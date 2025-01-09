บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ CRM การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

9 มกราคม 2568

การบริหารสินทรัพย์ทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์

คุณอาจเผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ และพลาดโอกาสในการเติบโตหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ระบบ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามสินทรัพย์ จัดการลูกค้า เพิ่มความภักดีของลูกค้า และช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น คุณจะหาโซลูชัน CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?

คู่มือนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 🚀

⏰ สรุป 60 วินาที

✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า

✅ Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

✅ Microsoft Dynamics: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ

✅ Altvia: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อตกลงการลงทุนในหุ้นเอกชน

✅ DealCloud: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจในบริการทางการเงิน

✅ HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

✅ Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีลให้ง่ายขึ้นและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ

✅ โซลูชันแบ็คสต็อป: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพอร์ตการลงทุน

✅ Satuit: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน

✅ Redtail CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อมูลลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์?

เมื่อค้นหาโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ควร พิจารณาในซอฟต์แวร์ CRM:

  • แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: มอบภาพรวมของข้อมูลสินทรัพย์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอให้กับผู้จัดการสินทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการที่ราบรื่น
  • การจัดการข้อมูลลูกค้า: ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถจัดระเบียบและอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การรายงานและการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
  • เครื่องมือติดตามสินทรัพย์: อำนวยความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์ระยะไกลโดยการตรวจสอบสินทรัพย์ทางกายภาพและทางการเงินแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอก็ดีขึ้น
  • มุมมองหลากหลาย: มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เช่น มุมมองแบบรายการ ปฏิทิน หรือคัมบัง เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์มองเห็นงาน จัดการกิจกรรม และติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ทำให้เป็นโซลูชันที่เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรม
  • การจัดการเอกสาร: ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และเรียกดูเอกสารสำคัญ เช่น สัญญา ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และรายงานลูกค้า ภายในระบบ CRM
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ช่วยเหลือบริษัทในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่และวันต่ออายุ พร้อมทั้งรับรองการรายงานที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์
  • การจัดการอีเมล: ปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นระบบในที่เดียวเพื่อติดตามการโต้ตอบ จัดการการติดตามผล และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบ 15 อันดับเครื่องมือบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ ลดต้นทุน และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่จะช่วยคุณปรับปรุงการดำเนินงานและขับเคลื่อนการเติบโตในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง:

1. ClickUp (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า)

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการด้านการเงินของคุณ ติดตามค่าใช้จ่าย และจัดการกระบวนการทำงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

เครื่องมือ CRM ของ ClickUp
เรียนรู้เพิ่มเติม
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการลูกค้าของคุณด้วยเครื่องมือ CRM จาก ClickUp

เครื่องมือ CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างราบรื่น คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง ติดต่อ และขั้นตอนการขายได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลายแบบ คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คลิกอัพ คันบาน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของบัญชีได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Kanban

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น วันที่ติดตาม หรือ ขนาดดีล เพื่อจัดระเบียบลีดของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของการขายในมุมมองClickUp Kanbanและลากและวางดีลได้ตามความคืบหน้า

สิ่งที่ทำให้การใช้โซลูชัน CRM ดีขึ้นไปอีกคือฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือรับการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของดีลเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่มีอะไรถูกมองข้าม

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งงานติดตามผล การตรวจสอบขั้นตอนยอดขาย หรือการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดงานเทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpยังช่วยติดตามและจัดการสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าคงคลังได้อีกด้วย ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพของสินทรัพย์ ติดตามการซ่อมแซม และบันทึกข้อมูลการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาใดๆ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:12 แม่แบบ CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นและจัดระเบียบความคืบหน้าของลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนของบัญชี ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานจนถึงการรักษาลูกค้า ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Kanban
  • ใช้วิดเจ็ตเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย และอัตราการรักษาลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboards
  • ร่างข้อเสนอ, ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs), และวิกิ ร่วมกันผ่านClickUp Docs
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งอีเมลติดตามผลด้วย ClickUp Automations
  • ติดตามระยะเวลาของงาน เพื่อให้การเรียกเก็บเงินและการวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินถูกต้องแม่นยำด้วย ClickUp Time Tracking

🔍 ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปมือถือ ClickUp อาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • แพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยี

💰 ราคา ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก

⭐ การให้คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบทีมการทำงานของเรา ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ในที่เดียว มันมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ การทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และการติดตามเวลา

2. Salesforce (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM: Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforce เป็นระบบ CRM บนคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยผู้จัดการสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทการลงทุนในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามสินทรัพย์ทางการเงิน และเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คุณสมบัติของ Salesforce ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เช่น การรับลูกค้าใหม่และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

📌 ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและความภักดีของลูกค้า

📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ติดตามเป้าหมาย การลงทุน และระบบนิเวศของครอบครัวเพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการรับลูกค้าใหม่และการจัดการเอกสารแบบอัตโนมัติ
  • ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

🔍ข้อจำกัดของ Salesforce

  • เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรธุรกิจ ไม่ใช่การดำเนินงานขนาดเล็ก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการทำงานขัดข้องเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

💰ราคา Salesforce

  • ยอดขาย: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บริการ: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การขายและบริการ: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไอน์สไตน์ 1 สำหรับการขายและการบริการ: $700/เดือน ต่อผู้ใช้

⭐คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)

Salesforce คือแพลตฟอร์มที่เราใช้ในบริษัทของเราเพื่อให้บริการลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่พวกเขา Salesforce มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าของเรา และสร้างคำแนะนำแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRMของคุณด้วยห้าขั้นตอนสำคัญนี้ เพื่อสร้างกลยุทธ์ของคุณอย่างมีประสิทธิผล!

  • ใช้ข้อมูลและความพยายามทางการตลาดเพื่อค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • ปิดการขายด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนและตรงเวลา พร้อมการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ
  • สร้างความพึงพอใจโดยการตอบข้อซักถามและส่งเสริมความภักดี
  • สร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารและการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

3. Microsoft Dynamics (🏆ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : Microsoft Dynamics
ผ่านทางMicrosoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้จากหลากหลายอุตสาหกรรม—ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงค้าปลีก—ใช้ประโยชน์จากความสามารถของมัน แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามต้นทุนและประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

คุณสมบัติเช่น การทำแผนที่ตำแหน่งสินทรัพย์, การติดตามวงจรชีวิต, และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจลดเวลาหยุดทำงานและจัดการการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics

  • อัตโนมัติการติดตามสินทรัพย์และการจัดการวงจรชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  • ทำนายความต้องการในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยใช้ AI เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การติดตามเวลาที่ระบบหยุดทำงาน

🔍 ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics

  • มันมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สนใจ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการล่าช้าของประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวในระหว่างการใช้งานที่มีปริมาณสูง

💰 ราคา Microsoft Dynamics

  • Dynamics 365 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน: $210/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Dynamics 365 การจัดการห่วงโซ่อุปทานพรีเมียม: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/เดือน

⭐ การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Dynamics

  • G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)

🔍 คุณรู้หรือไม่?หลักการพาเรโตกล่าวว่าประมาณ80% ของรายได้ของบริษัทมักมาจากลูกค้าที่ภักดีที่สุด 20% ของพวกเขา มาให้ความสำคัญกับลูกค้า VIP เหล่านั้นและดูธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว! 🚀

4. Altvia (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีลไพรเวทอิควิตี้)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : Altvia
ผ่านทาง Altvia

หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก Altvia เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหุ้นส่วนเอกชน, ทุนเสี่ยง, และการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ

Altiva ปรับปรุงความสัมพันธ์กับนักลงทุน การจัดการข้อตกลง และกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลสำหรับนักลงทุน, ห้องข้อมูล, และเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายงานของนักลงทุนได้อย่างราบรื่น, แชร์เอกสารอย่างปลอดภัย, และติดตามกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

📍คุณสมบัติเด่นของ Altvia

  • ใช้รายการตรวจสอบและตัวชี้วัดที่ละเอียดเพื่อประเมินข้อตกลงและติดตามความคืบหน้าของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดการการสื่อสารและให้การเข้าถึงรายงานและการอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิผลของทีมแบบเรียลไทม์

🔍ข้อจำกัดของ Altvia

  • เครื่องมือนี้ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ก่อนซื้อ
  • ให้บริการหลักแก่กลุ่มทุนเอกชน โดยจำกัดการใช้งานสำหรับงานบริหารสินทรัพย์ทั่วไป

💰ราคาของ Altvia

  • ราคาตามความต้องการ

⭐คะแนนและรีวิว Altvia

  • G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
  • Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)

Altvia เข้าใจความต้องการของบริษัทการลงทุน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นในระหว่างกระบวนการนำไปใช้ ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่?ค้นพบตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 ตัวพร้อมกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มผลผลิต, ที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจต่างๆ!

5. DealCloud (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการดีลในบริการทางการเงิน)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : DealCloud
ผ่านทางDealCloud

DealCloud เป็นระบบ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน, กองทุนเอกชน, อสังหาริมทรัพย์, และบริการวิชาชีพอื่น ๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการกับกระบวนการขาย, ติดตามความสัมพันธ์, และปรับปรุงการดำเนินการของดีล

Deal Cloud ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรวมศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือรายงาน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้การติดตามพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการติดตามโอกาสเป็นไปอย่างง่ายดาย

📍คุณสมบัติเด่นของ DealCloud

  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูขั้นตอนของดีล, KPI, และกิจกรรมของทีมในที่เดียว
  • ติดตามความสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบัญชี เพื่อให้ไม่พลาดการติดต่อในกระบวนการติดตามโอกาสทางธุรกิจ
  • สร้างรายงานโดยละเอียดพร้อมการวิเคราะห์ในตัวเพื่อการติดตามประสิทธิภาพและการอัปเดตนักลงทุน

🔍 ข้อจำกัดของ DealCloud

  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟีเจอร์การตลาดทางอีเมลของมันไม่มีความเป็นธรรมชาติและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ฟังก์ชันการรายงานและการส่งออกของมันช้าและมีข้อบกพร่อง

💰ราคาของ DealCloud

  • ราคาตามความต้องการ

⭐ การจัดอันดับและรีวิว DealCloud

  • G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
  • Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)

6. HubSpot (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : HubSpot
ผ่านทางHubSpot

สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบข้อมูล HubSpot นำเสนอแพลตฟอร์ม CRM ที่ครบวงจร

แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า—อีเมล, การโทร, และการประชุม—ได้ในที่เดียว

HubSpot ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานง่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ระบุแนวโน้ม และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • จัดเก็บและจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อได้สูงสุดหนึ่งล้านรายชื่อ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
  • สร้างและกำหนดเวลาอีเมลและเวิร์กโฟลว์เพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ ช่วยให้ติดตามงานได้อย่างทันท่วงที

🔍 ข้อจำกัดของ HubSpot

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอีเมลที่สามารถส่งได้ในแต่ละเดือน
  • มันกลายเป็นเรื่องแพงมากเมื่อต้องทำสัญญารายปีและไม่สามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้

💰 ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับหนึ่งที่นั่ง)
  • แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,300/เดือน (สำหรับห้าที่นั่ง)
  • แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน (สำหรับเจ็ดที่นั่ง)

⭐ คะแนนและรีวิว HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (12,000 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4000 รีวิว)

"HubSpot Marketing Hub เป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งผสานความง่ายในการใช้งานเข้ากับเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลัง หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การนำทางผ่านแคมเปญที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย—แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก"

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบเนื้อหาและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้วิธีสร้างกระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ทำความเข้าใจขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการ เข้าถึง และแบ่งปันสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น!

7. Pipedrive (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการดีลง่ายขึ้นและอัตโนมัติการทำงาน)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณจัดระเบียบกระบวนการขายด้วยระบบท่อภาพที่ชัดเจน คุณสามารถจัดการดีลต่าง ๆ ติดตามงาน และทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ พร้อมแสดงภาพรวมแบบเรียลไทม์ว่าลูกค้าหรือดีลแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการขาย

Pipedrive มีคุณสมบัติเช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ, แดชบอร์ดรายงาน, การติดตามอีเมล, และแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับอีเมลของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารและมั่นใจได้ว่าไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า

📍คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive

  • ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการความคืบหน้าของดีลและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกล่องจดหมายกลางที่รวบรวมลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไว้จนกว่าจะพร้อมสำหรับการคัดกรอง
  • ซิงค์กับ Gmail หรือ Outlook เพื่อติดตามการเปิดและคลิกอีเมล

🔍 ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • การจัดการเอกสารมีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่า

💰 ราคา Pipedrive

  • จำเป็น: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ราคา: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อที่นั่ง

⭐ การให้คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (2000 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3000 รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์จัดการสินทรัพย์แบรนด์ดิจิทัล

8. โซลูชันสำรอง (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพอร์ตการลงทุน)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ CRM : โซลูชันสำรอง
ผ่านทางโซลูชันสำรอง

Backstop Solutions ปรับปรุงวิธีการที่นักลงทุน, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, และบริษัทเอกชนจัดการการดำเนินงาน. ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์นี้ช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ, และส่งเสริมการร่วมมือ.

คุณสามารถใช้คุณสมบัติของมันได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์กลาง, เครื่องมือรายงาน, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สำหรับการสัมพันธ์กับนักลงทุน, การจัดการพอร์ตการลงทุน, และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างเช่น มันช่วยให้คุณทำการอัปเดตข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพ

📍 คุณสมบัติเด่นของ Backstop Solutions

  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับนักลงทุนด้วยการติดต่อและติดตามกิจกรรมแบบศูนย์กลาง เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาดในทุกแผนก
  • ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น

🔍ข้อจำกัดของ Backstop Solutions

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเพื่อทดสอบก่อนซื้อแพ็กเกจการสมัครสมาชิก
  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นว่าเครื่องมือทำงานช้าลงขณะทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

💰ราคาของ Backstop Solutions

  • ราคาตามความต้องการ

⭐ การจัดอันดับและรีวิว Backstop Solutions

  • G2: 4. 7/5 (40 รีวิว)
  • Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สงสัยว่าการจัดการสินทรัพย์ไอทีมีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยธุรกิจของคุณ? คุณสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความปลอดภัยได้โดยการติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น:

  • หลีกเลี่ยงการซื้อที่ไม่จำเป็นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไอทีที่มีอยู่
  • ระบุและลดความเสี่ยงโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและเป็นไปตามข้อกำหนด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยทราบถึงเครื่องมือและระบบที่มีอยู่และใช้งานได้⚙

9. ซาตูอิต (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน)

ซาตูอิท
ผ่านทางซาตูอิต

Satuit เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้จัดการความมั่งคั่ง บริษัทหุ้นส่วนเอกชน และผู้จัดการสินทรัพย์ มีความโดดเด่นในการจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Satuit ทำให้การติดตามอีเมลและการจัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับปรุงการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น DocuSign และระบบพอร์ตโฟลิโอ ช่วยเพิ่มความแม่นยำของกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

📍จุดเด่นของ Satuit

  • ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ติดตามงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบติดตามการตรวจสอบและคุณสมบัติการรายงาน
  • ระบบติดตามการสื่อสารอัตโนมัติครอบคลุมอีเมล, โทรศัพท์, และการประชุม

🔍ข้อจำกัดของ Satuit

  • ผู้ใช้รายงานว่าแผนการกำหนดราคาของเครื่องมือไม่โปร่งใสมากนัก
  • อินเทอร์เฟซของเครื่องมือไม่มีความเป็นธรรมชาติมากนัก

💰ราคา Satuit

  • สิ่งจำเป็นสำหรับ Satuit: $150/เดือน
  • Satuit Premium: เริ่มต้นที่ $200/เดือน
  • Satuit Enterprise: เริ่มต้นที่ $300/เดือน

⭐คะแนนและรีวิว Satuit

  • G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
  • Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)

ซอฟต์แวร์นี้ตอบสนองความต้องการด้าน CRM ของเราและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีมดูแลลูกค้าโดดเด่นและพร้อมให้ความช่วยเหลือเราเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อฝึกอบรมเป็นประจำอีกด้วย

10. Redtail CRM (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อมูลลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)

Redtail CRM
ผ่านทางRedtail CRM

Redtail CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน โดยเฉพาะที่ปรึกษาและผู้วางแผน เพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตามข้อมูลลูกค้า และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนสำคัญ เช่น การทำการตลาดทางอีเมลแบบกลุ่มและการสร้างรายงาน

คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและรายชื่อผู้สนใจได้อย่างง่ายดายด้วย Redtail และยังสามารถทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานเฉพาะให้กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

📍คุณสมบัติเด่นของ Redtail CRM

  • ติดตามข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่นด้วยโปรไฟล์ที่ครอบคลุม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและติดตามความคืบหน้า
  • ผสานรวมกับเครื่องมือทางการเงินเช่น Morningstar และ Riskalyze เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

🔍 ข้อจำกัดของ Redtail CRM

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของเครื่องมือล้าสมัย
  • มันมีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM ยอดนิยมอื่น ๆ

💰 ราคา Redtail CRM

  • เปิดตัว $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

⭐ การให้คะแนนและรีวิว Redtail CRM

  • G2: 4. 3/5 (130 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (80 รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? อีเมลการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่านได้ถึง14%และอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 10% ระบบ CRM สามารถช่วยคุณแบ่งกลุ่มผู้ชมและปรับแต่งข้อความของคุณได้ 🎯

สร้างรอยเท้าของคุณในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ด้วย ClickUp!

การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถใช้แพลตฟอร์ม CRM สำหรับการบริหารสินทรัพย์ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อติดตามการลงทุนของลูกค้า วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ

แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือขั้นสูงและเต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อจัดการโครงการทางการเงินของคุณ, จัดเก็บข้อมูลลูกค้า, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, คุณอาจพิจารณา ClickUp.

มันช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ จัดการตารางการบำรุงรักษา สร้างรายงาน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และปฏิวัติกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ!