10 ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ในฐานะผู้จัดการทรัพยากรบุคคล การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าคุณจะบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและรับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่น
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในลำดับความสำคัญของงานทรัพยากรบุคคลในฟิลิปปินส์ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานไว้มากกว่าการสรรหาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรักษาพนักงานของคุณ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร?
ทีมของเราได้ทำการวิจัยและทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างละเอียดซึ่งออกแบบมาเพื่อตลาดในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 10 อันดับในฟิลิปปินส์เพื่อช่วยให้คุณและทีม HR ของคุณบรรลุเป้าหมายได้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR ในฟิลิปปินส์?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ HR สำหรับองค์กรของคุณ คุณต้องมั่นใจว่ามันตรงกับความต้องการการจัดการแรงงานที่ไม่เหมือนใครในฟิลิปปินส์ นี่คือข้อพิจารณาสำคัญที่จะช่วยคุณตัดสินใจ:
- การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์: ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตาม 'พระราชบัญญัติแรงงานแห่งฟิลิปปินส์' เกี่ยวกับค่าจ้าง, สวัสดิการ, ภาษี, และสัญญาจ้างงานของพนักงาน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงบ่อยครั้ง
- การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น: พิจารณาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาฟิลิปิโนและรวมความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมการทำงานในฟิลิปปินส์ เช่น การจัดการการลาที่สอดคล้องกับวันหยุดและประเพณีท้องถิ่น
- ระบบอัตโนมัติ: มองหาคุณสมบัติที่เน้นประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการงานธุรการ เช่น การประมวลผลเงินเดือน การติดตามการเข้างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเข้าถึง: เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่มีความสามารถในการเข้าถึงระยะไกลที่แข็งแกร่ง เนื่องจากฟิลิปปินส์จัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการทำงานระยะไกลระดับโลก ซอฟต์แวร์ HR ของคุณจึงต้องรองรับพนักงานที่ทำงานจากสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติเช่น การเข้าถึงผ่านคลาวด์ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือ และโปรโตคอลการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยเพื่อการจัดการ HR ที่ราบรื่นจากทุกที่
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานทั่วไป ทีมงานควรสามารถใช้งานและทำงานกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอทีบ่อยครั้ง
- การผสานรวม: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับระบบบัญชีและระบบไบโอเมตริกซ์ที่ได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์ เช่น QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น
- ราคาและการรีวิว: พิจารณาโครงสร้างราคาของซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้รายอื่นเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และการบริการลูกค้าของซอฟต์แวร์
โดยการให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบันของคุณ และสนับสนุนการเติบโตระยะยาวและความสำเร็จของคุณในฟิลิปปินส์
10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ปี 2024
1. คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. คุณสมบัติที่หลากหลายและอินเตอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทีม HR ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการร่วมมือกัน.
ด้วยClickUp Human Resources คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาและการปฐมนิเทศไปจนถึงการพัฒนาพนักงาน พร้อมเพลิดเพลินกับเครื่องมือและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ เครื่องมือและเทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม พร้อมทั้งรับรองประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้สมัคร
ClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาของคุณด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถทำให้มากกว่า 50+ การดำเนินการเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับโดยอัตโนมัติ การมอบหมายงานให้กับพนักงานใหม่ และการสร้างคำเชิญในปฏิทินสำหรับการประชุมปฐมนิเทศ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อร่างอีเมลต้อนรับได้ทันทีและทำให้กระบวนการส่งเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations!
ClickUp Tasksมอบโซลูชันที่เป็นระบบสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีงานและข้อคิดเห็นที่สามารถติดตามได้ ช่วยให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ด้วยทรัพยากรที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เอกสารการฝึกอบรมและช่องทางการสนับสนุน พนักงานใหม่จะสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่วันแรก
การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของกำลังแรงงานClickUp Activity Viewตอบโจทย์ความจำเป็นนี้ด้วยการนำเสนอรูปแบบการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ เพื่อติดตามกิจกรรมของบุคคลและทีมแต่ละกลุ่ม
มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมคุณ, ผลงาน, และปริมาณงาน. คุณสามารถลากและวางงานได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง. นอกจากนี้, ClickUp Views ยังมีตัวเลือกมากกว่า 15+ แบบ: รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และอื่น ๆ.
นอกจากนี้ด้วยฐานความรู้ ClickUp HR คุณสามารถทำให้การจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นโดยการรวมนโยบาย ขั้นตอน และคำถามที่พบบ่อยไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
เช่นเดียวกัน, ด้วยClickUp Employee Directory, คุณสามารถจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย, รวมถึงข้อมูลติดต่อ, บทบาท, และแผนก. ซึ่งช่วยให้การสื่อสารภายในง่ายขึ้น และให้การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว.
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, GitHub และ Google Driveผ่านการผสานการทำงานของ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณสามารถถูกรวมไว้ที่เดียว ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
พูดง่ายๆ คือ ClickUp มอบทุกสิ่งที่ทีมของคุณในฟิลิปปินส์ต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำงานร่วมกันแบบพบหน้ากันหรือทางไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดการผู้สมัครที่เป็นระบบและแม่แบบ HR ที่สามารถปรับแต่งได้
- เร่งกระบวนการจ้างงานโดยให้ผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาได้เร็วขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ทำให้งานการรับสมัครและฝึกอบรมง่ายขึ้นด้วย ClickUp Tasks ที่สามารถติดตามได้สำหรับพนักงานใหม่
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของทีมด้วยมุมมองกิจกรรมของ ClickUp สำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive ผ่านการเชื่อมต่อ ClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมและการฝึกอบรม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. โซลูชันส์เพื่อการเติบโต
Sprout Solutions คือคำตอบหากคุณกำลังมองหาโซลูชันระบบทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ Sprout Solutions คือซอฟต์แวร์ HR ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในฟิลิปปินส์ ด้วยชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมและเป็นบริษัท SaaS B2B ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายแรงงานและกฎหมายท้องถิ่น
แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของพวกเขาช่วยอัตโนมัติและทำให้งาน HR ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นอย่างมาก ลดงานเอกสารลงอย่างมาก ในเวลาเดียวกัน พวกเขามุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยโซลูชันเช่นการดูแลสุขภาพของพนักงานและการช่วยเหลือทางการเงินในกรณีฉุกเฉิน
Sprout Solutions ช่วยให้คุณบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดได้จากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณ ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของพวกเขาครอบคลุมฟังก์ชันหลักของ HR และเงินเดือน การสรรหา การจัดการประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการวิเคราะห์ HR ที่มีคุณค่า
คุณสมบัติเด่นของ Sprouts Solutions
- ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือนของคุณให้ราบรื่นและประหยัดเวลาได้มากมาย
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานด้วย Sprout Pulse
- จัดการการสรรหาบุคลากรและการบริหารผลงานได้อย่างง่ายดาย
- บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Sprout Mobile
- ให้การสนับสนุนทางการเงินทันทีแก่พนักงานของคุณด้วย InstaCash
ข้อจำกัดของ Sprouts Solutions
- ผู้ใช้จำนวนมากได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการโหลดช้าและความล่าช้า
- ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
- ความไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ: รายการไม่ได้รับการบันทึกหรือถูกนับซ้ำ
ราคาของน้ำยาเพาะต้นอ่อน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Sprout Solution
- G2: 4. 7/5 (398 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (415 รีวิว)
3. GreatDay HR
GreatDay HR เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ พัฒนาโดย SunFish DataOn ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้รับความไว้วางใจในภูมิภาคอาเซียนมานานกว่า 24 ปี
GreatDay ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการเงินเดือน การลงเวลาทำงาน การจัดการข้อมูลพนักงาน การสรรหาบุคลากร และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและประหยัดเวลา
GreatDay HR ให้บริการโดยเฉพาะแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายและเว็บไซต์ที่สะดวกต่อผู้ใช้ พร้อมให้บริการโซลูชันระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่ครอบคลุมและปรับแต่งตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศฟิลิปปินส์
คุณสมบัติเด่นของ GreatDay HR
- จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพนักงานอย่างปลอดภัย
- บันทึกการเข้าร่วมผ่านวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบันทึกเวลาที่แม่นยำ
- จัดการตำแหน่งงานว่างและติดตามผู้สมัครได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหา
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อประเมินผลผลิตและประสิทธิภาพ
- มีส่วนร่วมกับพนักงานผ่านการสำรวจ, ฟีดสังคมภายใน,เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของพนักงาน,และคุณสมบัติการแชทเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือ
ข้อจำกัดของ GreatDay HR
- โครงสร้างราคาของซอฟต์แวร์อาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- ผู้ใช้อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์
ราคาของ GreatDay HR
- แพ็กเกจพิเศษ: PHP 70/ เดือน ต่อพนักงาน
คะแนนและรีวิว GreatDay HR
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
4. ฟินน์
ระบบFinnHRISช่วยให้การคำนวณเงินเดือนและภาษี การติดตามเวลาและการเข้าออก การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์ง่ายขึ้น ระบบตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น
ซอฟต์แวร์นี้มอบคุณค่าที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน โดยช่วยลดต้นทุนค่าจ้างและลดภาระงานในหลายแผนก
Finn HR เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดและเลือกเฉพาะโมดูลที่ต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ Finn HR
- ตรวจสอบและยืนยันบันทึกเวลาประจำวันโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และการทุจริตในการบันทึกเวลา
- สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานด้วยไทม์ไลน์สไตล์โซเชียลมีเดียสำหรับการประกาศ การยกย่อง และการสำรวจความพึงพอใจ
- ผสานข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและวงจรชีวิตของพนักงานไว้ในระบบเดียวที่ง่ายต่อการจัดการ
