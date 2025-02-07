ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Webex สำหรับปี 2025

ในปี 2022ชาวอเมริกัน 83.13%ใช้เวลาหนึ่งในสามของสัปดาห์ไปกับการเข้าร่วมประชุม และ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสียงเป็นจุดที่สร้างความลำบากมากที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ
ผู้ใช้ Cisco Webex จำนวนมากรายงานปัญหาที่คล้ายกัน ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใดในการมองหาทางเลือกอื่นของ Webex—ไม่ว่าจะเป็นความต้องการซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่คุ้มค่ากว่า หรือความสามารถในการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น—คุณจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุดได้ในบทความบล็อกนี้
ทีม ClickUp และฉันได้รวบรวมรายการทางเลือกของ Webex นี้ขึ้นจากประสบการณ์และการวิจัยอย่างละเอียดของเรา มาสำรวจทีละรายการกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Webex?
ซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ทำงานราบรื่นและตั้งค่าได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและความอดทนของทุกคน ในแพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บของคุณ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้:
- คุณภาพวิดีโอและเสียง: ค้นหาซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ไม่มีการกระตุกของวิดีโอและเสียง การตั้งค่าเสียงและวิดีโอที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญ การแชร์หน้าจอเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการประชุมออนไลน์และการสื่อสารที่ชัดเจน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: จัดหาแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่มีความปลอดภัย พร้อมฟีเจอร์แชทในตัว เครื่องมือสื่อสารด้วยภาพ การแชร์ไฟล์ และตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพวิดีโอของคุณ
- คุณสมบัติขั้นสูง: มองหาคุณสมบัติเช่นการบันทึกอัตโนมัติและการถอดความการประชุมที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้การติดตามผลหลังการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณรองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการขยาย: วางแผนการทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือที่สามารถรองรับทีมขนาดเล็กและความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้
- ความง่ายในการใช้งาน: แพลตฟอร์มที่มีขั้นตอนมากมายและข้อกำหนดในการตั้งค่าสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมการนำทางที่ซับซ้อน
ในที่สุด ทางเลือกสำหรับการประชุม Cisco Webex ต้องมีอินเทอร์เฟซที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ มาสำรวจตัวเลือกบางส่วนเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับคุณกันเถอะ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Webex
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการพูดซ้ำว่า "คุณได้ยินฉันไหมตอนนี้?" หรือ "ฉันมองเห็นคุณหรือเปล่า?" แล้วล่ะก็ ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอเหล่านี้อาจช่วยคุณได้เป็นอย่างมาก!
1. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมเสียงและวิดีโอที่ไม่ยุ่งยาก)
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดประชุมทีมแบบไม่เป็นทางการหรือสัมมนาออนไลน์ระดับโลก Zoom ก็ช่วยให้การทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอคุณภาพสูงและการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติหลักของมัน เช่น เครื่องมือไวท์บอร์ดในตัว ช่วยให้ทีมสามารถร่างไอเดียหรือระดมความคิดแบบเห็นภาพได้ระหว่างการประชุม ทีมงานที่ทำงานทางไกลได้รับประโยชน์อย่างมากจากฟีเจอร์นี้ เพราะช่วยจำลองบรรยากาศการระดมความคิดแบบพบหน้ากันได้อย่างใกล้เคียง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซ่อนห้องที่รกของคุณระหว่างประชุม และสร้างความประทับใจให้ทีมด้วยพื้นหลังเสมือนจริงที่สวยงาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- รวบรวมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมด้วยระบบโหวตในตัวของการประชุม Zoom
- ใส่คำอธิบายประกอบเนื้อหาที่แชร์, เน้นจุดสำคัญ, หรือเพิ่มบันทึกในแบบเรียลไทม์ระหว่างการแชร์หน้าจอโดยใช้เครื่องมือวาดใน Zoom
