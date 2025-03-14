11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Happeo สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากผลสำรวจพบว่า72% ของผู้นำธุรกิจเห็นด้วยว่าทักษะเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารโดยรวมของทีมและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Happeo
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Happeo จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ทางเลือกอื่น ๆ อาจเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ของคุณมากกว่า
ดังนั้น เราได้รวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Happeo ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Happeo:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้
- Workvivo: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร
- Simpplr: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
- Microsoft Sharepoint: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร
- กูรู: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลังความรู้แบบศูนย์กลาง
- Confluence: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกันและการแบ่งปันความรู้
- Workplace by Meta: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- Unily: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการความรู้
- LumApps SAS: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ
- Viva Engage (เดิมชื่อ Yammer): เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Happeo
ก่อนที่เราจะพิจารณาทางเลือกอื่นของ Happeo อาจมีคำถามที่ชัดเจนเกิดขึ้นว่า: มีอะไรผิดพลาดในการใช้ Happeoเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีม?
ในขณะที่ Happeo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่อาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นที่มีอยู่ ข้อจำกัดเหล่านี้รวมถึง:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ตั้งแต่การนำไปใช้ การคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์อินทราเน็ตนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมส่วนใหญ่ นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ตัวเลือกการปรับแต่ง โดยเฉพาะสำหรับระดับ Starter มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจขัดขวางความสามารถของคุณในการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับแบรนด์และกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
- ปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวและราคา: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น โครงสร้างราคาอาจสูงขึ้นตามไปด้วย
- ช่องว่างของฟีเจอร์: เครื่องมืออาจไม่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัว หรืออาจไม่มีฟีเจอร์เช่นการจัดการโครงการขั้นสูง
หากความท้าทายเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย การสำรวจทางเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณพบเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมตรวจสอบฟีเจอร์AI ที่เชื่อมต่อในเครื่องมืออินทราเน็ตด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณค้นหาไฟล์และสแกนเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทางเลือกของ Happeo ที่เห็นได้ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกทั้งหมดของ Happeo และเหตุผลที่เราเลือกพวกเขา:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|ความร่วมมือ การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เอกสาร แชท การเชื่อมต่ออัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|เวิร์ควิโว่
|การมีส่วนร่วมของพนักงานและโซลูชันอินทราเน็ตทางสังคม
|ฟีดสังคมที่ใช้งานง่าย, แบบสำรวจความคิดเห็น, ไดเรกทอรีบุคคล, และการจัดการกิจกรรม
|ซิมป์พลาร์
|การสื่อสารกับพนักงานและอินทราเน็ตที่ใช้งานง่าย
|คำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ไดเรกทอรีบุคคล และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
|ไมโครซอฟต์ ชีอาร์P
|ระบบอินทราเน็ตและการจัดการเอกสารระดับองค์กร
|การจัดการเอกสารที่ทรงพลัง, การทำงานร่วมกันขั้นสูง, และการผสานรวมกับ Office 365
|กูรู
|การจัดการความรู้และการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
|คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่
|การบรรจบกัน
|การร่วมมือของทีมและการแบ่งปันความรู้
|เอกสารแบบวิกิ, การเชื่อมต่อกับ Jira และ Trello, และเครื่องมือจัดระเบียบเนื้อหา
|เวิร์กเพลส โดย เมตา
|เครือข่ายสังคมและการสื่อสารในทีม
|อินเทอร์เฟซโซเชียลมีเดียที่คุ้นเคย, การประชุมทางวิดีโอ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ขี้เกียจ
|การส่งข้อความทันทีและการทำงานร่วมกันในทีม
|การสื่อสารแบบช่องทาง, การผสานแอป, และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
|รวมกัน
|โซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลระดับองค์กร
|แดชบอร์ดส่วนบุคคล, การสนับสนุนหลายภาษา, และการวิเคราะห์ขั้นสูง
|LumApps SAS
|ระบบอินทราเน็ตทางสังคมและแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงาน
|การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ระบบการทำงานที่ผสานรวม, และการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่ทรงพลัง
|Viva Engage
|การร่วมมือทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กร
|การสื่อสารกลุ่ม, การผสานรวมกับ Microsoft 365, และการประกาศภายในองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Happeo ที่ควรใช้
ขนาดเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเมื่อพูดถึงการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและความต้องการของอินทราเน็ต เราเคยเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันและได้ลองใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายประเภทเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุด
นี่คือการวิเคราะห์ทางเลือก Happeo ที่ดีที่สุด 11 รายการที่คุณสามารถพิจารณาสำหรับองค์กรของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน, การจัดการงาน, และการแบ่งปันความรู้)
ClickUpเป็นแอปที่ทรงพลังและครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการทำงาน ซึ่งก้าวข้ามการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม ด้วยการผสานรวมการจัดการงาน การสื่อสาร และการแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หัวใจสำคัญของฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp คือClickUp Chat— เครื่องมือส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ต่างจากแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบแยกเดี่ยว Chat สามารถผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างบทสนทนา งาน และเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือระบบเครือข่ายประสาทหรือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทรงพลังของมันClickup Brain
มันเชื่อมต่อแอปงานทั้งหมดและฐานความรู้ของคุณเพื่อช่วยให้คุณใช้ AI ในการทำงานอัตโนมัติ งานเอกสาร ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เพื่อสร้างและจัดการโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และแม้แต่เขียนคำตอบทันทีสำหรับข้อความหรืออีเมล
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Connected Search ขั้นสูง คุณสามารถค้นหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ในแอป ไดรฟ์ท้องถิ่น เอกสาร หรือฐานความรู้ของคุณได้ นี่ช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการอยู่เสมอในปลายนิ้ว และไม่สูญเสียเอกสารหรือข้อมูลที่สำคัญภายในองค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มอินทราเน็ตใด ๆ คือความสามารถในการจัดการเอกสารและความรู้ได้อย่างง่ายดาย
ในการจัดการความรู้ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารและวิกิของคุณได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเดียว
📮 ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีม ใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน
ลองใช้ ClickUp, แอปเดียวครบทุกความต้องการในการทำงาน
พื้นที่ทำงานความรู้แบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้มั่นใจว่าทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พร้อมด้วยสิทธิ์ขั้นสูงและการควบคุมเวอร์ชันเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณตลอดเวลา
ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันอินทราเน็ตที่ครบวงจรซึ่งสามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ออกแบบและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ ทีม และแผนก
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบความเชื่อมโยงของงานได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วยClickUp Automations เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน เพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
- สร้าง แก้ไข และแชร์ไฟล์ภายในแพลตฟอร์มโดยใช้ClickUp Docsเพื่อการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ
- ร่วมมือกันแบบภาพในClickUp Whiteboards ซึ่งมีเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและเครื่องมือแผนผังความคิด
- ค้นหาข้ามทุกพื้นที่ทำงาน งาน เอกสาร และการสนทนาภายในแพลตฟอร์ม ClickUp โดยใช้ClickUp Connected Search
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่จำนวนฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- ต้องใช้เวลาในการผสานรวมและฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้เข้าใจทุกฟังก์ชันอย่างครบถ้วน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ ClickUp จำนวนมากต่างยืนยันถึงคุณสมบัติอันทรงพลังของมันผู้รีวิวคนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาไว้ว่า
ระบบนี้ถูกใช้โดยทั้งหน่วยงานของเราเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการ งาน กำหนดเวลา และการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของเรา มันได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถก้าวไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร
2. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร)
Workvivo เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สามารถใช้เป็นโซลูชันอินทราเน็ตได้อีกด้วย ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนภายในองค์กร พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร
การผสมผสานคุณสมบัติสไตล์โซเชียลมีเดียเข้ากับความสามารถของอินทราเน็ตแบบดั้งเดิมช่วยให้พนักงานยังคงเชื่อมต่อกันและข้อมูลสำคัญเข้าถึงพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและปรับปรุงการร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- สร้างแพลตฟอร์มอินทราเน็ตทางสังคมเพื่อเชื่อมโยงพนักงานผ่านฟีดข่าว โปรไฟล์พนักงาน และการสนทนาในกลุ่ม
- ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพและให้การเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม
- รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการสำรวจและการทำแบบสอบถาม และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Workvivo
- คุณสมบัติพรีเมียมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางเช่น ClickUp
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลไม่สูญหายระหว่างการเปลี่ยนผ่าน สำรวจเคล็ดลับยอดนิยมของเราสำหรับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว!
3. Simpplr (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น)
Simpplr เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารภายในองค์กรและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Simpplr ธุรกิจสามารถสร้างอินทราเน็ตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับแบรนด์และโครงสร้างองค์กรของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ทันสมัย มีความสอดคล้อง และมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ Simpplr
- รับอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเพื่อจัดการกิจกรรมอินทราเน็ตและการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดของคุณ
- สร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคนตามบทบาท ความสนใจ และความชอบของพวกเขา
- ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งคำแนะนำเนื้อหาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานแต่ละคน
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริโภคเนื้อหา และกิจกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดผลกระทบของแพลตฟอร์มอินทราเน็ตของคุณ
ข้อจำกัดของ Simpplr
- คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานอาจต้องใช้เวลาให้พนักงานเข้าใจ
- ด้วยการมุ่งเน้นที่เนื้อหาอย่างเข้มข้น อาจเกิดความเสี่ยงต่อการได้รับข้อมูลมากเกินไป
ราคาของ Simpplr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Simpplr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
Simpplr เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ธุรกิจสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพผู้รีวิวคนหนึ่งเน้นว่า:
การขอความช่วยเหลือทำได้ง่ายมาก ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มไม่มีใครเทียบได้ ชอบฟีเจอร์การดึง/ส่งข้อมูล เช่น จดหมายข่าว และการนำเครื่องมือ AI มาใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลก็ละเอียดและมีประโยชน์มากเช่นกัน
4. Microsoft Sharepoint (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร)
Microsoft SharePoint เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งนำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการเอกสาร และความสามารถของอินทราเน็ต ระบบสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้
ความหลากหลายของ SharePoint ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของตนได้ ซึ่งทำให้ SharePoint เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการความรู้และการสื่อสารภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Sharepoint
- สร้างเว็บไซต์ทีมเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกัน และสร้างเว็บไซต์การสื่อสารที่น่าสนใจเพื่อแบ่งปันข่าวสารและการอัปเดตทั่วทั้งองค์กร
- ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ เช่น กระบวนการอนุมัติ การจัดส่งเอกสาร และการรวบรวมข้อมูล
- รับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน,แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย, และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เข้าถึง SharePoint และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Microsoft Sharepoint
- อาจมีความซับซ้อนในการกำหนดค่าและบริหารจัดการ ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบางประการ
- ประสิทธิภาพอาจกลายเป็นปัญหาได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่และปริมาณการใช้งานสูง
ราคาของ Microsoft Sharepoint
- SharePoint (แผน 1): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Sharepoint
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5000+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? องค์กรที่นำซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการความรู้มาใช้ จะเห็นการลดระยะเวลาของโครงการลงถึง 30%
5. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลังความรู้แบบศูนย์กลาง)
กูรู เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก, แบ่งปัน, และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่น. ออกแบบมาเพื่อองค์กรที่มีจังหวะการทำงานที่รวดเร็ว, สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมได้, เพื่อส่งมอบความรู้โดยตรงภายในกระบวนการทำงาน.
มันโดดเด่นเป็นโซลูชันที่มีพลวัตเพื่อช่วยบริษัทสร้างฐานความรู้ที่เชื่อถือได้ ทำให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- เข้าถึงความรู้ได้โดยตรงภายในเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Teams และอีเมล
- รักษาข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยเครื่องมือตรวจสอบในตัว
- สร้างเทมเพลตวิกิสำหรับบัตรที่กำหนดเองเพื่อบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผลการค้นหาที่ชาญฉลาดและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามคำค้นหาของผู้ใช้
ข้อจำกัดของกูรู
- เวอร์ชันฟรีมีให้ใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้น
- มีความชันในการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการความรู้อื่น ๆ
ราคาแบบกูรู
- ทดลองใช้ฟรี
- ครบจบในที่เดียว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
กูรูได้กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายผู้รีวิวได้แบ่งปันว่า:
เราขอขอบคุณ Guru ที่ใช้งานง่ายอย่างที่สุด จนถึงตอนนี้ การย้ายข้อมูลฐานความรู้ที่มีอยู่จาก Confluence ก็ง่ายดายมาก การตั้งค่าก็ตรงไปตรงมาและโปร่งใสมาก ทำให้ทุกทีมในบริษัทสามารถใช้งานฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
6. การรวมกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกันและการแบ่งปันความรู้)
Atlassian's Confluence เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีมและการแบ่งปันความรู้
มันช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเนื้อหาข้ามทีมได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการเอกสาร บันทึกการประชุม แผนโครงการ และอื่น ๆ
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- สร้างและแก้ไขหน้าต่าง ๆ รวมถึงเอกสาร วิกิ และการนำเสนอ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างฐานความรู้กลางเพื่อรวบรวมและแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นและการสนทนาบนหน้า
- ใช้มาโครและเทมเพลตเพื่อสร้างและจัดรูปแบบหน้าต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเตอร์เฟซและคุณสมบัติต่าง ๆ นั้นซับซ้อนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9.73/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและความคิดเห็นของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3500 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Confluence Vs. SharePoint: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?
7. Workplace by Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
Workplace by Meta เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่รวบรวมทีมงานเข้าด้วยกันโดยเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายกับ Facebook มันมอบเครื่องมือให้พนักงานในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด และทำงานร่วมกันทุกวัน
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การทำงานร่วมกันของทีมง่ายขึ้น มอบสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและรับข่าวสารของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ Workplace by Meta
- จัดการประชุมสดทั้งวิดีโอและเสียง การออกอากาศ และช่วงถาม-ตอบกับพนักงาน
- สร้างกลุ่มและชุมชนสำหรับทีม แผนก และความสนใจต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาและการแบ่งปันความรู้
- ติดตามข่าวสารของบริษัท, การอัปเดตของพนักงาน, และการประกาศที่สำคัญผ่านฟีดข่าวที่ปรับแต่งตามบุคคล
ข้อจำกัดของ Workplace โดย Meta
- ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจทำให้เสียสมาธิและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
ราคาของ Workplace โดย Meta
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Workplace by Meta
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
Workplace by Meta ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางในการทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความน่าสนใจมากขึ้นผู้ใช้กล่าวว่า:
มันช่วยให้การแชร์ไฟล์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชทผ่านโปรแกรมส่งข้อความทันทีเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงาน คุณสามารถโทรผ่านวิดีโอและจัดการประชุมเสมือนว่าคุณอยู่ที่สำนักงาน และยังคงทำงานประจำวันของคุณได้หากทำงานจากระยะไกล
8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไฟล์ และประชุมทางวิดีโอได้ แม้ว่าจะไม่ใช่โซลูชันอินทราเน็ตแบบดั้งเดิม แต่ Slack สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของคุณได้อย่างมาก
มันให้บริการศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและระหว่างแผนกเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับทีม โครงการ และหัวข้อ เพื่อจัดระเบียบการสนทนาและข้อมูล
- ดำเนินการโทรด้วยวิดีโอและเสียงภายใน Slack ทำให้การติดต่อกับเพื่อนร่วมงานแบบเห็นหน้ากันเป็นเรื่องง่าย
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของ Slack เช่น การอนุมัติคำขอและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึง Google Workspace, Microsoft Teams และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Slack
- ปริมาณข้อความและช่องทางที่มากอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการขั้นสูง
ราคาต่ำ
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
9. Unily (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการความรู้)
Unily เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับที่ทำงานที่ช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์อินทราเน็ตที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานของพวกเขา
มันก้าวไปไกลกว่าฟังก์ชันการทำงานแบบอินทราเน็ตดั้งเดิม โดยนำเสนอคุณสมบัติที่ส่งเสริมการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมุ่งเน้นของ Unily ในการสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์กรขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unily
- สร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคนตามบทบาท ความสนใจ และความชอบของพวกเขา
- เปิดใช้งานฟีดโซเชียลและความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการและการแบ่งปันความรู้
- จัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารและทรัพยากรสำคัญของบริษัทภายในฐานความรู้ส่วนกลาง
- รับระบบจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง เผยแพร่ และจัดการเนื้อหาทั่วทั้งอินทราเน็ต
ข้อจำกัดของ Unily
- คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มอาจเข้าใจได้ยาก
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขายขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาแบบรวม
- เข้าถึง: ราคาตามความต้องการ
- มีส่วนร่วม: ราคาที่กำหนดเอง
- ขยาย: ราคาที่กำหนดเอง
- ขยาย: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Unily
- G2: 4. 5/5 (21 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (23 รีวิว)
ผู้ใช้ของ Unily ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถของอินทราเน็ตที่ทรงพลังลูกค้าที่พึงพอใจคนหนึ่งกล่าวว่า:
Unily เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือก ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานมากมายที่พวกเขาเสนอสำหรับอินเทอร์เน็ตของพวกเขา เรารักที่มันใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามสมควร และเป็นมิตรกับผู้ใช้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลายองค์กรประสบปัญหาในการจัดการเอกสารและเนื้อหา เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคในการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
10. LumApps SAS (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ)
LumApps เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น มุ่งเน้นการปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล เสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร และสนับสนุนการแบ่งปันความรู้
มันผสานการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้ากับการผสานการทำงานกับ Google ที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
การผสานรวมของแพลตฟอร์มกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Gmail, และ Google Calendar ทำให้ทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้วสามารถนำไปใช้ LumApps ได้ง่าย
คุณสมบัติเด่นของ LumApps SAS
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยข่าวสารของบริษัท, ประกาศ, และฟีดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ LumApps SAS
- องค์กรที่ไม่ได้ใช้ Google อาจพบว่าการนำมาใช้เป็นเรื่องยาก
ราคาของ LumApps SAS
- ราคาตามความต้องการ
LumApps SAS คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
11. Viva Engage (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมและการสื่อสารภายในองค์กร)
Viva Engage (เดิมชื่อ Yammer) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร มันช่วยให้การสื่อสารแบบเปิดกว้างระหว่างทีมต่างๆ เป็นไปได้โดยการจัดให้มีพื้นที่สำหรับพนักงานในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความรู้ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
Viva Engage เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วและต้องการเพิ่มองค์ประกอบทางสังคมเข้าไปในกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรของตน มันช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นของ Viva Engage
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft เช่น Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook
- เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ
- สร้างกลุ่มสาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นในหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ
- โพสต์การอัปเดตทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Viva Engage
- Viva Engage มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 ซึ่งทำให้ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้น้อยลง
ราคา Viva Engage
- Viva Engage: ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อคน
คะแนนและรีวิว Viva Engage
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Yammer (Viva Engage)
โบนัส: ทางเลือกเพิ่มเติมของ Happeo ที่คุณควรสำรวจ
เครื่องมืออินทราเน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานที่ทำงานยุคใหม่ ต่อไปนี้คือทางเลือกอื่นของ Happeo ที่คุณอาจพิจารณา:
- Jostle: มุ่งเน้นการสื่อสารแบบทันที ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันด้วยการอัปเดตข่าวสาร การจัดการกิจกรรม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
- Beekeeper: ออกแบบมาสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้า Beekeeper มอบการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การจัดตารางกะ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อของทีม
- Igloo Software: ที่ทำงานดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรสามารถรวมศูนย์ความรู้และปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วยการแชร์เอกสารและการสนทนาอย่างรวดเร็ว
- MyHub: โซลูชันอินทราเน็ตบนคลาวด์ที่มอบตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับการแบ่งปันความรู้, การสื่อสาร, และการทำงานอัตโนมัติ
ทางเลือก Happeo ที่คุณชื่นชอบคืออะไร?
ตอนนี้คุณได้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการแทน Happeo แล้ว คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ มีตัวเลือกมากมาย ตั้งแต่แพลตฟอร์มอินทราเน็ตสังคมออนไลน์อย่าง Yammer และ Workplace by Meta ไปจนถึงโซลูชันแบบครบวงจรที่ทรงพลังอย่าง ClickUp
หากคุณยังไม่แน่ใจ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ClickUp. มันคือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ผสานการแบ่งปันความรู้, การสื่อสารทีม, และการจัดการงานไว้ในที่เดียว.
อะไรที่ดีกว่านี้? คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ฟรีกับแผนฟรีของ ClickUp คุณสามารถเริ่มปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันทีวันนี้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เพื่อดูความแตกต่าง!