ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว: ความหมาย, ประโยชน์, และวิธีการแบ่งปัน

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทีมคุณไม่ได้ถูกบันทึกไว้เสมอไป—มันคือความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งพวกเขาพึ่งพาทุกวัน รู้จักกันในนาม ความรู้โดยปริยาย ทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่นี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ กระตุ้นนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม องค์กรหลายแห่งมองข้ามศักยภาพของมัน
เมื่อแนวโน้มในที่ทำงานเปลี่ยนไปสู่การร่วมมือและการเรียนรู้แบบไดนามิก ความสามารถในการใช้ประโยชน์และแบ่งปันความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวได้กลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ พร้อมที่จะปลดล็อกมันหรือยัง? มาเริ่มกันเลย
ความรู้โดยปริยายคืออะไร?
ความรู้บางอย่างดำรงอยู่ในรูปแบบของการกระทำมากกว่าคำพูด ความรู้ฝังลึกเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด ซึ่งบุคคลได้รับผ่านประสบการณ์ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีคุณค่าอย่างยิ่งในองค์กร แม้แต่ผู้นำธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังมองว่าเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเสริมสร้างความคล่องตัวให้กับองค์กร
ดูวิธีการรวบรวมความรู้ในองค์กรของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ง่าย:
คำนิยามความรู้โดยนัย
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลหมายถึงความรู้เชิงปฏิบัติที่ผู้คนพัฒนาขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งแตกต่างจากความรู้ที่ชัดเจนซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน หรือความรู้ที่ซ่อนเร้นซึ่งมีความเป็นส่วนตัวและอิงสัญชาตญาณสูง ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลช่วยเชื่อมช่องว่างโดยเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ยากที่จะอธิบายออกมาได้ มันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหา และปรับปรุงการตัดสินใจ
อ่านเพิ่มเติม: ความรู้เชิงชัดแจ้ง: คำจำกัดความ, ประโยชน์, และตัวอย่าง
ตัวอย่างความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว:
- ผู้นำทีมที่ตรวจพบความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
- ช่างเทคนิคกำลังแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของระบบโดยอ้างอิงจากรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
- เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา
ความรู้โดยนัย ความรู้โดยชัดแจ้ง และความรู้โดยปริยาย
ความรู้มีหลายประเภทภายในองค์กร ต่อไปนี้คือประเภทหลักสามประเภทและความแตกต่างของแต่ละประเภท:
|ลักษณะ
|ความรู้เชิงชัด
|ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอด
|ความรู้ที่ฝังลึก
|คำนิยาม
|ความรู้ที่บันทึกไว้ซึ่งง่ายต่อการแบ่งปันและเข้าถึง
|ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัว
|ความรู้เชิงปฏิบัติที่พัฒนาผ่านประสบการณ์
|ตัวอย่าง
|คู่มือการฝึกอบรม, นโยบายของบริษัท, คู่มือกระบวนการ
|ความฉลาดทางอารมณ์, สัญชาตญาณการเป็นผู้นำ
|ทางลัดเวิร์กโฟลว์, การปรับแต่งเฉพาะงาน
|การโอนย้าย
|สามารถถ่ายโอนได้อย่างง่ายดายผ่านเอกสารหรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร
|ยากที่จะแบ่งปันโดยไม่มีการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
|แบ่งปันผ่านการสังเกต การให้คำปรึกษา หรือการปฏิบัติ
|ธรรมชาติ
|เป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน
|ส่วนตัวและมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
|กึ่งโครงสร้างและมุ่งเน้นการปฏิบัติ
องค์กรที่สามารถระบุและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ฝังลึกอยู่สามารถปรับปรุงพลวัตของทีม ลดความไม่มีประสิทธิภาพ และค้นพบความเชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่ได้ ด้วยการทำให้ความรู้ประเภทนี้ถูกแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจจะได้รับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างระบบบริหารจัดการความรู้ที่ดีที่สุด
ประโยชน์ของความรู้ที่ฝังลึก
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเป็นทรัพยากรที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ซึ่งมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญให้กับธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่นี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การตัดสินใจที่ดีขึ้น และบุคลากรที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมมากขึ้น
นี่คือวิธีที่ความรู้โดยปริยายเป็นประโยชน์ต่อองค์กร:
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ
- พนักงานที่มีความรู้โดยปริยายสามารถจัดการงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลดความล่าช้าที่เกิดจากการพึ่งพาแนวทางที่เป็นทางการมากเกินไป
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อพนักงานที่มีประสบการณ์ปรับปรุงกระบวนการตามความสำเร็จในอดีต
- ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องมากขึ้นเมื่อความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมาช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างบทบาท
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์และซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
- พนักงานที่มีประสบการณ์สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ได้โดยการแบ่งปันความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนผ่านการสังเกตและการทำงานร่วมกัน
- การพึ่งพาโปรแกรมฝึกอบรมภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะลดลงเมื่อมีการแบ่งปันความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลอย่างกระตือรือร้น
- การรักษาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญอันมีค่าช่วยลดอัตราการลาออกและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- พนักงานรู้สึกมีคุณค่าเมื่อความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมาของพวกเขาได้รับการยอมรับและนำมาใช้ประโยชน์
- โอกาสในการแบ่งปันความรู้ส่งเสริมความร่วมมือและความรู้สึกเป็นเจ้าของในความสำเร็จขององค์กร
- การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ ส่งเสริมขวัญกำลังใจและพลวัตของทีม
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
- ทีมที่มีความรู้ฝังลึกสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยอาศัยสัญชาตญาณและประสบการณ์
- การแก้ปัญหาจะกลายเป็นเชิงรุก เมื่อพนักงานสามารถมองเห็นรูปแบบและจัดการกับความท้าทายได้ก่อนที่จะบานปลาย
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวช่วยเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยให้บริบทในโลกจริงและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ส่งเสริมนวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัว
- องค์กรที่มีวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้โดยปริยายที่เข้มแข็งมีความพร้อมมากกว่าในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- พนักงานจะคิดค้นนวัตกรรมได้เร็วขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่แบ่งปันกันและไม่ได้พูดออกมาเพื่อทดสอบและปรับปรุงแนวคิดใหม่ๆ
- มุมมองที่หลากหลายปรากฏขึ้นเมื่อความรู้ที่ซ่อนเร้นหมุนเวียนไปทั่วทีม
รักษาความทรงจำขององค์กร
- การบันทึกและแบ่งปันความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลช่วยให้มั่นใจว่าความรู้เหล่านั้นยังคงอยู่ในองค์กรเมื่อพนักงานลาออก
- ป้องกันการสูญเสียความรู้ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ทำให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ
โดยการเข้าใจประโยชน์ของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในทีมของคุณได้ ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันล้ำค่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กรของคุณ
📮 ClickUp Insight: โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานต้องติดต่อกับคน 6 คนเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าต้องติดต่อกับผู้ติดต่อหลัก 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวม ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน จัดลำดับความสำคัญ และเดินหน้าต่อไป
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp พร้อมด้วยConnected SearchและAI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
การปลดล็อกและใช้ประโยชน์จากความรู้แฝงภายในองค์กรของคุณต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ตั้งใจซึ่งส่งเสริมการแบ่งปันและสร้างความร่วมมือ เครื่องมืออย่างClickUp Knowledge Managementมอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางในการจัดระเบียบ บันทึก และแบ่งปันความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการระบุ แบ่งปัน และรักษาความเชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่นี้:
ส่งเสริมการแบ่งปันและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วม
- สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง การสนทนากลุ่ม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
- ยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการนำความเชี่ยวชาญของตนมาใช้ ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกขอบคุณและแรงจูงใจ
- ใช้การประชุมทีมหรือการระดมความคิดเพื่อเน้นย้ำและเฉลิมฉลองตัวอย่างของความรู้ที่ฝังอยู่ในใจร่วมกัน
โปรแกรมการเรียนรู้จากเพื่อนและการติดตามงาน
- แนะนำโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่พนักงานที่มีประสบการณ์จะแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมผ่านการสังเกตและการปฏิบัติ
- ดำเนินการโครงการฝึกงานแบบเงา (shadowing) ให้พนักงานได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานและเทคนิคต่าง ๆ โดยการสังเกตเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ในสถานการณ์จริงแบบเรียลไทม์
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้สัมผัสกับมุมมองที่หลากหลายและขยายฐานความรู้ของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างวิกิสำหรับบริษัทของคุณสำหรับทีมของคุณ?