- ติดตามการประชุมที่พลาดไปได้ด้วยเซสชันที่บันทึกไว้และบทถอดเสียงที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 40 นาที ซึ่งอาจขัดขวางการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
- Zoom Phone บริการโทรศัพท์บนคลาวด์สำหรับจัดการสายลูกค้า มีให้บริการเฉพาะในบางแพ็กเกจเท่านั้น
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
Zoom ทำให้ฉันสามารถเชื่อมต่อและคุยกับทีมของฉันได้ทางออนไลน์อย่างง่ายดาย และประสบการณ์ที่ได้รับก็ไม่แพ้กับการทำงานแบบตัวต่อตัวเลย มันใช้งานง่ายมากด้วยอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย มันผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Outlook ทำให้การจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่าย
Zoom ทำให้ฉันสามารถเชื่อมต่อและคุยกับทีมของฉันได้ทางออนไลน์อย่างง่ายดาย และประสบการณ์ที่ได้รับก็ไม่แพ้กับการทำงานแบบตัวต่อตัวเลย มันใช้งานง่ายมากด้วยอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย มันผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Outlook ทำให้การจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่าย
👀 คุณรู้หรือไม่? การเข้าร่วมประชุมติดต่อกันหลายครั้งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ ซึ่งภาวะนี้เรียกว่า 'อาการเหนื่อยล้าจากการประชุมออนไลน์' ผู้หญิง 1 ใน 7 คน และผู้ชาย 1 ใน 20 คนยอมรับว่าเคยประสบกับอาการนี้อย่างรุนแรง
2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
/image
มักถูกจัดให้เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Google Meet, Microsoft Teams คือการผสมผสานระหว่างข้อความโต้ตอบแบบทันที, การแชร์ไฟล์บนคลาวด์, และการโทรไม่จำกัด ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการทำงานร่วมกันทางไกล
สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft 365 ได้ และช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร จัดการโครงการ และสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชททีมและการจัดตารางปฏิทินในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่า
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเซสชันระดมความคิด จัดสัมมนาออนไลน์ หรือจัดการงานประจำวันของทีม Microsoft Teams ก็ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อและเป็นระเบียบภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว พร้อมบันทึกข้อมูลบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เข้าถึงวิดีโอความละเอียด HD ที่ความละเอียด 720p ในแผนฟรี และ 1080p ในแผนราคาอื่น ๆ
- สร้างช่องเฉพาะหัวข้อและเพิ่มแท็บสำหรับแอป ไฟล์ หรือแดชบอร์ดสำหรับการจัดการโครงการ
- ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสแบบครบวงจรและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกน่ากลัว โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกหรือทีมขนาดเล็ก
- ทีมขนาดใหญ่หรือการจัดเก็บไฟล์มากเกินไปอาจทำให้แอปทำงานช้าลง
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
3. สถานที่ทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานฟีเจอร์เครือข่ายสังคม)
Workplace จาก Meta คือเครือข่ายสังคมสำหรับสำนักงานของคุณ ผสมผสานกลุ่ม, แชท, และการโทรผ่านวิดีโอเพื่อให้ทีมเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ หากพนักงานของคุณคุ้นเคยกับการใช้ Facebook พวกเขาก็จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่
แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกทดแทน Webex ที่มีประโยชน์ แต่การปิด Workplace ของ Meta ในเดือนพฤษภาคม 2026 หมายความว่า รายการของเราจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Microsoft Office
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้าภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- เนื่องจากแพลตฟอร์มมีกำหนดปิดตัวลงภายในเดือนสิงหาคม 2025 การลงทุนใน Workplace อาจไม่เหมาะสมสำหรับการวางแผนระยะยาว
- ผู้ใช้รายงานว่ามีปริมาณการแจ้งเตือนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิ
- แพลตฟอร์มมีการปรับแต่งที่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร
ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน
- แผนหลัก: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workplace อย่างไรบ้าง?
