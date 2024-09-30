วิธีการนำกรอบแนวคิด People, Process, Technology (PPT) ไปใช้

โลกธุรกิจกำลังอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาหลายประการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อการทำงาน—รูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานกลายเป็นกระแสหลัก ปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาถึงระดับที่ใช้งานได้จริงกับ GenAI เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดของธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ องค์กรทั่วโลกจึงอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง (constant digital transformation) ไม่แปลกที่ตลาดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4907 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กรที่ต้องการการคิดใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าในตลาดได้
กรอบการทำงาน People Process Technology (PPT) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนี้โดยเฉพาะ PPT ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล โดยไม่จำกัดอยู่แค่เทคโนโลยีเท่านั้น ที่จริงแล้ว ใน PPT เทคโนโลยีมาเป็นอันดับสุดท้าย!
หากคุณอยากรู้ว่าโมเดล PPT สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร โปรดอ่านต่อ
กรอบแนวคิดด้านบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีคืออะไร?
กรอบแนวคิด People, Process, Technology (PPT) เป็นแบบจำลองสำหรับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร โดยเน้นที่องค์ประกอบสำคัญสามประการ
🧑🏻 บุคลากร: ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนนี้ของกรอบงานเน้นที่ทักษะ ความรู้ บทบาท ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรม
➡️ กระบวนการ: ขั้นตอนการทำงาน, ขั้นตอนปฏิบัติ, และวิธีการที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจ. ซึ่งรวมถึงกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งแต่การยื่นคำร้องขอลา ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ.
🛠️ เทคโนโลยี: เครื่องมือ ระบบ และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และทรัพยากรทางเทคนิคอื่น ๆ
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเริ่มได้รับความนิยมในช่วงปี 2000 แต่กรอบแนวคิด PPT มีประวัติศาสตร์มาจากแบบจำลองของนักจิตวิทยาการจัดการ Harold Leavitt ในปี 1965 แบบจำลอง Diamond ของ Leavitt มุ่งเน้นที่องค์ประกอบหลักสี่ประการ ได้แก่ คน งาน โครงสร้าง และเทคโนโลยี
ตามที่ลีวิตต์กล่าวไว้ องค์ประกอบเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งด้านจะส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้. เมื่อเวลาผ่านไป แบบจำลองเพชรได้พัฒนาขึ้น โดยส่วนของ "โครงสร้าง" และ "ภารกิจ" ได้ถูกตีความใหม่หรือรวมเข้าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า "กระบวนการ" ในปัจจุบัน.
การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นทางการและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีถูกผสานเข้ากับการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กร
โปรดจำไว้ว่า กรอบกระบวนการเทคโนโลยีของมนุษย์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้งสามนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ด้วย
ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือการจัดการโครงการที่องค์กรจ่ายเงินซื้อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ทีมใช้เครื่องมือดังกล่าวและวิธีที่มันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วย
เราจะสำรวจสิ่งนั้นต่อไป
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีในธุรกิจ
Uber บริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง Facebook เจ้าของสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ไม่ได้สร้างเนื้อหาใดๆ Alibaba ผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่ามากที่สุด ไม่มีสินค้าคงคลัง และ Airbnb ผู้ให้บริการที่พักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่น่าสนใจกำลังเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจนี้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ระหว่างแง่มุมของบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี นี่คือวิธีการ
ผู้คน
ผู้คนคือหัวใจของทุกโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และภาวะผู้นำของพวกเขาคือสิ่งที่ขับเคลื่อนและรักษาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ความสามารถของพวกเขาในการปฏิบัติตามกระบวนการสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความสม่ำเสมอ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ในทางกลับกัน หากพวกเขามีความลังเลที่จะใช้เทคโนโลยี พวกเขาอาจพลาดโอกาสในการทำงานที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น
พนักงานที่มีส่วนร่วมเข้าใจเจตนาของกระบวนการและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ พวกเขามีความพร้อมที่ดีกว่าในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่คล่องตัวและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการ
กระบวนการ หมายถึง วิธีที่ผู้คนในองค์กรดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนปฏิบัติ และวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้คนปฏิบัติตาม อาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่การรับมือกับลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดี ไปจนถึงการเขียนคำตอบที่รอบคอบสำหรับจดหมายจากเด็กอายุเจ็ดขวบ
กระบวนการที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถปรับขนาดได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ และลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมเทคโนโลยีสามารถมาตรฐานและอัตโนมัติกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีประกอบด้วยเครื่องมือ ระบบ และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบการจัดการข้อมูล และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
เทคโนโลยีที่เราใช้มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเรา เมื่อสิ่งที่คุณเห็นมีเพียงตารางข้อมูล คุณจะคิดในรูปแบบแถวและคอลัมน์ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเสริมสร้างหรือขัดขวางประสิทธิภาพของพนักงานได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงหรือทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้นได้อีกด้วย
ทุกวัน ผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์กันในหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่เรารู้คือการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมของทั้งสามสามารถสร้างผลลัพธ์ที่พิเศษได้
มาดูกันว่าเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนั้นได้อย่างไร
การนำกรอบงาน PPT ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
ความเรียบง่ายของกรอบงาน PPT มักจะปกปิดโครงสร้างที่ซับซ้อนของมันไว้ องค์กรใดก็ตามที่ละเลยไม่สนใจวิธีการนับสิบหรืออาจนับร้อยที่องค์ประกอบทั้งสามนี้โต้ตอบและส่งผลกระทบต่อกันและกัน จะถือว่าพลาดโอกาสสำคัญ
การใช้กรอบงาน PPT เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใด ๆ จำเป็นต้องมีแนวทางที่รอบคอบ นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนโดยใช้ระบบการบริหารโครงการเช่นClickUp
1. วางแผนผังบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีของคุณ
หากนั่นดูเหมือนภารกิจใหญ่หลวง มันก็ใช่ ดังนั้น เริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ หากคุณกำลังนำเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติมาใช้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
ผู้คน: คิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเครื่องมือ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใช้โดยตรงเท่านั้น อาจรวมถึงนักวิเคราะห์ธุรกิจ, นักพัฒนา, DevOps, ทีมบริการลูกค้า, เป็นต้น
กระบวนการ: วางแผนกระบวนการทดสอบปัจจุบันที่คุณกำลังปฏิบัติตาม. ระบุช่องว่างและจุดสำคัญ.
เทคโนโลยี: แม้ว่าการทดสอบแบบอัตโนมัติจะเป็นเครื่องมือใหม่ที่คุณยังไม่มี แต่ลองนึกถึงเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณใช้ในกระบวนการนี้ คุณอาจกำลังใช้ระบบติดตามข้อบกพร่อง หรือเพียงแค่จดรายการข้อผิดพลาดในสเปรดชีต ตรวจสอบทั้งหมด แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องก็ตาม
ใช้เครื่องมือแผนผังกระบวนการเช่นClickUp Whiteboardsเพื่อทำให้สิ่งนี้ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้ นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มาร่วมกันอยู่ในหน้าเดียวกัน พูดคุยเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ แสดงความคิดเห็น แก้ไขข้อกังวล และดำเนินการ ทั้งหมดในที่เดียว
⚡️ คลังแม่แบบ: สำหรับผู้เริ่มต้นนี่คือแม่แบบแผนผังกระบวนการที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าที่น่ากลัว
กรอบการทำงานของ PPT ในการปฏิบัติ: ระบบนิเวศ PPT แบบบูรณาการของ Apple
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบอย่างของ Apple แสดงให้เห็นถึง การประสานงานอย่างชาญฉลาดระหว่างผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ในฐานะปรัชญา Apple ผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อการควบคุมคุณภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาจ้างบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถสูง สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และลงทุนในเทคนิคการผลิตขั้นสูง สร้างระบบนิเวศที่ไร้รอยต่อภายในองค์กร
2. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
สำหรับโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ ให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับแต่ละองค์ประกอบทั้งสาม: บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
บันทึกวิสัยทัศน์ของคุณในรูปแบบคู่มือหรือเอกสารโครงการด้วยClickUp Docs ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในClickUp Brainเพื่อสรุปเนื้อหา สร้างงาน แจ้งเตือนผู้ใช้ และอื่นๆ
3. จัดทำแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล
การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการลงทุนที่สมดุลในคน กระบวนการ และเทคโนโลยี จัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไปในด้านใดด้านหนึ่งโดยละเลยด้านอื่น ๆ เนื่องจากผลกระทบอาจร้ายแรงถึงขั้นวิกฤต
🚫 การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไป: การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าคนและกระบวนการสามารถนำไปสู่ระบบที่ซับซ้อนซึ่งพนักงานไม่ค่อยชอบใช้งาน หรือกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สิ่งนี้อาจส่งผลให้เครื่องมือไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่, การต่อต้านจากพนักงาน, และในที่สุด, ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่ดี.
ตัวอย่างเช่น หากคุณนำระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ซับซ้อนมาใช้ และทีมขายของคุณไม่ชอบมัน การบังคับให้พวกเขาใช้ระบบนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่คุณนำมาใช้ จัดให้เทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถที่แท้จริงของบุคลากรในองค์กร
🚫 การให้ความสำคัญกับผู้คนมากเกินไป: การมุ่งเน้นไปที่ด้านบุคคลมากเกินไปโดยไม่ให้ความสนใจกับกระบวนการและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพต่ำ และขาดความสามารถในการขยายตัว พนักงานอาจสร้างกระบวนการที่สะดวกเฉพาะกับตนเองหรือทำงานด้วยมือมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้า
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการบาลานซ์การให้ความสำคัญกับผู้คนกับกระบวนการที่มีกำหนดไว้ชัดเจนและเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้บรรลุประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอขององค์กร
ตัวอย่างเช่น ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเวลาที่ใช้ไปกับงานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำซาก
ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน? เราได้เตรียมความช่วยเหลือไว้ให้คุณแล้ว ลองดูตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
🚫 การให้ความสำคัญกับกระบวนการมากเกินไป: การมุ่งเน้นที่กระบวนการมากเกินไปอาจนำไปสู่ความยืดหยุ่นน้อย ซึ่งพนักงานรู้สึกถูกจำกัดแทนที่จะรู้สึกมีอำนาจ กระบวนการที่ซับซ้อนเกินไปหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจสร้างความหงุดหงิดได้
ดังนั้น ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใช้แม่แบบการปรับปรุงกระบวนการเพื่อกำหนดจุดที่สามารถปรับปรุงได้และดำเนินการตามนั้นอย่างเหมาะสม หาความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
🚫 การลงทุนไม่เพียงพอในด้านใดด้านหนึ่ง: การละเลยแง่มุมใด ๆ ของกรอบ PPT อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบทั้งหมดได้
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในเทคโนโลยีไม่เพียงพออาจนำไปสู่เครื่องมือที่ล้าสมัย ขณะที่การลงทุนในบุคลากรไม่เพียงพออาจทำให้เกิดช่องว่างทางทักษะ
รักษาสมดุลโดยการประเมินและปรับการลงทุนในทั้งสามด้านอย่างสม่ำเสมอ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้ความสำคัญเท่ากันทั้งหมด
ตามความสุกงอม, ความต้องการ, งบประมาณ, วัฒนธรรม, เป็นต้น, องค์ประกอบหนึ่งอาจต้องการความสนใจมากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ให้แน่ใจว่าทุกองค์ประกอบได้รับทรัพยากรและความสนใจที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
🚫 การขาดการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบของ PPT: หากคุณไม่บูรณาการบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เกิด การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ความล้มเหลวในการสื่อสาร และการขาดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ การแยกส่วนนี้อาจทำให้การตัดสินใจช้าลงและลดประสิทธิภาพโดยรวม
ส่งเสริมการบูรณาการที่มีความหมายโดยการสนับสนุนการร่วมมือข้ามสายงาน. ให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งส่วน (เช่น การอัปเกรดเทคโนโลยี) ได้รับการสื่อสารและสอดคล้องกับกระบวนการและบุคลากร. ใช้การทบทวนเป็นประจำเพื่อประเมินว่าองค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการบูรณาการอย่างดีเพียงใด และทำการปรับปรุงตามความจำเป็น.
เพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกคลื่นของโครงการพัดพา ให้สร้างแผนล่วงหน้า
เทมเพลตกลยุทธ์และแผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในที่นี้ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นรายการการดำเนินการที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าไปสู่การนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ
4. เตรียมตัวเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
โครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้น ในแก่นแท้แล้ว คือการเปลี่ยนแปลง แม้การเปลี่ยนแปลงที่มีเจตนาดีที่สุดก็อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ดังนั้น การต่อต้านจากสมาชิกในทีมจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ สร้าง กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง ที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับสิ่งนี้
✅ ให้ความรู้: ลงทุนในการจัดการความรู้สร้างคู่มือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีอยู่ เตรียมความพร้อม สนับสนุน และแนะนำบุคคลและทีมตลอดการเปลี่ยนแปลง
✅ เปิดใช้งาน:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสนับสนุน, อธิบายขั้นตอนต่อไป, และส่งเสริมให้พวกเขารับเอาโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น.
