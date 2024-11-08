วิธีการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การผลิตตามสัญญา

บางบริษัทการผลิตที่ใหญ่ที่สุด, ทรงพลังที่สุด, และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกไม่ได้บริหารการผลิตทั้งหมดของพวกเขาภายในองค์กร
รถยนต์เฉลี่ยมีชิ้นส่วนหลายพันชิ้น ผู้ผลิตรถยนต์เฉลี่ยมีผู้จัดหาประมาณ 18,000 รายทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าตามการค้นพบของ McKinsey สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตัวเลขนี้อยู่ที่ 12,000 และสำหรับเทคโนโลยี อยู่ที่ 7,000
ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ผู้ผลิตจึงหันไปหาผู้จัดหาขนาดเล็กหรือเฉพาะทางเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่พวกเขาต้องการ—กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า การผลิตตามสัญญาในอุตสาหกรรม
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่ามันคืออะไรและคุณสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในองค์กรของคุณได้อย่างไร
การผลิตตามสัญญาคืออะไร?
การผลิตตามสัญญาคือการกระบวนการจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ผลิตภายนอก
ในการจัดการนี้ คุณมักจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัย การเข้าใจลูกค้า การออกแบบ และการตลาด ในขณะที่การผลิตสินค้าจริงจะถูกส่งออกไปยังผู้ผลิตภายนอก หากคุณเคยเห็นข้อความว่า "ออกแบบในแคลิฟอร์เนีย ประกอบในจีน" บนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของคุณ นี่แหละคือสิ่งที่มันหมายถึง
บทบาทของผู้ผลิตตามสัญญา
บทบาทหลักของผู้ผลิตตามสัญญาคือการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญา ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริการการผลิตตามสัญญามักจะครอบคลุมมากกว่านั้น
บริการเฉพาะทาง: ผู้ผลิตตามสัญญาให้การสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วยบริการเฉพาะทาง เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การฝึกอบรมพนักงานสายการผลิต การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
มาตรฐานคุณภาพ: พวกเขาทำให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม SLA, มาตรฐานอุตสาหกรรม, และข้อกำหนดทางกฎหมาย.
ความสามารถในการขยายขนาด: ผู้ผลิตตามสัญญาโดยทั่วไปมักมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมพร้อมใช้งาน จึงสามารถขยายกำลังการผลิตได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านเวลาหรืออุปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ
การจัดจำหน่าย: ผู้ผลิตตามสัญญาบางรายยังรับผิดชอบการจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากคลังสินค้าของพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและขายสินค้าทั่วโลก คุณอาจจัดการให้ผู้ผลิตต่างประเทศของคุณจัดส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้โดยตรง
นี่หมายความว่าผู้ผลิตตามสัญญาทำทุกขั้นตอนการผลิตเสมอหรือไม่ ไม่, พวกเขาไม่ทำ. มีประเภทธุรกิจการผลิตตามสัญญาหลายประเภท และเราจะสำรวจพวกมันต่อไปนี้.
ประเภทของการผลิตตามสัญญา
มีสัญญาหลายประเภทในอุตสาหกรรมการผลิต และสัญญาเหล่านี้กำหนดวิธีการทำงานของความสัมพันธ์
ในทางหนึ่ง ผู้ผลิตดินสออาจได้รับเฉพาะส่วนที่เป็นไม้จากผู้จัดหาภายนอก และจัดการกับไส้ดินสอและการประกอบภายในบริษัท ในทางกลับกัน แล็ปท็อปของคุณอาจถูกผลิตและประกอบเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ขายรายเดียว และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่อยู่ระหว่างนั้น
1. การผลิตแบบครบวงจร
ตามชื่อที่บ่งบอก การผลิตแบบครบวงจรหมายถึงผู้ผลิตตามสัญญาที่ดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
โดยทั่วไป บริษัทผู้รับเหมาจะสร้างแบบผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจน และผู้ผลิตตามสัญญาจะจัดการทุกอย่างที่เหลือ รวมถึงการจัดหาวัสดุ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการขนส่ง
อุตสาหกรรมยาชอบใช้รูปแบบนี้เนื่องจากความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคุณภาพ
ตัวอย่างเช่น บริษัทเภสัชกรรมอาจจ้างผู้ผลิตตามสัญญาภายนอกให้ผลิตยาใหม่ โดยผู้ผลิตตามสัญญานี้จะดูแลกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสังเคราะห์จนถึงการบรรจุภัณฑ์
2. การผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของคุณเอง
การติดฉลากส่วนตัวคือเมื่อแบรนด์หนึ่งนำชื่อของตนไปติดบนผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดยแบรนด์อื่น ซึ่งไม่ได้ดูไม่น่าไว้วางใจอย่างที่คิด โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตฉลากส่วนตัวจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง
ผู้ผลิตขนาดใหญ่จะเลือกจากแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของผู้ผลิตแบรนด์ส่วนตัว และจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเอง
การผลิตตามสัญญาประเภทนี้พบได้ทั่วไปในสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการหมุนเวียนเร็ว (FMCG) รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งมีแบรนด์และจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อของตนเองซึ่งผลิตโดยผู้ขายบุคคลที่สามภายใต้ชื่อของพวกเขาเอง
3. การผลิตชิ้นส่วน
ที่นี่ ผู้ขายผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเฉพาะที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่กว่า สิ่งนี้พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอวกาศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนประกอบด้วยส่วนประกอบจำนวนมากที่มาจากซัพพลายเออร์ต่างๆ
ในการผลิตชิ้นส่วน บริษัทผู้รับจ้างมักจะมีซัพพลายเออร์สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ โดยมักจะมีซัพพลายเออร์หลายรายสำหรับแต่ละชิ้นส่วน ในบางกรณี พวกเขาคัดเลือกชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้และประกอบเข้าด้วยกันเอง ในหลายกรณี ขั้นตอนนั้นก็ถูกส่งต่อไปยังผู้รับจ้างรายอื่นในกระบวนการที่เรียกว่าการประกอบแบบจ้างภายนอก
4. การประกอบภายนอก
การประกอบแบบจ้างผลิตเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตตามสัญญาประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในนามของคุณ คุณอาจจัดหาชิ้นส่วนเองหรือพึ่งพาผู้ผลิตในการจัดหาชิ้นส่วนเหล่านั้น
นี่เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมเช่นอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าผู้บริโภค
ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีมักจ้างผู้ผลิตตามสัญญาภายนอกให้ประกอบสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ แทน โดยผู้ผลิตเหล่านี้มีอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น
5. การจ้างช่วง
การจ้างช่วงคือเมื่อผู้ผลิตมอบหมายงานบางส่วนของกระบวนการผลิตให้กับผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งมักพบในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างและอวกาศ ที่ซึ่งผู้รับช่วงหลายรายรับผิดชอบส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการขนาดใหญ่
ตัวอย่างเช่น บริษัทด้านอวกาศอาจจ้างผู้ผลิตเฉพาะทางในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การประกอบเครื่องบินโดยรวม
ตัวอย่างของการผลิตตามสัญญา
ทุกอุตสาหกรรมมีการจ้างผู้รับเหมาภายนอกสำหรับส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตของตน. สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากมีชิ้นส่วนมากมาย แม้กระทั่งในผลิตภัณฑ์ที่ง่ายที่สุด.
ยกตัวอย่างเช่น คัพเค้ก ในการทำคัพเค้กและขายในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณต้อง:
- จัดหาแป้ง น้ำตาล ผงฟู เนย นม ฯลฯ
- เป็นเจ้าของ/เช่าครัวที่มีเตาอบขนาดใหญ่พอ
- จ้างคนมาเตรียมแป้งและอบขนม
- ประกอบชิ้นส่วนพร้อมไอซิ่ง ช็อกโกแลตชิป ฯลฯ
- บรรจุคัพเค้กเป็นชิ้นเดี่ยว ครึ่งโหล หรือโหล—เหมาะสำหรับการขายในซูเปอร์มาร์เก็ต
- จัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งพร้อมระบบทำความเย็นที่จำเป็น
ลองถอยหลังออกมาหนึ่งก้าวจากเรื่องนี้กันก่อน เราสมมติว่าเนยและนมของคุณจะถูกซื้อจากชั้นวางสินค้า หากธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่พอ คุณอาจมีแป้ง น้ำตาล หรือเนยที่ปรับแต่งตามความต้องการผลิตโดยผู้ผลิตตามสัญญาตามข้อกำหนด
ด้วยวิธีนี้ ด้วยการผลิตตามสัญญา คุณสามารถจ้างภายนอกสำหรับการจัดซื้อ การแปรรูป หรือส่วนหนึ่งของการผลิตเองได้ นี่คือวิธีที่บริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกบางแห่งทำ
เมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์: สตาร์บัคส์ซื้อเมล็ดกาแฟ3% ของปริมาณกาแฟ ทั่วโลกจากผู้ผลิตตามสัญญาในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาแอฟริกา และเอเชีย/แปซิฟิก ซึ่งหลายแห่งปลูกเมล็ดกาแฟตามข้อกำหนดของสตาร์บัคส์ จากนั้นเมล็ดกาแฟเหล่านี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการคั่ว บรรจุ บรรจุภัณฑ์ และขนส่ง—ทั้งหมดผ่านซัพพลายเออร์—ก่อนที่จะมาถึงร้านใกล้คุณ
Magna Steyr และการผลิตรถยนต์:บริษัท Magna Steyr จากประเทศออสเตรียเป็นบริษัทผู้ผลิตตามสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากการผลิตรถยนต์รุ่นที่ประสบความสำเร็จให้กับ BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen และแบรนด์อื่น ๆ แล้ว Magna ยังช่วยแบรนด์ต่าง ๆ ในการพัฒนาและออกแบบยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ อีกด้วย
Seed Beauty และ Kylie Cosmetics:Forbes รายงานว่าKylie Cosmetics ทำการผลิตและบรรจุภัณฑ์ "ให้กับ Seed Beauty ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัวในเมือง Oxnard ใกล้เคียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย" ในอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นเรื่องปกติ Estee Lauder ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางอย่าง Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty เป็นต้น ก็ทำการผลิตและบรรจุภัณฑ์ภายนอกเช่นกัน
ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs): เมื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น (ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบ แต่เป็นชุดประกอบในตัวเอง) จะเรียกว่า OEM ตัวอย่างเช่น ลำโพงในแล็ปท็อปอาจผลิตโดย OEM
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างการผลิตตามสัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. เกือบทุกผู้ผลิต ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ กระบวนการผลิต และอื่น ๆ ใช้ผู้รับเหมา. ทำไม? เพราะประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าความเสี่ยง.
ประโยชน์ของการผลิตตามสัญญา
ในฐานะผู้ผลิตสินค้า คุณต้องการการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ หากไม่มีสิ่งนี้ คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านต้นทุน คุณภาพ และความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แม้แต่บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก็ใช้บริการการผลิตตามสัญญา ซึ่งมักทำในต่างประเทศ นี่คือเหตุผล
การประหยัดค่าใช้จ่าย
การผลิตตามสัญญาถูกกว่าเพราะคุณไม่จำเป็นต้องสร้างและบำรุงรักษาโรงงานผลิต ซื้ออุปกรณ์ และจ่ายค่าแรง ผู้ผลิตตามสัญญาได้มีทรัพยากรเหล่านี้อยู่แล้ว ทำให้คุณสามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า
การเข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี
ผู้ผลิตตามสัญญาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแคบ หลายรายเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มลงไปจนถึงขั้นผลิตเพียงเค้กอัลมอนด์หรือหน้าจอ iPhone เท่านั้น แม้แต่ผู้ที่ผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน
ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและเทคนิคการผลิต ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
ความสามารถในการขยายขนาด
การผลิตตามสัญญาให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการ ปรับขนาดการผลิตตามความต้องการ คุณสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตได้โดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ต้นคริสต์มาสหรือดอกไม้ไฟ ผู้ผลิตตามสัญญาจะสามารถปรับโครงสร้างสายการผลิตเพื่อขยายหรือลดขนาดการผลิตได้ตลอดทั้งปี
การลดความเสี่ยง
แม้ว่าความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้นยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่การผลิตตามสัญญาได้พัฒนาจนสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระบุข้อกำหนดอย่างชัดเจนและลงนามในสัญญาที่รัดกุม คุณสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต การควบคุมคุณภาพ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฯลฯ
ด้วยวิธีนี้ ผู้ผลิตตามสัญญาจะรับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณยังมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในการผลิตน้อยลง เนื่องจากผู้ผลิตตามสัญญาพร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา
อิสระในการมุ่งเน้น
การจ้างผลิตภายนอกช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ ความสามารถหลัก เช่น การวิจัย การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น การผลิตตามสัญญาช่วยปลดปล่อยทรัพยากรที่มีค่าและทำให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
หากนั่นฟังดูเหมือนข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีสำหรับคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการผลิตตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้การผลิตตามสัญญา
ไม่ว่าคุณจะทำคัพเค้กหรือรถยนต์สปอร์ต การผลิตคือการรวมตัวของหลายส่วนที่เคลื่อนไหว
ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและทำงานร่วมกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแป้นเบรกที่ดีที่สุดในโลก ก็ยังไม่เพียงพอ มันยังต้องพอดีกับรถของคุณและทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของรถด้วย
เพื่อให้มั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณโดยใช้การผลิตตามสัญญา คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม มาดูกันว่าเราจะสร้างสิ่งนั้นได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างClickUp
1. การเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม
การผลิตสมัยใหม่มีความต้องการสูงมาก. เพื่อให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีผู้จัดหาที่เหมาะสม. ดังนั้น ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดหา. หากคุณกำลังจัดการกับข้อกำหนดจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา.
คำขอเสนอราคา (RFP): เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องการให้ผลิตอะไร ให้สร้าง RFP ที่ละเอียดและชัดเจน ระบุความคาดหวังของคุณจากผู้จัดหาอย่างชัดเจน
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ ใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนข้อกำหนดของคุณ ไฮไลต์องค์ประกอบ เพิ่มรูปภาพ/กระบวนการ และแชร์ RFP ของคุณอย่างปลอดภัยกับทุกคน
การประเมิน: เมื่อคุณได้รับข้อเสนอจากผู้ขายหลายรายแล้ว ให้ประเมินข้อเสนอเหล่านั้นตามความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และความสามารถในการตอบสนองความต้องการการผลิต ในขั้นตอนนี้ ให้คัดเลือกผู้ขาย 3-5 รายเพื่อพิจารณาต่อไป
การประมาณการ: รวบรวมใบเสนอราคาที่คุณได้รับจากผู้ขายต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบ. เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น คุณอาจใช้แบบฟอร์มประมาณการของผู้รับเหมาเพื่อให้ทุกข้อเสนออยู่ในมาตรฐานเดียวกัน.
การเจรจา: นำผู้จัดหาที่คุณต้องการมาที่โต๊ะและหารือเกี่ยวกับความสามารถในการส่งมอบ ประวัติการทำงาน การอ้างอิง ความมุ่งมั่น ราคา ฯลฯ
2. ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อทำงานกับผู้ผลิตตามสัญญา ความสำเร็จของคุณถูกกำหนดโดยการสื่อสารที่ชัดเจน เปิดเผย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึง:
- พื้นฐาน: สัญญา, SLA, ข้อกำหนด และรายละเอียด
- การอัปเดต: การประชุมเป็นประจำเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการผลิตและความล่าช้า/ปัญหา (ถ้ามี)
- วิกฤต: เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้/น้ำท่วม หรือความล่าช้าและปัญหาคุณภาพ
- การทบทวน: การทบทวนเป็นระยะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน แผนงานในอนาคต ฯลฯ
ในขณะที่บางเรื่องอาจจำเป็นต้องมีการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้โดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ล่าสุดของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Chat ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
การผสานการจัดการโครงการกับการสื่อสาร ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อความ, เชื่อมโยงงาน/เอกสาร, เผยแพร่โพสต์ยาว, จัดระเบียบโฟลเดอร์ข้อมูลการแชท, และอื่น ๆ ได้
นั่นยังไม่หมด คุณสามารถ แปลงข้อความแชทใด ๆ ให้เป็นงาน และเริ่มทำงานได้ในพริบตา! คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สรุปข้อความและจัดทำรายงานให้คุณได้ และยังสามารถโทรออกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวผ่านการผสานการทำงานที่อยู่ใน ClickUp!
3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้การจัดการการผลิตตามสัญญาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพที่มั่นคงแข็งแรง นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถทำได้
กำหนดความคาดหวัง: ระบุให้ชัดเจนว่าคุณหมายถึงคุณภาพอย่างไรในสัญญาของคุณเอง ให้ละเอียดและครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากเป็นไปได้ ให้สร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์และสาธิตให้ผู้รับจ้างดู
หากคุณไม่แน่ใจ ลองดูตัวอย่างสัญญาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดความคาดหวัง
ร่วมมือ: อย่าเซ็นแล้วลืม ทำงานร่วมกับผู้ผลิตตามสัญญาของคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมสำหรับความสำเร็จ
ติดตามและตรวจสอบ: แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณก็ควรติดตามกระบวนการผลิตตามสัญญาอย่างใกล้ชิด ติดตามว่าแต่ละขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนใด คาดว่าจะส่งมอบเมื่อใด ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ เป็นต้น
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำซ้ำได้ ให้ใช้กรอบการทำงาน.ClickUp Production Tracking Templateเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี. เทมเพลตระดับกลางนี้ช่วยให้คุณดำเนินการตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ.
หากคุณกำลังจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาตามระบบเวลาและวัสดุ (T&M) เช่นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้ติดตั้งระบบติดตามเวลาการก่อสร้างเพื่อช่วยให้กระบวนการรายงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ตรวจสอบ: แวะมาดูเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างไร ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบและกระบวนการทำงานด้วย พกอะไรบางอย่างเช่นแบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพของ ClickUpเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบของคุณ
การตรวจสอบ: ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขอเอกสารทางการเงินและตรวจสอบให้ครบถ้วน
4. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด ให้ผสานและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติในสิ่งที่คุณสามารถทำได้
ผสานรวม: ผู้ผลิตตามสัญญาของคุณใช้ระบบ ERP ที่แตกต่างกันหรือไม่? ผสานรวมกับ ClickUp ได้เลย คุณยังสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานหรือเครื่องมือเฉพาะของคุณได้ด้วยAPI สาธารณะของ ClickUp
จัดการ: รวมสัญญาของคุณและตั้งค่าการแจ้งเตือน/การแจ้งเตือนสำหรับสัญญาที่ต้องการความสนใจของคุณลองใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpเพื่อสร้างคลังข้อมูลที่แข็งแกร่งของสัญญาทั้งหมดของคุณ—จัดเก็บ, จัดการ, และติดตามได้จากที่เดียว
รายงาน: สร้างรายงานแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย KPI ด้วยClickUp Dashboards ปรับแต่งวิดเจ็ตให้สะท้อนสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมลิงก์ไปยังแดชบอร์ดที่พวกเขาต้องการ
อัตโนมัติ: สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและกิจกรรมที่เกิดจากการกระตุ้น ลองใช้ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแจ้งผู้ตรวจสอบคุณภาพเมื่อขั้นตอนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายงานให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสมเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง เลือกจากเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 100+ แบบเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็น
ด้วยรากฐานของกลยุทธ์เหล่านั้น คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการผลิตตามสัญญาของคุณ ยังไม่มั่นใจใช่ไหม? เราพร้อมสนับสนุนคุณเสมอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตตามสัญญาที่ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์ข้างต้นให้รากฐานที่แข็งแกร่ง. แม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้น. ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตตามสัญญาของคุณ อาจมีสิ่งต่าง ๆ ที่ผิดพลาดได้. นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่องค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง.
🎯 ระบุจุดคอขวด
ผู้ผลิตตามสัญญาส่วนใหญ่มักมีจุดคอขวดในกระบวนการผลิตของตน ตัวอย่างเช่น อาจมีความสามารถในการอบคัพเค้กได้ 100 ชิ้นต่อนาที แต่หากสามารถบรรจุได้เพียง 3 ชิ้นต่อนาที ผลผลิตรวมของคุณก็จะอยู่ที่เพียงสามชิ้นเท่านั้น—ซึ่งเป็นจุดคอขวด
ในระหว่างการประเมินผู้จัดหา ให้ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด และเข้าใจถึงจุดที่อาจเกิดการติดขัด. หารือเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านี้.
🎯 ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ
ในการผลิตตามสัญญา คุณจะแบ่งปันความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณในรูปแบบของข้อกำหนดและข้อมูลจำเพาะ เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันเฉพาะสิ่งที่ผู้ผลิตตามสัญญาต้องการเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวสำหรับกระบวนการผลิตครบวงจร ผู้ผลิตจะทราบถึงส่วนผสม สูตร และกลยุทธ์การจัดจำหน่ายของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิด ควรจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อกำหนดชัดเจนและบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
🎯 สร้างสำรองข้อมูล
จำได้ไหมว่าศูนย์การผลิตทั่วโลกถูกบังคับให้ปิดตัวลงเกือบจะในชั่วข้ามคืน? ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นผลตามมา หนึ่งในเหตุผลหลักคือองค์กรต่างๆ ไม่มีผู้ผลิตสำรองที่อื่นเลย
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการหยุดชะงักในวงกว้างในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณ การมีผู้ผลิตตามสัญญาที่หลากหลายไว้เป็นตัวเลือกนั้นเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบ แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม
🎯 คิดล่วงหน้า
ทุกสัญญาจะมีวันหมดอายุ ซึ่งเมื่อถึงวันดังกล่าว คุณจะต้องทำการต่อสัญญาใหม่ นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการทบทวนผลการดำเนินงาน เจรจาต่อรองเงื่อนไข แก้ไขข้อพิพาท ฯลฯ ดังนั้น ควรวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการต่อสัญญา
ตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาของคุณให้แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาต่ออายุ หากคุณใช้ ClickUp สำหรับการจัดการผู้รับเหมา คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณ 30/60/90 วันก่อนวันหมดอายุของสัญญา เมื่อถึงเวลาให้ใช้เทมเพลตการต่อสัญญาเพื่อติดตามสัญญาที่กำลังจะหมดอายุ ใช้เวลาในการประเมินและต่ออายุความสัมพันธ์อย่างมีความริเริ่ม
🎯 ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
อายุการใช้งานเฉลี่ยของเครื่องมือทางเทคโนโลยีอยู่ที่เพียงสามปีเท่านั้น การปรับปรุงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณด้วยเช่นกัน
- ร่วมมือกับผู้จัดหาเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับแรงงานทุกคนในโรงงานผู้ผลิตตามสัญญา
- จัดสรรเวลาและงบประมาณสำหรับการทดลอง
- เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งได้รับแรงบันดาลใจจากภาคส่วนอื่น ๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามสัญญาของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเครื่องบินกระดาษจากวัสดุเพียงชิ้นเดียว หรือเครื่องบินจริงที่มีชิ้นส่วนนับล้าน ผู้ผลิตตามสัญญาในอุตสาหกรรมสามารถทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน
แม้จะมีข้อดี การผลิตตามสัญญาอาจมีความเสี่ยงได้เช่นกัน หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจความต้องการของคุณล่ะ? หากพวกเขาไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันกำหนดล่ะ? หากผลลัพธ์ของพวกเขาไม่สามารถผสานรวมกับส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ได้ล่ะ?
การป้องกันความเสี่ยงเช่นนี้ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง. นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย.
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบรับจ้างผลิต ด้วยฟีเจอร์สำหรับการวางแผนการผลิต การติดตามผล การจัดการซัพพลายเออร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทดลองใช้ ClickUp ได้เลย