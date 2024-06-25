วิธีเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างในที่ทำงาน

"ไม่มีสิ่งใดที่พิสูจน์ความสามารถของชายคนหนึ่งในการนำผู้อื่นได้อย่างชัดเจนเท่าสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันเพื่อนำตนเอง" โธมัส เจ. วัตสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทไอบีเอ็มกล่าว
จากสนามรบสู่ห้องประชุมผู้นำ รูปแบบและคุณสมบัติของผู้นำได้ถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ความเห็นที่ดูเหมือนจะเป็นเอกฉันท์เพียงอย่างเดียวคือ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะแสดงให้ทีมเห็นถึงวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ นั่นคือ พวกเขาเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
หากคุณเป็นผู้นำทางธุรกิจหรือผู้จัดการ นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
แนวคิดการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง หมายถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในคุณสมบัติและพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจากสมาชิกในทีมของคุณ ผ่านการกระทำ ทัศนคติ และวิธีการทำงาน คุณแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่าคุณต้องการเห็นอะไรและวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จ
การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีมีลักษณะดังนี้:
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล: ผู้นำรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและผลงานของทีม คุณทำให้การให้ทรัพยากรทั้งหมดและการแสดงให้ทีมเห็นถึงวิธีการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ
เน้นคุณค่า: การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างไม่ได้หมายถึงการเขียนโค้ดหรือเนื้อหาเพื่อแสดงให้ทีมเห็นวิธีการทำงาน แต่เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมาก มันคือการชี้แจงค่านิยมที่แต่ละคนควรยึดถือและลงมือปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในค่านิยมของบริษัทคือความซื่อสัตย์ ผู้นำจะให้และรับข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่
ความสม่ำเสมอ: ผู้นำจะประพฤติตนอย่างสม่ำเสมอในแบบที่พวกเขาคาดหวังให้สมาชิกในทีมประพฤติตัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากความตรงต่อเวลาเป็นพฤติกรรมที่คุณกำลังเป็นแบบอย่าง คุณก็จะมาตรงเวลาทุกการประชุม/กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ความแท้จริง: ผู้นำที่แท้จริงมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ โดยนำทีมผ่านตัวแปรและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง คุณจะทำให้ทีมของคุณทราบถึงแรงจูงใจและการกระทำของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้อื่นสามารถติดตามได้ไม่เพียงแค่การกระทำ แต่ยังรวมถึงกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังด้วย
ความเปิดเผย: เมื่อคุณเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง คุณมีความถ่อมตนทางปัญญาและเปิดกว้างที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณตามข้อมูลใหม่หรือความคิดเห็นที่น่าสนใจ
เมื่อกล่าวถึงทั้งหมดแล้ว การเป็นแบบอย่างที่ดีคือการปฏิบัติตามคำกล่าวโบราณที่ว่า การกระทำสำคัญกว่าคำพูด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวคิดเชิงคุณภาพและพฤติกรรมที่อยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ระหว่างขาวกับดำ เป็นแนวทางที่สะท้อนออกมาในการกระทำของคุณเอง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด
หากคุณต้องการฝึกฝนการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี นี่คือสิบกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณได้
10 กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
ในตอนแรก การเป็นแบบอย่างดูเหมือนจะง่าย: ทำตัวในแบบที่คุณต้องการให้ทีมของคุณทำตาม. ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทีม อาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้น.
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นและรักษาความสม่ำเสมอในความเป็นผู้นำของคุณ กลยุทธ์สิบประการต่อไปนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคง มาเริ่มกันเลย
1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการเป็นแบบอย่างในเรื่องใด
ก่อนอื่นเลย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี คุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณเป็นผู้นำประเภทไหน ตัวอย่างเช่น ผู้นำของบริษัทที่กำลังประสบปัญหาจำเป็นต้องมีความอ่อนแอและสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ ในขณะที่ผู้จัดการของทีมที่ทำงานหนักเกินไปต้องมีความเห็นอกเห็นใจและให้การสนับสนุน
การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง เริ่มต้นด้วย:
- การกำหนดวิสัยทัศน์ของคุณ: แสดงให้ทีมเห็นว่าคุณคาดหวังว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
- การชี้แจงคุณค่า: ระบุคุณค่าที่สำคัญสำหรับคุณ และคาดหวังให้ทีมปฏิบัติตาม
- การแสดงพฤติกรรม: ปฏิบัติตัวในแบบที่คุณต้องการให้ทีมของคุณปฏิบัติ—เปิดกว้าง พูดตรงต่อเวลา บันทึกทุกอย่าง เป็นต้น
หนังสือ "Start with Why" ของไซมอน ซิเน็ก เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างของตนเอง ลองอ่านสรุปของ Start with Whyนี้เพื่อดูว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่
2. สื่อสารอย่างเปิดเผย
คุณอาจคิดว่าคุณกำลังเป็นแบบอย่างที่ดี แต่บ่อยครั้งสิ่งนี้อาจไม่ถูกสังเกตเห็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดกล้องตลอดเวลาในการประชุม Zoom แต่สมาชิกในทีมที่ขี้อายอาจไม่ทำตามและอาจไม่ได้คิดอะไรมากนัก
ดังนั้น เมื่อการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมยังไม่เพียงพอ การอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นจะช่วยได้ ตัวอย่างเช่น สร้างเอกสาร 'การทำงานร่วมกับฉัน' ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้
คุณสามารถตั้งค่ามันบนเครื่องมือเช่นClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถแชร์กับทุกคนในทีมของคุณได้ พวกเขาอาจแสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือถามคำถาม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของคุณในกระบวนการนี้
ใหม่กับการเขียนเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของคุณ? ไม่ต้องกังวล.เทมเพลตเอกสารทีม ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้.
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และรับข้อเสนอแนะเช่นเดียวกัน
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้นำทำคือการสมมติว่าตนเองมีอำนาจ ทำให้ไม่รับฟังความคิดเห็นจากทีมและลูกน้อง เมื่อคุณประพฤติเช่นนี้ ทีมจะเรียนรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องร่วมมือหรือรับฟังความคิดเห็นเช่นกัน
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ให้ความสำคัญกับการขอคำแนะนำและดำเนินการตามคำแนะนำนั้น
- เปิดเวลาให้เข้าพบได้ตลอดเวลา: สิ่งนี้จะส่งเสริมให้พนักงานเข้ามาพูดคุย แบ่งปันความคิดเห็น ถามคำถาม และขอคำแนะนำได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม
- ขอความคิดเห็น: ในการประชุมแบบยืน, การทบทวน, และการระดมความคิด ให้ขอความคิดเห็นจากทุกคน แม้แต่คนที่เงียบอยู่ก็ควรกระตุ้นเบาๆ
- ส่งเสริมการอภิปราย: ให้อำนาจแก่ผู้คนในการไม่เห็นด้วยกับคุณ ทำสิ่งนี้ในที่สาธารณะ เพื่อให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ รู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาสามารถอภิปรายกับคุณได้
หากทีมของคุณกระจายอยู่ ให้สร้างพื้นที่เสมือนเพื่อทำสิ่งนี้ จัดให้มีสำนักงานแบบเปิดโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Chat view จัดให้มีการสนทนาตามบริบท (ในความคิดเห็นแบบซ้อน) เพื่ออภิปรายแนวคิดและข้อเสนอแนะ
สำหรับกลไกการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างมากขึ้นลองใช้เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะ แสดงความรู้สึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
4. ส่งเสริมสถานที่ทำงานที่โปร่งใส
ความโปร่งใสในภาวะผู้นำมักถูกนำเสนอเป็นคุณธรรม เช่น การกระทำที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มีน้อยคนที่เข้าใจว่าทำไมความโปร่งใสจึงมีความสำคัญ นี่คือเหตุผล
ในการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนมีความรู้ร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากนักเขียนเนื้อหาของคุณไม่ทราบว่าคุณใช้เครื่องหมายจุลภาคแบบออกซ์ฟอร์ด คุณจะได้รับการเขียนที่ไม่สอดคล้องกัน ความโปร่งใสช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความรู้รวมขององค์กรได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่โปร่งใสได้:
- เอกสาร: จดบันทึกการสังเกต, บันทึกการประชุม, ข้อมูลเชิงลึก, เป็นต้น และแบ่งปันอย่างกว้างขวางกับองค์กร. ClickUp Docs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้
- ระบบ: จัดตั้งระบบการจัดการโครงการเพื่อจัดการและติดตามงานทั้งหมดที่คุณทำ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- รายงาน: สร้างรายงานสำหรับเมตริกที่สำคัญได้คลิกอัพแดชบอร์ดสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณจัดการโปรเจ็กต์ของคุณผ่านคลิกอัพ
5. ฝึกความซื่อสัตย์และความอ่อนแอ
ความแท้จริงสามารถเป็นกาวที่เชื่อมองค์กรของคุณไว้ด้วยกัน ผู้นำที่ยอดเยี่ยมเรียนรู้ที่จะแสดงความอ่อนแอโดยไม่ปรากฏว่าอ่อนแอ
ในหนังสือ Shoe Dog ของฟิล ไนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของไนกี้ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเพิ่งเปิดตัวไนกี้และบริษัทกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งแรก ไนท์ได้รวบรวมพนักงานทั้งหมดและเปิดเผยถึงภัยคุกคามและอุปสรรคที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่
ความโปร่งใสเกี่ยวกับวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเปิดเผย ช่วยเสริมสร้างความกล้าหาญให้กับพนักงานของเขา การพูดคุยครั้งนี้กลายเป็นเสียงปลุกเร้าใจให้กับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น
การนำด้วยความซื่อสัตย์ยังแสดงให้ทีมเห็นด้วยว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยความอ่อนแอได้กับคุณ พวกเขาสามารถรายงานปัญหาที่รุนแรงและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเปิดกว้าง
สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความละอาย ความเปราะบาง และความเห็นอกเห็นใจ โปรดอ่านสรุปหนังสือ Dare to Lead ซึ่งเป็นแผนที่นำทางสู่ภาวะผู้นำที่กล้าหาญโดย Brené Brown
6. กำหนดเป้าหมายของทีม
ผู้นำทางธุรกิจมักมีแนวโน้มที่จะกำหนดเป้าหมายของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการแล้วส่งต่อให้กับทีมของตน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ทีมรู้สึกว่าเป้าหมายเหล่านั้นถูกมอบหมายให้พวกเขาโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
- กำหนดเป้าหมายร่วมกับทีม
- ถามพวกเขาว่าอะไรที่สามารถทำได้
- รับผิดชอบในการทำให้ทีมบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
- เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นว่าพวกเขาต้องการอะไร
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและให้การสนับสนุนทีมงานเมื่อจำเป็น
ClickUp Goalsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งเป้าหมาย วัดความก้าวหน้า และแทรกแซงตามความจำเป็น
7. อย่ากลัวที่จะทำตัวน่าขัน
ปัญหาที่องค์กรสมัยใหม่ต้องแก้ไขต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดที่กล้าหาญ บางครั้งความคิดอาจฟังดูไร้สาระ ทีมงานจำเป็นต้องรู้สึกมั่นใจว่าความคิดทั้งหมดของพวกเขาจะได้รับการต้อนรับโดยไม่มีการตัดสิน
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ โปรดเปิดใจพร้อมที่จะแบ่งปันความคิดอย่างเปิดเผย
- เชิญชวนให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และแสดงความตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินพวกเขา
- ส่งเสริมให้ทีมไม่ปฏิเสธความคิดทันที แต่ให้สำรวจทิศทางที่ความคิดนั้นนำไปสู่
- ภายในทีม สร้างแนวป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ประมาท
8. กำหนดเวลาสำหรับถาม-ตอบ
ผู้นำทางธุรกิจจัดงานเปิดบ้านกับองค์กร โดยเชิญทุกคนให้มาถามคำถามได้ ในเซสชั่นเช่นนี้ คำถามมักเกี่ยวข้องกับองค์กร แผนการ การอัปเดต เป็นต้น
นอกจากนี้ ให้จัดเวลาสำหรับถาม-ตอบกับทีมของคุณเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณจะทำบางสิ่งอย่างไร กระตุ้นให้พวกเขาถามคำถามเช่น "คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร?" หรือ "คุณจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร?"
แม้ว่าคุณอาจไม่ต้องการให้ทีมของคุณมาหาคุณทุกเรื่องเล็กน้อย แต่การอนุญาตให้พวกเขาทำเช่นนั้นบ้างเป็นครั้งคราวก็มีประโยชน์ วิธีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนทีมของคุณในบริบทที่เหมาะสม มันแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อสถานการณ์ยากลำบาก
9. ใช้เวลาในมุมมองของทีมของคุณ
หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผู้นำต้องเผชิญคือการที่พวกเขาอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงบนพื้นดินมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอาจไม่ทราบถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นทุกวันของนักพัฒนา เช่น ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมในการพัฒนาหรือการขาดเครื่องมืออัตโนมัติ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ควรจัดสรรเวลาบางส่วนที่คุณจะทำงานเดียวกับที่ทีมของคุณทำ หรือสังเกตการณ์พวกเขาขณะทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจลองเขียนโปรแกรมร่วมกับนักพัฒนา หรือรับฟีเจอร์บางส่วนมาทดสอบดูก็ได้
นี่จะช่วยให้ทีมของคุณมั่นใจได้ว่าคุณต้องการเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขาและทำให้ดีขึ้นสำหรับพวกเขา
10. พัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย
นายกรัฐมนตรีในช่วงสงครามต้องมีทักษะและทัศนคติที่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีในช่วงสันติภาพอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จงเป็นผู้นำที่ทีมและองค์กรของคุณต้องการให้คุณเป็น เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว คุณอาจต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรือเชิงรุก เมื่อการลงทุนไหลเวียนดี คุณอาจลงทุนในการฝึกอบรมและการทดลอง
เมื่อทีมของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทุกคน แต่เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจถึงขั้นลำบากในการจำชื่อของทุกคน
ในฐานะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ หน้าที่ของคุณคือการพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย แสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังสามารถเป็นสิ่งที่ดีได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้นำที่จัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปทำงานที่สำนักงาน คุณควรมาทำงานที่สำนักงานทุกวัน พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ที่คุณได้รับจากการกลับมาทำงานที่สำนักงาน และประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับทีมของคุณ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างตรงไปตรงมา และถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ หากยังไม่ได้ผล อย่าลังเลที่จะยกเลิกแผนของคุณทั้งหมด
แม้ว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ในระหว่างที่นำโดยเป็นแบบอย่าง ความท้าทายย่อมเกิดขึ้นได้ มาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะมันได้อย่างไร
การเอาชนะความท้าทายในการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
กลยุทธ์การนำและ รูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกันทั้งระหว่างและภายในองค์กร
การนำการเปลี่ยนแปลงชี้นำองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลง. สถานการณ์เช่นนี้—เช่น COVID-19 หรือความไม่เสถียรทางเศรษฐกิจ—มักถูกโยนให้กับผู้นำ ซึ่งพวกเขาต้องนำพาองค์กรผ่านพ้นเพื่อประสบความสำเร็จ. เจมส์ ดาวนต์ จากบาร์นส์แอนด์โนเบิล เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่นำธุรกิจจากขอบแห่งการล้มละลายไปสู่การเติบโตในเชิงบวก.
ในทางกลับกันภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นเองจะเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างเป็นธรรมชาติและนำทีมโดยไม่ได้อาศัยอำนาจอย่างเป็นทางการ ผู้นำประเภทนี้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับทีมมากกว่า ตัวอย่างที่ดีของผู้นำที่เกิดขึ้นเองคือ Satya Nadella
ภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมคือการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่เพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน ลูกค้า และสังคมโดยรวมด้วย
ขึ้นอยู่กับองค์กร, สถานการณ์ตลาด, และทักษะการนำ, นี่คือบางปัญหาที่ผู้นำที่ดีอาจเผชิญและวิธีแก้ไข.
การขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน
การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง ทีมของคุณจำเป็นต้องเห็นและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคุณเอง หากปราศจากพันธกิจและหลักการที่เป็นหนึ่งเดียว การกระทำที่เป็นแบบอย่างของคุณอาจไม่ได้รับการสังเกต
วิธีแก้ไข: บันทึกวิสัยทัศน์และปรัชญาการนำของคุณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร. หารือเกี่ยวกับมันกับสมาชิกทีมของคุณเป็นประจำ. ส่งเสริมให้พวกเขาตัดสินใจตามหลักการ, คุณค่า, และความเชื่อที่คุณได้ร่วมกันกำหนดไว้.
การมอบหมายงาน
ผู้จัดการทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากเพียงใด ก็มักจะพบปัญหาในการมอบหมายงานในบางครั้ง บางครั้งพวกเขาอาจไม่มีบุคคลที่เหมาะสมในทีมที่จะดำเนินงานนั้นได้ ในบางครั้งพวกเขาเองอาจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ
วิธีแก้ไข:
- จัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่คุณต้องการให้ดำเนินการ ความคาดหวัง เป้าหมาย และผลลัพธ์ การเขียนสิ่งเหล่านี้ลงจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและเป็นข้อมูลอ้างอิง
- จัดหาทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- อธิบายว่าคุณต้องการให้ทำอย่างไร (เอกสารที่ระบุรายละเอียดว่า "นี่คือวิธีที่ฉันจะทำ" เป็นวิธีที่ดีในการเป็นผู้นำด้วยการแสดงตัวอย่าง)
- เมื่อคุณอัปเดตเอกสาร ให้ติดแท็กทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่ตกหล่นClickUp Assign Commentsช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างแม่นยำ
- กำหนดเวลาการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความก้าวหน้า
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก ไม่ใช่แค่สำหรับทีมเท่านั้น แต่สำหรับผู้นำด้วยเช่นกัน เมื่อสถานการณ์ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเป็นแบบอย่างที่ดีอาจเป็นเรื่องยาก
วิธีแก้ไข:
- พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ดำเนินการวางแผนสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
- เปิดรับความไม่แน่นอนอย่างเปิดเผย และให้ความมั่นใจกับทีมของคุณว่าคุณอยู่เคียงข้างพวกเขา
- แสดงความเห็นอกเห็นใจและเสนอการสนับสนุนและทรัพยากรให้กับทีมของคุณ
การจัดการตนเอง
อาจฟังดูไร้สาระ แต่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี คุณควรสามารถจัดการตัวเองได้อย่างเชี่ยวชาญ ผู้นำหลายคนขาดคุณสมบัตินี้ พวกเขาอาจทำงานหนักเกินไป อารมณ์แปรปรวน หรือขี้อาย ซึ่งอาจสร้างวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันในทีมของพวกเขาโดยไม่ตั้งใจ
วิธีแก้ไข:
- ระบุเป้าหมายและพฤติกรรมของคุณให้ชัดเจน
- เตือนตัวเองถึงคุณค่าของคุณทุกวันเพื่อที่จะประพฤติตนให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น
- ทำการทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าคุณกำลังเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมหรือไม่
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมและปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุณใหม่
ประโยชน์และข้อเสียของการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลหลายประการ
- ความเคารพ: เมื่อผู้นำทำตามที่พูด สมาชิกในทีมมีแนวโน้มที่จะเคารพพวกเขามากขึ้น
- ความไว้วางใจ: ผู้จัดการที่นำโดยเป็นแบบอย่างจะเข้าใจปัญหาของทีม ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นที่ไว้วางใจมากที่สุด
- วัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: ผู้นำที่ดีทำให้ทีมรู้ว่าพวกเขามิได้พูดจาจากหอคอยงาช้างของตน สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- ความโปร่งใส: เมื่อคุณเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้สร้างความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และความโปร่งใส
- ขวัญกำลังใจ: การที่รู้ว่าผู้จัดการของคุณยึดถือมาตรฐานเดียวกับที่พวกเขายึดถือกับสมาชิกในทีม จะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน
- ความภักดีของลูกค้า: พนักงานที่มีความสุขและให้ความเคารพจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดี สร้างความรู้สึกภักดีต่อแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะเจาะจงกับบริษัทของคุณ
นี่ไม่ได้หมายความว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีจะไม่มีข้อเสีย
ความกดดัน: สำหรับการเริ่มต้น มันสามารถส่งผลกระทบต่อผู้นำได้เมื่อต้องรักษามาตรฐานบางอย่างอยู่เสมอ มันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งอาจกลายเป็นความกดดันอย่างมาก
การกัดกร่อนของความไว้วางใจ: ความไม่สอดคล้องกันในพฤติกรรมใด ๆ สามารถนำไปสู่การกัดกร่อนของความไว้วางใจ ซึ่งอาจแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างขึ้นใหม่
กลยุทธ์มากเกินไป: เมื่อคุณเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง คุณมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนที่มีแต่กลยุทธ์มากเกินไป โดยแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร ซึ่งอาจทำให้เวลาที่คุณต้องใช้ในการวางกลยุทธ์และมองการณ์ไกลลดลง
เช่นเดียวกับรูปแบบการนำทางใด ๆ ข้อเสียข้างต้นสามารถเอาชนะได้ด้วยการคิดอย่างรอบคอบ ความเห็นอกเห็นใจ และแนวทางที่มีกลยุทธ์
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ClickUp
ตามคำกล่าวอมตะของโธมัส เจ. วัตสัน ขั้นตอนแรกของการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างคือการจัดการตัวเอง การตั้งเป้าหมาย การบันทึกปรัชญาของคุณ การติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ และแม้กระทั่งการเขียนบันทึกประจำวันสามารถช่วยสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีได้ เมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะรู้จักทีมของคุณและนำพวกเขาด้วยการเป็นแบบอย่าง
ไม่ว่าคุณจะเลือกปฏิบัติตามกลยุทธ์ใดในสิบข้อข้างต้น คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือบริหารทีมที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp
ออกแบบมาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม, ClickUp มอบเครื่องมือทุกชิ้นที่คุณต้องการเพื่อจัดการตัวเองและทีมของคุณ.
ต้องการเขียนเป้าหมายส่วนตัวหรือไม่? ลองใช้ ClickUp Goals ดูสิ ชอบการเขียนบันทึกเป็นประจำหรือไม่? ใช้ ClickUp Docs ได้เลย กำลังจัดการทีมโครงการอยู่หรือไม่? ใช้มุมมอง ClickUp Workload เพื่อจัดสรรงานอย่างยุติธรรม ต้องการรวบรวมความคิดเห็นหรือไม่? ใช้แม่แบบฟอร์มความคิดเห็นใดก็ได้
บริหารจัดการตัวเองและทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีลองใช้ ClickUp วันนี้!