หลังจากใช้ Facebook มาหลายปีตั้งแต่โตขึ้น มันทำงานคล้ายกันมาก เหมาะสำหรับการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมากพร้อมกัน แทบไม่เคยมีปัญหาเลย แม้จะมีการแชทกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มก็ตาม ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น แถบไฟล์ที่แนบมากับแต่ละการสนทนา ทำให้คุณสามารถดูไฟล์หรือสื่อที่ส่งในการสนทนาทั้งหมดได้
หลังจากใช้ Facebook มาหลายปีตั้งแต่โตขึ้น มันทำงานคล้ายกันมาก เหมาะสำหรับการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมากในคราวเดียว แทบไม่เคยมีปัญหาเลย แม้จะมีการแชทกลุ่มใหญ่หลายกลุ่ม ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น แถบไฟล์ที่แนบมากับแต่ละการสนทนา ทำให้คุณสามารถดูไฟล์หรือสื่อที่ส่งในการสนทนาทั้งหมดได้
4. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์และการทำงานร่วมกันทางไกล)
ทางเลือกอื่นสำหรับการประชุม Cisco Webex คือ GoTo Meeting ซึ่งใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ถนัดเทคโนโลยีก็ตาม คุณภาพเสียงและวิดีโอคมชัดระดับใสกริบ คุณจึงไม่ต้องกังวลตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากอุปกรณ์แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพีซี แมค หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ
ปัญหาเดียวที่ต้องเจอตั้งแต่แรก? ผู้เข้าร่วมมักจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากบริษัทของคุณมีกฎเข้มงวดเกี่ยวกับการดาวน์โหลด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- สื่อสารอย่างชัดเจนและคมชัดด้วยวิดีโอความละเอียดสูง ป้องกันความเข้าใจผิด
- แชร์หน้าจอของคุณกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้าได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
- สร้าง URL แบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ผู้เข้าร่วมต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าลง
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 40 นาที โดยมีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดสามคน
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเขียนกระดานไวท์บอร์ดหรือการแก้ไขไฟล์ในระหว่างการประชุม
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $14/ผู้จัดต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $19/ผู้จัดต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoTo Meeting อย่างไรบ้าง?
GoTo Meeting เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพเสียงและภาพ การถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ ฉันชอบความง่ายในการจัดการประชุมและการส่งคำเชิญและไฟล์แนบผ่านลิงก์ดิจิทัลที่ปลอดภัย การตอบรับคำเชิญทำได้ง่ายโดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแจกจ่ายบทบาทระหว่างการประชุมเสมือนจริงทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถปิดไมโครโฟนและโอนไปยังผู้เข้าร่วมคนอื่นได้อย่างง่ายดาย
GoTo Meeting เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพเสียงและภาพ การถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ ฉันชอบความง่ายในการจัดการประชุมและการส่งคำเชิญและไฟล์แนบผ่านลิงก์ดิจิทัลที่ปลอดภัย การตอบรับคำเชิญทำได้ง่ายโดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแจกจ่ายบทบาทระหว่างการประชุมเสมือนจริงทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถปิดไมโครโฟนและโอนไปยังผู้เข้าร่วมคนอื่นได้อย่างง่ายดาย
5. RingEX (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารธุรกิจแบบครบวงจร)
ผ่านทางRingEx
RingEx นำเสนอชุดเครื่องมือการสื่อสารสำหรับธุรกิจ บูรณาการการส่งข้อความ การโทรผ่านวิดีโอ และบริการโทรศัพท์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ต้องการแชท เข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอ หรือโทรด่วน? RingEX โดย RingCentral ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
มันทำงานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณ คุณจึงเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือระหว่างเดินทาง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าอาจดูยุ่งยากเล็กน้อยในตอนแรก และบางคนอาจพบปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงในการโทร
คุณสมบัติเด่นของ RingEX
- เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์ การจัดการงาน และการส่งข้อความในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดการประชุมวิดีโอที่เชื่อถือได้เพื่อการร่วมมือทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยม เช่น Microsoft 365 และ Google Workspace
ข้อจำกัดของ RingEX
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความท้าทายและใช้เวลามาก
- อาจเกิดกรณีการโทรหลุดหรือคุณภาพเสียงไม่ดี
ราคาของ RingEX
- หลัก: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-5 คน
- ขั้นสูง: $35/เดือน สำหรับ 1-5 ผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-5 คน
คะแนนและรีวิวของ RingEX
- G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
6. Skype (ดีที่สุดสำหรับการโทรเสียงและวิดีโอฟรี เชื่อถือได้ทั่วโลก)
ติดต่อเพื่อน, เข้าร่วมการโทรทางธุรกิจ, หรือแบ่งปันบันทึกการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผ่าน Skype. ตัวแทนของ Webex นี้ทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, หรือสมาร์ทโฟน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการสื่อสาร.
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาคุณภาพเสียงในการโทรที่ไม่ดี ปัญหาการเชื่อมต่อ หรือข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการโทรสำหรับการนำเสนอหรือการทำงานร่วมกัน
- แชทแบบเรียลไทม์กับบุคคลหรือกลุ่ม
- ส่งเอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้โดยตรงผ่านแชท
ข้อจำกัดของ Skype
- อาจพบปัญหาคุณภาพเสียงหรือวิดีโอที่ไม่ดีเป็นครั้งคราว
- ปัญหาการเชื่อมต่อ เช่น การหลุดสายโทรศัพท์ เป็นเรื่องปกติ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการประชุมและการจัดการโครงการแบบบูรณาการ
ราคาของ Skype
- แผนฟรี
- มือถือและโทรศัพท์บ้าน, สหรัฐอเมริกา: $3.59/เดือน
- โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน, อเมริกาเหนือ: $8. 39/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
👀คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกา มีการสูญเสียเงินถึง 37 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
7. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น)
Google Workspaceยังเป็นทางเลือกที่มีชื่อเสียงสำหรับ Microsoft Teams อีกด้วย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล การผสานรวมกับชุดแอปพลิเคชันต่างๆ ของมัน—Google Calendar, Meet, Drive, Sheet, เป็นต้น—หมายความว่าคุณสามารถเริ่มเอกสาร เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ และแชร์ไฟล์ได้จากชุดเครื่องมือเดียวโดยไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่ด้วยพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่เพียงพอ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Gemini สำหรับความสามารถในการสร้างแบบ AI ขั้นสูง
- เข้าถึงงานของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพีซี แมค หรืออุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
- ในขณะที่โหมดออฟไลน์มีให้บริการ แต่มันไม่ตอบสนองและเชื่อถือได้เท่าโหมดออนไลน์
- อาจมีปัญหาความเข้ากันได้กับแอปที่ไม่ใช่ของ Google หรือเวอร์ชันของ Windows บางรุ่น
ราคาของ Google Workspace
- เวอร์ชันฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)
8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม)
ฟีเจอร์ Huddles ของ Slack เทียบได้กับการพูดคุยแบบ 'น้ำเย็น' ในช่วงเวลาทำงาน เป็นการโทรเสียงที่รวดเร็วและเกิดขึ้นทันทีเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากแอป (หรือโต๊ะทำงานของคุณ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการแชร์หน้าจอโดยไม่ต้องมีพิธีการและขั้นตอนเพิ่มเติมในการจัดประชุมทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบทันที แต่การจัดการการโทรด่วนเหล่านี้อาจนำไปสู่การรับภาระงานมากเกินไปหากไม่ได้รับการควบคุม และผู้ใช้ใหม่ยังคงต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้อยู่บ้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- แชร์หน้าจอ เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ภายในบทสนทนา
- สร้างช่องทางสำหรับโครงการหรือทีมต่าง ๆ เพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบ
- เข้าร่วมหรือออกจาก Huddles ตามความจำเป็น
- ค้นหาข้อความและไฟล์ในอดีตด้วยฟีเจอร์ค้นหาอันทรงพลังของ Slack
ข้อจำกัดของ Slack
- การประชุมกลุ่มย่อยไม่สามารถถูกมองว่าเป็นการบันทึกการประชุมได้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสนทนาที่พลาดไป
- ฟีเจอร์บางอย่างของ Slack จะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่าง Huddles
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 71% ของคนกล่าวว่าพวกเขาเคยใช้อีโมจิในที่ทำงานในปี 2022 ในจำนวนนั้น 68% ยอมรับว่าชอบเมื่อเพื่อนร่วมงานใช้อีโมจิในการสื่อสารระหว่างการทำงาน และ 63% รู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้น
9. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ)
Zoho Meeting เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับ Webex โดยใช้ผ่านเบราว์เซอร์ มันทำให้การประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ง่ายต่อการตั้งค่าโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สิ้นสุด
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้ชุดแอปพลิเคชันของ Zoho อยู่แล้ว และอาจมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ในรายการของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- บันทึกการประชุมและเว็บบินาร์เพื่อใช้อ้างอิงหรือแบ่งปันในอนาคต
- เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจาก Google Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่น ๆ ของคุณโดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย
- ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- อาจเคยรายงานปัญหาความชัดเจนของเสียงและวิดีโอเป็นครั้งคราว
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์และการปรับแต่งมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาของ Zoho Meeting
- ฟรีตลอดไป
- การประชุมมาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $1/ผู้จัดต่อเดือน
- การประชุมมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $3/ผู้จัดต่อเดือน
- สัมมนาออนไลน์มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $7.50 ต่อผู้จัดต่อเดือน
- เว็บบินาร์ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $16/ผู้ดำเนินรายการต่อเดือน
- สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $66/ผู้จัดต่อเดือน
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Meeting อย่างไรบ้าง?
เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Meet ฉันพบว่า Zoho Meetings มอบประสบการณ์ที่เสถียรและน่าพึงพอใจมากกว่า คุณภาพวิดีโอและเสียงมีความยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดปัญหาความล่าช้าที่สร้างความหงุดหงิด และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้ก็ใช้งานง่ายและเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ทีมของเราสามารถใช้งานและเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Meet ฉันพบว่า Zoho Meetings มอบประสบการณ์ที่เสถียรและน่าพึงพอใจมากกว่า คุณภาพวิดีโอและเสียงมีความยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดปัญหาความล่าช้าที่สร้างความหงุดหงิด และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้ก็ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ทีมของเราสามารถใช้งานและเข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
10. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือที่ใช้ AI)
Dialpad AI Meetings ทำให้ทุกอย่างง่ายแต่ชาญฉลาด เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่มีฟีเจอร์ AI เช่น การถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมที่ช่วยให้คุณไม่ต้องจดบันทึกมากมาย การตั้งค่าทำได้รวดเร็ว และหากคุณใช้แอป Dialpad อื่นๆ อยู่แล้ว ทุกอย่างจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่อง—เสียงและวิดีโออาจเกิดปัญหาได้บางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการโทรที่ยาวนาน และแอปพลิเคชันบนมือถือก็รู้สึกเหมือนถูกตัดทอนไปบ้างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ใช้การเข้าถึงแบบคลิกเดียวของแพลตฟอร์มเพื่อตั้งค่าภายในไม่กี่นาที
- เข้าถึงเอกสารของลูกค้า, อีเมล, และกิจกรรมในปฏิทินระหว่างการโทร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Google Workspace และ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ทางเลือกของ Cisco Webex นี้มีคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น พื้นหลังการประชุม โลโก้ หรือคำเชิญทางอีเมลที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติเช่นการถอดเสียงสดและการสรุปการโทรมีประโยชน์แต่อาจต้องการการฝึกอบรมหรือการใช้งานบ่อยครั้งเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ราคาของ Dialpad
- ฟรี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
เครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโออื่น ๆ
ในขณะที่สำรวจเครื่องมืออื่น ๆ แทน Cisco Webex ธุรกิจที่กำลังเติบโตควรพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อจัดการการบริหารโครงการโดยรวมและความต้องการของทีม
ตัวอย่างเช่น คุณไม่อยากสมัครใช้แพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถปลอมตัวเป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี ให้ประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ดีกว่า และทำภารกิจเพิ่มเติมได้หรือไม่?
คลิกอัพ
ClickUpอาจไม่ใช่เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่สมบูรณ์แบบ (ยัง!) แต่สามารถเสริมตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ในฐานะ แอปสำหรับทุกงาน ได้ นี่คือวิธีการใช้งานเป็นทางเลือกแทน Cisco Webex
พิจารณาClickUp Clips มันนำเสนอวิธีการใหม่ในการประชุมทางวิดีโอโดยให้คุณบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยาย แชร์กับทีมของคุณ และทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน—ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องให้ทุกคนพร้อมในเวลาเดียวกัน
แทนที่จะประชุมแบบสด สมาชิกในทีมสามารถสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และให้ ข้อเสนอแนะผ่านการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส ดังนั้น หากเขตเวลาเป็นปัญหาสำหรับทีมของคุณ ให้ใช้คุณสมบัตินี้
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความส่วนตัว ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่าง ClickUp Chat หัวข้อสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
ClickUp Chat ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด ให้ข้อมูลอัปเดต หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถเข้าร่วมการสนทนาวิดีโอและเสียงแบบรวดเร็ว (เหมือนกับ Huddles!) ด้วย SyncUps ใน ClickUp Chat ได้อีกด้วย ผลลัพธ์คือ? ทางเลือกของ Webex ที่ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และการติดตามงานแบบไม่พร้อมกัน
พูดถึงการติดตามความคืบหน้า ลองใช้ ClickUp Chat ร่วมกับพลัง AI สุดล้ำของClickUp Brainแล้วคุณจะสามารถทำได้มากกว่าแค่ส่งและตอบข้อความ:
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว
- เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานที่ถูกต้องเพื่อรักษาบริบทให้อยู่ในศูนย์กลาง
- ติดตามข้อความที่พลาดไปพร้อมสรุปโดย AI ทันที
- ถามคำถามในหัวข้อสนทนาที่มีอยู่แล้วในแชทและรับคำตอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องแจ้งเตือนเพื่อนร่วมงานของคุณ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมใน ClickUp คือClickUp Meetings ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบ วางแผน และติดตามผลของการประชุม แม้ว่าจะไม่มีโซลูชันการประชุมทางวิดีโอในตัวก็ตาม แทนที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมทางวิดีโอ มันมุ่งเน้นไปที่การเตรียมการประชุมและติดตามผลหลังการประชุม ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใน ClickUp คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่ละเอียด เชื่อมโยงงานกับประเด็นการสนทนา มอบหมายการดำเนินการติดตามผล และติดตามผลลัพธ์ได้
เทมเพลตการประชุม ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการวาระการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ รวมถึงติดตามผลได้โดยตรง มีมุมมอง ClickUp ให้เลือกถึงห้าแบบ ได้แก่ 'รายการ,' 'กระดาน,' 'ฝัง,' 'การสนทนา,' และ 'ปฏิทิน' นอกจากนี้ยังสามารถใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ยังไม่ได้กำหนดเวลา,' 'กำหนดเวลาแล้ว,' และ 'กำลังดำเนินการ' ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตหรือคำแนะนำสั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วแบบไม่พร้อมกัน ช่วยลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่จำเป็น
- สร้างความสัมพันธ์แบบกำหนดเองระหว่างงาน เช่น การพึ่งพา การขัดขวาง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp Zoomเพื่อกำหนดเวลาการประชุม เข้าถึงบันทึกการประชุม ซิงค์การอัปเดต และติดตามผลลัพธ์ทั้งหมดในที่เดียว—ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
- เชื่อมต่อ ClickUp กับ MS Teams ของคุณผ่านClickUp Microsoft Teams Integrations เปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงการอัปเดตไปยังโปรเจกต์ใน ClickUp โดยตรง และแชร์ความคืบหน้าของงานได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะมีการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยม ClickUp ก็ไม่มีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอที่สมบูรณ์แบบและติดตั้งไว้ในตัว
- ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในลูกค้าของ ClickUp, ซาแมนธา เดงเกต, ผู้จัดการโครงการอาวุโสที่ Diggs, กล่าวว่า:
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้เกิดหลุมดำที่ข้อมูลถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่มีผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของงานสร้างสรรค์ ตอนนี้ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานได้
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยน ClickUp ให้เป็น 'คลังความจำ' สำหรับการประชุมของคุณ บันทึกการสนทนาที่สำคัญ เพิ่มเป็นคลิป และเชื่อมโยงไปยังโปรเจกต์หรืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทีมงานของคุณสามารถย้อนกลับไปดูช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมที่ผ่านมาได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกเก่าๆ
จัดระเบียบและจัดการการประชุมครั้งต่อไปของคุณด้วย ClickUp
การประชุม Cisco Webex อาจเป็นทางเลือกหลักสำหรับธุรกิจหลายแห่ง แต่การประชุมผ่านวิดีโอเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน ทีมงานต้องการเครื่องมือที่ผสานรวมกับกระบวนการทำงานของพวกเขา การสื่อสารที่ดีขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของพวกเขา นั่นคือจุดที่โซลูชันอย่าง ClickUp เข้ามาช่วย!
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp จัดระเบียบการสื่อสาร งาน และการแบ่งปันความรู้ของทีมคุณด้วยความสามารถในการผสานรวม การอัปเดตแบบอะซิงโครนัส และการแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยแผนฟรีและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ทีมงานของคุณสามารถเริ่มทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที