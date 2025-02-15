วิธีรับมือกับความแตกต่างระหว่างคนรุ่น Z และมิลเลนเนียลในที่ทำงาน

ผู้จัดการทีมแนะนำโครงการใหม่ที่มีกำหนดเวลาที่เข้มงวด คนรุ่นมิลเลนเนียลกระโดดเข้ามาพร้อมที่จะร่วมมือและรับมือกับความท้าทาย ในขณะเดียวกัน พนักงานบางคนจากเจนซีหยุดชั่วคราวด้วยความสงสัยว่ามันจะส่งผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความยืดหยุ่นของพวกเขาอย่างไร
ไม่น่าแปลกใจเลยที่50% ของคนเจนซีปฏิเสธโครงการเพราะขัดแย้งกับความเชื่อส่วนตัวของพวกเขา เมื่อเทียบกับ 43% ของคนเจนวาย
ความแตกต่างระหว่างรุ่นสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับผู้นำทีมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการปรับรูปแบบวัฒนธรรมในที่ทำงานใหม่
ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง ClickUp คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่น สร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทั้งคนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z สามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⏰ สรุป 60 วินาที
การบริหารจัดการคนรุ่น Gen Z (เกิดระหว่างปี 1997–2012) และมิลเลนเนียล (เกิดระหว่างปี 1981–1996) ในที่ทำงาน? แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่านี่เป็นการสรุปแบบกว้างๆ แต่ก็มีประเด็นที่เป็นประโยชน์ที่ควรคำนึงถึงดังนี้:
- มิลเลนเนียล: มุ่งเน้นการเติบโต การทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ และผลกระทบทางสังคม
- เจเนอเรชั่น Z: ให้คุณค่ากับความยืดหยุ่น, สุขภาพจิต, การตอบกลับทันที, และความมั่นคงทางการเงิน
เพื่อจัดการกับทั้งสองรุ่นในที่ทำงานและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนและร่วมมือกัน นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการสามารถทำได้
- ยอมรับเทคโนโลยี: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUpTasks, แดชบอร์ด, และไวท์บอร์ด สำหรับการร่วมมือและการให้คำแนะนำ
- ส่งเสริมความยืดหยุ่น: สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดี และเสนอตารางการทำงานแบบผสมผสาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การเติบโตที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: เสนอเส้นทางอาชีพและโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและแพลตฟอร์มการทำงานที่ถูกต้อง คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่นและสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมสำหรับทุกคนได้
ใครคือมิลเลนเนียล?
มิลเลนเนียล หรือที่รู้จักในนามของเจเนอเรชั่นวาย หรือ Gen Y คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996. ช่วงเวลาดังกล่าวถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของพวกเขา และส่งผลต่อนิสัยการทำงานและคุณค่าของพวกเขา.
ปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุปลาย 20 ถึงต้น 40 ปี คนรุ่นมิลเลนเนียล—หรือที่มักถูกเรียกว่า 'ผู้บุกเบิกดิจิทัลรุ่นแรก'—เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากอินเทอร์เน็ตแบบ dial-up สู่สมาร์ทโฟน การสัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาความสามารถในการปรับตัวและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของพวกเขา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนังสือของวิลเลียม สเตราส์ และนีล ฮาว Generations (1991) เป็นหนังสือเล่มแรกที่ใช้คำว่า 'มิลเลนเนียล' พวกเขาคิดว่ามันเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นแรกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสหัสวรรษใหม่
ลักษณะของมิลเลนเนียล
นี่คือลักษณะทั่วไปบางประการที่กำหนดลักษณะของคนรุ่นนี้ในที่ทำงาน อีกครั้ง นี่เป็นเพียงข้อสังเกตทั่วไปที่อาจไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลทุกคนในสำนักงาน!
- เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี: เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในระดับสูง
- ระดับการศึกษา: การสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่จัดการหนี้สินนักศึกษาและเผชิญกับตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง
- ผลกระทบทางวัฒนธรรม: การเปิดรับความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนประเด็นทางสังคม เช่น ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แม้บางครั้งจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
- ความท้าทายทางเศรษฐกิจ: การเผชิญกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่จนถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้กำหนดเส้นทางอาชีพและความมั่นคงทางการเงินของพวกเขาเกือบ 40% อาศัยอยู่กับหรือเคยอาศัยอยู่กับพ่อแม่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ดี
🔍 คุณรู้หรือไม่? คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง MySpace และ Facebook ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อของผู้คนทั่วโลก
ค่านิยมในการทำงานและแรงจูงใจหลักของคนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลนำคุณค่าและแรงจูงใจที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่สถานที่ทำงาน ซึ่งส่งผลต่อวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อบทบาทและองค์กรของตน ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่ควรทราบ:
- เป้าหมายสำคัญกว่าเงินเดือน: คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับงานที่มีความหมายและสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง ภารกิจขององค์กรที่ชัดเจนจึงดึงดูดใจพวกเขามากกว่า
- มุ่งเน้นการพัฒนา: พวกเขาให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะและก้าวหน้าในสายอาชีพ มากกว่าสิทธิประโยชน์เพียงผิวเผิน
- ความต้องการในการโค้ช: คนรุ่นมิลเลนเนียลต้องการผู้นำที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อชี้แนะแนวทาง
- ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: บุคคลเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดีจากการได้รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องผ่านการสนทนาเป็นประจำเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา
- แนวทางที่เน้นจุดแข็ง: คนรุ่นมิลเลนเนียลมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งของตนเองแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับจุดอ่อน
- ผลกระทบทางสังคม: คนรุ่นนี้มีความโน้มเอียงไปหาบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
🔍 คุณรู้หรือไม่? นี่คือข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับคนรุ่นมิลเลนเนียล: คนรุ่นมิลเลนเนียลมีอัตราการว่างงานและงานต่ำกว่ามาตรฐานสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีเพียง29% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่มีงานทำเท่านั้นที่รู้สึกมีส่วนร่วมในงานที่ทำ ครึ่งหนึ่งของคนรุ่นมิลเลนเนียลกล่าวว่าพวกเขารู้สึกดีกับจำนวนเงินที่มีใช้จ่าย และมีน้อยกว่า 40% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ถูกจัดว่า 'ประสบความสำเร็จ' ในด้านใดด้านหนึ่งของความเป็นอยู่ที่ดีตามที่ Gallup กำหนด
ใครคือเจเนอเรชั่น Z?
เจเนอเรชั่น Z หรือที่เรียกกันว่า Gen Z หรือ Zoomers คือกลุ่มประชากรที่กำลังสืบทอดต่อจากมิลเลนเนียลและก่อนหน้าเจเนอเรชั่น Alpha กลุ่มนี้ประกอบด้วยบุคคลที่เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012 อย่างไรก็ตาม บางแหล่งข้อมูลระบุปีเกิดตั้งแต่ปี 1995 และขยายไปถึงปี 2010
ด้วยจำนวนประชากรประมาณ69.31 ล้านคนของเจเนอเรชั่น Zที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา พวกเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็น ดิจิทัลเนทีฟแท้ เนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตโดยปราศจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมดิจิทัลได้หล่อหลอมตัวตนของพวกเขา
ลักษณะของเจเนอเรชั่น Z
คนรุ่นเจนซีได้ประสบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนำไปสู่ลักษณะเฉพาะที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นจากคนรุ่นก่อนหน้า ต่อไปนี้คือลักษณะเด่นที่บ่งบอกถึงตัวตนของพวกเขา:
- เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี: พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาเก่งในด้านเทคโนโลยีและการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล
- ปฏิบัติได้จริงและคำนึงถึงการเงิน: คนเจนซีให้ความสำคัญกับความมั่นคงในงาน, ให้คุณค่ากับความมั่นคงทางการเงิน, และระมัดระวังในการเสี่ยง
- คุณค่าของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม: พวกเขาเฉลิมฉลองความหลากหลายในทุกรูปแบบ รวมถึงเชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม และแสวงหาสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในสังคมและที่ทำงานของพวกเขา
- มีความตระหนักทางสังคม: คนรุ่นนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยุติธรรมทางสังคม โดยคาดหวังให้สถานที่ทำงานแสดงจุดยืนในเรื่องเหล่านี้
- ความแท้จริง: คนรุ่น Z มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ชอบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและจริงใจมากกว่าพิธีการแบบดั้งเดิม
- ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต: แตกต่างจากคนรุ่นก่อน Gen Z เปิดใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
🧠 เกร็ดความรู้:คนเจนซีไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มี Wi-Fiและเกิดมาในยุคที่คำว่า 'ค้นหาใน Google' กลายเป็นคำตอบของทุกสิ่ง
ค่านิยมในการทำงานและแรงจูงใจหลักของเจเนอเรชัน Z
ในที่ทำงาน ลักษณะของเจเนอเรชั่น Z แสดงออกมาเป็นลำดับความสำคัญที่ไม่เหมือนใคร มาดูกัน:
- การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: พวกเขาแสวงหาบทบาทที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนและมอบความหมายในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
- ความยืดหยุ่น: คนรุ่น Gen Z ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น—การทำงานทางไกลและตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
- ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้: บุคคลเหล่านี้เติบโตจากโอกาสในการพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ พวกเขาชื่นชอบสถานที่ทำงานที่ลงทุนในด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม
- วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน: คนรุ่น Gen Z ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและให้คุณค่ากับความหลากหลายของมุมมองในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน
- การยอมรับและข้อเสนอแนะ: พวกเขาต้องการการยอมรับอย่างสม่ำเสมอสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาเพื่อรักษาแรงจูงใจและช่วยให้พวกเขาพัฒนา
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงาน Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเมื่อเลือกนายจ้าง โดย60% ระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น นอกจากนี้ พวกเขายังให้ความสำคัญกับโอกาสในการก้าวหน้า (32%) และการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน (21%) ในขณะที่ 17% ต้องการตัวเลือกการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกลมากขึ้น
ความคาดหวังในที่ทำงาน: คนรุ่นมิลเลนเนียล vs. คนรุ่นเจนซี
เมื่อพูดถึงความคาดหวังในที่ทำงาน คนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z นำค่านิยมและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันมาด้วย
คนทำงานรุ่นมิลเลนเนียล ซึ่งได้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจแบบกิ๊กและการพัฒนาของโซเชียลมีเดียในช่วงแรก มักจะให้ความสำคัญกับการเติบโตในสายอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกันและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม
คนรุ่น Z ที่เติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและความท้าทายทางเศรษฐกิจ ให้คุณค่ากับความมั่นคงในงาน ความยืดหยุ่น และสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคลของพวกเขา
มาดูกันว่ามุมมองของพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรและตรงกันที่จุดใดบ้าง 💭
|ลักษณะ
|คนรุ่นมิลเลนเนียล
|เจเนอเรชั่น Z
|ทัศนคติในการทำงาน
|ให้คุณค่ากับการสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และงานที่มีความหมาย
|ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน, มีความระมัดระวังต่อความเสี่ยงมากกว่า, และชอบการจัดการงานที่ยืดหยุ่น
|ความชอบในการทำงาน
|ชอบการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ; พวกเขาชอบการสังสรรค์ในที่ทำงาน
|โปรดสนับสนุนการทำงานแบบอิสระ พวกเขาสบายใจกับการปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากัน แต่โดยมากมักชอบทำงานคนเดียว
|รูปแบบการสื่อสาร
|สะดวกในการสื่อสารทั้งทางดิจิทัลและแบบพบปะโดยตรง
|พวกเขาชอบการให้ข้อเสนอแนะโดยตรงและแบบเรียลไทม์
|เป้าหมายในอาชีพ
