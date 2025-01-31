บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
31 มกราคม 2568

การประมาณการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องทำให้เสียกำไรของโครงการถึง 3% ขณะ เดียวกันก็ลดอัตราการชนะโครงการในอนาคตลงถึง 30%

วิธีการประมาณต้นทุนแบบดั้งเดิมอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ความผิดพลาดของมนุษย์ และการขาดความรับผิดชอบ

ซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการคาดเดา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยประมาณการต้นทุนได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และลดข้อผิดพลาดทางงบประมาณที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

ซอฟต์แวร์ประมาณการสำหรับงานก่อสร้างใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning), องค์ประกอบการแสดงภาพ (visualization elements), และข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real-time data) เพื่อช่วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่แม่นยำสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุด โดยเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการรีวิวผลิตภัณฑ์ ?

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้าง?

พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ประมาณราคาสำหรับโครงการก่อสร้าง:

  • ราคาที่เอื้อมถึงได้: มองหาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สำคัญ ควรกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนในซอฟต์แวร์และเลือกเครื่องมือที่มีราคาเหมาะสม
  • ความถูกต้องและประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้และให้การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างและโครงการที่แม่นยำสูง รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างสามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่าย เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและขจัดความจำเป็นในการสนับสนุนทางเทคนิคจากภายนอก
  • การผสานรวม: มองหาซอฟต์แวร์ประมาณการที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันและระบบที่คุณใช้อยู่ รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์บัญชี
  • ความสามารถในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถขยายตัวไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ สามารถจัดการโครงการที่ใหญ่ขึ้นและลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้าง ERPหลายตัวที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ แต่การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างชั้นนำเพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น ?

10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

นี่คือคุณสมบัติ, บทวิจารณ์จากผู้ใช้, ข้อจำกัด, และราคาของซอฟต์แวร์การประมาณการที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ

1. หัวหน้าผู้รับเหมา

หัวหน้าผู้รับเหมา
แหล่งที่มาของภาพ:หัวหน้าผู้รับเหมา

Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างที่ครบวงจร มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากกว่า 35 รายการเพื่อช่วยคุณจัดการการเสนอราคา การประมาณราคา และบุคลากร—ภายใต้หลังคาเดียว

นี่คือซอฟต์แวร์ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายสำหรับการประมาณการก่อสร้าง ซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างของเรามีชื่อเสียงในการให้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างในกว่า 75 ประเทศ

ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินราคาบนเว็บหรือผ่านแอป iOS และ Android—ไม่มีข้อจำกัดของอุปกรณ์

คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • รับมุมมองแบบครบวงจรของโครงการของคุณผ่านมุมมองแบบ Kanban และรายการ
  • ปรับแต่งหน้าปกโดยการเพิ่มเอกสารอ้างอิง รายละเอียด และข้อมูลที่กำหนดเอง
  • ใช้แบบฟอร์มประมาณราคาสำเร็จรูปเพื่อสร้างข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงฐานข้อมูลต้นทุนแบบเรียลไทม์พร้อมราคาวัสดุและแรงงานล่าสุด
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีการส่งประมาณการ เปิดดู และคลิก
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • วิธีการจำกัดในการจัดระเบียบการประมาณการและโครงการ
  • ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่ายเหมือนเว็บไซต์
  • ไม่มีบันทึกการปรับปรุงสำหรับการประมาณการ

ราคาสำหรับหัวหน้าผู้รับเหมา

  • ฟรี: 30 วัน
  • พื้นฐาน: 79 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 125 ดอลลาร์/เดือน
  • บวก: $166/เดือน
  • ข้อดี: $249/เดือน
  • ไม่จำกัด: $49/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (630+ รีวิว)

2. Buildertrend

บิลเดอร์เทรนด์
แหล่งที่มาของภาพ:Buildertrend

Buildertrend ใช้เทคนิคการประเมินแบบอไจล์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดสำหรับการประมาณต้นทุนที่แม่นยำผ่านการคำนวณและสูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้ปรับปรุงบ้าน

Buildertrend ให้บริการการคำนวณต้นทุนงานที่แม่นยำพร้อมการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอที่สร้างโดยอัตโนมัติช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำ ทำให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ละเอียดสำหรับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Buildertrend

  • เลือกจากเทมเพลตการประเมินราคาที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งกระบวนการเสนอราคา
  • วัดและคำนวณปริมาณวัสดุด้วยฟังก์ชันการคำนวณที่ใช้ง่าย
  • จัดเก็บต้นทุนวัสดุและค่าแรงในฐานข้อมูลต้นทุนส่วนบุคคล
  • สร้างข้อเสนอการประมูลอย่างมืออาชีพ
  • ใช้การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด การตรวจสอบค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการปรับทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Buildertrend

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่น่าประทับใจ ฟีเจอร์และทรัพยากรใช้งานยาก
  • ไม่มีตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติและการแก้ไขใน Word และ Excel บางครั้งอาจลบข้อมูลทั้งหมด

ราคา Buildertrend

  • ฟรี: ไม่จำกัด
  • พื้นฐาน: 19 ดอลลาร์/เดือน
  • การเติบโต: $39/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Buildertrend

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

3. กอง

สแต็ก
แหล่งที่มาของภาพ:Stack

Stack เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ ตั้งแต่การประมาณราคาไปจนถึงการปิดโครงการ เครื่องมือนี้มอบโซลูชันการก่อสร้างทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการประมาณราคาให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Stack ยังช่วยให้การประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านการวัด การประมาณ และการเสนอราคาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออัตโนมัติที่สะดวกสำหรับการทำงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตฐานข้อมูล การนับ และการคำนวณให้คุณ

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมาณการก่อสร้างที่ไม่ยืดหยุ่นอื่น ๆ Stack มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

จุดเพิ่มเติมสำหรับศูนย์กลางโครงการแบบรวมศูนย์ของ Stack สำหรับการจัดการ, การติดตาม, และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

จัดวางคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • วัดค่าได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวัดพื้นที่ ระยะทาง เส้นโค้ง องศา จำนวน และการวัดปริมาตร
  • สร้างข้อเสนอที่สอดคล้องกับแบรนด์ พร้อมโลโก้แบรนด์ เงื่อนไข ขอบเขต และรายละเอียดอื่นๆ
  • ใช้ไลบรารีที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับรายการ วัสดุ และการประกอบได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างรายงานพร้อมข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แผน, ประเภทค่าใช้จ่าย, หรือป้ายกำกับอื่น ๆ
  • เข้าถึงคลังแม่แบบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของสแต็ก

  • รายการและชุดประกอบ เมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว ไม่สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้
  • ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบบันได

  • เริ่มต้น: $2,999 /ปี
  • เติบโต: $1,899 /ปี
  • สร้าง: ราคาที่กำหนดเอง

การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)

4. ประมาณการชัดเจน

ประมาณการชัดเจน
แหล่งที่มาของภาพ:Clear Estimates

Clear Estimates เป็นซอฟต์แวร์ประมาณราคาการก่อสร้างที่ใช้งานง่าย มีแม่แบบประมาณราคาสำเร็จรูปมากกว่า 130 แบบสำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ โรงรถ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้โดยการเพิ่มหรือลบส่วนที่ต้องการ Clear Estimates มีบล็อกที่โหลดไว้ล่วงหน้าหลายพันบล็อกพร้อมค่าใช้จ่ายวัสดุและแรงงานที่ถูกต้องตามภูมิภาค

เพียงลากและวางลงในเทมเพลตของคุณเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่เฉพาะเจาะจงกับสถานที่ของลูกค้าของคุณ. คุณจะได้รับข้อมูลราคาสำหรับมากกว่า 400 พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส.

คุณสมบัติเด่นของ Clear Estimates

  • เพลิดเพลินกับการสนับสนุนที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ระหว่างการประเมินราคาการก่อสร้าง
  • เข้าถึงเทมเพลตการประมาณการมากกว่า 160 แบบที่จัดหมวดหมู่สำหรับพื้นที่ต่างๆ
  • การเข้าถึงฐานข้อมูลราคาสินค้า 10,000 รายการขึ้นไป (อัปเดตทุกไตรมาส)
  • ประหยัดเวลาในการคัดสรรเนื้อหาด้วยเทมเพลตข้อเสนอแบบมืออาชีพ

ข้อจำกัดของการประมาณการชัดเจน

  • ส่วนใหญ่ให้บริการตามท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
  • การเพิ่มภาษีการขายในประมาณการนั้นทำได้ยาก

ราคาประเมินที่ชัดเจน

  • ฟรี: 30 วัน
  • มาตรฐาน: $79/เดือน
  • ข้อดี: $119/เดือน
  • แฟรนไชส์: 249 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับการประเมินที่ชัดเจน

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

5. โปรคอร์

โปรคอร์
แหล่งที่มาของภาพ:Procore

Procore มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการแบบแปลน การประมาณราคา การประกวดราคา และการจัดการงบประมาณ

เช่นเดียวกับ Stack, Procore มอบเครื่องมือการประมาณการที่เหมาะสมและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถทำการคำนวณปริมาณ, การประมาณการ, และการเสนอราคาอย่างมืออาชีพได้

Procore ได้ช่วยเหลือในโครงการมากกว่า 1,000,000 โครงการทั่วโลกใน 150 ประเทศ โดยบริษัทชั้นนำเช่น Honeywell, Brookfield Properties และอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • แดชบอร์ดกลางเพื่อจัดการกิจกรรมก่อนการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ
  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการโดยใช้แบบจำลอง 2D และ 3D แบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 500 รายการ เพื่อทำงานในแบบที่คุณต้องการ
  • สร้างการจดจำสัญลักษณ์พร้อมใช้งานสำหรับการก่อสร้างด้วย AI Auto Count ภายในไม่กี่วินาที
  • อินเทอร์เฟซที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก พร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับ iOS และ Android
  • การคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติสำหรับวัสดุและแรงงาน

ข้อจำกัดของ Procore

  • ซอฟต์แวร์นี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ราคาไม่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาเอกชนหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ราคาของ Procore

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Procore

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)

6. บิลด์ซอฟต์

บิลด์ซอฟต์
แหล่งที่มาของภาพ:Buildsoft

แพลตฟอร์ม Cubit Estimating ของ Buildsoft ช่วยให้คุณสามารถผสานการประมาณราคาและการวัดปริมาณงานเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสร้างประมาณการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณสามารถค้นหาเครื่องมืออัจฉริยะ เช่น การตรวจสอบแบบจำลอง 3D หรือ BIM การวิเคราะห์งาน รายการราคาแบบไดนามิก และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อทำให้การประมาณการง่ายขึ้น

คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลราคาเป็นรายการแม่แบบ เพื่อควบคุมการตั้งราคางานให้ถูกต้องและสร้างผลกำไรได้อีกด้วย สร้างงานแม่แบบสำหรับงานที่มีลักษณะหรือรายการที่ใช้บ่อย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินราคาในอนาคต

คุณสมบัติเด่นของ Buildsoft

  • มุมมองเดียวเพื่อจัดการการประมาณการก่อสร้างและโครงการทั้งหมดของคุณ
  • ตรวจสอบการประมาณการโดยใช้แบบจำลอง 3 มิติแบบโต้ตอบหรือ BIM
  • สร้างประมาณการใหม่โดยใช้แม่แบบรายการราคา
  • เปิดใช้งานการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างรายการราคาแม่แบบ งาน และใบประมาณการที่มีอยู่
  • ใช้กระบวนการทำงานการแก้ไขงานเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในงาน, การประมาณการ, หรือโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Buildsoft

  • ขาดทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้ประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและราคา

ราคาของ Buildsoft

  • มาตรฐาน: 180 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 270 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Buildsoft

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. PlanSwift

แพลนสวิฟต์
แหล่งที่มาของภาพ:PlanSwift

PlanSwift, ซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ ทำให้กระบวนการประเมินราคาการก่อสร้างของคุณรวดเร็ว สะดวก และไร้กระดาษ สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

