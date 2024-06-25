วิธีการบรรลุเป้าหมายด้วย Agile Release Train

รากฐานของการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์คือการแยกแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่รวมทุกอย่างไว้เป็นหนึ่งเดียวออกเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสร้างขึ้นใหม่ทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง บางครั้งเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่หน่วยที่เล็กที่สุด อาจทำให้มองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่าได้
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการนำ Agile Release Train มาใช้ มาดูกันว่ามันคืออะไรและช่วยได้อย่างไร
อะไรคือ Agile Release Train?
รถไฟปล่อยแบบคล่องตัว (ART) คือทีมของทีมที่คล่องตัวซึ่งสร้างโซลูชันในสายธารคุณค่า รถไฟปล่อยแบบคล่องตัวทั่วไปประกอบด้วย:
- มีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแล
- สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ร่วมกัน
- จัดระเบียบตามกระแสคุณค่าขององค์กร
- ทีมของทีม โดยทั่วไปประกอบด้วย 50-125 คน
- ข้ามสายงานพร้อมความสามารถในการกำหนด สร้าง ปล่อยใช้งาน ดำเนินการ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
กรอบการทำงานแบบสเกลล์อไจล์ (Scaled Agile Framework) แสดงให้เห็นถึงรถไฟการปล่อยแบบอไจล์ (agile release train) ดังนี้
ทำไมเราจึงต้องการ Agile Release Train?
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ แม้แต่ที่ปฏิบัติตามการพัฒนาแบบ Agile และการจัดการโครงการ ก็อาจมีไซโลที่ขัดขวางการส่งมอบคุณค่าได้ ตัวอย่างเช่น แต่ละหน่วยธุรกิจอาจมีทีม Agile ของตนเองที่ทำงานในไซโล ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน โมเดล Agile Release Train ช่วยป้องกันปัญหานี้
การส่งต่องานที่มีประสิทธิภาพ: ทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทำให้การส่งต่องานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความร่วมมือที่มีความหมาย: ไซโลมักมีระบบผู้นำและระบบการเมืองที่ขัดขวางความร่วมมือ ARTs ได้ออกแบบให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้
เน้นคุณค่า: ART ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถส่งมอบคุณค่าตามที่สัญญาไว้ได้โดยการสร้างโซลูชันที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
หลักการพื้นฐานของรถไฟปล่อยแบบคล่องตัว
โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เต็มไปด้วยเฟรมเวิร์กและโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้น ดีขึ้น หรือเร็วขึ้น Scrum เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับความนิยม Kanban เป็นรูปแบบการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมDevOps กับอไจล์เป็นการถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิ้น
เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Agile Release Trains หมายถึงอะไรและทำงานอย่างไร ให้เราเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของมัน นอกเหนือจากหลักการของagile scrumเช่น การพัฒนาแบบวนซ้ำ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือข้ามสายงาน การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นต้น นี่คือหลักการเฉพาะของ ART
จัดระเบียบโดยยึดคุณค่า
แทนที่จะจัดทีมตามหน้าที่หรือแผนก ART จะถูกจัดโครงสร้างตามสายคุณค่าการพัฒนา โดยใช้แนวคิดแบบลีน การปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์จะรวมทีมอไจล์หลายทีมที่สามารถส่งมอบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้
นอกจากนี้ เมื่อกระแสคุณค่าหมดอายุ ตลาดเปลี่ยนแปลง หรือองค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทาง ARTs สามารถจัดระเบียบใหม่โดยยึดตามคุณค่าอื่นบนเครือข่ายได้
การปรับทีมให้สอดคล้องกัน
รถไฟปล่อยแบบ Agile ถูกจัดให้สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่แบ่งปันร่วมกัน หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสอดคล้องและความมุ่งเน้นในทีม Agile หลายทีม
หนึ่งในวิธีที่ ARTs ใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องคือการวางแผนการเพิ่มโปรแกรม (PI) อย่างครอบคลุม ในระหว่างการวางแผน PI ทีมทั้งหมดภายใน agile release train จะมารวมตัวกันเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทำความเข้าใจความพึ่งพา และสร้างแผนที่ทางร่วมกัน
คุณภาพที่ติดตั้งมาพร้อม
ทีม Agile ที่รวมตัวกันเป็น ART จะมาร่วมกันกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พวกเขาเลือกวิธีปฏิบัติ เช่น การพัฒนาแบบทดสอบนำร่อง (TDD)หรือการทดสอบแบบ Agileอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างการส่งมอบ
การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดหนี้ทางเทคนิค และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงตามมาตรฐานที่กำหนดทั่วทั้งองค์กร
จังหวะและจังหวะที่สอดคล้องกัน
ทีมแบบอไจล์มักทำงานอย่างอิสระ ซึ่งขัดขวางการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการมองเห็นภาพรวมของมูลค่าองค์กร การจัดการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์ (Agile release trains) แก้ปัญหานี้โดยเน้นความสำคัญของหลักการสองข้อ:
- จังหวะ: กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ เช่น การสาธิตระบบ การวางแผนการทำงานเป็นรอบ เป็นต้น
- การซิงโครไนซ์: การจัดตารางสปรินต์, การวนรอบ, และรอบ PI พร้อมกันในทีมทั้งหมดใน ART เพื่อจัดการการพึ่งพาอาศัยกันได้ดีขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวนซ้ำและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงหน่วยงานย่อยเท่านั้น แต่ทั้งระบบจะพัฒนาไปอย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน
เชื่อมโยงกันด้วยบทบาทสำคัญ
แต่ละทีมที่มีความคล่องตัวภายใน ART มีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ART ทำงานร่วมกันเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ จึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์บางประการ
- วิศวกรรถไฟปล่อย: เช่นเดียวกับ Scrum Master วิศวกรรถไฟปล่อยช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น, ขจัดอุปสรรค, ให้คำแนะนำแก่ทีม, เป็นต้น
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: ดูแลงานค้างของทีม ART และตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงานของผลิตภัณฑ์
- สถาปนิกระบบ: กำหนดสถาปัตยกรรมของโซลูชันในสายธารคุณค่า
- เจ้าของธุรกิจ: ตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่า agile release trains เข้ากับบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ agile อย่างไร มาดูกันว่าคุณสามารถนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร
วิธีการนำ Agile Release Train ไปใช้
โดยสรุปแล้ว agile release train คือองค์กรเสมือนจริงที่ไม่มีโครงสร้างลำดับชั้นแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงเป็นการรวมตัวของทีมที่ทำงานร่วมกันในสปรินต์ ผลิตภัณฑ์ การวนซ้ำ เรื่องราวของผู้ใช้ และข้อบกพร่องต่างๆ ภายในสายงานคุณค่า
เพื่อให้โค้ชทำงานร่วมกันและนำทีมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับใช้ agile release train อย่างรอบคอบเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ agileที่ดีเช่น ClickUpสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก นี่คือวิธีการ
1. กำหนดกระแสคุณค่า
เริ่มต้นด้วยการกำหนดกระแสคุณค่า (Value Stream) กระแสคุณค่าโดยทั่วไปมีอยู่สองประเภท:
- การปฏิบัติการ: ขั้นตอนในการส่งมอบสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า. อาจเป็นการผลิต, อีคอมเมิร์ซ, การจัดส่ง, การประมวลผลการชำระเงิน, เป็นต้น.
- การพัฒนา: ขั้นตอนในการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่รถไฟการปล่อยแบบอไจล์จะให้ความสำคัญกับกระแสคุณค่าของการพัฒนามากกว่า
ระบุคุณค่าหลักที่ทีมของคุณมอบให้กับลูกค้า และวางแผนกระบวนการตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ จัดเวิร์กช็อปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่คุณค่าไหลผ่านองค์กรของคุณ—บันทึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างแนวคิดเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบและสนับสนุนขั้นสุดท้าย
ClickUp Whiteboardsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนกระบวนการของคุณในรูปแบบภาพ พร้อมแชร์กับทุกคนในทีมเพื่อการร่วมมือแบบไม่พร้อมกันในภายหลังหากจำเป็น เนื่องจากเป็นเครื่องมือดิจิทัลแบบAgile คุณจึงสามารถอัปเดตคุณค่าของกระบวนการได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. จัดทีมให้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างคุณค่า
จัดตั้งทีมที่มีความคล่องตัว 5-12 ทีม โดยแต่ละทีมจะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของสายงานคุณค่าในขณะที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักเดียวกัน ให้แน่ใจว่าแต่ละทีมมีความหลากหลายในหน้าที่ โดยมีนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, นักออกแบบ, และเจ้าของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น ทีมหนึ่งอาจรับผิดชอบการพัฒนาส่วนหน้า (frontend) ในขณะที่อีกทีมหนึ่งดูแลบริการส่วนหลัง (backend) แต่ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันเดียวกันสำหรับนักพัฒนา การมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในแต่ละทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในการทำงาน
3. สร้างรายการงานที่ค้างอยู่ในโปรแกรม
สร้างรายการงานที่ค้างอยู่ในโปรแกรมเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับสิ่งที่ ART จะสร้าง
- กรอกข้อมูลด้วยคุณลักษณะที่ได้จากการทำแผนผังกระแสคุณค่า
- ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการตามคุณค่าที่มีต่อลูกค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
- ทำให้ทุกไอเท็มในแบ็คล็อกมีคำจำกัดความที่ชัดเจนพร้อมเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน
- ตรวจสอบและปรับปรุงงานค้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ
งานค้างนี้เป็นแนวทางในการทำงานของทุกทีมภายใน ART เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เครื่องมือแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp tasks จึงมีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละรายการในแบ็กล็อก กำหนดเกณฑ์การยอมรับในรายการตรวจสอบ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันโดยใช้ความคิดเห็นแบบซ้อน กำหนดความสำคัญ ปรับแต่งประเภทงาน และอื่นๆ ได้
4. วางแผนการเพิ่มโปรแกรมของคุณ
กำหนดการประชุมวางแผนการเพิ่มโปรแกรมให้เป็นประจำเพื่อให้ทีมทั้งหมดใน ART มีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกัน แต่ละการเพิ่มโปรแกรมโดยทั่วไปจะใช้เวลา 8-12 สัปดาห์ คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
โบนัส: หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนสปรินต์ นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปล่อยแบบอไจล์สำหรับนักพัฒนา
5. กำหนดเป้าหมาย
ด้วยทีมงาน 50-125 คนที่ทำงานเป็นช่วงๆ 8-12 สัปดาห์ โครงการอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามอย่างสม่ำเสมอสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้น สร้างระบบที่ทีมสามารถใช้เพื่อชี้ทิศทางความสนใจของพวกเขา
ใช้เป้าหมาย ClickUpเพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, หรือภารกิจ
- สร้างเป้าหมายสปรินต์, เป้าหมายการเพิ่ม, เป็นต้น
- เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- เผยแพร่เป้าหมายเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถเห็นความคืบหน้าได้
6. ทบทวนและปรับปรุง
สร้างรายงาน: ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญต่อกระบวนการทำงานแบบอไจล์ของคุณและสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ตัวอย่างเช่นด้วยความช่วยเหลือของแผนภูมิการเผาไหม้แบบอไจล์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ แผนภูมิการเผาไหม้สะสม มุมมองภาระงานสะสม ความเร็วของทีม ฯลฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ดำเนินการทบทวนย้อนหลัง: ทบทวนผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละ PI เพื่อสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์: สร้างวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและทันเวลาในหมู่สมาชิกของทีม Agile ทุกทีม นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น
โบนัส: เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ดูวิธีที่ Gabriel Hoffman วิศวกรโซลูชันที่ ZenPilot ใช้ClickUp ในการนำ Scrum มาใช้
บทบาทของข้อเสนอแนะในระบบปล่อยแบบอไจล์
ภายในทุกรูปแบบการทำงานแบบอไจล์ การให้ข้อเสนอแนะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกันกับในกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์
ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ: ARTs ร่วมมือกับทีมธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจว่าโซลูชันที่ส่งมอบได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่
ความคิดเห็นจากลูกค้า: ARTs จะแสวงหาความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับผลงานที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันคุณค่าของงานนั้น ซึ่งอาจดำเนินการภายในองค์กร เช่น การติดตามการใช้งาน อัตราการรักษาลูกค้า รีวิวในโซเชียลมีเดีย ฯลฯ หรืออาจทำร่วมกับผู้ใช้ เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์
ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยี: ARTs ดำเนินการทดสอบการผสานรวมและเทคนิคเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบหลายรายการที่ให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังทีมโครงสร้างพื้นฐานด้วย
ข้อเสนอแนะจากทีม: หลายทีมที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวต้องการข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจ ทีม ART จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในระหว่างการทบทวนและย้อนทบทวนเพื่อทำความเข้าใจด้านพฤติกรรมของการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารโครงการ: อีกหนึ่งแง่มุมสำคัญของข้อเสนอแนะคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ การใช้งานทรัพยากร ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯลฯ สามารถประเมินได้จากแดชบอร์ดการบริหารโครงการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ผลกระทบของ Agile Release Trains ต่อกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทีมพัฒนาแบบ Agile ในอดีตประสบปัญหาจาก:
ทีมที่กระจัดกระจาย: ทีมแบบอไจล์แบบดั้งเดิมทำงานได้ดีภายในตัวเอง โดยมีการปรับแต่งเฉพาะส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ทั่วทั้งองค์กรยังคงมีไซโลอยู่ซึ่งขาดการประสานงาน ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันและประสิทธิภาพที่ลดลง
คุณภาพไม่สม่ำเสมอ: ทีมที่กระจัดกระจายมีมาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอและมีข้อบกพร่องมากขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า
วงจรการตอบกลับที่ล่าช้า: การตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานล่าช้า ซึ่งขัดแย้งกับวงจรสปรินต์ที่เร่งรีบที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่
ความร่วมมือที่ไม่เหมาะสม: ทีมที่ทำงานอย่างอิสระทำงานแบบไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการมองเห็นและส่งผลกระทบต่อภาพรวม
รถไฟปล่อยแบบอไจล์ (Agile release trains) เป็นทางออกสำหรับปัญหาทั้งหมดที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเผชิญ มันนำประโยชน์ของอไจล์มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อน
