บล็อก ClickUp

วิธีบันทึกเสียงใน Zoom

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 มีนาคม 2568

การประชุมเพิ่งจบลง และคุณเพิ่งตระหนักว่าคุณพลาดรายละเอียดสำคัญบางอย่างไป อาจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ความคิดเห็นที่ลึกซึ้ง หรือประเด็นที่ต้องดำเนินการ

คุณส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานทันทีว่า 'คุณจับได้ไหม?' แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังพูดถึงอะไร

การบันทึกเสียงบน Zoom สามารถป้องกันช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิดเหล่านี้ในการสนทนาสำคัญกับลูกค้า การบรรยายที่รวดเร็ว หรือการระดมความคิดที่เต็มไปด้วยไอเดีย

มาเรียนรู้วิธีบันทึกเสียงใน Zoom อย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ 🎯

⏰ สรุป 60 วินาที

การบันทึกการประชุมผ่าน Zoom ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการประชุมไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้ ทำให้การทบทวน การจัดทำเอกสาร และการร่วมมือกันเป็นไปอย่างง่ายดาย

  • นี่คือประเภทของการบันทึก Zoom สองประเภท: การบันทึกแบบโลคัล จะถูกบันทึกไว้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้คุณควบคุมการจัดเก็บและการแชร์ได้อย่างสมบูรณ์ การบันทึกแบบคลาวด์ จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoom ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย แชร์ได้ และมีการสำรองข้อมูลให้เลือก
  • การบันทึกในท้องถิ่น จะถูกบันทึกโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของคุณ มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บและการแบ่งปัน
  • การบันทึกบนคลาวด์ ถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoom ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย, สามารถแชร์ได้, และมีตัวเลือกสำรองข้อมูล
  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกไฟล์เสียงแยกต่างหากใน Zoom:
  • การบันทึกในท้องถิ่น จะถูกบันทึกโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของคุณ มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บและการแบ่งปัน
  • การบันทึกบนคลาวด์ ถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoom ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย, สามารถแชร์ได้, และมีตัวเลือกสำรองข้อมูล
  1. คลิก การประชุมใหม่ เพื่อเริ่มเซสชันทันที
  2. หากคุณเป็นเจ้าภาพ ให้คลิก ผู้เข้าร่วม, เลื่อนเมาส์ไปเหนือชื่อของพวกเขา, คลิก เพิ่มเติม และเลือก อนุญาตให้บันทึกไฟล์ในเครื่อง เพื่อมอบสิทธิ์การบันทึกให้กับผู้เข้าร่วมของคุณ (ไม่บังคับ)
  3. คลิกปุ่ม บันทึก ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ
  4. กด สิ้นสุดการประชุม เพื่อบันทึกการบันทึกของคุณ
  5. ใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อแก้ไขการบันทึก
  • ClickUpมอบทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าด้วย: คลิป สำหรับบันทึก จัดเก็บ และแชร์วิดีโอและเสียงคุณภาพสูงได้โดยตรงในรายการงานและโครงการ AI Notetaker สำหรับถอดเสียงโดยอัตโนมัติ สรุป และเปลี่ยนการบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง การเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Google Meet และ Loom
  • คลิป สำหรับบันทึก, จัดเก็บ, และแบ่งปันวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงได้โดยตรงภายในงานและโครงการ
  • ผู้จดบันทึกด้วย AI สำหรับการถอดเสียงโดยอัตโนมัติ สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนการบันทึกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • การผสานการทำงาน เพื่อเชื่อมต่องานของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Google Meet และ Loom
  • คลิป สำหรับบันทึก, จัดเก็บ, และแบ่งปันวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงได้โดยตรงภายในงานและโครงการ
  • ผู้จดบันทึกด้วย AI สำหรับการถอดเสียงโดยอัตโนมัติ สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนการบันทึกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • การผสานการทำงาน เพื่อเชื่อมต่องานของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Google Meet และ Loom

ทำความเข้าใจตัวเลือกการบันทึกของ Zoom

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างการบันทึกการประชุม Zoom แบบโลคอลและแบบคลาวด์ได้ มาดูกันว่าแต่ละประเภทมีอะไรให้บ้าง และจะเลือกแบบไหนดีที่สุด 📄

การบันทึกเสียงในท้องถิ่น

นี่คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง. ตัวเลือกนี้มีให้ใช้บนบัญชี Zoom ทุกบัญชี และไฟล์ของคุณจะอยู่ในที่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา—ไม่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังการประชุม.

นี่คือรูปแบบไฟล์ที่บันทึกการบันทึกของคุณไว้:

  • MP4 (วิดีโอ)
  • M4A (ไฟล์เสียงเท่านั้น)

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจชอบมัน:

  • ควบคุมการบันทึกของคุณได้อย่างสมบูรณ์
  • ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ของ Zoom
  • ใช้งานได้ทั้งบัญชีฟรีและบัญชีแบบชำระเงิน

❌ ข้อเสียบางประการของวิธีนี้คือ:

  • มันบันทึกไฟล์โดยตรงไปยังอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่จัดเก็บเต็มได้อย่างรวดเร็ว—โดยเฉพาะหากคุณบันทึกการประชุมที่ยาวนานหรือหลายเซสชัน
  • การจัดการพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่ของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดพื้นที่เมื่อคุณต้องการมากที่สุด
  • นอกจากนี้ แผนการใช้งาน Zoom บางแผนยังมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการบันทึก ซึ่งอาจทำให้คุณต้องคอยจับเวลาในระหว่างการประชุมที่ยาวนาน
  • หากแผนของคุณมีข้อจำกัด การตรวจสอบเวลาบันทึกที่มีอยู่ล่วงหน้าเป็นความคิดที่ดีเพื่อป้องกันการตัดการบันทึกโดยไม่คาดคิด

🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'Zoom fatigue'ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปและได้รับการบรรจุไว้ในพจนานุกรมแล้ว คำนี้ใช้อธิบายอาการเหนื่อยล้าที่ผู้คนรู้สึกหลังจากใช้เวลากับการประชุมหรือสนทนาผ่านวิดีโอเป็นเวลานาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ดีขึ้น

การบันทึกบนคลาวด์

หากคุณมีแผนการชำระเงินของ Zoom การบันทึกแบบคลาวด์จะบันทึกไฟล์ของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoom แทนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้จากทุกที่ แบ่งปันได้อย่างง่ายดาย และหลีกเลี่ยงการทำให้ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณรก

นี่คือรูปแบบไฟล์ที่บันทึกการบันทึกของคุณไว้:

  • MP4 (วิดีโอ)
  • M4A (เสียง)
  • บันทึกการสนทนา

นี่คือเหตุผลที่คุณควรลอง:

  • ไม่มีการจำกัดเวลาบันทึก 40 นาที
  • เข้าถึงไฟล์เสียงหลายไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง

❌ การบันทึกบนคลาวด์เป็นตัวเลือกที่สะดวก แต่มีข้อเสียบางประการ

  • มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น ผู้ใช้ฟรีจึงไม่สามารถเข้าถึงได้
  • นอกจากนี้ การบันทึกเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที—ต้องใช้เวลาในการประมวลผลก่อนที่คุณจะสามารถดูหรือดาวน์โหลดได้
  • ต่างจากการบันทึกในเครื่อง ไฟล์ที่เก็บไว้ในคลาวด์มีตัวเลือกการแก้ไขในตัวที่จำกัด คุณอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกสำหรับการปรับแต่ง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Zoom มีชุดปฏิกิริยา เช่น การปรบมือและการยกนิ้วโป้ง แต่ผู้ใช้หลายคนไม่รู้ว่ายังมีชุดอีโมจิที่ซ่อนอยู่ในฟีเจอร์แชทอีกด้วย ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้ทางลัดง่ายๆ เช่น การพิมพ์ ':)' หรือ ':D'

📖 อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI ที่ดีที่สุด: คู่มือสำหรับมืออาชีพ

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการบันทึกเสียงบน Zoom

ตอนนี้ที่คุณทราบตัวเลือกการบันทึกของคุณแล้ว มาดูกันที่ วิธีการ ไม่ว่าคุณจะใช้การบันทึกแบบท้องถิ่นหรือแบบคลาวด์ การตั้งค่าก็ทำได้ง่าย ๆ—ตราบใดที่คุณรู้ว่าจะต้องดูที่ไหน

นี่คือคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอแบบทีละขั้นตอน 📽️

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการประชุม

เปิดแอปพลิเคชัน Zoom บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ และเข้าสู่ระบบหากคุณยังไม่ได้ทำ

คลิก การประชุมใหม่ เพื่อเริ่มเซสชันทันที หากคุณกำลังวางแผน ให้กด กำหนดเวลา กรอกรายละเอียด และล็อกเวลาการประชุมของคุณ

เริ่มการประชุมใหม่หรือกำหนดเวลาหากคุณกำลังวางแผนล่วงหน้า
เริ่มการประชุมใหม่หรือกำหนดเวลาหากคุณกำลังวางแผนล่วงหน้า

ก่อนที่การประชุมของคุณจะเริ่มต้นขึ้น ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณใน Zoom และไปที่ การตั้งค่า เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกการบันทึกของคุณในแท็บ การบันทึก

เลือกโฟลเดอร์บันทึกเสียงและเปิดใช้งานการบันทึก
ไปที่ การตั้งค่า > การบันทึก เพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (โฟลเดอร์บันทึก) สำหรับการบันทึกที่คุณบันทึกไว้

ขั้นตอนที่ 2: ให้สิทธิ์การเข้าถึง (ไม่บังคับ)

หากคุณเป็นเจ้าภาพ คุณพร้อมที่จะบันทึกแล้ว แต่หากมีผู้อื่นต้องการบันทึก คุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พวกเขา เพียงคลิกที่ ผู้เข้าร่วม เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของพวกเขา คลิกที่ เพิ่มเติม และเลือก อนุญาตให้บันทึกไฟล์ในเครื่อง

ให้ผู้ใช้บันทึกไฟล์เสียงได้หลายไฟล์
อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นบันทึกจากคอมพิวเตอร์ของตนได้หากจำเป็น

🔍 คุณรู้หรือไม่? Zoomก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดย Eric Yuan ซึ่งเคยทำงานเป็นวิศวกรที่ Cisco Webex มาก่อน Yuan ต้องการสร้างเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ง่ายกว่าและใช้งานง่ายกว่าที่มีอยู่ในขณะนั้น

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มบันทึก

เมื่อการประชุมของคุณเริ่มต้นขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ Zoom อาจถามว่าคุณต้องการบันทึกแบบท้องถิ่นหรือแบบคลาวด์

เลือก บันทึกบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หากคุณต้องการบันทึกไว้ในเครื่อง

บันทึกเสียงของผู้เข้าร่วม
คลิกปุ่มบันทึกในแถบเครื่องมือ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คีย์ลัด เช่น Alt + R, เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกและจัดการการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกและค้นหาไฟล์เสียงที่บันทึกไว้

เมื่อการประชุมของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก สิ้นสุดการประชุม และ Zoom จะเริ่มประมวลผลบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ

หยุดบันทึกเสียงของผู้เข้าร่วม
คลิก "สิ้นสุดการประชุม" เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว

หากคุณเลือกการบันทึกแบบท้องถิ่น ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บน Windows คุณจะพบมันโดยทั่วไปในโฟลเดอร์ เอกสาร > Zoom ส่วนผู้ใช้ Mac สามารถตรวจสอบได้ที่ /ผู้ใช้/[ชื่อของคุณ]/เอกสาร/Zoom

หากคุณเลือกการบันทึกบนคลาวด์ ไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณ แต่ให้ เข้าสู่ระบบเว็บพอร์ทัลของ Zoom และไปที่ ส่วนบันทึก เพื่อเข้าถึงและจัดการการประชุมที่บันทึกไว้ของคุณ ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด การบันทึกของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ

เข้าถึงไฟล์แยกต่างหาก
เข้าถึงการบันทึกเสียงและวิดีโอของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สถิติโลกกินเนสส์สำหรับZoom meeting ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกทำลายในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนเข้าร่วมการโทรเพียงครั้งเดียวสำหรับงานออนไลน์

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบไฟล์ของคุณด้วยระบบโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบการตั้งชื่อที่ชัดเจน นอกจากนี้ การสำรองไฟล์สำคัญไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือบริการคลาวด์อื่นเพื่อความปลอดภัยก็เป็นความคิดที่ดี

ขั้นตอนที่ 5: แยกและแก้ไขไฟล์เสียง Zoom

เมื่อการบันทึกของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว คุณสามารถค้นหาไฟล์ท้องถิ่นได้ในตำแหน่งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

หากคุณต้องการทำการปรับเปลี่ยน ให้ใช้ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์เพื่อส่งออกไฟล์เสียงและแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์เช่น Audacity หรือ เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำความสะอาดการบันทึก

เพียงนำเข้าไฟล์เสียง ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก ปรับปรุงคุณภาพเสียง หรือทำการแก้ไขอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อคุณพอใจกับการแก้ไขแล้ว ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบและตำแหน่งที่คุณต้องการ ตอนนี้การบันทึกของคุณเรียบร้อยและพร้อมใช้งานแล้ว

🤝 ขอแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรดแจ้งนโยบายการบันทึกเสียงหรือวิดีโอให้ผู้เข้าร่วมทราบอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะนำการบันทึกไปใช้อย่างไร ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงได้ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างเพื่อปกป้องเนื้อหา องค์กรควรพิจารณานำนโยบายการบันทึกที่เป็นมาตรฐานมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเปิดเสียงในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอ

การจัดการและแชร์การบันทึกเสียง Zoom ของคุณ

การบันทึกจะไม่มีประโยชน์มากนักหากคุณไม่สามารถค้นหาได้เมื่อต้องการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบไฟล์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต แบ่งปันกับทีม หรืออัปโหลดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย การจัดการการบันทึกของคุณอย่างมีระเบียบจะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก

มาดูวิธีการจัดเก็บ, แบ่งปัน, และใช้ประโยชน์สูงสุดจากไฟล์เสียง Zoom ของคุณกันเถอะ 💁

จัดการการบันทึกของคุณ

การจัดระเบียบการบันทึกของคุณช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น Zoom ช่วยให้คุณ:

  • ตัด ส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของบันทึกเสียงเพื่อลบส่วนที่ไม่จำเป็น
  • เปลี่ยนชื่อ ไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการระบุ
  • ลบ การบันทึกเพื่อให้คุณไม่ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอีกต่อไป

แก้ไขการบันทึกบนคลาวด์

หากการบันทึกของคุณถูกบันทึกไว้ในคลาวด์ Zoom มีเครื่องมือตัดต่อในตัวให้คุณใช้:

  • ค้นหาการบันทึกของคุณ: เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom ของคุณและไปที่ส่วน การบันทึก
  • เลือกและแก้ไข: คลิกที่การบันทึกที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะที่ไอคอน กรรไกร
  • ปรับการเล่น: ใช้แถบเลื่อนสีน้ำเงินเพื่อตัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จากนั้นกด บันทึก การดำเนินการนี้จะอัปเดตช่วงการเล่นสำหรับวิดีโอ, เสียง, และไฟล์บันทึกข้อความ

แชร์การบันทึกของคุณ

ต้องการส่งการบันทึกเสียงให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าหรือไม่?การแชร์การบันทึกหน้าจอทำได้ง่าย:

  • ไปที่แท็บ บันทึกบนคลาวด์ ในบัญชี Zoom ของคุณ
  • คลิก แชร์ ข้างการบันทึกที่คุณต้องการส่ง
  • ปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ: ตั้งวันหมดอายุ เพื่อจำกัดการเข้าถึง เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าการเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือดูบันทึก
  • กำหนดวันหมดอายุ เพื่อจำกัดการเข้าถึง
  • เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • เลือกการตั้งค่าการเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือแสดงบันทึกการสนทนา
  • กำหนดวันหมดอายุ เพื่อจำกัดการเข้าถึง
  • เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • เลือกการตั้งค่าการเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือแสดงบันทึกการสนทนา
แชร์การบันทึกของคุณ
ผ่านทางAlamoColleges

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีบันทึกหน้าจอ Mac พร้อมเสียงได้อย่างง่ายดาย

การแก้ไขปัญหาการบันทึกที่พบบ่อย

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการตระหนักว่าการประชุมสำคัญของคุณไม่ได้บันทึกอย่างถูกต้อง (หรือไม่ได้บันทึกเลย) ปัญหาการบันทึกสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณคาดไม่ถึง ตั้งแต่ไฟล์ที่หายไปไปจนถึงปัญหาเสียง

ข่าวดีคือ? ปัญหาส่วนใหญ่มีวิธีแก้ไขที่ง่าย นี่คือวิธีแก้ไขปัญหาการบันทึก Zoom ที่พบบ่อยที่สุด 📹

  • ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: การเชื่อมต่อที่อ่อนแออาจส่งผลต่อคุณภาพเสียงและวิดีโอ การเชื่อมต่อแบบใช้สาย Ethernet มักจะมีความเสถียรมากกว่า Wi-Fi หากใช้ Wi-Fi ให้ย้ายเข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้นหรือเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายที่แรงกว่า
  • ปัญหาการตั้งค่าการบันทึก: ไปที่ การตั้งค่า > การบันทึก ใน Zoom เพื่อยืนยันว่าคุณกำลังบันทึกการบันทึกไว้ในเครื่องหรือบนคลาวด์ หากเป็นการบันทึกในเครื่อง ฮาร์ดดิสก์ที่เต็มอาจทำให้การบันทึกไม่สามารถบันทึกหรือแปลงได้ ให้เพิ่มพื้นที่ว่างหากจำเป็น คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า Zoom ตั้งค่าให้บันทึกการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้
  • ปัญหาเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอ: คลิกที่ลูกศรข้างไอคอนไมโครโฟนใน Zoom และเลือก ทดสอบลำโพงและไมโครโฟน เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง และหากวิดีโอของคุณไม่ทำงาน ให้ปิดแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจกำลังใช้กล้องอยู่
  • ปัญหาหลังการบันทึก: หาก Zoom ไม่สามารถแปลงไฟล์บันทึกได้โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ การประชุม > บันทึก ในโปรแกรม Zoom และเริ่มการแปลงไฟล์ด้วยตนเอง ตรวจสอบตำแหน่งที่บันทึกที่ตั้งค่าไว้ใน Zoom โดยค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์จะอยู่ที่ เอกสาร > Zoom

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการประชุม ให้หยุดการบันทึกไว้ชั่วคราวขณะที่คุณแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน คุณต้องอัปเดตแอป Zoom ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงล่าสุด

ข้อจำกัดของการบันทึกเสียงด้วย Zoom

ฟีเจอร์บันทึกของ Zoom นั้นยอดเยี่ยม แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จัดเก็บ ข้อจำกัดด้านสิทธิ์ และข้อบกพร่องเล็กน้อยที่อาจทำให้คุณต้องการใช้ทางเลือกอื่นแทน Zoom

ก่อนที่จะพึ่งพาสิ่งนี้สำหรับความต้องการบันทึกเสียงทั้งหมดของคุณ ควรทราบถึงจุดที่มันยังไม่สมบูรณ์ 👀

  • ปัญหาคุณภาพเสียง: Zoom ให้ความสำคัญกับคุณภาพการโทรสดมากกว่าการบันทึก ส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนจากการบีบอัดและเสียงไม่ชัดเจน นอกจากนี้ การปรับแต่งแบนด์วิดท์ระหว่างการโทรอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพเสียงที่บันทึกไว้ ❌
  • การควบคุมการบันทึกที่จำกัด: แทร็กเสียงแยกสำหรับผู้เข้าร่วมมีให้เฉพาะในการบันทึกในเครื่องเท่านั้น และผู้เข้าร่วมไม่สามารถบันทึกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องแชร์ไฟล์ในเครื่องกับโฮสต์ด้วยตนเอง ❌
  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บและระยะเวลา: การบันทึกข้อมูลในเครื่องมีระยะเวลาจำกัดที่ 12 ชั่วโมง (แผนฟรี) และ 24 ชั่วโมง (แผนชำระเงิน) มีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะหมดพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งอาจทำให้การจัดการและแบ่งปันไฟล์ซับซ้อนขึ้น ❌
  • ความคาดหวังด้านคุณภาพที่ผิด: Zoom โฆษณาการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 720p แต่ผู้ใช้มักพบคุณภาพที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีความละเอียดในการบันทึกที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งนำไปสู่ความสับสนและความไม่พอใจ ❌
  • การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: เสียงคุณภาพสูงต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร และผู้ใช้ Wi-Fi อาจประสบปัญหาคุณภาพเสียงที่บันทึกได้ลดลงเพิ่มเติม ❌

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โทมัสเอดิสันประดิษฐ์เครื่องเล่นเสียงในปี 1877 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถบันทึกและเล่นเสียงได้ คำพูดแรกที่เขาบันทึกคือ 'แมรี่มีลูกแกะตัวน้อย'

บันทึกและจัดการเสียงของคุณด้วย ClickUp

ClickUp คือแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

เครื่องมือ ClickUp เช่นClickUp Clips และ ClickUp AI Notetakerช่วยให้การบันทึก การถอดเสียง และการจัดการเสียงสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย

มาดูคุณสมบัติของ ClickUp สำหรับบันทึกและจัดการเสียงกัน 🎤

คลิป ClickUp

ข้ามอีเมลยาว ๆ และการอธิบายด้วยคลิปหน้าจอหรือเสียงที่ง่าย ๆ ด้วย ClickUp Clips: วิธีบันทึกเสียงบน Zoom
ข้ามอีเมลยาว ๆ และการอธิบายด้วยการใช้การบันทึกหน้าจอหรือเสียงที่ง่าย ๆ ผ่าน ClickUp Clips

ClickUp Clips ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็ว ชัดเจน และน่าสนใจยิ่งขึ้น เพียงบันทึกหน้าจอ เสียง หรือทั้งสองอย่างเพื่ออธิบายแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ หรือแชร์ข้อมูลอัปเดต

ไม่มีอีกแล้วความเข้าใจผิด แค่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยClickUp Clip Screen Recordings

อะไรที่ทำให้คลิปส์โดดเด่น? มันถูกสร้างขึ้นมาในตัว ClickUp หมายความว่าคุณสามารถบันทึก, แนบวิดีโอไปยังงาน, และเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบในที่เดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอกเช่น Loom.

ตัวอย่างเช่น ครูสามารถสร้างสรุปบทเรียนแบบสั้น ๆ ตอบคำถามของนักเรียนด้วยวิดีโอ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ จากนั้นพวกเขาสามารถใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ยังสะดวกในการรักษาการสนทนาของทีมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยแนวทางการประชุมโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

เปิดใช้งาน ClickUp AI Notetaker เพื่อจดบันทึกการประชุมแทนคุณ: วิธีบันทึกเสียงบน Zoom
เปิดใช้งาน ClickUp AI Notetaker เพื่อจดบันทึกการประชุมแทนคุณ

เบื่อกับการต้องรีบจดบันทึกขณะพยายามมีส่วนร่วมในการประชุมหรือไม่? ClickUp AI Notetaker พร้อมช่วยคุณแล้ว

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้จะบันทึก ถอดเสียง และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนการจดบันทึก นอกจากนี้ยังสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและแปลงเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ

ClickUp Brain

ต้องการสรุปอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp Brainสรุปเนื้อหาจากบันทึกการประชุม ดึงข้อมูลสำคัญ และตอบคำถามตามข้อมูลโครงการของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากบันทึกต่างๆ

จับประเด็นการประชุมด้วย ClickUp Brain: วิธีบันทึกเสียงบน Zoom
สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมเวลาสำหรับประชุมของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการอภิปรายในห้องเรียนหรือบทเรียนออนไลน์ แล้วให้เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIถอดและสรุปเนื้อหาเหล่านั้นได้

ClickUp Meetings

ClickUp Meetingsทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย ด้วยการผสานการจัดการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรงนำเสนอวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง

ClickUp Meetings: วิธีบันทึกเสียงบน Zoom
ใช้ ClickUp Meetings เพื่อบันทึกโน้ต งาน และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดไว้ในที่เดียว

การเชื่อมต่อ ClickUp

นอกจากนี้ClickUp Integrationsยังเชื่อมต่อคุณกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโออย่าง Microsoft Teams และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม และติดตามการประชุมได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ไม่ต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มใช่ไหม?

การเชื่อมต่อ ClickUp: วิธีบันทึกเสียงบน Zoom
รวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกบนแพลตฟอร์มได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ลองใช้เทมเพลตการประชุม ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย มีโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดระเบียบงาน ติดตามเป้าหมาย และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ClickUp คือทางออก

การบันทึกเสียงบน Zoom สามารถทำงานได้ แต่เราต้องยอมรับว่า มันไม่ใช่โซลูชันที่ยืดหยุ่นหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด การควบคุมที่จำกัด ข้อจำกัดในการจัดเก็บ และปัญหาคุณภาพสามารถเปลี่ยนงานง่าย ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดได้

หากคุณกำลังมองหาวิธีฉลาดขึ้นในการบันทึก จัดระเบียบ และใช้บันทึกการประชุมของคุณอย่างแท้จริง ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ

ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถบันทึก แชร์ และจัดเก็บไฟล์เสียงและวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการแปลงการบันทึกของคุณเป็นบทถอดความที่สามารถค้นหาได้ ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ และเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp AI Notetaker ยังบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