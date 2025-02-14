Apple Notes vs. Google Keep: แอปจดบันทึกไหนดีกว่ากัน?

Apple Notes และ Google Keep ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราจัดระเบียบความคิด งาน และไอเดียของเรา ตั้งแต่การเตือนความจำอย่างรวดเร็วไปจนถึงรายการที่ละเอียดและแม้กระทั่งรูปภาพหรือบันทึกเสียง พวกมันสามารถจัดเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณ บันทึกของคุณจะอยู่ใกล้แค่เพียงการแตะ—ไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป
Apple Notes โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Apple ในขณะที่ Google Keep เป็นที่ชื่นชอบในความเรียบง่ายและการออกแบบที่มีสีสัน
แต่การเลือกแอปจดบันทึกที่เหมาะสมจากแอปเหล่านี้หรือแอปอื่น ๆ ล่ะ? นั่นแหละคือจุดที่ซับซ้อน นี่คือบทวิเคราะห์เปรียบเทียบ Google Keep กับ Apple Notes อย่างละเอียด เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสมุดบันทึกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับClickUp's AI Notetaker อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในการประชุมของคุณ และเพลิดเพลินกับเอกสารการประชุมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ สรุป และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดจากการประชุมที่สำคัญที่สุดของคุณ!
ตอนนี้ มาเจาะลึกการเปรียบเทียบระหว่าง Google Keep กับ Apple Notes กันเลย! ⬇️
Google Keep คืออะไร?
Google Keep คือวิธีที่ Google ทำให้การจดบันทึกง่ายและมีประสิทธิภาพเหมือนการเขียนบนกระดาษโน้ต แต่มีข้อดีมากกว่า คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในบันทึกของคุณได้ และแอปยังให้คุณเพิ่ม การเข้ารหัสสี, ภาพวาด, และแม้กระทั่งบันทึกเสียง ที่คุณสามารถแปลงเป็นข้อความได้ในทุกบันทึกของคุณ
Google Keep เป็นแอปบันทึกโน้ตที่ใช้งานง่ายและฟรี สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บแอปหรืออุปกรณ์มือถือ ชอบวาดรูปเล่นไหม? เครื่องมือวาดภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างภาพอย่างรวดเร็วหรือปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่น
จัดระเบียบบันทึกของคุณตามสี กรองได้อย่างง่ายดาย และไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหายด้วยฟีเจอร์การจัดเก็บถาวรและการกู้คืน บันทึกของคุณจะได้รับการสนับสนุนโดยระบบคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากโทรศัพท์ Android, iPhone, แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อป
🧠 เกร็ดความรู้:งานวิจัยพบว่าการจดบันทึกช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น แทนที่จะรับข้อมูลอย่างเฉื่อยชา คุณสามารถมีส่วนร่วมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำระยะยาวได้
คุณสมบัติของ Google Keep
มาดูคุณสมบัติของ Google Keep ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Apple Notes:
คุณสมบัติ #1: ตัวเลือกการบันทึกโน้ตหลายแบบ
Google Keep ทำให้การจดบันทึกไม่น่าเบื่อด้วยวิธีการจดบันทึกที่หลากหลาย ตั้งแต่การป้อนข้อความธรรมดาสำหรับความคิดที่ละเอียดไปจนถึงรายการตรวจสอบที่ช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างง่ายดาย มันปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
ร่างไอเดียบนพื้นหลังเปล่า มีเส้นบรรทัด หรือตาราง หรือวาดทับภาพที่อัปโหลดเพื่อระดมความคิด ทำให้ภาพวาดของคุณค้นหาได้ด้วย AI ของ Keep ถ่ายภาพบันทึกที่เขียนด้วยมือ แล้วฟีเจอร์ OCR ของ Keep จะแปลงเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้
บันทึกเสียงบันทึกพร้อมการถอดความอัตโนมัติเพื่อเก็บความคิดของคุณไว้ใกล้มือ
คุณสมบัติที่ 2: การจัดระเบียบและการปรับแต่ง
Keep ทำให้บันทึกของคุณใน Google เป็นระเบียบ สีสันสดใส และค้นหาได้ง่าย ระบบการจัดระเบียบด้วยสีช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างชัดเจน—เช่น สีแดงสำหรับสิ่งที่ต้องทำด่วน และสีน้ำเงินสำหรับแผนวันหยุดสุดสัปดาห์
ป้ายกำกับทำหน้าที่เหมือนแท็ก โดยจัดกลุ่มบันทึกเข้าด้วยกันตามหมวดหมู่ เช่น 'ความสำคัญสูง' หรือ 'ส่วนตัว' บันทึกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ป้ายกำกับเดียวกันจะปรากฏในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ตั้งพื้นหลังสีสันสดใสหรือปักหมุดบันทึกสำคัญเพื่อให้อยู่ตรงหน้าและเด่นชัด
คุณสมบัติที่ 3: การร่วมมือและการแบ่งปัน
Google Keep ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยการแชร์โน้ตและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพิ่มผู้ร่วมงานผ่านอีเมล และทุกคนจะสามารถเข้าถึงโน้ตเพื่อดูหรือแก้ไขได้ทันที พร้อมการอัปเดตที่ซิงค์อย่างราบรื่นสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
คุณยังสามารถสร้างรายการแยกต่างหากสำหรับกลุ่มงานและกลุ่มส่วนตัวเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ #4: คุณสมบัติการค้นหา
ฟีเจอร์การค้นหาของ Google Keep ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดบันทึกสำคัญอีกต่อไป ค้นหาบันทึกทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกเสียง รายการ หรือภาพวาด ได้ภายในไม่กี่วินาที ด้วยการกรองตามสี คำสำคัญ ป้ายกำกับ หรือประเภทของบันทึก
มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับความคิดของคุณ—พิมพ์สิ่งที่คุณจำได้ แล้ว Keep จะดึงมันขึ้นมาทันที
คุณสมบัติ #5: การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
Google Keep ยกระดับการเตือนความจำไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นประชุมจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือไอเดียสร้างสรรค์ Keep จะซิงค์การเตือนความจำไปยังบัญชี Google ของคุณ ทำให้สามารถเข้าถึงได้บนแอปอื่นๆ หลากหลายอุปกรณ์
ตั้งการแจ้งเตือนตามเวลาสำหรับกำหนดเส้นตายเฉพาะหรือเลือกการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง (โดยใช้แผนที่) ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณมาถึงจุดที่เลือก การสร้างการแจ้งเตือนนั้นง่ายเพียงแค่แตะ 'แจ้งเตือนฉัน' และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติ #6: การผสานรวมกับบริการของ Google
Google Keep ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเข้าถึงบันทึกในบัญชี Gmail, Google Docs และ Google Calendar เป็นเรื่องง่าย
ส่งออกบันทึกไปยัง Google Docs ได้เพียงคลิกเดียว หรือตั้งการแจ้งเตือนที่ซิงค์ตรงกับปฏิทินของคุณ ต้องการถอดเสียงหรือไม่? แปลงบันทึกเสียงของคุณเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ด้วยแถบด้านข้างในเกือบทุกแอปของ Google บันทึกของคุณอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
💡 เคล็ดลับด่วน: นี่คือเคล็ดลับสำหรับการจดบันทึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น:
- ให้แต่ละบันทึกมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเดียว จะช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในภายหลังและป้องกันการรับข้อมูลมากเกินไป
- แยกย่อหน้ายาวเป็นข้อ ๆ จะช่วยให้เนื้อหาสั้นกระชับ อ่านง่าย และอ่านได้เร็วขึ้น
- อย่าทำให้บันทึกของคุณซับซ้อนเกินไปด้วยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
- เมื่อมีไอเดียผุดขึ้นมา อย่ารอที่จะพิมพ์ ให้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วค่อยถอดข้อความในภายหลัง
- ใช้แม่แบบการจดบันทึกเพื่อทำให้กระบวนการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือระบบการจัดการความรู้ [ประเภท & กรณีการใช้งาน]
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
Apple Notes คือสมุดบันทึกดิจิทัลแบบครบวงจรที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับทุกอุปกรณ์ iOS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด หรือร่างแผนงานต่าง ๆ