ด้วย ART องค์กรต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ:
การบรรลุคุณค่า: แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสคุณค่าของ ART ช่วยให้มั่นใจว่างานพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
การประสานงานของทีมที่ดีขึ้น: ART ได้นำทีมที่มีความคล่องตัวหลายทีมมารวมกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการประสานงานและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
คุณภาพที่ฝังตัว: แนวทางการควบคุมคุณภาพได้ถูกผสานรวมไว้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงตลอดทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า
วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็ว: การประสานงานและจังหวะการทำงานร่วมกันช่วยให้มั่นใจว่าการทบทวนและการสะท้อนผลจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ส่งเสริมการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วและการปรับเปลี่ยนที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น: ART ช่วยให้วงจรการส่งมอบสั้นลงและคาดการณ์ได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น
ความท้าทายในการนำเอากระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์แบบอไจล์มาใช้
แม้ว่าจะมีประโยชน์หลายประการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่การนำมาใช้ของระบบ agile release train ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน เมื่อทีม agile ยอมรับ ART พวกเขาอาจเผชิญกับสิ่งต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
การนำ ART มาใช้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างมากภายในองค์กร ทีมที่คุ้นเคยกับการทำงานในโครงสร้างขนาดเล็ก ทำงานอย่างอิสระและไม่พร้อมกัน อาจรู้สึกไม่สบายใจกับโครงสร้างขนาดใหญ่ของ ART
ตัวอย่างเช่น การวิ่งแบบประสานจังหวะหรือการกำหนดจังหวะร่วมกันสำหรับการทบทวนงาน อาจทำให้รู้สึกอึดอัดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนี้ ผู้นำ ART จำเป็นต้องแนะนำแนวคิดนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และสร้างความเห็นพ้องร่วมกันภายในองค์กร
ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น
การเรียนรู้ในระยะแรกเพื่อเข้าใจและนำมาใช้ในแนวทาง ART อาจมีความชันสูงสำหรับทีมหลายๆ ทีม ART นำเสนอบทบาทใหม่, พิธีกรรม, และแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกทีมต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบและปรับปรุง (I&A) จะดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบการทำงาน นอกเหนือจากการทบทวนย้อนหลังที่ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ
การให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุม ทรัพยากร และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยลดความท้าทายนี้ได้ ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น และเริ่มเห็นประโยชน์ของ ART ได้
การจัดการการพึ่งพา
การจัดการการพึ่งพาข้ามทีมหลายทีมภายใน agile release train อาจเป็นเรื่องน่าปวดหัวได้ การทำให้แน่ใจว่าทุกทีมมีความสอดคล้องและงานของพวกเขาผสานกันอย่างราบรื่นนั้นต้องการการวางแผนและการประสานงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ตั้งค่า:
- ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน: ตัวอย่างเช่น มุมมองแชทของ ClickUp จะรวบรวมข้อความทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดตกหล่น แม้จะมีข้อมูลจำนวนมากหรือมีการพูดคุยหลายเรื่องพร้อมกัน
- เครื่องมือการจัดการด้วยภาพ: กระดานแสดงการพึ่งพา—การวางแผนงานที่ขึ้นต่อกัน—ช่วยให้ทีมสามารถระบุและจัดการการพึ่งพาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
บริหารจัดการ Agile Release Train ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การปฏิบัติแบบ Agile นั้นยอดเยี่ยมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก. จริง ๆ แล้ว Agile แนะนำให้แบ่งทีมใหญ่เป็นหน่วยเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ.
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มักสร้างปัญหาเรื่องขนาด การจัดการปล่อยแบบ Agile (Agile release trains) เป็นคำตอบสำหรับปัญหาการขยายขนาดการปฏิบัติ Agile ในองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการปล่อยแบบ Agile ที่ดีจะช่วยให้ทีมหลายทีมทำงานร่วมกันตามเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องความพยายาม สร้างความสอดคล้องในการแก้ปัญหา และส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจตามกระแสคุณค่า
การนำกรอบการทำงานที่มีความทะเยอทะยานเช่น agile release train มาใช้และจัดการนั้นต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของงานไปจนถึงการจัดการการพึ่งพา มันจำเป็นต้องทำทุกอย่าง
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ClickUp สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile มอบพลังให้คุณจัดการกับกระบวนการสร้างคุณค่า—และยุติกระบวนการที่คุณเสร็จสิ้นแล้ว—ได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมใหญ่และขยายรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างสะดวก รองรับทั้งบุคคล โครงการ ทีม และทีมของทีม เช่นเดียวกับขบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบ Agile