PlanSwift สามารถใช้ได้กับเกือบทุกสาขาอาชีพ ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะทำงานเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างการประมาณราคาที่แม่นยำ

คุณสมบัติเด่นของ PlanSwift

  • ใช้เครื่องมือพื้นที่และเส้นตรงเพื่อคำนวณตารางฟุตหรือพื้นที่ผิว, การวัดแบบชี้และคลิกอย่างง่าย
  • คุณสมบัติ การวัดแบบคลิกเดียวสำหรับการวัดพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือโค้ง
  • เข้าถึงการคาดการณ์ต้นทุนแบบไดนามิกที่อัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงหรือต้นทุนวัสดุ
  • วางชุดประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าของคุณลงในรายการคำนวณเพื่อนับจำนวน คำนวณ และประมาณราคาโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ PlanSwift

  • ไม่มีการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์หรือแชร์ไฟล์ในตัว
  • ช้าและกระตุกเป็นบางครั้งพร้อมเวลาการレンเดอร์สูง

ราคาของ PlanSwift

  • ฟรี: 14 วัน
  • มืออาชีพ: 1,749 ดอลลาร์/ปี

การให้คะแนนและรีวิว PlanSwift

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

8. เฮฟวี่บิด

การประมูลหนัก
แหล่งที่มาของภาพ:HeavyBid

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประเมินราคามากกว่า 50,000 คน HeavyBid เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประเมินราคาที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุดสำหรับการก่อสร้างงานโยธา ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลรายการจากเว็บไซต์ DOT เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการประเมินราคา

HeavyBid ใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณงานภายนอกและป้อนข้อมูลเพื่อสร้างประมาณการโครงการ

HeavyBid ยังช่วยให้การตรวจสอบการประมาณการเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยรายการตรวจสอบและเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยให้ทุกค่าใช้จ่ายและราคาถูกตรวจสอบอย่างละเอียด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 44 รายจาก 50 รายชั้นนำของ ENR

คุณสมบัติเด่นของ HeavyBid

  • เชื่อมต่อกับระบบบัญชีมากกว่า 30 ระบบ รวมถึง Vista, Quickbooks, Sage 300, เป็นต้น
  • เปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำในกระบวนการประเมินราคา
  • สร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งได้
  • รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจาก Primavera หรือ Microsoft Project
  • อนุญาตให้ผู้ประเมินหลายคนทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ HeavyBid

  • ราคาแพงทั้งในการซื้อและบำรุงรักษา
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบ HeaveyBid

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ HeavyBid

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

9. ผู้ประมาณราคา 360

ผู้ประเมินราคา360
แหล่งที่มาของภาพ:Estimator360

Estimator360, ซอฟต์แวร์การประมาณราคาและการจัดการการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง มีระบบคำนวณการก่อสร้างและชุดกฎที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้การประมาณราคาเป็นเรื่องง่าย

ด้วย Estimator360 คุณสามารถสร้างรายการวัสดุโดยละเอียด รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่จำเป็นอื่นๆ ได้ รายการเหล่านี้สามารถแชร์กับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงได้ ในขณะที่ยังคงรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง

คุณสมบัติเด่นของ Estimator360

  • ข้อเสนอการประกอบไม่จำกัดพร้อมการคำนวณการก่อสร้างขั้นสูงและชุดกฎเกณฑ์
  • ปรับแต่งและปรับขนาดชุดประกอบโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เช่น ตัวเลือกการสร้างและอัตราส่วนอัจฉริยะ
  • มีระบบอัตโนมัติสำหรับเปลี่ยนประมาณการเป็นข้อเสนอได้เพียงคลิกเดียว
  • เลือกจากเทมเพลตโปรเจกต์กว่า 70 แบบ หรือสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการ
  • แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก พร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ Estimator360

  • ยากต่อการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
  • แอปพลิเคชันอาจเกิดข้อผิดพลาดบางครั้ง และจำเป็นต้องติดตั้งใหม่

ราคาประเมิน 360

  • แผนง่าย ๆ เพียงหนึ่งเดียว: $369/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Estimator360

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

10. การประมาณการแบบเซจ

การประมาณราคาด้วย Sage
แหล่งที่มาของภาพ:Sage Estimating

Sage Estimating ช่วยให้คุณชนะการประมูลได้มากขึ้นด้วยความแม่นยำและลดเวลาในการคำนวณโดยดึงรายละเอียด 2D และ 3D ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถนำข้อมูลนี้เข้าสู่ซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

มันถูกผสานรวมกับ Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction, และ Real Estate เพื่อทำให้การส่งออกงบประมาณ, คำสั่งซื้อ, และสัญญาช่วงง่ายขึ้น การใช้ซอฟต์แวร์ Sage Estimating ยังช่วยแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Sage Estimating

  • ทำให้กระบวนการประมาณราคาง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการคำนวณปริมาณงานแบบ 2D และ 3D
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วสูงสุดด้วยการถ่ายโอนข้อมูลการขึ้นบินอัตโนมัติ
  • ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของการประมาณการแบบเซจ

  • มันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีเส้นทางการเรียนรู้
  • ไม่สามารถสร้างระบบการคำนวณปริมาณงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อกำหนดได้

การกำหนดราคา Sage Estimating

  • ฟรี: 30 วัน

การให้คะแนนและรีวิวของ Sage Estimating

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

เครื่องมือก่อสร้างอื่น ๆ

ในขณะที่เครื่องมือก่อสร้างเหล่านี้สามารถช่วยคุณหาข้อมูลประมาณการที่ถูกต้องสำหรับโครงการก่อสร้างได้ ClickUp สามารถเป็นคู่หูของคุณในการจัดการโครงการเหล่านี้อย่างเรียบร้อย

ClickUp's Construction Project Managementช่วยให้ผู้ประเมินราคา ผู้รับเหมา และเจ้าของธุรกิจ SMB จัดการและทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้าง ติดตามความเชื่อมโยงของงาน จัดการข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUp
วางแผนและดำเนินโครงการก่อสร้างของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือบริหารโครงการก่อสร้างของ ClickUp

เลือกจากมุมมองมากกว่า 10แบบและเทมเพลตการจัดการการก่อสร้าง ClickUpเพื่อจัดการโครงการได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการดำเนินงานการก่อสร้างทั้งหมดของคุณในที่เดียว ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการดำเนินงานการก่อสร้างทั้งหมดของคุณในที่เดียว ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp ยังให้บริการผู้ใช้และงานไม่จำกัด ทั้งหมดฟรี ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณหรือไม่? ผสานการติดตามแบบเรียลไทม์เข้ากับการทำงานของคุณเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตใด ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประมาณการค่าใช้จ่าย: คำนวณประมาณการสำหรับคำสั่งซื้อ, ปริมาณ, วัสดุ, และค่าแรง พร้อมการคำนวณและสูตรที่กำหนดเอง
  • จัดการโครงการ: ใช้การจัดการโครงการระดับองค์กรของ ClickUp รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติและการจัดการทรัพยากร
  • การคาดการณ์เวลา: คาดการณ์ระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงานโดยประมาณเวลา
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำงานให้เสร็จตามลำดับ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สร้างฐานความรู้และทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ขณะนี้ยังไม่มีมุมมองแบบตารางในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี: ตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $7/เดือน
  • แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ใช้ ClickUp เพื่อทำการประมาณการก่อสร้างที่ดีขึ้น

ซอฟต์แวร์ประมาณการสำหรับงานก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญในการชนะโครงการมากขึ้น ลดเวลาในการประมาณการ และทำให้การประมาณการมีความแม่นยำมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการคำนวณด้วยมือที่ช้าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด—ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะมอบทั้งความเร็วและความแม่นยำให้กับคุณ

ด้วย ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ การจัดการงานก่อสร้างจะราบรื่นกว่าที่เคย

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อรับประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการก่อสร้าง, การใช้งานไม่จำกัด, และการร่วมมือที่ราบรื่น