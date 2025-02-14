Motion vs. Todoist: ค้นหาคู่หูเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะกับคุณ

เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ Motion และ Todoist เป็นสองเครื่องมือยอดนิยมที่สัญญาว่าจะจัดระเบียบชีวิตของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ด้วยคุณสมบัติที่ทับซ้อนกันและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ คุณจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร? ไม่ว่าคุณจะต้องการการจัดการงานด้วย AI ขั้นสูงหรือวิธีการจัดระเบียบงานที่เรียบง่าย คู่มือนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Motion และ Todoist พร้อมแนะนำทางเลือกใหม่ที่ทรงพลังซึ่งอาจโดดเด่นกว่าทั้งสองตัวเลือกนี้
🧠 เกร็ดความรู้:งานวิจัยพบว่าการใช้เวลาเพียง 10-12 นาทีในการวางแผนวันของคุณ สามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียว นี่แหละที่ทำให้คุณเห็นว่าการมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช่ไหมล่ะ?
⏰ สรุป 60 วินาที
เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ แต่คุณจะเลือกอย่างไรระหว่าง Motion กับ Todoist?
- Motion โดดเด่นในการ จัดตารางด้วย AI โดยอัตโนมัติในการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดการปฏิทิน
- Todoist มอบ ความเรียบง่าย การทำงานร่วมกัน และการผสานการทำงานที่หลากหลาย ในราคาที่ประหยัดกว่า
อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองอย่าง? ลองใช้ ClickUp—ทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งรวมการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, AI และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
อะไรคือการเคลื่อนไหว?
Motion เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาและงานของคุณได้ดีขึ้น มันรวมการจัดการงาน การจัดตารางปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติด้วย AI
เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันสร้างตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยจัดลำดับความสำคัญของงาน การประชุม และกำหนดส่งตามความเร่งด่วนและความพร้อมใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ Motion สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยมมากมาย เช่น Google Calendar, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 และอื่น ๆ อีกมากมาย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพ นักเรียน และทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือครบวงจร และต้องการใช้เวลาในการวางแผนน้อยลง และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:รีวิวแอป Motion: การจัดตารางด้วย AI เหมาะกับคุณหรือไม่?
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
มาพูดคุยกันว่าอะไรทำให้ Motion เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Todoist นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการของมัน:
การจัดการงาน
คุณสมบัติของผู้จัดการงานของ Motion ประกอบด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานและการสร้างงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสมบัติของงานที่ทำซ้ำได้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญ หากงานใดไม่เสร็จตามกำหนด ระบบจะทำการจัดตารางเวลาใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ
การจัดการโครงการ
Motion ยังทำงานเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีกด้วย หากคุณกำลังทำงานในโครงการกับทีมของคุณ Motion จะสร้างตารางเวลาที่มีลำดับความสำคัญสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
เปิดโปรเจ็กต์ของคุณในมุมมองบอร์ดเพื่อตรวจสอบสถานะของงาน หรือมุมมองรายการเพื่อดูรายการที่ครอบคลุมของงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ
เครื่องมือนี้ผสานงานโครงการเข้ากับปฏิทินและรวมศูนย์การร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว
การจัดตารางปฏิทิน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Motionคือปฏิทิน AI ซึ่งสร้างตารางเวลาให้คุณโดยอัตโนมัติ เพียงแค่เพิ่มรายละเอียด เช่น ลำดับความสำคัญของงาน กำหนดส่ง และระยะเวลา AI จะนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาพร้อมกับกิจกรรมและรายการที่ต้องทำของคุณ
การจัดการปฏิทินของคุณง่ายขึ้นมากด้วย Motion ที่รวมปฏิทินทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียวและจัดสรรเวลาให้กับงานของคุณโดยอัตโนมัติ
และถ้าคุณชอบสร้างตารางเวลาของคุณเอง Motion ก็ให้คุณทำได้เช่นกัน!
ผู้ช่วยประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วยประชุม AI ของ Motion ช่วยให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยการระบุเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ เพียงตั้งค่าความต้องการของคุณ แล้วระบบจะแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
สร้างหน้าจองการประชุมส่วนตัวเพื่อแชร์เวลาว่างของคุณ ใช้ลิงก์การจองซ้ำเพื่อกำหนดเวลาการประชุมซ้ำและรักษาความสม่ำเสมอ กำหนดขีดจำกัดรายวันเพื่อจัดการเวลาของคุณและป้องกันการเหนื่อยล้าจากการประชุม
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
Motion มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:
- บุคคล: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
📽️ โบนัสพิเศษ: ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อการทำงานอัตโนมัติใช่ไหม? ชมวิดีโอด้านล่างนี้:
Todoist คืออะไร?
ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 Todoist เป็นแอปจัดการงานและวางแผนประจำวันยอดนิยม ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพิ่มป้ายกำกับ และจัดระเบียบตารางประจำวันได้
ตรวจสอบงานของคุณในมุมมองต่างๆ เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน จดบันทึกงานต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มการแจ้งเตือน และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงาน
สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามงานของคุณได้ดีขึ้นโดยการจัดเรียงงานเป็นวันนี้, งานที่กำลังจะมาถึง, และตัวเลือกที่กำหนดเองอื่น ๆ ทำให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะนี้
Todoist ยังมีการเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ รวมถึง Zapier, Time Doctor, Slack, Google Calendar และ Outlook
🔍คุณรู้หรือไม่? 33%ของผู้คนใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดการงานและเวลาของพวกเขา!
คุณสมบัติของ Todoist
นี่คือการแยกย่อยคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของ Todoist ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับMotion:
การจัดการงาน
Todoist มีฟีเจอร์การจัดการงานมากมายเพื่อจัดการกับทุกสิ่งที่ต้องทำของคุณ ใช้ ฟีเจอร์เพิ่มอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพียงตั้งชื่องานและกำหนดเวลา
กำหนดวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำ จัดระเบียบงานเป็นส่วนๆ เพิ่มงานย่อย และตัดสินใจระดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าอะไรต้องมาก่อน เพิ่มบริบทให้กับงานของคุณด้วยบันทึกเสียงและภาพหน้าจอ
แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณสร้างงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
การจัดการโครงการ
สร้างโปรเจ็กต์ทีมและแชร์การเข้าถึงกับสมาชิกทีมหลายคนผ่าน Todoist. คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์ร่วม (แยกต่างหากจากโปรเจ็กต์ส่วนตัวของคุณ), มอบหมายงานให้สมาชิกทีม, และตั้งกำหนดเวลาได้.
คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นและแนบไฟล์เพื่อเพิ่มบริบทให้กับงานและปรับปรุงการประสานงานได้อีกด้วย
การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
ต้องการทำให้การติดตามประสิทธิภาพการทำงานสนุกขึ้นหรือไม่? Todoist ทำได้ให้คุณด้วยคุณสมบัติ Karma
คุณจะได้รับคะแนนเมื่อทำภารกิจสำเร็จ และจะเสียคะแนนเมื่อเลื่อนการทำภารกิจออกไป สิ่งนี้จะช่วยรักษาขวัญกำลังใจของคุณให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานอีกด้วย!
ตั้งเป้าหมายรายวันหรือรายสัปดาห์ และมองเห็นแนวโน้มการผลิตของคุณ. ได้ภาพรวมของสิ่งที่คุณทำสำเร็จอย่างชัดเจนด้วย ประวัติกิจกรรม.
มุมมองที่ปรับแต่งได้
Todoist มีมุมมองสามแบบให้คุณจัดการโปรเจ็กต์: รายการ, บอร์ด, และ ปฏิทิน.
