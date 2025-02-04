10 ทางเลือกของ Databox สำหรับการติดตามข้อมูลและการรายงานในปี 2025

คุณอาจคุ้นเคยกับ Databox อยู่แล้ว และเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมของคุณบางคนอาจกำลังใช้มันอยู่เพื่อการติดตามข้อมูล, การวิเคราะห์แบบฝังตัว, และความต้องการในการรายงาน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีประโยชน์ แต่ Databox อาจไม่เพียงพอเมื่อต้องจัดการกับงานข้อมูลที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง และอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากใช้ในปริมาณมาก
เข้าร่วมกับเราในการสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกของ Databox ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูง เครื่องมือการแสดงข้อมูลเหล่านี้มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Databox?
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Databox ที่สามารถมอบฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นที่คุณต้องการได้ แต่คุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่แท้จริงและทันสมัยต้องมี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียดในการใช้งาน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับทางเลือกของ Databox ที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและแบรนด์ของคุณ
- การสนับสนุนการผสานรวม: พิจารณาแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ
- รูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย: ควรคัดเลือกเครื่องมือที่สามารถรวมข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงแผนภูมิ กราฟ และแผนที่ความร้อน
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: พิจารณาทางเลือกของ Databox ที่มีความสามารถในการติดตามและรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามแคมเปญและการตัดสินใจที่ทันท่วงที
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: โซลูชันที่มีแอปพลิเคชันมือถือหรือรองรับการใช้งานบนมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทางอาจเป็นที่ต้องการมากกว่า ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลาจากทุกที่
- ค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Databox จะเหมาะกับงบประมาณของคุณ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง: ค้นหาทางเลือกที่ให้บริการการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยเหลือกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การตั้งค่า, การแก้ไขปัญหา, และการฝึกอบรม
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Databox ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Databox ให้เราพิจารณาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดของเหล่านี้
1. Looker Studio
Looker Studio (เดิมชื่อ Google Data Studio) เป็นส่วนหนึ่งของ Looker ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเจ้าของโดย Google Cloud มันช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลที่กำหนดเอง รวมถึงรายงานและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ และคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL หรือใช้เครื่องมือ BI ที่ซับซ้อน!
ด้วย Looker Studio คุณสามารถผสมผสานข้อมูลจากแหล่งที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เช่น CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดของคุณ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของธุรกิจของคุณ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรี, ทันสมัยอยู่เสมอ, และปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง, ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Databox.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Looker Studio
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและแชร์รายงานและแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
- ฝังรายงานและแดชบอร์ดลงในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อื่น ๆ
- รับการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
- สำรวจข้อมูลของคุณด้วยการแสดงผลแบบโต้ตอบที่หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิ กราฟ และแผนที่
ข้อจำกัดของ Looker Studio
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการモデลลิ่งข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
- อาจไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือองค์กรและแพลตฟอร์มการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดของคุณได้
ราคาของ Looker Studio
- Looker Studio: ฟรี
- Looker Studio Pro: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อโครงการ
คะแนนและรีวิวของ Looker Studio
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
2. การติดตามตัวชี้วัด
Metrics Watch ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามและรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางธุรกิจและการตลาด มันช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และแคมเปญการตลาดของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการติดตามอัตโนมัติและการรายงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามข้อมูลเมตริกของคุณได้ตลอดเวลา และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ
Metrics Watch นำเสนอแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ รายงานการตลาดตามกำหนดเวลา และตัวเลือกการแสดงข้อมูล ทั้งหมดนี้ทำให้การวิเคราะห์ KPI ของคุณง่ายขึ้นมาก!
คุณสมบัติเด่นของ Metrics Watch
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Analytics, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง โดยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองไปตลอด
- ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพล่าสุดแบบเรียลไทม์
- กำหนดเวลาการรายงานการตลาดเพื่อรับการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับตัวชี้วัด KPIโดยไม่ต้องตรวจสอบเครื่องมือด้วยตนเอง
- ส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV และ Excel สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือการแบ่งปัน
ข้อจำกัดของ Metrics Watch
- เครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย. ค่าใช้จ่ายอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก.
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความสามารถในการติดตามที่เฉพาะเจาะจงสูง
การกำหนดราคาของ Metrics Watch
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $50/เดือน
- แผนพรีเมียม: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Metrics Watch
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. อนาคอนดา
Anaconda มอบแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการและติดตามข้อมูลในสายงานข้อมูล (data pipelines), แบบจำลอง (models), และกระบวนการวิเคราะห์ (analytics workflows) ให้ง่ายขึ้น ระบบยังช่วยให้การจัดการแพ็กเกจและสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างราบรื่น และมาพร้อมกับผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยเหลือการพัฒนา
เครื่องมือ BI นี้ยังสามารถติดตามประสิทธิภาพและการใช้งานของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของโมเดล, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมและประเมินโมเดลได้
ด้วย Anaconda Enterprise คุณสามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งรวมถึงการติดตามการทำงานของงานแต่ละงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคืบหน้าโดยรวมของเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติเด่นของ Anaconda
- บันทึกและจัดการข้อมูลเมตา (แหล่งข้อมูล, โครงสร้าง, และสถิติการใช้งาน) สำหรับสินทรัพย์ข้อมูล
- เข้าถึงแพ็คเกจด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องนับพันรายการ รวมถึงโซลูชันโอเพ่นซอร์ส
- ผสานรวมกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลยอดนิยม เช่น Hadoop และ AWS S3 และเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น TensorFlow และ PyTorch
- จัดการข้อมูลปริมาณมาก
ข้อจำกัดของ Anaconda
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
- ขีดความสามารถที่จำกัดในกรณีการใช้งานการวิเคราะห์เฉพาะทางหรือขั้นสูง
- อาจต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการลงทุนสำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Anaconda
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Anaconda
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Anaconda
- G2: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
4. GeckoBoard
Geckoboard คือแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดสำคัญในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
นอกจากนี้ยังมีวิดเจ็ตที่แสดงข้อมูลสำคัญที่สุดจากแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Analytics และ Salesforce เช่น แผนภูมิ ตาราง และข้อความ คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดเหล่านี้กับสมาชิกในทีมและลูกค้าหลายราย ทำให้การติดตามประสิทธิภาพและติดตามความคืบงานง่ายขึ้น
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Databox ที่ง่ายกว่า Geckoboard ใช้งานได้ง่าย มันอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดซอฟต์แวร์ KPIนี้ยังให้คุณกรองข้อมูลได้อีกด้วย ตอนนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ GeckoBoard
- เลือกจากธีม, รูปแบบ, และสีสันที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งลักษณะของแดชบอร์ดข้อมูล
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้
- ดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อติดตามแนวโน้มตามช่วงเวลา
ข้อจำกัดของ GeckoBoard
- แหล่งข้อมูลที่กำหนดเองอาจต้องการการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน
- มีขีดจำกัดของปริมาณข้อมูลที่สามารถแสดงได้ในวิดเจ็ตเดียว
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ GeckoBoard
- จำเป็น: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขนาด: $699/เดือน
GeckoBoard คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
5. Whatagraph
Whatagraph เป็นเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อทำให้การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีคุณสมบัติมากมาย รวมถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการสร้างรายงานอัตโนมัติ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างรายงานการตลาดที่ดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในหลากหลายช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดียและการตลาดทางอีเมล
Whatagraph ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads และ Instagram Insights ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatagraph
- ปรับแต่งเทมเพลตและสร้างรายงานการตลาดที่ปรับให้เหมาะสม
- ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- ผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มการตลาดที่ได้รับความนิยม
- ทำงานอย่างรวดเร็วและไม่มีการขัดจังหวะด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Whatagraph
- การขาดการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นสูง
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับแหล่งข้อมูลบางประเภท
- ราคาอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือนักการตลาดรายบุคคล
ราคาของ Whatagraph
- จำเป็น: $249/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $499/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Whatagraph
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. Klipfolio Powermetrics
Klipfolio PowerMetrics เป็นเครื่องมือ BI และการแสดงผลข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองจากข้อมูลของคุณได้
มันมีตัวเชื่อมต่อข้อมูลหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Google Analytics, Salesforce และ MySQL เพื่อช่วยให้คุณผสานรวมแหล่งข้อมูลของคุณ
เครื่องมือจัดการข้อมูลนี้ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตแดชบอร์ดและวิดเจ็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
Klipfolio PowerMetrics ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาดและสามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม พวกเขามีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนการสมัครสมาชิกโดยมีราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้และแหล่งข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio Powermetric
- เลือกจากหลากหลายประเภทของแผนภูมิ รวมถึงแผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, และแผนภูมิวงกลม
- ดูข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
- แชร์แดชบอร์ดและรายงานของคุณกับสมาชิกในทีม
- จัดการข้อมูลของคุณโดยใช้สูตรและการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยืดหยุ่น
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการผสานรวมกับ dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Klipfolio Powermetrics
- ขาดคุณสมบัติการแปลงข้อมูลขั้นสูง
- ผู้ใช้ใหม่พบว่าเครื่องมือนี้มีความซับซ้อน
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจอยู่ในระดับที่สูงกว่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Klipfolio Powermetrics
- ฟรี
- มาตรฐาน: 300 ดอลลาร์/เดือน
- กำหนดเอง: $800/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Klipfolio Powermetrics
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
7. เอเจนซีแอนาลิติกส์
AgencyAnalytics เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามและรายงานข้อมูลแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มการแสดงข้อมูลนี้มอบชุดคุณสมบัติที่ผสานรวมไว้เพื่อสนับสนุน SEO, PPC, โซเชียลมีเดีย, การตลาดทางอีเมล, และการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
AgencyAnalytics โดดเด่นในฐานะเครื่องมือรายงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถที่หลากหลาย
คุณสามารถดึงข้อมูลและสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของบริการของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
AgencyAnalytics เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Databox สำหรับเอเจนซี่การตลาด ฟรีแลนซ์ และทีมการตลาดภายในองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AgencyAnalytics
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบอันดับคีย์เวิร์ด, ลิงก์ย้อนกลับ, และสุขภาพ SEO บนหน้าเว็บ
- ติดตามประสิทธิภาพโฆษณา, จัดการงบประมาณ, และทำวิจัยคำค้นหา
- กำหนดเวลาโพสต์, ติดตามการมีส่วนร่วม, และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม
- แบ่งกลุ่มผู้ชม, ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, และติดตามการมีส่วนร่วมทางอีเมล
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าด้วยข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ AgencyAnalytics
- ไม่มีความสามารถในการฟังสังคมขั้นสูง ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจต้องการ
- คุณสมบัติและศักยภาพที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การทำแบรนด์ขาว (white-labeling) และรายงานข้ามแคมเปญ (cross-campaign reports) มีให้ใช้เฉพาะกับแพ็กเกจราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น
ราคาของ AgencyAnalytics
- ฟรีแลนซ์: $12/เดือน ต่อแคมเปญลูกค้า
- หน่วยงาน: $18/เดือน ต่อแคมเปญลูกค้า
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เครื่องมือติดตามอันดับคีย์เวิร์ดเป็นตัวเลือกเสริม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $50 ต่อเดือน
AgencyAnalytics ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (277 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (113 รีวิว)
8. Cyfe
Cyfe เป็นแอปแดชบอร์ดธุรกิจแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เดียว
ไม่ว่าคุณจะติดตามการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย ตัวชี้วัดการขาย หรือการวิเคราะห์เว็บไซต์ Cyfe มอบพลังให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้ในพริบตา
นอกจากนี้ ด้วยการแจ้งเตือนและรายงานอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้โดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cyfe
- ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- ดำดิ่งสู่ข้อมูลของคุณอย่างลึกซึ้งด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล พร้อมแผนภูมิและกราฟที่ออกแบบตามความต้องการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและรายงานเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด
- เชื่อมต่อกับบริการและแอปพลิเคชันยอดนิยมกว่า 100 รายการ เพื่อนำเข้าข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- แชร์แดชบอร์ดที่สามารถฝังได้กับทีมหรือลูกค้าของคุณเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Cyfe
- ตัวเลือกการแสดงข้อมูลแบบจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Cyfe
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- พรีเมียร์: $89/เดือน
- เอเจนซี่: เริ่มต้นที่ $150/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Cyfe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. DashThis
DashThis เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การรายงานการตลาดดิจิทัลของคุณง่ายขึ้น ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ติดตามและวิเคราะห์การตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะใช้ Google Analytics, Facebook Ads หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพนี้จะผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้และอีกมากมายได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถปรับแต่งรายงานได้ด้วยวิดเจ็ตแบบลากแล้วปล่อย, แชร์กับทีมหรือลูกค้าของคุณ, และแม้กระทั่งกำหนดเวลาการอัปเดตทางอีเมลอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ DashThis
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และดูสวยงามด้วยวิดเจ็ตจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลจาก Google Analytics, Facebook Ads และอื่น ๆ
- กำหนดเวลาการอัปเดตทางอีเมลและส่งรายงานโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายงานแบบไม่มีตราสินค้าพร้อมแบรนด์ของคุณ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับรายงานมาตรฐาน
- แชร์รายงานในรูปแบบ PDF, Excel หรือ CSV
ข้อจำกัดของ DashThis
- ความล่าช้าในการประมวลผลแหล่งข้อมูลภายนอก
- ตัวเลือกการส่งออกและการจัดรูปแบบสำหรับรายงานมีจำกัด
ราคาของ DashThis
- บุคคล: 49 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 289 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $449/เดือน
DashThis คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
10. แท็บเล็ตข้อมูล
Datapad ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้าง การแสดงภาพ และการแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถจัดการและแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานกับสเปรดชีต ฐานข้อมูล หรือ API Datapad ก็พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพนี้มีคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub และ Slack
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของดาต้าแพด
- วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- สร้างภาพที่งดงามซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาและเข้าใจได้ง่าย
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยคุณสมบัติเช่นการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการเข้ารหัสข้อมูล
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของดาต้าแพด
- ตัวเลือกการแสดงผลมีการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจขัดขวางผู้ใช้ที่มีความต้องการด้านการออกแบบเฉพาะ
- ผู้ใช้อาจพบปัญหาความเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์หรือโครงสร้างข้อมูลบางประเภท
ราคาดาต้าแพด
- ฟรี
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- ธุรกิจ: 100 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวดาต้าแพด
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือจัดการข้อมูลอื่น ๆ
ตอนนี้คุณทราบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Databox หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการแสดงข้อมูลแบบเฉพาะทาง แต่จะเป็นอย่างไรกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงการของคุณในขณะที่เสนอสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย?
แม้ว่า ClickUp อาจยังไม่มีคุณสมบัติในการบันทึกและผสานข้อมูล (อย่างน้อยก็ยังไม่มีในตอนนี้) แต่ ClickUp ก็เป็นโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยClickUp Dashboards ที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถจัดการและแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรหรือทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
แดชบอร์ดของ ClickUpรวมรายงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Google Analytics, HubSpot, Salesforce และเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมดอัปเดตแบบเรียลไทม์ ระดับการมองเห็นนี้ช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ ความคืบหน้าของกระบวนการขาย และKPI ของโครงการได้โดยไม่ล่าช้า
นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUp ยังมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งเตือนเชิงรุก คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดหรือเมื่อมีการข้ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างเช่น หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณลดลงอย่างไม่คาดคิดหรือมีการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันในจำนวนคำขอจากลูกค้า ClickUp สามารถแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีและรักษาความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพไว้ได้
การผสานการทำงานมีบทบาทสำคัญต่อความน่าสนใจของ ClickUp โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือสำคัญต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly และ Tableauการผสานการทำงานนี้ช่วยปรับปรุงการไหลของข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ ROI หรือการคาดการณ์ในอนาคต ระดับการปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันและฟังก์ชันการจัดการงานให้กับคุณ ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันในโครงการ, มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าได้ภายใน ClickUp. สภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่างนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างสอดคล้องกัน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เอง, รูปแบบ,และประเภทแผนภูมิของ ClickUpเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะจุดและจัดเรียงข้อมูลในลักษณะที่ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หมวดหมู่เพื่อระบุแนวโน้ม
- ติดตามข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ ดูและโต้ตอบกับแดชบอร์ดของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหรืออัปเดตด้วยตนเอง แดชบอร์ดของ ClickUp จะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ
- เลือกจากชุด มุมมองที่หลากหลายของ ClickUp แต่ละมุมมองมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร มุมมองรายการช่วยในการจัดการงานอย่างละเอียด ในขณะที่มุมมองกระดานให้การแสดงภาพของงานต่างๆ มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ตามลำดับเวลา ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่กำหนดและวันที่สำคัญ
- ดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly และ Tableau ความสามารถในการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลไว้ที่เดียวและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- แชร์แดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดาย กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ร่วมงาน ส่งออกแดชบอร์ดของคุณในรูปแบบ PDF หรือ CSV หรือแชร์ลิงก์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
- ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการ เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. ทำให้การดำเนินการซ้ำ ๆ หรือการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่เมื่อผู้ใช้คุ้นเคยแล้ว พวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าพวกเขาไม่ต้องการหรือไม่ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีใน ClickUp ซึ่งอาจทำให้รู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการที่เรียบง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของตนเพื่อเน้นฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
มีทางเลือกหลายตัวสำหรับ Databox ในการติดตามและรายงานข้อมูล คุณสามารถเลือกเครื่องมือจัดการข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความใช้งานง่าย ความสามารถในการปรับแต่ง การเชื่อมต่อที่มีอยู่ ตัวเลือกการแสดงผล การติดตามแบบเรียลไทม์ ราคา และการสนับสนุนลูกค้า
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp มอบมากกว่าการรายงานและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ มันนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แดชบอร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์และดึงดูดสายตา การผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ และราคาที่แข่งขันได้
ตอนนี้เพิ่มกระบวนการสนับสนุนลูกค้าชั้นยอดเข้าไปในทุกสิ่งเหล่านี้! หากคุณต้องการยกระดับความสามารถด้าน BI ของธุรกิจของคุณไปอีกขั้นลองใช้ ClickUp ดูสิ!