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนา
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนให้พนักงานบันทึกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานจริง
- จัดโอกาสให้พัฒนาทักษะผ่านเวิร์กช็อป, การแบ่งปันความรู้, และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเสนอแนะ
- ผสานการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเข้ากับการดำเนินงานประจำวัน ทำให้การแบ่งปันความรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นธรรมชาติ
ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้
เครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้กระบวนการจับและแบ่งปันความรู้ที่ซ่อนอยู่กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งทีม
การจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
ให้แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมสามารถรักษาและถ่ายทอดความรู้ที่แฝงอยู่ได้ง่ายขึ้น
เครื่องมือเช่นClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้ทีมสามารถหารือ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และชี้แจงกระบวนการทำงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ความรู้ที่ซ่อนอยู่ถูกบันทึกไว้ในบริบทและสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน
การสร้างและจัดการฐานความรู้
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ละเอียดซึ่งรวบรวมขั้นตอนการทำงาน, คู่มือ, และข้อมูลเชิงลึกได้ ฐานความรู้เหล่านี้ทำให้ความเชี่ยวชาญที่ไม่ถูกสื่อสารสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้ทีมสามารถขยายกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUpเพื่อสร้างและจัดระเบียบทรัพยากรของคุณได้อย่างรวดเร็ว
มันจะช่วยคุณ:
- ลดความซับซ้อนในการสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เปิดใช้งานการเข้าถึงและการอัปเดตเวิร์กโฟลว์ คู่มือ และเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- ส่งเสริมความสม่ำเสมอระหว่างทีมโดยการรวมความรู้ที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนไว้ที่ศูนย์กลาง
โดยการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ คุณสามารถทำให้ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวกลายเป็นทรัพยากรที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม, เสริมสร้างความร่วมมือ, และปรับปรุงการแบ่งปันความรู้ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการกับความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวนั้นมาพร้อมกับความท้าทาย และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
ความท้าทายในการจัดการความรู้แฝง
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวนั้นมีค่าอย่างยิ่ง แต่การจัดการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากลักษณะที่ไม่สามารถสื่อสารได้และเป็นการคิดแบบสัญชาตญาณ ด้านล่างนี้คือความท้าทายหลัก ผลกระทบ และวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้
ความท้าทาย: ความยากลำบากในการระบุและรวบรวมความรู้
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวมักถูกซ่อนอยู่เพราะพนักงานไม่เห็นคุณค่าหรือไม่รู้วิธีที่จะอธิบายออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายอาจพึ่งพาความรู้สึกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเวลาหลายปี แต่พวกเขากลับอธิบายวิธีการของตนให้ผู้อื่นฟังได้ยาก
โซลูชัน
- ดำเนินการตรวจสอบความรู้เป็นประจำเพื่อระบุความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้ถูกพูดถึงภายในทีม
- ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันกระบวนการทำงานและข้อมูลเชิงลึกผ่านการเล่าเรื่องหรือการประชุมเชิงร่วมมือ
- จับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับพนักงานใหม่ในบทบาทที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปิดเผยความเชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่โดยธรรมชาติ
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบวิกิฟรีสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
ความท้าทาย: การพึ่งพาพนักงานแต่ละคน
