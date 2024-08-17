วิธีเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างเผชิญกับปัญหาหลายประการในการดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา: งานที่กระจายอยู่ทั่วทีม ความล่าช้าและคอขวดในการดำเนินงาน การสื่อสารที่สับสน ขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีความสามารถพิเศษในการวางแผนและดำเนินโครงการ จะเป็นที่ต้องการสูง พวกเขาขับเคลื่อนประสิทธิภาพและช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตามที่คุณคาดไว้ สิ่งนี้มาจากประสบการณ์และทักษะที่กว้างขวาง
หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ นี่คือคู่มือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทางการให้คำปรึกษาของคุณ มาเริ่มกันเลย
การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการคืออะไร?
การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการเป็นบริการทางวิชาชีพที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ให้ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำแก่หน่วยงานในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาเหล่านี้ช่วยองค์กรในการวางแผน ดำเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนดเวลา อยู่ในขอบเขต และงบประมาณ
บริษัทต่างๆ จ้างบริษัทที่ปรึกษาการจัดการโครงการเพราะพวกเขานำมาซึ่ง:
- ความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
- ทักษะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
- ความสามารถในการช่วยออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการ
ในฐานะที่ปรึกษาการจัดการโครงการ คุณช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมภาวะผู้นำ, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพของพนักงาน, และอื่น ๆ
นี่คือภาพรวมของวันหนึ่งในชีวิตของที่ปรึกษาการจัดการโครงการ:
ริเริ่มโครงการและวางแผน: กำหนดขอบเขตของโครงการ, เป้าหมาย, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ; สร้างแผนโครงการอย่างละเอียด; รวบรวมทีมโครงการ; และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
พูดคุยกับลูกค้า: บริหารโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงกับลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพ
สื่อสารกับทีมภายใน: โต้ตอบกับสมาชิกในทีม มอบหมายงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม
การประกันคุณภาพ: ดำเนินการควบคุมคุณภาพ, ทำการตรวจสอบและตรวจสอบภายใน, และทำให้แน่ใจว่าผลงานของโครงการตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
ระบุและแก้ไขปัญหา: ระบุและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อจำกัดของทรัพยากร, ความล่าช้าของตารางเวลา, การเกินงบประมาณ, ความขัดแย้งในทีม, เป็นต้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการและงบประมาณ
วิธีการเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการ
โอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมการจัดการโครงการไม่มีที่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการแบบอิสระมีอุปสรรคต่ำ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการแบบอิสระได้
คุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ปรึกษาการจัดการโครงการควรมีปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการธุรกิจ การจัดการโครงการ หรือการบริหารธุรกิจ และมีใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง
ในสหรัฐอเมริกา Project Management Professional (PMP)® จากสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) เป็นใบรับรองที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับมากที่สุด
ความรู้ทางเทคนิค
ที่ปรึกษาการจัดการโครงการจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาการเรียนรู้
ตัวอย่างเช่น การเข้าใจ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และ Lean จะให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการจัดการโครงการมากมาย เช่น Kanban, Scrum, และ XP
ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาเช่นClickUp รวมถึงในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเงิน และอื่นๆ
ประสบการณ์ที่ต้องการ
ก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องมี ประสบการณ์ภาคสนามที่เกี่ยวข้อง ในการนำโครงการ
คุณสามารถรับตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่ช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์นี้ หรืออาสาสมัครเป็นผู้จัดการโครงการให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรการกุศล
ทักษะที่จำเป็น
ในการบริหารโครงการที่ซับซ้อน คุณต้องพัฒนาทักษะที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่ได้มาจากการรับรองหรือวุฒิบัตรเพียงอย่างเดียว ทักษะเหล่านี้บางส่วนได้แก่:
- ทักษะการเป็นผู้นำ: หากคุณทำงานในด้านการจัดการโครงการ คุณต้องเรียนรู้วิธีการมอบหมายงานตามทักษะของทีม และทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
- ทักษะการจัดการ: เรียนรู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เวลา และทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายในกำหนดเวลา การมีทักษะการวางแผนโครงการและการตัดสินใจที่ดีช่วยลดความเสี่ยงของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- ทักษะการวิเคราะห์: บริษัทต่าง ๆ มักมองหาความสามารถในการทำนายสิ่งที่ไม่สามารถทำนายได้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และนี่คือหน้าที่ของคุณที่จะมอบสิ่งนี้ให้พวกเขา นี่คือจุดที่ทักษะการวิเคราะห์ของคุณเข้ามามีบทบาท คุณควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงส่วนที่ต้องการการแก้ไข
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ?
การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ใช้เวลาเกือบห้าถึงสิบปีนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพ. ปริญญาตรีเป็นสิ่งที่ต้องการ; ปริญญาโทหรือปริญญาเอก เช่น MBA เป็นสิ่งที่ได้เปรียบ.
การได้รับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้อาชีพของคุณดีขึ้นอย่างมาก. การทำเช่นนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่สามถึงห้าปี.
การรับรองเช่นProject Management Professional (PMP)หรือCertified Management Consultant (CMC)ยังช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณอีกด้วย
ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปลี่ยนจากบทบาทการบริหารโครงการเต็มเวลาหรือเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาอิสระ การแข่งขันอาจรุนแรงได้
ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพนี้เริ่มต้นที่ระดับเริ่มต้นและทำงานไต่เต้าขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ตำแหน่งเริ่มต้นก็ยังต้องการทักษะการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการ
ขั้นตอนที่ 1: ยอมรับเส้นทางผู้ประกอบการ
การเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการต้องการความคิดแบบผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง
ประเมินทักษะ ประสบการณ์ และความหลงใหลของคุณในการบริหารโครงการ และ สร้างแผนที่ระบุรูปแบบธุรกิจของคุณ ตลาดเป้าหมาย บริการที่นำเสนอ และการคาดการณ์ทางการเงิน
ขั้นตอนที่ 2: จัดตั้งโครงสร้างทางกฎหมายและทำประกัน
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อปกป้องสินทรัพย์ส่วนตัวและเพิ่มประโยชน์ทางภาษีให้สูงสุด
พิจารณาการจัดตั้ง บริษัทจำกัด (LLC) หรือบริษัท S ทั้งสองรูปแบบให้การคุ้มครองความรับผิดทางกฎหมาย แต่มีความแตกต่างในด้านการจัดการภาษีและข้อกำหนดในการบริหารจัดการ ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปกป้องธุรกิจของคุณจากคดีความและการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น ประกันนี้จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าเสียหายหากคุณถูกลูกค้าฟ้องร้องเนื่องจากข้อผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม
ขั้นตอนที่ 3: จัดเตรียมใบอนุญาตและเอกสารรับรองที่จำเป็น
ในการก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการในสหรัฐอเมริกา คุณต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั่วไป จากเมืองหรือเขตของคุณ ตรวจสอบกับคณะกรรมการออกใบอนุญาตของรัฐของคุณว่ามีใบอนุญาตวิชาชีพที่จำเป็นหรือไม่
ตรวจสอบกฎหมายการแบ่งเขตสำหรับสถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ และยื่นขอ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับนายจ้าง (EIN) กับกรมสรรพากรสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ลงทะเบียนสำหรับภาษีของรัฐและท้องถิ่นใด ๆ เช่น ใบอนุญาตภาษีการขาย หากจำเป็น ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตด้านสุขภาพและความปลอดภัย หรือใบอนุญาตป้ายสำหรับการโฆษณา
ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานไปสู่การเป็นที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอิสระที่มีประสบการณ์จะบอกคุณว่าการสร้างรายได้อย่างมั่นคงจากธุรกิจใหม่ต้องใช้เวลา
ทำการเตรียมตัวทางการเงินที่จำเป็น; เก็บเงินให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปี. เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพในขณะที่ยังทำงานอยู่.
