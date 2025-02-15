บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets เพื่อการจัดการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 กุมภาพันธ์ 2568

Google Sheets เหมาะสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล แต่สามารถทำให้คุณช้าลงเมื่อคุณติดขัดในการแก้ไขสูตรหรือการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยตนเอง

Gemini ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ช่วยในการคำนวณ ข้อมูลเชิงลึก การทำงานอัตโนมัติ และคำแนะนำที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ Gemini ใน Google Sheets เพื่อทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นและประหยัดเวลา 💁

เราจะแนะนำทางเลือกที่สะดวกอีกทางหนึ่งด้วย, ClicmUp Brain!

⏰ สรุป 60 วินาที

Gemini ใน Google Sheets ช่วยให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้น, ทำให้สูตรเป็นอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์.

  • นี่คือวิธีการใช้งาน:
  1. เปิดใช้งาน Gemini: เปิดใช้งานใน Google Sheets และให้สิทธิ์การเข้าถึง
  2. สร้างตาราง: สร้างตารางที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำ
  3. สร้างสูตร: ขอสูตรคำนวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล: รับข้อมูลเชิงลึก สรุป และวิเคราะห์แนวโน้ม
  5. นำเข้าจาก Google Apps: ดึงข้อมูลจาก Google Docs, Drive และ Calendar
  6. สร้างแผนภูมิ: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
  7. บันทึกและปรับปรุง: จัดเก็บผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI และทำการปรับเปลี่ยน
  • Gemini ประสบปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน, ช้าลงเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่, มีขีดความสามารถในการสร้างแผนภูมิที่จำกัด, และมีขีดจำกัดการโต้ตอบต่อเดือนที่เข้มงวดที่ 500 ครั้ง
  • ClickUpมอบวิธีการจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย: ClickUp Brain: อัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้ม มุมมองตาราง: จัดระเบียบข้อมูลเหมือนสเปรดชีตด้วยคอลัมน์ที่ยืดหยุ่น การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อข้อมูลกับงาน เอกสาร และการสนทนา
  • ClickUp Brain: อัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้ม
  • มุมมองตาราง: จัดระเบียบข้อมูลเหมือนสเปรดชีตด้วยคอลัมน์ที่ยืดหยุ่น
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อข้อมูลกับงาน เอกสาร และการสนทนา
  • ClickUp Brain: อัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้ม
  • มุมมองตาราง: จัดระเบียบข้อมูลเหมือนสเปรดชีตด้วยคอลัมน์ที่ยืดหยุ่น
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อข้อมูลกับงาน เอกสาร และการสนทนา

วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets

ทำตามขั้นตอนโดยละเอียดเหล่านี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Gemini อย่างเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณใน Google Sheets 🎯

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Gemini

เปิด Google Sheets และเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ ค้นหา ไอคอน Gemini บน ริบบอน ให้สิทธิ์ Gemini ที่จำเป็นในการทำงานกับสเปรดชีตของคุณ

เข้าถึง Gemini ในฐานะส่วนเสริมของ Google Workspace ใน Sheets
ค้นหาไอคอน Gemini บนริบบอน

🧠 เกร็ดความรู้: นอกจากฟังก์ชันมาตรฐานแล้ว Google Sheetsยังให้คุณสร้างสูตร Google Sheetsแบบกำหนดเองโดยใช้ Google Apps Script ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างการคำนวณเฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างตาราง

ในแถบด้านข้างของ Gemini ให้พิมพ์คำสั่งหรือเลือกจากคำแนะนำที่แนะนำ เพื่อสร้างตาราง ให้คลิก สร้างตาราง หรือพิมพ์คำขอ เช่น สร้างตารางสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน

แทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการ และ Gemini จะสร้างตารางใน Google Sheetsให้โดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลลงในสเปรดชีตและใช้ตัวเลือก แปลงเป็นตาราง ที่ด้านล่างของหน้าจอได้อีกด้วย

Gemini AI แปลงข้อมูลเป็นตาราง
คลิกปุ่ม "แปลงเป็นตาราง" เพื่อให้ข้อมูลของคุณกลายเป็นตาราง
ดูตารางที่สร้างโดย Gemini Advanced
สร้างตารางจากข้อมูลของคุณด้วย Google Gemini

🔍 คุณทราบหรือไม่? Google Gemini ให้การเข้าถึงผ่าน API ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานความสามารถอันทรงพลังของ Gemini เข้ากับแอปพลิเคชันของตนได้ สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ธุรกิจและนักพัฒนาสามารถสร้างระบบอัตโนมัติและโซลูชันสำหรับGoogle Sheetsที่ปรับแต่งตามความต้องการ โดยอาศัยจุดแข็งด้านการประมวลผลภาษาและการสร้างภาพของ Gemini

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสูตรและวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้แถบด้านข้าง Gemini เพื่อขอสูตรเฉพาะโดยพิมพ์คำสั่งภาษาธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 'สร้างสูตรเพื่อคำนวณรายได้รวมจากคอลัมน์ A'เครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheetsจะสร้างสูตรและอธิบายส่วนประกอบของสูตรนั้น ทำให้เข้าใจและใช้งานได้ง่าย

พิมพ์คำถามเช่น 'รายได้เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 คืออะไร?' หรือ 'เน้นแนวโน้มในชุดข้อมูลนี้' Gemini จะประมวลผลข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึก สรุป และแนวโน้มของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ

Gemini จะตอบคำถามจากแถบด้านข้าง: วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets
ขอให้ Gemini วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Gemini เป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง Google และ DeepMind ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัย AI ชั้นนำของโลก DeepMind เป็นที่รู้จักจากการพัฒนาโมเดล AI ที่ล้ำสมัยที่สุดบางรุ่น เช่น AlphaGo

กรุณาตรวจสอบการวิเคราะห์ที่ให้ไว้
ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลของ Gemini

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เทคนิคที่ยอดเยี่ยมใน Google Sheetsคือการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเซลล์ตามค่าของเซลล์นั้น ๆ ได้ โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วไปที่ รูปแบบ > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กำหนดเกณฑ์ของคุณ เช่น 'มากกว่า 10' แล้วเลือกสไตล์การจัดรูปแบบเพื่อเน้นแนวโน้มข้อมูลที่สำคัญให้เห็นชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4: นำเข้าข้อมูลจาก Google Apps

ใช้คำสั่งเพื่อดึงข้อมูลจากแอป Google Workspace อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า 'นำเข้าตารางนี้จาก Google Docs' ใช้สัญลักษณ์ '@' เพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็วและนำเข้าไฟล์ใน Google Drive ของคุณเข้าสู่สเปรดชีตของคุณ คุณยังสามารถสร้างตารางเวลาตามข้อมูลในที่ทำงานของคุณได้

Gemini สามารถสร้างสูตรได้เช่นกัน
ขอให้ Gemini นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace

🧠 เกร็ดความรู้: ใช้ Google Sheets แบบออฟไลน์ได้โดยการเปิดโหมดออฟไลน์ใน Google Drive ฟีเจอร์นี้ช่วยชีวิตได้มากหากคุณต้องทำงานกับสเปรดชีตขณะเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 5: สร้างแผนภูมิ (จำกัด)

ขอให้ Gemini แนะนำแผนภูมิโดยพิมพ์คำขอ เช่น 'แนะนำแผนภูมิที่ดีที่สุดเพื่อแสดงข้อมูลนี้'

แม้ว่าการสร้างแผนภูมิอาจยังมีข้อจำกัดอยู่ แต่จะช่วยนำทางคุณไปสู่ประเภทและวิธีการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดข้อมูลของคุณ

ดูคำแนะนำในกล่องข้อความ: วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets
ขอให้ Gemini แนะนำประเภทแผนภูมิที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูลของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้ Excel อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกและปรับปรุงงาน

บันทึกผลลัพธ์ที่สร้างโดย Gemini เป็นประจำ เช่น ตารางและสูตร ลงในสเปรดชีตของคุณโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการรีเฟรช ตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ติดตามประกาศและการอัปเดตจาก Google เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงสำหรับ Gemini

⚙️ โบนัส:เข้าถึงชีทสูตรลัด Google Sheetsเพื่อวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างมืออาชีพ

ข้อจำกัดในการใช้ Gemini ใน Google Sheets

คุณต้องเข้าใจข้อจำกัดของ Gemini เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้อย่างเต็มที่และหาวิธีแก้ไขเมื่อจำเป็น

มาสำรวจข้อเสียหลักของการใช้ Gemini ใน Google Sheets กัน 👇

  • การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ประสบปัญหา: เมื่อใช้Google Sheets เป็นฐานข้อมูล จะไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้เพียงพอ แทนที่จะสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยตรง มักจะแนะนำสูตรคำนวณเท่านั้น ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดได้หากคุณต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ประสิทธิภาพช้าเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่: ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความล่าช้าในการทำงาน และในบางกรณี Gemini ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการขัดข้องในงานที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลัก
  • ความสามารถในการแสดงภาพที่จำกัด: คุณอาจพบว่าการสร้างแผนภูมิหรือกราฟที่มีความหมายนั้นทำได้ยาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจ
  • ข้อจำกัดการใช้งานอย่างเคร่งครัด: Gemini ใน Google Sheets มีขีดจำกัดการใช้งานต่อเดือนที่ 500 ครั้ง ซึ่งจะถูกรีเซ็ตทุกเดือน

🔍 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ Microsoft Excel ได้โดยตรงใน Google Sheets ซึ่งทำให้การเปลี่ยนระหว่างสองแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย Google Sheets ยังรองรับฟังก์ชัน Excel หลากหลายอีกด้วย

การใช้ AI และ Google Sheets ร่วมกับ ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ ตั้งแต่การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกับทีม ไปจนถึงการปรับปรุงรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

คลิกอัพ เบรน

ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวมกับเครือข่ายประสาทเทียมClickUp Brain แพลตฟอร์มนี้มอบโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น สร้างสรรค์ไอเดีย และปรับปรุงการตัดสินใจในทุกด้าน

ฟังก์ชันการทำงานของมันไม่เพียงแต่การจัดการข้อมูลและงานเท่านั้น ClickUp Brain สามารถสร้างเนื้อหาเช่นบทความบล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเอกสารทางการตลาดได้ในขณะที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์, น้ำเสียง, และโครงสร้างของเนื้อหา นอกจากนี้ยังวิเคราะห์เทรนด์, กลยุทธ์ของคู่แข่ง, และความชอบของลูกค้าเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีอิทธิพลมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนโดย AI ที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ

มุมมองตาราง ClickUp

ClickUp ยังมีฟีเจอร์ClickUp Table Viewสำหรับจัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบตาราง คล้ายกับสเปรดชีต แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า

มันช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์เพื่อแสดงรายละเอียดสำคัญ เช่น สถานะงาน วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ

ลองใช้มุมมองตารางของ ClickUp สำหรับอินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีต
ลองใช้มุมมองตารางของ ClickUp สำหรับอินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีต

ต้องการวิธีกรองงานอย่างรวดเร็วหรือไม่? ไม่มีปัญหาเลย. ใช้ตัวกรองเพื่อให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุด. ยิ่งดีกว่า, ทีมของคุณสามารถอัปเดตและจัดการงานได้พร้อมกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่พลาดอะไรเลย.

มาดูวิธีการใช้ ClickUp Brain ในมุมมองตารางกัน ⚒️

ขั้นตอนที่ 1: จัดระเบียบข้อมูลของคุณ

ไปที่หน้า หน้าแรก ในเวิร์กสเปซ ClickUp ของคุณ คลิกที่ มุมมอง เพื่อดูไอคอน มุมมองตาราง แล้วเลือกไอคอนนั้น การดำเนินการนี้จะแปลงข้อมูลของคุณให้เป็นรูปแบบคล้ายสเปรดชีต

เลือกมุมมองตาราง
เลือกมุมมองตาราง
จัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีต: วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets
จัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีต

ขั้นตอนที่ 2: เปิด ClickUp Brain

คลิก ถาม AI ที่มุมขวาบน

นี่จะปลดล็อกคุณสมบัติของ Brain ให้คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึก, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการจัดระเบียบข้อมูลภายใน Table View ของคุณได้

คลิกที่ตัวเลือก "ถาม AI" ที่มุมขวาบนของพื้นที่ทำงานของคุณ
คลิกที่ตัวเลือก "ถาม AI" ที่มุมขวาบนของพื้นที่ทำงานของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามการสำรวจของ McKinseyพบว่ามากกว่าสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามจากเกือบทุกภูมิภาค รายงานว่าองค์กรของตนกำลังใช้ AI

ขั้นตอนที่ 3: สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

ต้องการภาพรวมความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็วหรือไม่?

ขอให้ ClickUp Brain สรุปสถานะงาน ไฮไลต์งานที่ค้างอยู่ หรือแยกแยะการกระจายงาน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องคัดกรองข้อมูลด้วยตนเอง

ClickUp Brain สามารถสร้างตารางข้อมูลที่มีโครงสร้างตามงานของคุณได้เช่นกัน ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้ว ให้แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นโดยตรงภายในมุมมองตาราง

ขอให้ Brain ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ: วิธีใช้ Gemini ใน Google Sheets
ขอให้ Brain ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ

🔍 คุณรู้หรือไม่? AI เชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นตลาดมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 42% ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ AI เชิงสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างรายได้ซอฟต์แวร์ใหม่เพิ่มเติมอีก 280 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของ AI ต่อทุกอุตสาหกรรมในทศวรรษที่จะมาถึง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ปลั๊กอินและส่วนขยาย Google Sheets ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พลิกสถานการณ์ด้วย ClickUp

การใช้ Gemini ใน Google Sheets เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้งานข้อมูลเป็นระบบ, สรุปข้อมูล, สร้างสูตร, หรือทำให้เข้าใจชุดข้อมูลขนาดใหญ่.

แต่ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่นั้น ในขณะที่ Gemini ช่วยได้เพียงการวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลข้ามโครงการ ทีม และเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp

แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานนำเสนอระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงมุมมองตาราง ClickUp และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ควบคุมข้อมูลของคุณและลงทะเบียนบัญชี ClickUpฟรีวันนี้! ✅