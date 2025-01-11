วิธีการระบุและวิเคราะห์คู่แข่งทางอ้อมในธุรกิจ

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังใช้เวลาอยู่กับครอบครัว พยายามตัดสินใจว่าจะดูหนังใหม่ทางสตรีมมิ่งที่บ้านหรือออกไปกินพิซซ่า แม้ว่าร้านอาหารและบริการสตรีมมิ่งอาจดูเหมือนไม่ใช่คู่แข่งกัน แต่ทั้งคู่ต่างก็แย่งชิงสิ่งเดียวกัน: รายได้ส่วนเกินและเวลาว่างของครอบครัวคุณ
ทุกธุรกิจมีการแข่งขัน—แต่ไม่ใช่แค่ชื่อแรก ๆ ที่นึกถึงเสมอไป
นี่คือแก่นแท้ของการแข่งขันทางอ้อม แต่ผู้แข่งขันทางอ้อมคืออะไรกันแน่? พวกเขาคือธุรกิจที่นำเสนอสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน แต่แข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการ เป้าหมาย หรือทรัพยากรของลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน
พร้อมที่จะดูว่าคู่แข่งทางอ้อมสามารถมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของคุณได้อย่างไร? มาดูกันเถอะ 📝
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือขั้นตอนในการระบุคู่แข่งทางอ้อม:
- เข้าใจตลาดของคุณ: ขยายวิสัยทัศน์ของคุณ มองให้ไกลกว่าคู่แข่งโดยตรงและสำรวจอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงและใกล้เคียง คู่แข่งทางอ้อมของคุณอาจเกิดขึ้นจากที่นั่น
- จับตาดูแนวโน้ม: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
- ติดตามความต้องการของลูกค้า: ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในความชอบของลูกค้าของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง: ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างภาพแนวโน้มและระบุช่องว่าง
- ปรับตัวให้ยืดหยุ่น: พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณเมื่อมีคู่แข่งใหม่เกิดขึ้น
- ร่วมมือและวางแผน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดหาวิธีเอาชนะคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ใช้เครื่องมือวิจัย: ใช้คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร และแดชบอร์ด เพื่อระบุ วิจัย และสร้างกลยุทธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทางอ้อม
อะไรคือคู่แข่งทางอ้อม?
คู่แข่งทางอ้อมคือธุรกิจที่ไม่เสนอสินค้าหรือบริการเดียวกับคุณ แต่ยังคงมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าเดียวกันหรือตอบสนองความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟอาจแข่งขันทางอ้อมกับพื้นที่ทำงานร่วม เนื่องจากทั้งสองให้บริการสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานและการสังสรรค์
การรับรู้ถึงคู่แข่งทางอ้อมช่วยให้ธุรกิจเข้าใจตลาดที่กว้างขึ้นได้ดีขึ้น มันเปิดเผยว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณอาจจัดสรรทรัพยากรของพวกเขาไว้ที่ใด และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวางตำแหน่งสินค้าหรือบริการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คู่แข่งทางอ้อมมีลักษณะเฉพาะร่วมกันดังต่อไปนี้:
- ให้บริการแก่หลากหลายอุตสาหกรรมหรือตลาด
- ตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน
- มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่ด้วยสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
- แข่งขันเพื่อทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เช่น เวลา เงิน หรือความสนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในตลาดที่มีสินค้าคล้ายกันมากเกินไป การมีตัวเลือกมากเกินไปอาจทำให้ลูกค้าสับสนได้ตามการวิจัยจาก Columbia Business School เมื่อผู้บริโภคต้องเผชิญกับตัวเลือกมากเกินไป พวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกอะไรได้ยากขึ้น
คู่แข่งโดยตรงและคู่แข่งทางอ้อม: การเปรียบเทียบ
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างคู่แข่งขันโดยตรงและคู่แข่งขันทางอ้อมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ. นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:
|ลักษณะ
|คู่แข่งโดยตรง
|คู่แข่งทางอ้อม
|คำนิยาม
|เสนอสินค้า/บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
|ให้บริการสินค้า/บริการที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
|การทับซ้อนของอุตสาหกรรม
|ทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
|ดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
|ความต้องการของลูกค้า
|ตอบสนองความต้องการที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
|ตอบสนองความต้องการที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
|ตัวอย่าง
|สองแบรนด์เสื้อผ้าที่แข่งขันกันเพื่อดึงดูดนักช้อปที่ใส่ใจสไตล์
|แบรนด์เสื้อผ้าและร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แข่งขันกันเพื่อรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้
วิธีระบุคู่แข่งทางอ้อม
การแข่งขันทางธุรกิจมักมาจากแหล่งที่ไม่คาดคิด ความท้าทายอยู่ที่การค้นหาผู้เล่นที่ซ่อนอยู่เหล่านี้และเข้าใจว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ชมของคุณอย่างไร หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน ก็อาจพลาดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานนี้ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดระเบียบงานวิจัยไปจนถึงการแสดงความสัมพันธ์ ClickUp มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยให้คุณดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิผล
มาดูรายละเอียดกัน 👇
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการและความชอบของผู้ชมของคุณ
ขั้นตอนแรกในการระบุคู่แข่งทางอ้อมคือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง พวกเขาให้คุณค่ากับอะไร? พวกเขากำลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไร? คิดเกี่ยวกับเป้าหมาย จุดเจ็บปวด และนิสัยของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น สตูดิโอฟิตเนสขนาดเล็กอาจดึงดูดบุคคลที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความสะดวกสบาย และชุมชน
เมื่อคุณตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ คุณอาจตระหนักได้ว่าคู่แข่งอาจรวมถึงสตูดิโอฟิตเนส แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ แพลตฟอร์มการนั่งสมาธิ หรือแม้กระทั่งคาเฟ่ท้องถิ่นที่มอบประสบการณ์ทางสังคม วัตถุประสงค์คือการวางแผนระบบนิเวศที่กว้างขึ้นซึ่งผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
ClickUp Docs
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียว สร้างโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ระบุความชอบของพวกเขา และจดบันทึกรูปแบบหรือแนวโน้มที่คุณสังเกตเห็น
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในโปรไฟล์เหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกของทุกคนถูกบันทึกไว้ หากคุณกำลังวิเคราะห์ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ให้สร้างเอกสาร ClickUp เพื่อระบุความชอบของพวกเขา เช่น ประเภทของการออกกำลังกาย เวลาที่ชอบ และนิสัยการใช้จ่าย
แท็กสมาชิกทีมด้วย @mentions เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกหรือเน้นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ Porter's Five Forcesเพื่อวิเคราะห์พลวัตการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ กรอบแนวคิดนี้ช่วยให้คุณประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ภัยคุกคามจากผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ อำนาจต่อรองของผู้จัดหาและผู้ซื้อ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน และการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาดของคุณ
เมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว ให้สำรวจอุตสาหกรรมของคุณและแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ระบุธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็ตาม ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริการจัดส่งอาหาร คุณอาจสังเกตเห็นการแข่งขันทางอ้อมจากแอปจัดส่งของชำ ร้านอาหารที่มีบริการซื้อกลับบ้าน หรือแม้แต่บล็อกอาหารที่นำเสนอไอเดียเตรียมอาหารแบบ DIY
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsทำให้การระดมความคิดและการแสดงข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย
ใช้เพื่อทำแผนที่ภูมิทัศน์ของตลาด เชื่อมโยงแนวโน้มกับพฤติกรรมของผู้ชม และแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งมีการทับซ้อนกันอย่างไร กระดานไวท์บอร์ดมีฟังก์ชันลากและวาง ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพที่แสดงข้อมูลการวิจัยของคุณได้อย่างมีชีวิตชีวาและแก้ไขได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างไวท์บอร์ดเพื่อสร้างแผนผังแสดงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคระหว่างการสั่งอาหารส่งถึงบ้าน บริการซื้อของชำ และอาหารที่ทำเองที่บ้าน เพิ่มโน้ตติดสำหรับแนวโน้ม ลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และแท็กเพื่อจัดประเภทคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้แม่แบบการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpยังช่วยจัดโครงสร้างการวิจัยของคุณได้อีกด้วย โดยมีส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับบันทึกข้อมูลประชากรของผู้ชม เป้าหมาย และพฤติกรรม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและรับรองความสม่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ 3: ระบุคู่แข่งที่มีศักยภาพ
เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมและข้อมูลตลาดแล้ว ให้ ระบุคู่แข่งทางอ้อมที่เป็นไปได้ คิดให้ไกลกว่าตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อรวมธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการที่คล้ายคลึงกันในวิธีที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงานร่วมกันอาจแข่งขันทางอ้อมกับห้องสมุด แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริง หรือสถานที่จัดประชุมสัมมนา ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด—ต้นทุน บรรยากาศ หรือโอกาสในการสร้างเครือข่าย
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม เปรียบเทียบ และวิเคราะห์คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อจัดระเบียบข้อมูล ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญ และแสดงแนวโน้มแบบเรียลไทม์ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามข้อมูล เช่น รีวิวของลูกค้า โครงสร้างราคา หรือแคมเปญส่งเสริมการขาย สำหรับคู่แข่งที่มีศักยภาพของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบและช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่า Airbnb และโรงแรมจะให้บริการที่พักเหมือนกัน แต่ Airbnb มักถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนโรงแรมแบบดั้งเดิม โดยเน้นที่การเข้าพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นส่วนตัว และมักมีราคาที่จับต้องได้มากกว่า การแข่งขันทางอ้อมนี้ทำให้เครือโรงแรมต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่ โดยบางแห่งได้นำแนวคิด 'โรงแรมบูติก' มาใช้เพื่อดึงดูดนักเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น
เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUp
ClickUp Competitive Analysis Templateช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและเปรียบเทียบข้อมูลจากคู่แข่งหลายรายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคู่แข่ง ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ SWOT
มันโดดเด่นเพราะคุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ผ่านแผนภูมิและกราฟ ทำให้สามารถสังเกตแนวโน้มได้ง่าย
เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งเช่นนี้ไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อีกด้วย จากผลการวิเคราะห์ของคุณ คุณสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณและแก้ไขปัญหาในจุดที่ต้องปรับปรุงได้
ขั้นตอนที่ 4: ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน
เมื่อคุณมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งที่เป็นไปได้แล้ว ให้เริ่มระดมความคิดเพื่อวางกลยุทธ์ในการสร้างตำแหน่งทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นที่สิ่งที่ทำให้ข้อเสนอของคุณมีความโดดเด่นและวิธีที่คุณสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายตามลำดับความสำคัญของพวกเขาได้
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ กรอบแนวคิดจุดแตกต่าง (POD) เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นและมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับแบรนด์ของคุณ
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระดมสมองด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณบันทึกกลยุทธ์ เครื่องมือนี้จะให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงแนวคิด พัฒนาภาษา และระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
มันช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้แผนของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้และชัดเจน
สมมติว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง AIของ เพื่อวางแผนกลยุทธ์สำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน ขณะที่คุณเขียน AI อาจแนะนำวิธีการเน้นโอกาสในการสร้างเครือข่ายหรือเน้นแผนสมาชิกที่คุ้มค่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อแนะนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่ยังคงนำหน้าคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ กำหนดคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เลือกช่องทางการขายที่เหมาะสม และสร้างแคมเปญการตลาดที่สร้างความแตกต่างให้กับคุณในตลาด
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติการติดตามคู่แข่ง
การวิเคราะห์คู่แข่งไม่ใช่ภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ClickUp Automationช่วยประหยัดเวลาได้มากในที่นี้
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตของ คู่แข่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาหรือแคมเปญใหม่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อมอบหมายงาน อัปเดตเวิร์กโฟลว์ หรือแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่แจ้งเตือนการอัปเดตในกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่ง และมอบหมายงานให้กับทีมการตลาดของคุณเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความพยายามในการวิเคราะห์คู่แข่งหลายครั้งมักปฏิบัติตามกฎ 80/20 (หลักการพาเรโต) ซึ่งธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่ 20% ของคู่แข่งที่สร้างกิจกรรมในตลาดถึง 80%
กลยุทธ์ในการรับมือกับการแข่งขันทางอ้อม
การรับมือกับการแข่งขันทางอ้อมต้องใช้มากกว่าการเฝ้าดูคู่แข่งโดยตรง คุณต้องปรับตัวเชิงรุกต่อพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลง เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของคุณ
นี่คือสี่กลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้คุณนำหน้าได้ ✅
1. ทำความเข้าใจจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (USP)
จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดดเด่น โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการแข่งขันทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ความสะดวกสบาย หรือการบริการลูกค้า ผู้ชมของคุณควรรู้ว่าทำไมข้อเสนอของคุณถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตรวจสอบจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงมีความเกี่ยวข้องและแข็งแกร่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเติบโตของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix, Hulu และ Disney+ ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผู้ให้บริการเคเบิลทีวี แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับเคเบิล (เนื่องจากเคเบิลให้บริการรายการสด) แต่พวกเขาก็ได้กัดกร่อนรูปแบบทีวีแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญด้วยการนำเสนอความบันเทิงแบบออนดีมานด์ที่ยืดหยุ่น
2. ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
คู่แข่งทางอ้อมมักจะเกิดขึ้นเมื่อความชอบของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในความยั่งยืนอาจสร้างการแข่งขันทางอ้อมให้กับธุรกิจที่ไม่เคยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน
ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและศึกษาการวิจัยตลาดเพื่อระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปรับตัวให้ยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้
3. ขยายความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน
การร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ สามารถช่วยคุณเสริมสร้างตำแหน่งของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นในการแข่งขันทางอ้อม การเป็นหุ้นส่วนสามารถมอบประโยชน์ร่วมกัน เช่น การขยายขอบเขตการเข้าถึง การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการแบ่งปันทรัพยากร
มองหาโอกาสในการร่วมมือกับบริษัทที่เสริมผลิตภัณฑ์ของคุณหรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? สงครามราคาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทคู่แข่งสามารถดุเดือดได้ ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีคืออุตสาหกรรมสายการบิน ซึ่งบริษัทต่างๆ มักจะลดราคาตั๋วลงอย่างมากเพื่อดึงดูดลูกค้าเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาด บางบริษัทถึงกับเสนอ 'สินค้าล่อลูกค้า' ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ
4. ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
เมื่อเผชิญกับการแข่งขันทางอ้อม ประสบการณ์ของลูกค้าจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
ยกระดับทุกจุดสัมผัสในเส้นทางของลูกค้า ตั้งแต่ความง่ายในการใช้งานไปจนถึงบริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การลงทุนในประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าประทับใจสามารถเปลี่ยนลูกค้าของคุณให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี ทำให้คู่แข่งทางอ้อมยากที่จะดึงพวกเขาไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทอย่าง Blue Apron และ HelloFresh ให้บริการชุดอาหารสำเร็จรูปที่แข่งขันทางอ้อมกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด แม้ว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดจะรวดเร็วและสะดวกสบาย แต่ชุดอาหารสำเร็จรูปเสนอทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเล็กน้อยพร้อมการปรับแต่งตามความต้องการ ทำให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต้องคิดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
⚡️ คลังแม่แบบ:ดูแม่แบบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของเราเพื่อเจาะลึกตลาดของคุณและค้นพบคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
เหตุใดธุรกิจจึงควรติดตามคู่แข่งทางอ้อม
การติดตามคู่แข่งทางอ้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
นี่คือเหตุผล:
- การจับกระแส: การจับตาดูการแข่งขันทางอ้อมช่วยให้คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลัก การระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทรนด์และรักษาความเกี่ยวข้องได้
- กลยุทธ์ระยะยาว: การติดตามคู่แข่งทางอ้อมอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ระยะยาวของคุณได้ และปกป้องตำแหน่งทางการตลาดของคุณจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- ความยืดหยุ่น: การแข่งขันทางอ้อมอาจไม่ปรากฏเป็นภัยคุกคามโดยตรงเสมอไป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดในทางที่ไม่คาดคิดได้ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ยกระดับการวิจัยคู่แข่งของคุณด้วย ClickUp
การติดตามคู่แข่งทางอ้อมเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการรักษาความเป็นผู้นำ มันช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้ม ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น การตรวจสอบคู่แข่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
ClickUp ทำให้การจัดระเบียบและติดตามข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งเป็นเรื่องง่าย ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณอยู่ข้างหน้า ด้วย ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!