- สร้างรายงานอย่างละเอียด รวมถึงรายงานที่กำหนดเองและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล
ข้อจำกัดของ Finn HR
- ฟินน์ เป็นซอฟต์แวร์บริหารเงินเดือนเป็นหลัก และไม่มีคุณสมบัติระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร
- ราคาอาจสูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการเงินเดือนอื่น ๆ
- ไม่มีการให้บริการทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรี
ราคาแบบฟินน์
- ระหว่าง 40 ถึง 680 เปโซ/เดือน ต่อพนักงานหนึ่งคน
Finn HR – คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. เพย์เช็คซ์ เฟล็กซ์
Paychex Flex เป็นโซลูชัน HR บนคลาวด์ที่มั่นคงสำหรับการจัดการเงินเดือน ทรัพยากรบุคคล และการบริหารสวัสดิการ ทั้งหมดจากที่เดียว
ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, บริการลูกค้าที่น่าชื่นชม, และคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งเอื้ออำนวยต่อการจัดการทีมระยะไกล
นอกจากนี้ Paychex Flex ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การติดตามเวลาและซอฟต์แวร์บัญชี ซึ่งขยายความสามารถของระบบให้ครอบคลุมมากกว่าการจ่ายเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
แม้ว่า Paychex จะเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด แต่จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับธุรกิจระดับโลก
คุณสมบัติเด่นของ Paychex Flex
- รับคำแนะนำและการสนับสนุนเชิงรุกจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วยแพ็กเกจสวัสดิการที่มีการแข่งขัน รวมถึงประกันสุขภาพและแผนการเกษียณอายุ
- ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของ Paychex Flex
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบริการหลายประเภท
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการเรียนรู้คุณสมบัติอาจใช้เวลานาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานและกระบวนการทำงานมีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Paychex Flex
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Payche
- G2: 4. 2/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
6. Bambee
หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางและต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ Bambee HR Software อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ
มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Bambee มอบการเข้าถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะและชุดเครื่องมือเพื่อทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Bambee
- เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลส่วนตัวเพื่อจัดการความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- ปรับปรุงกระบวนการในการจ้างและเลิกจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
- อัตโนมัติและติดตามการฝึกอบรมพนักงานด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
- รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขสถานการณ์ HR ที่ซับซ้อน
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ Bambee
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับบริการตนเองของพนักงาน
- คุณสมบัติและการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่
- มีค่าติดตั้งสำหรับแผนส่วนใหญ่
ราคา Bambee
- ไม่มีพนักงานยัง – $99/เดือน
- 1-4 พนักงาน – $299/เดือน (บวกค่าติดตั้ง $500)
- 5-19 พนักงาน – $399/เดือน (บวกค่าติดตั้ง $500)
- พนักงาน 20-49 คน – $499/เดือน (บวกค่าติดตั้ง $1,500)
- พนักงาน 50-70 คน – $1,299/เดือน (บวกค่าติดตั้ง $2,000)
- 71+ พนักงาน – ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Bambee
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. BambooHR
Bamboo เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ใช้งานง่าย ช่วยเหลือลูกค้าในกว่า 150 ประเทศในการจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายดาย
ตั้งแต่การจ้างบุคลากรใหม่ไปจนถึงการติดตามเวลาหยุดงาน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น BambooHR ช่วยทำให้กระบวนการต่าง ๆ ราบรื่น ประหยัดเวลา และลดความปวดหัวของคุณได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทำให้ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่มีความเครียด
นอกจากนี้ BambooHR ยังมีเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ทรงพลัง การบริหารจัดการสวัสดิการ และการรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม อาจขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามผู้สมัคร (ATS)
- จัดการคำขอลาของพนักงานและยอดคงเหลือด้วยการติดตามเวลาหยุดงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาของพนักงานโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เข้าถึงฟังก์ชัน HR และข้อมูลพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและบางขั้นตอนการทำงานในแพ็กเกจ 'Essential'
- การขาดความโปร่งใสในการกำหนดราคาบนเว็บไซต์ของบริษัท
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางรายและระบบที่มีอยู่เดิมอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ราคา BambooHR
- ราคาตามสั่ง
การให้คะแนนและรีวิว BambooHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างง่ายดาย
HR Easily โดดเด่นอย่างชัดเจนด้วยการมุ่งเน้นที่โซลูชันดิจิทัลที่คุ้มค่าและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติงานการสรรหาบุคลากรและการจัดการสวัสดิการ ลดข้อผิดพลาดและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล ด้วยรูปแบบการสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ HR Easily มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและปราศจากข้อผิดพลาดสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้การจัดการทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ HR Easily
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเข้าร่วมด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า
- เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ HR ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงานและผู้จัดการ
- ครอบคลุมหลายประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการดำเนินงานในภูมิภาค
- รับความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านการสนทนาสดสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ HR
ข้อจำกัดของ HR ที่ง่ายต่อการจัดการ
- อาจไม่ตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนขององค์กรขนาดใหญ่
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
การกำหนดราคา HR อย่างง่ายดาย
- ตามโมดูล: เริ่มต้นที่ $1.5/เดือนต่อพนักงาน (ขั้นต่ำ 7 คน)
- ชุดเต็ม: $10/เดือนต่อพนักงาน (ขั้นต่ำ 7 คน)
การให้คะแนนและรีวิวของ HR อย่างง่ายดาย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
9. ซอฟต์แวร์ Deel
Deel เป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจ้างและจ่ายเงินให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทั่วโลก
ด้วย Deel คุณสามารถจัดการบุคลากรต่างชาติ, จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และดำเนินการชำระเงินในสกุลเงินต่าง ๆ ได้ นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรของคุณสำหรับการจัดการทีมงานระยะไกลที่ราบรื่นและไร้ปัญหา
คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ Deel
- จัดการเงินเดือนสำหรับพนักงานเต็มเวลาในกว่า 150 ประเทศ โดยรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นและกฎหมายภาษี
- ทำให้การชำระเงินกับผู้รับเหมาง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกการโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, และสกุลเงินดิจิทัล
- เสนอสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่สำหรับพนักงาน รวมถึงประกันสุขภาพและแผนบำเหน็จบำนาญ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยอดนิยม เช่น QuickBooks, Xero และ BambooHR
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Deel
- บริการจ่ายเงินเดือนระดับโลกอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานต่างชาติจำนวนมาก
ราคาของซอฟต์แวร์ Deel
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน ต่อผู้รับเหมา
- พนักงาน: เริ่มต้นที่ $500/เดือน ต่อพนักงาน
- Deel Payroll: เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อพนักงาน
- Deel US Payroll: เริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อพนักงาน
- Deel US PEO: เริ่มต้นที่ $79 ต่อเดือนต่อพนักงาน
- Deel HR: ฟรี
- Deel Engage: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อพนักงาน
การให้คะแนนและรีวิวซอฟต์แวร์ Deel
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
10. โซโฮ พีเพิล
เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง
Zoho People เป็นซอฟต์แวร์ HR บนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นเฉพาะในการยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน ทำให้แตกต่างจากโซลูชันอื่นๆ
ออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของที่ทำงานในปัจจุบัน มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสุขภาพและความก้าวหน้าของพนักงาน
จากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปจนถึงการรับเข้าทำงานและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานZoho People คือโซลูชันที่คุณไว้วางใจได้ในการสร้างทีมงานที่รู้สึกมีคุณค่าและมีพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Zoho People
- จัดการฐานข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์เพื่อการบริหารจัดการที่ง่ายดาย
- ติดตามเวลาทำงานและการเข้าออกโดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ที่ผสานรวม
- กำหนดและประเมินเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
- คำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้องด้วยการผสานระบบเงินเดือนอย่างไร้รอยต่อ
- อัปเดตข้อมูลและทำคำขอได้ด้วยตัวเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน
ข้อจำกัดของ Zoho People
- แม้ว่า Zoho People จะมีความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูง แต่อาจมีความซับซ้อนและใช้เวลามากสำหรับผู้ใช้ที่มีทักษะทางเทคนิคจำกัด
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนอกระบบนิเวศของ Zoho อาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ Zoho People
- ทรัพยากรบุคคลพื้นฐาน: $1. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $2.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Zoho People
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
เริ่มต้นบริหารโครงการทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp
นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในฟิลิปปินส์ เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละโปรแกรมสามารถมอบอะไรให้กับองค์กรของคุณได้บ้าง
โปรดจำไว้ว่า การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นเฉพาะของคุณ
เราทราบดีว่าการบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณในขณะที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่อย่ากังวลไป! ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว
ClickUp รวมศูนย์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล, อัตโนมัติงานประจำ, และนำเสนอเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการประสิทธิภาพ, การติดตามเวลา, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด—ทั้งหมดในที่เดียว
ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง เมื่อคุณสามารถทำให้กระบวนการ HR ของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้นได้ด้วย ClickUp?
ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่แบบไร้รอยต่อไปจนถึงการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ClickUp คือซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณและสนับสนุนทีมของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน!