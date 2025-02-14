บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 กุมภาพันธ์ 2568

การจดบันทึกการประชุมและเข้าร่วมการอภิปรายในเวลาเดียวกันนั้นเป็นเรื่องยาก โชคดีที่อุปกรณ์จดบันทึกด้วย AI อย่าง Plaud Note ได้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมาก อุปกรณ์เหล่านี้สามารถบันทึกเสียงและถอดเสียงเป็นข้อความได้ด้วย AI ขั้นสูง

อย่างไรก็ตาม Plaud Note เป็นอุปกรณ์จดบันทึกแบบกายภาพที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักการศึกษา แพทย์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่ต้องการบันทึกการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือการสนทนาทางโทรศัพท์

แต่แล้วการบันทึกการประชุมเสมือนจริงหรือการประชุมทางเว็บล่ะ? Plaud Note ไม่เหมาะสำหรับงานนี้. นอกจากนี้ มันยังไม่ได้แสดงรายการการกระทำที่สำคัญ. ดังนั้น คุณควรใช้อะไรแทน?

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้พูดถึงทางเลือก 10 อันดับแรกของ Plaud Note เพื่อช่วยคุณจัดการบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

⏰ สรุป 60 วินาที:

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Plaud Note ในปี 2025:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการโครงการ
  2. แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึกและงานต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง
  3. โคด้า: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประชุม
  4. Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว
  5. Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับการจับรายละเอียดในการประชุมกับลูกค้า
  6. Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล
  7. Bear: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มภาพร่างลงในบันทึก
  8. HiDock: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
  9. AudioPen: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
  10. FoCase REC: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ

โน้ตเพลอดคืออะไร?

Plaud Note เป็นเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก (ขนาดเท่าบัตรเครดิต) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อบันทึกการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ และการบรรยาย มีคุณสมบัติการบันทึกสองโหมด ช่วยให้คุณบันทึกเสียงรอบข้างและเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้พร้อมกัน

อุปกรณ์นี้ใช้โมเดล Whisper ของ OpenAI สำหรับการถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความ และใช้ ChatGPTเพื่อสรุปบันทึก Plaud Note มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม เช่น เคสแม่เหล็ก, อะแดปเตอร์ชาร์จ USB, และอะแดปเตอร์แปลง Type-C ทำให้เป็นเครื่องมือฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกและถอดเสียงเสียง

ข้อจำกัด 5 ประการของ Plaud Note

ดังที่เห็นได้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกือบทุกชนิด ประโยชน์มักมาพร้อมกับข้อเสียบางประการ ข้อจำกัดบางประการของ Plaud Note ได้แก่:

  • ความแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน: Plaud Note อาจเผชิญกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือแออัด เนื่องจากเสียงพื้นหลังอาจส่งผลต่อความชัดเจนของคำพูดและลดความแม่นยำของการถอดเสียงด้วยระบบ AI
  • การสนทนาที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค: อุปกรณ์อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงบทสนทนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือซับซ้อนสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการสรุปหรือความเข้าใจ
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่ำ: สำหรับการใช้งานนอกสถานที่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจเป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่ยาวนานหรือระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: เนื่องจาก Plaud Note บันทึกการสนทนา ผู้ใช้อาจมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะวิธีการจัดเก็บหรือการส่งข้อมูล

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note ในปี 2025

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note พร้อมกลยุทธ์และคุณสมบัติการจดบันทึกที่แตกต่างกัน:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการโครงการ)

สรุปบันทึกการประชุมด้วย ClickUp Brain
สร้างสรุปบันทึกการประชุมและรายการดำเนินการด้วย ClickUp Brain

สมมติว่าคุณใช้ Plaude Note เพื่อบันทึกการประชุมกับลูกค้า ระหว่างการประชุม คุณเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมกดปุ่มบันทึกหรือแบตเตอรี่ของ Note กำลังจะหมด ประเด็นสำคัญไม่ได้ถูกบันทึกไว้ และคุณจะต้องพยายามนึกย้อนความจำเพื่อเขียนรายการที่ต้องดำเนินการในภายหลัง

ClickUpช่วยคุณประหยัดเวลาจากความยุ่งยากนี้. นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการบันทึกและจัดการโครงการไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI.

ClickUp's AI Notetakerผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ในการประชุม, บันทึกการสนทนาทั้งหมดของการประชุม, และสร้างสรุปอัจฉริยะซอฟต์แวร์บันทึกโน้ตด้วยAI นี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการแสดงรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วย วิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องอ่านบันทึกการประชุมหรือสรุปเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องทำต่อไป

ทางเลือกสำหรับ Plaud Note: ClickUp's AI Notetaker

เดี๋ยวก่อน มันน่าสนใจกว่านั้นอีก! คุณสามารถ เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดให้เป็นงานและติดตามได้ใน ClickUp ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ บันทึกการประชุม ไฟล์เสียง และสรุปจะถูกบันทึกไว้ในClickUp Docsเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้โดยตรงภายใน Docs

ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการบันทึกการประชุม
จัดการบันทึกการประชุมและสรุปใน ClickUp Docs

ต้องการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างจากบันทึกการประชุมของคุณหรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านเอกสารทั้งหมด เพียงใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะในบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงไฟล์เสียง สรุปการสนทนาในการประชุม และแปลบันทึกได้อีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับจดบันทึกความคิดและไอเดีย ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถ จดบันทึก จัดรูปแบบให้ถูกต้อง แปลงเป็นงาน และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ

ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นจัดการบันทึกการประชุมหรือไม่? ลองใช้เทมเพลต ClickUp ดูสิเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบแนวทางและบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว

เพื่อจัดระเบียบบันทึกส่วนตัว ให้ใช้เทมเพลตบันทึกคอร์เนลล์ของ ClickUpซึ่งมีรูปแบบตารางง่าย ๆ สำหรับจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpยังเหมาะสำหรับการสร้างคลังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลของโครงการอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างงานจากบันทึกการประชุมและติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
  • รับสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการที่โพสต์ในแชทด้วย ClickUp Brain
  • จดบันทึก จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการดำเนินการด้วยClickUp Meetings
  • ตั้งการแจ้งเตือนความคิดเห็นและการสนทนาด้วยClickUp Remindersเพื่อไม่ให้พลาดการสนทนาหรือการติดตามผลที่สำคัญ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่นๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการผสานรวมกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่างๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน

นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานได้เท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน

เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากAI สำหรับบันทึกการประชุม!👇

2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึกและงานต่างๆ)

Plaud Note ทางเลือก: Notion สำหรับการรวมบันทึกและงานต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง
ผ่านทาง Notion

Notion เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึก ติดตามงาน และสร้างรายการตรวจสอบ คุณสามารถใช้เพื่อ รวมบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการไว้ที่เดียว จัดการบันทึกการประชุม และอัปเดตรายการงาน เพื่อให้ทั้งทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

ปรับแต่งเทมเพลตบันทึกการประชุมหรือเอกสาร Notion ง่ายๆ เพื่อจดบันทึกสดระหว่างการประชุม นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ของ Notion จะ แสดงรายการสิ่งที่ต้องทำ และข้อมูลสำคัญจากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Plaud Note Notion ไม่บันทึกการประชุม ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีทั้งฟีเจอร์จดบันทึกและการจัดการโครงการ Notion อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างและแชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมทีม
  • สร้างสรุป ตาราง หรือรายการสิ่งที่ต้องทำจากบันทึกด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Notion
  • โปรดดูบันทึกการประชุมควบคู่ไปกับงานโครงการ
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Notion

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • Notion ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความล่าช้า

ราคาของ Notion

  • แผนฟรี
  • แผนพลัส: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • แผนธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ Notion อย่างแท้จริงในการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉัน มันมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ—คุณสามารถสร้างบันทึก จัดการโครงการ สร้างฐานข้อมูล และจัดระเบียบงานทั้งหมดในที่เดียว ฉันชอบที่มันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเป้าหมาย บันทึกการประชุม หรือวางแผนเนื้อหา

ฉันใช้ Notion อย่างแท้จริงในการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉัน มันมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ—คุณสามารถสร้างบันทึก จัดการโครงการ สร้างฐานข้อมูล และจัดระเบียบงานทั้งหมดในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเป้าหมาย บันทึกการประชุม หรือวางแผนเนื้อหา

3. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประชุม)

บันทึกการยกย่องทางเลือก: บทสรุปสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประชุม
ผ่านทาง บทส่งท้าย

Codaเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการบันทึกการประชุมข้อมูลโครงการ และรายการที่ต้องดำเนินการได้ในที่เดียว คุณสามารถ ใช้เทมเพลตที่มีบล็อกสำเร็จรูป เช่น ตารางลงคะแนนเสียง เพื่อบันทึกการตัดสินใจในการประชุมได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตการจดบันทึกของCoda ยังมาพร้อมกับอีโมจิสำหรับบันทึกความรู้สึกของผู้เข้าร่วมและใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ขณะที่คุณจดบันทึกการประชุมสด เครื่องมือ AI ของ Coda จะวิเคราะห์ประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติและไฮไลต์ไว้ที่ด้านบนของเอกสาร คุณสามารถเชื่อมต่อ Zoom, Google Calendar และ Teams เพื่อจัดการการประชุมและการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • แชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าโดยการส่งอีเมลโดยตรงจากเอกสารบันทึก
  • สร้างภาพบันทึกการประชุมด้วยเทมเพลตสรุป
  • สร้างตารางเพื่อบันทึกประเด็นการดำเนินการด่วนที่ได้หารือกันในการประชุม

ข้อจำกัดของโคดา

  • ไม่มีบริการถอดความการประชุมหรือแปลบันทึก

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $36/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?

มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ Miro, Google Sheets/Docs/ฯลฯ แทรกภาพ ลิงก์... ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเคยใช้มา บางฟีเจอร์และความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องหาวิธีใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ Miro, Google Sheets/Docs/ฯลฯ แทรกภาพ ลิงก์... ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเคยใช้มา บางคุณสมบัติและความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องหาวิธีใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

✨ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 95% ของผู้เชี่ยวชาญเปิดรับให้AI อวตารเข้ามาทำหน้าที่ในงานประชุม นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ AI ในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกส่วนตัว)

ทางเลือกสำหรับ Plaud Note: Obsidian สำหรับการจดบันทึกส่วนตัว
ผ่านทาง Obsidian

Obsidian เป็นเครื่องมือจดบันทึกส่วนตัวและจัดการความรู้ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ ใช้ภาษา Markdown ที่เรียบง่าย ทำให้การสร้างแผนผังความคิดสำหรับบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายและสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันได้

สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักคิดที่ต้องการ มองเห็นและเชื่อมโยงแนวคิด Obsidian ยังช่วยให้คุณ จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้แท็ก คุณสามารถลากและวางบันทึกเพื่อเพิ่มไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • มองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างโน้ตผ่านกราฟแบบโต้ตอบ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความสัมพันธ์ในฐานความรู้ของคุณ
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยปลั๊กอินและธีมที่หลากหลาย และปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • บันทึกทุกบันทึกไว้ในเครื่อง ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การค้นหาของ Obsidian ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้เชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา และความสามารถในการเชื่อมโยงโน้ตและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวนั้นทำให้มันมีประโยชน์มาก ชุมชนผู้ใช้มีขนาดใหญ่มากจนอาจรู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากมีปลั๊กอินให้เลือกมากมายจนควบคุมไม่ไหว

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา และความสามารถในการเชื่อมโยงโน้ตและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวนั้นทำให้มันมีประโยชน์มาก ชุมชนผู้ใช้มีความหลากหลายจนน่าทึ่งเพราะปลั๊กอินที่มีอยู่มากมายอาจทำให้จัดการยากได้

🧠 คุณรู้หรือไม่? Obsidian มีปลั๊กอินชุมชนมากกว่า 500 รายการ คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเหล่านี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การผสานระบบจัดการงานไปจนถึงการแสดงผลโน้ตในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย

5. Avoma (ดีที่สุดสำหรับการจับรายละเอียดในการประชุมกับลูกค้า)

ทางเลือกสำหรับ Plaud Note: Avoma สำหรับการบันทึกข้อมูลในระหว่างการประชุมกับลูกค้า
ผ่านทาง Avoma

Avoma เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud สำหรับธุรกิจที่ต้องการผู้ช่วยประชุมที่ใช้ AI โดยอัตโนมัติในการบันทึกการโทรขาย, ถอดเสียงการประชุมและการโทรแบบเรียลไทม์, และสร้างบทสรุปอัจฉริยะเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ของ Avoma ยังสามารถ ตรวจจับหัวข้อสำคัญที่พูดคุยในการประชุมกับลูกค้าโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคุณ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดจำเสียงพูดการถอดเสียงด้วย AI การจัดการวาระการประชุม และการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ Avoma ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, HubSpot และ Zendesk Sell

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • ทำให้การประชุมของทีมที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น การจัดการวาระการประชุม และการประชุมทางวิดีโอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยบันทึกแบบเรียลไทม์ รายการที่ต้องดำเนินการและการจัดการงาน
  • ขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการติดตามคำหลักเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่ถูกต้องของการถอดเสียงแบบเรียลไทม์

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ปัญญาในการสนทนา: 69 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?

Avoma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพราะช่วยลดความจำเป็นในการจดบันทึกอย่างละเอียดระหว่างการประชุม (หรือแทบจะไม่ต้องจดบันทึกเลย) มันสามารถจับข้อความสนทนาในระหว่างการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสรุปประเด็นสำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรและในโทนใด

Avoma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพราะช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกอย่างละเอียดระหว่างการประชุม (หรือแทบจะไม่ต้องจดบันทึกเลย) มันสามารถจับข้อความสนทนาจากการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปประเด็นสำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรและในโทนใด

📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม

อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!

6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล)

ทางเลือกของ Plaud Note: Evernote สำหรับการจดบันทึกดิจิทัล
ผ่านทาง Evernote

Evernote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพ ไฟล์ PDF และใบเสร็จรับเงิน เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันช่วยให้คุณ จัดระเบียบด้วยฟีเจอร์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การแนบไฟล์ และฟีเจอร์การแจ้งเตือน นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Evernote ยังช่วยให้คุณจดบันทึกการประชุมและแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเพิ่มคำค้นหา, ชื่อเรื่อง, วันที่, และแท็กให้กับบันทึกของคุณได้ และสร้างตัวกรองเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว. Evernote ยังช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกไว้เป็นบันทึกได้ ทำให้คุณมีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว. คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดคือความสามารถในการสร้างงานภายในบันทึกของคุณเพื่อให้ได้บริบทที่ดีขึ้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ใช้การค้นหาที่ทรงพลังพร้อม OCR เพื่อค้นหาข้อความในบันทึก รูปภาพ และไฟล์แนบได้อย่างรวดเร็ว
  • ซิงค์บันทึกข้ามทุกอุปกรณ์ ให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกที่
  • ดูบันทึกของคุณได้ทุกเมื่อด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • คลิปเว็บเพจและบทความแล้วเพิ่มลงในบันทึกของคุณเพื่อสร้างฐานความรู้

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของตนแบบออฟไลน์ได้

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • Evernote Premium: $7. 99 ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?

การรวบรวมบันทึกในรูปแบบโน้ตได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่งนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนับว่าน่าประทับใจอย่างยิ่ง เราสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้สูง ในขณะที่ยังคงติดตามบันทึกจำนวนมากสำหรับแต่ละเหตุการณ์เฉพาะ และจัดระเบียบด้วยสมุดบันทึกและแท็กเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องค้นหาได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติ การทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลเดียวกันและอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การประชุม หรือกิจกรรมประจำวัน ก็เป็นเรื่องง่ายด้วย Evernote

การรวบรวมบันทึกในรูปแบบโน้ตได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่งนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ เราสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไว้ได้ ในขณะที่ยังคงติดตามบันทึกจำนวนมากสำหรับแต่ละเหตุการณ์เฉพาะ และจัดระเบียบด้วยสมุดบันทึกและแท็กเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องค้นหาได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องปกติ การทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการโครงการ การประชุม และกิจกรรมประจำวันนั้นเป็นเรื่องง่ายด้วย Evernote

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกจากวิดีโอ?

7. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มภาพร่างลงในบันทึก)

Bear: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มภาพร่างลงในบันทึก
ผ่านทาง หมี

Bear เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและสวยงามสำหรับผู้ใช้ Apple ช่วยให้คุณจดบันทึกและจัดระเบียบความคิด งาน และโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความ รูปภาพ ตาราง และรายการสิ่งที่ต้องทำในบันทึกเดียว Bear ใช้การจัดรูปแบบ Markdown ทำให้การจัดรูปแบบและจัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายและยืดหยุ่น

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ เพิ่มภาพร่างลงในบันทึกของคุณโดยใช้ Apple Pencil หรือนิ้วของคุณ ต้องการส่งออกบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นหรือพิมพ์ออกมาหรือไม่? ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF, Word doc, HTML หรือ JPG

คุณสามารถ สร้างบันทึกเสียงหรือเพิ่มข้อความลงในบันทึกที่มีอยู่แล้วบน Bear โดยใช้เสียงของคุณบน Apple Watch Bear จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความภายในบันทึกนั้น

คุณสมบัติเด่นของ Bear

  • เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสวยงามสำหรับการจดบันทึกที่ง่ายดาย
  • ใช้ OCR เพื่อดึงข้อความจากภาพและไฟล์ PDF เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • นำเข้าและส่งออกบันทึกได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • เพิ่มบันทึกในภาษาต่างๆ พร้อมรองรับหลายภาษา
  • เข้ารหัสบันทึกเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของหมี

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น

การตั้งราคาแบบหมี

  • ฟรี
  • ข้อดี: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: หมายเหตุ: มีรีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่แอป Bear ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา ดังนั้นจึงมีสิ่งรบกวนน้อยมากหากคุณใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึก แนวคิด หรือสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ มันใช้งานง่ายมาก มีการปรับแต่งมากมาย และยังมีทางลัดคีย์บอร์ดมากมายให้เลือกใช้ด้วย ฉันไม่ชอบตัวเลือกเริ่มต้นที่บันทึกโน้ตไว้ที่พื้นที่จัดเก็บ icloud

ฉันชอบที่แอป Bear ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา ดังนั้นจึงมีสิ่งรบกวนน้อยมากหากคุณใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึก แนวคิด หรือสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ มันใช้งานง่ายมาก มีการปรับแต่งมากมาย และยังมีทางลัดคีย์บอร์ดมากมายให้เลือกใช้ด้วย ฉันไม่ชอบตัวเลือกเริ่มต้นที่บันทึกโน้ตไว้ที่พื้นที่จัดเก็บ iCloud

8. HiDock (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทร)

HiDock: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ผ่าน HiDock

เช่นเดียวกับ Plaud Note, HiDock ก็เป็น เครื่องมือบันทึกโน้ต AI แบบพกพาที่รวมคุณสมบัติการเชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับการบันทึกการโทรผ่าน Bluetooth ทำให้คุณสามารถบันทึกการโทรหรือการประชุมเสมือนจริงได้ มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาในที่ประชุมโดยใช้โมเดล GPT-04

คุณสามารถใช้เครื่องหมายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อ เน้นจุดสำคัญและแก้ไขชื่อผู้พูดในบันทึกการประชุมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น HiDock ยังช่วยให้คุณสามารถโอนบันทึกไปยัง Notion หรือ Google Docs ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางบันทึกด้วยตนเอง

ไฮด็อก คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้คุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนสองทิศทางเพื่อความแม่นยำในการถอดเสียงที่ดีขึ้น
  • เพลิดเพลินไปกับการระบุผู้พูด ทำให้การจดจำเสียงเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
  • เข้าถึงการถอดเสียงด้วย AI ฟรีตลอดชีพและถอดเสียงจากซอฟต์แวร์แชทเสียงหรือการประชุมเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น
  • ถอดความบันทึกการประชุมใน 57 ภาษา

ข้อจำกัดของ HiDock

  • มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการอัปโหลดการประชุมที่ยาวนานเกิน 30 นาที ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ราคาของ HiDock

  • 329 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้

HiDock คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. AudioPen (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ)

AudioPen: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
ผ่านทาง AudioPen

AudioPen ช่วยคุณเปลี่ยนบันทึกเสียงที่ไม่ได้จัดระเบียบให้เป็นข้อความที่ชัดเจนและสรุป

เพียงแค่บันทึกเสียงของคุณ AudioPen จะลบคำเติมเช่น "เอ่อ" และ "เหมือน" ออก พร้อมทั้งจัดระเบียบความคิดของคุณให้เป็นบันทึกที่อ่านง่ายและเรียบร้อย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบของบันทึกได้ตามต้องการ พร้อมตัวเลือกในการคัดลอกสไตล์การเขียนของนักเขียนชื่อดังอย่างเชคสเปียร์

รองรับหลายภาษาและนำเสนอ การเชื่อมต่อ Zapier AudioPen ทำให้การส่งออกบันทึกของคุณไปยังแอปกว่า 5000 แอปเป็นเรื่องง่าย รวมถึง Notion เพื่อการจัดการบันทึกที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ AudioPen

  • ปรับแต่งบันทึกโดยการเปลี่ยนสไตล์หรือเพิ่มแท็กและโฟลเดอร์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • แปลงบันทึกเสียงเป็นบันทึกย่อ อีเมล และบทความ
  • เผยแพร่บันทึกบนเว็บเพื่อแบ่งปันได้ง่าย

ข้อจำกัดของ AudioPen

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการพิมพ์ตามคำบอกไว้เพียงสามนาทีและสรุปได้เพียงสิบครั้ง

ราคาของ AudioPen

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 99 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ AudioPen

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. FoCase REC (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรบน iPhone)

FoCase REC: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรบน iPhone
ผ่านทาง FoCase REC

FoCase REC เป็นโซลูชันฮาร์ดแวร์ที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกการโทรบนทั้ง iPhone และอุปกรณ์ Android ด้วยเทคโนโลยีการสั่นสะเทือนขั้นสูง มันสามารถจับเสียงจากหูฟังของคุณและเปลี่ยนเป็นเสียงบันทึกที่ชัดเจน อุปกรณ์นี้ใช้งานได้กับแอปพลิเคชันหลากหลาย รวมถึง WhatsApp ทำให้คุณสามารถบันทึกการโทรจากแหล่งต่าง ๆ ได้

มันทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานมืออาชีพ—เพียงติดมันไว้ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ของคุณ กดปุ่ม และเริ่มบันทึกได้เลย FoCase Rec รับประกันการบันทึกเสียงการโทรคุณภาพสูงด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ FoCase REC

  • ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดการ เล่นซ้ำ และแชร์การบันทึกการโทรได้อย่างสะดวกสบาย
  • เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ราบรื่นด้วยการติดตั้งแม่เหล็กที่ง่ายดายเพื่อการตั้งค่าการบันทึกอย่างรวดเร็ว
  • รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและตัวเลือกสำรองข้อมูลที่สะดวกเพื่อจัดเก็บการบันทึกอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดของ FoCase REC

  • อุปกรณ์อาจไม่เข้ากันได้กับเคสโทรศัพท์ทุกชนิด เนื่องจากมีการติดตั้งด้วยแม่เหล็ก

ราคาของ FoCase REC

  • 79.00 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้

FoCase REC คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

จัดการบันทึกการประชุมด้วย ClickUp

ทางเลือกทั้งหมดของ Plaud Note ข้างต้นมีความสามารถหลักบางประการ Notion, Coda และ Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและกรองบันทึก เครื่องมืออื่นๆ เช่น Avoma และ HiDock จะทำงานได้ดีกว่าหากคุณต้องการผู้ช่วย AI เพื่อถอดความและสรุปการประชุมของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแอปที่สามารถทำได้ทุกอย่าง—สร้างบันทึกการประชุม สรุปการอภิปราย แปลรายงานการประชุม และสร้างรายการดำเนินการสำหรับบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ClickUp คือแอปที่คุณต้องการ

มันให้บริการฟีเจอร์การจดบันทึกด้วย AI, การติดตามงาน, และการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณมีทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการสลับแอป ผลลัพธ์? การดำเนินการที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น!