โครงการ และหัวข้อ เพื่อจัดระเบียบการสนทนาและข้อมูล
  • ดำเนินการโทรด้วยวิดีโอและเสียงภายใน Slack ทำให้การติดต่อกับเพื่อนร่วมงานแบบเห็นหน้ากันเป็นเรื่องง่าย
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของ Slack เช่น การอนุมัติคำขอและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึง Google Workspace, Microsoft Teams และ Salesforce

ข้อจำกัดของ Slack

  • ปริมาณข้อความและช่องทางที่มากอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการขั้นสูง

ราคาต่ำ

  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

9. Unily (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการความรู้)

Unily: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการความรู้
ผ่านทาง Unily

Unily เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับที่ทำงานที่ช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์อินทราเน็ตที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานของพวกเขา

มันก้าวไปไกลกว่าฟังก์ชันการทำงานแบบอินทราเน็ตดั้งเดิม โดยนำเสนอคุณสมบัติที่ส่งเสริมการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การมุ่งเน้นของ Unily ในการสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์กรขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unily

  • สร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคนตามบทบาท ความสนใจ และความชอบของพวกเขา
  • เปิดใช้งานฟีดโซเชียลและความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการและการแบ่งปันความรู้
  • จัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารและทรัพยากรสำคัญของบริษัทภายในฐานความรู้ส่วนกลาง
  • รับระบบจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง เผยแพร่ และจัดการเนื้อหาทั่วทั้งอินทราเน็ต

ข้อจำกัดของ Unily

  • คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มอาจเข้าใจได้ยาก
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขายขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาแบบรวม

  • เข้าถึง: ราคาตามความต้องการ
  • มีส่วนร่วม: ราคาที่กำหนดเอง
  • ขยาย: ราคาที่กำหนดเอง
  • ขยาย: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Unily

  • G2: 4. 5/5 (21 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (23 รีวิว)

ผู้ใช้ของ Unily ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถของอินทราเน็ตที่ทรงพลังลูกค้าที่พึงพอใจคนหนึ่งกล่าวว่า:

Unily เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือก ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานมากมายที่พวกเขาเสนอสำหรับอินเทอร์เน็ตของพวกเขา เรารักที่มันใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามสมควร และเป็นมิตรกับผู้ใช้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลายองค์กรประสบปัญหาในการจัดการเอกสารและเนื้อหา เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคในการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

10. LumApps SAS (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ)

ทางเลือกของ Happeo: LumApps SAS
ผ่านทาง LumApps

LumApps เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น มุ่งเน้นการปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล เสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร และสนับสนุนการแบ่งปันความรู้

มันผสานการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้ากับการผสานการทำงานกับ Google ที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

การผสานรวมของแพลตฟอร์มกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Gmail, และ Google Calendar ทำให้ทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้วสามารถนำไปใช้ LumApps ได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของ LumApps SAS

  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  • รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยข่าวสารของบริษัท, ประกาศ, และฟีดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
  • สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดของ LumApps SAS

  • องค์กรที่ไม่ได้ใช้ Google อาจพบว่าการนำมาใช้เป็นเรื่องยาก

ราคาของ LumApps SAS

  • ราคาตามความต้องการ

LumApps SAS คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

11. Viva Engage (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กร)

Viva Engage: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กร
ผ่านทาง Yammer

Viva Engage (เดิมชื่อ Yammer) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร มันช่วยให้การสื่อสารแบบเปิดกว้างระหว่างทีมต่างๆ เป็นไปได้โดยการจัดให้มีพื้นที่สำหรับพนักงานในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความรู้ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ

Viva Engage เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วและต้องการเพิ่มองค์ประกอบทางสังคมเข้าไปในกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรของตน มันช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน

คุณสมบัติเด่นของ Viva Engage

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft เช่น Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook
  • เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ
  • สร้างกลุ่มสาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นในหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ
  • โพสต์การอัปเดตทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Viva Engage

  • Viva Engage มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 ซึ่งทำให้ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้น้อยลง

ราคา Viva Engage

  • Viva Engage: ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อคน

คะแนนและรีวิว Viva Engage

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Yammer (Viva Engage)

โบนัส: ทางเลือกเพิ่มเติมของ Happeo ที่คุณควรสำรวจ

เครื่องมืออินทราเน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานที่ทำงานยุคใหม่ ต่อไปนี้คือทางเลือกอื่นของ Happeo ที่คุณอาจพิจารณา:

  • Jostle: มุ่งเน้นการสื่อสารแบบทันที ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันด้วยการอัปเดตข่าวสาร การจัดการกิจกรรม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
  • Beekeeper: ออกแบบมาสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้า Beekeeper มอบการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การจัดตารางกะ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อของทีม
  • Igloo Software: ที่ทำงานดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรสามารถรวมศูนย์ความรู้และปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วยการแชร์เอกสารและการสนทนาอย่างรวดเร็ว
  • MyHub: โซลูชันอินทราเน็ตบนคลาวด์ที่มอบตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับการแบ่งปันความรู้, การสื่อสาร, และการทำงานอัตโนมัติ

ทางเลือก Happeo ที่คุณชื่นชอบคืออะไร?

ตอนนี้คุณได้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการแทน Happeo แล้ว คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ มีตัวเลือกมากมาย ตั้งแต่แพลตฟอร์มอินทราเน็ตสังคมออนไลน์อย่าง Yammer และ Workplace by Meta ไปจนถึงโซลูชันแบบครบวงจรที่ทรงพลังอย่าง ClickUp

หากคุณยังไม่แน่ใจ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ClickUp. มันคือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ผสานการแบ่งปันความรู้, การสื่อสารทีม, และการจัดการงานไว้ในที่เดียว.

อะไรที่ดีกว่านี้? คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ฟรีกับแผนฟรีของ ClickUp คุณสามารถเริ่มปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันทีวันนี้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เพื่อดูความแตกต่าง!