คุณยังสามารถทำสัญญาให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือรับงานอิสระเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาจ้างงานของคุณอนุญาตให้ทำเช่นนี้หรือไม่
คุณยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการตลาด การขาย และการบริหารธุรกิจของคุณให้คมชัดเพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเอง
ขั้นตอนที่ 5: ทำการวิจัยตลาดและจัดการความต้องการ
ความสำเร็จในการให้คำปรึกษาเกิดจากการเข้าใจความต้องการของตลาดและค้นหาวิธีที่จะให้บริการแก่ความต้องการนั้น การรู้ว่ามีช่องว่างในตลาดที่ใดช่วยให้คุณเลือกตลาดเฉพาะได้
ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อ เข้าใจความต้องการ ความท้าทาย และปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของคุณ จากนั้นกำหนดช่องว่างที่บริการของคุณสามารถเติมเต็มได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การมีทักษะในการจัดการความต้องการและการวิจัยตลาดเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการและเจ้าของธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 6: พัฒนากลยุทธ์การตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ
คุณจะต้องมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้. มันเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนของแบรนด์ที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญของคุณและคุณค่าที่คุณมอบให้.
โลโก้ธุรกิจที่มืออาชีพ, นามบัตร, และเอกสารการตลาดควรสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยม ขณะที่เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อการค้นหาสามารถเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณได้ คุณควรทดลองใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมตบริการของคุณและพบปะลูกค้า
คุณอาจต้องการลงทุนในด้านการตลาดโดยตรงด้วยเช่นกัน การส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย และการทำโครงการชุมชน จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารของคุณ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้โดยตรง
ขั้นตอนที่ 7: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลสนับสนุนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ติดตาม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ, และความพึงพอใจของลูกค้า และใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อสร้างภาพรวมของประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่คุณต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางการเงินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้เช่นกัน—ติดตามกระแสเงินสด, กำไร, และผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเพื่อบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและทำการลงทุนที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 8: กำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาที่แข่งขันได้แต่สมเหตุสมผล
ในการกำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาของคุณ คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างการมีรายได้ที่ยั่งยืนและการตั้งราคาที่ไม่ทำให้ตัวเองหลุดจากตลาด
นี่คือกลยุทธ์การกำหนดราคาบางส่วนที่คุณสามารถเลือกใช้ได้
การคิดราคาตามชั่วโมง: วิธีการคิดราคาที่ง่ายที่สุดคือการคิดราคาตามชั่วโมง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเริ่มต้นหรือเมื่อกรอบเวลาของโครงการไม่แน่นอน ช่วยหลีกเลี่ยงการประเมินค่าใช้จ่ายต่ำเกินไป ลูกค้าคุ้นเคยกับรูปแบบนี้ซึ่งมักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความและนักบัญชี
ข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้า: รูปแบบการกำหนดราคาที่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่นี้มอบรายได้ที่คาดการณ์ได้ แต่จำเป็นต้องมีขอบเขตการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความพึ่งพาเกินควรจากลูกค้า
การกำหนดราคาตามมูลค่า: โดยการหารือเกี่ยวกับประโยชน์และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า คุณสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับมูลค่าที่ลูกค้าคาดหวังได้ วิธีการนี้มักช่วยให้เป้าหมายของลูกค้าชัดเจนขึ้นและทำให้อัตราค่าบริการที่สูงขึ้นมีเหตุผล
กลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการรายชั่วโมงอาจเหมาะสมสำหรับโครงการเริ่มต้น ในขณะที่ข้อตกลงแบบค่าบริการคงที่รายเดือนสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ การกำหนดราคาตามมูลค่าสามารถช่วยให้ค่าบริการสอดคล้องกับผลกระทบที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำงานในโครงการขนาดใหญ่
การขยายธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการของคุณ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ ขอแสดงความยินดีด้วย! ตอนนี้เตรียมตัวสำหรับความท้าทายถัดไปนั่นคือการขยายธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
มาสำรวจกลยุทธ์ที่จะพาบริษัทของคุณไปสู่ระดับต่อไป
การเลือกลูกค้าของคุณ—สตาร์ทอัพ vs. องค์กรขนาดใหญ่
ในฐานะธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ คุณสามารถทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพหรือลูกค้าองค์กรได้
