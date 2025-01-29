เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย

คุณทราบหรือไม่ว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สี่ของประเทศที่มีประชากรดิจิทัลมากที่สุดในโลก? อินโดนีเซียมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 200 ล้านคน และจำนวนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกออนไลน์ในประเทศอีกด้วย ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจของคุณ!
และคุณรู้ไหมว่าอะไรที่จะช่วยจัดการลูกค้าจำนวนมากได้? ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า [CRM] ที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุข, เป็นระเบียบ, และกลับมาใช้บริการอีก!
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์ม CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจในอินโดนีเซีย ทีมงานของฉันและฉันได้ประเมินซอฟต์แวร์ CRM จำนวน 10 ตัว คุณสามารถเลือกหนึ่งตัวจากรายการตามความต้องการของธุรกิจของคุณ แต่ก่อนหน้านั้น คุณควรรู้ว่ามีคุณสมบัติหลักใดบ้างที่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในซอฟต์แวร์ CRM นี้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM?
เมื่อตรวจสอบระบบ CRM เหล่านี้ ฉันได้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของ CRMที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของตัวแทนขายและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของอินโดนีเซีย เช่น ตัวเลือกศูนย์ข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของอินโดนีเซีย เช่น UU ITE
นี่คือบางแง่มุมที่ฉันได้พิจารณา:
- ประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ฉันเริ่มต้นด้วยการประเมินความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายของเครื่องมือ CRM เช่น การให้คะแนน การคัดกรอง และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขายเป็นส่วนสำคัญของงานของพนักงานขาย
- การอัตโนมัติการขาย: อีกหนึ่งจุดมุ่งเน้นคือ คุณสมบัติการอัตโนมัติ โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างลำดับอีเมลอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย และการอัตโนมัติงานป้อนข้อมูล เช่น การบันทึกการโทรและการอัปเดตข้อมูลติดต่อ
- การร่วมมือ: ด้วยจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการปิดการขายมากมาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดีลระดับองค์กร—คุณสมบัติการร่วมมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคุณสมบัติการร่วมมือใน CRMที่ฉันพบว่าน่าสนใจ ได้แก่ ลูกค้าเป้าหมายที่ถือครองร่วมกัน, แดชบอร์ดทีม, และการแชท
- การรายงาน: เครื่องมือ CRM จำเป็นต้องไปไกลกว่าการรายงานพื้นฐาน—แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แอปพลิเคชันมือถือ: คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ลูกค้าจะติดต่อกลับมา แอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของลูกค้าและติดตามการติดต่อได้ตลอดเวลา สามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก
- ปัญญาประดิษฐ์ [AI]: ด้วย AI ที่กำลังเติบโตขึ้น ฉันจึงได้ทดสอบเครื่องมือ CRM ที่มีฟีเจอร์ AI โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เนื่องจากสามารถช่วยในกระบวนการขายได้อย่างมาก
- ศูนย์ข้อมูล: ฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือ CRM ที่มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของอินโดนีเซีย
เพื่อสร้างมุมมองที่รอบด้าน ฉันยังอ่านความคิดเห็นของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มรีวิวอิสระเพื่อค้นหาว่าแพลตฟอร์ม CRM แต่ละแห่งอยู่ในระดับใด และระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และคุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน
ตอนนี้ ขออนุญาตนำเสนอซอฟต์แวร์ CRM 10 อันดับแรกที่ธุรกิจในอินโดนีเซียและธุรกิจในอินโดนีเซียสามารถได้รับประโยชน์
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
จากการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพและการจัดการระบบงานขายของคุณ ไปจนถึงการรันแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โซลูชันซอฟต์แวร์ CRMทั้ง 10 นี้สามารถช่วยให้คุณดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ClickUp: ระบบการจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และการช่วยเหลือด้วย AI ทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ง่ายขึ้นในที่เดียว
โซลูชันClickUp CRMเป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการจัดการฐานข้อมูล, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติการรายงาน.
มาสำรวจรายละเอียดกันเถอะ
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง
นำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณเข้าสู่ระบบ CRM เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อนุญาตให้พนักงานขายสร้างโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และรายการต่างๆ เพื่อสร้างลำดับชั้นและจัดระเบียบบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าต่าง ๆ แล้ว คุณสามารถใช้แท็ก, สถานะ, ตัวกรอง, และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดหมวดหมู่ได้. สิ่งนี้สามารถช่วยได้:
- ทีมขาย ติดตามการขาย, จัดลำดับความสำคัญของลีด, และจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
- ทีมการตลาด สร้างแคมเปญ CRM ที่มุ่งเป้าหมายและตั้งค่าการตลาดอัตโนมัติแบบแบ่งกลุ่ม
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp CRMเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดบัญชีและกิจกรรมทั้งหมดของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้อีกด้วย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดโครงสร้างฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ ด้วยสถานะ, แท็ก, และฟิลด์ที่กำหนดเอง, และได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของบัญชีของคุณ
- กรองบัญชีตามขนาดของดีล, สถานะ, อุตสาหกรรม หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของดีลที่มีศักยภาพสูง
- สร้างคู่มือการขาย ด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น แผนการกำหนดราคาและเทมเพลตใบเสนอราคา เพื่อให้ทีมขายของคุณเข้าถึงได้ง่าย
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมของการประชุมทั้งหมดของคุณ
ระบบอัตโนมัติกระบวนการขาย
ClickUp มี เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบ if/then ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขและแอ็กชันต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง หรือแจ้งเตือน BDR เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายรายใหม่เข้าสู่กระบวนการขาย
นี่คือแนวคิดการอัตโนมัติอื่นๆ:
- เปลี่ยนสถานะของลีดจากร้อนเป็นอุ่นหรือเย็นหากไม่มีการตอบกลับเป็นระยะเวลาที่กำหนด
- อัปเดตสถานะการกระตุ้นตามการกระทำของผู้นำ
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้านการขายที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายตามรายละเอียดลูกค้าและกิจกรรม
ตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ ClickUp CRM ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดให้เน้นที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดได้ วิเคราะห์สุขภาพของกระบวนการขาย ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และระบุแนวโน้ม—ทั้งหมดนี้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่สะดวกสบาย
แต่สิ่งที่ดีกว่าคือความผสานรวมอย่างแน่นหนาของ ClickUp Brain กับระบบ CRM ของคุณ ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนของทีมขายของคุณ ช่วยเหลือพวกเขาในการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
จากการสรุปแดชบอร์ดไปจนถึงการตอบคำถามตามข้อมูลลูกค้าในอดีต และแม้กระทั่งการร่างอีเมลส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้น ClickUp Brain สามารถเป็นบริการเพิ่มมูลค่าที่น่าทึ่งได้
นอกจากนี้ ClickUp—ผ่าน AWS—ช่วยให้ธุรกิจสามารถโฮสต์ข้อมูลของพวกเขาได้ทุกที่ในโลก และลูกค้าชาวอินโดนีเซียสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าของพวกเขาในออสเตรเลียหรือสิงคโปร์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า: สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว พร้อมโฟลเดอร์, ซับโฟลเดอร์ และรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูล
- รันเวิร์กโฟลว์แบบแบ่งส่วน: ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แท็ก, ฟิลเตอร์ และสถานะที่กำหนดเอง เพื่อสร้างสายงานที่กำหนดเองและรันแคมเปญ CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ลดงานที่ซ้ำซ้อน: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การซิงค์ข้อมูลจากแหล่งอื่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการกระบวนการขายอื่นๆ เช่น การติดตามผล
- อัตโนมัติการติดตาม: ใช้ฟังก์ชันอีเมลในตัวของ ClickUp เพื่อส่งอีเมลตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การส่งแบบฟอร์ม, สถานะของลีด, การเปลี่ยนแปลงความสำคัญ, วันที่
- ร่วมมือกับทีมของคุณ: มีข้อเสนอแนะหรือต้องการอัปเดตใช่ไหม? ใช้มุมมองแชทและฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นของ ClickUpเพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริบทและให้คำแนะนำ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: สร้างรายงานการขายและแผนภูมิตามความต้องการของคุณ และใช้ ClickUp Brain เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากรายงานเหล่านั้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณจะต้องสมัครสมาชิกหนึ่งในแผนของพวกเขาเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากจำนวนของโซลูชันและการปรับแต่งที่แพลตฟอร์มนำเสนอ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 [9500+ รีวิว]
- Capterra: 4. 6/5 [4000+ รีวิว]
2. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายองค์กรขนาดใหญ่
Salesforce ไม่จำเป็นต้องแนะนำ—เป็นหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่เก่าแก่ที่สุด มีฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางและระบบนิเวศของพันธมิตรและการผสานรวมที่ใหญ่โต เป็น CRM ที่สามารถปรับขนาดได้สูง Salesforce เป็นที่รู้จักทั้งในด้านความสามารถในการปรับแต่งและการวิเคราะห์ ทำให้เป็น CRM ที่ได้รับความนิยมสำหรับบริษัทระดับองค์กรส่วนใหญ่
สิ่งหนึ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Salesforce CRM คือการที่มัน รวมโซลูชันการขาย รายได้ และการจัดการพันธมิตรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถติดตามเส้นทางการซื้อของลูกค้าคนหนึ่งได้ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกผ่านแคมเปญการตลาดที่จัดการภายใน Salesforce ไปจนถึงการขายครั้งสุดท้าย ซึ่งมีการเสนอส่วนลดจากบริษัทพันธมิตร—ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน
ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เพียงแค่ได้รู้ประวัติของลูกค้าและวิธีที่มันเชื่อมโยงกับรายได้ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ช่องทางต่างๆ เช่น พันธมิตรและพันธมิตรทางธุรกิจ มีส่วนช่วยในการขายและรายได้ของคุณ
Salesforce กำลังเริ่มกลายเป็นผู้เล่นเทคโนโลยีสำคัญในภูมิภาคอินโดนีเซีย และได้ร่วมมือกับ KOMINFO ในการจัดอบรม CRM สำหรับชาวอินโดนีเซีย เป้าหมายของพวกเขาคือการฝึกอบรมนักเรียน 100,000 คนภายใน 3 ปี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ประเมินผลการขายของคุณในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด [GTM] ของคุณอย่างไร
- ใช้ปฏิทินการคอมมิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Salesforce เพื่อรันสถานการณ์สมมติและค้นหาว่ากระบวนการทำงานของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเป้าหมายรายได้ได้อย่างไร
- สร้าง 'โปรแกรมการขาย' สำหรับตัวแทนพัฒนาธุรกิจใหม่ [BDRs] โดยให้พวกเขาได้รับเทมเพลตและทรัพยากรที่จำเป็นในการขายให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Salesforce
- การนำ Salesforce มาใช้และการย้ายออกจากระบบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากทั้งคู่
- ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานยาวนานขึ้น มีความยากลำบากในการค้นหาคุณสมบัติ และการตั้งค่าการปรับแต่ง
การกำหนดราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ยอดขาย Einstein 1: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5. 0 [รีวิวมากกว่า 19,800 รายการ]
- Capterra: 4. 4/5. 0 [รีวิวมากกว่า 18,300+ รายการ]
3. Hubspot: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น
Hubspot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่ายมากและมีรูปลักษณ์ทันสมัย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นโปรแกรมการขายของพวกเขา
ฉันได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาตัวเองระหว่างการทดสอบ อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติและสะอาดตา การตั้งค่าการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อพื้นฐานและกระบวนการจัดการดีลใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
แผนฟรีของมันรองรับผู้ใช้ได้ถึงห้าคน และมีคุณสมบัติเช่น บอทสนทนา, ข้อความสำเร็จรูป, และการแชท. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจใหม่สามารถทำอะไรได้มากมายแม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้สมัครสมาชิก.
เนื่องจาก Hubspot เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มการตลาด จึงมาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์การจัดการแคมเปญที่แข็งแกร่งที่สุด รวมถึงการทดสอบ A/B และเทมเพลตอีเมล ซึ่งฉันเคยเห็นใน CRM เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
การผสานรวมอย่างใกล้ชิดระหว่างเครื่องมือการขายและการตลาดนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และฉันสามารถมองเห็นได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด
นอกจากนี้ หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ CRM [หรือมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน] คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญของเอเจนซี่พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก Hubspot ในพื้นที่ซึ่งสามารถช่วยคุณตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์การหาลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
- บันทึกและบันทึกการโทรได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อติดตามการสนทนาของลูกค้า
- ปรับปรุงวงจรการขายของคุณด้วยเครื่องมือใบเสนอราคาการขายของ Hubspot ที่รองรับทั้งลายเซ็นดิจิทัลและลิงก์การชำระเงินที่ฝังได้
- รันแคมเปญ ABM ด้วยคุณสมบัติเช่นการให้คะแนนบริษัทและเทมเพลตพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ Hubspot
- เน้นไปที่แคมเปญอีเมลและลำดับการส่งอีเมลมากกว่าการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัดและระบบอัตโนมัติในการขาย
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- Sales Hub Professional: $90/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Sales Hub Enterprise: $150/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5. 0 [11,200+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ]
4. Microsoft Dynamics 365: ซอฟต์แวร์ CRM + ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
Microsoft Dynamics 365 ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับฟีเจอร์ของ Microsoft Copilot จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน
ขณะที่ฉันกำลังเขียนอีเมลถึงลูกค้า Copilot ได้แนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าตามการโต้ตอบในอดีตของลูกค้า และแจ้งเตือนข้อมูลการยินยอมที่อาจขาดหายไปโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันมั่นใจได้ว่าข้อความมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นและสอดคล้องกับ GDPR
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของ Copilot ยังสามารถช่วยคุณร่างอีเมล, อัตโนมัติการติดตาม, สร้างสรุปการโทร, และรับคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไป.
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับผมคือ 'การรีเฟรชข้อมูลการยินยอมโดยอัตโนมัติ' คุณสมบัตินี้จะ อัปเดตข้อมูลการยินยอมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานขายและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
นอกจากนี้ Microsoft Dynamics 365 ยังเป็นหนึ่งใน CRM เพียงไม่กี่ตัวที่มีชุดภาษาบาฮาซามาเลเซียอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia Language Pack) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับท้องถิ่นและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สำหรับทีมงานในพื้นที่ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- จัดลำดับความสำคัญของลีดและมุ่งเน้นดีลที่มีมูลค่าสูงด้วยการให้คะแนนลีดด้วยระบบ AI
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก [KPIs] สำหรับแต่ละทีมและติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิที่สามารถฝังได้
- สร้างไทม์ไลน์ของการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน Microsoft Copilot
- ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมด้วยระบบการทำงานขายอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้มีราคาสูงสำหรับบริษัทในตลาดระดับกลาง
- เนื่องจาก Microsoft Dynamics ใช้แนวทางที่อิงตามแผนกในการจัดการ CRM จึงอาจทำให้ข้อมูลลูกค้าถูกแยกเป็นกลุ่มและขัดขวางการสื่อสารระหว่างทีม ส่งผลให้การดำเนินกลยุทธ์ CRMระหว่างแผนกเป็นไปได้ยาก
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรขาย: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคาพิเศษสำหรับการขาย: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft Relationship Sales: $162/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 3. 8/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ]
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. Zoho CRM: แพลตฟอร์ม CRM ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่กำลังมองหา CRM ที่คุ้มค่า คุณสามารถลองใช้ Zoho CRM ได้ แผน Enterprise ของมันไม่เพียงแต่มีราคาที่ประหยัดกว่าเครื่องมือ CRM อื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติ AI และระบบอัตโนมัติขั้นสูงไว้ด้วย
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของ Zoho ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริง มันช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ Zoho CRM ยังมีคุณสมบัติการเชื่อมต่อ WhatsApp Business ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศอย่างอินโดนีเซียที่มีผู้ใช้ WhatsApp ที่ใช้งานอยู่มากกว่า86.9 ล้านคน
ส่วนที่ดีที่สุดคือ 'Developer Hub' ซึ่งให้ความอิสระในการปรับแต่งตามความต้องการ คุณสามารถ สร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง, การแจ้งเตือนเฉพาะ, และแอปพลิเคชันสำหรับบทบาทเฉพาะสำหรับทีมขาย, ทีมบริการภาคสนาม, และทีมความสำเร็จของลูกค้า แม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้พัฒนาเอง แต่ฉันก็เห็นศักยภาพของฟีเจอร์นี้สำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- สร้างกระบวนการทำงานของลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยแผนที่เส้นทางแบบลากและวาง
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินเทอร์เฟซ CRM ของคุณด้วย Zoho's Canvas Studio
- เพิ่มสีสันให้กับการริเริ่มการขายของคุณด้วยรางวัล, เหรียญตรา, และตารางผู้นำ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า UI ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีปัญหา
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน Zoho CRM อาจรู้สึกยุ่งยาก
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5. 0 [รีวิว 2600+]
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. Monday CRM: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการลีดที่เรียบง่าย
Monday CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับแต่งมาเพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและการดำเนินการจัดการลูกค้าพื้นฐานอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือเครื่องมือจัดการโครงการแบบ pipeline
ฉันได้ทดสอบฟังก์ชันนี้และพบว่ามันใช้งานง่ายอย่างน่าประหลาดใจ การสร้างกระบวนการขายพื้นฐานพร้อมขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทีมขนาดเล็กจะชื่นชอบคือผู้ช่วยเขียน AI ของมัน ซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการการสื่อสาร [การสร้างเนื้อหา] และงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น การติดตามผล (เครื่องมือสร้างสูตรและการสร้างงาน)
ข้อดีอีกประการหนึ่งของ Monday CRM คือสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้—แม้ว่าธุรกิจของคุณจะจดทะเบียนในประเทศอื่นก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์
- จัดการกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง, คอลัมน์, และตาราง
- อัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก เช่น การกำหนดวันครบกำหนดและการตั้งการแจ้งเตือน
- ร่างอีเมลและสร้างสูตรเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ของ Monday
ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์
- แดชบอร์ดและรายงานที่มีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ CRM อื่นๆ
- ไม่มีฟังก์ชันการยกเลิก ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่สามารถนำข้อมูลเก่ากลับมาได้
ราคา CRM วันจันทร์
- ระบบ CRM พื้นฐาน: $15/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $20/ที่นั่ง ต่อเดือน
- โปร CRM: $33/ที่นั่งต่อเดือน
- ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5. 0 [รีวิวมากกว่า 700 รายการ]
- Capterra: 4. 7/5. 0 [รีวิวมากกว่า 300 รายการ]
7. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขาย
Pipedrive CRM เป็นอีกหนึ่งระบบ CRM ที่มุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) ที่เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการระบบท่อการขาย (Pipeline Management) นอกจากนี้ยังรองรับถึง 22 ภาษา รวมถึงภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ทำให้ทีมท้องถิ่นของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับผม มันรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติสำหรับการขายมากกว่า
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, ใช้แท็กและสถานะเพื่อติดตามสถานะของพวกเขา, และแม้กระทั่งได้รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ได้ย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไปเป็นเวลานาน [ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเน่าของดีล]
ผมพบว่าอินเทอร์เฟซของกระบวนการทำงานแบบภาพนั้นมีประโยชน์เป็นพิเศษ มันช่วยให้ผม สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าดีลใดติดอยู่ในขั้นตอนใด และจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เนื่องจาก Pipedrive มีระบบจัดการแคมเปญอีเมลและปัญญาประดิษฐ์ [AI] ในตัว คุณสามารถจัดการกระบวนการ CRM ที่สำคัญส่วนใหญ่ได้ในแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- เพิ่มผู้ติดต่อจากแคมเปญอีเมลไปยังระบบท่อขายแบบกำหนดเอง และติดตามการติดต่อกับพวกเขาผ่านกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- เพิ่มแชทบอทและวิดเจ็ตแชทสดลงในเว็บไซต์และแอปของคุณเพื่อให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็ว
- ใช้ส่วนเสริมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Pipedrive เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และเรียนรู้ว่าใครกำลังเยี่ยมชมบริษัทของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปมือถือไม่ใช้งานง่ายและไม่เป็นธรรมชาติ
- การย้ายข้อมูลในพายป์ไลน์ของคุณจาก CRM อื่นไปยัง Pipedrive อาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/ที่นั่งต่อเดือน
- ขั้นสูง: $29/ที่นั่งต่อเดือน
- มืออาชีพ: $59/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ราคา: $69/ที่นั่ง ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99/ที่นั่ง ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ]
- Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ]
8. Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
Freshsales เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่า แต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการมุ่งเน้นในการสร้าง UI ที่ทันสมัยซึ่งลดความยุ่งเหยิงทางสายตา แม้ว่า Freshsales จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและรายงานมากมาย แต่การนำทางในอินเทอร์เฟซก็รู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่รกสายตา
Freshworks ยังมี ผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Freddy ซึ่งสามารถวิเคราะห์อีเมลและข้อมูลในอดีต ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนำไปปฏิบัติได้สำหรับขั้นตอนต่อไป หากคุณใช้แผนแบบชำระเงิน คุณยังสามารถซื้อแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นส่วนเสริมได้อีกด้วย นอกจากนี้ Freshsales ยังรองรับภาษาอินโดนีเซียและอนุญาตให้คุณจัดเก็บข้อมูลในภูมิภาค APAC สองต่อสองเลยใช่ไหม?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น แคนบานและรายการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าเข้าสู่ช่องทางการขายของคุณ ช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ในที่ที่พวกเขาอยู่
- ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ CRM ของ Freshsales เพื่อทำงานอัตโนมัติ ตั้งค่าการติดตามผล และลดงานที่ซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ท่อลูกค้าเป้าหมายไม่สามารถจัดกลุ่มตามทีมได้ ทำให้ผู้จัดการยากที่จะดูปริมาณงานสะสมของทีม
- แบบฟอร์มสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลใหม่ทั้งหมดจะต้องถูกรวบรวมโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลที่สามและซิงค์กับ Freshsales ผ่าน API ภายนอก
ราคาของ Freshsales
- ฟรี
- การเติบโต: $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $47/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $71/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ]
- Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 600 รายการ]
9. Oracle CRM: ชุดประสบการณ์ลูกค้า [CX] ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับองค์กร
Oracle CRM เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและต้องการใช้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายเดียวสำหรับหลายฟังก์ชัน—ทั้ง CRM, ERP และฟังก์ชันประสบการณ์ลูกค้าอื่นๆ
ผมมีโอกาสได้สำรวจระบบ Oracle CRM ในระหว่างกระบวนการทบทวนนี้ และแม้ว่าการนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการทดสอบในครั้งนี้ แต่ก็ชัดเจนว่าความปลอดภัยเป็นจุดสนใจหลัก
Oracle CRM เช่นเดียวกับโซลูชัน Oracle Cloud อื่น ๆ มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ระบบซ่อมแซมตัวเองและฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้เป็นหนึ่งใน CRM บนคลาวด์ที่ปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle CRM
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าเชิงลึกโดยเสริมข้อมูลที่มีอยู่ด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามและการแยกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
- ซิงค์กับระบบ ERP และระบบ HR ของคุณเพื่อสร้างแพ็กเกจค่าตอบแทนการขายที่ถูกต้องสำหรับ BDR ของคุณ
- เชื่อมต่อ Oracle CRM กับ Oracle Commerce Cloud เพื่อรับรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณ
ข้อจำกัดของ Oracle CRM
- เนื่องจากเป็นโซลูชันแบบเก่า จึงมาพร้อมกับ UX ที่ล้าสมัยซึ่งอาจใช้งานได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับคอลัมน์ที่หายไปเมื่อทำการอัปโหลดข้อมูลจำนวนมาก
- ไม่มีความสามารถด้าน AI หรือแชทบอท
ราคาของ Oracle CRM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Oracle CRM
- G2: 3. 7/5. 0 [90+ รีวิว]
- Capterra: 4. 4/5. 0 [รีวิวมากกว่า 30 รายการ]
10. SugarCRM: โซลูชัน CRM แบบติดตั้งในองค์กรที่ดีที่สุด
SugarCRM เป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโซลูชันแบบติดตั้งในสถานที่ (on-premise) ที่ดีเทียบเท่ากับโซลูชันบนคลาวด์ของตน ฉันสามารถมองเห็นได้ว่ามันอาจดึงดูดบริษัทที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น
ระบบ CRM ที่ติดตั้งภายในองค์กรของมันไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในระบบ CRM ที่ปลอดภัยที่สุดเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการเข้าถึง API ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือ SugarBPM™ ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของระบบ CRM แบบลากและวาง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติใบเสนอราคา, การจัดส่งลูกค้าเป้าหมาย, และการกรอกข้อมูลในเทมเพลตอีเมลล่วงหน้าตามขนาดของบริษัทและอุตสาหกรรม
ฉันพบว่าเครื่องมือสร้างนี้ใช้งานง่ายอย่างน่าประหลาดใจ แม้แต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ฉันก็สามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมายใหม่ตามอุตสาหกรรมของพวกเขาได้สำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- ร่างข้อเสนอ, สร้างอีเมลที่น่าสนใจ, และใช้ประโยชน์จากสคริปต์การโทรที่พร้อมใช้งาน, ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างรายงานรายได้แบบกำหนดเอง และใช้ sales-i [เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขา] เพื่อระบุศักยภาพของรายได้และจุดติดขัด
- บันทึกกลุ่มในละแวกเดียวกันและให้คำแนะนำเส้นทางแก่ทีมขายภาคสนามของคุณ
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- คุณจะต้องตรวจสอบและลบข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำกันด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ CRMของมันค่อนข้างซับซ้อน ทำให้การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การขายที่ง่าย ๆ เป็นเรื่องยาก
ราคาของ SugarCRM
- สิ่งจำเป็น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $85/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 9/5. 0 [รีวิวมากกว่า 900+]
- Capterra: 3. 8/5. 0 [400+ รีวิว]
ทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp CRM
แพลตฟอร์ม CRM ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในคลังอาวุธของทีมขายหรือทีมประสบการณ์ลูกค้าทุกทีม สำหรับตัวแทนขาย แพลตฟอร์ม CRM หมายถึงการมองเห็นข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถติดต่อลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย และจัดการข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน ทีม CRM สามารถได้รับประโยชน์จากมุมมองแบบองค์รวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริบทของกิจกรรมลูกค้าในอดีต ช่วยในการปรับแต่งการสื่อสารและแก้ไขปัญหาการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับโซลูชัน CRM ที่คุณเลือก นั่นคือเหตุผลที่ผมแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp. เทมเพลตฟรี, ระบบอัตโนมัติ, และความสามารถของ AI ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณได้มาก และคุณสมบัติการรายงาน เช่น วัตถุประสงค์, แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง, และแผนภูมิแนวโน้ม สามารถช่วยคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้.
พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นใช้งานฟรี