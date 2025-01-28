10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในอินเดีย

ครั้งแรกที่ฉันใช้เครื่องมือจัดการโครงการ ฉันรู้สึกทึ่งมาก การไม่ต้องจัดการกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและอีเมลยาวเหยียดนับไม่ถ้วนเป็นเรื่องที่ชนะใจฉันอย่างมาก ทันใดนั้น ทีมของฉันและฉันก็กลายเป็นทีมที่มีระเบียบ รับผิดชอบ และมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
ไม่กี่ปีและเครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวต่อมา ฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการยอดเยี่ยม ด้วยประสบการณ์ของฉัน การวิจัย และการทดสอบที่ดำเนินการโดยทีม ClickUp ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่มีให้ในอินเดียในปัจจุบัน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการ?
ประสบการณ์ของฉันกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลายตัวในอินเดีย ได้ช่วยให้ฉันระบุสิ่งที่ฉันต้องการจากเครื่องมือของฉันได้ นี่คือบางสิ่ง:
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์: มองหาเครื่องมือที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงาน ไฟล์ การสื่อสาร และการติดตามกำหนดส่ง ซึ่งจะขจัดช่องว่างของข้อมูลและช่วยให้ทุกคนในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: โครงการต่างๆ ต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน มุมมอง และสิทธิ์การเข้าถึงได้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่น การแชทแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, และการแสดงความคิดเห็นในแอป
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เมื่อวัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยนไปสู่รูปแบบไฮบริดและระยะไกล การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เลือกเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- การวางแผนและการจัดตารางเวลา: เครื่องมือที่แข็งแกร่งควรมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการโครงการ โดยมอบคุณสมบัติเช่นคำแนะนำงานอัตโนมัติและการจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในการพัฒนา AI
- การกำหนดราคา: โปรดเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณโดยไม่เกินงบประมาณของเรา หากคุณไม่ต้องการการเชื่อมต่อเฉพาะหรือฟีเจอร์ขั้นสูง ให้เลือกทางเลือกที่มีราคาดีกว่าแทนที่จะจ่ายเงินสำหรับความสามารถที่คุณอาจไม่ได้ใช้
- การรองรับหลายภาษา: องค์กรของคุณย่อมมีความหลากหลายทางภาษา โดยมีทีมงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ควรค้นหาเครื่องมือที่สามารถให้การสนับสนุนด้านการแปลหรือการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่งหากจำเป็น
10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในอินเดียที่ควรใช้
ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร
ฉันได้ใช้เครื่องมือจัดการโครงการทั้งแบบเสียเงินและฟรีมาหลายปีแล้วก่อนที่จะมาพบกับ ClickUp ซึ่งบางตัวก็อยู่ในรายการนี้ ดังนั้นเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUpจึงต้องทำให้ฉันประทับใจมาก แต่ก็สามารถชนะใจฉันได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติที่ล้ำสมัย เช่น ClickUp AI
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้รวบรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันด้วย เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา มาดูคุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการที่ทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น:
- เร่งความเร็วโครงการของคุณด้วย ClickUp AI: ClickUp Brainผู้ช่วย AI ของ ClickUp ยกระดับการจัดการโครงการไปอีกขั้น มอบเครื่องมือจัดการโครงการด้วย AIเพื่อเร่งการดำเนินงาน สร้างงานย่อยจากคำอธิบาย สรุปการสนทนา และเขียนอัปเดตด้วย AI writer—รับประกันประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ: ด้วย ClickUp การติดตามลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย ทีมสามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดในที่เดียวโดยใช้ClickUp Viewsและวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท มุมมองแบบองค์รวมนี้ช่วยให้พนักงานวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์
- การสื่อสารและความโปร่งใสที่ดีขึ้น: ClickUp ส่งเสริมการสื่อสารและความโปร่งใสที่ดีขึ้นตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ร่วมมือกับวิสัยทัศน์ของคุณด้วยClickUp Docs, แชร์การอัปเดตด้วยClickUp Chat และให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดผ่าน Inbox ที่ติดตั้งไว้
- ส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นและอยู่ในงบประมาณ: การประสานงานข้ามทีมและการวางแผนโครงการภายในแพลตฟอร์มเดียวกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp.ClickUp Automationช่วยกำจัดงานที่น่าเบื่อ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ส่งผลให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นและควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้น
- รับข้อมูลที่ชัดเจนด้วยรายงานที่ละเอียด: ClickUp มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลโครงการของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุดแดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างใกล้ชิด ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ClickUpช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นอย่างแท้จริง และรีวิวเชิงบวกเช่นนี้บน G2 ก็ยืนยันคำกล่าวนี้
Qliclabs เป็นสตาร์ทอัพที่มีทีมงาน 20 คนจากอินเดีย เราได้สร้างการแข่งขันและลองใช้ Asana, Jira, Monday และสุดท้ายเราเลือก Clickup เพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายและใช้งานได้จริง เราสามารถเปลี่ยนจาก Asana ไปยัง Clickup ได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบโครงการด้วยงานย่อย งานย่อยในรายการย่อย รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เลือกจากแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, รายการ, และอื่น ๆ เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงในแชท ClickUp
- ใช้งานง่าย: ค้นหาทุกสิ่งภายใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
- สร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในเอกสารด้วย ClickUp Docs
- ติดตามเวลาการทำงานของงานได้โดยตรงภายใน ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ดของ ClickUp
- ตั้งและติดตามเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคลด้วยClickUp Goals
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ปรากฏในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่ามีรายการคุณสมบัติที่มากมายจนทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: ₹584/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: ₹1000/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา 417 รูปีต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตนี้และเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังเทมเพลต ClickUp
2. Hive: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายและความยืดหยุ่น
ในความเห็นของฉัน รายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในอินเดียจะไม่สมบูรณ์หากไม่มี Hive เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด Hive มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ราคาที่แข่งขันได้ และการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
Hive ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์จัดการงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังนำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึง การแชทภายในทีม การจดบันทึกแบบร่วมมือ และการผสานการทำงาน กับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายด้วยมุมมองโครงการที่หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองปฏิทิน, มุมมองตาราง และอื่นๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยแชททีมในตัว การจดบันทึกแบบร่วมมือ และการผสานการประชุมทางวิดีโอ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยเครื่องมือติดตามเวลา การจัดสรรทรัพยากร การตรวจพิสูจน์และการอนุมัติ การผสานอีเมลแบบเนทีฟ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของงานและเวิร์กโฟลว์
- สร้างเนื้อหาด้วย HiveMind ผู้ช่วย AI และประหยัดเวลาและความพยายาม
- ให้ทีมของคุณมีสมาธิด้วยการตั้งและติดตามเป้าหมายโดยตรงภายใน Hive
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- อาจไม่เหมาะกับงบประมาณของทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการโครงการพื้นฐาน
- มีรายงานว่ามีการโหลดช้าเป็นครั้งคราวและบั๊กเล็กน้อยเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มอย่างกว้างขวาง
ราคาของฮีฟ
- Hive Free: แผนฟรีตลอดชีพพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด รองรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ผู้เริ่มต้นฮีฟและทีมฮีฟ: ₹85 และ ₹250 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ตามลำดับ
- องค์กร: เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือความสามารถเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Hive
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,00+ รีวิว)
ฉันชอบวิธีที่ Hive ช่วยให้ฉันติดตามและบันทึกงานและโครงการของฉันได้ Hive มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม Hive ทำงานได้ดีมากในด้านการสร้างแบรนด์ ฉันเชื่อว่า Hive กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องในการเป็นแอปสำหรับที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม
3. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
ฉันเพิ่ม monday.com เข้าไปในรายการนี้เพราะระดับการปรับแต่งที่น่าทึ่งของมัน มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการและกระบวนการทำงานทุกประเภทที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้จัดการโครงการ
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือนี้มี เทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมาย สำหรับวิธีการบริหารโครงการที่แตกต่างกัน เช่น Agile, Scrum และ Kanban นอกจากนี้ ความสามารถในการ สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และการทำงานอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางธุรกิจของคุณอีกด้วย
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย Automation Center ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้นใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือใช้การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยง monday.com กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว
- ใช้เอกสารการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเอกสาร, แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็น, และเครื่องมือตรวจสอบเพื่อรักษาการเชื่อมต่อของทีมคุณ
- มองเห็นขีดความสามารถของทีมและการจัดสรรทรัพยากรด้วยมุมมองภาระงาน ในขณะที่มุมมองแอปผสานรวมแอปโปรดของคุณเข้ากับโครงการโดยตรง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลากหลายประเภทและอีกนับพันผ่าน Zapier
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ในขณะที่ monday.com มีมุมมองแบบแกนต์ แต่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้นภายในมุมมองนั้นเอง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับมุมมองบางประเภทที่ไม่สามารถอัปเดตอัตโนมัติได้ตามที่คาดหวัง
- คุณสมบัติการจัดการโครงการหลัก เช่น มุมมองแกนต์ (Gantt view) มีให้ใช้เฉพาะในแผน Pro ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป: สูงสุด 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: ₹748. 05 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: ₹997. 41 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: ₹1579. 23 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,700+ รีวิว)
"Monday.com ให้บริการบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ทีมงานของเราสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาก Monday.com มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถนำทางและเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก"
4. ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแบบครบวงจรที่คุ้มค่า
ProofHub เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในอินเดีย โดยเฉพาะทีมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรในราคาเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป—จัดการโครงการหลายโครงการ ทีมงาน และการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดได้จากที่เดียว
เครื่องมือนี้ยังช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการตรวจทานออนไลน์—ไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารอีกต่อไป ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนไฟล์ ทำให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของทีม
- จัดการงาน, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้า – ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแนบไฟล์ ความคิดเห็นในรายการงาน และแชทในตัว
- วางแผนด้วยแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการ ติดตามเวลาเพื่อการจัดการทรัพยากร และสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- โครงสร้างราคาของ ProofHub เหมาะสำหรับทีมและอาจไม่ใช่ออปชั่นที่เหมาะสมสำหรับฟรีแลนซ์เดี่ยว
- แม้ว่าราคาแบบเหมาจ่ายจะดูน่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนรวมให้เหมาะสมกับขนาดทีมของคุณ ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้รายบุคคลอาจสูงกว่าคู่แข่งบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ ProofHub
ProofHub มีสองแผน:
- จำเป็น: ₹3735. 67 สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, คิดค่าบริการรายปี
- การควบคุมสูงสุด: ₹7388. 33 สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด, ฟีเจอร์ไม่จำกัด, และโปรเจ็กต์ไม่จำกัด, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,700+ รีวิว)
"ส่วนที่ดีที่สุดของ ProofHub คือ – มันมีทุกอย่างในที่เดียว! ฉันเคยขออัปเดตเกี่ยวกับงานและโครงการผ่านอีเมลแล้วต้องไปหาบทสนทนาเหล่านั้นทีหลัง ซึ่งทำให้เสียเวลาไปมาก ตอนนี้เราสามารถแสดงความคิดเห็นและสนทนาได้ตรงที่งานนั้นเลย นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลทั้งหมด เอกสาร และไฟล์โครงการไว้ในที่เดียวกันอีกด้วย การแชทในตัวทำให้การส่งและรับข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว"
และทุกครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนที่ ProofHub ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างมากและตอบกลับอย่างรวดเร็ว
"ส่วนที่ดีที่สุดของ ProofHub คือ – มันมีทุกอย่างในที่เดียว! ฉันเคยขออัปเดตเกี่ยวกับงานและโครงการผ่านอีเมลแล้วต้องไปค้นหาการสนทนาเหล่านั้นทีหลัง ซึ่งทำให้เสียเวลาไปมาก ตอนนี้เราสามารถแสดงความคิดเห็นและสนทนาได้โดยตรงที่งานนั้น นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลทั้งหมดของฉัน เอกสาร และไฟล์โครงการไว้ในที่เดียวกัน แชทในตัวทำให้การส่งและรับข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว"
5. Microsoft Project: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่มีอยู่แล้ว
Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแรกที่ฉันใช้ในอินเดีย ในงานแรกของฉัน แม้ว่าฉันจะใช้เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ มาตั้งแต่นั้น Project ยังคงให้ความคุ้นเคยและความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ Microsoft 365 อย่างกว้างขวาง
มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดโปรแกรม Microsoft ทั้งหมด รวมถึง Outlook, Excel และ Skype ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของเครื่องมือช่วยให้ฉันสามารถ มองเห็นปริมาณงานและหลีกเลี่ยงการมอบหมายงานเกินขีดความสามารถของใครก็ตาม ได้ แม้ว่าจะมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมากว่านี้อยู่บ้าง แต่คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่งของ Microsoft Project นั้นทำงานได้ดีที่สุดสำหรับ โครงการองค์กรที่ซับซ้อน ที่ธุรกิจในอินเดียมักทำงานด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการอื่น ๆ ของ Microsoft 365 ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft
- สร้างภาพโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลัง, กระดานคัมบัง, และแผนที่เส้นทางโครงการ
- ปรับปรุงการจัดการงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรขั้นสูง
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น Microsoft Teams และ SharePoint
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- มีการปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัวในอินเดีย
- แม้ว่าจะมีเว็บแอปอยู่แล้ว แต่ Project ยังไม่มีแอปบน iOS แบบเนทีฟ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับบางทีม
- รวมคุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐานไว้ แต่อาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการร่วมมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ Microsoft Project
การปรับใช้ระบบบนคลาวด์
- แผนที่ 1: ₹835/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโครงการ 3: ₹2500/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโครงการ 5: ₹4588/เดือน ต่อผู้ใช้
การติดตั้งระบบภายในองค์กร
- มาตรฐานโครงการ 2021: ₹56730 ซื้อครั้งเดียว
- Project Professional 2021: ₹108,455 ซื้อครั้งเดียว
- Project Server: ราคาพิเศษ
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4. 0/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
การจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของไมโครซอฟต์ (PPM) แก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพและการขาดการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ PPM มอบแพลตฟอร์มกลางให้กับองค์กรเพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดสรรทรัพยากรดีขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และอัตราความสำเร็จของโครงการดีขึ้น PPM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมโยงโครงการกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต การส่งมอบโครงการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม
6. Nifty: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพที่ชัดเจนและการติดตามความสำเร็จ
Nifty เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีสำหรับทีมที่ ให้ความสำคัญกับการแสดงผลที่ชัดเจนและการติดตามเป้าหมาย
โดยการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรและติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย Nifty ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยจัดระเบียบโครงการของคุณได้มากขึ้นผ่าน ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอ ซึ่งช่วยให้คุณจัดกลุ่มโครงการ ตามแผนก สถานที่ ผู้จัดการ หรืออื่นๆ ได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยส่งคำเชิญเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติตามทีมที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดขั้นตอนหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของผู้จัดการโครงการ
ฟีเจอร์การติดตามงบประมาณของ Nifty สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการของคุณได้อย่างแท้จริง รายงานที่ละเอียดของเครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันสามารถระบุความเสี่ยงทางการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับเปลี่ยนแนวทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- วางแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และรายการงานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยแชททีมในตัว, การแชร์ไฟล์, และความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการพึ่งพาของงาน, จุดสำคัญ, และงานที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดและภาพรวมที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Slack และ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงานมีให้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- แผนฟรีไม่อนุญาตให้แขกและลูกค้าเข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือจากภายนอก
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: ₹4,087/เดือน
- ข้อดี: ₹8,260/เดือน
- ธุรกิจ: ₹12,430/เดือน
- ไม่จำกัด: ₹41630/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 430+)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
"Nifty เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้จนถึงปัจจุบัน การต้อนรับลูกค้าในฐานะแขก การต้อนรับลูกค้าบนพอร์ทัล Nifty นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เราสามารถเพิ่มลูกค้าของเราเป็นแขกในโครงการที่เกี่ยวข้องได้ พวกเขาสามารถเพิ่มงานของพวกเขาและตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมของโครงการได้"
7. Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทรงพลังในอินเดีย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ เช่น Procter ด้วยประสบการณ์เกือบสองทศวรรษ Wrike นำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนองค์กรที่กำลังเติบโต
ทำไมต้องรวม Wrike? มันยอดเยี่ยมในการ จัดการการตรวจสอบและอนุมัติไฟล์ โหมดการเปรียบเทียบการตรวจสอบของมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกม ทำให้การเปรียบเทียบเวอร์ชันไฟล์และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดที่สุดเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เริ่มต้นงานหรือโครงการโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอที่ตรงไปตรงมา
- จัดระเบียบโครงการต่างๆ ลงในพื้นที่เฉพาะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลภายในโครงการ โฟลเดอร์ งาน และงานย่อย
- ดูงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน, กระดานคัมบัง, มุมมองตาราง, แผนภูมิแกนต์, และแผนภูมิภาระงาน
- ปรับปรุงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแท็กข้าม, การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์, การตรวจทาน, และการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก
ข้อจำกัดของ Wrike
- การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- ไม่ว่าจะมีแผนฟรีหรือไม่ก็ตาม การผสานระบบหลักหลายอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ราคาสำหรับทีมของคุณสูงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับทีมที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการที่ซับซ้อน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: ₹817/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ₹2070/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
"ผมเชื่อว่าผมสามารถพูดแทนผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของผมได้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Wrike นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Wrike คือแอปพลิเคชันบนมือถือ มันช่วยให้เราใช้งานได้จากทุกที่และคาดหวังส่วนติดต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพการทำงานเดียวกันกับที่เราใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของเรา"
8. Notion: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและผู้ประกอบการเดี่ยว
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ฉันรู้ว่า Notion เป็นแอปจดบันทึกและสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวและเอเจนซี่การจัดการอินฟลูเอนเซอร์ในอินเดีย แต่จริงๆ แล้วมันยังเป็นศูนย์รวมสำหรับการจัดการโครงการอีกด้วย! มันช่วยให้คุณ สร้างโครงการ ออกแบบแผนงาน แยกย่อยงาน มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน (หากคุณมีทีม!) และยังสามารถกำหนดการพึ่งพาของงานได้อีกด้วย
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Notion อยู่ที่การ ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส ฉันสามารถใช้มันสร้างวิกิที่มีรายละเอียดเพื่อบันทึกแผนโครงการ รายงานการประชุม และแม้กระทั่งแนวทางสื่อสารกับลูกค้า ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียวที่รวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ และลดความวุ่นวายจากการค้นหาเอกสารในอีเมลหรือโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดระเบียบข้อมูลโครงการทั้งหมดด้วย Notion's Project Wiki
- เริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนงาน กระบวนการทำงาน และอื่น ๆ
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการจัดการงานของ Notion
- เลือกดูระหว่างมุมมองไทม์ไลน์และมุมมองแคนบานเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างเอกสารที่มีเนื้อหาหลากหลายด้วยวิดีโอ, ตัวอย่างโค้ด, และประเภทเนื้อหาอื่น ๆ กว่า 50 ประเภท โดยใช้ Notion Notes และ Docs.
ข้อจำกัดของ Notion
- ความยืดหยุ่นของ Notion มีเส้นทางการเรียนรู้ และอาจใช้เวลาในการเชี่ยวชาญคุณสมบัติของมัน
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมีการผสานรวมเพื่อฟังก์ชันการจัดการโครงการพื้นฐาน
ราคาของ Notion
Notion มีแผนให้บริการสี่แบบ:
- ฟรี: ร่วมงานกับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 10 คน
- บวก: ₹664. 94 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ธุรกิจ: ₹1246. 76 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 5,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
ฉันชอบความยืดหยุ่นและความหลากหลายของ Notion เป็นอย่างมาก มันช่วยให้ฉันสร้างหน้าเว็บ ฐานข้อมูล และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันยังชื่นชมความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ และการซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา Notion ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างแท้จริงในการช่วยให้ฉันมีระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
9. Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ในอินเดีย
หากคุณกำลังบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile, Jira เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับต้น ๆ ของคุณในอินเดีย
มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนวิธีการแบบ Agile ทำให้คุณสามารถนำกรอบการทำงานของ Scrum, Kanban และ DevOps มาใช้ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน Jira ช่วยให้ฉันกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของเราได้ นี่หมายถึงการละทิ้งเทมเพลตทั่วไปและสร้างขั้นตอนที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอินเดีย เช่น "การอนุมัติจากรัฐบาล" หรือ "การเจรจากับผู้ขาย" ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันและทำให้งานไหลผ่านวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างราบรื่น
ดังนั้น คุณสามารถวางแผน เขียนโค้ด ติดตั้ง เผยแพร่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการ และดูแลรักษาวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ใช้ไทม์ไลน์แบบโต้ตอบสำหรับแผนงานโครงการ, กระดานสครัมสำหรับการวางแผนสปรินต์, และกระดานคัมบังสำหรับการจัดการแบบอไจล์
- ทำให้การติดตามบั๊กง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์การติดตามปัญหาเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผน
- ผสานรวม Jira กับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาได้มากกว่า 3,000 รายการ เช่น Scriptrunner, Zendesk เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ติดตามความก้าวหน้าและวัดผลการดำเนินงานด้วยการรายงานและข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Jira
- อินเทอร์เฟซที่แข็งตัวและความท้าทายในการปรับแต่ง
- ระบบการค้นหาและการกรองอาจได้รับประโยชน์จากการเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรี: ₹0
- มาตรฐาน: ₹680/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ₹1335/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5. 0 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
"สิ่งสำคัญที่ Jira กำลังช่วยคือการติดตาม/บันทึกปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นข้ามทีม ซึ่งให้มุมมองตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร สิ่งนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นผู้รับผิดชอบ"
10. Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่ทรงพลังและการผสานรวมในตัว
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ฉันต้องรวม Zoho Projects ไว้ในรายการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในอินเดียนี้! เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้สามารถจัดการโครงการได้ทุกขนาดและความซับซ้อน
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมคือความสามารถในการจ่ายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด Zoho Projects มอบโซลูชันที่คุ้มค่าและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมในอินเดียที่คำนึงถึงงบประมาณ แต่ยังคงไม่ลดทอนคุณสมบัติสำคัญ ความสามารถในการสร้าง เวิร์กโฟลว์งานที่กำหนดเอง พร้อมระบบอัตโนมัติ สำหรับงานที่ทำซ้ำ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับทีมของฉันในการมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานด้วยมือ
นอกจากนี้ยังมี บรรยากาศเครือข่ายสังคมที่คุ้นเคย พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟีด, ฟอรั่ม และการสนทนา เพื่อให้ทีมต่างๆ เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้บน iOS, Android และอุปกรณ์มือถืออื่นๆ เพื่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่ทำได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ Zoho Projects
- กำหนดการพึ่งพาของงาน, มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, กำหนดเวลาเหตุการณ์, และติดตามความคืบหน้าอย่างราบรื่น
- ตั้งค่าโครงการและเตือนความจำที่เกิดซ้ำเพื่อให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผน
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมโดยการสร้างและแบ่งปันเอกสารโครงการ, การนำเสนอ, และตารางข้อมูล
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างด้วยตนเองหรือด้วยตัวจับเวลาที่ผสานรวมไว้ และสร้างใบแจ้งหนี้จากตารางเวลาทำงานได้เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การส่งออกไฟล์ในรูปแบบเฉพาะมีข้อจำกัด
- แม้จะมีฟังก์ชันการรายงาน ผู้ใช้บางคนยังพบว่าขาดฟังก์ชันบางอย่าง
- ปัจจุบัน ยังไม่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับระบบบัญชี Quickbooks
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: ₹0
- พรีเมียม: ₹334/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ₹750/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5. 0 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
"ส่วนที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์มนี้คือสามารถนำไปใช้จัดการโครงการของอุตสาหกรรมใดก็ได้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้ ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงาน"
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบกำลังรอคุณอยู่
การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ควรพิจารณาความต้องการและลำดับความสำคัญของทีมคุณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ อย่าลืมว่าหลายแพลตฟอร์มมีบริการทดลองใช้ฟรีเพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจ
แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ ผมขอแนะนำ ClickUp อย่างมั่นใจ มันมาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เช่น มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, แชทและเธรดในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, และสมอง AI ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และสัมผัสความแตกต่าง!