ใช้ มุมมองรายการ เพื่อจัดเรียงงานของคุณอย่างเป็นลำดับและดูภาพรวมของงานที่ยังค้างอยู่และงานที่ทำเสร็จแล้ว ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามภาระงานปัจจุบันและอนาคตของคุณสำหรับการวางแผนและจัดตารางเวลาอย่างละเอียด
มุมมองคณะกรรมการ จัดเรียงงานของคุณเป็นคอลัมน์พร้อมป้ายกำกับที่เหมาะสม ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายและชัดเจน
ราคาของ Todoist
Todoist มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Motion vs. Todoist: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Motion และ Todoist เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม แต่จุดแข็งของทั้งสองตอบโจทย์ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน นี่คือเปรียบเทียบระหว่าง Motion กับ Todoist เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจคุณสมบัติของทั้งสอง:
การจัดการงาน
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือเพิ่มผลผลิตทุกประเภท ความสามารถในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการควบคุมเป้าหมายของคุณ มาดูกันว่าเครื่องมือใดจะชนะในหมวดหมู่นี้
การเคลื่อนไหว
Motion เน้นการทำงานอัตโนมัติเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ระบบจะจัดเรียงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใหม่ตามกำหนดเวลา เพื่อให้งานเร่งด่วนของคุณอยู่ในลำดับต้นเสมอ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างหรือกำหนดเวลาใหม่สำหรับงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและเพิ่มงานที่ทำซ้ำได้
Todoist
แม้จะขาดการทำงานอัตโนมัติด้วย AI แต่ Todoist ก็โดดเด่นในด้านความยืดหยุ่น โดยนำเสนอฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐาน เช่น การจัดระเบียบงานเป็นโปรเจกต์ การเพิ่มป้ายกำกับ การตั้งค่าตัวกรอง และการกำหนดระดับความสำคัญ
ด้วย Todoist การเพิ่มงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือการสร้างงานโดยตรงจากกล่องจดหมายอีเมลของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย
🏆 ผู้ชนะ: Motion ชนะในรอบนี้ของการเปรียบเทียบระหว่าง Motion กับ Todoist สำหรับการจัดการงานส่วนตัว ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพเวลา Motion จึงทิ้ง Todoist ไว้ข้างหลัง
การร่วมมือและการจัดการโครงการ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการทีมเพื่อแบ่งปันการอัปเดต, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าโดยไม่เกิดความสับสน.
มาดูกันว่าเครื่องมือใดมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีกว่า:
การเคลื่อนไหว
Collaboration in Motion เป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการแบ่งปันงานและการจัดตารางประชุม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตารางงานที่มีลำดับความสำคัญ เพิ่มงานโครงการลงในปฏิทิน เพิ่มความคิดเห็นในรายการงาน และแนบเอกสารกับแต่ละโครงการได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล ดังนั้นคุณสมบัติของทีมของมันจึงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการร่วมมือ
Todoist
Todoist ช่วยให้คุณแชร์โปรเจกต์ มอบหมายงาน และสื่อสารโดยตรงภายในแอปผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึง คุณสามารถติดป้ายกำกับและจัดหมวดหมู่งาน กำหนดความสำคัญ วางแผนเป้าหมาย เพิ่มคำอธิบายงาน และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยเพื่อความชัดเจน
การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผู้ที่ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว และการแจ้งเตือนช่วยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางเดียวกัน
🏆 ผู้ชนะ: Todoist ครองตำแหน่งด้วยคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การติดป้ายกำกับและจัดหมวดหมู่ของงาน และการสื่อสารผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึง
การจัดตาราง
การรวมงานและกิจกรรมของคุณไว้ในแผนที่ชัดเจนเพียงแผนเดียว? นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนเกม. มาดูกันว่าเครื่องมือใดทำได้ดีกว่า.
การเคลื่อนไหว
การจัดตารางเวลาคือจุดที่ Motion ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ระบบ AI ของมันจะสร้างแผนประจำวันโดยผสมผสานงานและการประชุมของคุณเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งปรับแผนให้เหมาะสมเมื่อมีสิ่งเปลี่ยนแปลง เหมือนมีผู้ช่วยที่จัดระเบียบได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เคียงข้างคุณ
Todoist
แม้ว่า Todoist จะไม่มีตัวจัดตารางเวลาในตัว แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินต่าง ๆ เช่น Google Calendar ได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยตนเอง
🏆 ผู้ชนะ: Motion ชนะในหมวดนี้อย่างขาดลอย เพราะเป็นแพลนเนอร์เต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่รายการงานที่ต้องทำเท่านั้น
ความสะดวกในการใช้งาน
ความง่ายในการใช้งานและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเครื่องมือเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะยอมรับมันได้เร็วแค่ไหน มาดูกันว่าเครื่องมือใดมีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่า:
การเคลื่อนไหว
แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ฟีเจอร์และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Motion อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้ เส้นโค้งการเรียนรู้ชันกว่าแอปจัดการงานแบบดั้งเดิม
Todoist
รู้จักจากความเรียบง่าย อินเทอร์เฟซของ Todoist นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นแอปที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้แอปจัดการงาน
🏆 ผู้ชนะ: Todoist ชนะในหมวดนี้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย
ราคา
ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเลือกเครื่องมือจัดการงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องพิจารณาคุณสมบัติกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ นี่คือวิธีที่เครื่องมือทั้งสองเปรียบเทียบกัน:
การเคลื่อนไหว
Motion จัดตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือระดับพรีเมียม แผนรายบุคคลเริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับทีม โดยแผนมาตรฐานเริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้
Todoist
Todoist มีโครงสร้างที่เป็นมิตรกับงบประมาณมากกว่า รุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานฟรี หากคุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น รุ่นโปรมีราคา $5 ต่อผู้ใช้ และรุ่นธุรกิจมีราคา $8 ต่อผู้ใช้
🏆 ผู้ชนะ: Todoist เข้าถึงได้ง่ายกว่าและประหยัดงบประมาณมากกว่า โดยมีเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้เริ่มต้นและเวอร์ชันโปรในราคาเพียง $5
การผสานรวม
มาดูกันว่าเครื่องมือใดมีการผสานการทำงานที่ดีกว่า:
การเคลื่อนไหว
ตัวเลือกการผสานการทำงานของ Motion มีค่อนข้างจำกัด สามารถทำงานได้ดีกับปฏิทินของ Google, Apple และ Outlook นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet, Zapier และ Microsoft Teams
อย่างไรก็ตาม มันไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการโครงการ, หรือเครื่องมือการร่วมมืออื่น ๆ
Todoist
Todoist โดดเด่นในด้านนี้ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 80 แบบ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar, Outlook, Slack, Dropbox และ Zapier ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติและซิงค์งานข้ามแพลตฟอร์มได้
🏆 ผู้ชนะ: ในการเปรียบเทียบระหว่าง Motion กับ Todoist ครั้งนี้ Todoist ชนะด้วยการนำเสนอการเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการกับเครื่องมือด้านการสื่อสาร การจัดการโครงการ และอีเมล
Motion เทียบกับ Todoist บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนชอบแอปไหนมากกว่ากัน ระหว่าง Todoist หรือ Motion สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น
หลายคนชื่นชอบผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI และคุณสมบัติขั้นสูงของ Motion.ผู้ใช้คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า:
