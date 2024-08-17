บล็อก ClickUp
วิธีเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
Business

วิธีเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
17 สิงหาคม 2567

องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างเผชิญกับปัญหาหลายประการในการดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา: งานที่กระจายอยู่ทั่วทีม ความล่าช้าและคอขวดในการดำเนินงาน การสื่อสารที่สับสน ขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีความสามารถพิเศษในการวางแผนและดำเนินโครงการ จะเป็นที่ต้องการสูง พวกเขาขับเคลื่อนประสิทธิภาพและช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตามที่คุณคาดไว้ สิ่งนี้มาจากประสบการณ์และทักษะที่กว้างขวาง

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ นี่คือคู่มือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทางการให้คำปรึกษาของคุณ มาเริ่มกันเลย

การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการคืออะไร?

การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการเป็นบริการทางวิชาชีพที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ให้ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำแก่หน่วยงานในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาเหล่านี้ช่วยองค์กรในการวางแผน ดำเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนดเวลา อยู่ในขอบเขต และงบประมาณ

บริษัทต่างๆ จ้างบริษัทที่ปรึกษาการจัดการโครงการเพราะพวกเขานำมาซึ่ง:

  • ความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
  • ทักษะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
  • ความสามารถในการช่วยออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการ

ในฐานะที่ปรึกษาการจัดการโครงการ คุณช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมภาวะผู้นำ, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพของพนักงาน, และอื่น ๆ

นี่คือภาพรวมของวันหนึ่งในชีวิตของที่ปรึกษาการจัดการโครงการ:

ริเริ่มโครงการและวางแผน: กำหนดขอบเขตของโครงการ, เป้าหมาย, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ; สร้างแผนโครงการอย่างละเอียด; รวบรวมทีมโครงการ; และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น

พูดคุยกับลูกค้า: บริหารโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงกับลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพ

สื่อสารกับทีมภายใน: โต้ตอบกับสมาชิกในทีม มอบหมายงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม

การประกันคุณภาพ: ดำเนินการควบคุมคุณภาพ, ทำการตรวจสอบและตรวจสอบภายใน, และทำให้แน่ใจว่าผลงานของโครงการตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

ระบุและแก้ไขปัญหา: ระบุและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อจำกัดของทรัพยากร, ความล่าช้าของตารางเวลา, การเกินงบประมาณ, ความขัดแย้งในทีม, เป็นต้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการและงบประมาณ

วิธีการเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการ

โอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมการจัดการโครงการไม่มีที่สิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการแบบอิสระมีอุปสรรคต่ำ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการแบบอิสระได้

คุณวุฒิทางการศึกษา

ที่ปรึกษาการจัดการโครงการควรมีปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการธุรกิจ การจัดการโครงการ หรือการบริหารธุรกิจ และมีใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

ในสหรัฐอเมริกา Project Management Professional (PMP)® จากสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) เป็นใบรับรองที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับมากที่สุด

ความรู้ทางเทคนิค

ที่ปรึกษาการจัดการโครงการจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาการเรียนรู้

ตัวอย่างเช่น การเข้าใจ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และ Lean จะให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการจัดการโครงการมากมาย เช่น Kanban, Scrum, และ XP

ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาเช่นClickUp รวมถึงในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเงิน และอื่นๆ

ประสบการณ์ที่ต้องการ

ก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องมี ประสบการณ์ภาคสนามที่เกี่ยวข้อง ในการนำโครงการ

คุณสามารถรับตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่ช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์นี้ หรืออาสาสมัครเป็นผู้จัดการโครงการให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรการกุศล

ทักษะที่จำเป็น

ในการบริหารโครงการที่ซับซ้อน คุณต้องพัฒนาทักษะที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่ได้มาจากการรับรองหรือวุฒิบัตรเพียงอย่างเดียว ทักษะเหล่านี้บางส่วนได้แก่:

  • ทักษะการเป็นผู้นำ: หากคุณทำงานในด้านการจัดการโครงการ คุณต้องเรียนรู้วิธีการมอบหมายงานตามทักษะของทีม และทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
  • ทักษะการจัดการ: เรียนรู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เวลา และทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายในกำหนดเวลา การมีทักษะการวางแผนโครงการและการตัดสินใจที่ดีช่วยลดความเสี่ยงของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • ทักษะการวิเคราะห์: บริษัทต่าง ๆ มักมองหาความสามารถในการทำนายสิ่งที่ไม่สามารถทำนายได้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และนี่คือหน้าที่ของคุณที่จะมอบสิ่งนี้ให้พวกเขา นี่คือจุดที่ทักษะการวิเคราะห์ของคุณเข้ามามีบทบาท คุณควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงส่วนที่ต้องการการแก้ไข

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ?

การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ใช้เวลาเกือบห้าถึงสิบปีนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพ. ปริญญาตรีเป็นสิ่งที่ต้องการ; ปริญญาโทหรือปริญญาเอก เช่น MBA เป็นสิ่งที่ได้เปรียบ.

การได้รับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้อาชีพของคุณดีขึ้นอย่างมาก. การทำเช่นนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่สามถึงห้าปี.

การรับรองเช่นProject Management Professional (PMP)หรือCertified Management Consultant (CMC)ยังช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณอีกด้วย

ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปลี่ยนจากบทบาทการบริหารโครงการเต็มเวลาหรือเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาอิสระ การแข่งขันอาจรุนแรงได้

ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพนี้เริ่มต้นที่ระดับเริ่มต้นและทำงานไต่เต้าขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม แม้แต่ตำแหน่งเริ่มต้นก็ยังต้องการทักษะการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการโครงการ

ขั้นตอนที่ 1: ยอมรับเส้นทางผู้ประกอบการ

การเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการต้องการความคิดแบบผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง

ประเมินทักษะ ประสบการณ์ และความหลงใหลของคุณในการบริหารโครงการ และ สร้างแผนที่ระบุรูปแบบธุรกิจของคุณ ตลาดเป้าหมาย บริการที่นำเสนอ และการคาดการณ์ทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 2: จัดตั้งโครงสร้างทางกฎหมายและทำประกัน

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อปกป้องสินทรัพย์ส่วนตัวและเพิ่มประโยชน์ทางภาษีให้สูงสุด

พิจารณาการจัดตั้ง บริษัทจำกัด (LLC) หรือบริษัท S ทั้งสองรูปแบบให้การคุ้มครองความรับผิดทางกฎหมาย แต่มีความแตกต่างในด้านการจัดการภาษีและข้อกำหนดในการบริหารจัดการ ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปกป้องธุรกิจของคุณจากคดีความและการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น ประกันนี้จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าเสียหายหากคุณถูกลูกค้าฟ้องร้องเนื่องจากข้อผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: จัดเตรียมใบอนุญาตและเอกสารรับรองที่จำเป็น

ในการก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการในสหรัฐอเมริกา คุณต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั่วไป จากเมืองหรือเขตของคุณ ตรวจสอบกับคณะกรรมการออกใบอนุญาตของรัฐของคุณว่ามีใบอนุญาตวิชาชีพที่จำเป็นหรือไม่

ตรวจสอบกฎหมายการแบ่งเขตสำหรับสถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ และยื่นขอ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับนายจ้าง (EIN) กับกรมสรรพากรสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

ลงทะเบียนสำหรับภาษีของรัฐและท้องถิ่นใด ๆ เช่น ใบอนุญาตภาษีการขาย หากจำเป็น ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตด้านสุขภาพและความปลอดภัย หรือใบอนุญาตป้ายสำหรับการโฆษณา

ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานไปสู่การเป็นที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอิสระที่มีประสบการณ์จะบอกคุณว่าการสร้างรายได้อย่างมั่นคงจากธุรกิจใหม่ต้องใช้เวลา

ทำการเตรียมตัวทางการเงินที่จำเป็น; เก็บเงินให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปี. เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพในขณะที่ยังทำงานอยู่.

คุณยังสามารถทำสัญญาให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือรับงานอิสระเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาจ้างงานของคุณอนุญาตให้ทำเช่นนี้หรือไม่

คุณยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการตลาด การขาย และการบริหารธุรกิจของคุณให้คมชัดเพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 5: ทำการวิจัยตลาดและจัดการความต้องการ

ความสำเร็จในการให้คำปรึกษาเกิดจากการเข้าใจความต้องการของตลาดและค้นหาวิธีที่จะให้บริการแก่ความต้องการนั้น การรู้ว่ามีช่องว่างในตลาดที่ใดช่วยให้คุณเลือกตลาดเฉพาะได้

ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อ เข้าใจความต้องการ ความท้าทาย และปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของคุณ จากนั้นกำหนดช่องว่างที่บริการของคุณสามารถเติมเต็มได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การมีทักษะในการจัดการความต้องการและการวิจัยตลาดเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการและเจ้าของธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 6: พัฒนากลยุทธ์การตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ

คุณจะต้องมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้. มันเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนของแบรนด์ที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญของคุณและคุณค่าที่คุณมอบให้.

โลโก้ธุรกิจที่มืออาชีพ, นามบัตร, และเอกสารการตลาดควรสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยม ขณะที่เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อการค้นหาสามารถเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณได้ คุณควรทดลองใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมตบริการของคุณและพบปะลูกค้า

คุณอาจต้องการลงทุนในด้านการตลาดโดยตรงด้วยเช่นกัน การส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย และการทำโครงการชุมชน จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารของคุณ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้โดยตรง

ขั้นตอนที่ 7: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลสนับสนุนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ติดตาม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ, และความพึงพอใจของลูกค้า และใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อสร้างภาพรวมของประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่คุณต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางการเงินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้เช่นกัน—ติดตามกระแสเงินสด, กำไร, และผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเพื่อบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและทำการลงทุนที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 8: กำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาที่แข่งขันได้แต่สมเหตุสมผล

ในการกำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาของคุณ คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างการมีรายได้ที่ยั่งยืนและการตั้งราคาที่ไม่ทำให้ตัวเองหลุดจากตลาด

นี่คือกลยุทธ์การกำหนดราคาบางส่วนที่คุณสามารถเลือกใช้ได้

การคิดราคาตามชั่วโมง: วิธีการคิดราคาที่ง่ายที่สุดคือการคิดราคาตามชั่วโมง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเริ่มต้นหรือเมื่อกรอบเวลาของโครงการไม่แน่นอน ช่วยหลีกเลี่ยงการประเมินค่าใช้จ่ายต่ำเกินไป ลูกค้าคุ้นเคยกับรูปแบบนี้ซึ่งมักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความและนักบัญชี

ข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้า: รูปแบบการกำหนดราคาที่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่นี้มอบรายได้ที่คาดการณ์ได้ แต่จำเป็นต้องมีขอบเขตการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความพึ่งพาเกินควรจากลูกค้า

การกำหนดราคาตามมูลค่า: โดยการหารือเกี่ยวกับประโยชน์และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า คุณสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับมูลค่าที่ลูกค้าคาดหวังได้ วิธีการนี้มักช่วยให้เป้าหมายของลูกค้าชัดเจนขึ้นและทำให้อัตราค่าบริการที่สูงขึ้นมีเหตุผล

กลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการรายชั่วโมงอาจเหมาะสมสำหรับโครงการเริ่มต้น ในขณะที่ข้อตกลงแบบค่าบริการคงที่รายเดือนสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ การกำหนดราคาตามมูลค่าสามารถช่วยให้ค่าบริการสอดคล้องกับผลกระทบที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำงานในโครงการขนาดใหญ่

การขยายธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการของคุณ

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ ขอแสดงความยินดีด้วย! ตอนนี้เตรียมตัวสำหรับความท้าทายถัดไปนั่นคือการขยายธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ

มาสำรวจกลยุทธ์ที่จะพาบริษัทของคุณไปสู่ระดับต่อไป

การเลือกลูกค้าของคุณ—สตาร์ทอัพ vs. องค์กรขนาดใหญ่

ในฐานะธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ คุณสามารถทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพหรือลูกค้าองค์กรได้

คุณยังสามารถกระจายฐานลูกค้าของคุณในระยะต่าง ๆ ได้เพื่อลดความเสี่ยง สร้างกระแสรายได้ที่มั่นคง และให้คุณสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของคุณในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประเภทโครงการต่าง ๆ ได้

ลูกค้าแต่ละประเภทนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพเทียบกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

สตาร์ทอัพ

สตาร์ทอัพ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ต้องการ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเพื่อจัดตั้งกระบวนการ, สร้างแผนธุรกิจ, และนำมาใช้ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของงานกับสตาร์ทอัพอาจรวมถึง:

  • การพัฒนาโครงสร้างการจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
  • ช่วยเหลือการจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ
  • การนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • การจัดอบรมและสนับสนุนเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อดีของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพข้อเสียของการทำงานกับลูกค้าสตาร์ทอัพ
โอกาสในการกำหนดกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นทรัพยากรจำกัดและข้อจำกัดด้านงบประมาณ
โอกาสในการกำหนดกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นการขาดกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้
ความสามารถในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งและผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางในระยะเริ่มต้น
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้อาจต้องใช้เวลาขายนานขึ้นเพื่อพิสูจน์คุณค่า

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจคือหน่วยงานที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีโครงสร้างและกระบวนการที่ซับซ้อน พวกเขามองหา การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่มีอยู่ จัดการโครงการขนาดใหญ่ หรือนำระบบใหม่มาใช้

ธุรกิจของคุณในฐานะที่ปรึกษาสำหรับองค์กรอาจเกี่ยวข้องกับ:

  • ดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารโครงการในปัจจุบัน
  • การนำกระบวนการมาตรฐานมาใช้ในหลายแผนก
  • สนับสนุนการดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการปรับเปลี่ยนองค์กร
  • ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ข้อดีของการทำงานกับลูกค้าองค์กรข้อเสียของการทำงานกับลูกค้าองค์กร
มีกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ววงจรการขายที่ยาวนานขึ้นและกระบวนการตัดสินใจที่มีระบบราชการมากขึ้น
งบประมาณและทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อการลงทุนในการบริหารโครงการศักยภาพในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับกระบวนการใหม่
ศักยภาพในการมีส่วนร่วมระยะยาวและต่อเนื่องการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
โอกาสในการทำงานในโครงการที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบจากการล้มเหลว

การนำผู้ให้คำปรึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

การให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีคุณค่าและบริหารลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

ที่ปรึกษาช่วยเพิ่มความสำเร็จของโครงการและพัฒนาทักษะการบริหารโครงการของทีม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการช่วยให้โครงการเป็นไปตามมาตรฐานและนำกระบวนการใหม่มาใช้ได้อย่างราบรื่น

วิธีการปฏิบัติจริงนี้ช่วยเร่งการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง

ที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังสำหรับผู้รับคำปรึกษาในการพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลของพวกเขา ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และให้มุมมองที่เป็นกลาง

การสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสะสมนามบัตรเท่านั้น คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้โดยการ เข้าร่วมงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม ด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน

เตรียมคำถามที่คิดมาอย่างดีเพื่อเริ่มต้นการสนทนา เช่น "อะไรทำให้คุณมาที่นี่?" หรือ "ใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในวันนี้?"

เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ ให้ระบุธุรกิจที่เสริมบริการของคุณ. โดยการร่วมมือกับ พันธมิตร เหล่านี้ คุณสามารถนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าได้.

โปรดจำไว้ว่า ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ฝ่ายเดียว มุ่งเน้นที่เป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การจ้างทีมงานที่เหมาะสม

เมื่อปริมาณงานเริ่มมากเกินไป ควรพิจารณาการสร้างทีม หาบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณและมีทักษะที่เสริมกัน

สรรหาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่เฉพาะ และใช้เครือข่ายมืออาชีพ, เว็บไซต์หางาน, และบริษัทจัดหางาน. ให้ทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดและมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. นอกจากนี้, สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการร่วมมือซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางธุรกิจของคุณ.

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ

การให้คำปรึกษาการจัดการโครงการอาจซับซ้อนได้ คุณต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างอย่างต่อเนื่อง—เข้าถึงไฟล์โครงการต่าง ๆ, สื่อสารกับทีมและลูกค้า, ติดตามความคืบหน้า, อัปเดตเอกสารรายงาน, ตัดสินใจ, และอื่น ๆ อีกมากมาย

การควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่สามารถทำได้หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

โครงการใด ๆ ที่คุณทำจะต้องสร้างเอกสาร Excel ที่ไม่มีที่สิ้นสุด, สายอีเมลที่รก, และรายการที่ต้องทำที่แยกกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยขจัดปัญหาทั้งหมดนี้ ทำให้ทีมโครงการประหยัดทรัพยากรทางการเงินได้เฉลี่ย11.4%

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้โครงการงาน และตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย มันช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างให้กับโครงการที่ซับซ้อน ในขณะที่แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัว พวกมันมีเป้าหมายเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ การติดตามงาน การจัดทำรายงาน และเครื่องมือสำหรับการจัดการเวลาและทรัพยากร

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จำนวนมากนี้ยังได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และงานแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทีมและลูกค้าด้วยเวิร์กโฟลว์ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงภาพรวมของทุกโครงการของคุณผ่านมุมมองที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการโครงการทำงานกับโครงการข้ามสายงานอยู่เสมอ เพื่อจัดการโครงการเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ClickUp นำเสนอประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ การรายงาน และแนวปฏิบัติในการจัดการโครงการที่เป็นมาตรฐาน

ClickUp ยังนำเสนอผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการอย่างClickUp Brain ซึ่งสามารถสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็น เขียนการอัปเดต และเร่งแผนงานและการดำเนินการของโครงการ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อดำเนินการงานได้ดีขึ้น วางแผนการกระทำ หรือเพียงแค่สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการมักจะต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการบริหารจัดการโดยไม่แบ่งย่อยให้ง่ายขึ้น

ClickUp Tasksเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการจัดการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างยืดหยุ่นและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในทุกระดับ

คลิกอัพ
นำทีมของคุณให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp

ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงร่างกรณีธุรกิจ กำหนดขอบเขตโครงการ และบันทึกข้อกำหนดสำหรับที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดายClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการและทำให้แนวคิดของคุณเป็นรูปธรรมด้วยผืนผ้าใบภาพแบบเรียลไทม์

ClickUp Whiteboards
วางแผนความคิดและกระบวนการทำงานของคุณด้วยการมองเห็นภาพและทำให้สามารถดำเนินการได้ผ่าน ClickUp Whiteboards

ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหลายแบบ ซึ่งสามารถย่อเวลาการทำงานหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว

เทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และบริหารจัดการโครงการที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และบริหารจัดการโครงการที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจของคุณได้ รวมถึงแผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดเส้นตายและคำนวณประมาณการ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • มอบหมายงานและกำหนดสมาชิกในทีมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์
  • กำหนดเส้นตายและงบประมาณด้วยแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ด
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างรายงานระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างรายงานระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า

เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของClickUp ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย มันรวบรวมข้อมูลจากทีมและโครงการต่าง ๆ และแสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่เป็นระเบียบและอ่านง่าย

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่เริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการ เพื่อช่วยสร้างรายงานที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพสำหรับลูกค้าของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณด้วยการรวมระบบอัตโนมัติ, AI, การแก้ไขแบบร่วมมือ, การบันทึกหน้าจอ, และอื่น ๆ

เทมเพลตบริการให้คำปรึกษาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมภายในและพันธมิตรได้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการกำหนดขอบเขตก่อนการขาย การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบริการให้คำปรึกษาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมภายในและพันธมิตรได้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการกำหนดขอบเขตการขายล่วงหน้า การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า

เทมเพลตบริการให้คำปรึกษาของ ClickUp ผสานการสื่อสารภายในและการประสานงานกับพันธมิตรเข้าด้วยกัน มีมุมมองที่แตกต่างกัน 9 แบบ สถานะ 16 แบบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 ฟิลด์

นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการทำงานสำหรับการกำหนดขอบเขตก่อนการขายและการมีส่วนร่วมหลังการขาย มีเทมเพลตสำหรับอัตโนมัติโครงการขนาดใหญ่ และสามารถโฮสต์พอร์ตโฟลิโอของโครงการลูกค้าได้

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับกระดานคัมบัง, แผนผังความคิด, รายการ, เอกสาร, ปริมาณงาน, และมุมมองกล่อง ทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีตามที่คุณต้องการ

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยตัวเลือกที่เกี่ยวข้องและสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการจัดการโครงการทั่วไปและเฉพาะทาง ใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และทำให้ข้อมูลโครงการเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ข้อดีและข้อเสียของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

การเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการจัดการโครงการมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปนี้คือการสำรวจรายละเอียดของข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

  • ความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระ: ในฐานะที่ปรึกษาอิสระ คุณสามารถกำหนดเวลาทำงาน เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม และตั้งอัตราค่าบริการของคุณเองได้ ความเป็นอิสระนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น และสามารถปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
  • การดำเนินงานจากที่บ้าน: คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาของคุณจากที่บ้านได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการมีพื้นที่สำนักงานจริง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง นอกจากนี้ยังช่วยให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและสามารถบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้จากแทบทุกที่
  • โอกาสในการเติบโต: บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่บริษัทองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจเห็นการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป
  • ความสามารถในการขยายตัว: ตามที่เราได้กล่าวไว้ ความต้องการสำหรับบริการการจัดการโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคุณสามารถขยายตัวได้โดยการเสนอบริการใหม่หรือขยายขอบเขตการเข้าถึงไปยังตลาดที่กว้างขึ้น คุณสามารถนำระบบราคาหลายระดับมาใช้เพื่อให้บริการเหมาะกับกลุ่มตลาดต่าง ๆ
  • ศักยภาพรายได้ไม่จำกัด: ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้มากเพียงใดในฐานะที่ปรึกษาการจัดการโครงการ ศักยภาพรายได้ของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับทักษะของคุณ ความพยายามที่คุณทุ่มเทให้กับธุรกิจของคุณ และลูกค้าที่คุณดึงดูด สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนทางการเงินที่มากมายสำหรับที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ข้อเสียของการเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

  • การแข่งขันสูง: ตลาดที่ปรึกษาการจัดการโครงการมีการแข่งขันสูงมาก โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงและที่ปรึกษาอิสระจำนวนมากแย่งชิงลูกค้า การเข้าสู่ตลาดและดึงดูดลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาใหม่
  • การพึ่งพาความสัมพันธ์กับลูกค้า: ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างมาก หากความสัมพันธ์เหล่านี้สั่นคลอน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของธุรกิจ นอกจากนี้ การพึ่งพาลูกค้าหลักเพียงไม่กี่รายอาจมีความเสี่ยง หากลูกค้าเหล่านั้นตัดสินใจเปลี่ยนทิศทาง
  • รายได้ไม่สม่ำเสมอ: งานที่ปรึกษาอาจมีความไม่แน่นอน โดยมีช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงตามมาด้วยช่วงที่เงียบเหงา ความไม่สม่ำเสมอเช่นนี้อาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงิน ทำให้เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาจำเป็นต้องวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ
  • กระบวนการขายที่ยาวนานขึ้น: การปิดการขายกับลูกค้าอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่ปรึกษาจำเป็นต้องลงทุนเวลาอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ตนนำเสนอ
  • ความเสี่ยงต่อการขยายขอบเขตงาน: ลูกค้าอาจคาดหวังให้ที่ปรึกษาดำเนินงานเพิ่มเติมเกินขอบเขตงานที่ตกลงไว้แต่แรก ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ การบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าและรักษาขอบเขตงานให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นและกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

คุณควรเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาหรือไม่?

คุณจะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งของประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การมีทัศนคติที่ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

การให้คำปรึกษาไม่เหมือนกับงานทั่วไป มันต้องการทัศนคติเฉพาะที่ไม่ได้มีในทุกคน แต่ถ้าคุณมีความหลงใหลและมีทัศนคติที่ถูกต้อง มันอาจจะเป็นเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

เพิ่มความสำเร็จในการให้คำปรึกษาการจัดการโครงการของคุณเป็นสองเท่าด้วย ClickUp

ชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาการจัดการโครงการทุกคน

การใช้ ClickUp คุณจะไม่เพียงแค่ประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยัง:

  • บริหารคนให้ดีขึ้น
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
  • เตรียมและบริหารจัดการแต่ละโครงการให้ดียิ่งขึ้น และ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับงานและรายการที่ต้องทำ

หากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการโครงการที่ทำกำไรได้ ClickUp อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดของคุณ มันจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อคุณขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของคุณเติบโตขึ้น

อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดเดียวสมัครบัญชี ClickUp ฟรี ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ฉันควรคิดค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยอัตราค่าบริการรายชั่วโมง และเมื่อคุณมีความแน่นอนมากขึ้น สามารถเปลี่ยนไปใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายหรือตามมูลค่าได้

คุณต้องการอะไรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการจัดการ?

เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ คุณต้องมีปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการธุรกิจหรือการจัดการโครงการ และประกาศนียบัตรเช่น PMP® จากสถาบันการจัดการโครงการ (PMI)

ประสบการณ์ในการนำโครงการและทักษะทางเทคนิค การวิเคราะห์ และภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ?

ระยะเวลาที่ใช้ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (3 ถึง 5 ปี) และได้รับใบรับรอง อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 ปีในการสร้างชื่อเสียงในสายงานนี้อย่างเต็มที่