10 ตัวอย่างเทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย เพื่อช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายคือการเชื้อเชิญให้ฝันให้ยิ่งใหญ่ขึ้น
รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายคือการเชื้อเชิญให้ฝันให้ยิ่งใหญ่ขึ้น
เราทุกคนมีความฝัน ความหลงใหล และเป้าหมายที่เราต้องการจะบรรลุ—รายการสิ่งที่เราต้องการทำในชีวิตของเราเอง
แต่พูดกันตามตรง คุณได้ทำฝันเหล่านั้นไปกี่ข้อแล้ว? สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายถูกเก็บไว้ในไดอารี่ บันทึกไว้ในโทรศัพท์ หรือฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ไหนสักแห่ง กลายเป็นเพียงฝุ่นดิจิทัล ชีวิตที่วุ่นวายทำให้เราหลงลืมสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริง บางครั้งเรายังลำบากที่จะทำรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่สะท้อนประสบการณ์ที่เราตามหา
แต่ถ้าจะมีวิธีในการสร้างรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่เน้นเฉพาะและจัดโครงสร้างให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำล่ะ? คำตอบก็คือเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายนั่นเอง
มาสำรวจแม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่มีความหมายกันเถอะ
คุณรู้หรือไม่: ตามการวิจัยของสแตนฟอร์ด คนที่มีจิตวิญญาณสูงส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายมากที่สุด ในจำนวนนั้น 78% ของชาวอเมริกันมีความปรารถนาที่จะเดินทางและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวเป็นสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของพวกเขา
อะไรคือแบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนตาย?
เทมเพลตลิสต์สิ่งที่อยากทำก่อนตายคือเอกสารหรือคู่มือที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามกิจกรรม เป้าหมาย หรือประสบการณ์ที่คุณต้องการบรรลุในชีวิตของคุณ
เทมเพลตเหล่านี้มักมาพร้อมกับรายการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
การใช้เทมเพลต คุณสามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณได้ เช่น การเดินทาง งานอดิเรก หรือการเติบโตส่วนบุคคล และกำหนดเส้นตายเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุความฝันของคุณได้มากขึ้น
เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายแบบดิจิทัลมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การติดตามความคืบหน้า ซึ่งช่วยให้คุณมีแรงจูงใจขณะทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ด้วยตัวเลือกในการตั้งการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำ ทำให้ง่ายต่อการติดตามเป้าหมายของคุณแทนที่จะปล่อยให้มันถูกละเลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ประโยชน์จากแอปจัดการงานที่ใช้ AIซึ่งสามารถส่งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งหรือเวลาของวันได้ ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในรายการที่ต้องทำของคุณคือการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในท้องถิ่น แอปจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบักเก็ต ไลสต์ที่ดี?
เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่ดีช่วยให้คุณจัดระเบียบเป้าหมายและความฝันของคุณได้ มันเป็นมากกว่าแค่สเปรดชีตหรือเอกสารที่มีตาราง
นี่คือลักษณะสำคัญของเทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่ดี:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสามารถจัดรายการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ พร้อมเข้าถึงแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์ ควรมีหมวดหมู่ที่แยกแยะชัดเจน เช่น เป้าหมายการเดินทาง งานอดิเรก หรือการพัฒนาตนเอง
- รูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้: ชีวิตเปลี่ยนแปลง และลำดับความสำคัญของคุณก็เช่นกัน แม่แบบคุณภาพช่วยให้คุณเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับรายการได้ตามต้องการ เพื่อให้รายการของคุณยังคงเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณ
- ความดึงดูดทางสายตา: เทมเพลตที่ดีควรมีองค์ประกอบทางสายตา เช่น การใช้สีเพื่อแยกประเภท, แบบอักษร, และไอคอน ที่ทำให้กระบวนการน่าสนใจ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เทมเพลตที่ดีควรสามารถแชร์ได้ง่ายและอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนโต้ตอบกับมันได้อย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญ: เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีควรให้คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญได้ เช่น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง และต่ำ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าควรให้ความสำคัญกับรายการในลิสต์ก่อน
- การติดตามความก้าวหน้า: เทมเพลตที่เหมาะสมควรมีฟีเจอร์เช่น ช่องทำเครื่องหมาย, แถบแสดงความคืบหน้า หรือส่วนสำหรับบันทึก เพื่อติดตามว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายแต่ละข้อแค่ไหน การแจ้งเตือนยังสามารถแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีผู้อื่นทำเครื่องหมายรายการที่แชร์ร่วมกันเสร็จสิ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล: เทมเพลตที่ดีควรให้คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ มันควรสามารถจัดการได้ทุกอย่าง—เพิ่มหมวดเป้าหมายของคู่รัก, กำหนดเส้นตายเฉพาะ, และอื่น ๆ
10 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย ฟรี
เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบประกอบด้วยอะไรบ้าง ก็ถึงเวลาที่จะเลือก นี่คือรายการที่เราชื่นชอบเพื่อช่วยให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้น
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
เราทุกคนต่างก็ทำรายการความฝันและเป้าหมายของเรา แต่บ่อยครั้งก็ลืมเลือนมันไป อย่าปล่อยให้มันสูญหายไปกับสิ่งรกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือการสนับสนุนการศึกษาของลูก ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Bucket List
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ทำให้การสร้างและติดตามกิจกรรมในรายการที่ต้องทำทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามเป้าหมายและความฝันทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มเดียว
- อย่าลืมเป้าหมายหลักของคุณ เพราะมันเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานของคุณอยู่เสมอ
- ตระหนักถึงความปรารถนาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวาดแผนที่ภาพของขั้นตอนและเป้าหมายที่จำเป็น
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับส่วนรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเมนูอาหารที่ต้องลอง กิจกรรมที่ต้องทำ และสถานที่ที่ต้องไปเยือน เพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
2. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
การจัดระเบียบกิจกรรมประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนทั้งหมดของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและรายการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
แต่ละกิจกรรมจะถูกระบุเป็นงานย่อยภายในแม่แบบ
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบกิจกรรมประจำวันของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถจัดการทั้งงานส่วนตัวและงานอย่างเป็นทางการได้
- แบ่งงานของคุณออกเป็นกลุ่มตามหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียง
- จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมของคุณได้อย่างง่ายดายตามเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น หรือกำหนดรหัสสีตามที่คุณต้องการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในกิจกรรมที่แชร์
3. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เป้าหมายประจำปีนั้นท้าทายที่จะบรรลุได้ เพราะต้องการความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง หลายคนตั้งปณิธานในวันปีใหม่ แต่ลืมไปในเวลาไม่กี่เดือน หรือแม้กระทั่งไม่กี่วัน
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
แม่แบบนี้มีสองส่วนที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณในแต่ละปี ช่วยให้คุณสามารถจัดการทั้งสองอย่างได้อย่างชัดเจนและมีสมาธิ
นอกจากนี้ยังรวมถึงกรอบการตั้งเป้าหมายแบบ SMART เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง ครอบครัวของคุณ หรือชีวิตการทำงานของคุณ
- ติดตามความสำเร็จของคุณตลอดทั้งปีและทำเครื่องหมายว่าคุณทำได้ดีเพียงใดในเป้าหมายสำคัญของคุณ
- ปรับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณให้สอดคล้องกับแผนชีวิตและแผนธุรกิจที่กว้างขึ้นของคุณ
