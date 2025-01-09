10 ซอฟต์แวร์ CRM การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การบริหารสินทรัพย์ทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์
คุณอาจเผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ และพลาดโอกาสในการเติบโตหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ระบบ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามสินทรัพย์ จัดการลูกค้า เพิ่มความภักดีของลูกค้า และช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คุณจะหาโซลูชัน CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
คู่มือนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า
✅ Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ Microsoft Dynamics: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ
✅ Altvia: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อตกลงการลงทุนในหุ้นเอกชน
✅ DealCloud: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจในบริการทางการเงิน
✅ HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
✅ Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีลให้ง่ายขึ้นและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
✅ โซลูชันแบ็คสต็อป: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพอร์ตการลงทุน
✅ Satuit: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน
✅ Redtail CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อมูลลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์?
เมื่อค้นหาโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ควร พิจารณาในซอฟต์แวร์ CRM:
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: มอบภาพรวมของข้อมูลสินทรัพย์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอให้กับผู้จัดการสินทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการที่ราบรื่น
- การจัดการข้อมูลลูกค้า: ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถจัดระเบียบและอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การรายงานและการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
- เครื่องมือติดตามสินทรัพย์: อำนวยความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์ระยะไกลโดยการตรวจสอบสินทรัพย์ทางกายภาพและทางการเงินแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอก็ดีขึ้น
- มุมมองหลากหลาย: มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เช่น มุมมองแบบรายการ ปฏิทิน หรือคัมบัง เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์มองเห็นงาน จัดการกิจกรรม และติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ทำให้เป็นโซลูชันที่เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรม
- การจัดการเอกสาร: ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และเรียกดูเอกสารสำคัญ เช่น สัญญา ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และรายงานลูกค้า ภายในระบบ CRM
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ช่วยเหลือบริษัทในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่และวันต่ออายุ พร้อมทั้งรับรองการรายงานที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์
- การจัดการอีเมล: ปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นระบบในที่เดียวเพื่อติดตามการโต้ตอบ จัดการการติดตามผล และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่จะช่วยคุณปรับปรุงการดำเนินงานและขับเคลื่อนการเติบโตในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง:
1. ClickUp (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการด้านการเงินของคุณ ติดตามค่าใช้จ่าย และจัดการกระบวนการทำงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างราบรื่น คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง ติดต่อ และขั้นตอนการขายได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลายแบบ คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการสินทรัพย์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น วันที่ติดตาม หรือ ขนาดดีล เพื่อจัดระเบียบลีดของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของการขายในมุมมองClickUp Kanbanและลากและวางดีลได้ตามความคืบหน้า
สิ่งที่ทำให้การใช้โซลูชัน CRM ดีขึ้นไปอีกคือฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือรับการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของดีลเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่มีอะไรถูกมองข้าม
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งงานติดตามผล การตรวจสอบขั้นตอนยอดขาย หรือการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดงานเทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpยังช่วยติดตามและจัดการสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าคงคลังได้อีกด้วย ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพของสินทรัพย์ ติดตามการซ่อมแซม และบันทึกข้อมูลการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาใดๆ
📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นและจัดระเบียบความคืบหน้าของลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนของบัญชี ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานจนถึงการรักษาลูกค้า ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Kanban
- ใช้วิดเจ็ตเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย และอัตราการรักษาลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboards
- ร่างข้อเสนอ, ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs), และวิกิ ร่วมกันผ่านClickUp Docs
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งอีเมลติดตามผลด้วย ClickUp Automations
- ติดตามระยะเวลาของงาน เพื่อให้การเรียกเก็บเงินและการวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินถูกต้องแม่นยำด้วย ClickUp Time Tracking
🔍 ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือ ClickUp อาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยี
💰 ราคา ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก
⭐ การให้คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบทีมการทำงานของเรา ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ในที่เดียว มันมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ การทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และการติดตามเวลา
2. Salesforce (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
Salesforce เป็นระบบ CRM บนคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยผู้จัดการสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทการลงทุนในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามสินทรัพย์ทางการเงิน และเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน
คุณสมบัติของ Salesforce ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เช่น การรับลูกค้าใหม่และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
📌 ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและความภักดีของลูกค้า
📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ติดตามเป้าหมาย การลงทุน และระบบนิเวศของครอบครัวเพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการรับลูกค้าใหม่และการจัดการเอกสารแบบอัตโนมัติ
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
🔍ข้อจำกัดของ Salesforce
- เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรธุรกิจ ไม่ใช่การดำเนินงานขนาดเล็ก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการทำงานขัดข้องเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
💰ราคา Salesforce
- ยอดขาย: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการ: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
- การขายและบริการ: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไอน์สไตน์ 1 สำหรับการขายและการบริการ: $700/เดือน ต่อผู้ใช้
⭐คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
Salesforce คือแพลตฟอร์มที่เราใช้ในบริษัทของเราเพื่อให้บริการลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่พวกเขา Salesforce มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าของเรา และสร้างคำแนะนำแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRMของคุณด้วยห้าขั้นตอนสำคัญนี้ เพื่อสร้างกลยุทธ์ของคุณอย่างมีประสิทธิผล!
- ใช้ข้อมูลและความพยายามทางการตลาดเพื่อค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ปิดการขายด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนและตรงเวลา พร้อมการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ
- สร้างความพึงพอใจโดยการตอบข้อซักถามและส่งเสริมความภักดี
- สร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารและการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
3. Microsoft Dynamics (🏆ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน)
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้จากหลากหลายอุตสาหกรรม—ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงค้าปลีก—ใช้ประโยชน์จากความสามารถของมัน แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามต้นทุนและประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
คุณสมบัติเช่น การทำแผนที่ตำแหน่งสินทรัพย์, การติดตามวงจรชีวิต, และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจลดเวลาหยุดทำงานและจัดการการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics
- อัตโนมัติการติดตามสินทรัพย์และการจัดการวงจรชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ทำนายความต้องการในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยใช้ AI เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การติดตามเวลาที่ระบบหยุดทำงาน
🔍 ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics
- มันมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สนใจ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการล่าช้าของประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวในระหว่างการใช้งานที่มีปริมาณสูง
💰 ราคา Microsoft Dynamics
- Dynamics 365 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน: $210/เดือน ต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 การจัดการห่วงโซ่อุปทานพรีเมียม: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/เดือน
⭐ การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Dynamics
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
🔍 คุณรู้หรือไม่?หลักการพาเรโตกล่าวว่าประมาณ80% ของรายได้ของบริษัทมักมาจากลูกค้าที่ภักดีที่สุด 20% ของพวกเขา มาให้ความสำคัญกับลูกค้า VIP เหล่านั้นและดูธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว! 🚀
4. Altvia (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีลไพรเวทอิควิตี้)
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก Altvia เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหุ้นส่วนเอกชน, ทุนเสี่ยง, และการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
Altiva ปรับปรุงความสัมพันธ์กับนักลงทุน การจัดการข้อตกลง และกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลสำหรับนักลงทุน, ห้องข้อมูล, และเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายงานของนักลงทุนได้อย่างราบรื่น, แชร์เอกสารอย่างปลอดภัย, และติดตามกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
📍คุณสมบัติเด่นของ Altvia
- ใช้รายการตรวจสอบและตัวชี้วัดที่ละเอียดเพื่อประเมินข้อตกลงและติดตามความคืบหน้าของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการการสื่อสารและให้การเข้าถึงรายงานและการอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิผลของทีมแบบเรียลไทม์
🔍ข้อจำกัดของ Altvia
- เครื่องมือนี้ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ก่อนซื้อ
- ให้บริการหลักแก่กลุ่มทุนเอกชน โดยจำกัดการใช้งานสำหรับงานบริหารสินทรัพย์ทั่วไป
💰ราคาของ Altvia
- ราคาตามความต้องการ
⭐คะแนนและรีวิว Altvia
- G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
Altvia เข้าใจความต้องการของบริษัทการลงทุน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นในระหว่างกระบวนการนำไปใช้ ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา
Altvia เข้าใจความต้องการของบริษัทการลงทุน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นในระหว่างกระบวนการนำไปใช้ ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา
5. DealCloud (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการดีลในบริการทางการเงิน)
DealCloud เป็นระบบ CRM สำหรับการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน, กองทุนเอกชน, อสังหาริมทรัพย์, และบริการวิชาชีพอื่น ๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการกับกระบวนการขาย, ติดตามความสัมพันธ์, และปรับปรุงการดำเนินการของดีล
Deal Cloud ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรวมศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือรายงาน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้การติดตามพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการติดตามโอกาสเป็นไปอย่างง่ายดาย
📍คุณสมบัติเด่นของ DealCloud
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูขั้นตอนของดีล, KPI, และกิจกรรมของทีมในที่เดียว
- ติดตามความสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบัญชี เพื่อให้ไม่พลาดการติดต่อในกระบวนการติดตามโอกาสทางธุรกิจ
- สร้างรายงานโดยละเอียดพร้อมการวิเคราะห์ในตัวเพื่อการติดตามประสิทธิภาพและการอัปเดตนักลงทุน
🔍 ข้อจำกัดของ DealCloud
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟีเจอร์การตลาดทางอีเมลของมันไม่มีความเป็นธรรมชาติและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ฟังก์ชันการรายงานและการส่งออกของมันช้าและมีข้อบกพร่อง
💰ราคาของ DealCloud
- ราคาตามความต้องการ
⭐ การจัดอันดับและรีวิว DealCloud
- G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
- Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)
6. HubSpot (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบข้อมูล HubSpot นำเสนอแพลตฟอร์ม CRM ที่ครบวงจร
แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า—อีเมล, การโทร, และการประชุม—ได้ในที่เดียว
HubSpot ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานง่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ระบุแนวโน้ม และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
📍คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- จัดเก็บและจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อได้สูงสุดหนึ่งล้านรายชื่อ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
- สร้างและกำหนดเวลาอีเมลและเวิร์กโฟลว์เพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ ช่วยให้ติดตามงานได้อย่างทันท่วงที
🔍 ข้อจำกัดของ HubSpot
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอีเมลที่สามารถส่งได้ในแต่ละเดือน
- มันกลายเป็นเรื่องแพงมากเมื่อต้องทำสัญญารายปีและไม่สามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้
💰 ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับหนึ่งที่นั่ง)
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,300/เดือน (สำหรับห้าที่นั่ง)
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน (สำหรับเจ็ดที่นั่ง)
⭐ คะแนนและรีวิว HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4000 รีวิว)
"HubSpot Marketing Hub เป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งผสานความง่ายในการใช้งานเข้ากับเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลัง หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การนำทางผ่านแคมเปญที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย—แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก"
7. Pipedrive (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการดีลง่ายขึ้นและอัตโนมัติการทำงาน)
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณจัดระเบียบกระบวนการขายด้วยระบบท่อภาพที่ชัดเจน คุณสามารถจัดการดีลต่าง ๆ ติดตามงาน และทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ พร้อมแสดงภาพรวมแบบเรียลไทม์ว่าลูกค้าหรือดีลแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการขาย
Pipedrive มีคุณสมบัติเช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ, แดชบอร์ดรายงาน, การติดตามอีเมล, และแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับอีเมลของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารและมั่นใจได้ว่าไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า
📍คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการความคืบหน้าของดีลและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกล่องจดหมายกลางที่รวบรวมลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไว้จนกว่าจะพร้อมสำหรับการคัดกรอง
- ซิงค์กับ Gmail หรือ Outlook เพื่อติดตามการเปิดและคลิกอีเมล
🔍 ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การจัดการเอกสารมีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่า
💰 ราคา Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- ราคา: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
⭐ การให้คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2000 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3000 รีวิว)
8. โซลูชันสำรอง (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพอร์ตการลงทุน)
Backstop Solutions ปรับปรุงวิธีการที่นักลงทุน, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, และบริษัทเอกชนจัดการการดำเนินงาน. ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์นี้ช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ, และส่งเสริมการร่วมมือ.
คุณสามารถใช้คุณสมบัติของมันได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์กลาง, เครื่องมือรายงาน, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สำหรับการสัมพันธ์กับนักลงทุน, การจัดการพอร์ตการลงทุน, และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตัวอย่างเช่น มันช่วยให้คุณทำการอัปเดตข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพ
📍 คุณสมบัติเด่นของ Backstop Solutions
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับนักลงทุนด้วยการติดต่อและติดตามกิจกรรมแบบศูนย์กลาง เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาดในทุกแผนก
- ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น
🔍ข้อจำกัดของ Backstop Solutions
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเพื่อทดสอบก่อนซื้อแพ็กเกจการสมัครสมาชิก
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นว่าเครื่องมือทำงานช้าลงขณะทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
💰ราคาของ Backstop Solutions
- ราคาตามความต้องการ
⭐ การจัดอันดับและรีวิว Backstop Solutions
- G2: 4. 7/5 (40 รีวิว)
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สงสัยว่าการจัดการสินทรัพย์ไอทีมีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยธุรกิจของคุณ? คุณสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความปลอดภัยได้โดยการติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น:
- หลีกเลี่ยงการซื้อที่ไม่จำเป็นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไอทีที่มีอยู่
- ระบุและลดความเสี่ยงโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและเป็นไปตามข้อกำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยทราบถึงเครื่องมือและระบบที่มีอยู่และใช้งานได้⚙
9. ซาตูอิต (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน)
Satuit เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้จัดการความมั่งคั่ง บริษัทหุ้นส่วนเอกชน และผู้จัดการสินทรัพย์ มีความโดดเด่นในการจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Satuit ทำให้การติดตามอีเมลและการจัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับปรุงการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น DocuSign และระบบพอร์ตโฟลิโอ ช่วยเพิ่มความแม่นยำของกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
📍จุดเด่นของ Satuit
- ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ติดตามงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบติดตามการตรวจสอบและคุณสมบัติการรายงาน
- ระบบติดตามการสื่อสารอัตโนมัติครอบคลุมอีเมล, โทรศัพท์, และการประชุม
🔍ข้อจำกัดของ Satuit
- ผู้ใช้รายงานว่าแผนการกำหนดราคาของเครื่องมือไม่โปร่งใสมากนัก
- อินเทอร์เฟซของเครื่องมือไม่มีความเป็นธรรมชาติมากนัก
💰ราคา Satuit
- สิ่งจำเป็นสำหรับ Satuit: $150/เดือน
- Satuit Premium: เริ่มต้นที่ $200/เดือน
- Satuit Enterprise: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
⭐คะแนนและรีวิว Satuit
- G2: ไม่เพียงพอ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีคะแนนเพียงพอ)
ซอฟต์แวร์นี้ตอบสนองความต้องการด้าน CRM ของเราและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีมดูแลลูกค้าโดดเด่นและพร้อมให้ความช่วยเหลือเราเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อฝึกอบรมเป็นประจำอีกด้วย
10. Redtail CRM (🏆 เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อมูลลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
Redtail CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน โดยเฉพาะที่ปรึกษาและผู้วางแผน เพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตามข้อมูลลูกค้า และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนสำคัญ เช่น การทำการตลาดทางอีเมลแบบกลุ่มและการสร้างรายงาน
คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและรายชื่อผู้สนใจได้อย่างง่ายดายด้วย Redtail และยังสามารถทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานเฉพาะให้กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📍คุณสมบัติเด่นของ Redtail CRM
- ติดตามข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่นด้วยโปรไฟล์ที่ครอบคลุม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและติดตามความคืบหน้า
- ผสานรวมกับเครื่องมือทางการเงินเช่น Morningstar และ Riskalyze เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
🔍 ข้อจำกัดของ Redtail CRM
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของเครื่องมือล้าสมัย
- มันมีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM ยอดนิยมอื่น ๆ
💰 ราคา Redtail CRM
- เปิดตัว $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
⭐ การให้คะแนนและรีวิว Redtail CRM
- G2: 4. 3/5 (130 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (80 รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? อีเมลการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่านได้ถึง14%และอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 10% ระบบ CRM สามารถช่วยคุณแบ่งกลุ่มผู้ชมและปรับแต่งข้อความของคุณได้ 🎯
สร้างรอยเท้าของคุณในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ด้วย ClickUp!
การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถใช้แพลตฟอร์ม CRM สำหรับการบริหารสินทรัพย์ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อติดตามการลงทุนของลูกค้า วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือขั้นสูงและเต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อจัดการโครงการทางการเงินของคุณ, จัดเก็บข้อมูลลูกค้า, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, คุณอาจพิจารณา ClickUp.
มันช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ จัดการตารางการบำรุงรักษา สร้างรายงาน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และปฏิวัติกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ!