20 คำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยและวิธีตอบ

การได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รู้สึกเหมือนกับการก้าวขึ้นเวทีสำหรับโอกาสครั้งใหญ่ของคุณ แน่นอนว่า คุณต้องการทำให้ดีที่สุด 💪
เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์กำลังมองหาอะไร และวิธีที่จะตอบคำถามที่เข้ามา (โดยไม่ต้องพึ่งพาภาษากายหรือสีหน้า!)
เป้าหมายหลักของผู้สัมภาษณ์คือการประเมินว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่ แม้ว่าบางคำถามจะเน้นไปที่ทักษะเฉพาะทางและอุตสาหกรรมของคุณ แต่คุณก็สามารถคาดหวังคำถามมาตรฐานบางข้อที่มักปรากฏในเกือบทุกการสัมภาษณ์ได้
พวกเขาสามารถเป็นคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบคลาสสิก เช่น 'คุณเห็นตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าอย่างไร?' หรือคำถามทั่วไป เช่น 'จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?'
ในบล็อกนี้ เราจะสรุปขั้นตอนการจ้างงาน พร้อมด้วยคำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อย คำตอบและเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์
งั้นมาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสร้างความประทับใจกันเถอะ! 😎
คำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยและวิธีตอบ
นี่คือ 20 คำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยที่สุดพร้อมตัวอย่างคำตอบ อย่าลืมปรับแต่งแต่ละคำถามให้เข้ากับประสบการณ์และบุคลิกเฉพาะตัวของคุณ 🎯
1. เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวคุณ
แม้คำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้จะดูธรรมดาเพียงใด หากจัดการได้ดี มันก็เป็นโอกาสที่ดีในการเน้นย้ำคุณสมบัติที่ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่ง ใช้แนวทาง "ปัจจุบัน-อดีต-อนาคต" เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ ใช้แนวทาง "ปัจจุบัน-อดีต-อนาคต" เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
กรุณาตอบให้กระชับ ประมาณ 30 วินาที และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:
- เน้นจุดแข็งหลัก
- เพิ่มผลงานความสำเร็จในอาชีพที่คัดสรรมาอย่างดี
- พูดถึงวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคต
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า: "ฉันทำงานขายมากว่าสิบปีแล้ว ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ในตำแหน่งปัจจุบัน ฉันได้เป็นผู้นำทีมที่สามารถเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา "
2. กรุณาอธิบายประวัติการทำงานของคุณให้ฟังที
คำถามเช่น "เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับตัวคุณ" หรือ "อธิบายประวัติการทำงานของคุณให้ฉันฟัง" มักถูกใช้โดยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นการเริ่มต้นการสัมภาษณ์ พวกมันช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจเส้นทางอาชีพของคุณและวิธีที่มันเชื่อมโยงกับงาน
เริ่มต้นด้วยบทบาทล่าสุดของคุณและทำงานย้อนกลับ โดยเน้นตำแหน่งสำคัญ โครงการใหญ่ และเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและผลกระทบของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดได้ว่า: "ในตำแหน่งปัจจุบันของฉันที่บริษัท XYZ Corporation ฉันได้ใช้เวลาห้าปีที่ผ่านมาในการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ ฉันเริ่มต้นในฐานะนักพัฒนาจูเนียร์ จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม ดูแลกลุ่มนักพัฒนา 10 คน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสามรายการ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 30% "
3. คุณทราบอะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้าง?
นี่เป็นหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยที่สุด และมันเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสนใจอย่างแท้จริงในตำแหน่งงานและบริษัท
คำตอบที่ดีอาจจะเป็น: "ผมทราบดีว่าบริษัทของคุณเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญและแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผมชื่นชมในความมุ่งมั่นของคุณที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ซึ่งเห็นได้จากการกระทำหรือการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของคุณ [กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการเข้าซื้อกิจการล่าสุด] วัฒนธรรมองค์กรของคุณสอดคล้องกับความหลงใหลของผมในองค์กรที่คิดล่วงหน้าและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว "
4. ทำไมคุณถึงลาออกจากงานปัจจุบันของคุณ?
นี่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ควรหลีกเลี่ยงการพูดในแง่ลบเกี่ยวกับนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างเดิมของคุณ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้พูดถึงความปรารถนาของคุณในการเติบโตทางอาชีพและโอกาสใหม่ ๆ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า: "ฉันมีความสุขกับเวลาที่ทำงานในตำแหน่งปัจจุบันของฉัน แต่ฉันกำลังมองหาโอกาสงานที่ฉันสามารถรับผิดชอบในบทบาทผู้นำได้มากขึ้น"
คำตอบของคุณควรสะท้อนให้เห็นว่าคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางอาชีพของคุณ โดยไม่ทำให้ดูเหมือนว่าคุณกำลังนินทาหรือวิจารณ์นายจ้างเก่าของคุณ
แม้ว่าการรักษาทัศนคติเชิงบวกเมื่ออธิบายเหตุผลในการลาออกจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษถือเป็นเหตุผลที่ดีมากในการลาออกจากงาน ปัจจัยต่างๆ เช่น การถูกควบคุมงานอย่างเข้มงวดตลอดเวลา หรือการขาดการสนับสนุนจากผู้นำ ล้วนสามารถลดความพึงพอใจในงานและขัดขวางโอกาสในการเติบโตได้
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่นี่คือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณ ต้องการ จากบทบาทใหม่ และแสดงออกถึงความปรารถนาของคุณสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า "ฉันรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้รับในตำแหน่งปัจจุบัน แต่ฉันกำลังมองหาตำแหน่งที่มีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันมากขึ้นและส่งเสริมนวัตกรรม ฉันเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ฉันรู้สึกมีอำนาจและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ และที่ซึ่งการริเริ่มได้รับการยกย่อง"
การตอบกลับนี้สื่อถึงความปรารถนาของคุณในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งบ่งชี้อย่างละเอียดถึงความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกการสัมภาษณ์ฝึกซ้อม ทำการสัมภาษณ์จำลองกับเพื่อนหรือที่ปรึกษาและบันทึกการสนทนา การฟังการเล่นซ้ำสามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง เช่น ความชัดเจน น้ำเสียง และจังหวะการพูด
5. คุณมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง?
นี่คือคำถามที่พบได้บ่อยในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คำตอบควรมีความสมดุล: เน้นจุดแข็งที่เกี่ยวข้องของคุณ และยอมรับจุดอ่อนที่แท้จริงโดยไม่วิจารณ์ตนเอง พร้อมทั้งอธิบายว่าคุณกำลังปรับปรุงมันอย่างไร
คำตอบที่ดีอาจเป็น: "หนึ่งในจุดแข็งของฉันคือความใส่ใจในรายละเอียด ฉันเป็นคนที่จัดระเบียบได้ดีและมั่นใจว่าทุกโครงการจะตรงตามมาตรฐานสูง อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่ฉันกำลังพยายามแก้ไขคือการมอบหมายงาน ฉันกำลังเรียนรู้ที่จะทำมันให้ดีขึ้น เพราะฉันมักจะรับงานมากเกินไปเอง"
📌 มุ่งเน้นจุดแข็งของคุณ: เตือนตัวเองเกี่ยวกับทักษะและความสำเร็จของคุณ ทำรายการจุดแข็งและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า และอ้างอิงถึงรายการนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์หากจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของคุณ
6. อธิบายสถานการณ์ที่ท้าทายที่คุณเผชิญในที่ทำงานและวิธีที่คุณจัดการกับมัน
นี่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร มักใช้เพื่อประเมินทักษะการแก้ปัญหาและความยืดหยุ่นของคุณ
ใช้เทคนิค STAR (สถานการณ์, ภารกิจ, การดำเนินการ, ผลลัพธ์) เพื่อจัดโครงสร้างคำตอบของคุณ โดยให้แน่ใจว่าคุณให้บริบทและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดการกับความท้าทายนั้น
คำตอบนี้เน้นย้ำถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการรักษาความสงบภายใต้ความกดดันของคุณ: "ในตำแหน่งงานล่าสุดของฉัน เราเผชิญกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วนอย่างมากเมื่อสมาชิกทีมคนสำคัญลาออกโดยไม่คาดคิด ฉันได้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยกระจายงานใหม่และทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ส่งมอบจะตรงตามกำหนดเวลา และในที่สุดเราก็สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลา"
7. คุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนในอีกห้าปีข้างหน้า?
คำถามนี้เกี่ยวกับการประเมินความทะเยอทะยานของคุณและวิธีที่มันสอดคล้องกับอนาคตของบริษัท
ตัวอย่างเช่น "ในอีกห้าปีข้างหน้า ฉันมองเห็นตัวเองในบทบาทผู้นำ บริหารโครงการและทีมที่ใหญ่ขึ้น ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและนวัตกรรม"
คำตอบของคุณควรสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อบทบาทนี้ และวิธีที่มันสอดคล้องกับแผนระยะยาวของคุณ โดยไม่ให้ดูเหมือนว่ามุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว
8. คุณรับมือกับความเครียดและความกดดันอย่างไร?
การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่มีคุณค่า. นี่คือหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินว่าคุณสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงได้หรือไม่. ให้ความสำคัญกับเทคนิคเฉพาะที่คุณใช้เพื่อจัดการกับความเครียด เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การรักษาความเป็นระเบียบ หรือการหยุดพักเพื่อฟื้นฟูพลังงาน.
ตัวอย่างที่ดีคือ: "ฉันจัดการกับความเครียดโดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ฉันสามารถควบคุมได้ ฉันยังแน่ใจว่าได้พักสั้น ๆ เพื่อชาร์จพลังและเคลียร์ความคิด ซึ่งช่วยให้ฉันยังคงมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง"
9. ทำไมคุณถึงต้องการทำงานที่นี่?
คุณรู้หรือไม่? 50% ของผู้สมัครพลาดโอกาสงานเพียงเพราะพวกเขาไม่ได้ริเริ่มที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งที่พวกเขาสมัคร
การขาดการเตรียมตัวอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่สำคัญในการสัมภาษณ์งาน
คำตอบที่แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจภารกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ความสำเร็จ และรายละเอียดปลีกย่อยของบทบาทนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจในโอกาสนี้อย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการทำงานที่นี่เพราะความมุ่งมั่นของคุณในการแก้ปัญหาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้นสอดคล้องกับตัวฉันมาก ฉัน ชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของคุณใน [เพิ่มรายละเอียด] ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ในทุกแพลตฟอร์มของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญของฉันในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการโครงการ ฉันกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมกับทีม ที่สร้างผลกระทบที่มีความหมายเช่นนี้"
10. คุณช่วยเล่าประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ได้ไหม?
นี่เป็นคำถามที่พบบ่อยสำหรับตำแหน่งงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป้าหมายของคุณคือการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการของ Agile และวิธีที่คุณมีส่วนร่วมในความสำเร็จของทีม
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดได้ว่า: "ในตำแหน่งล่าสุดของฉัน ทีมของเราใช้วิธีการ Agile ในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราจัดประชุมประจำวันแบบยืน การวางแผนสปรินต์ และการทบทวนย้อนหลัง เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ฉันมีบทบาทสำคัญในการทำให้ทีมเดินหน้าไปตามเป้าหมายและปรับลำดับความสำคัญตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ "
อ่านเพิ่มเติม:20 คำถามสัมภาษณ์ Agile พร้อมคำตอบ
11. อะไรคือแรงจูงใจของคุณ?
คำถามนี้เจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีแรงจูงใจ และมักเป็นหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เพื่อประเมินความหลงใหลของพวกเขา
คำตอบของคุณควรสะท้อนถึงแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของทีม การเติบโตส่วนบุคคล หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก: "แรงบันดาลใจของฉันคือการได้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเห็นผลลัพธ์จากงานที่ทำ การได้ทำงานในโครงการที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์ช่วยเติมพลังให้ฉัน"
12. คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร?
การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกบทบาท เมื่อตอบคำถามนี้ โปรดอธิบายกระบวนการของคุณในการประเมินความเร่งด่วน การกำหนดเส้นตาย และการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น "ฉันใช้การผสมผสานระหว่างรายการงานและ เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ* เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจเร่งด่วนของฉัน ฉันพิจารณาถึงกำหนดเวลา ผลกระทบของโครงการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตัดสินใจว่าอะไรควรมาก่อน"
13. สไตล์การบริหารของคุณคืออะไร?
หากคุณกำลังสัมภาษณ์เพื่อตำแหน่งผู้นำ ผู้จัดการการจ้างงานจะใช้คำตอบของคุณเพื่อประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำและศักยภาพของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอธิบายถึงครั้งที่คุณสามารถนำทีมข้ามสายงานให้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่
"ในการเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ ความท้าทายหลักคือการบูรณาการข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายโดยไม่ทำให้การเปิดตัวล่าช้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันได้จัดประชุมข้ามสายงานทุกสัปดาห์เพื่อให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ฉันยังได้สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างรวดเร็วตามการทดสอบผู้ใช้ในช่วงแรก ผลลัพธ์คือเราเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพิ่มขึ้น 25% และได้รับข้อเสนอแนะเชิงบวกจากลูกค้า"
14. คุณติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างไร?
คำถามนี้เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของคุณในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบ่งปันวิธีที่คุณรักษาทักษะของคุณให้เฉียบคมโดยการอ่านข่าวสารในอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หรือเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพ
คุณอาจพูดว่า: "ฉันติดตามข่าวสารล่าสุดโดยการติดตามบล็อกในวงการ สมัครรับจดหมายข่าว และมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของฉัน นอกจากนี้ฉันยังเข้าร่วมการประชุมเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน"
อ่านเพิ่มเติม:คำถามสัมภาษณ์ที่เราชื่นชอบสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
15. คุณมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร?
เมื่อถูกถามคำถามนี้ ให้ขยายความเกี่ยวกับวิธีที่คุณแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้
คุณสามารถตอบได้ว่า: "ฉันเริ่มต้นด้วยการกำหนดปัญหาให้ชัดเจน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ จากนั้นฉันจะประเมินข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีก่อนที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการ"
16. คุณรับมือกับคำวิจารณ์อย่างไร?
นี่คือหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจว่าคุณตอบสนองต่อคำแนะนำอย่างไร และความสามารถในการเติบโตของคุณ
การรับมือกับคำติชมอย่างสุภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานร่วมกับทีมแบบ Agile หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง นายจ้างต้องการเห็นว่าคุณเปิดรับคำติชมและสามารถนำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ได้
การตอบกลับนี้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกและมุ่งเน้นการเติบโต: "ฉันมองว่าคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการเติบโต ฉันฟังอย่างตั้งใจ ประเมินผลข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงงานของฉัน ฉันมักจะชื่นชมความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เสมอ เพราะมันช่วยให้ฉันเก่งขึ้นในสิ่งที่ฉันทำ"
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:คำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพจะประเมินทักษะอ่อนของผู้สมัครงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหา ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความมั่นใจและซื่อสัตย์ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะการเป็นผู้นำและการแก้ปัญหาของคุณ
17. คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไร?
เมื่อคำถามนี้เกิดขึ้น ควรทำการค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมก่อนการสัมภาษณ์ จากนั้นให้คำตอบที่มั่นใจแต่เปิดโอกาสให้มีการขยายความได้บ้าง
กรุณาตอบกลับในลักษณะนี้: "จากการวิจัยของฉันและอัตราตลาดสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน ฉันกำลังมองหาเงินเดือนในช่วง $X ถึง $Y แต่ฉันเปิดกว้างที่จะพูดคุยเกี่ยวกับองค์ประกอบค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วย"
18. อธิบายโครงการที่ประสบความสำเร็จที่คุณเคยบริหารจัดการ
นายจ้างชอบฟังเกี่ยวกับความสำเร็จในอดีตของคุณ. นี่คือหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับตำแหน่งการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจถึงความสำเร็จในอดีตของคุณ.
ตัวอย่าง: "ฉันเป็นผู้นำทีมห้าคนในการออกแบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เราได้กำหนด KPI ที่ชัดเจนและสามารถทำให้ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เกินเป้าหมายถึง 30% ภายในสามเดือน " จากนั้น ให้บรรยายโครงการอย่างละเอียดโดยใช้วิธี STAR ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
การแบ่งปันผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของคุณและทักษะการบริหารโครงการของคุณด้วย
อ่านเพิ่มเติม:50 คำถามและคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
19. คุณสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวอย่างไร?
นี่คือหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ประเมินความสามารถของคุณในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานพร้อมกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทที่มีความต้องการสูง
เมื่อตอบคำถาม ให้แสดงให้เห็นว่าคุณตั้งขอบเขตและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง: "*ฉันให้ความสำคัญกับการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว ในขณะที่ยังคงปรับตัวตามความต้องการของทีมได้ ฉันมุ่งเน้นการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน และตัดการเชื่อมต่อเพื่อพักผ่อนในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์"
20. คุณมีคำถามใด ๆ สำหรับเราหรือไม่
ที่นี่ ผู้สัมภาษณ์กำลังเปิดโอกาสให้คุณสามารถถามคำถามหรือแสดงความกังวลใด ๆ ที่คุณมีได้ จำไว้ว่าคุณกำลังประเมินพวกเขาเช่นกันเช่นเดียวกับที่พวกเขาประเมินคุณ
แม้ว่าการถามคำถามเฉพาะเจาะจงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ต่อไปนี้คือคำถามทั่วไปที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้:
- วันหรือสัปดาห์ทั่วไปในบทบาทนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
- คุณสามารถให้ตัวอย่างของโครงการที่ผมจะได้ทำงานได้หรือไม่?
- พนักงานมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพอะไรบ้าง?
- อะไรคือความท้าทายที่พบได้บ่อยในบทบาทนี้?
- ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสัมภาษณ์คืออะไร?
- เมื่อไหร่ที่ฉันสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ?
- คุณคาดหวังอะไรจากบทบาทเช่นของฉัน?
การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
บางครั้งอาจไม่ชัดเจนว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นการคัดกรองเบื้องต้นหรือการประเมินที่ลึกซึ้งกว่ากัน อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวอย่างเต็มที่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ✅
นี่คือเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อม:
ค้นคว้าข้อมูลบริษัท
เมื่อสมัครงานหลายตำแหน่ง การค้นคว้าข้อมูลทุกบริษัทอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก่อนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สิ่งสำคัญคือการเข้าใจบทบาทที่คุณกำลังต้องการ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างความประทับใจที่แข็งแกร่งขึ้น และแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจอย่างแท้จริง
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUpสามารถช่วยปรับปรุงการค้นหางานของคุณให้เป็นระบบและติดตามการสมัครงานของคุณได้. มันเป็นเครื่องมือการสรรหาที่หลากหลายซึ่งรองรับทีมและบุคคลด้วยการจัดการงาน, การติดตามเป้าหมาย, การร่วมมือ, และการจัดระเบียบข้อมูล.
รักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตการหางาน ClickUp
เทมเพลตการค้นหางานของ ClickUpช่วยให้กระบวนการสมัครงานง่ายขึ้นด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ตั้งแต่การส่งประวัติย่อไปจนถึงการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์
เทมเพลตแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณ:
- รวบรวมประกาศงานจากแหล่งต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
- จัดการกระบวนการสมัคร รวมถึงงานติดตามผลและกำหนดเวลา
- ติดตามรายชื่อผู้ติดต่อและการสนทนากับผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และอื่นๆ
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหางานหรือกำลังเปลี่ยนสายอาชีพ แม่แบบการหางานนี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยของคุณด้วย ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารเฉพาะสำหรับการจัดระเบียบการวิจัยของคุณ สรุปข้อมูลเชิงลึก และบันทึกข้อมูลสำคัญของบริษัท
นี่คือวิธีที่ ClickUp Docs สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของคุณ:
- จัดระเบียบการวิจัยของคุณ: จัดโครงสร้างรายละเอียดบริษัทด้วย ClickUp Docs ทำความเข้าใจค่านิยม คำอธิบายงาน และบทบาทที่คุณกำลังมุ่งเป้าด้วยส่วนที่ชัดเจน หัวข้อ และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็วระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แบ่งปันเอกสารกับที่ปรึกษาหรือโค้ชด้านอาชีพเพื่อรับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับคำถามและคำตอบในการสัมภาษณ์ เพื่อให้มั่นใจในการเตรียมตัวอย่างรอบด้าน
- รักษาโครงสร้าง: ใช้หน้าและแท็กที่ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบส่วนต่างๆ เช่น ประวัติบริษัท คำถามเฉพาะบทบาท และคำตอบที่พบบ่อย ให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- ติดตามความคืบหน้า: ใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและรักษาเอกสารของคุณให้ทันสมัยด้วยข้อมูลเชิงลึกที่พัฒนาขึ้น
สร้างพื้นที่เงียบสงบสำหรับการสัมภาษณ์
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คือเสียงรบกวนจากพื้นหลังที่ขัดจังหวะการพูดของคุณขณะพยายามสร้างความประทับใจที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกสถานที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ดีและลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อนร่วมห้อง หรือความวุ่นวายทั่วไปในบ้านของคุณ 🏡
คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อตั้งการแจ้งเตือนและเตรียมสถานที่สัมภาษณ์ของคุณ
สร้างรายการตรวจสอบที่มีงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ให้เสถียร ปิดการแจ้งเตือน และจัดพื้นที่ปลอดสิ่งรบกวน การทำเครื่องหมายงานเหล่านี้ให้เสร็จจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิเมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์
เปลี่ยนพลังงานที่กังวลให้กลายเป็นความตื่นเต้น 🧘♀️
แทนที่จะมองความกังวลของคุณเป็นด้านลบ ให้เปลี่ยนมุมมองของพลังงานนั้นเป็นความตื่นเต้นสำหรับโอกาสที่อยู่ข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้สามารถช่วยให้คุณนำพลังงานนั้นไปใช้ในทางบวกได้
โปรดจำมารยาทในการโทรศัพท์
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการตอบคำถามอย่างมั่นใจ ดังนั้นการทบทวนมารยาทของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือคำแนะนำที่จำเป็นที่คุณควรจำไว้:
- พูดให้ชัดเจนและกระชับ: รักษาจังหวะการพูดในระดับปานกลาง และทำให้ประเด็นของคุณชัดเจนเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจได้ง่าย
- ฟังอย่างตั้งใจ: ให้ความสนใจกับคำถามของผู้สัมภาษณ์ และขอคำชี้แจงเมื่อจำเป็น แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
- ขจัดสิ่งรบกวน: เลือกสถานที่เงียบสงบ ปิดการแจ้งเตือน และหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อให้คุณมีสมาธิกับบทสนทนาอย่างเต็มที่
- ฝึกฝนการจับจังหวะที่ดี: หลีกเลี่ยงการเงียบนานเกินไปหรือการขัดจังหวะโดยหยุดชั่วครู่ก่อนตอบเพื่อรวบรวมความคิดของคุณ
- ใช้โทนเสียงที่เป็นบวก: ใส่ความกระตือรือร้นและความมั่นใจในน้ำเสียงของคุณ และยิ้มเพื่อให้ฟังดูเป็นมิตรมากขึ้น
- สรุปอย่างมืออาชีพ: เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ให้ขอบคุณผู้สัมภาษณ์สำหรับเวลาที่มอบให้ และแสดงความสนใจในขั้นตอนต่อไป
เพื่อให้การฝึกฝนของคุณเป็นไปตามแผน ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของคุณ สร้างเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมสัมภาษณ์จำลอง ติดตามความก้าวหน้า และทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณจะเข้าสัมภาษณ์ด้วยความรู้สึกพร้อมและมั่นใจที่จะสร้างความประทับใจ
การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบ แต่ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นไม่เป็นไร 💜
เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกประหม่า และการฝึกฝนสามารถช่วยลดความกังวลนั้นได้ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าไม่เป็นไรหากจะพูดติดขัดบ้างในระหว่างการสนทนา ผู้สัมภาษณ์มักชื่นชมความจริงใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบ
เตรียมคำถามสำหรับผู้สัมภาษณ์
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความสนใจในตำแหน่งงานและบริษัทคือการเตรียมคำถามที่คิดมาอย่างดีสำหรับผู้สัมภาษณ์ รายการคำถามที่เตรียมมาอย่างดีสามารถทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้คุณอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ AIเพื่อช่วยให้การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้คุณได้เปรียบเหนือผู้อื่น
เพื่อเริ่มต้นอย่างได้เปรียบ ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องและมีกลยุทธ์สำหรับการสัมภาษณ์ของคุณ. เครื่องมือ AI ที่ชาญฉลาดนี้ช่วยให้กระบวนการเตรียมตัวง่ายขึ้น พร้อมให้คุณมีคำถามที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีซึ่งสามารถสร้างความประทับใจอย่างแข็งแกร่งในระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของคุณ.
เมื่อคุณสร้างคำถามของคุณแล้ว ให้ปรับปรุงและจัดระเบียบคำถามเหล่านั้นโดยใช้ ClickUp Docs คุณสามารถจัดเรียงคำถามตามความเกี่ยวข้องและความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังถามคำถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้กระบวนการสัมภาษณ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เมื่อคุณก้าวหน้าในอาชีพของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะในฐานะผู้สัมภาษณ์ในไม่ช้านี้เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างกรอบการทำงานเพื่อไม่ให้รู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้รายการตรวจสอบของ ClickUp เพื่อสร้างกิจวัตรการเตรียมตัวประจำวันสำหรับการสัมภาษณ์ของคุณ ทำเครื่องหมายในรายการงานต่างๆ เช่น ศึกษาข้อมูลบริษัท ทบทวนประวัติย่อของคุณ และฝึกตอบคำถาม การมีแนวทางที่เป็นระบบนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ควรทำอย่างไรหลังจากสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์?
ดังนั้น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เสร็จสิ้นแล้ว—ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างความประทับใจที่ดีและติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น:
ส่งอีเมลขอบคุณ
อีเมลขอบคุณไม่ใช่แค่การแสดงความสุภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการยืนยันความสนใจของคุณในตำแหน่งงานนั้นอีกด้วย ปรับแต่งข้อความให้เฉพาะเจาะจงโดยอ้างอิงถึงหัวข้อเฉพาะจากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและมีส่วนร่วม 🙌
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรClickUp Brainสามารถช่วยคุณร่างข้อความขอบคุณที่รอบคอบและเป็นมืออาชีพได้
คุณสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนอีเมลขอบคุณอย่างถูกต้อง และใช้คำแนะนำเหล่านั้นเพื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเหมาะสม
หลังจากการสัมภาษณ์ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาว่าบทบาทและบริษัทนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมในอาชีพของคุณหรือไม่
การสะท้อนคิดนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับพัฒนาการทางวิชาชีพและความพึงพอใจในงานโดยรวมของคุณหรือไม่
ติดตามผลอย่างเชิงรุก
หากคุณยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ระหว่างการสัมภาษณ์ กรุณาอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพเพื่อสอบถามสถานะการสมัครของคุณClickUp Remindersจะช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนนี้
ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความกระตือรือร้นและรักษาการสมัครของคุณให้อยู่ในความสนใจ
โปรดจำไว้ว่า การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการสองทาง ⚖️
โปรดเข้าใจว่าการสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นเพียงการที่คุณสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการที่คุณประเมินด้วยว่าบริษัทนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ การมีทัศนคตินี้สามารถช่วยลดความกดดันและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
ยกระดับทักษะการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของคุณด้วย ClickUp
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นขั้นตอนสำคัญในการหางาน ซึ่งมักจะเป็นตัวกำหนดความประทับใจแรกที่นายจ้างที่มีศักยภาพมีต่อคุณ แม้ว่าจะขาดองค์ประกอบของการพบปะกันแบบตัวต่อตัว แต่การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็เป็นโอกาสอันมีค่าในการแสดงทักษะการสื่อสารและความเป็นมืออาชีพของคุณ เพื่อให้สร้างความประทับใจที่ยั่งยืน การเตรียมตัวสำหรับคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวเองได้อย่างมาก
เพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมตัวเป็นไปอย่างครบถ้วน ClickUp มีเครื่องมือและคุณสมบัติที่ช่วยให้การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 📞
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย ติดตามการฝึกซ้อม และสร้างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างอีเมลขอบคุณที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ใช้ ClickUp Docs เพื่อเก็บคำถามและบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และใช้ ClickUp Reminders เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการติดตามผล
เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยความมั่นใจและเตรียมตัวมาอย่างดี ขอให้โชคดี และจำไว้ว่า—การสัมภาษณ์แต่ละครั้งคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร คุณทำได้แน่นอน! 🚀
สมัครฟรีวันนี้และสัมภาษณ์งานให้ผ่านฉลุย! ขอให้โชคดี ✨