10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note ในปี 2025

การจดบันทึกการประชุมและเข้าร่วมการอภิปรายในเวลาเดียวกันนั้นเป็นเรื่องยาก โชคดีที่อุปกรณ์จดบันทึกด้วย AI อย่าง Plaud Note ได้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมาก อุปกรณ์เหล่านี้สามารถบันทึกเสียงและถอดเสียงเป็นข้อความได้ด้วย AI ขั้นสูง
อย่างไรก็ตาม Plaud Note เป็นอุปกรณ์จดบันทึกแบบกายภาพที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักการศึกษา แพทย์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่ต้องการบันทึกการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือการสนทนาทางโทรศัพท์
แต่แล้วการบันทึกการประชุมเสมือนจริงหรือการประชุมทางเว็บล่ะ? Plaud Note ไม่เหมาะสำหรับงานนี้. นอกจากนี้ มันยังไม่ได้แสดงรายการการกระทำที่สำคัญ. ดังนั้น คุณควรใช้อะไรแทน?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้พูดถึงทางเลือก 10 อันดับแรกของ Plaud Note เพื่อช่วยคุณจัดการบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
⏰ สรุป 60 วินาที:
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Plaud Note ในปี 2025:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการโครงการ
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึกและงานต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง
- โคด้า: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประชุม
- Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับการจับรายละเอียดในการประชุมกับลูกค้า
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล
- Bear: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มภาพร่างลงในบันทึก
- HiDock: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
- AudioPen: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
- FoCase REC: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
โน้ตเพลอดคืออะไร?
Plaud Note เป็นเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก (ขนาดเท่าบัตรเครดิต) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อบันทึกการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ และการบรรยาย มีคุณสมบัติการบันทึกสองโหมด ช่วยให้คุณบันทึกเสียงรอบข้างและเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้พร้อมกัน
อุปกรณ์นี้ใช้โมเดล Whisper ของ OpenAI สำหรับการถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความ และใช้ ChatGPTเพื่อสรุปบันทึก Plaud Note มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม เช่น เคสแม่เหล็ก, อะแดปเตอร์ชาร์จ USB, และอะแดปเตอร์แปลง Type-C ทำให้เป็นเครื่องมือฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกและถอดเสียงเสียง
ข้อจำกัด 5 ประการของ Plaud Note
ดังที่เห็นได้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกือบทุกชนิด ประโยชน์มักมาพร้อมกับข้อเสียบางประการ ข้อจำกัดบางประการของ Plaud Note ได้แก่:
- ความแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน: Plaud Note อาจเผชิญกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือแออัด เนื่องจากเสียงพื้นหลังอาจส่งผลต่อความชัดเจนของคำพูดและลดความแม่นยำของการถอดเสียงด้วยระบบ AI
- การสนทนาที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค: อุปกรณ์อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงบทสนทนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือซับซ้อนสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการสรุปหรือความเข้าใจ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่ำ: สำหรับการใช้งานนอกสถานที่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจเป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่ยาวนานหรือระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: เนื่องจาก Plaud Note บันทึกการสนทนา ผู้ใช้อาจมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะวิธีการจัดเก็บหรือการส่งข้อมูล
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note ในปี 2025
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud Note พร้อมกลยุทธ์และคุณสมบัติการจดบันทึกที่แตกต่างกัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการโครงการ)
สมมติว่าคุณใช้ Plaude Note เพื่อบันทึกการประชุมกับลูกค้า ระหว่างการประชุม คุณเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมกดปุ่มบันทึกหรือแบตเตอรี่ของ Note กำลังจะหมด ประเด็นสำคัญไม่ได้ถูกบันทึกไว้ และคุณจะต้องพยายามนึกย้อนความจำเพื่อเขียนรายการที่ต้องดำเนินการในภายหลัง
ClickUpช่วยคุณประหยัดเวลาจากความยุ่งยากนี้. นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการบันทึกและจัดการโครงการไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI.
ClickUp's AI Notetakerผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ในการประชุม, บันทึกการสนทนาทั้งหมดของการประชุม, และสร้างสรุปอัจฉริยะซอฟต์แวร์บันทึกโน้ตด้วยAI นี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการแสดงรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วย วิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องอ่านบันทึกการประชุมหรือสรุปเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องทำต่อไป
เดี๋ยวก่อน มันน่าสนใจกว่านั้นอีก! คุณสามารถ เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดให้เป็นงานและติดตามได้ใน ClickUp ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ บันทึกการประชุม ไฟล์เสียง และสรุปจะถูกบันทึกไว้ในClickUp Docsเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้โดยตรงภายใน Docs
ต้องการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างจากบันทึกการประชุมของคุณหรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านเอกสารทั้งหมด เพียงใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะในบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงไฟล์เสียง สรุปการสนทนาในการประชุม และแปลบันทึกได้อีกด้วย
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับจดบันทึกความคิดและไอเดีย ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถ จดบันทึก จัดรูปแบบให้ถูกต้อง แปลงเป็นงาน และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ
ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นจัดการบันทึกการประชุมหรือไม่? ลองใช้เทมเพลต ClickUp ดูสิเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบแนวทางและบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว
เพื่อจัดระเบียบบันทึกส่วนตัว ให้ใช้เทมเพลตบันทึกคอร์เนลล์ของ ClickUpซึ่งมีรูปแบบตารางง่าย ๆ สำหรับจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpยังเหมาะสำหรับการสร้างคลังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลของโครงการอย่างกว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานจากบันทึกการประชุมและติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
- รับสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการที่โพสต์ในแชทด้วย ClickUp Brain
- จดบันทึก จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการดำเนินการด้วยClickUp Meetings
- ตั้งการแจ้งเตือนความคิดเห็นและการสนทนาด้วยClickUp Remindersเพื่อไม่ให้พลาดการสนทนาหรือการติดตามผลที่สำคัญ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่นๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการผสานรวมกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่างๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึกและงานต่างๆ)
Notion เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึก ติดตามงาน และสร้างรายการตรวจสอบ คุณสามารถใช้เพื่อ รวมบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการไว้ที่เดียว จัดการบันทึกการประชุม และอัปเดตรายการงาน เพื่อให้ทั้งทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ปรับแต่งเทมเพลตบันทึกการประชุมหรือเอกสาร Notion ง่ายๆ เพื่อจดบันทึกสดระหว่างการประชุม นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ของ Notion จะ แสดงรายการสิ่งที่ต้องทำ และข้อมูลสำคัญจากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Plaud Note Notion ไม่บันทึกการประชุม ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีทั้งฟีเจอร์จดบันทึกและการจัดการโครงการ Notion อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและแชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมทีม
- สร้างสรุป ตาราง หรือรายการสิ่งที่ต้องทำจากบันทึกด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Notion
- โปรดดูบันทึกการประชุมควบคู่ไปกับงานโครงการ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Notion
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- Notion ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความล่าช้า
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- แผนพลัส: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- แผนธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Notion อย่างแท้จริงในการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉัน มันมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ—คุณสามารถสร้างบันทึก จัดการโครงการ สร้างฐานข้อมูล และจัดระเบียบงานทั้งหมดในที่เดียว ฉันชอบที่มันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเป้าหมาย บันทึกการประชุม หรือวางแผนเนื้อหา
3. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประชุม)
Codaเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการบันทึกการประชุมข้อมูลโครงการ และรายการที่ต้องดำเนินการได้ในที่เดียว คุณสามารถ ใช้เทมเพลตที่มีบล็อกสำเร็จรูป เช่น ตารางลงคะแนนเสียง เพื่อบันทึกการตัดสินใจในการประชุมได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตการจดบันทึกของCoda ยังมาพร้อมกับอีโมจิสำหรับบันทึกความรู้สึกของผู้เข้าร่วมและใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ขณะที่คุณจดบันทึกการประชุมสด เครื่องมือ AI ของ Coda จะวิเคราะห์ประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติและไฮไลต์ไว้ที่ด้านบนของเอกสาร คุณสามารถเชื่อมต่อ Zoom, Google Calendar และ Teams เพื่อจัดการการประชุมและการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- แชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าโดยการส่งอีเมลโดยตรงจากเอกสารบันทึก
- สร้างภาพบันทึกการประชุมด้วยเทมเพลตสรุป
- สร้างตารางเพื่อบันทึกประเด็นการดำเนินการด่วนที่ได้หารือกันในการประชุม
ข้อจำกัดของโคดา
- ไม่มีบริการถอดความการประชุมหรือแปลบันทึก
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $36/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Coda
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ Miro, Google Sheets/Docs/ฯลฯ แทรกภาพ ลิงก์... ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเคยใช้มา บางฟีเจอร์และความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องหาวิธีใช้ฟังก์ชันบางอย่าง
✨ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 95% ของผู้เชี่ยวชาญเปิดรับให้AI อวตารเข้ามาทำหน้าที่ในงานประชุม นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ AI ในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกส่วนตัว)
Obsidian เป็นเครื่องมือจดบันทึกส่วนตัวและจัดการความรู้ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ ใช้ภาษา Markdown ที่เรียบง่าย ทำให้การสร้างแผนผังความคิดสำหรับบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายและสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันได้
สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักคิดที่ต้องการ มองเห็นและเชื่อมโยงแนวคิด Obsidian ยังช่วยให้คุณ จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้แท็ก คุณสามารถลากและวางบันทึกเพื่อเพิ่มไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- มองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างโน้ตผ่านกราฟแบบโต้ตอบ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความสัมพันธ์ในฐานความรู้ของคุณ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยปลั๊กอินและธีมที่หลากหลาย และปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- บันทึกทุกบันทึกไว้ในเครื่อง ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การค้นหาของ Obsidian ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้เชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา และความสามารถในการเชื่อมโยงโน้ตและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวนั้นทำให้มันมีประโยชน์มาก ชุมชนผู้ใช้มีขนาดใหญ่มากจนอาจรู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากมีปลั๊กอินให้เลือกมากมายจนควบคุมไม่ไหว
🧠 คุณรู้หรือไม่? Obsidian มีปลั๊กอินชุมชนมากกว่า 500 รายการ คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเหล่านี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การผสานระบบจัดการงานไปจนถึงการแสดงผลโน้ตในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย
5. Avoma (ดีที่สุดสำหรับการจับรายละเอียดในการประชุมกับลูกค้า)
Avoma เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plaud สำหรับธุรกิจที่ต้องการผู้ช่วยประชุมที่ใช้ AI โดยอัตโนมัติในการบันทึกการโทรขาย, ถอดเสียงการประชุมและการโทรแบบเรียลไทม์, และสร้างบทสรุปอัจฉริยะเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ของ Avoma ยังสามารถ ตรวจจับหัวข้อสำคัญที่พูดคุยในการประชุมกับลูกค้าโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคุณ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดจำเสียงพูดการถอดเสียงด้วย AI การจัดการวาระการประชุม และการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ Avoma ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, HubSpot และ Zendesk Sell
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ทำให้การประชุมของทีมที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น การจัดการวาระการประชุม และการประชุมทางวิดีโอ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยบันทึกแบบเรียลไทม์ รายการที่ต้องดำเนินการและการจัดการงาน
- ขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการติดตามคำหลักเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Avoma
- ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่ถูกต้องของการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ปัญญาในการสนทนา: 69 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
Avoma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพราะช่วยลดความจำเป็นในการจดบันทึกอย่างละเอียดระหว่างการประชุม (หรือแทบจะไม่ต้องจดบันทึกเลย) มันสามารถจับข้อความสนทนาในระหว่างการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสรุปประเด็นสำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรและในโทนใด
📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล)
Evernote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพ ไฟล์ PDF และใบเสร็จรับเงิน เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันช่วยให้คุณ จัดระเบียบด้วยฟีเจอร์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การแนบไฟล์ และฟีเจอร์การแจ้งเตือน นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Evernote ยังช่วยให้คุณจดบันทึกการประชุมและแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเพิ่มคำค้นหา, ชื่อเรื่อง, วันที่, และแท็กให้กับบันทึกของคุณได้ และสร้างตัวกรองเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว. Evernote ยังช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกไว้เป็นบันทึกได้ ทำให้คุณมีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว. คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดคือความสามารถในการสร้างงานภายในบันทึกของคุณเพื่อให้ได้บริบทที่ดีขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้การค้นหาที่ทรงพลังพร้อม OCR เพื่อค้นหาข้อความในบันทึก รูปภาพ และไฟล์แนบได้อย่างรวดเร็ว
- ซิงค์บันทึกข้ามทุกอุปกรณ์ ให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกที่
- ดูบันทึกของคุณได้ทุกเมื่อด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- คลิปเว็บเพจและบทความแล้วเพิ่มลงในบันทึกของคุณเพื่อสร้างฐานความรู้
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของตนแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- Evernote Premium: $7. 99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
การรวบรวมบันทึกในรูปแบบโน้ตได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่งนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนับว่าน่าประทับใจอย่างยิ่ง เราสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้สูง ในขณะที่ยังคงติดตามบันทึกจำนวนมากสำหรับแต่ละเหตุการณ์เฉพาะ และจัดระเบียบด้วยสมุดบันทึกและแท็กเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องค้นหาได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติ การทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลเดียวกันและอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การประชุม หรือกิจกรรมประจำวัน ก็เป็นเรื่องง่ายด้วย Evernote
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกจากวิดีโอ?
7. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มภาพร่างลงในบันทึก)
Bear เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและสวยงามสำหรับผู้ใช้ Apple ช่วยให้คุณจดบันทึกและจัดระเบียบความคิด งาน และโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความ รูปภาพ ตาราง และรายการสิ่งที่ต้องทำในบันทึกเดียว Bear ใช้การจัดรูปแบบ Markdown ทำให้การจัดรูปแบบและจัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายและยืดหยุ่น
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ เพิ่มภาพร่างลงในบันทึกของคุณโดยใช้ Apple Pencil หรือนิ้วของคุณ ต้องการส่งออกบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นหรือพิมพ์ออกมาหรือไม่? ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF, Word doc, HTML หรือ JPG
คุณสามารถ สร้างบันทึกเสียงหรือเพิ่มข้อความลงในบันทึกที่มีอยู่แล้วบน Bear โดยใช้เสียงของคุณบน Apple Watch Bear จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความภายในบันทึกนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสวยงามสำหรับการจดบันทึกที่ง่ายดาย
- ใช้ OCR เพื่อดึงข้อความจากภาพและไฟล์ PDF เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- นำเข้าและส่งออกบันทึกได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย
- เพิ่มบันทึกในภาษาต่างๆ พร้อมรองรับหลายภาษา
- เข้ารหัสบันทึกเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของหมี
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: หมายเหตุ: มีรีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่แอป Bear ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา ดังนั้นจึงมีสิ่งรบกวนน้อยมากหากคุณใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึก แนวคิด หรือสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ มันใช้งานง่ายมาก มีการปรับแต่งมากมาย และยังมีทางลัดคีย์บอร์ดมากมายให้เลือกใช้ด้วย ฉันไม่ชอบตัวเลือกเริ่มต้นที่บันทึกโน้ตไว้ที่พื้นที่จัดเก็บ icloud
8. HiDock (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทร)
เช่นเดียวกับ Plaud Note, HiDock ก็เป็น เครื่องมือบันทึกโน้ต AI แบบพกพาที่รวมคุณสมบัติการเชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับการบันทึกการโทรผ่าน Bluetooth ทำให้คุณสามารถบันทึกการโทรหรือการประชุมเสมือนจริงได้ มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาในที่ประชุมโดยใช้โมเดล GPT-04
คุณสามารถใช้เครื่องหมายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อ เน้นจุดสำคัญและแก้ไขชื่อผู้พูดในบันทึกการประชุมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น HiDock ยังช่วยให้คุณสามารถโอนบันทึกไปยัง Notion หรือ Google Docs ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางบันทึกด้วยตนเอง
ไฮด็อก คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้คุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนสองทิศทางเพื่อความแม่นยำในการถอดเสียงที่ดีขึ้น
- เพลิดเพลินไปกับการระบุผู้พูด ทำให้การจดจำเสียงเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
- เข้าถึงการถอดเสียงด้วย AI ฟรีตลอดชีพและถอดเสียงจากซอฟต์แวร์แชทเสียงหรือการประชุมเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น
- ถอดความบันทึกการประชุมใน 57 ภาษา
ข้อจำกัดของ HiDock
- มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการอัปโหลดการประชุมที่ยาวนานเกิน 30 นาที ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ราคาของ HiDock
- 329 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
HiDock คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. AudioPen (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ)
AudioPen ช่วยคุณเปลี่ยนบันทึกเสียงที่ไม่ได้จัดระเบียบให้เป็นข้อความที่ชัดเจนและสรุป
เพียงแค่บันทึกเสียงของคุณ AudioPen จะลบคำเติมเช่น "เอ่อ" และ "เหมือน" ออก พร้อมทั้งจัดระเบียบความคิดของคุณให้เป็นบันทึกที่อ่านง่ายและเรียบร้อย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบของบันทึกได้ตามต้องการ พร้อมตัวเลือกในการคัดลอกสไตล์การเขียนของนักเขียนชื่อดังอย่างเชคสเปียร์
รองรับหลายภาษาและนำเสนอ การเชื่อมต่อ Zapier AudioPen ทำให้การส่งออกบันทึกของคุณไปยังแอปกว่า 5000 แอปเป็นเรื่องง่าย รวมถึง Notion เพื่อการจัดการบันทึกที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ AudioPen
- ปรับแต่งบันทึกโดยการเปลี่ยนสไตล์หรือเพิ่มแท็กและโฟลเดอร์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- แปลงบันทึกเสียงเป็นบันทึกย่อ อีเมล และบทความ
- เผยแพร่บันทึกบนเว็บเพื่อแบ่งปันได้ง่าย
ข้อจำกัดของ AudioPen
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการพิมพ์ตามคำบอกไว้เพียงสามนาทีและสรุปได้เพียงสิบครั้ง
ราคาของ AudioPen
- ฟรี
- พรีเมียม: 99 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ AudioPen
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. FoCase REC (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรบน iPhone)
FoCase REC เป็นโซลูชันฮาร์ดแวร์ที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกการโทรบนทั้ง iPhone และอุปกรณ์ Android ด้วยเทคโนโลยีการสั่นสะเทือนขั้นสูง มันสามารถจับเสียงจากหูฟังของคุณและเปลี่ยนเป็นเสียงบันทึกที่ชัดเจน อุปกรณ์นี้ใช้งานได้กับแอปพลิเคชันหลากหลาย รวมถึง WhatsApp ทำให้คุณสามารถบันทึกการโทรจากแหล่งต่าง ๆ ได้
มันทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานมืออาชีพ—เพียงติดมันไว้ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ของคุณ กดปุ่ม และเริ่มบันทึกได้เลย FoCase Rec รับประกันการบันทึกเสียงการโทรคุณภาพสูงด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ FoCase REC
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดการ เล่นซ้ำ และแชร์การบันทึกการโทรได้อย่างสะดวกสบาย
- เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ราบรื่นด้วยการติดตั้งแม่เหล็กที่ง่ายดายเพื่อการตั้งค่าการบันทึกอย่างรวดเร็ว
- รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและตัวเลือกสำรองข้อมูลที่สะดวกเพื่อจัดเก็บการบันทึกอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ FoCase REC
- อุปกรณ์อาจไม่เข้ากันได้กับเคสโทรศัพท์ทุกชนิด เนื่องจากมีการติดตั้งด้วยแม่เหล็ก
ราคาของ FoCase REC
- 79.00 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
FoCase REC คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
จัดการบันทึกการประชุมด้วย ClickUp
ทางเลือกทั้งหมดของ Plaud Note ข้างต้นมีความสามารถหลักบางประการ Notion, Coda และ Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและกรองบันทึก เครื่องมืออื่นๆ เช่น Avoma และ HiDock จะทำงานได้ดีกว่าหากคุณต้องการผู้ช่วย AI เพื่อถอดความและสรุปการประชุมของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแอปที่สามารถทำได้ทุกอย่าง—สร้างบันทึกการประชุม สรุปการอภิปราย แปลรายงานการประชุม และสร้างรายการดำเนินการสำหรับบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ClickUp คือแอปที่คุณต้องการ
มันให้บริการฟีเจอร์การจดบันทึกด้วย AI, การติดตามงาน, และการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณมีทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการสลับแอป ผลลัพธ์? การดำเนินการที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น!