ฉันใช้ Motion มาเป็นเวลา 2 เดือนแล้วผ่านแอปเดสก์ท็อปของพวกเขาและรู้สึกพอใจมาก ฉันชอบคุณสมบัติต่อไปนี้: สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินการทำงานของฉันและดูช่วงเวลาว่างของฉันได้ ฉันสามารถมอบหมายงานพร้อมระบุความสำคัญ/กำหนดส่งให้มัน และมันจะใส่ลงในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาว่าง หากฉันไม่ได้ทำภารกิจนั้น มันจะเลื่อนกำหนดเวลาใหม่ในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติในอนาคต และจะแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเมื่อมีงานที่ต้องเริ่มทำ
ฉันใช้ Motion มาเป็นเวลา 2 เดือนแล้วผ่านแอปเดสก์ท็อปของพวกเขาและรู้สึกพอใจมาก ฉันชอบคุณสมบัติต่อไปนี้: สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินการทำงานของฉันและดูช่วงเวลาว่างของฉันได้ ฉันสามารถมอบหมายงานพร้อมระบุความสำคัญ/กำหนดส่งให้มัน และมันจะใส่ลงในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาว่าง หากฉันไม่ได้ทำภารกิจนั้น มันจะเลื่อนกำหนดเวลาใหม่ในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติในอนาคต และจะแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเมื่อมีงานที่ต้องเริ่มทำ
บางคนพบว่า Todoist เป็นเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ใช้คนหนึ่งชื่นชมฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมายของมัน:
Todoist ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ! มันช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า คุณสมบัติของมันรวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ Todoist มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียดโดยการเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
Todoist ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ! มันช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า คุณสมบัติของมันรวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ Todoist มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียดโดยการเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ผู้ใช้หลายคนใช้ Motion สำหรับการจัดตารางเวลา อย่างไรก็ตาม บางคนก็พบว่ามันมีราคาแพงและปล่อยฟีเจอร์ใหม่ออกมาช้าผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Motion ในการจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำและการจัดตารางเวลาของฉัน และแม้ว่าแอปจะมีความเสถียรในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน แต่ฉันก็อดรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้กับการที่แอปไม่ค่อยมีการอัปเดตบ่อย เมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ อย่าง Craft หรือ Todoist Motion ดูเหมือนจะล่าช้าในการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือการปรับปรุงต่างๆ
ฉันได้ใช้ Motion ในการจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำและการจัดตารางเวลาของฉัน และแม้ว่าแอปจะมีความเสถียรในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน แต่ฉันก็อดรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้กับการที่อัปเดตไม่บ่อย เมื่อเปรียบเทียบกับแอปอื่นๆ อย่าง Craft หรือ Todoist Motion ดูเหมือนจะล่าช้าในการปล่อยฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ
เมื่อพิจารณาถึงราคาของแอปนี้แล้ว ฉันคาดหวังว่าจะมีการอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความรวดเร็วที่พื้นที่ด้านประสิทธิภาพการทำงานมีการพัฒนา อย่าเข้าใจฉันผิด—ฉันชอบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ Motion มีให้ แต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันกำลังจ่ายในราคาที่สูงเกินไปสำหรับเครื่องมือที่ไม่ได้พัฒนาไปพร้อมกับคู่แข่งบางราย
ผู้ใช้รายหนึ่งพบว่าราคาของ Todoist คุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่มี:
ผู้ใช้ Todoist pro ครับ ผมชอบมันมากเลยครับ นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับตัวช่วยพิมพ์ข้อความ / ตัวเติมอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่างานได้รวดเร็วมาก ใน 3 คีย์ ผมสามารถตั้งค่าความสำคัญ, แท็ก, วันที่, เป็นต้น
ผู้ใช้ Todoist pro ครับ ผมชอบมันมากเลยครับ นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับตัวช่วยพิมพ์ข้อความ / ตัวเติมอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่างานได้รวดเร็วมาก ๆ ใน 3 คีย์ ผมสามารถตั้งค่าความสำคัญ, แท็ก, วันที่, เป็นต้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion vs. Todoist
หาก Motion และ Todoist น่าประทับใจClickUpก็เหมือนเพื่อนที่เก่งเกินคาดที่ทำได้ทุกอย่าง—และที่สำคัญที่สุด ทำได้ดีกว่า!
ออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp ผสานการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้อย่างสูง เหมาะกับทั้งการทำงานส่วนบุคคลและทีม
นอกจากคุณสมบัติแล้ว ClickUp ยังรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้คุณได้รับเครื่องมือโปรดทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
นี่คือสิ่งที่สตาร์ เจ้าหน้าที่บัญชีที่ West Tech Shipping มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้ฉันมีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตอนนี้ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น
ClickUp ช่วยให้ฉันมีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตอนนี้ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น
มาเจาะลึกกันว่าทำไม ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ClickUp's One Up #1: งานใน ClickUp
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสร้าง แบ่งปัน และมอบหมายงานสำหรับโครงการใดก็ได้ จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย จัดกลุ่มงานเป็นโฟลเดอร์ จัดเรียงตามวันที่ครบกำหนดหรือประเภทของงาน และแม้กระทั่งทำงานที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ
ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงาน: ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ. สิ่งนี้ ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานที่ด่วน
ต้องการเพิ่มบริบทเพิ่มเติมหรือไม่? เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด, แนบไฟล์, และแม้กระทั่งทิ้งความคิดเห็นไว้บนงานได้โดยตรง
ClickUp's One Up #2: รายการตรวจสอบงานของ ClickUp
ไม่สามารถต้านทานการเช็กรายการในรายการที่ต้องทำของคุณได้ใช่ไหม? ใช้ClickUp Task Checklistsเพื่อสร้างรายการที่ต้องทำอย่างง่าย ๆ มันช่วยให้คุณสร้างรายการที่สามารถซ้อนกันได้เพื่อเพิ่มงานย่อยสำหรับแต่ละงาน หากคุณต้องการให้สมาชิกทีมคนอื่นทำงานในรายการที่ต้องทำของคุณ เพียงแค่เพิ่มผู้รับผิดชอบ
ClickUp's One Up #3: มุมมองปฏิทินของ ClickUp
มุมมองปฏิทิน ClickUpเป็นปฏิทินการจัดการโครงการที่ให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของงาน กำหนดเวลา และเหตุการณ์ทั้งหมดในที่เดียว ดูงานตามวัน สัปดาห์ หรือเดือนเพื่อภาพรวมที่ชัดเจน
ซิงค์กับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar และเพลิดเพลินกับการอัปเดตแบบสองทางเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน ลากและวางงานเพื่อจัดกำหนดการใหม่และปรับแต่งมุมมองของคุณโดยกรองตามโครงการเฉพาะ ลำดับความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะจัดระเบียบงานของคุณด้วยปฏิทินการจัดการโครงการได้อย่างไร?
นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอน:
- ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุขอบเขตของโครงการของคุณ
- ขั้นตอนที่ 2: กำหนดงานหลักและเป้าหมายสำคัญ
- ขั้นตอนที่ 3: จัดสรรทรัพยากร
- ขั้นตอนที่ 4: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ของคุณที่นำความล้ำสมัยมาสู่ประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ไปจนถึงการร่างเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
รับคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดจาก ClickUp Brain เพียงค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานของคุณและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คุณ
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสรุปบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งช่วยระดมความคิดสำหรับโครงการใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ มันเหมือนมีโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวที่พร้อมจะช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้นในที่ทำงานของคุณ
ClickUp's One Up #5: แม่แบบ ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตการจัดการงานมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ Daily Planner ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณโดยการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณ จัดลำดับความสำคัญ และแสดงภาพความก้าวหน้า
เทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUpโดดเด่นหากคุณต้องการวางแผนตารางการทำงานสำหรับทีมของคุณ มันช่วยให้คุณซิงค์งานกับความพร้อมของทีมได้ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด
หากคุณต้องการตัวจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น ลองดูเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณตามสถานะ ความสำคัญ และแผนกได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังรองรับมุมมองแบบไดนามิกหกรูปแบบ รวมถึงรายการ กระดาน กล่อง และปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด
ค้นหาคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
Motion และ Todoist ต่างก็มีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ motion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่มีการจัดตารางเวลาอย่างเข้มงวด ในทางกลับกัน Todoist โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นมิตร แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมข้อดีของทั้งสองเครื่องมือนี้เข้าด้วยกัน อย่ามองข้าม ClickUp
จากประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงมุมมองปฏิทินและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณลงทะเบียนฟรีวันนี้!