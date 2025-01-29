บล็อก ClickUp
เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย

Manasi Nair
Manasi Nair
29 มกราคม 2568

คุณทราบหรือไม่ว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สี่ของประเทศที่มีประชากรดิจิทัลมากที่สุดในโลก? อินโดนีเซียมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 200 ล้านคน และจำนวนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกออนไลน์ในประเทศอีกด้วย ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจของคุณ!

และคุณรู้ไหมว่าอะไรที่จะช่วยจัดการลูกค้าจำนวนมากได้? ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า [CRM] ที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุข, เป็นระเบียบ, และกลับมาใช้บริการอีก!

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์ม CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจในอินโดนีเซีย ทีมงานของฉันและฉันได้ประเมินซอฟต์แวร์ CRM จำนวน 10 ตัว คุณสามารถเลือกหนึ่งตัวจากรายการตามความต้องการของธุรกิจของคุณ แต่ก่อนหน้านั้น คุณควรรู้ว่ามีคุณสมบัติหลักใดบ้างที่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในซอฟต์แวร์ CRM นี้

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM?

เมื่อตรวจสอบระบบ CRM เหล่านี้ ฉันได้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของ CRMที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของตัวแทนขายและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของอินโดนีเซีย เช่น ตัวเลือกศูนย์ข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของอินโดนีเซีย เช่น UU ITE

นี่คือบางแง่มุมที่ฉันได้พิจารณา:

  • ประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ฉันเริ่มต้นด้วยการประเมินความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายของเครื่องมือ CRM เช่น การให้คะแนน การคัดกรอง และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขายเป็นส่วนสำคัญของงานของพนักงานขาย
  • การอัตโนมัติการขาย: อีกหนึ่งจุดมุ่งเน้นคือ คุณสมบัติการอัตโนมัติ โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างลำดับอีเมลอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย และการอัตโนมัติงานป้อนข้อมูล เช่น การบันทึกการโทรและการอัปเดตข้อมูลติดต่อ
  • การร่วมมือ: ด้วยจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการปิดการขายมากมาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดีลระดับองค์กร—คุณสมบัติการร่วมมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคุณสมบัติการร่วมมือใน CRMที่ฉันพบว่าน่าสนใจ ได้แก่ ลูกค้าเป้าหมายที่ถือครองร่วมกัน, แดชบอร์ดทีม, และการแชท
  • การรายงาน: เครื่องมือ CRM จำเป็นต้องไปไกลกว่าการรายงานพื้นฐาน—แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • แอปพลิเคชันมือถือ: คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ลูกค้าจะติดต่อกลับมา แอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของลูกค้าและติดตามการติดต่อได้ตลอดเวลา สามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก
  • ปัญญาประดิษฐ์ [AI]: ด้วย AI ที่กำลังเติบโตขึ้น ฉันจึงได้ทดสอบเครื่องมือ CRM ที่มีฟีเจอร์ AI โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เนื่องจากสามารถช่วยในกระบวนการขายได้อย่างมาก
  • ศูนย์ข้อมูล: ฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือ CRM ที่มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของอินโดนีเซีย

เพื่อสร้างมุมมองที่รอบด้าน ฉันยังอ่านความคิดเห็นของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มรีวิวอิสระเพื่อค้นหาว่าแพลตฟอร์ม CRM แต่ละแห่งอยู่ในระดับใด และระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และคุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน

ตอนนี้ ขออนุญาตนำเสนอซอฟต์แวร์ CRM 10 อันดับแรกที่ธุรกิจในอินโดนีเซียและธุรกิจในอินโดนีเซียสามารถได้รับประโยชน์

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

จากการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพและการจัดการระบบงานขายของคุณ ไปจนถึงการรันแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โซลูชันซอฟต์แวร์ CRMทั้ง 10 นี้สามารถช่วยให้คุณดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ClickUp: ระบบการจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด

ClickUp CRM
ใช้มุมมอง ClickUp เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และการช่วยเหลือด้วย AI ทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ง่ายขึ้นในที่เดียว

โซลูชันClickUp CRMเป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการจัดการฐานข้อมูล, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติการรายงาน.

มาสำรวจรายละเอียดกันเถอะ

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง

นำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณเข้าสู่ระบบ CRM เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อนุญาตให้พนักงานขายสร้างโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และรายการต่างๆ เพื่อสร้างลำดับชั้นและจัดระเบียบบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ClickUp
จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่

เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าต่าง ๆ แล้ว คุณสามารถใช้แท็ก, สถานะ, ตัวกรอง, และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดหมวดหมู่ได้. สิ่งนี้สามารถช่วยได้:

  • ทีมขาย ติดตามการขาย, จัดลำดับความสำคัญของลีด, และจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
  • ทีมการตลาด สร้างแคมเปญ CRM ที่มุ่งเป้าหมายและตั้งค่าการตลาดอัตโนมัติแบบแบ่งกลุ่ม
มุมมองแผนที่ ClickUp
เพิ่มที่อยู่ของลูกค้าของคุณลงในระบบ CRM และใช้มุมมองแผนที่ของ ClickUp เพื่อวางแผนเส้นทางติดตามผลแบบพบหน้า

คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp CRMเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดบัญชีและกิจกรรมทั้งหมดของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้อีกด้วย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดโครงสร้างฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ ด้วยสถานะ, แท็ก, และฟิลด์ที่กำหนดเอง, และได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของบัญชีของคุณ
  • กรองบัญชีตามขนาดของดีล, สถานะ, อุตสาหกรรม หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของดีลที่มีศักยภาพสูง
  • สร้างคู่มือการขาย ด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น แผนการกำหนดราคาและเทมเพลตใบเสนอราคา เพื่อให้ทีมขายของคุณเข้าถึงได้ง่าย
  • ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมของการประชุมทั้งหมดของคุณ
ติดตามรายละเอียดลูกค้าและกระบวนการขายของคุณผ่านเทมเพลต CRM ของ ClickUp
ติดตามรายละเอียดลูกค้าและกระบวนการขายของคุณผ่านเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ระบบอัตโนมัติกระบวนการขาย

ClickUp อัตโนมัติ
ตั้งค่าการขายอัตโนมัติเพื่อจัดการงานประจำ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการอัปเดตสถานะ

ClickUp มี เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบ if/then ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขและแอ็กชันต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง หรือแจ้งเตือน BDR เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายรายใหม่เข้าสู่กระบวนการขาย

นี่คือแนวคิดการอัตโนมัติอื่นๆ:

  • เปลี่ยนสถานะของลีดจากร้อนเป็นอุ่นหรือเย็นหากไม่มีการตอบกลับเป็นระยะเวลาที่กำหนด
  • อัปเดตสถานะการกระตุ้นตามการกระทำของผู้นำ
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้านการขายที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายตามรายละเอียดลูกค้าและกิจกรรม

ตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเอง

แดชบอร์ด ClickUp
ฝังวิดเจ็ต สร้างแผนภูมิ และใช้ตัวกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ

ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ ClickUp CRM ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดให้เน้นที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดได้ วิเคราะห์สุขภาพของกระบวนการขาย ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และระบุแนวโน้ม—ทั้งหมดนี้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่สะดวกสบาย

แต่สิ่งที่ดีกว่าคือความผสานรวมอย่างแน่นหนาของ ClickUp Brain กับระบบ CRM ของคุณ ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนของทีมขายของคุณ ช่วยเหลือพวกเขาในการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ClickUp Brain
ค้นหาข้อมูล, สรุปบันทึกการประชุม, และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้กับ ClickUp Brain

จากการสรุปแดชบอร์ดไปจนถึงการตอบคำถามตามข้อมูลลูกค้าในอดีต และแม้กระทั่งการร่างอีเมลส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้น ClickUp Brain สามารถเป็นบริการเพิ่มมูลค่าที่น่าทึ่งได้

นอกจากนี้ ClickUp—ผ่าน AWS—ช่วยให้ธุรกิจสามารถโฮสต์ข้อมูลของพวกเขาได้ทุกที่ในโลก และลูกค้าชาวอินโดนีเซียสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าของพวกเขาในออสเตรเลียหรือสิงคโปร์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า: สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว พร้อมโฟลเดอร์, ซับโฟลเดอร์ และรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูล
  • รันเวิร์กโฟลว์แบบแบ่งส่วน: ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แท็ก, ฟิลเตอร์ และสถานะที่กำหนดเอง เพื่อสร้างสายงานที่กำหนดเองและรันแคมเปญ CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
  • ลดงานที่ซ้ำซ้อน: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การซิงค์ข้อมูลจากแหล่งอื่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการกระบวนการขายอื่นๆ เช่น การติดตามผล
  • อัตโนมัติการติดตาม: ใช้ฟังก์ชันอีเมลในตัวของ ClickUp เพื่อส่งอีเมลตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การส่งแบบฟอร์ม, สถานะของลีด, การเปลี่ยนแปลงความสำคัญ, วันที่
  • ร่วมมือกับทีมของคุณ: มีข้อเสนอแนะหรือต้องการอัปเดตใช่ไหม? ใช้มุมมองแชทและฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นของ ClickUpเพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริบทและให้คำแนะนำ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: สร้างรายงานการขายและแผนภูมิตามความต้องการของคุณ และใช้ ClickUp Brain เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากรายงานเหล่านั้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณจะต้องสมัครสมาชิกหนึ่งในแผนของพวกเขาเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากจำนวนของโซลูชันและการปรับแต่งที่แพลตฟอร์มนำเสนอ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 [9500+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 6/5 [4000+ รีวิว]

2. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายองค์กรขนาดใหญ่

เซลส์ฟอร์ซ
ผ่านทางSalesforce

Salesforce ไม่จำเป็นต้องแนะนำ—เป็นหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่เก่าแก่ที่สุด มีฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางและระบบนิเวศของพันธมิตรและการผสานรวมที่ใหญ่โต เป็น CRM ที่สามารถปรับขนาดได้สูง Salesforce เป็นที่รู้จักทั้งในด้านความสามารถในการปรับแต่งและการวิเคราะห์ ทำให้เป็น CRM ที่ได้รับความนิยมสำหรับบริษัทระดับองค์กรส่วนใหญ่

สิ่งหนึ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Salesforce CRM คือการที่มัน รวมโซลูชันการขาย รายได้ และการจัดการพันธมิตรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถติดตามเส้นทางการซื้อของลูกค้าคนหนึ่งได้ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกผ่านแคมเปญการตลาดที่จัดการภายใน Salesforce ไปจนถึงการขายครั้งสุดท้าย ซึ่งมีการเสนอส่วนลดจากบริษัทพันธมิตร—ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน

ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เพียงแค่ได้รู้ประวัติของลูกค้าและวิธีที่มันเชื่อมโยงกับรายได้ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ช่องทางต่างๆ เช่น พันธมิตรและพันธมิตรทางธุรกิจ มีส่วนช่วยในการขายและรายได้ของคุณ

Salesforce กำลังเริ่มกลายเป็นผู้เล่นเทคโนโลยีสำคัญในภูมิภาคอินโดนีเซีย และได้ร่วมมือกับ KOMINFO ในการจัดอบรม CRM สำหรับชาวอินโดนีเซีย เป้าหมายของพวกเขาคือการฝึกอบรมนักเรียน 100,000 คนภายใน 3 ปี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ประเมินผลการขายของคุณในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด [GTM] ของคุณอย่างไร
  • ใช้ปฏิทินการคอมมิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Salesforce เพื่อรันสถานการณ์สมมติและค้นหาว่ากระบวนการทำงานของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเป้าหมายรายได้ได้อย่างไร
  • สร้าง 'โปรแกรมการขาย' สำหรับตัวแทนพัฒนาธุรกิจใหม่ [BDRs] โดยให้พวกเขาได้รับเทมเพลตและทรัพยากรที่จำเป็นในการขายให้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • การนำ Salesforce มาใช้และการย้ายออกจากระบบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากทั้งคู่
  • ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานยาวนานขึ้น มีความยากลำบากในการค้นหาคุณสมบัติ และการตั้งค่าการปรับแต่ง

การกำหนดราคา Salesforce

  • ห้องสวีทเริ่มต้น: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ยอดขาย Einstein 1: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5. 0 [รีวิวมากกว่า 19,800 รายการ]
  • Capterra: 4. 4/5. 0 [รีวิวมากกว่า 18,300+ รายการ]

3. Hubspot: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น

ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
ผ่านทางHubspot

Hubspot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่ายมากและมีรูปลักษณ์ทันสมัย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นโปรแกรมการขายของพวกเขา

ฉันได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาตัวเองระหว่างการทดสอบ อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติและสะอาดตา การตั้งค่าการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อพื้นฐานและกระบวนการจัดการดีลใช้เวลาเพียงเล็กน้อย

แผนฟรีของมันรองรับผู้ใช้ได้ถึงห้าคน และมีคุณสมบัติเช่น บอทสนทนา, ข้อความสำเร็จรูป, และการแชท. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจใหม่สามารถทำอะไรได้มากมายแม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้สมัครสมาชิก.

เนื่องจาก Hubspot เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มการตลาด จึงมาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์การจัดการแคมเปญที่แข็งแกร่งที่สุด รวมถึงการทดสอบ A/B และเทมเพลตอีเมล ซึ่งฉันเคยเห็นใน CRM เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การผสานรวมอย่างใกล้ชิดระหว่างเครื่องมือการขายและการตลาดนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และฉันสามารถมองเห็นได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด

นอกจากนี้ หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ CRM [หรือมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน] คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญของเอเจนซี่พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก Hubspot ในพื้นที่ซึ่งสามารถช่วยคุณตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์การหาลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
  • บันทึกและบันทึกการโทรได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อติดตามการสนทนาของลูกค้า
  • ปรับปรุงวงจรการขายของคุณด้วยเครื่องมือใบเสนอราคาการขายของ Hubspot ที่รองรับทั้งลายเซ็นดิจิทัลและลิงก์การชำระเงินที่ฝังได้
  • รันแคมเปญ ABM ด้วยคุณสมบัติเช่นการให้คะแนนบริษัทและเทมเพลตพร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • เน้นไปที่แคมเปญอีเมลและลำดับการส่งอีเมลมากกว่าการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัดและระบบอัตโนมัติในการขาย

ราคาของ Hubspot

  • ฟรี
  • Sales Hub Professional: $90/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Sales Hub Enterprise: $150/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Hubspot

  • G2: 4. 4/5. 0 [11,200+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ]

4. Microsoft Dynamics 365: ซอฟต์แวร์ CRM + ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับฟีเจอร์ของ Microsoft Copilot จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน

ขณะที่ฉันกำลังเขียนอีเมลถึงลูกค้า Copilot ได้แนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าตามการโต้ตอบในอดีตของลูกค้า และแจ้งเตือนข้อมูลการยินยอมที่อาจขาดหายไปโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันมั่นใจได้ว่าข้อความมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นและสอดคล้องกับ GDPR

ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของ Copilot ยังสามารถช่วยคุณร่างอีเมล, อัตโนมัติการติดตาม, สร้างสรุปการโทร, และรับคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไป.

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับผมคือ 'การรีเฟรชข้อมูลการยินยอมโดยอัตโนมัติ' คุณสมบัตินี้จะ อัปเดตข้อมูลการยินยอมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานขายและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

นอกจากนี้ Microsoft Dynamics 365 ยังเป็นหนึ่งใน CRM เพียงไม่กี่ตัวที่มีชุดภาษาบาฮาซามาเลเซียอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia Language Pack) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับท้องถิ่นและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สำหรับทีมงานในพื้นที่ของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365

  • จัดลำดับความสำคัญของลีดและมุ่งเน้นดีลที่มีมูลค่าสูงด้วยการให้คะแนนลีดด้วยระบบ AI
  • กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก [KPIs] สำหรับแต่ละทีมและติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิที่สามารถฝังได้
  • สร้างไทม์ไลน์ของการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน Microsoft Copilot
  • ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมด้วยระบบการทำงานขายอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365

  • คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้มีราคาสูงสำหรับบริษัทในตลาดระดับกลาง
  • เนื่องจาก Microsoft Dynamics ใช้แนวทางที่อิงตามแผนกในการจัดการ CRM จึงอาจทำให้ข้อมูลลูกค้าถูกแยกเป็นกลุ่มและขัดขวางการสื่อสารระหว่างทีม ส่งผลให้การดำเนินกลยุทธ์ CRMระหว่างแผนกเป็นไปได้ยาก

ราคาของ Microsoft Dynamics 365

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรขาย: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ราคาพิเศษสำหรับการขาย: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft Relationship Sales: $162/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365

  • G2: 3. 8/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ]
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

5. Zoho CRM: แพลตฟอร์ม CRM ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่กำลังมองหา CRM ที่คุ้มค่า คุณสามารถลองใช้ Zoho CRM ได้ แผน Enterprise ของมันไม่เพียงแต่มีราคาที่ประหยัดกว่าเครื่องมือ CRM อื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติ AI และระบบอัตโนมัติขั้นสูงไว้ด้วย

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของ Zoho ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริง มันช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ Zoho CRM ยังมีคุณสมบัติการเชื่อมต่อ WhatsApp Business ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศอย่างอินโดนีเซียที่มีผู้ใช้ WhatsApp ที่ใช้งานอยู่มากกว่า86.9 ล้านคน

ส่วนที่ดีที่สุดคือ 'Developer Hub' ซึ่งให้ความอิสระในการปรับแต่งตามความต้องการ คุณสามารถ สร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง, การแจ้งเตือนเฉพาะ, และแอปพลิเคชันสำหรับบทบาทเฉพาะสำหรับทีมขาย, ทีมบริการภาคสนาม, และทีมความสำเร็จของลูกค้า แม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้พัฒนาเอง แต่ฉันก็เห็นศักยภาพของฟีเจอร์นี้สำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • สร้างกระบวนการทำงานของลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยแผนที่เส้นทางแบบลากและวาง
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินเทอร์เฟซ CRM ของคุณด้วย Zoho's Canvas Studio
  • เพิ่มสีสันให้กับการริเริ่มการขายของคุณด้วยรางวัล, เหรียญตรา, และตารางผู้นำ

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า UI ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีปัญหา
  • การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน Zoho CRM อาจรู้สึกยุ่งยาก

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5. 0 [รีวิว 2600+]
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. Monday CRM: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการลีดที่เรียบง่าย

วันจันทร์ CRM
ผ่านทางCRM วันจันทร์

Monday CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับแต่งมาเพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและการดำเนินการจัดการลูกค้าพื้นฐานอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือเครื่องมือจัดการโครงการแบบ pipeline

ฉันได้ทดสอบฟังก์ชันนี้และพบว่ามันใช้งานง่ายอย่างน่าประหลาดใจ การสร้างกระบวนการขายพื้นฐานพร้อมขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทีมขนาดเล็กจะชื่นชอบคือผู้ช่วยเขียน AI ของมัน ซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการการสื่อสาร [การสร้างเนื้อหา] และงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น การติดตามผล (เครื่องมือสร้างสูตรและการสร้างงาน)

ข้อดีอีกประการหนึ่งของ Monday CRM คือสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้—แม้ว่าธุรกิจของคุณจะจดทะเบียนในประเทศอื่นก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์

  • จัดการกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง, คอลัมน์, และตาราง
  • อัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก เช่น การกำหนดวันครบกำหนดและการตั้งการแจ้งเตือน
  • ร่างอีเมลและสร้างสูตรเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ของ Monday

ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์

  • แดชบอร์ดและรายงานที่มีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ CRM อื่นๆ
  • ไม่มีฟังก์ชันการยกเลิก ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่สามารถนำข้อมูลเก่ากลับมาได้

ราคา CRM วันจันทร์

  • ระบบ CRM พื้นฐาน: $15/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • ระบบ CRM มาตรฐาน: $20/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • โปร CRM: $33/ที่นั่งต่อเดือน
  • ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM

  • G2: 4. 6/5. 0 [รีวิวมากกว่า 700 รายการ]
  • Capterra: 4. 7/5. 0 [รีวิวมากกว่า 300 รายการ]

7. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขาย

Pipedrive CRM
ผ่านทางPipedrive CRM

Pipedrive CRM เป็นอีกหนึ่งระบบ CRM ที่มุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) ที่เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการระบบท่อการขาย (Pipeline Management) นอกจากนี้ยังรองรับถึง 22 ภาษา รวมถึงภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ทำให้ทีมท้องถิ่นของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผม มันรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติสำหรับการขายมากกว่า

มันช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, ใช้แท็กและสถานะเพื่อติดตามสถานะของพวกเขา, และแม้กระทั่งได้รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ได้ย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไปเป็นเวลานาน [ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเน่าของดีล]

ผมพบว่าอินเทอร์เฟซของกระบวนการทำงานแบบภาพนั้นมีประโยชน์เป็นพิเศษ มันช่วยให้ผม สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าดีลใดติดอยู่ในขั้นตอนใด และจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เนื่องจาก Pipedrive มีระบบจัดการแคมเปญอีเมลและปัญญาประดิษฐ์ [AI] ในตัว คุณสามารถจัดการกระบวนการ CRM ที่สำคัญส่วนใหญ่ได้ในแดชบอร์ดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • เพิ่มผู้ติดต่อจากแคมเปญอีเมลไปยังระบบท่อขายแบบกำหนดเอง และติดตามการติดต่อกับพวกเขาผ่านกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
  • เพิ่มแชทบอทและวิดเจ็ตแชทสดลงในเว็บไซต์และแอปของคุณเพื่อให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็ว
  • ใช้ส่วนเสริมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Pipedrive เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และเรียนรู้ว่าใครกำลังเยี่ยมชมบริษัทของคุณ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปมือถือไม่ใช้งานง่ายและไม่เป็นธรรมชาติ
  • การย้ายข้อมูลในพายป์ไลน์ของคุณจาก CRM อื่นไปยัง Pipedrive อาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14/ที่นั่งต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $29/ที่นั่งต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $59/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • ราคา: $69/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $99/ที่นั่ง ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ]
  • Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ]

8. Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

Freshsales
ผ่านทางFreshsales

Freshsales เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่า แต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการมุ่งเน้นในการสร้าง UI ที่ทันสมัยซึ่งลดความยุ่งเหยิงทางสายตา แม้ว่า Freshsales จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและรายงานมากมาย แต่การนำทางในอินเทอร์เฟซก็รู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่รกสายตา

Freshworks ยังมี ผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Freddy ซึ่งสามารถวิเคราะห์อีเมลและข้อมูลในอดีต ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนำไปปฏิบัติได้สำหรับขั้นตอนต่อไป หากคุณใช้แผนแบบชำระเงิน คุณยังสามารถซื้อแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นส่วนเสริมได้อีกด้วย นอกจากนี้ Freshsales ยังรองรับภาษาอินโดนีเซียและอนุญาตให้คุณจัดเก็บข้อมูลในภูมิภาค APAC สองต่อสองเลยใช่ไหม?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

  • ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น แคนบานและรายการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการของคุณ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าเข้าสู่ช่องทางการขายของคุณ ช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ในที่ที่พวกเขาอยู่
  • ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ CRM ของ Freshsales เพื่อทำงานอัตโนมัติ ตั้งค่าการติดตามผล และลดงานที่ซ้ำซ้อน

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • ท่อลูกค้าเป้าหมายไม่สามารถจัดกลุ่มตามทีมได้ ทำให้ผู้จัดการยากที่จะดูปริมาณงานสะสมของทีม
  • แบบฟอร์มสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลใหม่ทั้งหมดจะต้องถูกรวบรวมโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลที่สามและซิงค์กับ Freshsales ผ่าน API ภายนอก

ราคาของ Freshsales

  • ฟรี
  • การเติบโต: $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $47/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $71/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Freshsales

  • G2: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ]
  • Capterra: 4. 5/5. 0 [รีวิวมากกว่า 600 รายการ]

9. Oracle CRM: ชุดประสบการณ์ลูกค้า [CX] ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับองค์กร

Oracle CRM
ผ่านทางOracle CRM

Oracle CRM เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและต้องการใช้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายเดียวสำหรับหลายฟังก์ชัน—ทั้ง CRM, ERP และฟังก์ชันประสบการณ์ลูกค้าอื่นๆ

ผมมีโอกาสได้สำรวจระบบ Oracle CRM ในระหว่างกระบวนการทบทวนนี้ และแม้ว่าการนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการทดสอบในครั้งนี้ แต่ก็ชัดเจนว่าความปลอดภัยเป็นจุดสนใจหลัก

Oracle CRM เช่นเดียวกับโซลูชัน Oracle Cloud อื่น ๆ มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ระบบซ่อมแซมตัวเองและฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้เป็นหนึ่งใน CRM บนคลาวด์ที่ปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle CRM

  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าเชิงลึกโดยเสริมข้อมูลที่มีอยู่ด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามและการแยกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
  • ซิงค์กับระบบ ERP และระบบ HR ของคุณเพื่อสร้างแพ็กเกจค่าตอบแทนการขายที่ถูกต้องสำหรับ BDR ของคุณ
  • เชื่อมต่อ Oracle CRM กับ Oracle Commerce Cloud เพื่อรับรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณ

ข้อจำกัดของ Oracle CRM

  • เนื่องจากเป็นโซลูชันแบบเก่า จึงมาพร้อมกับ UX ที่ล้าสมัยซึ่งอาจใช้งานได้ยาก
  • ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับคอลัมน์ที่หายไปเมื่อทำการอัปโหลดข้อมูลจำนวนมาก
  • ไม่มีความสามารถด้าน AI หรือแชทบอท

ราคาของ Oracle CRM

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Oracle CRM

  • G2: 3. 7/5. 0 [90+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 4/5. 0 [รีวิวมากกว่า 30 รายการ]

10. SugarCRM: โซลูชัน CRM แบบติดตั้งในองค์กรที่ดีที่สุด

SugarCRM
ผ่านทางSugarCRM

SugarCRM เป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโซลูชันแบบติดตั้งในสถานที่ (on-premise) ที่ดีเทียบเท่ากับโซลูชันบนคลาวด์ของตน ฉันสามารถมองเห็นได้ว่ามันอาจดึงดูดบริษัทที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น

ระบบ CRM ที่ติดตั้งภายในองค์กรของมันไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในระบบ CRM ที่ปลอดภัยที่สุดเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการเข้าถึง API ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือ SugarBPM™ ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของระบบ CRM แบบลากและวาง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติใบเสนอราคา, การจัดส่งลูกค้าเป้าหมาย, และการกรอกข้อมูลในเทมเพลตอีเมลล่วงหน้าตามขนาดของบริษัทและอุตสาหกรรม

ฉันพบว่าเครื่องมือสร้างนี้ใช้งานง่ายอย่างน่าประหลาดใจ แม้แต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ฉันก็สามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมายใหม่ตามอุตสาหกรรมของพวกเขาได้สำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM

  • ร่างข้อเสนอ, สร้างอีเมลที่น่าสนใจ, และใช้ประโยชน์จากสคริปต์การโทรที่พร้อมใช้งาน, ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างรายงานรายได้แบบกำหนดเอง และใช้ sales-i [เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขา] เพื่อระบุศักยภาพของรายได้และจุดติดขัด
  • บันทึกกลุ่มในละแวกเดียวกันและให้คำแนะนำเส้นทางแก่ทีมขายภาคสนามของคุณ

ข้อจำกัดของ SugarCRM

ราคาของ SugarCRM

  • สิ่งจำเป็น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $85/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว SugarCRM

  • G2: 3. 9/5. 0 [รีวิวมากกว่า 900+]
  • Capterra: 3. 8/5. 0 [400+ รีวิว]

ทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp CRM

แพลตฟอร์ม CRM ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในคลังอาวุธของทีมขายหรือทีมประสบการณ์ลูกค้าทุกทีม สำหรับตัวแทนขาย แพลตฟอร์ม CRM หมายถึงการมองเห็นข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถติดต่อลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย และจัดการข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน ทีม CRM สามารถได้รับประโยชน์จากมุมมองแบบองค์รวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริบทของกิจกรรมลูกค้าในอดีต ช่วยในการปรับแต่งการสื่อสารและแก้ไขปัญหาการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับโซลูชัน CRM ที่คุณเลือก นั่นคือเหตุผลที่ผมแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp. เทมเพลตฟรี, ระบบอัตโนมัติ, และความสามารถของ AI ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณได้มาก และคุณสมบัติการรายงาน เช่น วัตถุประสงค์, แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง, และแผนภูมิแนวโน้ม สามารถช่วยคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้.

พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นใช้งานฟรี