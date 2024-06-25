บล็อก ClickUp
วิธีการบรรลุเป้าหมายด้วย Agile Release Train

วิธีการบรรลุเป้าหมายด้วย Agile Release Train

Engineering Team
Engineering Team
25 มิถุนายน 2567

รากฐานของการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์คือการแยกแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่รวมทุกอย่างไว้เป็นหนึ่งเดียวออกเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสร้างขึ้นใหม่ทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง บางครั้งเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่หน่วยที่เล็กที่สุด อาจทำให้มองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่าได้

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการนำ Agile Release Train มาใช้ มาดูกันว่ามันคืออะไรและช่วยได้อย่างไร

อะไรคือ Agile Release Train?

รถไฟปล่อยแบบคล่องตัว (ART) คือทีมของทีมที่คล่องตัวซึ่งสร้างโซลูชันในสายธารคุณค่า รถไฟปล่อยแบบคล่องตัวทั่วไปประกอบด้วย:

  • มีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแล
  • สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ร่วมกัน
  • จัดระเบียบตามกระแสคุณค่าขององค์กร
  • ทีมของทีม โดยทั่วไปประกอบด้วย 50-125 คน
  • ข้ามสายงานพร้อมความสามารถในการกำหนด สร้าง ปล่อยใช้งาน ดำเนินการ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

กรอบการทำงานแบบสเกลล์อไจล์ (Scaled Agile Framework) แสดงให้เห็นถึงรถไฟการปล่อยแบบอไจล์ (agile release train) ดังนี้

รถไฟปล่อยผลิตภัณฑ์แบบ Agile ข้ามสายงาน
Cross-functional Agile Release Train (แหล่งที่มา: Scaled Agile Framework)

ทำไมเราจึงต้องการ Agile Release Train?

ภายในองค์กรขนาดใหญ่ แม้แต่ที่ปฏิบัติตามการพัฒนาแบบ Agile และการจัดการโครงการ ก็อาจมีไซโลที่ขัดขวางการส่งมอบคุณค่าได้ ตัวอย่างเช่น แต่ละหน่วยธุรกิจอาจมีทีม Agile ของตนเองที่ทำงานในไซโล ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน โมเดล Agile Release Train ช่วยป้องกันปัญหานี้

การส่งต่องานที่มีประสิทธิภาพ: ทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทำให้การส่งต่องานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความร่วมมือที่มีความหมาย: ไซโลมักมีระบบผู้นำและระบบการเมืองที่ขัดขวางความร่วมมือ ARTs ได้ออกแบบให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้

เน้นคุณค่า: ART ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถส่งมอบคุณค่าตามที่สัญญาไว้ได้โดยการสร้างโซลูชันที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

หลักการพื้นฐานของรถไฟปล่อยแบบคล่องตัว

โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เต็มไปด้วยเฟรมเวิร์กและโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้น ดีขึ้น หรือเร็วขึ้น Scrum เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับความนิยม Kanban เป็นรูปแบบการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมDevOps กับอไจล์เป็นการถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิ้น

เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Agile Release Trains หมายถึงอะไรและทำงานอย่างไร ให้เราเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของมัน นอกเหนือจากหลักการของagile scrumเช่น การพัฒนาแบบวนซ้ำ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือข้ามสายงาน การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นต้น นี่คือหลักการเฉพาะของ ART

จัดระเบียบโดยยึดคุณค่า

แทนที่จะจัดทีมตามหน้าที่หรือแผนก ART จะถูกจัดโครงสร้างตามสายคุณค่าการพัฒนา โดยใช้แนวคิดแบบลีน การปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์จะรวมทีมอไจล์หลายทีมที่สามารถส่งมอบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้

นอกจากนี้ เมื่อกระแสคุณค่าหมดอายุ ตลาดเปลี่ยนแปลง หรือองค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทาง ARTs สามารถจัดระเบียบใหม่โดยยึดตามคุณค่าอื่นบนเครือข่ายได้

การปรับทีมให้สอดคล้องกัน

รถไฟปล่อยแบบ Agile ถูกจัดให้สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่แบ่งปันร่วมกัน หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสอดคล้องและความมุ่งเน้นในทีม Agile หลายทีม

หนึ่งในวิธีที่ ARTs ใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องคือการวางแผนการเพิ่มโปรแกรม (PI) อย่างครอบคลุม ในระหว่างการวางแผน PI ทีมทั้งหมดภายใน agile release train จะมารวมตัวกันเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทำความเข้าใจความพึ่งพา และสร้างแผนที่ทางร่วมกัน

คุณภาพที่ติดตั้งมาพร้อม

ทีม Agile ที่รวมตัวกันเป็น ART จะมาร่วมกันกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พวกเขาเลือกวิธีปฏิบัติ เช่น การพัฒนาแบบทดสอบนำร่อง (TDD)หรือการทดสอบแบบ Agileอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างการส่งมอบ

การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดหนี้ทางเทคนิค และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงตามมาตรฐานที่กำหนดทั่วทั้งองค์กร

จังหวะและจังหวะที่สอดคล้องกัน

ทีมแบบอไจล์มักทำงานอย่างอิสระ ซึ่งขัดขวางการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการมองเห็นภาพรวมของมูลค่าองค์กร การจัดการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์ (Agile release trains) แก้ปัญหานี้โดยเน้นความสำคัญของหลักการสองข้อ:

  • จังหวะ: กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ เช่น การสาธิตระบบ การวางแผนการทำงานเป็นรอบ เป็นต้น
  • การซิงโครไนซ์: การจัดตารางสปรินต์, การวนรอบ, และรอบ PI พร้อมกันในทีมทั้งหมดใน ART เพื่อจัดการการพึ่งพาอาศัยกันได้ดีขึ้น

สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวนซ้ำและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงหน่วยงานย่อยเท่านั้น แต่ทั้งระบบจะพัฒนาไปอย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน

เชื่อมโยงกันด้วยบทบาทสำคัญ

แต่ละทีมที่มีความคล่องตัวภายใน ART มีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ART ทำงานร่วมกันเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ จึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์บางประการ

  • วิศวกรรถไฟปล่อย: เช่นเดียวกับ Scrum Master วิศวกรรถไฟปล่อยช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น, ขจัดอุปสรรค, ให้คำแนะนำแก่ทีม, เป็นต้น
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: ดูแลงานค้างของทีม ART และตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงานของผลิตภัณฑ์
  • สถาปนิกระบบ: กำหนดสถาปัตยกรรมของโซลูชันในสายธารคุณค่า
  • เจ้าของธุรกิจ: ตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่า agile release trains เข้ากับบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ agile อย่างไร มาดูกันว่าคุณสามารถนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร

วิธีการนำ Agile Release Train ไปใช้

โดยสรุปแล้ว agile release train คือองค์กรเสมือนจริงที่ไม่มีโครงสร้างลำดับชั้นแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงเป็นการรวมตัวของทีมที่ทำงานร่วมกันในสปรินต์ ผลิตภัณฑ์ การวนซ้ำ เรื่องราวของผู้ใช้ และข้อบกพร่องต่างๆ ภายในสายงานคุณค่า

เพื่อให้โค้ชทำงานร่วมกันและนำทีมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับใช้ agile release train อย่างรอบคอบเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ agileที่ดีเช่น ClickUpสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก นี่คือวิธีการ

1. กำหนดกระแสคุณค่า

เริ่มต้นด้วยการกำหนดกระแสคุณค่า (Value Stream) กระแสคุณค่าโดยทั่วไปมีอยู่สองประเภท:

  • การปฏิบัติการ: ขั้นตอนในการส่งมอบสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า. อาจเป็นการผลิต, อีคอมเมิร์ซ, การจัดส่ง, การประมวลผลการชำระเงิน, เป็นต้น.
  • การพัฒนา: ขั้นตอนในการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่รถไฟการปล่อยแบบอไจล์จะให้ความสำคัญกับกระแสคุณค่าของการพัฒนามากกว่า

ระบุคุณค่าหลักที่ทีมของคุณมอบให้กับลูกค้า และวางแผนกระบวนการตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ จัดเวิร์กช็อปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่คุณค่าไหลผ่านองค์กรของคุณ—บันทึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างแนวคิดเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบและสนับสนุนขั้นสุดท้าย

ClickUp Whiteboardsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนกระบวนการของคุณในรูปแบบภาพ พร้อมแชร์กับทุกคนในทีมเพื่อการร่วมมือแบบไม่พร้อมกันในภายหลังหากจำเป็น เนื่องจากเป็นเครื่องมือดิจิทัลแบบAgile คุณจึงสามารถอัปเดตคุณค่าของกระบวนการได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ClickUp Whiteboards
การสร้างแผนผังกระบวนการด้วย ClickUp Whiteboards

2. จัดทีมให้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างคุณค่า

จัดตั้งทีมที่มีความคล่องตัว 5-12 ทีม โดยแต่ละทีมจะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของสายงานคุณค่าในขณะที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักเดียวกัน ให้แน่ใจว่าแต่ละทีมมีความหลากหลายในหน้าที่ โดยมีนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, นักออกแบบ, และเจ้าของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น ทีมหนึ่งอาจรับผิดชอบการพัฒนาส่วนหน้า (frontend) ในขณะที่อีกทีมหนึ่งดูแลบริการส่วนหลัง (backend) แต่ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันเดียวกันสำหรับนักพัฒนา การมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในแต่ละทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในการทำงาน

3. สร้างรายการงานที่ค้างอยู่ในโปรแกรม

สร้างรายการงานที่ค้างอยู่ในโปรแกรมเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับสิ่งที่ ART จะสร้าง

  • กรอกข้อมูลด้วยคุณลักษณะที่ได้จากการทำแผนผังกระแสคุณค่า
  • ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการตามคุณค่าที่มีต่อลูกค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
  • ทำให้ทุกไอเท็มในแบ็คล็อกมีคำจำกัดความที่ชัดเจนพร้อมเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน
  • ตรวจสอบและปรับปรุงงานค้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ

งานค้างนี้เป็นแนวทางในการทำงานของทุกทีมภายใน ART เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เครื่องมือแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp tasks จึงมีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละรายการในแบ็กล็อก กำหนดเกณฑ์การยอมรับในรายการตรวจสอบ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันโดยใช้ความคิดเห็นแบบซ้อน กำหนดความสำคัญ ปรับแต่งประเภทงาน และอื่นๆ ได้

งานใน ClickUp
งาน ClickUp สำหรับรถไฟปล่อยแบบอไจล์

4. วางแผนการเพิ่มโปรแกรมของคุณ

กำหนดการประชุมวางแผนการเพิ่มโปรแกรมให้เป็นประจำเพื่อให้ทีมทั้งหมดใน ART มีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกัน แต่ละการเพิ่มโปรแกรมโดยทั่วไปจะใช้เวลา 8-12 สัปดาห์ คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

โบนัส: หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนสปรินต์ นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปล่อยแบบอไจล์สำหรับนักพัฒนา

5. กำหนดเป้าหมาย

ด้วยทีมงาน 50-125 คนที่ทำงานเป็นช่วงๆ 8-12 สัปดาห์ โครงการอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามอย่างสม่ำเสมอสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้น สร้างระบบที่ทีมสามารถใช้เพื่อชี้ทิศทางความสนใจของพวกเขา

ใช้เป้าหมาย ClickUpเพื่อ:

  • กำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, หรือภารกิจ
  • สร้างเป้าหมายสปรินต์, เป้าหมายการเพิ่ม, เป็นต้น
  • เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • เผยแพร่เป้าหมายเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถเห็นความคืบหน้าได้
เป้าหมาย ClickUp
ตั้ง, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Goals

6. ทบทวนและปรับปรุง

สร้างรายงาน: ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญต่อกระบวนการทำงานแบบอไจล์ของคุณและสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ตัวอย่างเช่นด้วยความช่วยเหลือของแผนภูมิการเผาไหม้แบบอไจล์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ แผนภูมิการเผาไหม้สะสม มุมมองภาระงานสะสม ความเร็วของทีม ฯลฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการปล่อยซอฟต์แวร์แบบ Agile
แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการปล่อยซอฟต์แวร์แบบ Agile

ดำเนินการทบทวนย้อนหลัง: ทบทวนผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละ PI เพื่อสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์: สร้างวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและทันเวลาในหมู่สมาชิกของทีม Agile ทุกทีม นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น

โบนัส: เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ดูวิธีที่ Gabriel Hoffman วิศวกรโซลูชันที่ ZenPilot ใช้ClickUp ในการนำ Scrum มาใช้

บทบาทของข้อเสนอแนะในระบบปล่อยแบบอไจล์

ภายในทุกรูปแบบการทำงานแบบอไจล์ การให้ข้อเสนอแนะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกันกับในกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบอไจล์

ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ: ARTs ร่วมมือกับทีมธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจว่าโซลูชันที่ส่งมอบได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่

ความคิดเห็นจากลูกค้า: ARTs จะแสวงหาความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับผลงานที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันคุณค่าของงานนั้น ซึ่งอาจดำเนินการภายในองค์กร เช่น การติดตามการใช้งาน อัตราการรักษาลูกค้า รีวิวในโซเชียลมีเดีย ฯลฯ หรืออาจทำร่วมกับผู้ใช้ เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์

ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยี: ARTs ดำเนินการทดสอบการผสานรวมและเทคนิคเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบหลายรายการที่ให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังทีมโครงสร้างพื้นฐานด้วย

ข้อเสนอแนะจากทีม: หลายทีมที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวต้องการข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจ ทีม ART จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในระหว่างการทบทวนและย้อนทบทวนเพื่อทำความเข้าใจด้านพฤติกรรมของการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารโครงการ: อีกหนึ่งแง่มุมสำคัญของข้อเสนอแนะคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ การใช้งานทรัพยากร ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯลฯ สามารถประเมินได้จากแดชบอร์ดการบริหารโครงการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

ผลกระทบของ Agile Release Trains ต่อกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทีมพัฒนาแบบ Agile ในอดีตประสบปัญหาจาก:

ทีมที่กระจัดกระจาย: ทีมแบบอไจล์แบบดั้งเดิมทำงานได้ดีภายในตัวเอง โดยมีการปรับแต่งเฉพาะส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ทั่วทั้งองค์กรยังคงมีไซโลอยู่ซึ่งขาดการประสานงาน ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันและประสิทธิภาพที่ลดลง

คุณภาพไม่สม่ำเสมอ: ทีมที่กระจัดกระจายมีมาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอและมีข้อบกพร่องมากขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า

วงจรการตอบกลับที่ล่าช้า: การตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานล่าช้า ซึ่งขัดแย้งกับวงจรสปรินต์ที่เร่งรีบที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่

ความร่วมมือที่ไม่เหมาะสม: ทีมที่ทำงานอย่างอิสระทำงานแบบไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการมองเห็นและส่งผลกระทบต่อภาพรวม

รถไฟปล่อยแบบอไจล์ (Agile release trains) เป็นทางออกสำหรับปัญหาทั้งหมดที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเผชิญ มันนำประโยชน์ของอไจล์มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อน

ด้วย ART องค์กรต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ:

การบรรลุคุณค่า: แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสคุณค่าของ ART ช่วยให้มั่นใจว่างานพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

การประสานงานของทีมที่ดีขึ้น: ART ได้นำทีมที่มีความคล่องตัวหลายทีมมารวมกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการประสานงานและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

คุณภาพที่ฝังตัว: แนวทางการควบคุมคุณภาพได้ถูกผสานรวมไว้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงตลอดทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า

วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็ว: การประสานงานและจังหวะการทำงานร่วมกันช่วยให้มั่นใจว่าการทบทวนและการสะท้อนผลจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ส่งเสริมการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วและการปรับเปลี่ยนที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น: ART ช่วยให้วงจรการส่งมอบสั้นลงและคาดการณ์ได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

ความท้าทายในการนำเอากระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์แบบอไจล์มาใช้

แม้ว่าจะมีประโยชน์หลายประการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่การนำมาใช้ของระบบ agile release train ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน เมื่อทีม agile ยอมรับ ART พวกเขาอาจเผชิญกับสิ่งต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

การนำ ART มาใช้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างมากภายในองค์กร ทีมที่คุ้นเคยกับการทำงานในโครงสร้างขนาดเล็ก ทำงานอย่างอิสระและไม่พร้อมกัน อาจรู้สึกไม่สบายใจกับโครงสร้างขนาดใหญ่ของ ART

ตัวอย่างเช่น การวิ่งแบบประสานจังหวะหรือการกำหนดจังหวะร่วมกันสำหรับการทบทวนงาน อาจทำให้รู้สึกอึดอัดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนี้ ผู้นำ ART จำเป็นต้องแนะนำแนวคิดนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และสร้างความเห็นพ้องร่วมกันภายในองค์กร

ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น

การเรียนรู้ในระยะแรกเพื่อเข้าใจและนำมาใช้ในแนวทาง ART อาจมีความชันสูงสำหรับทีมหลายๆ ทีม ART นำเสนอบทบาทใหม่, พิธีกรรม, และแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกทีมต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบและปรับปรุง (I&A) จะดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบการทำงาน นอกเหนือจากการทบทวนย้อนหลังที่ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ

การให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุม ทรัพยากร และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยลดความท้าทายนี้ได้ ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น และเริ่มเห็นประโยชน์ของ ART ได้

การจัดการการพึ่งพา

การจัดการการพึ่งพาข้ามทีมหลายทีมภายใน agile release train อาจเป็นเรื่องน่าปวดหัวได้ การทำให้แน่ใจว่าทุกทีมมีความสอดคล้องและงานของพวกเขาผสานกันอย่างราบรื่นนั้นต้องการการวางแผนและการประสานงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ตั้งค่า:

  • ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน: ตัวอย่างเช่น มุมมองแชทของ ClickUp จะรวบรวมข้อความทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดตกหล่น แม้จะมีข้อมูลจำนวนมากหรือมีการพูดคุยหลายเรื่องพร้อมกัน
  • เครื่องมือการจัดการด้วยภาพ: กระดานแสดงการพึ่งพา—การวางแผนงานที่ขึ้นต่อกัน—ช่วยให้ทีมสามารถระบุและจัดการการพึ่งพาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

บริหารจัดการ Agile Release Train ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การปฏิบัติแบบ Agile นั้นยอดเยี่ยมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก. จริง ๆ แล้ว Agile แนะนำให้แบ่งทีมใหญ่เป็นหน่วยเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ.

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มักสร้างปัญหาเรื่องขนาด การจัดการปล่อยแบบ Agile (Agile release trains) เป็นคำตอบสำหรับปัญหาการขยายขนาดการปฏิบัติ Agile ในองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการปล่อยแบบ Agile ที่ดีจะช่วยให้ทีมหลายทีมทำงานร่วมกันตามเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องความพยายาม สร้างความสอดคล้องในการแก้ปัญหา และส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจตามกระแสคุณค่า

การนำกรอบการทำงานที่มีความทะเยอทะยานเช่น agile release train มาใช้และจัดการนั้นต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของงานไปจนถึงการจัดการการพึ่งพา มันจำเป็นต้องทำทุกอย่าง

ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ClickUp สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile มอบพลังให้คุณจัดการกับกระบวนการสร้างคุณค่า—และยุติกระบวนการที่คุณเสร็จสิ้นแล้ว—ได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมใหญ่และขยายรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างสะดวก รองรับทั้งบุคคล โครงการ ทีม และทีมของทีม เช่นเดียวกับขบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบ Agile

ลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!