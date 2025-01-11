10 แบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์งานฟรี

การจ้างงานอาจดูเหมือนเรื่องง่าย—เพียงโพสต์ตำแหน่งงาน, สัมภาษณ์ผู้สมัคร, และเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม. แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทราบความจริง: นี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ท้าทายที่สุดและมีความรับผิดชอบสูงที่สุดในองค์กรใด ๆ.
การจ้างงานแต่ละครั้งไม่ได้เป็นเพียงการจับคู่ทักษะสำคัญและการหาคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ทีม และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเท่านั้น แล้วมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้การจ้างงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น?
คำตอบคือ แบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถเปลี่ยนกระบวนการ HR ที่ไม่เป็นระบบและขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถวัดผลได้และเป็นกลาง พวกมันระบุอย่างชัดเจนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพของผู้สมัครแต่ละคน ทำให้การสัมภาษณ์งานไม่ใช่แค่การสนทนา แต่เป็นการประเมินที่มีเป้าหมายชัดเจน
มาสำรวจแบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่กันเถอะ
แบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์คืออะไร?
แบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ เป็น เอกสารที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สรรหาบุคลากรและทีมทรัพยากรบุคคลในการประเมินใบสมัครงาน อย่างเป็นระบบ พวกมันให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถของผู้สมัคร รวมถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ความสามารถในการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผู้สมัครแต่ละคนได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม โดยอิงตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบฟอร์มการประเมินการสัมภาษณ์อาจมีส่วนที่ประเมินความสามารถในการเขียนโค้ด ประสบการณ์ในโครงการ และการทำงานเป็นทีม
แบบประเมินการสัมภาษณ์สามารถมีคำถามปลายเปิดได้เช่นกัน
📌 สมมติว่าคุณกำลังจ้างงานสำหรับตำแหน่งผู้นำ แบบฟอร์มอาจรวมถึงคำถามปลายเปิด เช่น:
- ประเมินความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
- อธิบายว่าผู้สมัครได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำในบทบาทที่ผ่านมาอย่างไร
คำแนะนำที่ละเอียดและส่วนการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถบันทึกข้อสังเกตเฉพาะได้ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนผู้สมัครในภายหลัง แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ซึ่งคุณต้องการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
แต่ท่ามกลางทะเลของแบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ คุณจะทำอย่างไรเพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ? ไม่ต้องเป็นกังวล—เราครอบคลุมเรื่องนี้ไว้ด้วย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการประเมินการสัมภาษณ์ที่ดี?
แบบฟอร์มการประเมินที่ออกแบบมาอย่างดีจะ ทำให้มั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ลดอคติและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการตัดสินใจจ้างงาน
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาผู้ฝึกงานหรือผู้อำนวยการการเงิน นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณาในแบบประเมินการสัมภาษณ์:
- 📝 เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน: กำหนดหมวดหมู่ เช่น ทักษะทางเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ
- 🎯 คำถามสัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่ง: รวมคำถามที่ปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของงาน เช่น คำถามที่อิงสถานการณ์หรือคำถามเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งงานขายอาจให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ ในขณะที่ตำแหน่งทางเทคนิคอาจเน้นการแก้ปัญหาและความรู้ทางเทคนิค
- 📊 การให้คะแนนมาตรฐาน: ใช้มาตราส่วนตัวเลขที่สม่ำเสมอในการประเมินแต่ละเกณฑ์ เพื่อให้การจ้างงานเป็นธรรม
- ✍️ ส่วนบันทึก: ให้พื้นที่สำหรับผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกข้อสังเกตหรือข้อมูลเชิงลึกเฉพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- 📎 ความสามารถในการแนบเอกสาร: รวมส่วนแยกต่างหากเพื่อเพิ่มประวัติย่อหรือผลงาน
10 แบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์
ClickUp ซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ได้สร้างแม่แบบแบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ที่ดีที่สุด
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมและทำให้ชีวิตของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความวุ่นวายน้อยลง สำรวจเทมเพลตด้านล่างนี้ได้เลย!