ด้วยการซิงค์ที่ง่ายดายระหว่าง iPhone, iPad และ Mac คุณสามารถเริ่มบันทึกบนอุปกรณ์หนึ่งและเปิดอ่านต่อบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่สะดุด บันทึกของคุณยังได้รับการปกป้องด้วยรหัส PIN ของอุปกรณ์ รหัสผ่านที่กำหนดเอง Face ID หรือ Touch ID
การจัดระเบียบโน้ตและการติดตามงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยโฟลเดอร์ แท็ก และฟีเจอร์ค้นหาอัจฉริยะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบรูปภาพ บันทึกไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ หรือเขียนข้อความลงในโน้ตได้อย่างง่ายดายบน Apple Notes
การทำงานร่วมกันก็ง่ายดายเช่นกัน สามารถแชร์และแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 100 คน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ทีมหรือการวางแผนทริป 🤝
คุณสมบัติของ Apple Notes
Apple Notes มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Google Keep มาดูกัน:
คุณสมบัติ #1: ค้นหาอัจฉริยะ
ด้วยความสามารถในการค้นหาขั้นสูง Apple Notes ทำให้การค้นหาบันทึกที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้หรือบันทึกล่าสุดเป็นเรื่องง่าย แอปนี้จะค้นหาลึกเข้าไปในข้อความ ไฟล์แนบ เอกสารที่สแกน และภาพวาดเล่นของคุณ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำภายในไม่กี่วินาที
มีบันทึกที่มีรูปภาพจำนวนมากใช่ไหม? ไม่มีปัญหา—Apple Notes สามารถจดจำเนื้อหาในรูปภาพได้ ทำให้การค้นหาภาพที่ต้องการเป็นเรื่องง่าย ตัวเลือก 'ค้นหาในบันทึก' จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถระบุคำหรือวลีที่ต้องการได้อย่างแม่นยำภายในแต่ละบันทึก
คุณสมบัติ #2: เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับบันทึกด้วยการแนบไฟล์
ฟีเจอร์แนบไฟล์ของ Apple Notes เปลี่ยนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีชีวิตชีวา เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ เอกสารที่สแกน หรือแม้แต่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อเสริมบริบทที่ลึกซึ้งให้กับไอเดียของคุณ
สำหรับการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ บันทึกและถอดเสียงเป็นข้อความได้โดยตรงในแอป
คุณสมบัติที่ 3: จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์อัจฉริยะ
โฟลเดอร์อัจฉริยะของ Apple Notes จะจัดกลุ่มโน้ตของคุณโดยอัตโนมัติตามแท็ก ทำให้คุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้อย่างง่ายดายในที่เดียวโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
เพิ่มแท็กเช่น #งาน, #สูตรอาหาร, หรือ #ไอเดีย ลงในบันทึกของคุณโดยตรง และดูพวกมันจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ #4: วาด, เขียนเล่น, แก้ปัญหา
Apple Notes เปลี่ยนการจดบันทึกให้กลายเป็นศิลปะอย่างแท้จริง—ในความหมายที่แท้จริงของคำนี้ วาดไอเดียของคุณด้วยดินสอ ปากกาเมจิก หรือชุดสีสันหลากหลาย ปรับความหนาและความโปร่งใสเพื่อเติมเต็มทุกรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบ
ใช้ Apple Pencil เพื่อเขียนบันทึกด้วยลายมือที่ไหลลื่นเข้าสู่แอปได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์ Scribble ที่จะแปลงลายมือของคุณให้เป็นข้อความพิมพ์ที่ชัดเจนในทันที สำหรับผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์ Apple Notes เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการแก้สมการ วาดกราฟ กำหนดตัวแปร และแม้แต่เข้าถึงประวัติการคำนวณที่ผ่านมา
คุณสมบัติ #5: เชื่อมโยงไปยังบันทึกอื่น
Apple Notes ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดของคุณเข้าด้วยกันด้วยฟีเจอร์การเชื่อมโยงโน้ต เชื่อมโน้ตหนึ่งไปยังอีกโน้ตหนึ่งได้อย่างราบรื่นโดยใช้ตัวเลือก เพิ่มลิงก์ และป้อนชื่อโน้ต สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของความคิด การอ้างอิง หรือโครงการของคุณ
ราคาของ Apple Notes
- ฟรี
🔍 คุณรู้หรือไม่? การเพิ่มภาพร่างลงในบันทึกของคุณมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญตามที่งานวิจัยระบุ การวาดภาพช่วยพัฒนาความจำและช่วยให้คุณจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบแผนผังความคิด
Google Keep เทียบกับ Apple Notes: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาดูกันว่าเครื่องมือใดจะชนะในการประชันระหว่าง Apple Notes กับ Google Keep
คุณสมบัติที่ 1: การจดบันทึก
วิธีที่แอปจัดการกับบันทึกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ มาดูกันว่าแอปไหนทำได้ดีกว่ากัน
Google Keep
Google Keep คือความเรียบง่ายอย่างแท้จริง รองรับข้อความธรรมดา รายการตรวจสอบ บันทึกเสียง และภาพวาดอย่างรวดเร็ว การจัดรูปแบบข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ใต้เส้น และสไตล์หัวข้อ มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
โน้ตให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษโน้ตที่คุณแปะไว้บนตู้เย็น—ตรงไปตรงมา ใช้งานได้จริง และจัดการได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกความคิดหรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วในระหว่างเดินทาง
บันทึกของ Apple
Apple Notes เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึก รองรับตาราง, จุดสัญลักษณ์, หัวข้อ, และการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, และการไฮไลต์. คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบ, แทรกลิงก์, วาดภาพสเก็ตช์, และแม้กระทั่งสแกนเอกสารผ่านแอปได้.
ฟีเจอร์ Scribble เปลี่ยนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความพิมพ์ และ Apple Intelligence เพิ่มความสามารถพิเศษด้วยการตรวจทาน แก้ไขสรุป หรือปรับถ้อยคำข้อความให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณ เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
🏅 ผู้ชนะ: Apple Notes ชนะในรอบนี้ด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบขั้นสูงและคุณสมบัติต่างๆ
คุณสมบัติ #2: คุณสมบัติการค้นหา
คุณสมบัติการค้นหาที่ดีช่วยให้คุณไม่พลาดบันทึกสำคัญ ไม่ว่าคุณจะสร้างไว้มากเพียงใดก็ตาม
Google Keep
การค้นหาของ Google Keep นั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ มันกรองบันทึกตามคำสำคัญ, ป้ายกำกับ, สี, และประเภทของบันทึก เช่น รูปภาพ, รายการ, หรือเสียง นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังสะอาด และง่ายต่อการค้นหาเนื้อหาเฉพาะ
บันทึกของ Apple
Apple Notes ก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบค้นหาที่ทรงพลัง มันสแกนคำสำคัญ รูปภาพ ไฟล์แนบ เอกสารที่สแกน และแม้แต่ลายมือหรือการขีดเขียน ตัวเลือก 'ค้นหาในบันทึก' ช่วยให้คุณค้นหาในบันทึกที่ยาวได้
🏅 ผู้ชนะ: Apple Notes ครองชัยในรอบนี้ด้วยความสามารถในการค้นหาข้ามเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและรูปภาพ
คุณสมบัติที่ 3: การจัดระเบียบและการปรับแต่ง
การจัดระเบียบและปรับแต่งบันทึกของคุณให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นกุญแจสำคัญสู่ประสบการณ์การจดบันทึกที่ปราศจากความเครียด มาดูกันว่าเครื่องมือใดบ้างที่มอบทางเลือกที่ดีกว่า
Google Keep
Google Keep มุ่งเน้นความเรียบง่ายด้วยบันทึกและป้ายกำกับที่มีสีสันช่วยแยกงานออกจากกันได้อย่างชัดเจน สีต่างๆ ช่วยแยกงานออกจากกันได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ป้ายกำกับจะจัดกลุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเฉพาะฟีเจอร์เหล่านี้เท่านั้น ทำให้แอปนี้มีความพื้นฐาน
บันทึกของ Apple
แอป Apple Notes มอบความลึกซึ้งในการจัดระเบียบและการปรับแต่งได้มากขึ้น โฟลเดอร์และโฟลเดอร์อัจฉริยะช่วยให้จัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติด้วยการใช้แท็ก การปรับแต่งรวมถึงเครื่องมือการจัดรูปแบบเช่น ตัวหนา ตัวเอียง และไฮไลต์ ตัวเลือกรายการตรวจสอบ การวาดเล่น และการซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
🏅 ผู้ชนะ: Apple Notes เป็นผู้ชนะในการนำเสนอเครื่องมือการจัดระเบียบที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับแต่งในระดับที่สูงกว่า ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการในการจดบันทึกที่ละเอียดมากขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: ความสามารถในการเพิ่มไฟล์แนบ
การแนบไฟล์ช่วยเปลี่ยนบันทึกทั้งหมดให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม
Google Keep
Google Keep ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบันทึกส่วนตัวหรือบันทึกการประชุมของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ, ภาพวาด, และบันทึกเสียง. แม้ว่าจะง่ายและมีประสิทธิภาพ, ตัวเลือกการแนบไฟล์ของมันค่อนข้างพื้นฐาน.
บันทึกของ Apple
Apple Notes โดดเด่นเหนือใครด้วยการรองรับไฟล์แนบหลากหลายประเภท คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ เอกสารที่สแกน ลิงก์ ตำแหน่งที่ตั้ง และลายเซ็นของคุณได้โดยตรงในแอป นอกจากนี้ยังสามารถสแกนเอกสารได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Notes ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียง ยังมีฟีเจอร์ถอดเสียงพร้อมบันทึกเสียงในตัวอีกด้วย
🏅 ผู้ชนะ: มงกุฎตกเป็นของ Apple Notes ด้วยตัวเลือกการแนบไฟล์ที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 5: การเข้าถึงได้
แอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันการใช้งานเท่านั้น—มันควรเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานสะดวกสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตาม
Google Keep
Google Keep โดดเด่นด้วยความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม บันทึกของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่บน iOS, Android หรือเว็บเบราว์เซอร์
บันทึกของ Apple
แอปบันทึกมีความยอดเยี่ยมในระบบนิเวศของ Apple โดยให้การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่าง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch อย่างไรก็ตาม มันถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
🏅 ผู้ชนะ: Google Keep นำหน้าด้วยความสามารถในการเข้าถึงที่กว้างขวางกว่าบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย
คุณสมบัติ #6: การร่วมมือและการแบ่งปัน
การแบ่งปันและทำงานร่วมกันบนบันทึกแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับทีมหรือสมาชิกในครอบครัว
Google Keep
Google Keep ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์บันทึกกับผู้อื่นผ่านอีเมลได้ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในภารกิจ รายการ และไอเดียต่าง ๆ ได้
บันทึกของ Apple
แอป Apple Notes ยังรองรับการแชร์แบบร่วมมือ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขโน้ตได้ แอปนี้รองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานเป็นทีมหรือการแชร์รายการของใช้กับครอบครัว
🏅 ผู้ชนะ: แม้ว่า Apple Notes สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับการผสานรวมที่ดีขึ้นภายในระบบนิเวศของ Apple แต่ Google Keep ชนะในด้านการทำงานร่วมกันที่กว้างขวางกว่าในหลายแพลตฟอร์ม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
Google Keep vs. Apple Notes บน Reddit
เราได้เยี่ยมชม Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Apple Notes กับ Google Keep หลายคนเห็นด้วยว่าแม้ว่าทั้งสองแอปจะเหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว แต่แอป Notes มีตัวเลือกและความลึกซึ้งมากกว่า
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
ฉันพบว่าทั้งสองทำงานได้ดีมากและเหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและทุกอย่าง แต่ Apple Notes มีความสามารถที่จะเป็นแอปจดบันทึกที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่า
