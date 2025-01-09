10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาจากบทสนทนาด้วย AI ที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้ชัดเจนในปี 2025

เครื่องมือการถอดเสียง แม้จะมีประโยชน์ในการบันทึกบันทึกการประชุม แต่ทำให้คุณต้องค้นหาข้อความยาวเป็นชั่วโมง
เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ได้เปลี่ยนแปลงเกมไปแล้ว. เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ทำการถอดความ—มันยังให้คุณได้สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ ทำให้ชั่วโมงของการสนทนากลายเป็นนาทีของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้.
แต่ประเด็นคือ: เครื่องมือแต่ละอย่างไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคือจุดที่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้น 🔮
มาดูเครื่องมือสรุปบทสนทนา AI ชั้นนำที่คุณต้องรู้จักกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบเครื่องมือสรุปบทสนทนาด้วย AI ชั้นนำที่ช่วยให้การสนทนาที่ซับซ้อนกลายเป็นสรุปที่ชัดเจน
- ✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบทสรุปของบทบันทึกด้วย AI
- ✅ Recast Studio: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาพอดแคสต์มาใช้ใหม่ให้เป็นทองคำทางการตลาด
- ✅ Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบันทึกการประชุมและสรุปด้วย AI อัตโนมัติ
- ✅ AssemblyAI: เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างด้วยเทคโนโลยี Speech AI ที่ล้ำสมัย
- ✅ Sembly AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ✅ Grain: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุม AI แบบเฉพาะบุคคลและกระบวนการทำงาน
- ✅ Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ✅ หมายเหตุ: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสองภาษาและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- ✅ Transcribe: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและการสรุปโดยอัตโนมัติ
- ✅ Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและแปลภาษาอัตโนมัติในกว่า 50 ภาษา
คุณควรมองหาอะไรใน AI สรุปบันทึกการเรียน?
เมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับสรุปบันทึกการประชุม ให้เน้นที่เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือคุณสมบัติที่ควรให้ความสำคัญ:
- ความยาวสรุปที่ปรับแต่งได้: ปรับระดับรายละเอียดตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมอย่างรวดเร็วหรือสรุปอย่างละเอียด
- รองรับหลายรูปแบบ: ใช้บันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม YouTube และไฟล์ประเภทอื่น ๆ เพื่อความยืดหยุ่น
- เครื่องมือสร้างสรุปโดย AI พร้อมความแม่นยำ: สร้างสรุปที่จับใจความสำคัญของเนื้อหาต้นฉบับโดยไม่สูญเสียประเด็นสำคัญ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Google Meet และ Microsoft Teams: สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติภายในกระบวนการทำงานของคุณ
- การถอดความและสรุปแบบเรียลไทม์: สร้างสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในขณะที่การประชุมยังคงดำเนินอยู่
- ความสามารถในการสรุปในหลายภาษา: ขยายการใช้งานครอบคลุมทีมทั่วโลก
- ตัวเลือกการส่งออกไปยังเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Docs: แบ่งปันสรุปการประชุมได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือ AI สรุปเนื้อหาจากบทบันทึกที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การค้นหาเครื่องมือสรุปถอดความด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาพร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มาสำรวจเครื่องมือถอดความชั้นนำที่มีอยู่ในปัจจุบันกัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสรุปบทสรุปด้วย AI)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสาน AI เพื่ออัตโนมัติการสรุปบันทึกการประชุม การอัปเดตโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Brainช่วยให้การสรุปเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ AI อันทรงพลังหลากหลายรูปแบบ ด้วย Brain คุณสามารถสรุปเนื้อหาการประชุม การอัปเดตโครงการ วิดีโอ YouTube และเนื้อหาหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างสรุปแบบกำหนดเอง, สร้างรายการงานได้โดยตรงจากข้อมูลที่ถูกดึงออกมา, และทำให้การอัปเดตความคืบหน้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
ClickUp Docs ซึ่งผสานการทำงานกับ Brain ได้อย่างราบรื่น ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร บันทึกการประชุม หรือบันทึกการประชุมของคุณไปยัง ClickUp Docs และได้รับสรุป รายการงาน หรือการอัปเดตทั้งหมดในที่เดียว
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับใช้งานหลายแอปพลิเคชัน ทำให้กระบวนการทั้งหมดรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุมและการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว
- เปลี่ยนข้อมูลที่สกัดออกมาเป็นรายการงานได้โดยตรงภายใน ClickUp Docs
- ทำให้การประชุมทีมและการอัปเดตความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการติดตามด้วยตนเอง
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวมศูนย์สรุปงาน, งานที่ต้องทำ, และการอัปเดตไว้ในที่ทำงานเดียว
- สรุปลิงก์วิดีโอ YouTube และสร้างเนื้อหาหลายภาษาเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- บันทึกการถอดเสียงและสรุปแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ClickUp เป็นแกนหลักของกระบวนการทำงานประจำวัน การวางแผนโครงการ และฐานความรู้ของฉัน มันได้แก้ปัญหาทั้งหมดที่ฉันเคยเผชิญกับข้อมูลที่กระจัดกระจายและงานที่ลืมไป ด้วยการนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ฉันใช้ ClickUp ในการจัดการโครงการ บันทึกการประชุม การปรับปรุง และแม้กระทั่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เทมเพลตช่วยชีวิตฉันได้มาก โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ และ AI Brain ใหม่ทำให้การค้นหาเอกสารทั้งหมดของฉันเป็นเรื่องง่าย สำหรับธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่ต้องมี
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปหลายตัวโดยเลือกเครื่องมือที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้ว วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและทำให้บันทึกของคุณรวมศูนย์และแชร์ได้ง่าย และนี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่น—เป็น แอปสำหรับทำงานทุกด้าน ที่จะช่วยให้คุณสรุปบทสนทนา สร้างงานที่นำไปปฏิบัติได้ และจัดการโครงการทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
2. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและสรุปด้วย AI)
ด้วยการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ Fireflies.ai ช่วยขจัดความยุ่งยากในการสร้างบันทึกและการสรุปการประชุม ระบบบันทึกข้อมูลด้วย AI ของ Notetaker จะบันทึก ถอดเสียง และสรุปบทสนทนาจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams
คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอและสร้างสรุปได้โดยตรง ฟิลเตอร์ AI ที่เป็นเอกลักษณ์จะแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ คำถาม และประเด็นสำคัญอื่น ๆ เพียงคลิกเดียว ทำให้การทบทวนหลังการประชุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Fireflies.ai
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่อัปโหลดได้ภายในไม่กี่วินาที
- ระบุและดึงรายการที่ต้องดำเนินการ งาน และประเด็นสำคัญในการสนทนาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวโดยใช้ตัวกรอง AI
- แชร์สรุปการประชุมและสรุปเนื้อหาโดยตรงกับทีมของคุณผ่าน Slack, Notion และ Asana เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ไม่สามารถบันทึกการสนทนาแบบสดได้โดยตรงบนคอมพิวเตอร์ ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง
ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ไฟร์ฟลายส์. ai ได้เปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของฉันจากความจำเป็นที่ต้องทนเป็นแหล่งพลังแห่งประสิทธิภาพ ความแม่นยำในการถอดความนั้นน่าทึ่งมาก—เหมือนมีนักจดบันทึกที่มีประสาทหูเหนือมนุษย์ สรุปและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI นั้นเปลี่ยนเกมไปเลย มอบประสบการณ์เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รับรองว่าไม่มีสิ่งสำคัญหลุดรอดไป
➡️ อ่านเพิ่มเติม: กำลังดิ้นรนที่จะย่อความย่อหน้ายาวให้กลายเป็นข้อมูลที่กระชับโดยไม่สูญเสียความหมายอยู่หรือไม่? ให้ AI ช่วยคุณทำหน้าที่หนัก ๆ นี้แทนคุณได้เลย! ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับเครื่องมือสรุปย่อความย่อหน้าด้วย AI ที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนการเขียนของคุณให้ยอดเยี่ยมได้!
3. AssemblyAI (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างด้วย AI การพูดที่ล้ำสมัย)
AssemblyAI นำเสนอ API แปลงเสียงเป็นข้อความที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด เหมาะสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจที่ต้องการใช้ข้อมูลเสียงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงของมันมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแยกผู้พูด การวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับวลีสำคัญ และการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้
นักพัฒนาสามารถใช้ API เพื่อสรุป วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลเสียง ทำให้สามารถเพิ่มคุณสมบัติเช่น การสร้างบทอัตโนมัติ และการตรวจสอบเนื้อหาได้ ซึ่งช่วยให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอด้วยความแม่นยำสูง รองรับความแม่นยำในการถอดเสียงมากกว่า 93%
- สกัดข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก การจัดกลุ่มผู้พูด และการตรวจจับหัวข้อ เพื่อข้อมูลที่มีความหมาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ API สำหรับการสร้างบทอัตโนมัติ การลบข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้าใจเสียงพูดขั้นสูง
ข้อจำกัดของ AssemblyAI
- อาจต้องปรับการตั้งค่าเล็กน้อยตามกรณีการใช้งานเฉพาะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการถอดความ
ราคาของ AssemblyAI
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 12/ชั่วโมง
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การดูวิดีโอที่ยาวเพื่อดึงประเด็นสำคัญอาจทำให้คุณเสียเวลาและพลังงาน ใช้เครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อสรุปวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น สำรวจเครื่องมือสรุปวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดได้ที่นี่และคืนเวลาของคุณ!
4. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้)
Sembly AI ยกระดับประสิทธิภาพการประชุมไปอีกขั้นด้วยการสร้างบันทึกการประชุม งานที่ต้องทำ และข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติด้วย AI แพลตฟอร์มนี้บันทึกและถอดเสียงการประชุมจาก Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams จากนั้นจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เครื่องมือฟรีนี้ใช้ AI ในการระบุงานและตรวจจับความเสี่ยง เพื่อให้การประชุมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสนทนา AI สำหรับการประชุมหลายครั้งและแผนโครงการที่สร้างโดย AI ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ครอบคลุมกว่า 48 ภาษา
- ระบุและจัดระเบียบงาน ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญสำหรับการติดตามผลทันที
- สัมผัสประสบการณ์การสนทนา AI หลายการประชุมเพื่อทบทวนหรือวิเคราะห์การสนทนาข้ามหลายการประชุม
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- ขณะนี้ยังไม่สามารถบันทึกวิดีโอเป็นช่วงๆ เพื่ออ้างอิงได้ง่ายเมื่อมีการแชร์เนื้อหาบนหน้าจอ
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ทีม: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
Sembly AI ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน บันทึกการประชุมมีความแม่นยำมากจนไม่จำเป็นต้องมีบันทึกการประชุมแยกต่างหาก และสรุปงานที่ต้องทำช่วยให้ฉันสามารถอยู่ในช่วงเวลานั้นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม มันง่ายมากที่จะผสานรวมกับ Google และส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าร่วมการประชุมตรงเวลาโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้เลย
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: DPG Media ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลเมตาดาตาของวิดีโอขนาดใหญ่ให้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ Amazon Transcribe และแบบจำลองที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในเวลาเพียง4 สัปดาห์ นวัตกรรมนี้ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยมือเป็นวัน ๆ และปรับปรุงคำแนะนำเนื้อหาให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้น นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเครื่องมือ AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานได้อย่างไร!
5. ธัญพืช (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุม AI แบบส่วนตัวและกระบวนการทำงาน)
Grain เป็นเครื่องมือสรุปด้วย AI ที่เปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอัตโนมัติการบันทึก, สรุป, และกระบวนการทำงาน ด้วย Grain คุณสามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญในบันทึกการประชุม, สร้างคลิปวิดีโอที่สามารถแชร์ได้, และผสานการบันทึกเข้ากับ Slack, HubSpot, และ Salesforce
Grain โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่น—แม่แบบที่ปรับแต่งได้, คำถาม-คำตอบคล้าย ChatGPT, และสรุปและไฮไลท์ที่สร้างโดย AI เพื่อลดภาระงานหลังการประชุม
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมจากแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams
- รับบันทึกส่วนตัวและช่วงเวลาสำคัญจากบทสนทนาโดยใช้ AI ภายในไม่กี่วินาที
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, HubSpot และ Salesforce ได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot อาจต้องทำงานเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อผสานบันทึกเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การเล่นและเล่นซ้ำวิดีโอเพื่อจดบันทึกอาจเป็นการเสียเวลาอย่างมาก ลองนึกภาพการจับทุกสิ่งที่คุณต้องการในครั้งแรกโดยไม่ต้องยุ่งยากเรียนรู้วิธีจดบันทึกจากวิดีโอได้อย่างราบรื่น
6. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และรายการที่ต้องดำเนินการ)
Otter.ai ช่วยให้การถอดเสียงการประชุม สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนการจดบันทึก ฟีเจอร์สรุปโดย AI ของ OtterPilot จะเข้าร่วมการประชุมบน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อให้บริการถอดเสียงและสรุปแบบเรียลไทม์
Otter.ai โดดเด่นด้วยสรุปการประชุมภายใน 30 วินาที คำบรรยายสด การเล่นซ้ำ และแชท AI เพื่อข้อมูลเชิงลึก รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- เข้าร่วมการประชุมเสมือนโดยอัตโนมัติเพื่อถอดความ สรุป และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการในเวลาจริง
- ย่อการประชุมที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้เหลือเพียงสรุป 30 วินาทีเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็ว
- รับแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับคำถามในการประชุมและการสร้างอีเมลติดตามผลหรือการอัปเดต
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องในการระบุผู้พูดสามารถปรับปรุงได้
- การบันทึกอัตโนมัติในตัวจะป้องกันไม่ให้ยกเลิกการแก้ไขหลังจากบันทึกแล้ว ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิว 280+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
Otter.ai ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Calendar อย่างไร้รอยต่อ ระบบจะเข้าร่วมและถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติ และมุมมองถอดเสียงแบบเรียลไทม์ก็เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม หนึ่งในจุดเด่นคือความสามารถในการจับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแชร์หรือเปลี่ยนแปลงหน้าจอระหว่างการสนทนา ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทที่มีคุณค่าให้กับถอดความ AI ยังสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างยอดเยี่ยม และการตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายเพียงแค่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเท่านั้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฮอลลีวูดกำลังเดิมพันกับ AI เพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมวิชวลเอฟเฟกต์ ด้วยเครื่องมืออย่างการสร้างสตอรี่บอร์ดด้วย AI และเอฟเฟกต์พิเศษอัตโนมัติ สตูดิโออย่าง Lionsgate คาดการณ์ว่าจะประหยัดได้'หลายล้านดอลลาร์'
7. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสองภาษาและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ)
Notta เป็นเครื่องมือสรุปบันทึกที่แปลงการประชุมสด การสัมภาษณ์ หรือการบันทึกเสียงเป็นข้อความที่แก้ไขได้โดยอัตโนมัติ รองรับได้ถึง 58 ภาษา พร้อมให้บริการถอดความและแปลภาษาแบบสองภาษาในเวลาจริง Notta ตอบโจทย์ทีมทั่วโลก
มันไปไกลกว่าการถอดความด้วยการให้สรุปโดยใช้ AI, ข้อมูลเชิงลึกของผู้พูด, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกัน Notta ยังอนุญาตให้คุณส่งออกถอดความและสรุปไปยังรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงและแปลการประชุมสองภาษาแบบเรียลไทม์ รองรับมากกว่า 58 ภาษา
- สร้างสรุป AI ที่กระชับพร้อมข้อมูลเชิงลึกและรายการดำเนินการได้ในคลิกเดียว
- ส่งออกบันทึกและทรานสคริปต์เป็นหลายรูปแบบ รวมถึง PDF, Word Doc และ SRT
ข้อจำกัด
- การทดลองใช้ฟรีขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับเวลาหมดอายุที่แน่นอน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ต้องการให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องจมอยู่กับการจดบันทึกหรือไม่?ค้นพบวิธีที่ AI สามารถปฏิวัติการจดบันทึกการประชุมของคุณด้วยคู่มือที่เปลี่ยนแปลงเกมนี้
8. Sonix (ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงและแปลภาษาอัตโนมัติในกว่า 50 ภาษา)
Sonix เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ทรงพลัง ให้บริการถอดเสียงและแปลภาษาอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และราคาประหยัด รองรับมากกว่า 50 ภาษา เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการถอดเสียง ทำคำบรรยาย หรือแปลเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
Sonix มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สรุปเนื้อหาด้วย AI, การสร้างบท, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และคำบรรยายอัตโนมัติ. โปรแกรมแก้ไขในเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข, ค้นหา, และจัดระเบียบบทบันทึกได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติเด่นของ Sonix
- ถอดเสียงเนื้อหาเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติในกว่า 50 ภาษา
- ให้บริการเครื่องมือ AI ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับหัวข้อ และการสรุปโดย AI
- สร้างและปรับแต่งคำบรรยายด้วยแบบอักษร สี และรหัสเวลาที่ปรับได้
ข้อจำกัดของ Sonix
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในแผนระดับล่างอาจไม่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของทีม
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: $10/ชั่วโมง
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/ชั่วโมง และ 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
Sonix AI ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบอย่างเหลือเชื่อ คุณภาพการถอดเสียงยอดเยี่ยมมาก และฉันพอใจกับบริการนี้มาก ฉันชอบความสามารถในการส่งออกคำบรรยายในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับแต่งสรุปของ AI ให้ชัดเจนที่สุด ซอฟต์แวร์สรุปบทสนทนาหลายตัวอนุญาตให้คุณปรับแต่งความยาวและจุดเน้นของสรุปได้ ก่อนที่จะใช้เครื่องมือใด ๆ ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณให้ชัดเจน ปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้มากขึ้น
9. การถอดเสียง (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและการสรุปโดยอัตโนมัติ)
Transcribe ช่วยให้การแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ได้และสรุปอย่างกระชับเป็นเรื่องง่าย รองรับมากกว่า 120 ภาษา พร้อมให้บริการการถอดเสียงและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุจุดสำคัญและข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom และ Google Drive Transcribe ช่วยให้การแบ่งปันสรุปและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบและตัวแก้ไขในตัว ทำให้ Transcribe โดดเด่นเหนือใคร โดยผู้ใช้สามารถนำเข้าไฟล์จากหลากหลายรูปแบบและปรับแต่งสรุปได้อย่างง่ายดาย
ถอดความคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ถอดเสียงและสรุปเนื้อหาเสียงหรือวิดีโอในกว่า 120 ภาษาเพื่อการใช้งานทั่วโลก
- สร้างสรุป AI ที่กระชับซึ่งเน้นจุดสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Gmail และ Google Drive เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดในการถอดความ
- อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม
ถอดราคา
- ฟรี
- เต็ม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $59.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การสรุปการประชุมด้วยตนเองเป็นการเสียเวลาอันมีค่า ให้ AI จัดการแทนคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ตรวจสอบ10 อันดับเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดและปฏิวัติการทำงานของคุณวันนี้!
10. Recast Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาพอดแคสต์มาใช้ใหม่ให้เป็นทองคำทางการตลาด)
Recast Studio ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถนำเนื้อหาพอดแคสต์กลับมาใช้ใหม่เป็นวิดีโอที่น่าสนใจ บล็อก อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วย AI ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอเพียงเล็กน้อย แพลตฟอร์มนี้จะสร้างไฮไลท์และคลิปสั้นๆ ที่แชร์ได้ง่ายโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาแบบยาว
นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสรุปรายการที่สร้างโดย AI, บทความบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO, สรุปอีเมล และโพสต์โซเชียล ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ครบถ้วนสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และนักการตลาดเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Recast Studio
- สร้างคลิปสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้อัตโนมัติจากเสียงหรือวิดีโอของพอดแคสต์ภายในไม่กี่นาที
- สร้างบันทึกการแสดง, โพสต์บล็อก, อีเมล และเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติจากตอนของพอดแคสต์
- รับผลตรวจการได้ยิน ข้อความเคลื่อนไหว และแถบแสดงความคืบหน้า เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของสตูดิโอรีแคสต์
- มีรูปแบบเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกจำกัด แม้ว่าเทมเพลตปัจจุบันจะสามารถใช้งานได้
ราคาสตูดิโอรีแคสต์:
- เริ่มต้น: $17/เดือน
- พรีเมียม: $57/เดือน
- มืออาชีพ: $37/เดือน
เรคคาสต์ สตูดิโอ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: กำลังคัดกรองบทความและเอกสารยาว ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป ค้นพบวิธีที่ AI สามารถสรุปเนื้อหาได้ภายในไม่กี่วินาที นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับบทความและบริการสรุปเอกสารด้วย AI ที่ดีที่สุด
เปลี่ยนการสรุปเนื้อหาให้กลายเป็นเกมเปลี่ยนเกมของคุณด้วย ClickUp: ตัวเปลี่ยนเกมแห่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เมื่อสำรวจระบบสรุปเนื้อหาจากบทบันทึกด้วย AI การมองไกลกว่าคุณสมบัติและราคาเป็นสิ่งจำเป็น คุณควรพิจารณาถึงคุณค่าในระยะยาวที่เครื่องมือเหล่านี้มอบให้กับกระบวนการทำงานของคุณ—ความสามารถในการขยายตัว, การผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่, และความสามารถในการสนับสนุนทีมของคุณเมื่อเติบโตขึ้น
เครื่องมือจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการรองรับหลายภาษา, คุณสมบัติ AI ขั้นสูง, หรือตัวเลือกการส่งออกที่ราบรื่น
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น มันไม่ได้หยุดแค่การสรุปเนื้อหาการบันทึกเสียงหรือวิดีโอเท่านั้น แต่ยังผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่ทำให้งานอัตโนมัติ แต่กำลัง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ
พร้อมที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมหาศาลหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้!