1. แบบฟอร์มประเมินผล ClickUp
กำลังเตรียมการสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายครึ่งปีหรือรายปีเพื่อการเลื่อนตำแหน่งหรือโบนัสทีมอยู่หรือไม่?แบบฟอร์มการประเมินผล ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณ
เทมเพลตนี้มีแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอก ซึ่งประกอบด้วยช่องสำหรับ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน, คำอธิบายงาน, และการให้คะแนนทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคนิค เพื่อให้การประเมินมีความยุติธรรมและเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยติดตามความก้าวหน้าของพนักงานและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
นอกจากนี้ คุณสามารถ เพิ่มช่องสำหรับรางวัลและผลงานเพิ่มเติมเพื่อระบุสมาชิกทีมที่มีผลงานดีที่สุดได้
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เริ่มต้นที่นี่ เพื่อดูภาพรวมของกระบวนการประเมินผล
- ใช้ มุมมองรายการ เพื่อเปรียบเทียบรีวิวของพนักงานหลายคนได้อย่างง่ายดาย และติดตามสถานะการประเมินปัจจุบันของพนักงานแต่ละคน
- สร้างแบบฟอร์มการประเมินที่กำหนดเองสำหรับพนักงานแต่ละคนด้วย มุมมองแบบฟอร์มการประเมิน
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการประเมินผลงานหรือการประเมินผลประจำไตรมาส
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จดบันทึกตัวอย่างเฉพาะหรือคำพูดเพื่อสนับสนุนการให้คะแนน เช่น แทนที่จะเขียนว่า "ดูเหมือนจะเตรียมตัวมาดี" ให้เขียนว่า "นำเสนอแผนการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างละเอียด"
2. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
กระบวนการจ้างงานของคุณกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ แต่คุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามสถานะการสมัครClickUp Hiring Selection Matrix Templateจะช่วยจัดระเบียบกระบวนการจ้างงานโดยรวบรวมโปรไฟล์ของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานที่คล้ายกันไว้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบใบสมัครและการให้คะแนนได้อย่างง่ายดายตามการคัดกรองเบื้องต้น การสัมภาษณ์ หรือทักษะต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรมและเป็นกลาง ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถกำหนดเกณฑ์การประเมิน วางแผนการสัมภาษณ์ และมอบหมายงานการจ้างงานให้กับสมาชิกในทีมได้
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดระเบียบทุกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร รวมถึงขั้นตอนของการสัมภาษณ์ที่พวกเขากำลังอยู่ในขณะนี้และแผนกที่พวกเขาได้สมัครไว้ผ่าน มุมมองฐานข้อมูลผู้สมัคร
- ติดตามว่าสมาชิกทีมคนใดกำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครและดูเวลาและวันที่สัมภาษณ์ด้วย มุมมองตารางการสัมภาษณ์
- มอบหมายสมาชิกในทีมให้ตั้งค่าการโทรสัมภาษณ์โดยใช้ มุมมองการมอบหมายการโทร
🌟 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมาตรฐานในกระบวนการจ้างงานและตัดสินใจจ้างงานอย่างมีวัตถุประสงค์และอิงข้อมูล
3. เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUpแสดงภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อช่วยให้การตัดสินใจรับสมัครงานเป็นไปอย่างมีข้อมูลและประสิทธิภาพ
ต้องการมอบหมายงานเฉพาะให้กับผู้สมัครแต่ละคนหรือไม่? เชื่อมต่อแบบฟอร์ม ClickUp, Google Form, Typeform หรือเครื่องมือแอปพลิเคชันใดก็ได้ ผ่าน Zapier เพื่อแชร์งานโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้มาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับแต่งได้เพื่อประเมินงาน หรือใช้ตารางแบบโต้ตอบและกระดานติดตามผลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้สมัครแต่ละคนได้เช่นกัน แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณ สร้างรายการตรวจสอบและตัวเตือนสำหรับงาน HR ทั้งหมด แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สมัครได้โดยตรงภายในระบบ
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- มุมมองแผนที่ แสดงภาพงานจ้างงานเฉพาะพื้นที่
- เพิ่มข้อมูลเชิงลึก เช่น ความคาดหวังด้านเงินเดือนและโปรไฟล์ LinkedIn โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานด้วย มุมมองผู้สมัครในระบบการติดตามของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ดูแลผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกและถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผลสำหรับการตัดสินใจแต่ละครั้งด้วย มุมมองรายการทั้งหมด
🌟 เหมาะสำหรับ: ทีมสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครให้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือในระหว่างการสรรหาบุคลากร
4. เทมเพลตการจัดการสัมภาษณ์และรายงาน ClickUp
แบบฟอร์มรายงานการสัมภาษณ์ ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเพิ่มรายละเอียดของผู้สมัคร เช่น ตำแหน่งและแผนก รวมถึงรายงานสรุปความคิดเห็นโดยรวมได้ ประกอบด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สำหรับทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคนิคความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์ ซึ่งทั้งหมดสามารถให้คะแนนเป็น 'ยอดเยี่ยม' 'ดี' 'ยอมรับได้' หรือ 'ไม่ยอมรับได้' และแน่นอนว่าคุณสามารถปรับแต่งทั้งหมดได้ตามต้องการ!
เทมเพลตได้ถูกขยายเพิ่มเติมด้วยแท็บสองแท็บ คือ 'รายงานการสัมภาษณ์' และ 'สถานะรายงาน' เพื่อให้การนำเสนอการประเมินผู้สมัครเป็นไปอย่างละเอียดและชัดเจนในรูปแบบภาพ
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของรายงานของผู้สมัครแต่ละรายด้วย มุมมองสถานะรายงาน
- จัดเก็บและจัดระเบียบรายงานทั้งหมดของคุณด้วย มุมมองรายงานการสัมภาษณ์
- ตั้งค่ากระบวนการสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของผู้สมัครโดยใช้ มุมมองคู่มือเริ่มต้น
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการสรรหาที่จัดการการสัมภาษณ์จำนวนมากและต้องการรายงานรายละเอียดเพื่อการตัดสินใจในการจ้างงานที่ดีขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่?28% ของผู้สมัครต้องการทราบกระบวนการสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ อย่าลืมว่าความโปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัคร
5. แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp
เทมเพลตการจับคู่ทักษะของ ClickUpประเมินทักษะเฉพาะงานและทักษะอ่อนของผู้สมัคร คุณสามารถปรับแต่ง แบบฟอร์ม การประเมิน ทักษะ เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญของผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร และทักษะทางเทคนิค
ส่วนที่น่าสนใจคืออะไร? ทุกคะแนนการให้คะแนนถูกให้ผ่านการใช้สัญลักษณ์อีโมจิที่น่าสนใจ! มุมมองแผนที่ทักษะ แสดงชื่อของผู้สมัครแต่ละคนควบคู่กับคะแนนทักษะของพวกเขา ซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาในหลากหลายด้าน ทำให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละคนได้ง่ายขึ้น และตัดสินใจจ้างงานอย่างมีข้อมูล
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ระบุทักษะอ่อนของพนักงานที่มีศักยภาพทั้งหมดโดยใช้ มุมมองทักษะอ่อน
- สำรวจทักษะทางเทคนิคของผู้สมัครโดยใช้ มุมมองทักษะทางเทคนิค
- วิเคราะห์ว่าผู้สมัครคนใดมีทักษะเฉพาะสำหรับงานโดยใช้ มุมมองทักษะเฉพาะสำหรับงาน
🌟 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนกำลังคนและหัวหน้าทีมที่ต้องการระบุช่องว่างด้านทักษะและจัดสรรสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีกลยุทธ์
🧠 คุณรู้หรือไม่? โดยปกติแล้วการหาคนมาทำงานในตำแหน่งหนึ่งใช้เวลาประมาณ42 วัน ซึ่งเกือบจะพอสำหรับการฝึกฝนงานอดิเรกใหม่หรือดูซีรีส์ทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบเลยทีเดียว!
6. แม่แบบการสรรหาและจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตการสรรหาและจ้างงาน ClickUpช่วยให้คุณจัดการประกาศรับสมัครงานและการสรรหาผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย แท็บ "ทุกตำแหน่ง" เพื่อติดตามตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมด ทำให้คุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่พร้อมให้สมัครอยู่เสมอ แท็บ "กระบวนการสรรหาและตารางเวลา" ช่วยติดตามสถานะของผู้สมัครตั้งแต่การสมัครครั้งแรกจนถึงการคัดเลือกครั้งสุดท้าย ทำให้กระบวนการสรรหาของคุณเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบ
ต้องให้ข้อเสนอแนะใช่ไหม? เสร็จแล้ว ต้องการเปิดตำแหน่งงานใหม่ใช่ไหม? ง่ายมาก แม่แบบนี้ยังมีแท็บ แบบฟอร์มสมัครงาน ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้อย่างง่ายดาย
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- สร้างตารางสัมภาษณ์และเพิ่มรายละเอียดเช่นเงินเดือนที่ต้องการ, แผนก, ความสนใจ, และบทบาทโดยใช้ มุมมองตาราง
- ติดตามการโพสต์งานและการสมัครของผู้สมัครด้วย มุมมองท่อการจ้างงาน
- ปรับแต่ง แบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อรวบรวมรายละเอียดเฉพาะตำแหน่งจากผู้สมัคร
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและบริษัทจัดหางานที่ดูแลกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจร และต้องการศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบงานและการสื่อสาร
7. แม่แบบงานแบบฟอร์มประเมินผล ClickUp
หากมีเทมเพลตใดที่สามารถจัดการกับวงจรการจ้างงานทั้งหมดของบริษัทได้ นั่นก็คือเทมเพลตงานแบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียดสำหรับการประเมินใบสมัครงาน เพิ่มรายการดำเนินการ เช่น 'ตรวจสอบประวัติย่อ' 'คัดกรองเบื้องต้น' และ 'ประเมินทักษะทางเทคนิค' และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผู้สมัครแต่ละรายเป็นไปอย่างเป็นกลาง
นอกจากนี้ คุณสามารถ ใส่มาตราส่วนการให้คะแนนสำหรับทักษะที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละคนได้
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับทักษะเช่น 'การแก้ปัญหา' หรือ 'การปรับตัว' เพื่อการประเมินโดยรวมของผู้สมัคร
- สร้างรายการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับการตรวจสอบการส่งต่อและการประเมินหลังการสัมภาษณ์
- เพิ่มลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้การจ้างงานรวดเร็วขึ้น
🌟 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและหัวหน้าแผนกที่ทำการประเมินพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ในแบบประเมินผล ให้จัดสรรส่วนหนึ่งสำหรับความประทับใจโดยรวมและข้อเสนอแนะ โดยสรุปว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งมากน้อยเพียงใดและเพราะเหตุใด
แม่แบบรายงานการประเมินผล ClickUp
ต้องการเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อทำการประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพอย่างละเอียดหรือไม่?เทมเพลตรายงานการประเมินผลของ ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด แม้ว่าจะใช้สำหรับประเมินพนักงาน แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อประเมินทักษะและประสิทธิภาพของผู้สมัครงานได้เช่นกัน
มันช่วยให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านปัจจัยต่าง ๆ ได้หลายด้าน เช่น การประเมินพฤติกรรม, การประเมินทักษะ, ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม, และภารกิจตามสถานการณ์. คุณยังสามารถเพิ่ม การให้คะแนนตาม KPI เช่น ศักยภาพในการเป็นผู้นำ, ทักษะการร่วมมือ, และความสามารถในการแก้ปัญหา.
เทมเพลตนี้มีหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อเสนอแนะ: เกินความคาดหวัง, ตรงตามความคาดหวัง, ต่ำกว่าความคาดหวัง, หรือต้องปรับปรุง
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เพิ่ม 'ส่วนแสดงความชื่นชม' เพื่อเน้นย้ำความสามารถของผู้สมัคร
- โปรดเพิ่มบันทึกเพิ่มเติมหรือพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงในส่วนความคิดเห็น
- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและจัดทำรายงานการประเมินอย่างครอบคลุมสำหรับผู้สมัครทุกคน
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและซีอีโอที่ทบทวนและจัดทำรายงานการประเมินผลประจำปี
9. เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUp
เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUpช่วยให้คุณดำเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบโดยแบ่งขั้นตอนการสัมภาษณ์ออกเป็นส่วนๆ ตัวอย่างเช่น ส่วน 'การสัมภาษณ์เบื้องต้น' ประกอบด้วยภาพรวมของบริษัทและคำถามเฉพาะตำแหน่งเพื่อประเมินความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร
ส่วน 'การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง' เน้นให้เห็นถึงเทมเพลตนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลย้อนกลับเชิงคุณภาพจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพในอดีต รวมถึงคำถามสำคัญ เช่น ระยะเวลาของการร่วมงาน จุดแข็ง ความสามารถในการปรับตัวต่อข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อยืนยันทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัคร
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ฝังประวัติย่อและจดหมายสมัครงานไว้ภายในเทมเพลตโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
- ใช้แผนผังแนวคิดในการระดมความคิดเพื่อหาคำถามติดตามผลหรือขั้นตอนถัดไป
- สร้างโปรเจ็กต์แยกต่างหากสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่เปิดรับ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้สัมภาษณ์งานในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวซึ่งต้องการการตรวจสอบประวัติในระดับสูง
✨ เกร็ดความรู้: Patagonia บริษัทเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ประเมินผู้สมัครจากทักษะและความเชื่อมโยงกับกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ดังนั้นการสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับทักษะทางเทคนิคในการจ้างงาน
10. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
กระบวนการจ้างงานที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้สมัครงาน ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างและดึงดูดผู้มีความสามารถที่มีคุณภาพ ดังนั้น หากคุณต้องการรวบรวมคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการจ้างงานสำหรับผู้สมัครClickUp แบบฟอร์มความคิดเห็นคือสิ่งที่คุณต้องการ
แบบฟอร์มนี้ช่วยสร้างระบบการจัดการข้อเสนอแนะโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้สมัคร คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อถามคำถามเช่น "คุณให้คะแนนประสบการณ์โดยรวมที่เราให้ไว้อย่างไร?"
🎯 วิธีใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ปรับแต่งแบบฟอร์มความคิดเห็นโดยใช้ มุมมองเริ่มต้นที่นี่
- จัดเก็บและจัดระเบียบความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้สมัครแต่ละคนโดยใช้ มุมมองความคิดเห็น
- จัดการทุกความคิดเห็นและไอเดียของคุณ และคิดค้นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วย มุมมองบอร์ดคำแนะนำโดยรวม
🌟 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำองค์กรที่ต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
🧠 คุณรู้หรือไม่? มีผู้สมัครงานถึง55.9%ที่รายงานว่าไม่ได้รับข้อเสนอแนะใดๆ หลังจากการสัมภาษณ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ และมีเพียง 5.5% เท่านั้นที่พบว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับนั้นมีประโยชน์
รับมือกับความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล: ClickUp ช่วยให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และอื่น ๆ ง่ายขึ้น
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานอาจรู้สึกเหมือนกับการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน คุณอาจหลงอยู่ในทะเลของสเปรดชีต กระทู้อีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการติดตามผลที่พลาดไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp สำหรับทีม HR ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการจัดการโครงการ HR เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ClickUp Formsสามารถรวบรวมข้อมูลผู้สมัครและทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและติดตามความคืบหน้าของงานสรรหาได้ด้วยClickUp Dashboards
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล ช่วยในเรื่อง:
- การบริหารจัดการบุคลากร: ลาก่อนการประเมินผลการทำงานและข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจาย! คุณสามารถติดตามการเติบโตของพนักงาน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- การสรรหา: ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงาน ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึงการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ด้วยระบบขั้นตอนที่เป็นระเบียบ ช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้คุณสามารถจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด
- การปฐมนิเทศ: ทำให้วันแรกของพนักงานใหม่ของคุณเป็นเรื่องง่าย! อัตโนมัติงานต่าง ๆ ตั้งการแจ้งเตือน และมอบประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ราบรื่นซึ่งทำให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการต้อนรับและมีอุปกรณ์พร้อมตั้งแต่วันแรก
- การปรับแต่งเทมเพลต HR: สำรวจคลังเทมเพลต ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 1,000แบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ และสร้างระบบ HR ที่ปรับให้เข้ากับการเติบโตและวัฒนธรรมของบริษัทคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินการสัมภาษณ์ของคุณด้วย ClickUp
การจ้างผู้สมัครที่เหมาะสมก็เหมือนกับการหาเข็มในกองฟาง มันท้าทายและใช้เวลามาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงานสำหรับสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือบริษัทขนาดใหญ่ การใช้เทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการในการจ้างงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เทมเพลตแบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการเสนอวิธีการที่สะดวกในการประเมิน เปรียบเทียบ และสรุปการตัดสินใจโดยไม่มีขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
อย่าให้การจ้างงานทำให้คุณรู้สึกหนักใจ!ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ้างงานของคุณ