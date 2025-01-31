10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

การประมาณการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องทำให้เสียกำไรของโครงการถึง 3% ขณะ เดียวกันก็ลดอัตราการชนะโครงการในอนาคตลงถึง 30%
วิธีการประมาณต้นทุนแบบดั้งเดิมอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ความผิดพลาดของมนุษย์ และการขาดความรับผิดชอบ
ซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการคาดเดา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยประมาณการต้นทุนได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และลดข้อผิดพลาดทางงบประมาณที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
ซอฟต์แวร์ประมาณการสำหรับงานก่อสร้างใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning), องค์ประกอบการแสดงภาพ (visualization elements), และข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real-time data) เพื่อช่วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่แม่นยำสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุด โดยเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการรีวิวผลิตภัณฑ์ ?
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้าง?
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ประมาณราคาสำหรับโครงการก่อสร้าง:
- ราคาที่เอื้อมถึงได้: มองหาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สำคัญ ควรกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนในซอฟต์แวร์และเลือกเครื่องมือที่มีราคาเหมาะสม
- ความถูกต้องและประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้และให้การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างและโครงการที่แม่นยำสูง รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างสามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่าย เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและขจัดความจำเป็นในการสนับสนุนทางเทคนิคจากภายนอก
- การผสานรวม: มองหาซอฟต์แวร์ประมาณการที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันและระบบที่คุณใช้อยู่ รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์บัญชี
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถขยายตัวไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ สามารถจัดการโครงการที่ใหญ่ขึ้นและลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้าง ERPหลายตัวที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ แต่การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างชั้นนำเพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น ?
10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือคุณสมบัติ, บทวิจารณ์จากผู้ใช้, ข้อจำกัด, และราคาของซอฟต์แวร์การประมาณการที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ
1. หัวหน้าผู้รับเหมา
Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างที่ครบวงจร มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากกว่า 35 รายการเพื่อช่วยคุณจัดการการเสนอราคา การประมาณราคา และบุคลากร—ภายใต้หลังคาเดียว
นี่คือซอฟต์แวร์ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายสำหรับการประมาณการก่อสร้าง ซอฟต์แวร์ประมาณการก่อสร้างของเรามีชื่อเสียงในการให้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างในกว่า 75 ประเทศ
ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินราคาบนเว็บหรือผ่านแอป iOS และ Android—ไม่มีข้อจำกัดของอุปกรณ์
คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา
- รับมุมมองแบบครบวงจรของโครงการของคุณผ่านมุมมองแบบ Kanban และรายการ
- ปรับแต่งหน้าปกโดยการเพิ่มเอกสารอ้างอิง รายละเอียด และข้อมูลที่กำหนดเอง
- ใช้แบบฟอร์มประมาณราคาสำเร็จรูปเพื่อสร้างข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงฐานข้อมูลต้นทุนแบบเรียลไทม์พร้อมราคาวัสดุและแรงงานล่าสุด
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีการส่งประมาณการ เปิดดู และคลิก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา
- วิธีการจำกัดในการจัดระเบียบการประมาณการและโครงการ
- ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่ายเหมือนเว็บไซต์
- ไม่มีบันทึกการปรับปรุงสำหรับการประมาณการ
ราคาสำหรับหัวหน้าผู้รับเหมา
- ฟรี: 30 วัน
- พื้นฐาน: 79 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 125 ดอลลาร์/เดือน
- บวก: $166/เดือน
- ข้อดี: $249/เดือน
- ไม่จำกัด: $49/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (630+ รีวิว)
2. Buildertrend
Buildertrend ใช้เทคนิคการประเมินแบบอไจล์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดสำหรับการประมาณต้นทุนที่แม่นยำผ่านการคำนวณและสูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้ปรับปรุงบ้าน
Buildertrend ให้บริการการคำนวณต้นทุนงานที่แม่นยำพร้อมการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอที่สร้างโดยอัตโนมัติช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำ ทำให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ละเอียดสำหรับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Buildertrend
- เลือกจากเทมเพลตการประเมินราคาที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งกระบวนการเสนอราคา
- วัดและคำนวณปริมาณวัสดุด้วยฟังก์ชันการคำนวณที่ใช้ง่าย
- จัดเก็บต้นทุนวัสดุและค่าแรงในฐานข้อมูลต้นทุนส่วนบุคคล
- สร้างข้อเสนอการประมูลอย่างมืออาชีพ
- ใช้การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด การตรวจสอบค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการปรับทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่น่าประทับใจ ฟีเจอร์และทรัพยากรใช้งานยาก
- ไม่มีตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติและการแก้ไขใน Word และ Excel บางครั้งอาจลบข้อมูลทั้งหมด
ราคา Buildertrend
- ฟรี: ไม่จำกัด
- พื้นฐาน: 19 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: $39/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Buildertrend
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
3. กอง
Stack เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ ตั้งแต่การประมาณราคาไปจนถึงการปิดโครงการ เครื่องมือนี้มอบโซลูชันการก่อสร้างทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการประมาณราคาให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Stack ยังช่วยให้การประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านการวัด การประมาณ และการเสนอราคาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออัตโนมัติที่สะดวกสำหรับการทำงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตฐานข้อมูล การนับ และการคำนวณให้คุณ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมาณการก่อสร้างที่ไม่ยืดหยุ่นอื่น ๆ Stack มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
จุดเพิ่มเติมสำหรับศูนย์กลางโครงการแบบรวมศูนย์ของ Stack สำหรับการจัดการ, การติดตาม, และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
จัดวางคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วัดค่าได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวัดพื้นที่ ระยะทาง เส้นโค้ง องศา จำนวน และการวัดปริมาตร
- สร้างข้อเสนอที่สอดคล้องกับแบรนด์ พร้อมโลโก้แบรนด์ เงื่อนไข ขอบเขต และรายละเอียดอื่นๆ
- ใช้ไลบรารีที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับรายการ วัสดุ และการประกอบได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายงานพร้อมข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แผน, ประเภทค่าใช้จ่าย, หรือป้ายกำกับอื่น ๆ
- เข้าถึงคลังแม่แบบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของสแต็ก
- รายการและชุดประกอบ เมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว ไม่สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้
- ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบบันได
- เริ่มต้น: $2,999 /ปี
- เติบโต: $1,899 /ปี
- สร้าง: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
4. ประมาณการชัดเจน
Clear Estimates เป็นซอฟต์แวร์ประมาณราคาการก่อสร้างที่ใช้งานง่าย มีแม่แบบประมาณราคาสำเร็จรูปมากกว่า 130 แบบสำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ โรงรถ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้โดยการเพิ่มหรือลบส่วนที่ต้องการ Clear Estimates มีบล็อกที่โหลดไว้ล่วงหน้าหลายพันบล็อกพร้อมค่าใช้จ่ายวัสดุและแรงงานที่ถูกต้องตามภูมิภาค
เพียงลากและวางลงในเทมเพลตของคุณเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่เฉพาะเจาะจงกับสถานที่ของลูกค้าของคุณ. คุณจะได้รับข้อมูลราคาสำหรับมากกว่า 400 พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส.
คุณสมบัติเด่นของ Clear Estimates
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ระหว่างการประเมินราคาการก่อสร้าง
- เข้าถึงเทมเพลตการประมาณการมากกว่า 160 แบบที่จัดหมวดหมู่สำหรับพื้นที่ต่างๆ
- การเข้าถึงฐานข้อมูลราคาสินค้า 10,000 รายการขึ้นไป (อัปเดตทุกไตรมาส)
- ประหยัดเวลาในการคัดสรรเนื้อหาด้วยเทมเพลตข้อเสนอแบบมืออาชีพ
ข้อจำกัดของการประมาณการชัดเจน
- ส่วนใหญ่ให้บริการตามท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
- การเพิ่มภาษีการขายในประมาณการนั้นทำได้ยาก
ราคาประเมินที่ชัดเจน
- ฟรี: 30 วัน
- มาตรฐาน: $79/เดือน
- ข้อดี: $119/เดือน
- แฟรนไชส์: 249 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับการประเมินที่ชัดเจน
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ลองดูเครื่องมือติดตามเวลาในการก่อสร้างเหล่านี้!
5. โปรคอร์
Procore มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการแบบแปลน การประมาณราคา การประกวดราคา และการจัดการงบประมาณ
เช่นเดียวกับ Stack, Procore มอบเครื่องมือการประมาณการที่เหมาะสมและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถทำการคำนวณปริมาณ, การประมาณการ, และการเสนอราคาอย่างมืออาชีพได้
Procore ได้ช่วยเหลือในโครงการมากกว่า 1,000,000 โครงการทั่วโลกใน 150 ประเทศ โดยบริษัทชั้นนำเช่น Honeywell, Brookfield Properties และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- แดชบอร์ดกลางเพื่อจัดการกิจกรรมก่อนการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการโดยใช้แบบจำลอง 2D และ 3D แบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 500 รายการ เพื่อทำงานในแบบที่คุณต้องการ
- สร้างการจดจำสัญลักษณ์พร้อมใช้งานสำหรับการก่อสร้างด้วย AI Auto Count ภายในไม่กี่วินาที
- อินเทอร์เฟซที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก พร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับ iOS และ Android
- การคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติสำหรับวัสดุและแรงงาน
ข้อจำกัดของ Procore
- ซอฟต์แวร์นี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ราคาไม่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาเอกชนหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ราคาของ Procore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Procore
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)
6. บิลด์ซอฟต์
แพลตฟอร์ม Cubit Estimating ของ Buildsoft ช่วยให้คุณสามารถผสานการประมาณราคาและการวัดปริมาณงานเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสร้างประมาณการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณสามารถค้นหาเครื่องมืออัจฉริยะ เช่น การตรวจสอบแบบจำลอง 3D หรือ BIM การวิเคราะห์งาน รายการราคาแบบไดนามิก และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อทำให้การประมาณการง่ายขึ้น
คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลราคาเป็นรายการแม่แบบ เพื่อควบคุมการตั้งราคางานให้ถูกต้องและสร้างผลกำไรได้อีกด้วย สร้างงานแม่แบบสำหรับงานที่มีลักษณะหรือรายการที่ใช้บ่อย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินราคาในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Buildsoft
- มุมมองเดียวเพื่อจัดการการประมาณการก่อสร้างและโครงการทั้งหมดของคุณ
- ตรวจสอบการประมาณการโดยใช้แบบจำลอง 3 มิติแบบโต้ตอบหรือ BIM
- สร้างประมาณการใหม่โดยใช้แม่แบบรายการราคา
- เปิดใช้งานการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างรายการราคาแม่แบบ งาน และใบประมาณการที่มีอยู่
- ใช้กระบวนการทำงานการแก้ไขงานเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในงาน, การประมาณการ, หรือโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Buildsoft
- ขาดทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้ประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและราคา
ราคาของ Buildsoft
- มาตรฐาน: 180 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 270 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Buildsoft
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. PlanSwift
PlanSwift, ซอฟต์แวร์ประเมินราคาการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ ทำให้กระบวนการประเมินราคาการก่อสร้างของคุณรวดเร็ว สะดวก และไร้กระดาษ สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
PlanSwift สามารถใช้ได้กับเกือบทุกสาขาอาชีพ ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะทำงานเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างการประมาณราคาที่แม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ PlanSwift
- ใช้เครื่องมือพื้นที่และเส้นตรงเพื่อคำนวณตารางฟุตหรือพื้นที่ผิว, การวัดแบบชี้และคลิกอย่างง่าย
- คุณสมบัติ การวัดแบบคลิกเดียวสำหรับการวัดพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือโค้ง
- เข้าถึงการคาดการณ์ต้นทุนแบบไดนามิกที่อัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงหรือต้นทุนวัสดุ
- วางชุดประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าของคุณลงในรายการคำนวณเพื่อนับจำนวน คำนวณ และประมาณราคาโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ PlanSwift
- ไม่มีการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์หรือแชร์ไฟล์ในตัว
- ช้าและกระตุกเป็นบางครั้งพร้อมเวลาการレンเดอร์สูง
ราคาของ PlanSwift
- ฟรี: 14 วัน
- มืออาชีพ: 1,749 ดอลลาร์/ปี
การให้คะแนนและรีวิว PlanSwift
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
8. เฮฟวี่บิด
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประเมินราคามากกว่า 50,000 คน HeavyBid เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประเมินราคาที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุดสำหรับการก่อสร้างงานโยธา ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลรายการจากเว็บไซต์ DOT เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการประเมินราคา
HeavyBid ใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณงานภายนอกและป้อนข้อมูลเพื่อสร้างประมาณการโครงการ
HeavyBid ยังช่วยให้การตรวจสอบการประมาณการเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยรายการตรวจสอบและเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยให้ทุกค่าใช้จ่ายและราคาถูกตรวจสอบอย่างละเอียด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 44 รายจาก 50 รายชั้นนำของ ENR
คุณสมบัติเด่นของ HeavyBid
- เชื่อมต่อกับระบบบัญชีมากกว่า 30 ระบบ รวมถึง Vista, Quickbooks, Sage 300, เป็นต้น
- เปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำในกระบวนการประเมินราคา
- สร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งได้
- รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจาก Primavera หรือ Microsoft Project
- อนุญาตให้ผู้ประเมินหลายคนทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ HeavyBid
- ราคาแพงทั้งในการซื้อและบำรุงรักษา
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบ HeaveyBid
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ HeavyBid
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
ดูตัวอย่างแบบฟอร์มการเสนอราคาการก่อสร้างเหล่านี้!
9. ผู้ประมาณราคา 360
Estimator360, ซอฟต์แวร์การประมาณราคาและการจัดการการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง มีระบบคำนวณการก่อสร้างและชุดกฎที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้การประมาณราคาเป็นเรื่องง่าย
ด้วย Estimator360 คุณสามารถสร้างรายการวัสดุโดยละเอียด รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่จำเป็นอื่นๆ ได้ รายการเหล่านี้สามารถแชร์กับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงได้ ในขณะที่ยังคงรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง
คุณสมบัติเด่นของ Estimator360
- ข้อเสนอการประกอบไม่จำกัดพร้อมการคำนวณการก่อสร้างขั้นสูงและชุดกฎเกณฑ์
- ปรับแต่งและปรับขนาดชุดประกอบโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เช่น ตัวเลือกการสร้างและอัตราส่วนอัจฉริยะ
- มีระบบอัตโนมัติสำหรับเปลี่ยนประมาณการเป็นข้อเสนอได้เพียงคลิกเดียว
- เลือกจากเทมเพลตโปรเจกต์กว่า 70 แบบ หรือสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการ
- แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก พร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Estimator360
- ยากต่อการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
- แอปพลิเคชันอาจเกิดข้อผิดพลาดบางครั้ง และจำเป็นต้องติดตั้งใหม่
ราคาประเมิน 360
- แผนง่าย ๆ เพียงหนึ่งเดียว: $369/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Estimator360
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. การประมาณการแบบเซจ
Sage Estimating ช่วยให้คุณชนะการประมูลได้มากขึ้นด้วยความแม่นยำและลดเวลาในการคำนวณโดยดึงรายละเอียด 2D และ 3D ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถนำข้อมูลนี้เข้าสู่ซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
มันถูกผสานรวมกับ Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction, และ Real Estate เพื่อทำให้การส่งออกงบประมาณ, คำสั่งซื้อ, และสัญญาช่วงง่ายขึ้น การใช้ซอฟต์แวร์ Sage Estimating ยังช่วยแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Sage Estimating
- ทำให้กระบวนการประมาณราคาง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการคำนวณปริมาณงานแบบ 2D และ 3D
- เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วสูงสุดด้วยการถ่ายโอนข้อมูลการขึ้นบินอัตโนมัติ
- ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของการประมาณการแบบเซจ
- มันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีเส้นทางการเรียนรู้
- ไม่สามารถสร้างระบบการคำนวณปริมาณงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อกำหนดได้
การกำหนดราคา Sage Estimating
- ฟรี: 30 วัน
การให้คะแนนและรีวิวของ Sage Estimating
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
เครื่องมือก่อสร้างอื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือก่อสร้างเหล่านี้สามารถช่วยคุณหาข้อมูลประมาณการที่ถูกต้องสำหรับโครงการก่อสร้างได้ ClickUp สามารถเป็นคู่หูของคุณในการจัดการโครงการเหล่านี้อย่างเรียบร้อย
ClickUp's Construction Project Managementช่วยให้ผู้ประเมินราคา ผู้รับเหมา และเจ้าของธุรกิจ SMB จัดการและทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้าง ติดตามความเชื่อมโยงของงาน จัดการข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย
เลือกจากมุมมองมากกว่า 10แบบและเทมเพลตการจัดการการก่อสร้าง ClickUpเพื่อจัดการโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ยังให้บริการผู้ใช้และงานไม่จำกัด ทั้งหมดฟรี ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณหรือไม่? ผสานการติดตามแบบเรียลไทม์เข้ากับการทำงานของคุณเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประมาณการค่าใช้จ่าย: คำนวณประมาณการสำหรับคำสั่งซื้อ, ปริมาณ, วัสดุ, และค่าแรง พร้อมการคำนวณและสูตรที่กำหนดเอง
- จัดการโครงการ: ใช้การจัดการโครงการระดับองค์กรของ ClickUp รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติและการจัดการทรัพยากร
- การคาดการณ์เวลา: คาดการณ์ระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงานโดยประมาณเวลา
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำงานให้เสร็จตามลำดับ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สร้างฐานความรู้และทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขณะนี้ยังไม่มีมุมมองแบบตารางในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7/เดือน
- แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ใช้ ClickUp เพื่อทำการประมาณการก่อสร้างที่ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์ประมาณการสำหรับงานก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญในการชนะโครงการมากขึ้น ลดเวลาในการประมาณการ และทำให้การประมาณการมีความแม่นยำมากขึ้น
หลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการคำนวณด้วยมือที่ช้าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด—ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะมอบทั้งความเร็วและความแม่นยำให้กับคุณ
ด้วย ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ การจัดการงานก่อสร้างจะราบรื่นกว่าที่เคย
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อรับประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการก่อสร้าง, การใช้งานไม่จำกัด, และการร่วมมือที่ราบรื่น