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณเพื่อรักษาแรงผลักดันและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้สำหรับรายการสิ่งที่อยากทำร่วมกันในกลุ่มได้ หากคุณกำลังวางแผนการผจญภัยกับเพื่อนหรือตั้งเป้าหมายร่วมกันกับครอบครัว มอบหมายงานเป็นขั้นตอนเล็กๆ เพื่อไปสู่ประสบการณ์ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยให้แน่ใจว่าทุกคนยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของตนเอง
👀 โบนัส: ใช้เทมเพลตเป้าหมายปีใหม่เพื่อจัดโครงสร้างเป้าหมายของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจตลอดทั้งปี
4. แม่แบบการจัดอันดับระดับของ ClickUp
เทมเพลตรายการระดับขั้นของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่คุณอยากทำในชีวิต มันช่วยให้คุณเพิ่มเป้าหมายของคุณอย่างเป็นระบบในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การผจญภัยท่องเที่ยว การพัฒนาตนเอง หรือโครงการสร้างสรรค์
ด้วยระบบระดับชั้น คุณสามารถจัดอันดับเป้าหมายแต่ละอย่างตามความสำคัญหรือระดับความตื่นเต้นได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้คะแนนสูงกับจุดหมายในฝันที่คุณอยากไปเยือนมาตลอด ในขณะที่จัดลำดับเป้าหมายที่ไม่เร่งด่วน เช่น การเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ ไว้ในระดับที่ต่ำกว่า วิธีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและทำให้การจัดลำดับความสำคัญของความพยายามของคุณง่ายขึ้น
การมองเห็นรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของคุณในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความปรารถนาของคุณ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและทำตามความฝันของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: เราได้รีวิว 10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
5. รายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
เคยลองทำรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่กลับกลายเป็นยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ และทำให้รู้สึกหนักใจหรือไม่? หากไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน งานต่าง ๆ ก็จะสะสมจนยากที่จะรู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนหรือควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณให้เป็นระเบียบ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของคุณ ซึ่งจะกำหนดลำดับความสำคัญของคุณ จากนั้นสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดและระดับความสำคัญ
ด้วยการใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบรายการในบักเก็ตลิสต์ของคุณได้อย่างเป็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลต:
- จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อความชัดเจนและมุ่งเน้นที่ดีขึ้น
- จัดระเบียบกิจกรรมครอบครัวและส่วนตัวเป็นรายการ งาน และงานย่อยพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- กำหนดประเภทของงานจากรายการของป้ายกำกับที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและหลากหลายซึ่งมีรหัสสี
6. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในฤดูร้อนโดย Canva
ฤดูร้อนมีไว้เพื่ออะไร? วันหยุดและการพักผ่อนด้วยเทมเพลต Summer Bucket List จาก Canva คุณจะได้รับไอเดียสุดตื่นเต้นและผจญภัยมากมายที่พร้อมให้คุณวางแผนสำหรับฤดูร้อนปีหน้า รายการนี้ครอบคลุมไอเดียหลากหลายและยังมีประโยชน์สำหรับการร่วมมือกับผู้คนจำนวนมากอีกด้วย
รวมถึงการตั้งแคมป์, เทศกาลดนตรี, การดูดาว, และอื่น ๆ อีกมากมาย. แน่นอนว่าคุณสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณ.
พิมพ์ออกมาหรือแก้ไขและใช้ทางออนไลน์ได้; แม่แบบนี้ใช้ฟรี
อ่านเพิ่มเติม:10+ แม่แบบแผนการเดินทางฟรีใน Google Docs, Excel และ Word
7. แม่แบบรายการอาหารที่ต้องลองโดย Canva
ใครไม่รักอาหารบ้าง? ไม่ว่าคุณจะเป็นนักชิมตัวยงหรือแค่ชอบทานอาหารอร่อย ๆแม่แบบ Bucket List สำหรับคนรักอาหารของ Canvaก็เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง
เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและประสบการณ์การทำอาหารของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการระบุประสบการณ์ด้านอาหารที่คุณชื่นชอบ เช่น การลองร้านอาหารใหม่ ๆ การลิ้มลองอาหารแปลกใหม่ หรือการฝึกฝนสูตรอาหารให้สมบูรณ์แบบ
คุณยังสามารถจดบันทึกเมนูอาหารที่คุณเห็นใน Instagram แล้วอยากลองชิม สูตรอาหารที่คุณอยากทำ หรือรายชื่อร้านอาหารที่ต้องไปเยือนได้ด้วย ด้วยเทมเพลตนี้ การเดินทางแห่งการลิ้มลองอาหารของคุณจะจัดระเบียบได้ง่ายและน่าตื่นเต้นไม่แพ้การออกเดินทางจริง
8. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากทำในวันหยุดโดย The Downes Home
คุณกำลังมองหาแผนที่จะทำให้วันหยุดที่กำลังจะมาถึงของคุณพิเศษยิ่งขึ้นอยู่หรือไม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ลองสร้างรายการสิ่งที่อยากทำในช่วงวันหยุดดูไหม เพื่อรวบรวมกิจกรรมสนุก ๆ และบรรยากาศแห่งเทศกาลที่คุณอยากสัมผัสทั้งหมด
ด้วยรายการกิจกรรมวันหยุดของThe Downes Home Holiday Bucket List คุณสามารถวางแผนเทศกาลวันหยุดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยรายการกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น 24 รายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หนึ่งกิจกรรมสำหรับแต่ละวันจนถึงวันคริสต์มาส
ลองจินตนาการว่าคุณใช้เวลาทั้งวันอบคุกกี้ ตกแต่งต้นคริสต์มาส หรือมีคืนสบายๆ ดูหนัง—ทั้งหมดนี้ถูกวางแผนไว้แล้วเพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาแห่งความสุขในวันหยุดแม้แต่วินาทีเดียว
เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล คุณจะมีคอลเลกชันของความทรงจำที่แสนมีค่า และอาจรวมถึงประเพณีใหม่ ๆ ที่คุณต้องการจะสืบทอดต่อไป
🎁 โบนัส: ลองใช้เทมเพลตคริสต์มาสอื่นๆเพื่อทำให้การวางแผนวันหยุดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
9. แม่แบบรายการท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ได้โดย Template. Net
การเดินทางไปประเทศใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอ มีสิ่งต่างๆ มากมายให้ทำ สถานที่มากมายให้ชม และอาหารให้ลองชิม
นั่นคือจุดที่แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายสำหรับการเดินทางของ Template.Netมีประโยชน์
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนการเดินทางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรายการกิจกรรมที่ต้องทำ สถานที่ที่ต้องไป และอาหารที่ต้องลองสำหรับหลากหลายประเทศ โดยจัดระเบียบสถานที่อย่างเรียบร้อยตามทวีปและประเทศ ทำให้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ง่าย
หากคุณกำลังฝันถึงการดำน้ำตื้นที่แนวปะการังเกรทแบร์ริเออร์รีฟ การชมความงามของทัชมาฮาล หรือการได้เห็นแสงเหนือ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้วางแผนการเดินทางด้วย AIมีความเชี่ยวชาญในการปรับเส้นทางเดินทางให้เหมาะสมที่สุด ช่วยให้คุณสามารถเดินทางได้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณวางแผนการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางเช่น กำแพงเมืองจีน AI สามารถแนะนำเส้นทางที่เร็วที่สุดและสวยงามที่สุดได้
10. รายการสิ่งที่ต้องทำคู่รักโดย GDoc
เทมเพลตลิสต์กิจกรรมคู่รักโดย GDocนำเสนอ 24 กิจกรรมที่สนุกสนานและโรแมนติก ออกแบบมาเพื่อทำให้คู่รักใกล้ชิดกันมากขึ้นและเพิ่มความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์. รายการนี้มีสิ่งที่เหมาะกับทุกคู่รัก.
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถปรับแต่งกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความชอบของทั้งสองคนได้ เช่น การเขียนจดหมายรักจากใจ การรับเลี้ยงสุนัขจากศูนย์พักพิงสัตว์ หรือการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ร่วมกัน
ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายใน Google Docs ดังนั้นคุณสามารถอัปเดตรายการของคุณได้ตลอดเวลา
เปลี่ยนรายการความฝันของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์จริงด้วย ClickUp
รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายคือความฝันของคุณที่รอคอยการเปิดเผย อย่าปล่อยให้มันเลือนหายไป แต่จงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และสร้างความทรงจำที่คุณจะหวงแหนไปอีกนาน
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายมุมมอง และเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความฝันทั้งส่วนตัวและในสายอาชีพของคุณ และแสดงผลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เห็นความฝันของคุณทุกวัน และรักษาแรงบันดาลใจไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คุณกำลังรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!