คุณยังสามารถกระจายฐานลูกค้าของคุณในระยะต่าง ๆ ได้เพื่อลดความเสี่ยง สร้างกระแสรายได้ที่มั่นคง และให้คุณสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของคุณในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประเภทโครงการต่าง ๆ ได้
ลูกค้าแต่ละประเภทนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพเทียบกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
สตาร์ทอัพ
สตาร์ทอัพ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ต้องการ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเพื่อจัดตั้งกระบวนการ, สร้างแผนธุรกิจ, และนำมาใช้ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะของงานกับสตาร์ทอัพอาจรวมถึง:
- การพัฒนาโครงสร้างการจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- ช่วยเหลือการจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ
- การนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การจัดอบรมและสนับสนุนเครื่องมือการจัดการโครงการ
|ข้อดีของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพ
|ข้อเสียของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพ
|โอกาสในการกำหนดกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น
|ทรัพยากรจำกัดและข้อจำกัดด้านงบประมาณ
|โอกาสในการกำหนดกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น
|การขาดกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้
|ความสามารถในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งและผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
|ความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางในระยะเริ่มต้น
|สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
|อาจต้องใช้เวลาขายนานขึ้นเพื่อพิสูจน์คุณค่า
องค์กรธุรกิจ
องค์กรธุรกิจคือหน่วยงานที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีโครงสร้างและกระบวนการที่ซับซ้อน พวกเขามองหา การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่มีอยู่ จัดการโครงการขนาดใหญ่ หรือนำระบบใหม่มาใช้
ธุรกิจของคุณในฐานะที่ปรึกษาสำหรับองค์กรอาจเกี่ยวข้องกับ:
- ดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารโครงการในปัจจุบัน
- การนำกระบวนการมาตรฐานมาใช้ในหลายแผนก
- สนับสนุนการดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการปรับเปลี่ยนองค์กร
- ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
|ข้อดีของการทำงานกับลูกค้าองค์กร
|ข้อเสียของการทำงานกับลูกค้าองค์กร
|มีกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว
|วงจรการขายที่ยาวนานขึ้นและกระบวนการตัดสินใจที่มีระบบราชการมากขึ้น
|งบประมาณและทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อการลงทุนในการบริหารโครงการ
|ศักยภาพในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับกระบวนการใหม่
|ศักยภาพในการมีส่วนร่วมระยะยาวและต่อเนื่อง
|การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
|โอกาสในการทำงานในโครงการที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง
|โครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบจากการล้มเหลว
การนำผู้ให้คำปรึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
การให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีคุณค่าและบริหารลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น
ที่ปรึกษาช่วยเพิ่มความสำเร็จของโครงการและพัฒนาทักษะการบริหารโครงการของทีม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการช่วยให้โครงการเป็นไปตามมาตรฐานและนำกระบวนการใหม่มาใช้ได้อย่างราบรื่น
วิธีการปฏิบัติจริงนี้ช่วยเร่งการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
ที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังสำหรับผู้รับคำปรึกษาในการพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลของพวกเขา ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และให้มุมมองที่เป็นกลาง
การสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสะสมนามบัตรเท่านั้น คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้โดยการ เข้าร่วมงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม ด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน
เตรียมคำถามที่คิดมาอย่างดีเพื่อเริ่มต้นการสนทนา เช่น "อะไรทำให้คุณมาที่นี่?" หรือ "ใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในวันนี้?"
เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ ให้ระบุธุรกิจที่เสริมบริการของคุณ. โดยการร่วมมือกับ พันธมิตร เหล่านี้ คุณสามารถนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าได้.
โปรดจำไว้ว่า ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ฝ่ายเดียว มุ่งเน้นที่เป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
การจ้างทีมงานที่เหมาะสม
เมื่อปริมาณงานเริ่มมากเกินไป ควรพิจารณาการสร้างทีม หาบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณและมีทักษะที่เสริมกัน
สรรหาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่เฉพาะ และใช้เครือข่ายมืออาชีพ, เว็บไซต์หางาน, และบริษัทจัดหางาน. ให้ทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดและมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. นอกจากนี้, สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการร่วมมือซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางธุรกิจของคุณ.
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ
การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการอาจซับซ้อนได้ คุณต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างอย่างต่อเนื่อง—เข้าถึงไฟล์โครงการต่าง ๆ, สื่อสารกับทีมและลูกค้า, ติดตามความคืบหน้า, อัปเดตเอกสารรายงาน, ตัดสินใจ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
การควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่สามารถทำได้หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
โครงการใด ๆ ที่คุณทำจะต้องสร้างเอกสาร Excel ที่ไม่มีที่สิ้นสุด, สายอีเมลที่รก, และรายการที่ต้องทำที่แยกกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยขจัดปัญหาทั้งหมดนี้ ทำให้ทีมโครงการประหยัดทรัพยากรทางการเงินได้เฉลี่ย11.4%
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้โครงการงาน และตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย มันช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างให้กับโครงการที่ซับซ้อน ในขณะที่แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัว พวกมันมีเป้าหมายเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ การติดตามงาน การจัดทำรายงาน และเครื่องมือสำหรับการจัดการเวลาและทรัพยากร
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จำนวนมากนี้ยังได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และงานแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทีมและลูกค้าด้วยเวิร์กโฟลว์ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ผู้จัดการโครงการทำงานกับโครงการข้ามสายงานอยู่เสมอ เพื่อจัดการโครงการเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ClickUp นำเสนอประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ การรายงาน และแนวปฏิบัติในการจัดการโครงการที่เป็นมาตรฐาน
ClickUp ยังนำเสนอผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการอย่างClickUp Brain ซึ่งสามารถสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็น เขียนการอัปเดต และเร่งแผนงานและการดำเนินการของโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการมักจะต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการบริหารจัดการโดยไม่แบ่งย่อยให้ง่ายขึ้น
ClickUp Tasksเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการจัดการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างยืดหยุ่นและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในทุกระดับ
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงร่างกรณีธุรกิจ กำหนดขอบเขตโครงการ และบันทึกข้อกำหนดสำหรับที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดายClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการและทำให้แนวคิดของคุณเป็นรูปธรรมด้วยผืนผ้าใบภาพแบบเรียลไทม์
ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหลายแบบ ซึ่งสามารถย่อเวลาการทำงานหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว
เทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจของคุณได้ รวมถึงแผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดเส้นตายและคำนวณประมาณการ
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มอบหมายงานและกำหนดสมาชิกในทีมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์
- กำหนดเส้นตายและงบประมาณด้วยแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ด
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของClickUp ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย มันรวบรวมข้อมูลจากทีมและโครงการต่าง ๆ และแสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่เป็นระเบียบและอ่านง่าย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่เริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ เพื่อช่วยสร้างรายงานที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพสำหรับลูกค้าของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณด้วยการรวมระบบอัตโนมัติ, AI, การแก้ไขแบบร่วมมือ, การบันทึกหน้าจอ, และอื่น ๆ
เทมเพลตบริการให้คำปรึกษาของ ClickUp ผสานการสื่อสารภายในและการประสานงานกับพันธมิตรเข้าด้วยกัน มีมุมมองที่แตกต่างกัน 9 แบบ สถานะ 16 แบบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 ฟิลด์
นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการทำงานสำหรับการกำหนดขอบเขตก่อนการขายและการมีส่วนร่วมหลังการขาย มีเทมเพลตสำหรับอัตโนมัติโครงการขนาดใหญ่ และสามารถโฮสต์พอร์ตโฟลิโอของโครงการลูกค้าได้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับกระดานคัมบัง, แผนผังความคิด, รายการ, เอกสาร, ปริมาณงาน, และมุมมองกล่อง ทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีตามที่คุณต้องการ
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยตัวเลือกที่เกี่ยวข้องและสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการจัดการโครงการทั่วไปและเฉพาะทาง ใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และทำให้ข้อมูลโครงการเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ข้อดีและข้อเสียของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
การเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการจัดการโครงการมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปนี้คือการสำรวจรายละเอียดของข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
- ความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระ: ในฐานะที่ปรึกษาอิสระ คุณสามารถกำหนดเวลาทำงาน เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม และตั้งอัตราค่าบริการของคุณเองได้ ความเป็นอิสระนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น และสามารถปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
- การดำเนินงานจากที่บ้าน: คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาของคุณจากที่บ้านได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการมีพื้นที่สำนักงานจริง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง นอกจากนี้ยังช่วยให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและสามารถบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้จากแทบทุกที่
- โอกาสในการเติบโต: บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่บริษัทองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจเห็นการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป
- ความสามารถในการขยายตัว: ตามที่เราได้กล่าวไว้ ความต้องการสำหรับบริการการจัดการโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคุณสามารถขยายตัวได้โดยการเสนอบริการใหม่หรือขยายขอบเขตการเข้าถึงไปยังตลาดที่กว้างขึ้น คุณสามารถนำระบบราคาหลายระดับมาใช้เพื่อให้บริการเหมาะกับกลุ่มตลาดต่าง ๆ
- ศักยภาพรายได้ไม่จำกัด: ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้มากเพียงใดในฐานะที่ปรึกษาการจัดการโครงการ ศักยภาพรายได้ของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับทักษะของคุณ ความพยายามที่คุณทุ่มเทให้กับธุรกิจของคุณ และลูกค้าที่คุณดึงดูด สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนทางการเงินที่มากมายสำหรับที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
ข้อเสียของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
- การแข่งขันสูง: ตลาดที่ปรึกษาการจัดการโครงการมีการแข่งขันสูงมาก โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงและที่ปรึกษาอิสระจำนวนมากแย่งชิงลูกค้า การเข้าสู่ตลาดและดึงดูดลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาใหม่
- การพึ่งพาความสัมพันธ์กับลูกค้า: ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างมาก หากความสัมพันธ์เหล่านี้สั่นคลอน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของธุรกิจ นอกจากนี้ การพึ่งพาลูกค้าหลักเพียงไม่กี่รายอาจมีความเสี่ยง หากลูกค้าเหล่านั้นตัดสินใจเปลี่ยนทิศทาง
- รายได้ไม่สม่ำเสมอ: งานที่ปรึกษาอาจมีความไม่แน่นอน โดยมีช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงตามมาด้วยช่วงที่เงียบเหงา ความไม่สม่ำเสมอเช่นนี้อาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงิน ทำให้เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาจำเป็นต้องวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ
- กระบวนการขายที่ยาวนานขึ้น: การปิดการขายกับลูกค้าอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่ปรึกษาจำเป็นต้องลงทุนเวลาอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ตนนำเสนอ
- ความเสี่ยงต่อการขยายขอบเขตงาน: ลูกค้าอาจคาดหวังให้ที่ปรึกษาดำเนินงานเพิ่มเติมเกินขอบเขตงานที่ตกลงไว้แต่แรก ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ การบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าและรักษาขอบเขตงานให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นและกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร
คุณควรเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาหรือไม่?
คุณจะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งของประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การมีทัศนคติที่ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
การให้คำปรึกษาไม่เหมือนกับงานทั่วไป มันต้องการทัศนคติเฉพาะที่ไม่ได้มีในทุกคน แต่ถ้าคุณมีความหลงใหลและมีทัศนคติที่ถูกต้อง มันอาจจะเป็นเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เพิ่มความสำเร็จในการให้คำปรึกษาการจัดการโครงการของคุณเป็นสองเท่าด้วย ClickUp
ชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาการจัดการโครงการทุกคน
การใช้ ClickUp คุณจะไม่เพียงแค่ประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยัง:
- บริหารคนให้ดีขึ้น
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- เตรียมและบริหารจัดการแต่ละโครงการให้ดียิ่งขึ้น และ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับงานและรายการที่ต้องทำ
หากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการที่ทำกำไรได้ ClickUp อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดของคุณ มันจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อคุณขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของคุณเติบโตขึ้น
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดเดียวสมัครบัญชี ClickUp ฟรี ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ฉันควรคิดค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเท่าไร?
ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยอัตราค่าบริการรายชั่วโมง และเมื่อคุณมีความแน่นอนมากขึ้น สามารถเปลี่ยนไปใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายหรือตามมูลค่าได้
คุณต้องการอะไรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการ?
เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ คุณต้องมีปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการธุรกิจหรือการจัดการโครงการ และประกาศนียบัตรเช่น PMP® จากสถาบันการจัดการโครงการ (PMI)
ประสบการณ์ในการนำโครงการและทักษะทางเทคนิค การวิเคราะห์ และภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ?
ระยะเวลาที่ใช้ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (3 ถึง 5 ปี) และได้รับใบรับรอง อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 ปีในการสร้างชื่อเสียงในสายงานนี้อย่างเต็มที่