Top 10 Leadership Podcasts to Ignite Your Success Journey

กำลังมองหาแนวคิดใหม่ๆ ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด และกลยุทธ์เพื่อยกระดับเส้นทางการเป็นผู้นำของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าโลกของพอดแคสต์!
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นผู้นำมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา การเป็นผู้นำไม่ใช่เพียงแค่การมีอำนาจหรือตำแหน่ง แต่คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ นำทาง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการแสวงหาความรู้ การเติบโต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะผู้นำ คุณต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิต ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของคุณ และอยู่ข้างหน้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การหาเวลาในการเรียนรู้ในตารางงานที่ยุ่งของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นี่คือจุดที่พอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำเข้ามามีบทบาท พวกเขานำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างแรงบันดาลใจ การศึกษา และข้อมูลเชิงลึกจากโลกแห่งความเป็นจริง โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่สะดวกและเข้าถึงได้สำหรับผู้นำในทุกๆ วัน เพื่อขยายขอบเขตและพัฒนาทักษะของตนเอง
เข้าใจพอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ด้วยจำนวนพอดแคสต์มากกว่า5 ล้านรายการทั่วโลก พอดแคสต์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิทัลไปแล้ว จำนวนผู้ฟังพอดแคสต์ในปี 2023 มีมากกว่า460 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 504.9 ล้านคนภายในปีนี้
แต่สิ่งที่ทำให้พอดแคสต์ได้รับความนิยมอย่างมากคืออะไร? หนึ่งในเหตุผลก็คือความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่าย
59%ของคนทำหลายอย่างพร้อมกันขณะฟังพอดแคสต์ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำงาน ทำกิจกรรมบ้าน ขับรถ พักผ่อน หรือออกกำลังกาย พอดแคสต์ก็ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมทั้งร่างกายและจิตใจงานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าพอดแคสต์ช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำคือที่ปรึกษาเสมือนจริงที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการแตะไม่กี่ครั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปของคุณ หลายพอดแคสต์มีการสัมภาษณ์กับผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนำเสนอภาพรวมของสไตล์การนำ กลยุทธ์ ปรัชญา และประสบการณ์จริงในโลกแห่งการทำงาน
ด้วยพอดแคสต์ผู้นำที่เหมาะสม คุณสามารถ:
- เอาชนะอุปสรรคทางอาชีพและเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่า
- รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
- เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำของคุณและค้นหาสไตล์ความเป็นผู้นำในแบบของคุณ
- เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้นำ แลกเปลี่ยนความคิด และเติบโตไปด้วยกัน
พอดแคสต์การเป็นผู้นำที่ดีที่สุด: รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึก
คุณสามารถหาได้เหมาะกับทุกสาขาที่คุณสนใจ ตั้งแต่พอดแคสต์เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตไปจนถึงพอดแคสต์เกี่ยวกับการเติบโตทางอาชีพ นี่ทำให้การค้นหาพอดแคสต์ที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างมาก ยิ่งหากคุณต้องค้นหาผ่านจำนวน 5 ล้านรายการ
แต่อย่ากังวลไป เราได้รวบรวม 10 พอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
1. โจคโค พอดคาสต์
กำลังมองหาคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอยู่หรือไม่? The Jocko Podcast จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
ดำเนินรายการโดย Jocko Willink นายทหารหน่วยซีลแห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้เขียนหนังสือและที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำ รายการ Jocko Podcast นำเสนอมุมมองจากวงการทหารเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมถึงวินัย
โจคก้ามีประสบการณ์ 20 ปีในหน่วยซีลของกองทัพเรือ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอชีลอน ฟรอนต์ ซึ่งให้บริการบทเรียนการนำทางแก่บุคคลทีมผู้นำ และองค์กรต่างๆ
เขาให้แนวคิดและความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการบรรลุเป้าหมายของคุณ และแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นผู้นำเท่านั้น คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกด้านของชีวิตได้
พอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำนี้เป็นการสนทนา โดยมี Jocko เชิญแขกรับเชิญอย่าง Jordan Peterson, Dakota Meyer และ Alex Honnold มาพูดคุยในหัวข้อต่างๆ แต่ละตอนมีความยาวตั้งแต่ 10 นาทีไปจนถึง 6 ชั่วโมง
ตอนที่ต้องฟัง
2. HBR IdeaCast
ในฐานะผู้นำ คุณอาจไม่มีเวลาฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ยาวเสมอไป ดังนั้น หากคุณต้องการคำแนะนำที่มีคุณค่าซึ่งถูกบรรจุไว้ในตอนสั้น ๆ IdeaCast ของ Harvard Business Review คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
พิธีกร Alison Beard และ Curt Nickisch พาผู้ฟังออกเดินทางสู่การเรียนรู้บทเรียนความเป็นผู้นำ แนวโน้มล่าสุด และความท้าทายต่างๆ แต่ละตอนมีความยาวเกือบ 30 นาที และประกอบด้วยการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้นำ อาจารย์ และนักเขียน
แขกรับเชิญล่าสุดในพอดแคสต์บางท่าน ได้แก่ บ็อบ ซัตตัน (ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด), เชอริล สเตราส์ ไอน์ฮอร์น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Decisive) และเท็ด บิลิเลส (กรรมการผู้จัดการของ AlixPartners)
ความสำเร็จของพอดแคสต์นี้เห็นได้ชัดจากจำนวนตอนที่มีมากมายและประวัติอันยาวนาน โดยมีมากกว่า 900 ตอนย้อนหลังไปถึงปี 2006! ตอนล่าสุดมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจฟรีแลนซ์ การประชุมแบบตัวต่อตัว นโยบายการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศการบริหารทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ตอนที่ต้องฟัง
3. ถามซีอีโอ
ต้องการเรียนรู้โดยตรงจากซีอีโอที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางคนหรือไม่?
เกร็ก เดเมเทรียส อดีตนักสืบและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lorraine Gregory Communications เป็นผู้ก่อตั้งและพิธีกรของพอดแคสต์ Ask a CEO เขาสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง ประสบการณ์ ความท้าทาย และความสำเร็จของพวกเขา
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพอดแคสต์ผู้นำนี้คือคุณจะได้ฟังบทสนทนาที่แท้จริง แขกรับเชิญพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความล้มเหลวและความยากลำบากของพวกเขา สิ่งนี้ให้ความรู้ที่เป็นจริงเกี่ยวกับวิธีเผชิญหน้ากับความท้าทายและยืนหยัดอย่างผู้ชนะ
แขกรับเชิญล่าสุดในพอดแคสต์ ได้แก่ Frank Romeo (นักเคลื่อนไหวและนักให้ความรู้เกี่ยวกับ PTSD), Jennifer Marks (กรรมการผู้จัดการของ J. P. Morgan Private Bank) และ Michael Dowling (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Northwell Health) โดยแต่ละตอนจะมีความยาวตั้งแต่ 15 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง
ตอนที่ต้องฟัง
4. รายการพอดแคสต์ผู้นำแอนดี้ สแตนลีย์
อีกหนึ่งพอดแคสต์สั้นๆ ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ พอดแคสต์ Andy Stanley Leadership ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสาร การตัดสินใจ แรงจูงใจค่านิยมหลัก การเปลี่ยนผ่านภาวะผู้นำ การตั้งเป้าหมาย และการจัดการการสนทนาที่ยากลำบาก
ด้วยความหลงใหลในการสอนและการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง แอนดี้ สแตนลีย์ มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในฐานะวิทยากรในงานสัมมนาด้านความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ เขายังเป็นนักสื่อสารที่เป็นที่ต้องการตัว ผู้ก่อตั้ง North Point Ministries และนักเขียนหนังสือขายดีมากกว่า 20 เล่ม
ตอนของพอดแคสต์มีความยาวสั้น ประมาณ 20 นาทีต่อตอน แต่ละตอนมีการสนทนาเชิงลึกกับผู้ดำเนินรายการร่วม Lane Jones หรือแขกรับเชิญ พอดแคสต์นี้มอบมุมมองเชิงลึก ประสบการณ์ และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง ให้กับผู้นำที่กำลังเริ่มต้นและผู้นำรุ่นใหม่
ตอนที่ต้องฟัง
5. รายการพอดแคสต์ EntreLeadership
EntreLeadership Podcast ดำเนินรายการโดย Dave Ramsey ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Ramsey Solutions บริษัทที่ช่วยให้ผู้คนควบคุมการเงินของตนเองได้ สิ่งที่ทำให้พอดแคสต์นี้มีความพิเศษและควรค่าแก่การรับฟังคือรูปแบบที่ไม่เหมือนใครและประสบการณ์ของผู้ดำเนินรายการ
เดฟ แรมซีย์ เคยอยู่บนขอบเหวของการล้มละลายจนกระทั่งเขาได้พบกับสถานีวิทยุท้องถิ่น ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างแรงกล้า เขาได้ก่อตั้งบริษัท Ramsey Solutions และกลายเป็นนักเขียนขายดี
เขาเริ่มต้น The EntreLeadership Podcast เพื่อช่วยให้ผู้คนควบคุมชีวิตของตนเอง ปรับปรุงการเติบโตและพัฒนาตนเอง และหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดที่เขาเคยทำในช่วงปีแรกๆ ของชีวิต
เดฟรับคำถามจากผู้ฟังทางโทรศัพท์สด แปลความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ และให้คำแนะนำพร้อมแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ตอนแต่ละตอนโดยทั่วไปมีความยาวตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้ เขายังพูดคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เช่น เคซี่ แม็กซ์เวลล์ (ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มแรมซีย์), จอร์จ คาเมล (รองประธานบริหารอาวุโสฝ่าย B2C ซูซานน์ ซิมส์) เป็นต้น
หัวข้อครอบคลุมตั้งแต่การตัดสินใจที่ดีและนิสัยทางจิตใจ ไปจนถึงการหารือเกี่ยวกับความสำเร็จ ความล้มเหลว และกลยุทธ์การวางแผนของผู้นำ
ตอนที่ต้องฟัง
6. ผู้นำธุรกิจคาเฟ่กับตันวีร์ นาซีร์
กาแฟถ้วยที่สมบูรณ์แบบและการสนทนาที่กระตุ้นความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุด—ฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหม? กับ Leadership Biz Cafe มันไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป
Leadership Biz Cafe ประกอบด้วยการสนทนากับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง แขกรับเชิญยอดนิยมในพอดแคสต์นี้ ได้แก่ Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant และ Charles Conn
พอดแคสต์ผู้นำนี้กล่าวถึงหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤต การสนับสนุนความสำเร็จของพนักงานและทัศนคติที่จำเป็น และการนำพาผ่านความเปลี่ยนแปลงและวิกฤต จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นำที่กำลังเติบโตและเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง แต่ละตอนจะดำเนินในรูปแบบสัมภาษณ์และใช้เวลาประมาณ 30–60 นาที
ผู้ดำเนินรายการ Tanveer Naseer เป็นหนึ่งในนักพูดด้านภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการยอมรับอย่างนับไม่ถ้วน บริษัทของเขา Tanveer Naseer Leadership เป็นผู้นำในด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านภาวะผู้นำในองค์กร
ตอนที่ต้องฟัง
7. กล้าที่จะเป็นผู้นำกับเบรนนี บราวน์
ดำเนินรายการโดย เบรนีย์ บราวน์ นักเขียน ศาสตราจารย์ และนักพูดชื่อดัง รายการพอดแคสต์ 'Dare to Lead' นี้สร้างขึ้นจากหนังสือขายดีของเธอ รายการพอดแคสต์เกี่ยวกับการเป็นผู้นำนี้นำเสนอการสนทนากับผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลง ผู้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และผู้กล้าท้าทายอีกมากมายที่กล้าที่จะเป็นผู้นำ
เธอหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลาย เช่น ความยืดหยุ่นทางจิตใจ, ความเครียด, ความต้องการทางจิตวิทยาและอารมณ์ในที่ทำงาน, อาการของผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควร (Imposter Syndrome), และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ผ่านการสนทนาอย่างเป็นกันเองกับแขกรับเชิญของเธอ
แขกรับเชิญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเธอ ได้แก่ บารัค โอบามา, ไมค์ เออร์วิน, เจมส์ คลี어, ดร. อามิชิ จา, เซดาล นีลี, และ รูชิกา ทูลชยาน. ด้วยตอนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 40 นาที ถึง 80 นาที บราวน์มอบมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำทีม.