✅ ดำเนินการ: จากประสบการณ์ของคุณสร้างแม่แบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำไปใช้กับโครงการในอนาคตหรือทีมอื่น ๆ ได้
กรอบการทำงาน PPT ในการปฏิบัติ: กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพของ Netflix
กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Netflix ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การสตรีมมิ่งเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม บริษัทได้ลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของพวกเขามีทักษะและทัศนคติที่พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนจากการเช่า DVD ไปสู่การสตรีมมิ่ง
พวกเขาได้ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบเนื้อหา, ประสบการณ์การสตรีม, และอัลกอริทึมการแนะนำเนื้อหาใหม่ และสร้างวัฒนธรรมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ผลที่ตามมาคือ Netflix ได้บุกเบิกวิธีการบริโภคสื่อรูปแบบใหม่ทั้งหมดและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นบริการสตรีมมิ่งชั้นนำของโลก
5. สื่อสาร สื่อสาร สื่อสาร
เมื่อดำเนินการโครงการการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การสื่อสารเพียงครั้งเดียวในตอนแรกนั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้อง รักษาการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อย้ำจุดประสงค์ สร้างความสอดคล้อง และปรับปรุงการยอมรับ
เปิดใช้งานซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่นClickUp Chatเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบอะซิงโครนัส ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความจำเป็นในการประชุมหรือการขัดจังหวะงานเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่กลางให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกด้วย
6. วางแผนสำหรับผลกระทบที่เกิดจากต้นน้ำ/ปลายน้ำ
ความสำเร็จของกรอบการทำงาน PPT อยู่ที่การมองผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับสิ่งหนึ่งจะส่งผลกระทบต่ออีกสองสิ่งอย่างแน่นอน
- ระบุการพึ่งพาและความเชื่อมโยง
- วัดระดับของผลกระทบ
- เตรียมการเพื่อลดความเสี่ยงหรือจุดที่อาจเกิดความล้มเหลว
การนำกลยุทธ์การจัดการกระบวนการธุรกิจที่มีโครงสร้างมาใช้สามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้ ลองดูตัวอย่างการจัดการกระบวนการธุรกิจเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
7. สังเกตและปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ใช้กรอบงาน PPT เป็นระบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทบทวนและปรับปรุงกรอบงานนี้เมื่อคุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะอย่างจริงจัง, และปรับปรุงทุกแง่มุมของธุรกิจให้ดีที่สุด
กรอบการทำงานของ PPT ในการปฏิบัติ: โตโยต้าและไคเซ็น
วัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของโตโยต้า (ไคเซ็น) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น
- ผู้คน: พวกเขาเน้นย้ำการฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในการระบุและแก้ไขปัญหา ซึ่งยังช่วยขับเคลื่อนการควบคุมคุณภาพและนวัตกรรม
- กระบวนการ: พวกเขาได้พัฒนากระบวนการผลิตแบบลีนเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time - JIT) และระบบคัมบัง (Kanban)
- เทคโนโลยี: พวกเขาผสานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และความเร็ว
วันนี้ โตโยต้า เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากที่สุดในโลก และระบบการผลิตของโตโยต้าได้รับการนำไปใช้ทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม
สร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นด้วย ClickUp
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรที่มีความยืดหยุ่นไม่เพียงแต่ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยังยอมรับโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงนำมาให้อย่างกระตือรือร้น
พวกเขาสร้างจุดแข็งในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาไปพร้อมกับอุปสรรคของตลาด พวกเขาบริหารจัดการความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้งสามนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยรักษาสมดุลของความต้องการในแต่ละส่วน และพร้อมเข้าไปเติมเต็มช่องว่างเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
องค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อความยั่งยืนจะมองหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
พวกเขาใช้ชุดเครื่องมือทางธุรกิจที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความยืดหยุ่นนี้ ชุดเครื่องมือเช่น ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่รองรับการจัดการโครงการ, การจัดตารางเวลา, การรายงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และการติดตามเวลา, รวมถึงการคิดสร้างสรรค์, การร่วมมือแบบเรียลไทม์, และอื่น ๆ, ClickUp มีทุกสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล.