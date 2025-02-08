บล็อก ClickUp

วิธีเชื่อมต่อ Slack กับ Google Calendar เพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

8 กุมภาพันธ์ 2568

พวกเราส่วนใหญ่ชื่นชอบ Slack เพราะความสามารถอันน่าทึ่งทั้งหมดที่มันทำได้

เพียงแต่ว่ามันไม่มีฟีเจอร์ปฏิทินในตัว

หากคุณต้องการให้การอัปเดตของทีมคุณซิงค์กับตารางเวลาของคุณได้โดยไม่มีปัญหา คุณจำเป็นต้องผสาน Google Calendar เข้ากับ Slack

อย่างไร? มาดูกันทีละขั้นตอน

⏰ สรุป 60 วินาที

  • แม้ว่าจะได้รับความนิยม แต่ Slack ก็ยังขาดฟังก์ชันปฏิทินในตัวและจำเป็นต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น เช่น Google Calendar
  • การเชื่อมต่อ Google Calendar กับ Slack ต้องติดตั้งแอปและเชื่อมโยงบัญชีของคุณ เปิดใช้งานการซิงค์ปฏิทินขั้นพื้นฐาน
  • อย่างไรก็ตาม การผสานรวมมีข้อจำกัด เช่น การอัปเดตสถานะที่ไม่สม่ำเสมอ การสนับสนุนปฏิทินร่วมกันที่จำกัด และการจัดการกิจกรรมขั้นพื้นฐาน
  • ClickUpถูกนำเสนอเป็นทางเลือกที่ครอบคลุม รวบรวมการจัดการโครงการ การสื่อสาร และองค์ความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • คุณสมบัติของ ClickUp ประกอบด้วยมุมมองปฏิทินแบบไดนามิก การจัดตารางเวลาด้วย AI และการจัดการงานแบบบูรณาการ

วิธีเชื่อมต่อ Slack กับ Google Calendar

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอป Google Calendar สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ

คุณจะต้องเพิ่มแอป Google Calendar ลงในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ เป็นเรื่องง่ายมาก—เพียงแค่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้

จากเบราว์เซอร์:

  1. ไปที่ไดเรกทอรีแอป Slack และค้นหา "Google Calendar"
ไดเรกทอรีแอป Slack
  1. เลือกพื้นที่ทำงานของคุณแล้วคลิก "เพิ่มไปยัง Slack"
วิธีเชื่อมต่อ Slack กับ Google Calendar เพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  1. คลิกอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง Google Calendar และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้
แชร์การเข้าถึงด้วยบัญชี Google
  1. คุณจะถูกลิงก์ไปยังแอป Slack บนเดสก์ท็อป เพื่อยืนยันการติดตั้งที่สำเร็จ
แอปเดสก์ท็อป Slack

จากไคลเอนต์ Slack บนเดสก์ท็อป:

  1. คลิกไอคอน "+" (เพิ่มแอป) ภายใต้แท็บแอปในแถบด้านซ้าย ไม่เห็นแท็บแอปใช่ไหม? คลิกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก การทำงานอัตโนมัติ > แอป
คลิกที่ "+" (เพิ่มแอป)
  1. พิมพ์ "Google Calendar" ในแถบค้นหา, ค้นหาแอป, และคลิกเพิ่ม
ค้นหาแอปแล้วคลิก เพิ่ม
  1. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อคลิก เพิ่มไปยัง Slack
คลิก เพิ่มไปยัง Slack
  1. ให้สิทธิ์การเข้าถึงโดยคลิกที่ "อนุญาต" และเลือกบัญชี Google ของคุณ
วิธีเชื่อมต่อ Slack กับ Google Calendar เพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  1. แอปถูกติดตั้งแล้วและพร้อมใช้งาน

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อบัญชี Google Calendar ของคุณกับ Slack

ตอนนี้แอปได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะเชื่อมต่อบัญชี Google Calendar ของคุณแล้ว นี่คือวิธีการ:

จากไคลเอนต์เดสก์ท็อป:

  1. ไปที่ แอป > Google ปฏิทิน > หน้าหลัก และคลิก เชื่อมต่อบัญชี
  2. คุณจะถูกลิงก์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกอนุญาต และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
  3. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะถูกนำไปยัง Slack

🧠 คุณรู้หรือไม่: Slack เป็นคำย่อมาจาก "Searchable Log of All Communication and Knowledge" หรือ "บันทึกการสื่อสารและความรู้ทั้งหมดที่สามารถค้นหาได้" ฟังก์ชันการค้นหาของ Slack ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ หรือทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

จากแอปมือถือ Slack:

  1. เปิดแท็บหน้าแรกใน Slack
  2. ค้นหา Google Calendar ได้โดย: คลิกที่มันภายใต้แท็บหน้าหลัก หรือ ใช้แถบค้นหา "Jump to…" ที่ด้านบน
  3. คลิกที่มันภายใต้แท็บหน้าแรก หรือ
  4. ใช้แถบค้นหา "ไปที่..." ที่ด้านบน
  5. เลือก Google Calendar จากนั้นคลิก เชื่อมต่อบัญชี
  6. ในเบราว์เซอร์ในแอป ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณแล้วกดอนุญาต
  • คลิกที่มันภายใต้แท็บหน้าแรก หรือ
  • ใช้แถบค้นหา "ไปที่..." ที่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มซิงค์ปฏิทินของคุณ

เมื่อบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว กิจกรรมใน Google Calendar ของคุณจะปรากฏใน Slack โดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนกิจกรรม การเตือนความจำ และการอัปเดตจะอยู่ในปลายนิ้วของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามตารางประจำวันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การผสานการทำงานเพื่ออัปเดตสถานะ Slack ของคุณโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ—เพราะ "กำลังประชุม" ดีกว่า "ทำไมคุณไม่ตอบข้อความของฉัน?"

ข้อจำกัดของการเชื่อมต่อ Slack กับ Google Calendar

แม้ว่าการผสานรวมกับ Google Calendarจะสัญญาว่าจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นและการประสานงานในทีมใน Slack ดีขึ้น แต่บางฟีเจอร์ก็ยังไม่ได้รับการขัดเกลาเท่าที่คุณคาดหวัง

นี่คือข้อดีและข้อเสียของ Slack เมื่อ ใช้ร่วมกับ Google Calendar:

1. การอัปเดตสถานะที่จำกัด

⚠️ ปัญหา: การผสานรวมจะอัปเดตสถานะ Slack เฉพาะสำหรับเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ยอมรับหรือทำเครื่องหมายว่าไม่ว่างเท่านั้น เหตุการณ์ที่ทับซ้อนกันหรือเหตุการณ์ที่ทำเครื่องหมายว่าอาจเข้าร่วมจะไม่ได้รับการอัปเดตสถานะ ทำให้เพื่อนร่วมทีมคาดเดาเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานได้

👎 ผลกระทบ: สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะในทีมที่ต้องพึ่งพาการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานร่วมกัน

2. ไม่สามารถซิงค์ปฏิทินทีมที่แชร์ได้ครบถ้วน

⚠️ ปัญหา: การผสานรวมนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับปฏิทินส่วนบุคคลเป็นหลัก ทำให้ความสามารถในการดูและจัดการปฏิทินทีมที่แชร์โดยตรงใน Slack มีข้อจำกัด

👎 ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจต้องสลับไปมาระหว่าง Slack และ Google Calendar เพื่อตรวจสอบตารางงานของทีม ซึ่งเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและขัดขวางการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของการผสานรวม

3. คุณสมบัติการจัดการกิจกรรมพื้นฐาน

⚠️ ปัญหา: แม้ว่าผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนกิจกรรมและสร้างกิจกรรมใหม่ได้ แต่ Slack ยังไม่รองรับฟังก์ชันปฏิทินขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือการตั้งการแจ้งเตือนที่ซับซ้อน

👎 ผลกระทบ: การจำกัดนี้ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการปฏิทินได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องกลับไปใช้ Google Calendar ซึ่งลดความสะดวกในการใช้งาน

4. การแจ้งเตือนล่าช้าหรือไม่สม่ำเสมอ

⚠️ ปัญหา: ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกันในการรับการแจ้งเตือนหรือการเตือนเหตุการณ์เนื่องจากปัญหาการซิงค์หรือการพึ่งพาเครือข่าย

👎 ผลกระทบ: การพลาดการแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนดอาจส่งผลให้พลาดการประชุมหรือการจัดการเวลาที่ไม่ดี ทำให้ผู้ใช้ที่พึ่งพาการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วรู้สึกไม่พอใจ

5. การปรับแต่งการแจ้งเตือนได้จำกัด

⚠️ ปัญหา: การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมในปฏิทินใน Slack มีความยืดหยุ่นจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกดั้งเดิมของ Google Calendar ผู้ใช้อาจพบว่าการปรับแต่งการแจ้งเตือนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนเป็นเรื่องท้าทาย

👎 ผลกระทบ: การแจ้งเตือนมากเกินไปอาจทำให้เสียสมาธิ ในขณะที่การแจ้งเตือนน้อยเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้พลาดเหตุการณ์สำคัญ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหาของการพึ่งพาการผสานรวมระหว่าง Slack และ Google Calendar คือการที่ต้องคอยตรวจสอบไปมาอยู่ตลอดเวลา ปฏิทินได้ซิงค์การประชุมล่าสุดของคุณหรือยัง? Slack แจ้งทีมของคุณว่าคุณไม่ว่างหรือยัง? มันเหมือนกับการเล่นเกมตีตัวตุ่นแบบดิจิทัล

สร้างกระบวนการทำงานการกำหนดเวลาที่ราบรื่นด้วย ClickUp

งานในวันนี้ไม่สมบูรณ์. โครงการของเรา, การสื่อสารของทีม, และความรู้ของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งทำให้เราช้าลงและลดประสิทธิภาพของเรา.

จุดประสงค์ทั้งหมดของการผสานรวมคือเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่าง Slack และ Google Calendar หากคุณยังคงทำเช่นนั้นอยู่ClickUpคือตาข่ายนิรภัยสำหรับคุณ

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็น แอปเดียวสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ ความรู้ และการแชทแบบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ลองจินตนาการดูสิ: วันจันทร์ของคุณเริ่มต้นด้วยหิมะถล่มของคำเตือนการประชุม การแจ้งเตือนงาน และสถานะ Slack ที่ติดค้างว่า "พร้อมใช้งาน" ทั้งที่คุณมีนัดซ้อนกันถึงสามงาน คุณพยายามสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ พยายามทำความเข้าใจทุกอย่าง มันน่าหงุดหงิดใช่ไหม? นั่นคือจุดที่ClickUp Calendarเข้ามาและพูดว่า "ผ่อนคลาย ฉันจัดการเอง"

ใน ClickUp ปฏิทินของคุณไม่ได้เพียงแค่ซิงค์—แต่มันมีชีวิต

ClickUp Calendar
ใช้ ClickUp Calendar เพื่อจัดตารางเวลาและการประชุม

ลากและวางการประชุม ปรับกำหนดเวลา และดูงานของคุณจัดเรียงใหม่แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ— ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการจัดการเครื่องมือและใช้เวลาทำงานจริงมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การผสาน Slack และ ClickUp เข้าด้วยกันจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองแพลตฟอร์ม ใน ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนบทสนทนาจาก Slack ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการและติดตามความคืบหน้าได้ต่อไปนี้คือวิธีการตั้งค่า

งานถูกจัดโครงสร้าง

หากทีมของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอให้กับลูกค้าใหญ่ งานต่าง ๆ กำลังถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว ความสำคัญกำลังเปลี่ยนแปลง และกล่องข้อความของทุกคนก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ใน Slack คุณจะต้องพยายามติดตามการอัปเดตต่าง ๆ ในหัวข้อที่กระจัดกระจาย

ด้วย ClickUp งานของคุณจะถูกจัดระเบียบและอัปเดตตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา ความสามารถในการจัดตารางเวลาด้วย AI ของมันช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดา ในการจัดการงาน มันสามารถวิเคราะห์งานของคุณและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลกระทบมากที่สุด

นอกจากนี้ ระบบ AI ยังสามารถช่วยในการจัดตารางเวลาโดยพิจารณาประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน ช่วยให้คุณสามารถ บล็อกเวลาในปฏิทินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการจองเวลาซ้อนกัน ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะนี้ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานและปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

จัดระเบียบงานและระบุลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณทำงานได้ตามกำหนดเวลาด้วย ปฏิทิน แบบครบวงจรของ ClickUp

การทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย

ลองนึกถึงการระดมความคิดครั้งล่าสุดที่ทีมของคุณมี ครึ่งหนึ่งของการสนทนาเกิดขึ้นใน Slack อีกครึ่งหนึ่งในอีเมล และเมื่อรวบรวมบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีคนนำแนวคิดที่ผิดไปใช้ไปแล้ว

ด้วย ClickUp การทำงานร่วมกันเกิดขึ้นในบริบทที่เหมาะสม เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้กลายเป็นงานใหม่ได้เพียงคลิกเดียว ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างงาน กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร หรือฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย

ClickUp Chat แพลตฟอร์มการสื่อสารในตัวของแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณขยายการสนทนาได้พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงาน/โครงการที่คุณกำลังพูดถึง

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp Chat โดดเด่น:

  • เก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว ลดสิ่งรบกวนและประหยัดเวลา
  • เชื่อมโยงแชทกับงานเพื่ออ้างอิงและดำเนินการติดตามผลได้ทันที
  • ใช้การสนทนาแบบมีหัวข้อเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการอภิปราย
เปลี่ยนการสนทนาใน ClickUp Chat เป็นงานได้ทันทีโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
เปลี่ยนการสนทนาใน ClickUp Chat เป็นงานได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

ClickUp Assign Commentsช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นที่นำไปปฏิบัติได้จริงให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงได้ ดังนั้น "ไอเดียดีมาก!" จะไม่กลายเป็น "ไอเดียอะไรนะ?" ต้องการปรับเปลี่ยนแผนกลางโครงการหรือไม่? สามารถพูดคุย อัปเดต และปรับแนวทางร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองงาน

การออกแบบงานใน Clickup ใหม่
ลดกระบวนการให้ข้อเสนอแนะได้ง่ายขึ้นเพียงแค่แท็กสมาชิกในทีมโดยใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์มอบหมายงานของ ClickUp

การผสานรวมกับ Google Calendar ที่ดียิ่งขึ้น

หากคุณจำเป็นต้องผสาน Google Calendar เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ทำผ่าน ClickUp แล้วคุณจะนอนหลับได้อย่างสบายใจในยามค่ำคืน เพราะคุณจะมั่นใจได้ว่าการซิงค์ข้อมูลของคุณไร้ที่ติ

การอัปเดตใด ๆ ที่ทำใน Google Calendar จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติใน ClickUp และในทางกลับกัน ไม่มีการอัปเดตด้วยตนเองอีกต่อไป ไม่มีเส้นตายที่พลาด หรือการสลับแอปที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การซิงค์สองทางที่ราบรื่นนี้รับประกันว่า:

  • ไม่มีการอัปเดตด้วยตนเอง: ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • ความแม่นยำแบบเรียลไทม์: งานและเหตุการณ์ต่างๆ จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ลดความสับสน
  • กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: มุ่งเน้นที่การดำเนินงาน ไม่ใช่การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ

นี่คือวิธีการตั้งค่า:

ไม่มีฟีเจอร์ใดของ ClickUp ที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของผู้ใช้—ลองถาม Gustavo Seabra รองศาสตราจารย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาดูสิ

"นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถจัดการและมอบหมายงาน รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ได้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสารที่สามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ และการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน"

"นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถจัดการและมอบหมายงาน รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสารที่สามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ และการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน"

และเขาก็พูดถูกต้องอย่างยิ่ง ทำไมต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ในเมื่อ ClickUp มีทุกอย่างครบในที่เดียว?

เลิกขี้เกียจด้วย ClickUp

พวกเราส่วนใหญ่กำลังเล่นเกมไล่จับกับเพื่อนร่วมทีมของเราผ่านเครื่องมือต่างๆ ห้าอย่างในเวลาเดียวกัน: อีเมล, แชท, เครื่องมือส่งข้อความส่วนตัว, เครื่องมือข้อมูล, และอื่นๆ

แต่ทำไมต้องยุ่งยากกับการไล่ล่าแบบแมวกับหนูนี้ ในเมื่อมีเครื่องมือเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง?

จากการจัดการโครงการและการซิงค์ปฏิทินไปจนถึงการสร้างเอกสารร่วมกันและระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน ClickUp รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

พร้อมที่จะหยุดการสลับไปมาระหว่าง Slack, Google Calendar และแอปอื่น ๆ อีกนับสิบแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และสัมผัสวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น!