พอดแคสต์นี้มีความเกี่ยวข้องเพราะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำที่มีความเมตตาและประสบความสำเร็จ ซึ่งให้คุณค่ากับความกล้าหาญ จิตใจ และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ตอนที่ต้องฟัง
8. การโค้ชสำหรับผู้นำ
ตามคติที่ว่า ผู้นำไม่ได้เกิดมาแต่ถูกหล่อหลอมขึ้น โค้ชชิ่งสำหรับผู้นำเป็นหนึ่งในพอดแคสต์ด้านภาวะผู้นำที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเอง โดยมี ดร. เดฟ สตาโชเวียค โค้ชผู้นำ นักพูด และนักเขียน เป็นผู้ดำเนินรายการ
พอดแคสต์นี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 30 ล้านครั้ง และนำเสนอการสนทนาเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ นักวิจัย และนักเขียนชื่อดัง ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์กับแดเนียล โกลแมน, กาย ราซ, อดัม แกรนท์ และจิม แมตทิส
การโค้ชสำหรับผู้นำมีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับผู้นำธุรกิจที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกับผู้นำใหม่และผู้ที่มีความทะเยอทะยาน ด้วยหัวข้อที่หลากหลายและมุมมองที่หลากหลาย
หัวข้อที่กล่าวถึงในพอดแคสต์ ได้แก่ การรู้จักตนเอง การพัฒนาทักษะการเจรจา การสร้างความไว้วางใจทางจิตใจ การให้คำแนะนำ และการส่งเสริมความหลากหลาย
ตอนแต่ละตอนมีความยาวประมาณ 30 นาที ทำให้ง่ายต่อการรับฟังและย่อยเนื้อหา
ตอนที่ต้องฟัง
9. เลียนอิน โดย เชอริล แซนด์เบิร์ก
Lean In โดย Sheryl Sandberg เป็นหนึ่งในพอดแคสต์เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต เป็นพอดแคสต์ที่เน้นผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดทรัพยากรสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้หญิงมักเผชิญในที่ทำงาน
ดำเนินรายการโดยเชอริล แซนด์เบิร์ก ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี นักเขียน และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิครอบครัวแซนด์เบิร์ก โกลด์เบิร์ก เบิร์นธัล พอดแคสต์แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 30-55 นาที
ตอนต่างๆ ประกอบด้วยการพูดคุยของเชอริลที่ครอบคลุมมากกว่าเรื่องความเป็นผู้นำ เธอพูดถึงเหตุการณ์ส่วนตัวและหัวข้อสำคัญต่างๆ เช่น อคติในการชอบหรือไม่ชอบ การเป็นตัวแทนทางการเมืองของผู้หญิง การเลี้ยงดูผู้หญิงให้มีความมั่นใจ ผู้หญิงที่ถูกมองข้ามในระบบสาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย พอดแคสต์นี้มีแขกรับเชิญอย่าง เซเรนา วิลเลียมส์, โจอี้ โซโลเวย์, เอมิลี่ นาโกสกี และฟาติมา กอสส์ เกรฟส์
Lean In ยังมอบโอกาสในการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนสำหรับผู้หญิง
ตอนที่ต้องฟัง
10. รายการโดฟ บารอน (เดิมชื่อ ภาวะผู้นำและความจงรักภักดี)
เดิมชื่อ Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show ได้รับการยกย่องว่าเป็นพอดแคสต์ที่ผู้บริหาร Fortune 500 ฟัง Dov Baron ผู้ดำเนินรายการและหนึ่งใน 100 วิทยากรชั้นนำของนิตยสาร Inc. พูดคุยเกี่ยวกับการเป็นผู้นำในบริบททางจิตวิทยาในพอดแคสต์นี้
เขาเจาะลึกบทบาทต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยเน้นย้ำถึงแง่มุมทางอารมณ์ของการเป็นผู้นำ ตอนต่าง ๆ จะพาไปสำรวจเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ความลับ และทักษะของเหล่าผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ชนะรางวัลเอ็มมี่ ที่จะช่วยให้ผู้ฟังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่สร้างผลกระทบอย่างแท้จริง
ตั้งแต่การครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงด้านความเป็นผู้นำและความหลากหลายทางระบบประสาท ไปจนถึงการเป็นตัวแทนและการค้นหาจุดมุ่งหมายของคุณ พอดแคสต์นี้มีครบทุกอย่าง! แขกรับเชิญที่น่าจับตามองได้แก่ ดร. เอลเลน แลงเกอร์, ทอม บิลียู, แมเรียน อับรามส์ และ ดร. อัซรา ราซา
ตอนที่ต้องฟัง