|แสวงหาบทบาทที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล และเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนงานเพื่อโอกาสที่ดีกว่า
|มุ่งเน้นการเติบโตและการพัฒนาทักษะ; พวกเขามีแนวโน้มที่จะค้นหาโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย แต่ให้คุณค่ากับความมั่นคง
|การใช้เทคโนโลยี
|ใช้แพลตฟอร์มหลากหลายเช่น Facebook และ Instagram สำหรับการสร้างเครือข่ายและข้อมูล
|เน้นแพลตฟอร์มอย่าง TikTok, Instagram และ Snapchat สำหรับเนื้อหาสั้นที่น่าสนใจ
|ความชอบในการให้ข้อเสนอแนะ
|ขอบคุณสำหรับคำติชมที่สร้างสรรค์และสม่ำเสมอซึ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
|ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วและตรงประเด็นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายมากเกินความจำเป็น
|ความจงรักภักดีต่อองค์กร
|มักจะเปลี่ยนงานบ่อยเพื่อความสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลหรือการเติบโตในสายอาชีพ
|มีแนวโน้มที่จะอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงมากขึ้น แต่แสวงหาบทบาทที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เบบี้บูมเมอร์ (เกิดระหว่างปี 1946–1964) เป็นที่รู้จักในนาม "คนทำงานหนักรุ่นแรก" โดยเน้นความจงรักภักดี วินัย และการเติบโตในอาชีพระยะยาว ในขณะที่เจเนอเรชั่น Z ให้คุณค่ากับความยืดหยุ่น เบบี้บูมเมอร์มักจะอยู่ในตำแหน่งงานเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยมุ่งเน้นที่ความมั่นคงและความทุ่มเทให้กับบริษัท
ความใฝ่ฝันในอาชีพ
คนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการเติบโตในอาชีพและความสำเร็จส่วนบุคคล พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานบ่อยและมักมองหาบทบาทที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมอบโอกาสในการก้าวหน้า
เจเนอเรชั่น Z
คนรุ่น Gen Z ซึ่งถูกหล่อหลอมโดยสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและความปลอดภัยในการทำงานระยะยาว คนรุ่นนี้โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นจริงและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายทางการเงินในการเลือกอาชีพมากกว่า
แนวทางการเรียนรู้
คนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง เช่น การให้คำปรึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้
เจเนอเรชั่น Z
นักเรียนเจเนอเรชั่น Z ชื่นชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลออนไลน์และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
รูปแบบการสื่อสาร
คนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลมักนิยมใช้วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น อีเมลและการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ พวกเขาต้องการให้ข้อเสนอแนะถูกส่งมอบในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ เป็นทางการ และให้การสนับสนุนมากขึ้น
เจเนอเรชั่น Z
ในทางกลับกัน คนรุ่น Gen Z ชื่นชอบการส่งข้อความทันทีและแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ พวกเขาเติบโตได้ดีกับการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับที่รวดเร็วและเป็นกันเอง
สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลสนับสนุนความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยมักจะกำหนดขอบเขตเพื่อปกป้องเวลาส่วนตัวในขณะที่ยอมรับตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้ แต่พวกเขาไม่รังเกียจที่จะประนีประนอมความสนใจส่วนตัวเพื่อการทำงาน
เจเนอเรชั่น Z
อย่างไรก็ตาม คนรุ่น Gen Zมักจะมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยผสมผสานความสนใจทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวเข้าด้วยกัน แม้ว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น แต่พวกเขาก็คาดหวังให้มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนเช่นกัน
วิธีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจเนอเรชัน Z และมิลเลนเนียล
ในการบริหารจัดการแรงงานหลายรุ่น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจเนอเรชัน Z และมิลเลนเนียลเป็นสิ่งสำคัญ
การสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมช่องว่างนี้
ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับค่านิยมของคนทั้งสองรุ่น รวมถึงทุกสไตล์การทำงานและความชอบของแต่ละบุคคล 🤩
จากความต้องการของ Gen Zที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และโซลูชันที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี ไปจนถึงความชอบของมิลเลนเนียลที่มีต่อกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและข้อเสนอแนะที่ชัดเจน นี่คือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
มาสำรวจคุณสมบัติบางอย่างของซอฟต์แวร์ HR ของ ClickUpที่คุณสามารถใช้ได้
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksเป็นวิธีการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย แบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบโครงสร้าง ในขณะที่คนรุ่นเจนซีชื่นชมความโปร่งใส—แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานของพวกเขาส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณและเพิ่มวันที่ครบกำหนด คำอธิบาย และความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการโครงการสร้างงานที่เรียกว่า 'พัฒนากลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์' พวกเขาสามารถมอบหมายงานย่อยเช่นการวิจัยตลาดให้กับสมาชิกทีมที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ชื่นชอบข้อมูล ในขณะเดียวกัน พนักงานที่เป็นคนรุ่น Gen Z สามารถมุ่งเน้นไปที่การจับแนวโน้ม การสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย และการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา
แดชบอร์ด ClickUp
กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาความโปร่งใสอยู่หรือไม่?ClickUp Dashboardsทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ตั้งค่าแดชบอร์ดด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น กราฟ รายการงาน การติดตามเวลา และตัวติดตามเป้าหมาย คุณยังสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย
🎯 แก้ไขด่วน: คนรุ่นมิลเลนเนียลต้องการโครงสร้าง คนรุ่นเจนซีชอบความเร็ว ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อมอบสิ่งที่ทั้งสองกลุ่มต้องการ—ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
คุณยังสามารถฝังข้อมูลจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์อื่น ๆที่ทีมของคุณใช้ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีข้อมูลสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการสื่อสารที่ผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างแคมเปญการตลาด สมาชิกทีมที่เป็น Gen Z สามารถติดตามได้ว่าพวกเขากำลังล่าช้าในงานที่รับผิดชอบหรือไม่ โดยใช้วิธีการทำงานแบบเดี่ยวที่พวกเขาชื่นชอบ ในทางกลับกัน คนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาของทีมและติดตามความคืบหน้าโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบวิธีการที่ใช้งานง่ายและหลากหลายเพื่อทำให้การทำงานเป็นทีมน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการร่วมกันได้โดยไม่จำกัดสถานที่ ทั้งสองรุ่นสามารถทำงานเคียงข้างกัน เห็นว่าใครกำลังมีส่วนร่วมและมีการเพิ่มอะไรลงในกระดานในเวลาจริง
ไวท์บอร์ดสามารถแปลงทุกสิ่งที่อยู่บนกระดาน ไม่ว่าจะเป็นบันทึก รูปร่าง หรือรูปภาพ ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง เพียงคลิกเดียว ด้วยเครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น ปรับแต่งรูปแบบ หรือแม้แต่เชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ใกล้มือเสมอ
สำหรับคนรุ่น Gen Z ที่มีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแนวคิด การผสานรวมนี้ช่วยให้สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ โดยแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ทันที คนรุ่นมิลเลนเนียลที่มักจะเน้นการจัดโครงสร้างโครงการ จะชื่นชอบวิธีที่งานเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในแผนโครงการใหญ่ได้อย่างราบรื่นใน ClickUp
ClickUp Chat
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสื่อสารทีมและการจัดการโครงการในที่เดียว ทำให้การทำงานร่วมกันในที่ทำงานราบรื่นขึ้นคุณเบื่อกับการสลับระหว่างแอปแชทและเครื่องมือทำงานหรือไม่? Chat ช่วยให้คุณจัดการงาน แบ่งปันความคิด และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
แต่ละโปรเจกต์ รายการงาน หรือสถานที่ทำงานใน ClickUp จะมีช่องแชทเฉพาะของตัวเอง เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่ต้องการสนับสนุนอยู่เสมอ คนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถรับข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างอย่างเป็นมืออาชีพผ่านแอป ในขณะที่คนรุ่นเจนซีสามารถส่งข้อความถึงหัวหน้าโดยตรงเพื่อรับความคิดเห็นได้ทันที
การอัปเดตในช่องแชทจะสะท้อนในภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
📮ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างมากในการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ ClickUp!
ClickUp Chat ยังผสานการทำงานกับClickUp Brain ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นด้วยการสรุปบทสนทนาโดยใช้ AI สร้างงานใหม่จากข้อความแชทได้ทันที และให้คำตอบอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีม Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความสะดวกสบาย รวมถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ชื่นชอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงจากการพูดคุย
ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์งาน การแชร์อัปเดต หรือการเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอ ClickUp Chat ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการงานเท่านั้น แต่ยังมอบ ข้อมูลเชิงลึกและสรุปโดยใช้ AI ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในทีมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็วและมีหลายรุ่น คุณสมบัตินี้วิเคราะห์การสนทนา สรุปหัวข้อ และแปลงการอภิปรายให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที
- สำหรับเจเนอเรชั่น Z มันช่วยเร่งกระบวนการทำงานโดยลดการสร้างงานด้วยตนเอง ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
- สำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล, มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างชัดเจนและช่วยประหยัดเวลาในการสรุปและปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกัน
ตัวอย่าง: ในระหว่างการประชุมระดมความคิดของทีม ClickUp Brain จะสรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติและสร้างงานติดตามผลสำหรับทุกแนวคิดที่พูดคุยกัน ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดรายละเอียดใดๆ และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต ClickUp
เทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน วิธีการที่มีโครงสร้างช่วยสนับสนุนการสื่อสารในโครงการและกำหนดกระบวนการสื่อสารผ่านวิธีการต่างๆ บนงานประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ คุณยังได้รับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามงานในตัว เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บเอกสารและข้อความทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร และช่วยให้ทุกคนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของแรงงานในแต่ละช่วงวัย
การนำทางผ่านความแตกต่างระหว่างรุ่นระหว่างมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ในที่ทำงานช่วยสร้างทีมที่มีความร่วมมือและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งสองกลุ่มนำประสบการณ์ ความชอบ และลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันมาซึ่งช่วยกำหนดวัฒนธรรมและพลวัตในที่ทำงาน
ในฐานะผู้นำ คุณต้องรับรู้และแก้ไขความแตกต่างเหล่านี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและสามารถปรับตัวได้สำหรับทุกคนเพื่อให้ทุกคนสามารถเจริญเติบโตได้
📈 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: คุณทราบหรือไม่ว่าทีมที่มีคนหลายรุ่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 35%เมื่อพวกเขาใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUp Tasks เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?
มาดูวิธีที่คุณสามารถทำได้กัน 📃
ยอมรับเทคโนโลยี
คนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่นแซดเติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบทันที ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังโดยธรรมชาติว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพของตน บริษัทสามารถตอบสนองความคาดหวังนี้ได้โดยการนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ความจริงเสมือนสำหรับการฝึกอบรม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางดิจิทัล เช่น ClickUp มาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่เหล่านี้มีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขารู้สึกพร้อมสำหรับอนาคต
ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่ทำงานจากทุกที่. ผสานคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อทำให้กระบวนการทำงานแบบไม่พร้อมกันง่ายขึ้น, เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน, และสนับสนุนการป้องกันการหมดไฟอย่างจริงจัง.
แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรนี้รวมงาน, โครงการ และการสื่อสารไว้ที่เดียวเพื่อให้ตารางการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานยังคงเป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง และเทมเพลต
เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
ความยืดหยุ่นไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับคนรุ่น Gen Z และ Millennials แต่เป็นความคาดหวัง พวกเขาให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่อนุญาตให้พวกเขาปรับเปลี่ยนตารางเวลาและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ซึ่งรวมถึงการผสมผสานแง่มุมต่างๆ ในชีวิตส่วนตัว เช่น โซเชียลมีเดีย การดูแลตนเอง และงานอดิเรก เข้ากับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
บริษัทที่เสนอทางเลือกในการทำงานทางไกล, ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น, และสภาพแวดล้อมที่เน้นผลลัพธ์ โดดเด่นในฐานะนายจ้างที่น่าดึงดูดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและใส่ใจในไลฟ์สไตล์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:เพิ่มลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อให้งานสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของทีมคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียสละอิสระส่วนตัวและสามารถจัดตารางงานได้อย่างยืดหยุ่น
คุณค่าของสติปัญญาทางอารมณ์
คนรุ่น Z ให้คุณค่ากับผู้นำที่สามารถเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากขึ้น พวกเขาต้องการผู้จัดการที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลที่เข้าใจความต้องการ แรงจูงใจ และอารมณ์ของพวกเขา—ผู้นำที่สามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างความเป็นชุมชนได้ ความไว้วางใจเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการรักษาและสร้างความผูกพัน
ผู้นำที่รับฟัง เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นจากสมาชิกในทีมที่อายุน้อยกว่า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างภาพงานและกำหนดเส้นตายของคุณด้วย ClickUp เพื่อกระตุ้นให้ทีมตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงและหยุดพักเป็นประจำเพื่อป้องกันการหมดไฟ คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsสำหรับงานที่ใช้เวลามาก
คิดใหม่เกี่ยวกับการเติบโตในอาชีพและการให้คำปรึกษา
ทั้งสองรุ่นให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาตนเองมากกว่าเส้นทางอาชีพแบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความคาดหวังของพวกเขา คุณต้องเปลี่ยนไปสู่แนวทางส่วนบุคคลในการบริหารจัดการอาชีพ
สร้างโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อจัดการกับคนรุ่น Gen Z จับคู่คนรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยงที่เป็นคนรุ่น Millennial ที่มีประสบการณ์เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุน การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคลช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เสริมสร้างความมั่นใจ และช่วยให้พนักงานรุ่นใหม่สามารถนำทางเส้นทางอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คนรุ่น Gen Z ไม่ได้มองหาบทบาทที่เหมาะกับทุกคน พวกเขาเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับแต่งความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับจุดแข็งและความมุ่งมั่นของตนเอง การมอบโอกาสในการปรับแต่งงาน ซึ่งพนักงานสามารถกำหนดบทบาทของตนเองได้ สามารถเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งลดอัตราการลาออก
ดำเนินการให้มีการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ
จัดตั้งโครงการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ โดยให้พนักงานรุ่นใหม่ให้คำแนะนำแก่พนักงานรุ่นพี่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน พนักงานรุ่นพี่ก็แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมและทักษะการเป็นผู้นำ
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี้ช่วยส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจระหว่างรุ่น ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ตัวอย่างเช่น พนักงาน Gen Z ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถช่วยผู้จัดการรุ่น Millennial ในการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อย่างละเอียด ในทางกลับกัน ผู้จัดการจะสอนพนักงานเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp Dashboards
สร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งพนักงานทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน นำเสนอบอร์ดแสดงความคิดเห็นหรือกล่องรับข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ลังเลในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมีส่วนร่วมมากขึ้น
แนวทางนี้เสริมพลังให้กับความต้องการการยอมรับของเจเนอเรชัน Z ในขณะที่เคารพประสบการณ์ของมิลเลนเนียลในการจัดการกับพลวัตในที่ทำงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้ สมาชิกที่รู้สึกไม่สะดวกในการพูดในระหว่างการประชุมสามารถโพสต์ความคิดได้โดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ดที่แชร์ไว้
ยอมรับการมีส่วนร่วม
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีมอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จในการประชุมทีมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การยอมรับโซลูชันที่สร้างสรรค์ของพนักงาน Gen Z ในระหว่างการทบทวนโครงการ เป็นการยืนยันถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาและกระตุ้นให้คนรุ่นมิลเลนเนียลแบ่งปันความคิดเห็นของตน
🔍คุณรู้หรือไม่?คนรุ่นมิลเลนเนียลมากกว่าหนึ่งใน สี่รู้สึกหมดไฟกับงานปัจจุบันของพวกเขา สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บริษัทต่างๆ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
กลยุทธ์ในการสรรหาและรักษาบุคลากรเพื่อจัดการกับความแตกต่าง
การสรรหาและรักษาบุคลากรกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ให้อยู่กับองค์กรเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลที่พบได้บ่อยที่สุด กระบวนการนี้ต้องอาศัยแนวทางที่ละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับค่านิยมและความคาดหวังของพวกเขา ทั้งสองกระบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง และความสำเร็จในกระบวนการหนึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออีกกระบวนการหนึ่ง
คุณต้องนำมาใช้กลยุทธ์เช่นการสรรหาบุคลากรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคี. มาดูกลยุทธ์บางอย่างกันเถอะ. 💁
สร้างแบรนด์พนักงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แบรนด์นายจ้างที่น่าสนใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดผู้สมัครที่สอดคล้องกับคุณค่าและภารกิจขององค์กร. สื่อสารสิ่งที่ทำให้บริษัทแตกต่างออกไป ตั้งแต่วัฒนธรรมไปจนถึงสวัสดิการ. นี่คือวิธีที่นายจ้างสามารถดึงดูดบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและมุ่งมั่นอยู่กับองค์กรได้.
ความโปร่งใสในการสร้างแบรนด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรและลดอัตราการลาออกในช่วงแรกโดยการตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจโปรไฟล์ของผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด และการปรับปรุงกระบวนการให้กระชับเพื่อดึงดูดพวกเขา การสื่อสารที่สม่ำเสมอและโปร่งใสช่วยให้ผู้สมัครเข้าใจบทบาทและองค์กรอย่างชัดเจน ลดการไม่ตรงกัน
การคัดกรองผู้สมัครเพื่อความสอดคล้องทางวัฒนธรรมช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาพนักงานในระยะยาว
ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศที่ครอบคลุม
ประสบการณ์การเริ่มต้นงานเป็นสิ่งที่กำหนดบรรยากาศการเดินทางของพนักงานกับบริษัท กระบวนการเริ่มต้นงานที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งให้ความกระจ่าง ทรัพยากร และการสนับสนุน จะทำให้พนักงานใหม่รู้สึกมีคุณค่าและพร้อมตั้งแต่วันแรก
เมื่อผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และยังคงมุ่งมั่นต่อองค์กร
ให้แน่ใจว่ามีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้
แม้ว่าแรงจูงใจภายใน เช่น จุดมุ่งหมายและการเติบโต จะมีความสำคัญ แต่ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และสวัสดิการยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ และมอบสิทธิประโยชน์ที่มีความหมาย เช่น โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและแผนเกษียณอายุ สิ่งเหล่านี้จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความพึงพอใจในงานและการรักษาพนักงาน
มีส่วนร่วมผ่านการให้ข้อเสนอแนะและการยกย่อง
การให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาแรงจูงใจของพนักงานในทุกช่วงวัย Gen Z เติบโตได้ดีกับการได้รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ ในขณะที่คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบการได้รับการยอมรับต่อหน้าสาธารณชนในความสำเร็จ
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp เพื่อจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าการยอมรับและให้รางวัลเป็นไปอย่างทันเวลาและมีความหมาย
นอกจากนี้ยังสามารถทำได้ในทางกลับกันเช่นกันการทำแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มความพึงพอใจในที่ทำงานเป็นวิธีที่ดีในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ
นิยามใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างหลายรุ่นในที่ทำงานด้วย ClickUp
ด้วย ClickUp กลยุทธ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการสื่อสาร การติดตามโครงการ หรือการปรับแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวและรักษาความมีส่วนร่วมของพวกเขา
ด้วย ClickUp กลยุทธ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการสื่อสาร การติดตามโครงการ หรือการปรับแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวและรักษาความมีส่วนร่วมของพวกเขา