ฉันพบว่าทั้งสองทำงานได้ดีและเหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและทุกอย่าง แต่ Apple Notes มีความสามารถที่จะเป็นแอปจดบันทึกที่ลึกซึ้งกว่ามาก
ผู้ใช้รายหนึ่งได้กล่าวว่า การใช้ Google Keep ร่วมกับ Google Docs อาจช่วยแก้ปัญหาได้
เพื่อให้ได้ความสามารถใกล้เคียงกับ Apple Notes คุณจำเป็นต้องใช้ Keep และ Docs ร่วมกัน การบันทึกอย่างรวดเร็วและบันทึกแบบคร่าวๆ ใน Keep และการบันทึกที่มีการจัดรูปแบบใน Docs พวกมันผสานรวมกันได้ดีและคุณสามารถลิงก์ไปยัง Doc จาก Keep ได้ อย่างไรก็ตาม Apple Notes ยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่า
เพื่อให้ได้ความสามารถใกล้เคียงกับ Apple Notes คุณจำเป็นต้องใช้ Keep และ Docs ร่วมกัน การบันทึกอย่างรวดเร็วและบันทึกย่อแบบคร่าวๆ ใน Keep และการบันทึกแบบจัดรูปแบบใน Docs พวกมันทำงานร่วมกันได้ดีและคุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง Doc จาก Keep ได้ อย่างไรก็ตาม Apple Notes ยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่า
ผู้ใช้บางรายเห็นด้วยว่าการผสานรวมของ Google Keep กับบริการของ Google และการเข้าถึงได้หลากหลายแพลตฟอร์มทำให้มันเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
Google Tasks และ Keep ไม่เทียบเท่ากับฟังก์ชันของ Apple Reminders และ Notes แต่ Keep และ Tasks สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนในเบราว์เซอร์หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ฉันตัดสินใจเปลี่ยน
Google Tasks และ Keep ไม่เทียบเท่ากับฟังก์ชันของ Apple Reminders และ Notes แต่ Keep และ Tasks สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนในเบราว์เซอร์หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ฉันกำลังเปลี่ยนมาใช้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลอง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Keep และ Apple Notes
กำลังมองหาโซลูชันการจดบันทึกและการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้นอยู่หรือไม่?ClickUpคือคำตอบของคุณ
ต่างจาก Google Keep และ Apple Notes ที่เน้นการจดบันทึกพื้นฐานเป็นหลัก ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมาย มันคือแอปสำหรับทุกงาน ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการจดบันทึก นั่นคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าสมองที่สอง
นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp และการผสานรวมกว่า 1,000 รายการทำให้เหมาะสำหรับทีม ช่วยให้คุณสามารถแชร์บันทึก มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp Knowledge Management คุณสามารถจับ จัดระเบียบ และเรียกคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันเคยใช้ชีวิตโดยอาศัยบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากที่ได้ลองประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
ฉันเคยใช้ชีวิตโดยอาศัยบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากที่ได้ทดลองใช้ ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
มาสำรวจกันว่า ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณได้อย่างไร:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs
ClickUp Docsยกระดับการจดบันทึกดิจิทัลของคุณไปอีกขั้น Docs มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิกิ จดบันทึกที่เชื่อมโยงกับงาน หรือออกแบบแผนโครงการ
ต้องการตารางหรือไม่? ตรวจสอบแล้ว. ตัวเลือกการจัดรูปแบบมากมาย? แน่นอน. นอกจากนี้ ด้วยหน้าซ้อนและสามารถฝังบุ๊กมาร์กได้ จัดระเบียบเนื้อหาของคุณได้ตามที่คุณต้องการ. ClickUp Docs ไม่เพียงแค่การจัดระเบียบ—มันยังยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกัน. การทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็น ติดแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายงานโดยไม่ต้องพลาดจังหวะ.
