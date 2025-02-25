บล็อก ClickUp

13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Senior Content Editor
25 กุมภาพันธ์ 2568

เขื่อนชั่วคราวเปลี่ยนวิธีการสร้างสะพานของเรา, เครนหอคอยมอบเส้นขอบฟ้าที่เราเห็นในปัจจุบัน, และผนังกระจกไร้กรอบเปลี่ยนสถาปัตยกรรมให้กลายเป็นศิลปะ

การก่อสร้างได้เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมมาโดยตลอด แต่ยังมีหนึ่งด้านที่ยังคงล้าหลังอย่างดื้อดึง: การสื่อสาร

แม้ว่าวิธีการก่อสร้างจะก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่มีเพียง16% ขององค์กรก่อสร้างเท่านั้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการร่วมมืออย่างเต็มที่ ช่องว่างนี้อาจเป็นจุดอ่อนที่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายสูงในวงการที่ต้องการความแม่นยำและเวลาเป็นสำคัญ

แต่ข่าวดีก็คือ เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อ ร่วมมือ และเอาชนะความท้าทายต่างๆ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 13 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา หากคุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายด้านการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าที่เคย

⏰ สรุป 60 วินาที

ไม่ว่าคุณจะวางแผนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการทุกประเภท:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างและการทำงานร่วมกันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • Buildertrend: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานก่อสร้างแบบครบวงจร
  • Procore: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร
  • Fieldwire: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมในสถานที่
  • Houzz Pro: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทออกแบบและก่อสร้าง
  • Autodesk Build: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ
  • Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นได้ระหว่างทีม
  • Jobber: เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างขนาดเล็กและผู้รับเหมา
  • CoConstruct: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน
  • LetsBuild: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและรายงานความคืบหน้าในสถานที่
  • Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมภาคสนามและการดำเนินงานประจำวัน
  • หัวหน้าผู้รับเหมา: เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก
  • Knowify: เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมางานเฉพาะทางและผู้ประกอบวิชาชีพ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สื่อสารการก่อสร้าง?

เมื่อประเมินซอฟต์แวร์การสื่อสารในงานก่อสร้าง ควรสังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้แน่ใจว่าทีมสามารถแชร์การอัปเดต การอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่หรือในสำนักงาน
  • การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์: มองหาแพลตฟอร์มเดียวสำหรับจัดเก็บเอกสารโครงการ ตารางเวลา และการสื่อสาร เพื่อลดการแยกข้อมูลและความสับสน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีความเข้ากันได้กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรมจัดการโครงการ, งบประมาณ, และการจัดตารางเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ให้ทีมก่อสร้างสามารถเข้าถึงการอัปเดตและเครื่องมือได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาการออกแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ในหมู่สมาชิกทีมทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงพนักงานภาคสนาม
  • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสและสิทธิ์ผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปกป้องข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อน

ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด 13 อันดับ

นี่คือซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด 13 ตัวที่คุณต้องดูให้ดีก่อนเลือกใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างและการทำงานร่วมกันด้วย AI)

ClickUpทำให้ความซับซ้อนของการจัดการโครงการก่อสร้างง่ายขึ้นด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้อย่างสูง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการอนุมัติใบอนุญาต การติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือการประสานงานการตรวจสอบสถานที่ ClickUp มอบเครื่องมือให้กับทีมก่อสร้างของคุณเพื่อให้สามารถควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างละเอียดครบถ้วน

คุณสมบัติของมัน เช่น แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ดที่กำหนดเอง และเครื่องมือติดตามเวลา ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลไทม์ไลน์ งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป

Giuliano Peressini, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (CTO) ของ Casagrande,เน้นย้ำถึงคุณค่าของการร่วมมือ:

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีมากเสมอเมื่อใดก็ตามที่ต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหลายคนในเวลาเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่มีทีมต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีมากเสมอเมื่อใดก็ตามที่ต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหลายคนในเวลาเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่มีทีมต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

ความสามารถในการรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมก่อสร้าง ที่ซึ่งสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และลูกค้าต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างไม่ใช่แค่ความยืดหยุ่นเท่านั้น—แต่เป็นความลึกซึ้งของฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกแง่มุมของการบริหารโครงการก่อสร้าง นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้:

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUpช่วยให้การจัดการตารางเวลา, งาน, งบประมาณ, และใบอนุญาตง่ายขึ้น—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp
จัดการตารางเวลา, ใบอนุญาต, และงานต่าง ๆ อย่างราบรื่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในแพลตฟอร์มกลางเดียวด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและสร้างการพึ่งพาของงานได้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าความล่าช้าใดๆ ในสถานที่จะปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนทีมโดยทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสอดคล้องของผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ และพนักงานสำนักงานให้ทำงานตรงเวลา

ในความเป็นจริง, Cemex, บริษัทวัสดุก่อสร้างชั้นนำ,ลดระยะเวลาในการนำสินค้าสู่ตลาดลง 15%โดยการใช้โซลูชันของ ClickUp. นี่เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จมากมาย.

ความสามารถของ ClickUp ในการรวมการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างทุกขนาดช่วยให้การจัดการทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และโครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

คลิกอัพ แชท

นอกจากนี้ClickUp Chatยังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางสำหรับการสื่อสารของทีมคุณ ทีมงานภาคสนามสามารถแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ แจ้งปัญหาเร่งด่วน หรือพูดคุยเกี่ยวกับงานกับพนักงานออฟฟิศได้โดยตรง

เนื่องจากแชทเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องค้นหาเธรดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาข้อมูลสำคัญ

คลิกอัพ แชท
ร่วมมือกับทีมของคุณได้ทันทีเพื่อแบ่งปันการอัปเดต แก้ไขปัญหา และรักษาการเชื่อมต่อด้วย ClickUp Chat

คลิกอัพ ด็อกส์

การติดตามเอกสารโครงการ เช่น แบบแปลน ใบอนุญาต และรายงานการตรวจสอบ มักจะวุ่นวายClickUp Docsช่วยให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วยการสร้าง จัดเก็บ และแชร์ทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคน—ตั้งแต่ทีมงานภาคสนามไปจนถึงลูกค้า—สามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้

คลิกอัพ ด็อกส์
จัดเก็บและจัดระเบียบแบบแปลน สัญญา และรายละเอียดโครงการในเอกสารที่สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้ ด้วย ClickUp Docs

คลิป ClickUp

สำหรับงานที่ต้องการมากกว่าข้อความClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอได้

คุณต้องการแสดงวิธีการประกอบโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือเน้นประเด็นด้านความปลอดภัยหรือไม่? คลิปช่วยให้คุณสื่อสารรายละเอียดเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมหรือการแก้ไขปัญหา

คลิป ClickUp
บันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตหรือคำแนะนำสั้น ๆ เพื่อรักษาทุกคนให้อยู่ในหน้าเดียวกันด้วย ClickUp Clips

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp

การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยขจัดความเสี่ยงของการทำงานซ้ำซ้อน หากมีสองคนแก้ไขงานหรือเอกสารการออกแบบเดียวกัน ระบบจะแจ้งเตือนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความผิดพลาด

นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่บริหารงานที่มีงานซ้อนทับกันในกระบวนการทำงานก่อสร้าง

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนด้วย ClickUp Collaboration Detection

มุมมองใน ClickUp

ClickUp Viewsช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือไซต์งาน ใช้มุมมอง Gantt สำหรับการวางแผนโครงการระยะยาว มุมมองปฏิทินสำหรับลำดับความสำคัญประจำวัน หรือมุมมอง Kanban เพื่อติดตามกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองใน ClickUp
เลือกจากแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือกระดานงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในแบบที่เหมาะกับคุณด้วยมุมมองของ ClickUp

ClickUp Whiteboards

ClickUp ไวท์บอร์ดมอบวิธีการวางแผนผังไซต์, คิดค้นกระบวนการทำงาน, หรือแก้ไขปัญหาการออกแบบในรูปแบบที่มองเห็นได้. พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนร่วมกันในเซสชั่น, ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือกระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ.

ClickUp Whiteboard
วางแผนความคิดและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นภาพด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม

ความคิดเห็นใน ClickUp

ClickUp Assign Commentsช่วยเก็บความคิดเห็นและการอัปเดตงานไว้ในที่เดียว ติดแท็กสมาชิกในทีม มอบหมายงานติดตามผล และเชื่อมโยงการสนทนาไว้กับงานเฉพาะ เพื่อให้คุณไม่พลาดบริบทสำคัญ เป็นวิธีที่ง่ายในการเร่งกระบวนการอนุมัติและการอัปเดตในธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบอีเมลไปมาไม่รู้จบ

📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล

ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับงานของคุณแล้ว!

ความคิดเห็นใน ClickUp
ใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUp เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งการจัดการงานด้วยรายการตรวจสอบ การติดตามเวลา และป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นไร้รอยต่อ
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่ออัปเดตสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเสร็จสิ้นงานได้ทันที
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
  • เปิดใช้งานการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานภาคสนามสามารถอัปเดตงานและรักษาการสื่อสารให้ราบรื่นโดยไม่ต้องกลับไปที่สำนักงาน
  • ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานในวงการก่อสร้างเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ เพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาเท่านั้น ลดการรบกวนให้น้อยที่สุด

2. Buildertrend (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการก่อสร้างแบบครบวงจร)

บิลเดอร์เทรนด์
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrendเป็นแพลตฟอร์มที่จัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่ก่อนการขายไปจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างบ้าน ผู้ปรับปรุงบ้าน และผู้รับเหมาเฉพาะทาง ช่วยทำให้การจัดตารางเวลา การบริหารการเงิน และการสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้น

ทีมสามารถแชร์การอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์ ติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง และจัดการการส่งมอบวัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

พอร์ทัลลูกค้าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น มันให้ลูกค้าเห็นภาพที่โปร่งใสของไทม์ไลน์โครงการ การชำระเงิน และแม้กระทั่งรูปถ่ายความคืบหน้า ลดความจำเป็นในการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend

  • ใช้ การสื่อสารโครงการ เพื่อรวบรวมการสื่อสารและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงการพัฒนาของโครงการในที่เดียว
  • บันทึก บันทึกประจำวัน เพื่อจับและแบ่งปันความคืบหน้าของงานกับลูกค้าและสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ
  • รักษาเอกสารโครงการให้เป็นปัจจุบันและแบ่งปัน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานกับข้อมูลที่ล้าสมัย

ข้อจำกัดของ Buildertrend

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็ก

ราคาของ Buildertrend

  • จำเป็น: $499/เดือน
  • ขั้นสูง: $799/เดือน
  • ครบถ้วน: $1,099/เดือน

คะแนนและรีวิว Buildertrend

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

3. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)

โปรคอร์
ผ่านทางProcore

หากคุณเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย Procore เป็นตัวเลือกที่ดี

จุดแข็งของมันคือการรวมศูนย์กระบวนการสื่อสาร— ทีมสามารถติดตาม RFI, การส่งเอกสาร, และคำสั่งเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่แบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของโครงการ

คุณสมบัติบันทึกประจำวันของ Procore ช่วยให้ผู้จัดการภาคสนามสามารถบันทึกสภาพอากาศ แรงงาน และวัสดุได้เรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารกับทีมสำนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ยังผสานเครื่องมือทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ด้วย ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นงบประมาณ ใบแจ้งหนี้ และคำสั่งเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • ใช้ ศูนย์กลางการสื่อสารโครงการ เพื่อรวบรวมอีเมล, RFI, และข้อความทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มกลางลดการสื่อสารผิดพลาดในที่ทำงาน
  • แชร์ เอกสาร อย่างปลอดภัยกับทีมโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานจากเวอร์ชันล่าสุดของแผนงานหรือสัญญา
  • ใช้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที

ข้อจำกัดของ Procore

  • การตั้งราคาอาจสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
  • ต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มที่
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับไซต์งานระยะไกล

ราคาของ Procore

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,700+ รีวิว)

4. Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมในสถานที่)

ฟีลด์ไวร์
ผ่านFiel dwire

Fieldwire ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมงานภาคสนามและทีมงานในสำนักงาน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประสานงานในสถานที่จริง การจัดการงานก็ง่ายเช่นกัน ทีมงานสามารถสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากหน้างาน

การจัดการแบบแผนงานเป็นจุดเด่นที่โดดเด่น ซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดแผนการสื่อสาร ใส่คำอธิบายประกอบ และแชร์การอัปเดตได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานจากเวอร์ชันล่าสุด

รายการงานที่ต้องแก้ไขและรายการตรวจสอบการตรวจสอบของ Fieldwire ช่วยรักษาการควบคุมคุณภาพ ในขณะที่ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการเชื่อมต่อกับระบบอื่นจะจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ แต่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fieldwire

  • รักษาการสื่อสารให้ราบรื่นระหว่างสำนักงานและภาคสนามด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่อัปเดตอย่างถูกต้องจะถูกแชร์อยู่เสมอ
  • แชร์ ไฟล์โครงการ โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในเอกสารหรือแผนงาน
  • เปิดโอกาสให้ทีมสามารถอัปเดตและติดตามความคืบหน้าด้วย ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานภาคสนามสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • แชร์ รายงานโครงการ ทันที ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ล่าช้า

ข้อจำกัดของ Fieldwire

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ราคาของ Fieldwire

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 74 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: 104 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Fieldwire

  • G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "พิมพ์เขียว" มีที่มาจากเทคนิคการพิมพ์ในศตวรรษที่ 19 ที่เรียกว่ากระบวนการไซยาโนไทป์ ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เซอร์จอห์น เฮอร์เชล ในปี ค.ศ. 1842

5. Houzz Pro (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทออกแบบและก่อสร้าง)

Houzz Pro
ผ่านทางHouzz Pro

ผสานการจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าที่ทรงพลังในHouzz Pro ซึ่งเหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยและบริษัทออกแบบและก่อสร้าง. พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถดูการอัปเดตโครงการ, กำหนดเวลา, และรูปภาพความคืบหน้าได้, ลดความจำเป็นในการตรวจสอบบ่อยครั้ง.

เครื่องมือสร้างข้อเสนอเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างประมาณการที่ละเอียดและดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งลูกค้าสามารถอนุมัติได้ทางดิจิทัล ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นโครงการ Houzz Pro ยังมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางและจัดการผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้การทำงานร่วมกันในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Houzz Pro

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลแบรนด์มีความโปร่งใส
  • นำเสนอแนวคิดโครงการด้วยเครื่องมือออกแบบภาพ
  • แจ้งให้ลูกค้าและทีมงานทราบด้วยการใช้การแชร์ไทม์ไลน์
  • แชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วและขอการอนุมัติด้วยเครื่องมือการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Houzz Pro

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
  • ราคาอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาที่รับงานขนาดเล็ก

ราคาสำหรับมืออาชีพของ Houzz

  • จำเป็น: $149/เดือน
  • ข้อดี: $249/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจาก Houzz Pro

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: 4. 3/5 (980+ รีวิว)

6. Autodesk Build (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ)

Autodesk Build: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางAutodesk Build

Autodesk Build เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งผสานการจัดการงานก่อสร้างเข้ากับการร่วมมือด้านการออกแบบ

เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ระบบนี้รวบรวมเอกสาร RFI, เอกสารส่งมอบ, และการอัปเดตความคืบหน้าไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา เครื่องมือการร่วมมือในการออกแบบช่วยให้สถาปนิก, วิศวกร, และผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อแบบจำลองได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดความล่าช้าที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autodesk Build

  • รับการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์จากทีมภาคสนาม
  • แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างรวดเร็วด้วยการติดตามปัญหา
  • ผสานการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Autodesk เช่น AutoCAD และ Revit

ข้อจำกัดของ Autodesk Build

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทหรือโครงการขนาดเล็ก
  • ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Autodesk จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า

ราคาของ Autodesk Build

  • 145 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ราคาพิเศษสำหรับการใช้งานไม่จำกัดผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Autodesk Build

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

🧠 เกร็ดความรู้: การก่อสร้างตึกเบิร์จคาลิฟาใช้แรงงานมากกว่า 12,000 คนจากกว่า 100 สัญชาติ และเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาจากทั่วโลกกว่า 60 แห่ง ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในโครงการระดับโลกเช่นนี้

7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นได้ระหว่างทีม)

Wrike: ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางWrike

คุณบริหารโครงการก่อสร้างที่หลากหลาย แต่ละโครงการมีข้อกำหนดการจัดการโครงการเฉพาะหรือไม่?Wrikeเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ซึ่งเหมาะสำหรับคุณ

งานถูกจัดระเบียบไว้ในฮับต่าง ๆ ซึ่งทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และติดตามความคืบหน้าได้ ทำให้การสื่อสารไม่กระจัดกระจาย ความยืดหยุ่นของระบบช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับงานต่าง ๆ เช่น การติดตามการเสนอราคา หรือการขออนุมัติใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม Wrike ขาดเครื่องมือเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การจัดการแบบพิมพ์เขียว และอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อขนาดทีมเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เปิดใช้งานการสื่อสารเฉพาะงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง
  • สร้างภาพแผนงานโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบภาพอื่น ๆ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack และ Google Drive

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการก่อสร้างที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • มันอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อทีมขยายตัว

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Pinnacle: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบกระบวนการสื่อสารของทีมเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหายหรือล่าช้า

8. จ๊อบเบอร์ (เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างขนาดเล็กและผู้รับเหมา)

Jobber: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางJobber

Jobber ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้รับเหมาอิสระ มันทำให้การจัดตารางเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่างฝีมือและผู้รับเหมาเฉพาะทาง

ด้วย Jobber ผู้รับเหมาสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและทีมงานได้ตลอดเวลา ทีมงานสามารถจัดตารางงาน ส่งการอัปเดต และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดผ่านแอปเดียว เพื่อให้การสื่อสารราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

ศูนย์กลางลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถดูใบเสนอราคา, อนุมัติงาน, และชำระเงินได้สะดวก, ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความไว้วางใจ.

คุณสมบัติเด่นของ Jobber

  • สร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพพร้อมตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์
  • เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้รับเหมา
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการชำระเงินที่พลาด

ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง

การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง

  • คอร์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เชื่อมต่อ: $119/เดือนต่อผู้ใช้ (หรือ $169/เดือนสำหรับทีม; สูงสุดห้าผู้ใช้)
  • Grow: $199/เดือนต่อผู้ใช้ (หรือ $349/เดือนสำหรับทีม; สูงสุด 15 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของผู้ขาย

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)

9. CoConstruct (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน)

CoConstruct: ซอฟต์แวร์สื่อสารงานก่อสร้าง
ผ่านทางCoConstruct

ผู้รับสร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้านต่างเชื่อมั่นใน CoConstructซึ่งนำเสนอช่องทางการสื่อสารและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า การจัดการโครงการ และการติดตามทางการเงิน

พอร์ทัลสำหรับลูกค้าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ อนุมัติการเลือก และสื่อสารโดยตรงกับผู้รับเหมาได้

คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินด้วยการผสานรวมกับ QuickBooks
  • จัดการตารางเวลา งบประมาณ และการคัดเลือกด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ CoConstruct

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับเดสก์ท็อป

การกำหนดราคาของ CoConstruct

  • มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • PLUS: เริ่มต้นที่ $399/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว CoConstruct

  • G2: 4. 0/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (860+ รีวิว)

10. LetsBuild (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าและรายงานหน้างาน)

LetsBuild: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางLetsBuild

LetsBuild มุ่งเน้นการช่วยเหลือทีมก่อสร้างให้สามารถรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ด้วยการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และเครื่องมือรายงาน

แผนภูมิแกนต์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นความล่าช้าและปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์เด่นของ LetsBuild

  • แชร์เอกสารได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
  • บันทึกความคืบหน้าและอัปโหลดรูปภาพจากภาคสนามได้อย่างง่ายดาย
  • ทำให้การรายงานในสถานที่ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ LetsBuild

ราคาของ LetsBuild

  • LB Aproplan: ราคาที่กำหนดเอง
  • LB Geniebelt: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LetsBuild

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

11. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมภาคสนามและการดำเนินงานประจำวัน)

Connecteam: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับงานก่อสร้าง
ผ่านทางConn ecteam

คุณมีทีมขนาดใหญ่ที่ทำงานภาคสนามในหลายโครงการหรือไม่? Connecteam มีเครื่องมือสำหรับการสื่อสารพนักงาน การจัดการงาน และการติดตามเวลาทำงาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาที่จัดการตารางเวลาและแบ่งปันการอัปเดตกับทีมงานในสถานที่โดยตรงผ่านอุปกรณ์มือถือ. คุณสมบัติของระบบบันทึกเวลาด้วย GPS ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง ในขณะที่แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบช่วยให้การตรวจสอบและการตรวจสอบความปลอดภัยง่ายขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • จัดการงานและสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยการประกาศที่ได้รับการปรับปรุง
  • เข้าถึงแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้บนมือถือเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่
  • รับประกันความปลอดภัยด้วยแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบในตัวสำหรับการตรวจสอบและตรวจประเมิน

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ความสามารถในการบริหารโครงการขั้นสูงที่จำกัด
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

ราคาของ Connecteam

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
  • การสื่อสารพื้นฐาน: $35/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก; $0.6/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
  • การสื่อสารขั้นสูง: $59/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก; $1.8/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร: $119/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก; $3.6/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)

12. หัวหน้าผู้รับเหมา (เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก)

หัวหน้าผู้รับเหมา: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

หัวหน้าผู้รับเหมาครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง รวมถึงการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การประมาณราคา และการออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก

ด้วยเครื่องมือที่ผสานการทำงานกว่า 35 รายการ ทีมงานขนาดเล็กสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่บันทึกความปลอดภัยไปจนถึง RFI ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป

หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น

  • รักษาการปฏิบัติตามบันทึกความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้
  • ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกราคาที่ประหยัดซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • เพลิดเพลินกับการตั้งค่าที่ง่ายดายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งานใหม่

ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา

  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการใช้งานมือถือขั้นสูงที่จำกัด

ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา

  • พื้นฐาน: $49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มาตรฐาน: $99/เดือน (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
  • เพิ่มเติม: $155/เดือน (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
  • ข้อดี: $212/เดือน (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
  • ไม่จำกัด: $312/เดือน (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)

การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา

  • G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (670+ รีวิว)

13. Knowify (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมางานเฉพาะทางและผู้ประกอบวิชาชีพ)

Knowify: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับการก่อสร้าง
ผ่านทางKnowify

ผู้รับเหมาช่วงและผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น งานประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ สามารถค้นหาเครื่องมือเพื่อจัดการการเสนอราคา ติดตามต้นทุนงาน และสร้างใบแจ้งหนี้บน Knowify ได้ การติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและอยู่ในกรอบกำไรที่กำหนดไว้

แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานกับ QuickBooks ได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการทำงานทางบัญชีเป็นอัตโนมัติและขจัดปัญหาการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน เครื่องมือการจัดการตารางงานของ Knowify ช่วยให้ทีมงานสามารถบริหารจัดการงานหลายงานในหลายสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คุณสมบัติเด่นของ Knowify

  • ให้ทีมภาคสนามสามารถบันทึกเวลาทำงาน อัปเดตสถานะงาน และส่งรายงานค่าใช้จ่ายได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของพวกเขา
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อโครงการมีความเสี่ยงที่จะเกินงบประมาณ
  • เก็บเอกสารสำคัญ เช่น สัญญา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Knowify

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ราคาของ Knowify

  • คอร์: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $311/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Knowify

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

สร้างสภาพแวดล้อมการสื่อสารในทีมที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

การเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณช่วยหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย การพลาดกำหนดเวลา และการทำงานซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เครื่องมือทุกชิ้นที่เราได้กล่าวถึงที่นี่มีจุดเด่นของตัวเอง แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจร ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยากจะหาใครเทียบได้

ทำไม? เพราะ ClickUp ไม่ได้จัดการแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของคุณ—แต่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน มันเต็มไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถตัดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การส่งมอบโปรเจกต์ให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

สำหรับทีมก่อสร้าง ที่ทุกก้าวพลาดหมายถึงเวลาและเงิน ClickUp มอบความชัดเจนและควบคุมได้ในแพลตฟอร์มเดียว

ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และดูว่ามันเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร