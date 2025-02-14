10 ระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย

แบรนด์ค้าปลีกที่มอบประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมจะมีกำไรสูงกว่าถึง 3 เท่าและฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นี่คือพลังที่ปฏิเสธไม่ได้ของการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก 🛍️
ความสำเร็จในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำยอดขายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจ การสร้างความภักดีของลูกค้า และการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ 🛒🤝
แต่การส่งมอบระดับการปรับแต่งส่วนบุคคลนั้นให้ครอบคลุมการโต้ตอบกับลูกค้าจำนวนมากและหลายช่องทางเป็นความท้าทายที่แท้จริง
นั่นคือจุดที่ระบบ CRM สำหรับร้านค้าปลีก (Customer Relationship Management) เปลี่ยนเกมการแข่งขัน มันช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ทำนายความต้องการของพวกเขา และสร้างความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนผู้ซื้อทั่วไปให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ตลอดชีวิต
สนใจใช่ไหม? ติดตามเราเพื่อเปิดเผย 10 โซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของวงการค้าปลีก 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที:
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับผู้ค้าปลีกทุกราย—ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังขยายตัวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังปรับปรุงกลยุทธ์ของตน
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
- SAP: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค้าปลีกในระดับองค์กร
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับงานค้าปลีกที่ราบรื่นและการผสานรวมกับระบบ CRM
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการขยายตัวและการปรับแต่ง
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานค้าปลีกขนาดใหญ่และการค้าแบบ B2B
- Shopify Plus: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกที่เน้นอีคอมเมิร์ซ
- ActiveCampaign: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ธุรกิจขนาดเล็กสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
- HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแคมเปญการตลาดค้าปลีกให้ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขาย
- วันจันทร์ CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
- Zendesk Sell: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับบริการลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีก?
แต่ก่อนที่จะกระโดดเข้าร่วมกระแส CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีก ขอให้มั่นใจว่าคุณได้เลือกสิ่งที่ใช่แล้ว! การเดินทางของลูกค้าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน และความต้องการของธุรกิจคุณก็เช่นกัน
นี่คือส่วนประกอบ CRMที่ต้องมีและควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกโซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องสอนมาก ด้วยผู้ใช้ถึง40%ที่ประสบปัญหากับเครื่องมือที่ซับซ้อน ควรเลือกโซลูชันที่พนักงานขายของคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ลดข้อผิดพลาดและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่ง CRM ของคุณให้เข้ากับการดำเนินงานค้าปลีกที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ! ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อเน้นสินค้าขายดี ปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าลดราคา และปรับให้เหมาะสมเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- มุมมองลูกค้าแบบ 360°: ทำความเข้าใจผู้ซื้อของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เพื่อเข้าใจข้อมูลประชากรของลูกค้า วิเคราะห์ประวัติการซื้อ และสร้างแคมเปญการตลาดที่เจาะจงสูงเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำ
- การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาด: ปรับปรุงการติดตามรถเข็นที่ถูกทิ้งไว้, ติดตามเส้นทางการขาย, และทำนายรายได้. ด้วยผู้ซื้อ CRM ถึง98%ที่มองว่าการอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น, นี่คือกุญแจสู่การเพิ่มยอดขาย, การขายข้าม, และการปิดการขายที่รวดเร็วขึ้น
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบ Omnichannel: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายจากทุกช่องทาง—ออนไลน์, ในร้าน, และสื่อสังคมออนไลน์ จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสูงและส่งต่อไปยังพนักงานขายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามคำสั่งซื้อตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง ปรับปรุงกระบวนการ CRMของคุณเพื่อการติดตามที่ราบรื่นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
🎁 เคล็ดลับพิเศษ: เพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วย CRM บนมือถือ! 📱 เสริมศักยภาพทีมขายของคุณให้ปิดการขายได้ทุกที่ด้วยกลยุทธ์ CRM ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ภายในปี 2034ตลาด CRM บนมือถือจะพุ่งทะยานเกิน 58 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 50% และอัตราความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายสูงถึง 65% เห็นได้ชัดว่าทำไมผู้ค้าปลีกจึงให้ความสำคัญกับการใช้มือถือเป็นอันดับแรก
🧠 เกร็ดความรู้:หลังจากการนำระบบ CRM มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจส่วนใหญ่รายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 21%-30%🎉
10 โซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด
18%ของธุรกิจนำซอฟต์แวร์ CRM มาใช้ในปีแรกของพวกเขา ภายในห้าปี ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบถึง 65% แล้วอะไรคือปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการนำมาใช้อย่างรวดเร็วนี้?
ทั้งหมดนี้คือการก้าวไปข้างหน้าด้วยการดำเนินงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้ง และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งกว่าเดิม นั่นคือเหตุผลที่ผู้ค้าปลีกที่ชาญฉลาดมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุม ระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่เหมาะสมจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง
พร้อมที่จะพบกับผู้เปลี่ยนเกมหรือไม่?
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับงานค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพและการผสานรวมกับ CRM)
เบื่อกับการต่อสู้กับระบบ CRM สำหรับร้านค้าปลีกที่ใช้งานยากและไม่ตอบโจทย์ใช่ไหม?ClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน—เขียนเรื่องราวใหม่ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น
ที่ใจกลางของระบบ CRM ของ ClickUpคือระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลังในหลายสาขา การติดตามความชอบของลูกค้า หรือการปรับปรุงกลยุทธ์การขายแบบหลายช่องทาง ClickUp สามารถปรับขนาดได้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของคุณ
มองเห็นความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกของคุณได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบ เช่น รายการ, คันบัน, และแผนภูมิแกนต์ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 ตัว
การดูใน ClickUp
จัดเรียงบัญชีได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่นกว่า 10 แบบของ ClickUp เพื่อการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติกับงานที่ใช้เวลานาน เช่น การติดตามงาน การอัปเดตสินค้าคงคลัง และการแจ้งเตือนทางอีเมล ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือไม่? เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยประสานงานทีมของคุณด้วยการแชทแบบบูรณาการ การแชร์ไฟล์ และความคิดเห็นสด—โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลต CRM มากมายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
หนึ่งในจุดเด่นคือClickUp CRM Template ที่ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การจัดการลูกค้าปลีกของคุณให้ดียิ่งขึ้นรวมการดำเนินงานไว้ในที่เดียว ติดตามสินค้าคงคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ผลลัพธ์ที่ได้คือทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลูกค้าที่มีความสุขและภักดีมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและการแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มรายได้
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าและประวัติการซื้อเพื่อให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแชทในตัว ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกที่มีหลายสาขาที่ต้องการซิงค์สินค้าคงคลัง, แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการปรับแต่งหน้าร้าน, และผู้ค้าปลีกแบบไฮบริดที่จัดการช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
⭐กรณีศึกษา:มาสำรวจวิธีที่ Lids ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องแต่งกายกีฬา ปรับปรุงการดำเนินงานค้าปลีก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งด้วยการใช้ ClickUp
✅ ผลกระทบของ ClickUp ที่ Lids:
- 🕒 เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมรายสัปดาห์ขึ้น 66% ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดสินใจได้เร็วขึ้น
- 💼 ประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 ชั่วโมงทั่วทั้งทีม การทำงานอัตโนมัติและกระบวนการที่คล่องตัวช่วยเพิ่มเวลาที่มีค่าสำหรับงานที่มีผลกระทบสูง
- 🏬 เพิ่มการมีส่วนร่วมใน 25 สาขา: การจัดการโปรแกรมที่ดีขึ้นทำให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นและสอดคล้องกันมากขึ้น
เข้าร่วมกับ Lids และผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ ClickUp เพื่อขยายธุรกิจอย่างชาญฉลาด ประหยัดเวลา และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดดีล (และค่าเฉลี่ย) ได้อย่างชัดเจน และควบคุมประสิทธิภาพของทีมขายของคุณเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณได้ผล
- ติดตามประสิทธิภาพของทีม, ตัวชี้วัดสินค้าคงคลัง, และข้อมูลเชิงลึกทางการขายที่ปรับให้เหมาะกับKPIของธุรกิจค้าปลีกของคุณ
- กำหนดเป้าหมายทีม ติดตามความสำเร็จทางการขาย และมองเห็นความก้าวหน้าด้วยClickUp Goals
- ใช้ฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัวเพื่อตรวจสอบว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรในระหว่างงานและกระบวนการขาย
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงทั่วโลกด้วยระบบ CRM บนมือถือ, ทำให้คุณมีประสิทธิภาพการทำงานได้แม้อยู่นอกสำนักงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ CRM ของ ClickUp โดยเน้นถึงความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งผู้เขียนรีวิว จาก G2ที่พึงพอใจกล่าวว่า:
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการระบบขายของฉันและวงจรการขาย CRM ไปจนถึงการสื่อสารกับทีมและ ตารางการผลิต... แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ฉันสามารถรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพรวมการวางแผนการผลิตอย่างสมบูรณ์
เคล็ดลับด่วน: ต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดการลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกของคุณหรือไม่? มาดูเคล็ดลับ CRMที่นำไปใช้ได้จริงเหล่านี้เพื่อยกระดับกลยุทธ์ของคุณ:
- แผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อระบุจุดสัมผัสที่สำคัญและปรับปรุงการมีส่วนร่วม
- รวมศูนย์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความชอบและประวัติการซื้อ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและการอัปเดตคำสั่งซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานค้าปลีก
- ทำให้การนำ CRM มาใช้เป็นเกมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมขายของคุณและเพิ่มการรักษาลูกค้า
2. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับขนาดและการปรับแต่ง)
Zoho CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกผสานการทำงานเข้ากับการปรับแต่งเพื่อทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น โซลูชันแบบหลายช่องทางนี้ไม่เพียงแต่จัดการข้อมูลลูกค้าขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมการขาย การตลาด การสนับสนุน และสินค้าคงคลังไว้ในโซลูชันเดียวที่ราบรื่น
ปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าได้จากแดชบอร์ดเดียว ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ Zoho สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มยอดซื้อซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการคำสั่งซื้อ
- แสดงแคตตาล็อกสินค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูและซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย
- จับกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ CRMของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุความชอบของลูกค้าเพื่อสร้างแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูง
- ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างต้องใช้ส่วนขยาย ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (6800+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2เลือกใช้ Zoho CRM:
Zoho เป็นหนึ่งใน CRM ที่ดีที่สุด มีการออกแบบที่สวยงาม และใช้งานได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยใช้มา อินเทอร์เฟซของมันดึงดูดสายตาและน่าใช้งาน และการจัดวาง UI ที่เข้าใจง่ายทำให้เหมาะสำหรับทุกคน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาด CRM ที่ดีที่สุด
3. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการค้าปลีกขนาดใหญ่และการดำเนินงาน B2B)
การจัดการกระบวนการขายปลีกที่ซับซ้อนและฐานลูกค้าขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่หนักหนา Salesforce มอบความแม่นยำและความสามารถในการขยายตัวที่คุณต้องการเพื่อทำให้วงจรการขายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น รวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าในทุกช่องทาง
ตั้งแต่การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการจัดการการดำเนินงานหลายช่องทางหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)—Salesforce มอบเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้กับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- รวมข้อมูลลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมายและประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่รวดเร็วและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- อัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญของลีด, ปรับปรุงแคมเปญ, และเร่งการแก้ไขปัญหาด้วยตัวแทน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและทำงานอัตโนมัติ
- ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นโดยการผสานรวมซัพพลายเออร์, พนักงาน, และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับแต่งทุกจุดสัมผัสด้วยเครื่องมือที่ปรับขนาดได้ซึ่งรองรับการดำเนินงานด้านการขายปลีกขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ราคาสูงกว่า เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการปรับแต่ง
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร ซูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
4. Shopify Plus (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกที่เน้นอีคอมเมิร์ซ)
Shopify Plus มอบความคล่องตัวและความสามารถในการขยายขนาดให้กับผู้ค้าปลีก เพื่อลดความซับซ้อนของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
ออกแบบมาเพื่อขยายธุรกิจของคุณ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับค้าปลีกนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการดำเนินงานออนไลน์และออฟไลน์ จัดการการขายแบบแฟลชด้วยระบบชำระเงินที่รวดเร็วทันใจ ขยายตลาดสู่ระดับโลกด้วยโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น หรืออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อแบบขายส่ง—ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify Plus
- ปรับปรุงการดำเนินงานขายส่งให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่มุ่งเน้น B2B สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อจำนวนมาก
- เชี่ยวชาญการขายแบบหลายช่องทางด้วยการซิงค์สินค้าคงคลัง ยอดขาย และข้อมูลลูกค้าในทุกแพลตฟอร์ม
- รับข้อมูลแนวโน้มและความต้องการด้วยระบบวิเคราะห์การขายขั้นสูง เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีของคุณด้วย API, การค้าแบบไร้หัว, และระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Shopify Plus
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อยหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มขยายกิจการ
- การปรับแต่งการชำระเงินต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการสนับสนุนจากนักพัฒนา
ราคา Shopify Plus
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Shopify Plus
- G2: 4. 4/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับอีคอมเมิร์ซและมีระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมซึ่งอนุญาตให้สมาชิกทุกระดับเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของพวกเขา
5. ActiveCampaign (ระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมล)
คุณกำลังพบความยากลำบากในการส่งข้อความที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ActiveCampaign พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว. ระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกนี้ผสานการตลาดผ่านอีเมลกับการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณทำการตลาดได้ฉลาดขึ้น ไม่ยากขึ้น.
ต้องการส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามความชอบของลูกค้าแต่ละรายหรือกระตุ้นให้ผู้ซื้อที่ไม่ได้ซื้อสินค้าอีกครั้งกลับมาซื้ออีกหรือไม่ ActiveCampaign ปรับแต่งและตรวจสอบความถูกต้องของแคมเปญการตลาดของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบกับลูกค้าจะตรงเวลาและเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- เลือกจากเทมเพลตที่สวยงามกว่า 250 แบบ และใช้การแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เข้าถึงลูกค้าในช่องทางที่พวกเขาใช้งานมากที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
- แก้ไขปัญหาค่าขนส่งสูงหรืออุปสรรคในการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อและมูลค่าตลอดอายุลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น โดยไม่คำนึงถึงปริมาณอีเมล
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ActiveCampaign
- แพ็กเกจเริ่มต้น: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 1,000 รายชื่อ
- เพิ่มเติม: $49/เดือน สำหรับ 1000 รายชื่อ
- ข้อดี: $79/เดือน สำหรับ 1000 รายชื่อ
- องค์กร: $145/เดือน สำหรับ 1000 รายชื่อ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ฉันชอบที่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Active Campaign เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการเริ่มต้นใช้งานระบบ CRM และการตลาด
6. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแคมเปญการตลาดค้าปลีกให้เป็นส่วนตัว)
HubSpot CRM โดดเด่นในการช่วยให้ผู้ค้าปลีกดึงดูด สร้างความผูกพัน และรักษาลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดขาเข้าที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
HubSpot ถูกออกแบบมาเพื่อความหลากหลายและสามารถทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดผ่านอีเมล การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและข้อมูลที่รวมศูนย์ ช่วยให้ทีมค้าปลีกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย และมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยการรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำให้การตลาดเป็นอัตโนมัติและสร้างข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันสำหรับฝ่ายขาย การตลาด และบริการ
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- เวอร์ชันฟรีมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- การขยายสู่การดำเนินงานขนาดใหญ่ อาจต้องมีการผสานระบบเพิ่มเติม
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- เริ่มต้น: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เพิ่มที่นั่งเพิ่มเติม $20/เดือน)
- มืออาชีพ: $1000/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (เพิ่มที่นั่งเพิ่มเติม $50/เดือน)
- องค์กร: $3800/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน (เพิ่มที่นั่งละ $75/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4200+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: CRM แบบร่วมมือคืออะไร? คุณสมบัติ, ประโยชน์, และตัวอย่าง
7. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขาย)
กระบวนการขายที่ไร้ระเบียบและการติดตามผลที่ล่าช้าเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยในภาคค้าปลีก Pipedrive แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุดด้วยแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการแสดงผลแบบภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการขั้นตอนงานขายง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เพิ่มความชัดเจนด้วยรายงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายของคุณ เครื่องมือการคาดการณ์ การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดการขายขั้นสูงของ Pipedrive ช่วยให้ผู้ค้าปลีกตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น—ขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- มองเห็นความพยายามในการขายและความก้าวหน้าด้วยระบบลากและวางที่เข้าใจง่าย
- ทำให้การติดตามผลและการแจ้งเตือนงานเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายอย่างละเอียด
- รวมศูนย์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับแต่งการสื่อสารและเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีแผนฟรี จำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมค้าปลีกขนาดเล็ก
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. วันจันทร์ CRM (เหมาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ)
Monday CRM ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมค้าปลีก ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงแคมเปญสื่อค้าปลีก แพลตฟอร์มนี้รวมศูนย์การดำเนินงานของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมปรับทีมให้สอดคล้องกันด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และมองเห็นภาพได้ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการส่งเสริมโปรแกรมความภักดี Monday CRM ผสานการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น รักษาทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น และพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่โดดเด่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ในวันจันทร์
- เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับแต่งและระยะเวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น
- ขับเคลื่อนความต้องการผ่านแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมและกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการผสานรวมเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลัง การขาย และการส่งเสริมการขาย
- จัดการกิจกรรมหลังการขายเพื่อควบคุมโครงการของลูกค้า การติดตามการเก็บเงิน และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ CRM ในวันจันทร์
- แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูง เช่น การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อขนาดทีมและข้อกำหนดของฟีเจอร์เพิ่มขึ้น
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $33 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ CRM ในวันจันทร์คือมันมอบความอิสระมากมายให้คุณ มันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งได้มากมายตามความต้องการและความต้องการเฉพาะของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณดียิ่งขึ้น
9. Zendesk Sell (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับบริการลูกค้า)
Zendesk Sell เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุน สร้างระบบ CRM สำหรับค้าปลีกที่ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มันให้มุมมองแบบ 360 องศาของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า—ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถปรับแต่งทุกการโต้ตอบ ไม่ว่าจะออนไลน์ ในร้าน หรือหลังการซื้อ
มันมอบการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการระบบงานขาย และการทำงานอัตโนมัติของงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจค้าปลีกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจับจองลูกค้าเป้าหมายในช่วงโปรโมชั่นแบบรวดเร็ว ไปจนถึงการจัดการการคืนสินค้าอย่างง่ายดาย ระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกนี้จะช่วยให้ทีมขายของคุณมีสมาธิกับงาน และทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- บันทึกการโทร ส่งข้อความ และติดตามการสื่อสารกับลูกค้าจากแพลตฟอร์มศูนย์กลาง
- ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยลำดับการสื่อสารที่ปรับแต่งตามความต้องการและการติดตามผลอัจฉริยะ
- วิเคราะห์จุดคอขวดในท่อส่งและคาดการณ์รายได้ด้วยแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ผู้นำกลุ่มเป้าหมายแบบเรียลไทม์และบันทึกรายชื่อไดนามิกเพื่อการเข้าถึงทันที
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ราคาอาจไม่เหมาะกับทีมค้าปลีกขนาดเล็ก
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคา Zendesk Sell
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2ชื่นชอบ Zendesk Sell:
คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีล พร้อมกับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมเราอย่างมากในการปิดการขายและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
10. SAP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค้าปลีกในระดับองค์กร)
ซอฟต์แวร์ SAP CX และ CRM ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่บริหารจัดการการดำเนินงาน, มีส่วนร่วมกับลูกค้า, และขับเคลื่อนการเติบโต. ระบบ CRM สำหรับค้าปลีกที่แข็งแกร่งนี้ผสานรวมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, อีคอมเมิร์ซ, และข้อมูลลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส.
ต้องการตรวจพบความล่าช้าก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าของคุณหรือไม่? หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยและยอดใช้จ่ายตลอดอายุของลูกค้า? SAP ช่วยให้มั่นใจในความภักดีของลูกค้าและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ราบรื่น—ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงร้านค้าปลีกออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP
- มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องทั้งช่องทางดิจิทัลและหน้าร้าน
- ปรับแต่งโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ทำให้การจัดการคำสั่งซื้อและการคืนสินค้าง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
- ส่งเสริมการซื้อที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดแสดงสินค้าใหม่และสินค้ามือสองเคียงข้างกัน
ข้อจำกัดของ SAP
- ต้นทุนสูง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มากกว่า
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการบำรุงรักษา
การกำหนดราคา SAP
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ขอชื่นชมเป็นพิเศษ เครื่องมือ
- NetSuite: ปรับปรุงการจัดการลูกค้า, สินค้าคงคลัง, และการเงิน, ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- Copper CRM: ผสานข้อมูลลูกค้าและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ค้าปลีกบริหารจัดการความสัมพันธ์และการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- Insightly: รวมความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
🎁 โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าของคุณด้วยแคมเปญ CRMที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย:
- จุดเริ่มต้นของกระบวนการขาย: ดึงดูดผู้ซื้อด้วยอีเมลสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยม, โฆษณาทางสื่อสังคม, และการเชิญชวนให้มาที่ร้านเป็นแขก VIP เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- กลางของกระบวนการ: ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยการแนะนำสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการ, แบบทดสอบที่เล่นสนุก, และโฆษณาที่กลับมาดึงดูดสำหรับลูกค้าที่ทิ้งตะกร้าสินค้า
- ส่วนล่างของกรวย: ปิดการขายด้วยส่วนลดพิเศษเฉพาะลูกค้า, ชมสินค้าใหม่ก่อนใคร, และรีวิวจากลูกค้าที่ประทับใจ
การปฏิวัติ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกของคุณเริ่มต้นที่นี่กับ ClickUp
และนี่คือ—ระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและขยายธุรกิจของคุณ!
แต่การค้นหา CRM ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในช่องต่างๆ เท่านั้น มันคือการสร้างโซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอน
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นขึ้นมา มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เอง เปลี่ยนทีมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อน และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่พวกเขาจะพูดถึงอย่างชื่นชม
อย่ารอช้า –เริ่มต้นการเดินทางกับ ClickUpวันนี้และดูธุรกิจค้าปลีกของคุณเปลี่ยนแปลง! 🚀