เมื่อความเชี่ยวชาญที่สำคัญอยู่ในมือของพนักงานเพียงคนเดียว องค์กรจะเสี่ยงต่อการหยุดชะงักหากพนักงานคนนั้นลาออก ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบไอทีที่มีประสบการณ์อาจมีทางลัดในการแก้ไขปัญหาของระบบ แต่หากไม่มีเอกสารบันทึกไว้ ทีมก็จะไม่สามารถรับมือได้เมื่อเขาไม่อยู่
โซลูชัน
- สร้างแผนการเปลี่ยนบทบาทที่รวมถึงการติดตามงานและการให้คำปรึกษา
- ใช้เครื่องมือเอกสารเพื่อบันทึกกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำและข้อมูลเชิงลึก
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ โดยบันทึกงานที่มีผลกระทบสูงก่อน เช่น ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่
ความท้าทาย: วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ที่จำกัด
พนักงานอาจลังเลที่จะแบ่งปันความรู้ของตนเนื่องจากกลัวการถูกตัดสินหรือขาดแรงจูงใจ สิ่งนี้ก่อให้เกิดการแยกส่วนข้อมูลซึ่งทำให้ข้อมูลสำคัญไม่สามารถเข้าถึงได้ การถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจเก็บงำข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความท้าทายของโครงการที่ผ่านมาไว้กับตัวเอง ส่งผลให้ทีมไม่สามารถเรียนรู้ได้
โซลูชัน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันโดยมีแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้
- ยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
- เน้นย้ำเรื่องราวการแบ่งปันความรู้ที่ประสบความสำเร็จในการประชุมทีมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเป็นผู้จัดการฐานความรู้?
ความท้าทาย: กระบวนการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันหรือล้าสมัย เช่น อีเมลที่กระจัดกระจายหรือการสนทนาที่แยกส่วน สามารถขัดขวางการถ่ายทอดความรู้โดยนัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมต่างๆ มักเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลสำคัญที่ไม่จำเป็นหรือตีความคำแนะนำทางวาจาผิด ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชัน
- มาตรฐานกระบวนการสำหรับการแบ่งปันความรู้ เช่น การใช้เอกสารร่วมกันหรือการประชุมทบทวนเป็นประจำ
- ส่งเสริมให้ทีมรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง
- ผสมผสานกิจกรรมการทำงานร่วมกัน เช่น การทบทวนย้อนหลังหรือการสรุปโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่แฝงอยู่โดยธรรมชาติ
👀คุณรู้หรือไม่?ตามรายงานปี 2022โดย Coveo พนักงานใช้เวลาเฉลี่ย 3.6 ชั่วโมงต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทำงานที่สูญเสียไปเพราะความไม่มีประสิทธิภาพ—เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีกระบวนการแบ่งปันความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความท้าทาย: ความท้าทายในการวัดผลกระทบ
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทำให้ยากต่อการติดตามอิทธิพลของมันต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ทีมปฏิบัติการอาจปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมา แต่หน่วยงานอาจมีความยากลำบากในการวัดปริมาณการปรับปรุงนั้น
โซลูชัน
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับการเข้าถึงและความคุ้มค่าของความรู้ที่แบ่งปัน
- อัปเดตฐานความรู้เป็นประจำและวัดการใช้งานเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ด้วยการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ องค์กรสามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของความรู้ที่ซ่อนอยู่ และเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากรที่ทุกคนสามารถแบ่งปันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การร่วมมือ และนวัตกรรม
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุด
ทำให้ความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้พูดออกมาทำงานให้คุณ
ความรู้ที่ฝังลึกขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถในการปรับตัว และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่แข็งแกร่ง ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
โดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดการความรู้เพื่อบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและส่งเสริมการร่วมมือ องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จะถูกแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้
เริ่มใช้พลังของความรู้ที่ฝังลึก—สมัครใช้ ClickUpวันนี้