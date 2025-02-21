13 ซอฟต์แวร์แผนผังเครือข่ายที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

การจัดการเครือข่ายองค์กรสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย
การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดอย่างง่ายเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว—โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเป็นระบบนิเวศที่ขยายตัวกว้างขวางของบริการคลาวด์, สภาพแวดล้อมแบบไฮบริด, ทีมที่ทำงานจากระยะไกล, และการพึ่งพาที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
หากไม่มีวิธีการที่ชัดเจนและมีพลวัตในการแสดงภาพระบบเหล่านี้ แม้แต่นักออกแบบเครือข่ายที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจประสบปัญหาในการรักษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายระบบได้
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์แผนผังเครือข่ายเข้ามามีบทบาท เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่แสดงการเชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ระบุจุดอ่อน และช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
การจัดการโครงการด้วยภาพนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและควบคุมรายละเอียดของสุขภาพเครือข่ายของคุณได้อย่างครบถ้วน
ในบล็อกโพสต์นี้ ผมจะแนะนำตัวอย่างแผนภาพเครือข่ายที่ดีที่สุด 13 ตัวอย่าง พร้อมซอฟต์แวร์—จัดอันดับตามการใช้งานจริงในองค์กร ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพเครือข่าย?
จากการวิจัยของฉัน นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์แผนผังเครือข่ายเชิงตรรกะที่ดี:
- การเชื่อมโยงข้อมูล: มองหาตัวเลือกในการเชื่อมโยงแผนผังกับแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น สเปรดชีต ฐานข้อมูล) เพื่อการอัปเดตแบบไดนามิก
- การรายงานและการจัดทำเอกสาร: ความสามารถในการสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมรายงานและคำอธิบายอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น
- ไลบรารีสัญลักษณ์ที่ครอบคลุม: คุณควรสามารถแสดงอุปกรณ์เครือข่ายที่หลากหลาย (เราเตอร์, สวิตช์, เซิร์ฟเวอร์, เวิร์กสเตชัน, ฯลฯ), บริการคลาวด์, และองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ได้
- การจัดวางและจัดแนวอัตโนมัติ: คุณสมบัติที่ช่วยจัดเรียงโหนดให้เป็นระเบียบโดยอัตโนมัติและปรับปรุงความอ่านง่ายนั้นมีประโยชน์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ควรสามารถลากและวางโหนด สร้างการเชื่อมต่อ และปรับแต่งภาพได้อย่างสะดวก
- การทำงานร่วมกันและการแบ่งปัน: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน, ตัวเลือกการส่งออกที่ง่าย (เช่น รูปภาพ, PDF, Visio), และตัวเลือกการแบ่งปันที่ปลอดภัยทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์แผนผังเครือข่ายที่ดีที่สุด 13 อันดับ
การจัดการเครือข่ายสมัยใหม่ต้องการเครื่องมือที่สามารถรับมือกับความซับซ้อนได้ในขณะที่ยังคงความสะดวกในการใช้งานไว้ได้ นี่คือคำแนะนำอันดับต้น ๆของฉันสำหรับซอฟต์แวร์แผนภาพเครือข่ายเช่นนี้ซึ่งได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางและนำไปใช้ในโลกจริงมาแล้ว:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำโครงการ งาน ความรู้ และการสนทนาของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
โซลูชัน IT และ PMO ของ ClickUpมอบการมองเห็นโครงการแบบครบวงจรและการจัดแนวเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่จำกัดตัวเองไว้เพียงการสร้างแผนผังขั้นพื้นฐานClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsสามารถผสานการทำงานกับระบบจัดการงานของคุณได้โดยตรง
แผนผังความคิดใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในเครือข่ายได้อย่างเป็นภาพ คุณสามารถสร้างเครือข่ายแบบลำดับชั้นได้โดยเริ่มจากโหนดกลาง (เช่น เซิร์ฟเวอร์หลัก) และขยายออกไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เราเตอร์ สวิตช์ และจุดปลายทาง
📌 ตัวอย่าง: ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถใช้ ClickUp Mind Map เพื่อวางแผนการขยายเครือข่าย โดยกำหนดแผนการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ใหม่
ในทำนองเดียวกัน Whiteboards ของ ClickUp มอบผืนผ้าใบแบบอิสระให้คุณสามารถวาด เชื่อมต่อ และใส่คำอธิบายประกอบองค์ประกอบเครือข่ายต่างๆ ได้ตามต้องการ ทีมไอทีสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ลากและวางไอคอนเพื่อแสดงอุปกรณ์ เพิ่มโน้ตติดสำหรับแก้ไขปัญหา และเชื่อมโยงชั้นเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างสะดวก
📌ตัวอย่าง: วิศวกรเครือข่ายสามารถใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อออกแบบโทโพโลยี LAN โดยทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ไฟร์วอลล์ ตัวกระจายโหลด และบริการคลาวด์มีปฏิสัมพันธ์กันในเครือข่ายทั้งหมด
ต่างจากเครื่องมือแผนภาพแบบคงที่ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็กสมาชิก และติดตามการอัปเดตภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันได้ เมื่อคุณสร้างแผนภาพเครือข่ายเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีม IT
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึงสี่เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่เก้าแพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
แม่แบบแผนผังเครือข่ายโครงการ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนี้โดยการเพิ่มการคาดการณ์ทรัพยากรและการประเมินความเสี่ยงเข้าไปในแผนผังเครือข่ายโดยละเอียดโดยตรง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างงานต่างๆ แต่ละองค์ประกอบของโครงการจะแสดงเป็นโหนด โดยมีการเชื่อมโยงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
ใช้เทมเพลตเพื่อวางแผนงานที่พึ่งพาอาศัยกันในตำแหน่งศูนย์กลาง และเข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกข้อมูลเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน หรือกำลังออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายใหม่ เทมเพลตนี้มอบกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่สร้างแผนผังเครือข่ายเท่านั้น—คุณกำลังสร้างกระบวนการทำงานอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติและปรับตัวได้เมื่อโครงการของคุณพัฒนาไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้มุมมอง ClickUpที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพเครื่องมือสำหรับติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและความคืบหน้าของงาน
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการด้วยเครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดหรือพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
- นำระบบการติดตามเวลาใน ClickUpมาใช้เพื่อตรวจสอบการใช้เวลาในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่รวบรวมตัวชี้วัดและภาพแสดงข้อมูลสำคัญของโครงการไว้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือและการตั้งค่าที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงฟีเจอร์พื้นฐานรู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำซ้ำงานเป็นครั้งคราว เพิ่มตารางลงในงาน หรือสร้างแผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการ ClickUp ก็สามารถจัดการได้ทั้งหมด ความยืดหยุ่นของ ClickUp ถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกทีม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อรักษาความเป็นระเบียบของคุณ! สร้างพื้นที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย โดยใช้โฟลเดอร์แทนส่วนต่างๆ ของเครือข่ายหรือสถานที่ต่างๆ และใช้ภารกิจแทนอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัว ใช้ย่อยภารกิจเพื่อบันทึกการกำหนดค่าอุปกรณ์เฉพาะ ที่อยู่ IP และรายละเอียดการเชื่อมต่อ
2. LucidChart (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของทีมแบบเรียลไทม์)
เครื่องมือการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ที่ทรงพลังของ LucidChart ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
สร้างเลนว่ายน้ำสำหรับบุคลิกผู้ใช้ที่แตกต่างกัน, วางแผนสถานการณ์, และเพิ่มการ์ดเรื่องราวที่มีรายละเอียดครบถ้วน—ในขณะที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายจากระยะไกล
คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยเทมเพลตเฉพาะทางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LucidChart
- ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อแผนภาพของคุณกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Google Sheets หรือ Excel สำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งแผนผังให้สวยงามตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและปรับปรุงแผนภาพจากชุดข้อมูล
- สร้างและบันทึกรูปร่างที่กำหนดเองสำหรับแผนภูมิที่ใช้บ่อยเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- ใช้ชั้นเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้แผนภาพหลักของคุณดูรก
ข้อจำกัดของ LucidChart
- คุณสมบัติอัตโนมัติที่จำกัด เช่น การค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ราคาของ LucidChart
- ฟรี
- รายบุคคล: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว LucidChart
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LucidChart อย่างไรบ้าง?
Lucidchart ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราสร้างภาพและสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เข้าใจง่ายทำให้การสร้างแผนภาพ แผนผัง และแผนผังความคิดที่น่าทึ่งเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติการทำงานเป็นทีมช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการแก้ไขเป็นคุณค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ไลบรารีเทมเพลตและรูปร่างที่มากมายหมายความว่าเราสามารถเริ่มสร้างได้ทันที
3. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ใช้ Windows เป็นหลักที่ต้องการการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง)
Microsoft Visio เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างไร้รอยต่อช่วยให้คุณสามารถแชร์แผนผังใน Teams และฝังลงในไซต์ SharePoint ได้อย่างง่ายดาย
ในขณะที่ Visio มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแผนภาพทางเทคนิค มันยังนำเสนอแม่แบบพื้นฐานสำหรับการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้และการแสดงภาพการเดินทาง
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากไลบรารีรูปร่างที่ครอบคลุมและเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อสร้างแผนภาพการไหลของผู้ใช้ได้ แม้ว่าเครื่องมือแผนที่เรื่องราวเฉพาะทางอาจมีฟีเจอร์ที่ตรงเป้าหมายมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- ทำงานพร้อมกันกับผู้ใช้หลายคนบนแผนภาพเครือข่ายทางกายภาพเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม
- สร้างแผนผังสถาปัตยกรรมคลาวด์ด้วยแม่แบบใหม่สำหรับ Azure และ Amazon Web Services
- ผสานแผนภาพทางวิศวกรรมได้อย่างง่ายดายโดยการนำเข้าไฟล์ DWG (ไฟล์แบบ)
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- ไม่สร้างแผนผังเครือข่ายโดยละเอียดจากการสแกนเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
ราคาของ Microsoft Visio
- ฟรีหนึ่งเดือน
- Visio Plan 1: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Visio Plan 2: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Visio Standard: $309.99 (ชำระครั้งเดียว)
- Visio Professional: $579.99 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Microsoft Visio
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
4. SolarWinds Network Topology Mapper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนที่เครือข่ายอัตโนมัติและการค้นหาอุปกรณ์)
แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อการทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเป็นหลัก แต่การติดตามการพึ่งพาระบบอย่างละเอียดของ SolarWinds Network Topology Mapper สามารถให้บริบทที่มีคุณค่าสำหรับการรวบรวมข้อกำหนดทางเทคนิคได้
มันสร้างแผนที่โครงสร้างพื้นฐานของคุณอย่างครอบคลุมด้วยการตั้งค่าด้วยตนเองเพียงเล็กน้อย
แผนที่โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นแผนผังเครือข่ายทางกายภาพและช่วยให้คุณเข้าใจข้อจำกัดและความพึ่งพาของระบบได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวางแผนฟีเจอร์ที่มีผลกระทบต่อระบบหรือบริการหลายระบบ
คุณสมบัติเด่นของ SolarWinds Network Topology Mapper
- กำหนดเวลาการส่งออกแผนที่ไปยังแพลตฟอร์ม Orion โดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งชื่อโหนด บทบาท ที่อยู่ IP และความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็น
- สร้างรายงานเกี่ยวกับพอร์ตสวิตช์, LAN เสมือน, ซับเน็ต และสินค้าคงคลัง
- ส่งออกแผนที่เครือข่ายไปยัง Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF และรูปแบบ PNG
- รองรับวิธีการค้นหาหลายรูปแบบ รวมถึง SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ SolarWinds Network Topology Mapper
- การกำหนดราคาอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ SolarWinds Network Topology Mapper
- ฟรี: สำหรับ 14 วัน
- แผนชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $1,882
SolarWinds Network Topology Mapper คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
5. Intermapper (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบเครือข่ายแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงภาพ)
Intermapper, คล้ายกับ SolarWinds, มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและแผนผังเครือข่ายเป็นหลัก
แม้ว่าจะไม่รองรับการสร้างเรื่องราวของผู้ใช้โดยตรง แต่ข้อมูลเชิงลึกของเครือข่ายภาพแบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อประสิทธิภาพและข้อจำกัดทางเทคนิคที่ต้องพิจารณาเมื่อเขียนเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับการปรับปรุงระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Intermapper
- แผนผังเครือข่ายของคุณเพื่อสร้างมุมมองแบบเรียลไทม์ของสภาพแวดล้อม IT ของคุณ พร้อมเลย์เอาต์และไอคอนที่ปรับแต่งได้
- ค้นหาและบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อผ่าน IP ในเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
- ส่งออกแผนที่ไปยังรูปแบบ Microsoft Visio และ SVG เพื่อการใช้งานเพิ่มเติม
- เข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกลโดยใช้ Intermapper Remote Access เพื่อการตรวจสอบที่ปลอดภัยจากทุกที่
ข้อจำกัดของอินเตอร์แมปเปอร์
- มุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังมากกว่าการสร้างแผนภาพที่ครอบคลุม
ราคาของอินเตอร์แมปเปอร์
- ฟรี: เป็นเวลา 30 วัน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Intermapper
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Intermapper อย่างไรบ้าง?
Intermapper เป็นเครื่องมือตรวจสอบ SNMP ที่ติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มทั่วไปส่วนใหญ่ (PC, Mac, Linux) ช่วยให้แผนก IT ของคุณสามารถสร้างแผนผังโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและตรวจสอบการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ยังช่วยระบุปัญหาและขอบเขตของการหยุดชะงักได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
Intermapper เป็นเครื่องมือตรวจสอบ SNMP ที่ติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มทั่วไปส่วนใหญ่ (PC, Mac, Linux) ช่วยให้แผนก IT ของคุณสามารถสร้างแผนผังโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและตรวจสอบการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ยังช่วยระบุปัญหาและขอบเขตของการหยุดชะงักได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
6. Network Notepad (เหมาะสำหรับการวาดผังเครือข่ายอย่างง่าย)
Network Notepad เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังเครือข่ายที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีลูกเล่นหรือฟีเจอร์ซับซ้อน (และค่าใช้จ่ายสูงที่มักมาพร้อมกับสิ่งเหล่านั้น)
ใช้เพื่อสร้างแผนภาพกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย แสดงให้เห็นการโต้ตอบของผู้ใช้กับองค์ประกอบของเครือข่าย
คุณสมบัติเด่นของ Network Notepad
- เลือกโหมดร่าง, ละเอียด, หรือละเอียดพิเศษเพื่อปรับปรุงกราฟิกและการพิมพ์
- หมุนข้อความและวัตถุไปยังมุมใดก็ได้โดยใช้ฟังก์ชันลากและหมุน
- เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัดในแผนผังและเข้าถึงได้ผ่านแท็บหน้าบนหน้าจอ
- รวมวัตถุหลายชิ้นเข้าด้วยกันเป็นวัตถุเชิงประกอบเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- เปิดใช้งานการจัดตำแหน่งอัตโนมัติสำหรับลิงก์เพื่อรักษาการเชื่อมต่อในแนวนอนและแนวตั้ง
ข้อจำกัดของ Network Notepad
- ขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่พบในเครื่องมือที่แข็งแกร่งกว่า
ราคาของ Network Notepad
- รุ่นมืออาชีพ: $56 (ใบอนุญาตใช้งานเดียว)
- รุ่นองค์กร: $63 (ใบอนุญาตเดียว)
- ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์: $77 (ใบอนุญาตเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Network Notepad
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
7. แผนผังแนวคิด (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความสัมพันธ์เชิงภาพระหว่างแนวคิดและไอเดีย)
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่ซับซ้อนจะชัดเจนขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังแนวคิด
แผนภาพ ConceptMap เป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เห็นภาพ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆ ในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร
เพียงอธิบายความคิดของคุณผ่านการแชท และระบบ AI จะสร้างแผนภาพแนวคิดอย่างมืออาชีพให้คุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมองเห็นความคิดที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผนผังแนวคิด
- จัดระเบียบงานโครงการและกำหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุงการร่วมมือของทีมในพื้นที่ทำงาน
- วางแผนและจัดโครงสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก บทความ หรือการนำเสนอโดยใช้แผนผังภาพ
- จัดระเบียบผลการวิจัยอย่างเป็นภาพเพื่อระบุความเชื่อมโยงและช่องว่างในความรู้
- ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของแผนผังแนวคิด
- ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำแผนที่เครือข่ายอย่างละเอียด
ราคาแผนผังแนวคิด
- บัญชีฟรี: 5 การสนทนา/วัน พร้อมเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมด
การให้คะแนนและรีวิวแผนผังแนวคิด
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
🧠เกร็ดความรู้: แผนผังเครือข่ายแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1969 เพื่อแสดงเครือข่าย ARPANET ซึ่งเป็นต้นแบบของอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน โดยในตอนแรกประกอบด้วยเพียงสี่โหนดที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ปัจจุบัน แผนผังเครือข่ายขององค์กรเดียวอาจมีโหนดมากถึงหลายพันโหนดเลยทีเดียว!
8. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย)
EdrawMaxมีตัวอย่างแผนผังที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมาตรฐานเอกสารเครือข่ายของตนได้
ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายและผลลัพธ์ระดับมืออาชีพทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเอกสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- ใช้แผนผังมากกว่า 210 ประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์บนผืนงานที่ไม่มีขีดจำกัด
- ส่งออกและแชร์แผนภาพได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและรูปแบบไฟล์ต่างๆ
- วาดได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันไม่ใช้งานง่ายเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางอื่น ๆ
ราคาของ EdrawMax
- แผนการสมัครสมาชิก: $35.99 (ครึ่งปี)
- แผนตลอดชีพ: $245 (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ: $312 (ชำระครั้งเดียว)
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง EdrawMax อย่างไรบ้าง?
EdrawMax เป็นซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่การพัฒนาแผนผังความคิด (Mindmaps) แผนที่กลยุทธ์ (Roadmaps) ไปจนถึงการจัดการกระบวนการทำงาน (Workflows) เป็นต้น แม้บางครั้งอาจมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ (โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งเวอร์ชันใหม่) แต่ทีมสนับสนุนทางเทคนิคยอดเยี่ยมและมักจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ
9. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วและง่ายดายพร้อมการทำงานร่วมกันบนคลาวด์)
SmartDraw มอบสมดุลที่น่าประทับใจระหว่างความเร็วและฟังก์ชันการทำงานสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ความสามารถในการทำแผนผังความคิดช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น พร้อมสนับสนุนการจัดทำเอกสารโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วน
ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแผนภาพต่างๆ ได้มากมาย รวมถึงแผนผังกระบวนการ แผนผังการตัดสินใจ แผนภาพ UML และแผนผังพื้นที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- สร้างแผนภาพจากข้อมูลโดยการเชื่อมต่อกับการตั้งค่า AWS หรือ Azure และนำเข้าข้อมูลจาก Jira เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผล
- เพิ่มประสิทธิภาพภาพที่มีอยู่โดยการเพิ่มข้อมูลลงในรูปร่างภายในแผนภาพของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- อาจไม่มีความลึกซึ้งเพียงพอสำหรับความต้องการเครือข่ายที่ซับซ้อน
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9. 95/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไซต์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
10. LanFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังเครือข่ายที่เรียบง่ายและเน้นเฉพาะจุดด้วยความซับซ้อนน้อยที่สุด)
ในฐานะซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับการสร้างแผนผังเครือข่าย LanFlow ช่วยสร้างแผนผังเครือข่าย LAN และระบบสื่อสารที่ละเอียด
ลากและวางไอคอนสำหรับคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์, และเวิร์กสเตชัน, เชื่อมต่อพวกมันด้วยการคลิก, เพิ่มข้อความ, และคุณจะได้แผนภาพเครือข่ายที่ง่ายแต่สะอาดพร้อมใช้งาน
มันจัดการเรื่องทางเทคนิคทั้งหมดให้คุณ รวมถึงการเชื่อมต่อเส้นและการจัดการรูปร่าง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ LanFlow
- ใช้ประโยชน์จากแผนภาพหลายประเภท รวมถึงแผนภาพบล็อก แผนผังขั้นตอน และแผนภาพเครือข่าย
- ใช้คำอธิบายประกอบข้อความได้ทุกที่บนแผนภาพ
- ใช้เทมเพลตสำหรับการสร้างแผนผังอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ LanFlow
- มีข้อจำกัดในแง่ของระบบอัตโนมัติและฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคา LanFlow
- ฟรี: เป็นเวลา 30 วัน
- ผู้ใช้เดียวถึง 9 ผู้ใช้: $99-$639
- 10-50 ใบอนุญาตผู้ใช้หลายราย: $679-2779
คะแนนและรีวิว LanFlow
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
11. Draw.io (เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันฟรีและโอเพนซอร์สที่มีความเข้ากันได้หลากหลาย)
อยากรู้ไหมว่าอะไรดีกว่าซอฟต์แวร์สร้างแผนผังเครือข่ายที่แข็งแกร่ง? ก็คือซอฟต์แวร์สร้างแผนผังเครือข่ายที่ทรงพลังและฟรี! Draw.io เป็นโอเพ่นซอร์สและใช้งานได้กับแทบทุกอย่าง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน รูปร่างที่กำหนดเองได้ และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ MS Teams ได้อย่างง่ายดาย ใช้เพื่อสร้างแผนที่เรื่องราวอย่างละเอียดและทำงานร่วมกันบนแผนผังเครือข่ายได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ร่วมมือกับทีมที่กระจายอยู่ผ่าน GitHub, GitLab และการเชื่อมต่อ Dropbox
- ดาวน์โหลดเวอร์ชันเดสก์ท็อปเพื่อความสามารถในการสร้างแผนผังแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Draw.io
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือซอฟต์แวร์ร่วมสมัย
ราคา Draw.io
- ฟรี
- Cloud: ราคาตามความต้องการ
- ศูนย์ข้อมูล: $6250-$13750 (สำหรับผู้ใช้ 500 ถึง 4000 คน)
คะแนนและรีวิว Draw.io
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Draw. io อย่างไรบ้าง?
Draw. io เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ฉันเลือกใช้ มันฟรี ใช้งานง่าย และคุณสามารถดาวน์โหลดแผนภาพของคุณในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นฟรีและโอเพนซอร์สเพื่อนำไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ไม่มีอะไรถูกล็อกไว้เบื้องหลังรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือการกำหนดราคาที่เอาเปรียบ หากคุณต้องการฟีเจอร์ระดับองค์กรเพื่อทำงานร่วมกับทีมขนาดใหญ่ คุณสามารถจ่ายเงินได้ แต่คุณสามารถใช้งานได้นานมากในเวอร์ชันฟรี
12. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนที่เรื่องราวแบบร่วมมือและเทคนิคการแสดงภาพแบบอไจล์)
ต้องการแผนผังเครือข่ายระดับองค์กรพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือไม่? เลือก Creately
เหมาะสำหรับทีมที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ คุณสามารถออกแบบผังเครือข่ายได้อย่างง่ายดายร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีขณะที่คุณวางแผนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เข้าถึงบอร์ดไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพและทีมขนาดเล็ก
- วางแผน ออกแบบ และจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและคลาวด์ในศูนย์กลาง
- จัดทำเอกสารและอำนวยความสะดวกในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและงานธุรการเพื่อความชัดเจนขององค์กร
ข้อจำกัดของ Creately
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด
ราคาของ Creately
- ทดลองใช้ฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด
- ส่วนบุคคล: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $149/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Creately อย่างไรบ้าง?
Canvas แบบไม่จำกัดของ Creately ให้พื้นที่มากมายแก่เราในการจัดระเบียบความคิด และเทมเพลตช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเรากำลังตั้งค่าโปรเจกต์ใหม่ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ของเรา เช่น Google Workspace ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเข้าถึงทุกอย่างสำหรับทุกคนในทีม เห็นได้ชัดว่า Creately ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการร่วมมือ และเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตผลมากขึ้นด้วยมัน
13. DIA (โซลูชันการสร้างแผนผังแบบเปิดที่เบามากและดีที่สุด)
ต้องการเครื่องมือสร้างแผนผังเครือข่ายที่ตรงไปตรงมาและโอเพนซอร์สใช่ไหม? DIA ช่วยให้การจัดวางเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยรูปทรงพื้นฐานและตัวเชื่อมต่อ
แม้ว่าจะไม่มีเทมเพลตหรูหรา แต่แนวทางที่เรียบง่ายของมันทำให้เหมาะสำหรับการวาดภาพเครือข่ายอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ DIA
- สร้างแผนภาพหลายประเภทจากรูปร่างที่มีอยู่ในตัว รวมถึงแผนผังการทำงาน แผนภาพเครือข่ายเชิงตรรกะ แผนภาพวงจร และแบบจำลอง UML
- ปรับแต่งวัตถุโดยการแก้ไขคุณสมบัติ เช่น ขนาด สี และรูปแบบเส้น
- จัดกลุ่มวัตถุหลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการและจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น
- พิมพ์แผนภาพข้ามหลายหน้าพร้อมการแบ่งหน้าอัตโนมัติ
- ทำงานกับแผนผังหลายรายการพร้อมกันในหน้าต่างแยกต่างหาก
ข้อจำกัดของ DIA
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่ได้รับการขัดเกลาเท่ากับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
การกำหนดราคา DIA
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ DIA
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ทำให้แผนผังเครือข่ายของคุณดีขึ้น 10 เท่า
ฉันเพิ่งแนะนำเครื่องมือสร้างแผนผังเครือข่ายที่ดีที่สุดให้คุณดูแล้ว
เครื่องมือแผนผังเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมองเห็นการเชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เพิ่มความชัดเจน และทำให้การจัดการระบบที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ผมเคยเห็นทีมที่เปลี่ยนแปลงการจัดการเครือข่ายของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงด้วยการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่ผสานการวาดแผนภาพที่แข็งแกร่งกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เมื่อทีมของคุณสามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงแผนภาพเครือข่ายได้โดยไม่มีความยุ่งยาก โครงการจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และปัญหาจะได้รับการแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
พร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสร้างแผนผังเครือข่ายที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น