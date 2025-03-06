15 อันดับทางเลือกปฏิทิน Morgen สำหรับการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณเหลือบมองปฏิทินของคุณ การประชุมติดกัน กำหนดส่งงานทับซ้อนกัน และความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยสีสัน ทุกที่ในนั้น คุณควรจะสามารถจัดเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิ เวลาส่วนตัว และ—อ้อ ใช่—อาหารกลางวัน หากปฏิทินแบบมอร์เกนไม่สามารถตอบโจทย์ได้ คุณไม่ได้เป็นคนเดียว 📅
แอปปฏิทินที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพกับการหมดไฟได้ มีเครื่องมือที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการงานที่ดีขึ้น การผสานรวมกับ Google Calendar อย่างแน่นหนา การจัดตารางเวลาที่ราบรื่น หรือการเชิญเข้าร่วมแบบเปิดกว้าง
เราได้รวบรวม 15 ตัวเลือกปฏิทิน Morgen ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบ—เพื่อให้คุณสามารถ ทำสิ่งต่างๆ ได้จริงๆ มาหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณกันเถอะ 🔥
ข้อจำกัดของปฏิทิน Morgen
แม้ว่ามันจะเหมาะกับบางคน แต่ Morgen ก็ไม่เหมาะกับทุกคน ตามคำรีวิวของผู้ใช้ นี่คือจุดที่มันไม่ดีพอ:
- การเชื่อมต่อที่จำกัด: หากคุณพึ่งพา Notion, Trello หรือเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูง คุณอาจพบว่าการเชื่อมต่อของ Morgen มีข้อจำกัด ซึ่งอาจทำให้การซิงค์กับแอปและเครื่องมือบางตัวที่คุณอาจต้องใช้ในภารกิจประจำวันเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว: ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ มันขาดการแชร์งานเป็นทีมและการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์เพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
- การจัดการงานรู้สึกพื้นฐาน: แม้ว่าจะมีการสนับสนุนงาน แต่ก็ยังห่างไกลจากการให้ความลึกซึ้งเหมือนกับตัวจัดการงานเต็มรูปแบบอย่าง Todoist หรือClickUp
- ไม่มีการผสานรวมอีเมลแบบเนทีฟ: ไม่ดึงคำเชิญประชุมจากกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การป้อนกิจกรรมด้วยตนเองเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ตัวเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแบบจำกัด: การตั้งค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำอย่างซับซ้อน (เช่น "ทุกวันพุธที่สอง" หรือ "วันศุกร์สุดท้ายของเดือน") ไม่มีความยืดหยุ่นหรือใช้งานง่ายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
- ไม่มีการแสดงสถานะว่างร่วมกัน: หากคุณจัดตารางประชุมบ่อย การไม่มีมุมมอง "ว่าง/ไม่ว่าง" ที่สามารถแชร์ได้จะทำให้ต้องติดต่อกลับไปกลับมาบ่อยขึ้นเมื่อประสานงานกับผู้อื่น
- การจัดตารางงานรู้สึกไม่เชื่อมโยง: งานต่างๆ มีอยู่ในแอปแต่ไม่ผสานรวมเข้ากับมุมมองปฏิทินรายวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดตารางงานเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจง่าย
- ไม่มีการปรับเขตเวลาอัตโนมัติ: สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล การไม่มีการตรวจจับเขตเวลาแบบไดนามิกอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดตารางเวลา
หากข้อจำกัดเหล่านี้กำลังทำให้คุณช้าลง ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยน มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปฏิทิน Morgen เพื่อจัดการกับขั้นตอนการทำงานของคุณได้ดีขึ้น ⏳
การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของ ทางเลือกปฏิทิน Morgen
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Morgen Calendar, กรณีการใช้งานหลักของพวกเขา, และผู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับพวกเขา:
|เครื่องมือปฏิทิน
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ClickUp
|การจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการรวมศูนย์กระบวนการทำงาน
|การเคลื่อนไหว
|ระบบอัตโนมัติและการจัดตารางงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ผู้เชี่ยวชาญ, ทีม, และธุรกิจ
|ซันสมา
|การวางแผนประจำวันอย่างมีสติและการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
|บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, และผู้ทำงานทางไกล
|อาคิฟลอว์
|การผสานงานและปฏิทินอย่างไร้รอยต่อพร้อมการจัดสรรเวลา
|ผู้ใช้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ, ทีมที่ทำงานทางไกล
|Todoist
|การจัดการงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
|บุคคล, ทีม, และธุรกิจขนาดเล็ก
|Calendly
|การนัดหมายและการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย
|ผู้ประกอบการ, ธุรกิจ, ทีมที่มีลูกค้าเป็นฐาน
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานและระบบจัดการความรู้แบบครบวงจร
|สตาร์ทอัพ, ทีม, บุคคล
|ติ๊กต็อก
|การติดตามงาน, นิสัย, และการวางแผนประสิทธิภาพ
|ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, นักเรียน, และมืออาชีพ
|Google ปฏิทิน
|การจัดตารางเวลาและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
|การใช้งานส่วนบุคคล, ธุรกิจ, ทีม
|กิจวัตร
|การจัดการเวลาอย่างเป็นระบบ
|ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้บริหาร, ทีม
|มหัศจรรย์
|การจัดตารางเวลาและการจัดการปฏิทินที่ใช้งานง่าย
|ผู้ใช้ปฏิทิน Apple, บุคคลทั่วไป และมืออาชีพ
|ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
|การจัดการอีเมลและปฏิทินสำหรับองค์กร
|ธุรกิจ, ทีมองค์กร, ผู้ใช้ระดับองค์กร
|วิมคอล
|ผู้ช่วยผู้บริหารและการจัดการเขตเวลา
|ผู้บริหาร, ทีมระดับโลก, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล
|เอมี่
|รวมงานที่ยังไม่เสร็จ ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อไว้ในแอปเดียว
|บุคคลและทีมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน
|ไทม์ไฟน์เดอร์
|การแบ่งเวลาอย่างเป็นระบบและการวางแผนประจำวัน
|ผู้ที่ชื่นชอบการบริหารเวลา, บุคคล
🔍 คุณทราบหรือไม่?26% ของพนักงานพลาดกำหนดส่งงานเนื่องจากการบริหารเวลาที่ไม่ดี—การเลือกปฏิทินที่เหมาะสมอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการนำหน้าหรือการต้องคอยตามงานอยู่ตลอดเวลา
15 ทางเลือกปฏิทิน Morgen ที่ดีที่สุด
ไม่ทุกแอปปฏิทินถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกัน. นี่คือบางแอปปฏิทินที่ทรงพลังที่สุดของ Morgen Calendar ที่คุณสามารถสำรวจได้.
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
ไม่เหมือนกับ Morgen ที่เน้นการจัดตารางเวลาตามปฏิทินเป็นหลัก ClickUp ผสานงาน การประชุม และกำหนดเส้นตายของคุณจากทุกปฏิทินไว้ในมุมมองเดียวมุมมองปฏิทินใน ClickUpช่วยให้คุณกรองงานตามสถานะ ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ ได้ เพื่อให้การแบ่งเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกเหนือจากมุมมองปฏิทินแล้ว ClickUp ยังมีมุมมอง Gantt, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน ซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครบถ้วน—สิ่งที่ Morgen ขาดไป
หากคุณต้องการสร้างปฏิทินโครงการด้วยเช่นกัน ลองดูเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในวิดีโอนี้ 👇🏽
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณโดยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและปริมาณงาน มันจะเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณในทันที
ClickUp ยังช่วยอัตโนมัติการทำงานที่เกิดซ้ำ การแจ้งเตือนการประชุม และการอัปเดตสถานะ ลดความพยายามในการจัดตารางงานด้วยตนเอง
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือวางแผนอื่น ๆ
- ClickUp ซิงค์กับ Google Calendar โดยอัตโนมัติ อัปเดตกิจกรรมทั้งสองแพลตฟอร์มให้ตรงกันเสมอ เพื่อให้วันที่กำหนดส่งงานของคุณแสดงอยู่ในตารางเวลาของคุณอย่างถูกต้อง
- สำหรับการจัดตารางการประชุมภายนอก,การผสานการทำงานกับ Calendly ของ ClickUpจะดึงรายละเอียดของกิจกรรมเข้ามาในเวิร์กสเปซของคุณโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ Outlook สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpเพื่อจัดการอีเมล, นัดหมาย, และงานต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
สงสัยว่าจะจัดการปฏิทินหลายเล่มได้อย่างไร? ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน 👇🏽
ในขณะที่ Morgen ก็สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินภายนอกได้เช่นกัน แต่ ClickUp ไปไกลกว่านั้นในฐานะ แอปสำหรับทุกงาน ด้วยเอกสารในตัว, เป้าหมาย, แดชบอร์ด, และการแชท ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แอปหลายตัวเพื่อติดตามตารางงานและโครงการของคุณ ลดความเสี่ยงของการจองซ้อน, ความล่าช้า, และการสลับบริบท
นอกจากนี้แม่แบบปฏิทินวางแผนของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้จัดการงาน กำหนดเวลา และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดตารางเวลา จัดระเบียบงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันถึงหกแบบ รวมถึงสรุป, กระดานความคืบหน้า, ไทม์ไลน์, และแผนรายเดือน ผู้ใช้สามารถมองเห็นตารางเวลาของตนได้จากหลากหลายมุมมอง. เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น ถูกบล็อก, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น ทำให้การติดตามงานโปร่งใสมากขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลากและวางงานลงบนปฏิทินของคุณโดยตรง ทำให้การจัดตารางและการจัดตารางใหม่เป็นเรื่องง่าย
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ขึ้นกับโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนใดถูกข้ามไป
- เชื่อมต่อกับ Notion, Slack, Google Drive และแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอป เพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน, กำหนดเวลา, และประสิทธิภาพของทีมผ่านรายงานแบบภาพด้วย ClickUp Dashboards
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ความคิดเห็นในตัว และแชท ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่ทำงานเดียว
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมายที่รวมไว้ในที่เดียว ClickUp อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเมื่อใช้งานครั้งแรก
- ตัวเลือกการปรับแต่งจำนวนมากอาจทำให้การตั้งค่าในครั้งแรกใช้เวลานาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ ClickUp คือคุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ได้หลายโปรเจ็กต์ รวมถึงโปรเจ็กต์ย่อยหรือโปรเจ็กต์เล็ก ๆ ภายในโปรเจ็กต์ใหญ่ของคุณ มอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้ ติดตามวันที่ได้ รับรายงานและแจ้งเตือนอัตโนมัติ และมันยังซิงค์กับปฏิทินของคุณได้อีกด้วย มันใช้งานง่ายและช่วยประหยัดเวลาได้มาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตารางที่ยุ่งเหยิงนำไปสู่การเสียเวลา ใช้เทมเพลตการจัดการเวลาเหล่านี้เพื่อควบคุมวันของคุณ จัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญ และหยุดความรู้สึกท่วมท้น
2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางงานด้วย AI)
Motion เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการจัดตารางเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประสานงานการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการปรับแผนงานแบบไดนามิก
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการนัดหมายการประชุมแบบอัตโนมัติผ่านหน้าการจองและการนัดหมายอัตโนมัติ สำหรับทีม, Motion ใช้ AI เพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน, ป้องกันการรับภาระงานเกิน, และทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของระบบเคลื่อนไหว
- อัตโนมัติการจัดตารางงานด้วย AI ที่วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่แบบเรียลไทม์
- ป้องกันการโอเวอร์โหลดโดยการบาลานซ์ปริมาณงานและกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพไปยังทีมต่าง ๆ
- จัดตารางงานที่ยังทำไม่เสร็จใหม่โดยอัตโนมัติ โดยเลื่อนไปยังเวลาที่เหมาะสมถัดไปที่มีอยู่
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- การผสานปฏิทินจากบุคคลที่สามที่จำกัด นอกเหนือจากแพลตฟอร์มหลัก
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้รายบุคคลเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Motion สำหรับการจัดการงานส่วนตัวทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว หากฉันต้องการจดจำสิ่งใดที่ต้องทำ ฉันสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วพร้อมวันที่ครบกำหนดและความสำคัญ และรู้ว่าฉันไม่ต้องจำมันไว้—Motion จะจัดการตารางเวลาให้ฉันเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณรู้สึกไม่สอดคล้องกับตารางเวลา ลองใช้ปฏิทินที่ผสานงานอย่าง ClickUp, Motion หรือ Akiflow เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
3. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวันอย่างมีสติและสมดุลระหว่างงานกับชีวิต)
ซันซามา คือ แอปพลิเคชันวางแผนรายวันแบบดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนวันทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย รักษาความมุ่งมั่น และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ ต่างจากผู้จัดการงานแบบดั้งเดิม เครื่องมือนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการวางแผนที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดได้ในขณะที่รักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวไว้ได้
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- วางแผนวันของคุณโดยใช้กิจวัตรที่มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณตั้งใจทำงาน
- ติดตามประมาณการปริมาณงานประจำวันเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
- จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการติดตามอีเมลและข้อความจาก Gmail, Outlook, Slack และ Teams อย่างมีสมาธิ
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือปฏิทินการจัดการงานและโครงการอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติที่จำกัดและคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ราคาของซันซามา
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ฉันสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเวลาของฉันหายไปไหนบ้างผ่านฟีเจอร์การติดแท็ก มันสร้างรายงานที่ดูดีเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและทำงานเพื่อให้มีความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับปริมาณงานที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การประชุมที่ยาวนานเกิน 30 นาทีมีประสิทธิภาพลดลงถึง 66% ใช้เครื่องมือจัดการประชุมเพื่อกำหนดระยะเวลาการประชุมและรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น
4. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานงานและปฏิทินอย่างราบรื่นพร้อมการจัดระเบียบตารางเวลา)
Akiflow คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวมงานและการประชุมของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้การจัดสรรเวลาเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบ Sync Engine ของ Akiflow งานและการประชุมจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติไปยังกล่องจดหมายรวม
ปฏิทินแบบบล็อกเวลาช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางงานต่างๆ ลงในตารางเวลาได้โดยตรง ทำให้วันทำงานเป็นระเบียบ นอกจากนี้ ผู้ช่วยจองการประชุมยังช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดตารางเวลาด้วยการแชร์เวลาว่างได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- ซิงค์งานอัตโนมัติจากแอปกว่า 3,000 แอป รวมถึง Trello, Asana, Notion และ ClickUp
- ใช้ผู้ช่วยจองการประชุมเพื่อแชร์เวลาว่างทันทีและป้องกันการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- แปลงอีเมลและข้อความใน Slack ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานสำคัญ
ข้อจำกัดของ Akiflow
- ไม่มีแผนฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางตัว
- ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างจำกัด นอกเหนือจากการซิงค์งานและการจัดตารางเวลา
ราคาของ Akiflow
- โปรรายเดือน: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรรายปี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
📚 อ่านเพิ่มเติม: นำหน้าตารางเวลาของคุณด้วยการวางแผนที่มีโครงสร้าง.แม่แบบปฏิทินรายเดือนเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดตารางงาน, กำหนดเส้นตาย, และกิจกรรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความวุ่นวาย.
5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ)
Todoist เป็นผู้จัดการงานที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมจัดระเบียบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย จับงานด้วยภาษาธรรมชาติผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์เพิ่มงานอย่างรวดเร็ว
ด้วยการผสานปฏิทินของ Todoist คุณสามารถกำหนดเวลาทำงาน ตั้งกำหนดการซ้ำ และมองเห็นปริมาณงานได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับทีมเพื่อมอบหมาย ติดตาม และทำงานให้เสร็จสิ้น รวมถึงแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จับภาพและจัดระเบียบงานได้ทันทีด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
- กำหนดตารางงานที่มีวันครบกำหนดซ้ำและจัดลำดับความสำคัญด้วยป้ายกำกับ
- ผสานการทำงานกับอีเมล แอปปฏิทิน และเครื่องมือจากบุคคลที่สามกว่า 90 รายการ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Todoist
- การเพิ่มงานย่อยและไฟล์แนบต้องใช้หลายขั้นตอน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
เป็นซอฟต์แวร์งานที่ง่ายและรวดเร็ว การเพิ่มงานทำได้ง่าย และเส้นทางการเรียนรู้ง่ายกว่าแอปอื่นๆ มาก ฉันใช้มันทุกวันเพื่อติดตามงานและรับการแจ้งเตือนเมื่อฉันต้องการ
6. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางประชุมและระบบอัตโนมัติที่ง่ายดาย)
Calendly เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและต้องการลดขั้นตอนการนัดหมายผ่านอีเมล ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์สำหรับจองเวลา กำหนดช่วงเวลาว่าง และซิงค์ปฏิทินเพื่อจัดการนัดหมายได้อย่างราบรื่น
มันผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิด ทำให้ระบบการทำงานอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการนัดหมายโดยไม่ต้องมีการประสานงานด้วยตนเอง สำหรับธุรกิจ ระบบการจัดตารางเวลาแบบหมุนเวียนและแบบรวมของ Calendly ช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้รับการจองในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- แชร์ลิงก์การจองได้ทันทีและให้ลูกค้าสามารถนัดหมายการประชุมได้ด้วยตนเอง
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนการประชุมและการติดตามผลผ่านอีเมลและข้อความแจ้งเตือน
- เปิดใช้งานการจัดตารางเหตุการณ์แบบหมุนเวียนและแบบกลุ่มสำหรับทีม
ข้อจำกัดของ Calendly
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับอินเทอร์เฟซการจัดตารางเวลาและการสร้างแบรนด์
- การปรับเขตเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อต้องจัดตารางเวลาข้ามภูมิภาคต่างๆ
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,283+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,912+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ฉันซื้อ Calendly ให้กับทีมของเราเพราะเราต้องการตัวจัดตารางเวลา เราทำงานทางไกล การประชุมเป็นแบบออนไลน์ และเราอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน Calendly ติดตั้งง่ายมาก ทำให้การประชุมภายในของเราเหมาะกับเขตเวลาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและจัดการความรู้แบบครบวงจร)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่รวมการจัดการเอกสาร การวางแผนโครงการ และการทำงานร่วมกันด้วย AI เข้าไว้ด้วยกัน Notion Calendar ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่เดียว
ด้วยคุณสมบัติฐานข้อมูลที่ทรงพลัง Notion ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน ติดตามโครงการ และสร้างศูนย์รวมความรู้ได้ Notion AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสรุปเนื้อหา สร้างไอเดีย และทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและจัดระเบียบงาน โครงการ และบันทึกต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ยืดหยุ่น
- สร้างวิกิ ฐานข้อมูล และศูนย์ความรู้แบบกำหนดเองสำหรับทีมและองค์กร
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Notion AI สำหรับการเขียน, สรุป, และจัดระเบียบเนื้อหา
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ข้อบกพร่องของ UI บางครั้ง เช่น ไอคอนเมนูที่รบกวนการเลื่อนหน้าจอ
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,951+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,463+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Notion มาเป็นเวลาหกปีแล้ว และมันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันช่วยให้ฉันจัดระเบียบงาน จัดการโครงการ และแม้กระทั่งเก็บเอกสารทั้งหมดที่ทีมของฉันใช้ ความสามารถในการสร้างไทม์ไลน์ ตาราง และกรอบการทำงานทำให้มันเป็นพื้นที่ทำงานที่ทรงพลัง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ClickUp Vs. Notion: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้
8. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานและนิสัยแบบครบวงจร)
TickTick เป็นผู้จัดการงานที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ การวางแผนปฏิทิน การติดตามนิสัย และระบบ Pomodoro ไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีม ช่วยจัดระเบียบโครงการ ติดตามความคืบหน้า และรักษาสมาธิ
TickTick มอบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นด้วยมุมมองปฏิทิน กระดานคัมบัง และเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ ตั้งการแจ้งเตือน จัดลำดับความสำคัญของงาน อัตโนมัติสิ่งที่ต้องทำ และเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ นอกจากนี้ ตัวติดตามนิสัยยังช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ticktick
- จับภาพและจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เพิ่มงานด่วนอัจฉริยะและการติดแท็กตามลำดับความสำคัญ
- รักษาสมาธิโดยใช้ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร แบ่งงานออกเป็นช่วงละ 25 นาที
- มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานด้วยกระดานคัมบัง, แม่แบบ Eisenhower และมุมมองตามเวลา
ข้อจำกัดของ Ticktick
- การย้ายข้อมูลจากเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ อาจยุ่งยากและใช้เวลานาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคา Ticktick
- แผนรายปี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว Ticktick
- G2: 4. 6/5 (106+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (123+ รีวิว)
🌟 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ใช้การแบ่งสีอย่างมีกลยุทธ์. กำหนดสีต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ — งาน, ส่วนตัว, ต้องการความสนใจอย่างลึก, และการประชุม — เพื่อจัดระเบียบวันของคุณอย่างเป็นภาพและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนที่สับสน.
9. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ราบรื่นและการผสานกับ Google Workspace)
Google Calendar เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ยอดนิยมสำหรับการจัดตารางกิจกรรม บริหารนัดหมาย และประสานงานกับทีมต่าง ๆ สามารถซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และผสานการทำงานกับ Gmail, Google Meet และแอปอื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถตั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และส่งคำเชิญพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ Google Tasks มีเหตุการณ์ที่แสดงด้วยสีและรองรับปฏิทินหลายปฏิทิน ทำให้การจัดตารางเวลาและการติดตามภาระงานต่างๆ ภายในปฏิทินง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ซิงค์ปฏิทินระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการอัปเดตคลาวด์อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าระบบนัดหมายในปฏิทิน การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนการประชุมแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับ Gmail, Google Meet และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางเวลาอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- คุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปวางแผนเฉพาะทาง
- ไม่มีฟังก์ชันการบล็อกเวลาในตัวโดยไม่ต้องผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ราคาของ Google Calendar
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Google Calendar ที่ดีที่สุด
10. กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีโครงสร้าง)
Routine เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้มืออาชีพและทีมต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยผสานรวมการติดตามงานการจัดระเบียบปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
คุณสมบัติการวางแผนและการจัดบล็อกเวลาช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานและปกป้องตารางเวลาของคุณจากสิ่งรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ
- กำหนดตารางด้วยปฏิทินที่ใช้โปรแกรมวางแผนเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีโครงสร้าง
- บล็อกเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึกด้วยการลากและวางบล็อกเวลาโดยตรงในปฏิทิน
- บันทึกงานและบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัดและแถบคำสั่ง
ข้อจำกัดประจำ
- ผู้ใช้ครั้งแรกต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติขั้นสูงบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ราคาปกติ
- ฟรี
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวประจำ
- G2: 3. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Routine อย่างไรบ้าง?
Routine เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดตารางงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ฉันสร้างและรักษากิจวัตรประจำวันของฉันได้อย่างต่อเนื่อง Routine มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและดึงดูดสายตา ใช้งานง่ายและเหมาะกับผู้ใช้ทุกคนอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำงานให้มากขึ้นใช่ไหม? วางแผนสัปดาห์ล่วงหน้า คนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะทบทวนและจัดตารางสัปดาห์ของพวกเขาทุกคืนวันอาทิตย์หรือเช้าวันจันทร์ เลือกใช้แอปปฏิทินที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ClickUp ซึ่งช่วยให้การวางแผนประจำสัปดาห์เป็นเรื่องง่าย
11. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการปฏิทินที่เข้าใจง่าย)
Fantastical เป็นเครื่องมือจัดการปฏิทินที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับบุคคลและทีม ผสานการจัดระเบียบกิจกรรม การจัดการงาน และการกำหนดเวลาประชุมไว้ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และมุมมองที่หลากหลาย ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย
Fantastical ซิงค์กับ Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 และ Exchange เพื่อให้คุณสามารถซิงค์กิจกรรมและงานทั้งหมดของคุณไปยังแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และ Webex เพื่อการกำหนดเวลาการประชุมที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- เพิ่มกิจกรรมโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติเพื่อการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็ว
- ระบบตรวจจับลิงก์การประชุมทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติสำหรับ Zoom, Google Meet และ Webex
- ตอบรับคำเชิญงาน, เสนอเวลาประชุม, และแชร์ลิงก์ตารางเวลา
ข้อจำกัดที่น่าอัศจรรย์
- ราคาการสมัครสมาชิกอาจรู้สึกสูงเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินอื่น ๆ
- ไม่มีตัวเลือกการโฮสต์เอง เนื่องจากต้องพึ่งพาบริการปฏิทินภายนอก
ราคาสุดมหัศจรรย์
ส่วนตัวและครอบครัว:
- สำหรับบุคคล: $4. 75/เดือน
- ครอบครัว (สูงสุด 5 คน): $7.50/เดือน
ทีมและธุรกิจ:
- สำหรับทีม: $4.75/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายมาก ๆ ครับ ยากที่จะอธิบายให้คนที่ต้องการใช้ปฏิทินแบบพื้นฐานฟัง แต่ปฏิทินของผมนั้นยุ่งมาก ๆ ครับ มันให้คุณใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ ในการเพิ่มรายการลงในปฏิทินได้ และหน้าตาของมันก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ครับ มันดีกว่า iCal มาก ๆ ครับ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
12. Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลและปฏิทินขององค์กร)
Microsoft Outlook เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการอีเมล การประชุม และงานต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือธุรกิจก็ตาม รองรับการใช้งานหลายบัญชี พร้อมฟีเจอร์เขียนอีเมลโดย AI และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอป Microsoft 365 เช่น Word, Excel และ Teams ได้อย่างราบรื่น
สำหรับธุรกิจ Outlook มอบความปลอดภัยระดับองค์กร การโฮสต์อีเมลธุรกิจ และการจัดการการนัดหมายผ่าน Microsoft Bookings ด้วยเครื่องมือการกำหนดเวลาขั้นสูง ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Outlook ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- จัดการหลายบัญชีอีเมลจากแพลตฟอร์มเดียว
- อัตโนมัติการเขียนอีเมลและการจัดการงานด้วย Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ซิงค์และแชร์ปฏิทินกับทีมเพื่อการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- จองและจัดการนัดหมายด้วย Microsoft Bookings
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- อินเตอร์เฟซอาจดูรกเมื่อเทียบกับโปรแกรมอีเมลที่เรียบง่ายกว่า
- ชุดคุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้การสมัครสมาชิก Microsoft 365 แบบชำระเงิน
ราคาของ Microsoft Outlook
- Outlook ฟรี
- Microsoft 365 Basic: $19.99/ปี
- Microsoft 365 Personal: 99.99 ดอลลาร์/ปี
- Microsoft 365 Family: $129.99/ปี
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (2,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,070+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Outlook อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในที่ทำงาน มันจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียว! สิ่งนี้ช่วยฉันได้มาก โดยเฉพาะในการจัดตารางเวลาและการเตือนความจำเกี่ยวกับการประชุมในอนาคต
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีหลีกเลี่ยงอคติจากการวางแผนผิดพลาด?
13. Vimcal (เหมาะสำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและการจัดการเขตเวลา)
Vimcal เป็นปฏิทินที่รวดเร็ว สร้างขึ้นสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วย และมืออาชีพที่มีงานยุ่ง การจัดตารางเวลาทันที การจองด้วย AI และการปรับเขตเวลาอัตโนมัติทำให้การจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
Vimcal ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุมด้วยการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง การประสานงานหลายบัญชี และโหมดโฟกัสเพื่อป้องกันสิ่งรบกวน นอกจากนี้ คุณสมบัติของมันยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ช่วยผู้บริหารสามารถจัดการตารางเวลาข้ามบัญชีและผู้บริหารได้
คุณสมบัติเด่นของ Vimcal
- แชร์ความพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ลิงก์กำหนดเวลา
- แปลงและเปรียบเทียบเขตเวลาหลายเขตได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดเวลาการประชุมโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- รวมกิจกรรมที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติเพื่อจัดระเบียบปฏิทินของคุณ
ข้อจำกัดของ Vimcal
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือปฏิทินอื่น ๆ
- มีให้บริการเฉพาะบน iOS และเดสก์ท็อปเท่านั้น; ยังไม่รองรับ Android
ราคาของ Vimcal
วิมคอล
- iOS: ฟรีตลอดไป
- iOS และเดสก์ท็อป: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Vimcal EA
- การกำหนดเวลา Vimcal EA: $62.50/เดือนต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Vimcal
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากตารางงานของคุณดูวุ่นวายเกินไป ให้จัดระเบียบด้วยการกำหนดเวลาว่างระหว่างประชุม และอัตโนมัติงานที่มีความสำคัญต่ำ
14. Amie (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานต่าง ๆ, ปฏิทิน, และผู้ติดต่อไว้ในแอปเดียว)
Amie เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัย รวบรวมปฏิทิน งาน และรายชื่อผู้ติดต่อไว้ในอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและสวยงาม เหมาะสำหรับมืออาชีพ ช่วยจัดการการประชุม งานที่ต้องทำ และการติดต่อสื่อสารในที่เดียว
ด้วยการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, Amie ช่วยคุณเลิกใช้เครื่องมือหลายตัว. คุณสมบัติ AI และโหมดออฟไลน์ของมันทำให้เหมาะสำหรับการวางแผนที่ราบรื่นและไม่มีปัญหา.
คุณสมบัติเด่นของเอมี่
- รวมงาน การประชุม และผู้ติดต่อไว้ในแอปเดียว
- ลากและวางงานลงบนปฏิทินของคุณโดยตรงเพื่อกำหนดเวลาทันที
- สร้างและจัดการการประชุมโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar และแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ข้อจำกัดของเอมี่
- ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้าแบบเชิญเท่านั้น จึงยังไม่สามารถใช้งานได้ทั่วไป
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมบางตัว เช่น Microsoft Outlook
ราคาของ Amie
- ส่วนตัว: ฟรีในช่วงเบต้า
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Amie
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
15. TimeFinder (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาและการวางแผนรายวันที่ใช้งานง่าย)
TimeFinder เป็นแอปจัดสรรเวลาแบบลากและวางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมตารางเวลาของตนเองได้ การแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่มีโครงสร้างช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ TimeFinder ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนวันของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีรายการงานที่กระจัดกระจาย ฟีเจอร์ที่กำลังจะมาถึง รวมถึงการออกแบบแบบแบ่งหน้าจอ สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ TimeFinder
- ลากและวางงานลงในบล็อกเวลาเพื่อกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบ
- วางแผนและปรับกิจวัตรประจำวันได้ในไม่กี่วินาทีด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ลดความวุ่นวายทางความคิดด้วยการแทนที่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยช่วงเวลาที่มุ่งเน้น
ข้อจำกัดของ TimeFinder
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปวางแผนขั้นสูง
- ไม่มีการผสานรวมกับปฏิทินของบุคคลที่สามหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคา TimeFinder
- ฟรี
- พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeFinder
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปปฏิทินและแพลนเนอร์ AI ที่ดีที่สุด
ควบคุมตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp
ปฏิทินของคุณควรทำงานให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักเกินไป หาก Morgen Assist ไม่สามารถจัดการได้ เครื่องมืออื่น ๆ เหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น ลดความยุ่งยากในการจัดตารางเวลา และให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้มากขึ้น
ไม่ว่าคุณต้องการระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การผสานงานที่ราบรื่น, หรือคุณสมบัติการจัดตารางขั้นสูง, ก็มีแพลตฟอร์มหลายตัวที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรอยู่หรือไม่? ClickUp รวมการจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว เริ่มใช้งานฟรีวันนี้และยกระดับวิธีการวางแผน ทำงาน และจัดการให้เป็นระเบียบของคุณ! 🚀