โหมดโฟกัส ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างไม่มีสิ่งรบกวน และเมื่อถึงเวลาที่ต้องการแบ่งปัน การจัดการความเป็นส่วนตัวก็ทำได้ง่ายด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และการควบคุมการเข้าถึง 🔒
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ClickUp Brainนำประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่การจดบันทึกของคุณความช่วยเหลือในการเขียนพร้อมการตรวจสอบการสะกดคำในตัวเพื่อถอดเสียงเป็นข้อความทำให้กระบวนการรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
แก้ไข, ตรวจสอบ, และสรุปได้โดยตรงในเอกสารเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นขึ้น ตาราง, หัวข้อ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการบันทึกในหลายภาษา ClickUp Brain สามารถแปลเนื้อหาของคุณได้ภายในไม่กี่วินาที และหากคุณกำลังเข้าร่วมประชุม โปรแกรมนี้ยังช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad
ClickUp Notepadคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจดบันทึกความคิด ไอเดีย และสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกที่รวดเร็วและสะดวกทุกที่ทุกเวลา
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของบันทึกของคุณ; เอกสารจะบันทึกและซิงค์บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์ของคุณ. Notepad ยังผสานการทำงานกับระบบการจัดการงานของ ClickUp, ทำให้การเปลี่ยนบันทึกของคุณเป็นรายการที่สามารถทำได้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกปุ่ม.
ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด การจดบันทึกจะทรงพลังขึ้นถึง 10 เท่าด้วย ClickUp's AI Notetaker—เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความยุ่งเหยิงหลังการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- รับรองว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายกับทุกคน—ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ก็ตาม
- บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- เชื่อมโยงทุกการสนทนาไปยังงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บไฟล์พร้อมบริบทที่ครบถ้วน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม
ClickUp's One Up #5: ClickUp MindMaps
ด้วยClickUp Mind Maps คุณสามารถจัดระเบียบความคิดและข้อมูลในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการจดบันทึก
นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- สร้าง แก้ไข และลบงาน(และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วในโหมดงาน
- สร้างในโหมดว่างเปล่าที่โหนดไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างงานใดๆ—การสร้างแผนผังความคิดแบบอิสระที่ดีที่สุด
- ลากกิ่งเพื่อปรับตำแหน่งของโหนดและจัดระเบียบให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล
- แชร์แผนผังความคิดของคุณกับใครก็ได้ที่อยู่นอก Workspace ของคุณ เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการและข้อมูลอื่น ๆ อย่างทันท่วงที
สุดท้ายฟีเจอร์งานของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกให้เป็นสิ่งที่ต้องทำที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนใดเลย
ยกระดับบันทึกของคุณด้วย ClickUp
Google Keep และ Apple Notes ต่างก็มีจุดประสงค์ในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและจัดระเบียบอย่างง่าย
การออกแบบที่เรียบง่ายของ Keep และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Apple ของ Apple Notes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานพื้นฐานส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม ClickUp ยกระดับการจดบันทึกด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม
จากการผสานรวมการจัดการงานไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูงและความช่วยเหลือในการจดบันทึกด้วย AI, ClickUp ช่วยให้คุณเขียนไอเดียและเปลี่ยนให้เป็นแผนการปฏิบัติได้
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!