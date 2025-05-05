10 ทางเลือก RemNote สำหรับการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025

RemNote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์เฉพาะในการสร้างแฟลชการ์ดจากบันทึกของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเขียนบันทึกและจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงแฟลชการ์ดอย่างถูกต้องเพื่อให้คุณจดจำข้อมูลได้ยาวนานยิ่งขึ้น
แม้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน แต่ก็มีทางเลือกอื่นของ RemNote ที่เหมาะกับการใช้งานทางธุรกิจต่างๆ มากขึ้น
ไม่ว่าคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือกำลังค้นหาตัวเลือกอื่น ๆ อย่างไม่เป็นทางการ คุณสามารถตรวจสอบรายการทางเลือก RemNote ที่ดีที่สุดของเราได้
เปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของพวกเขาเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ RemNote?
นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบทางเลือกของ RemNote:
- ความสะดวกในการจดบันทึก: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ RemNote ช่วยให้คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังท่องเว็บและต้องการบันทึกหน้าเว็บหรือบันทึกเสียงโน้ต มันควรจะสามารถจับบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการค้นหา: เลือกเครื่องมือที่มีระบบการจัดระเบียบที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการบันทึกของคุณและการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการค้นหาที่ง่ายและการจัดระเบียบบันทึกด้วยภาพโดยใช้ลิงก์ กราฟ ฯลฯ
- การร่วมมือและการแบ่งปัน: ยิ่งคุณสามารถแบ่งปันบันทึกของคุณกับผู้อื่นได้ง่ายและขอความคิดเห็นจากพวกเขาได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้นเท่านั้น เลือกใช้ทางเลือกของ RemNote ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และการนำทาง: เลือกทางเลือก RemNote ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ง่ายต่อการนำทางและมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมล่วงหน้า
- การผสานรวม: เลือกแอปที่มีการผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มฟีเจอร์และความสามารถในการใช้งาน
- ตัวเลือกการส่งออกข้อมูล: เครื่องมือจดบันทึกควรทำให้การดาวน์โหลดและแชร์บันทึกเป็นเรื่องง่าย เลือกแอปที่มีตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่สะดวก
- ราคา: สุดท้าย ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้เหมาะกับงบประมาณของคุณหรือไม่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ
ทางเลือก RemNote ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
นี่คือทางเลือกสิบอันดับแรกของ RemNote ที่คุณสามารถเลือกได้
1.คลิกอัพ
ClickUp มีเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายที่เทียบเคียงได้กับความสามารถในการจดบันทึกของ RemNote เครื่องมือClickUp Notepadนั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่สะดวก ช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ ใช้เพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง จัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ และจัดระเบียบเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกของคุณเป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงบันทึกของคุณจากเบราว์เซอร์และแอปมือถืออีกด้วย ต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในอดีตหรือไม่? คุณสามารถทำได้เช่นกัน!
อีกวิธีหนึ่งในการจดบันทึกบน ClickUp คือการใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารที่เรียบง่ายและสามารถทำงานร่วมกันได้ คล้ายกับ Google Docs พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบและสไตล์ที่หลากหลาย
ใช้เพื่อจดบันทึกหรือสร้างรายการตรวจสอบและแชร์กับทีมของคุณ
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างบันทึกหรือสรุปข้อความยาว ๆ หรือไม่?ClickUp Brainสามารถช่วยคุณได้เครื่องมือเขียน AIนี้จะสร้างสรุปโครงการโดยอัตโนมัติและส่งการอัปเดตโครงการให้คุณอย่างทันเวลา ClickUp Brain จะสร้างบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการรายงานการประชุมที่รวบรวมไว้
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ RemNote โดยมอบโซลูชันการสร้างและจัดระเบียบบันทึกแบบครบวงจรเพื่อจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกและสรุปการประชุม
- ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายดายสำหรับทั้ง Notepad และ Docs
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในบันทึกและเอกสารพร้อมประวัติการติดตามเวอร์ชันที่ปลอดภัย
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
- ใช้ตัวเลือกเพื่อแปลงบันทึกให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
- ใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการของมันให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่การจดบันทึก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติและเครื่องมือมากมายทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,386 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,013 รีวิว)
2. TiddlyWiki
TiddlyWiki เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
มันแตกต่างจากแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิมอย่างมาก มันให้คุณสร้าง 'tiddlers' ซึ่งเป็นหน่วยเนื้อหาแต่ละหน่วยที่คุณสามารถเชื่อมโยง, แท็ก, และจัดระเบียบในหลากหลายวิธี
ใช้เพื่อสร้างหน้าบันทึกแบบวิกิพีเดียที่เนื้อหาเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก์และแท็ก
นี่คือโซลูชันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรี คุณสามารถใช้บัญชีออนไลน์หรือดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ Windows, Mac หรือ Linux ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ TiddlyWiki
- ใช้ความสามารถในการแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ
- รับตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้
- เปลี่ยนภาษาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปลั๊กอิน
- เพิ่มแท็กและค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยความช่วยเหลือของประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ TiddlyWiki
- ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ แม้จะมีคู่มือและบทแนะนำก็ตาม
- มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ RemNote
- มันมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี และไม่ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ TiddlyWiki
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว TiddlyWiki
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
3. ความคิด
Notion เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์มากมายนอกเหนือจากการจดบันทึกทั่วไป มันให้พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและจัดการงานต่างๆ
ใช้เพื่อสร้างเอกสาร, รายการที่ต้องทำ, หรือวิกิ หรือจัดการงานหรือโครงการของคุณ. มีหลายมุมมองให้เลือกเพื่อจัดระเบียบข้อมูล เช่น มุมมองปฏิทิน, บอร์ด, และไทม์ไลน์.
Notion มีตลาดขนาดใหญ่ของเทมเพลต ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้แอปยังสามารถออกแบบและขายเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
โดยรวมแล้ว นี่คือแอปจดบันทึกที่ใช้งานง่าย มีความเป็นธรรมชาติ และหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RemNote
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการหลากหลายรูปแบบ
- จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กระดาน และปฏิทิน
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการแก้ไขข้อความแบบข้อความสมบูรณ์ที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์
- เพิ่มภาพและรูปแบบเนื้อหาอื่น ๆ
- แชร์บันทึก มอบหมายงาน หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น หน้าซ้อน แท็ก ตัวกรอง และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ข้อจำกัดของโนชั่น
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- มอบประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือที่ไม่ดี
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและกำหนดค่าพื้นที่ทำงานในขั้นเริ่มต้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI มีให้บริการแยกต่างหากในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,060 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,057 รีวิว)
4. บทสรุป
Coda เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่รวมฟีเจอร์การจัดการโครงการและแอปจดบันทึกไว้ในที่เดียว
มันรวมคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเอกสาร, ตารางคำนวณ, และฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มที่ผสานรวมกัน. มันมอบเครื่องมือแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ, ตัวเลือกสำหรับการแทรกภาพและเนื้อหาสื่อหลายรูปแบบ, และตัวเลือกสำหรับการทำงานร่วมกัน.
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- จัดระเบียบเนื้อหาลงในหน้าเว็บที่สามารถซ้อนกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด
- เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานมากมาย
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 600 รายการกับแอปและเครื่องมือต่างๆ
- เพิ่มเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดายและใช้การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
- เข้าถึงได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของโคด้า
- ใบหน้าล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ RemNote
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อ Doc Maker; บรรณาธิการสามารถแก้ไขได้ฟรี
- ทีม: $36 ต่อเดือนต่อ Doc Maker; บรรณาธิการสามารถแก้ไขได้ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคดา
- G2: 4. 7/5 (422 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (88 รีวิว)
5. โอสซิเดียน
Obsidian เป็นแอปสำหรับการเขียนและจดบันทึกที่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ RemNote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
ดาวน์โหลดแอปไปยังเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แอปนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
Obsidian ช่วยให้คุณจับภาพ จัดระเบียบ และเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายโดยใช้ลิงก์และกราฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นวิกิ ฐานความรู้ หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน
- ผสานการทำงานกับปลั๊กอินและแอปพลิเคชันนับร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เข้าถึงได้บนหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์
- ติดตามประวัติเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงในบันทึกของคุณ
- ใช้มุมมองกราฟเพื่อแสดงภาพการเชื่อมโยงระหว่างบันทึกของคุณ
- ได้รับประโยชน์จากการซิงค์ข้อมูลและตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ง่ายดาย
- ใช้ตัวเลือกเพื่อเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ให้บริการคุณสมบัติการร่วมมือในทีมอย่างจำกัด
- มีคุณสมบัติที่จำเป็นมากมายให้เลือกเป็นแพ็กเกจเสริมแทนที่จะรวมไว้ในแผนรายเดือน
- มีแผนราคาที่สร้างความสับสน
ราคาของออบซิเดียน
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์ ใบอนุญาต: $50 ต่อปีต่อผู้ใช้
- ซิงค์แอด-ออน: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เผยแพร่ส่วนเสริม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ตัวเร่ง: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $25 เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันเบต้าล่วงหน้า
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 9/5 (24 รีวิว)
6. Evernote
Evernote เป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่ง่ายและความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตได้หลากหลายอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม พร้อมรองรับรูปแบบไฟล์มากมาย
Evernote ช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์การจดบันทึกต่างๆ ได้ จับบันทึกในรูปแบบข้อความ เสียง คลิปเว็บ ฯลฯ และเข้าถึงได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนที่ดีที่สุดคือบันทึกของคุณจะซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
Evernote ยังมีประโยชน์สำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดระเบียบงานและตารางเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- บันทึกคลิปจากหน้าเว็บและบทความลงในบันทึกของคุณโดยตรง
- ใช้การสแกนเอกสารเพื่อจัดระเบียบเอกสารสำคัญทั้งหมดออนไลน์
- ค้นหาข้อความภายในไฟล์ PDF, รูปภาพ, และเอกสารที่ถูกสแกนเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณโดยใช้วิดเจ็ตและจัดระเบียบตามที่คุณต้องการ
- ได้รับประโยชน์จากเทมเพลตบันทึกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- เข้าถึงได้ในรูปแบบส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Safari
ข้อจำกัดของ Evernote
- กำหนดข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้งานหลายประการสำหรับแผนฟรี
- ประสบปัญหาการซิงค์ล่าช้าและขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน
- ทีม: $24.99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,007 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,106 รีวิว)
7. ไฮเปอร์โน้ต
Hypernotes เป็นหนึ่งในทางเลือกของ RemNote และมันมากกว่าแอปจดบันทึก;มันเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการความรู้โมเดลที่ใช้กราฟของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์กลางความรู้ที่มีโหนดเชื่อมโยงกัน
มันช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบบันทึก วิกิ สคริปต์ บทความ และอื่นๆ อีกมากมายให้เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน
Hypernotes ยังมีคุณสมบัติการจัดการงานในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Hypernotes
- สร้างการเชื่อมโยงทางสายตา ระหว่างโน้ต
- ใช้รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข้อความ ไฟล์ ลิงก์ ฯลฯ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมโยงบันทึกได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Hypernotes
- มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ RemNote
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Hypernotes
- ส่วนตัว: ฟรี
- บวก: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Hypernotes
- G2: 3/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. ซูเปอร์โน้ต
Supernotes เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีวิธีการสร้างบันทึกที่ไม่เหมือนใคร—นั่นคือบัตรบันทึก มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลในบัตรโต้ตอบแทนที่จะเป็นไฟล์และเอกสารที่น่าเบื่อ
มันมอบตัวเลือกการแก้ไขเนื้อหาที่หลากหลายและให้คุณเพิ่มรูปแบบเนื้อหาต่างๆ เช่น ตาราง, รูปภาพ, อีโมจิ, และแม้กระทั่งสมการทางคณิตศาสตร์
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังบัตรอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับในแอปบันทึกข้อความใด ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดระเบียบบันทึกได้ในรูปแบบกราฟิกเชิงลำดับชั้น (ทั้ง 2D และ 3D)
ยิ่งไปกว่านั้น การแบ่งปันบัตรบันทึกกับผู้อื่นก็ทำได้ง่าย พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ Supernotes เพื่ออ่าน แต่พวกเขาจำเป็นต้องเป็นผู้ใช้เพื่อแก้ไขบันทึกและแสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- บันทึกโน้ตเป็นบัตรบันทึก ซึ่งมีความน่าสนใจทางสายตามากกว่าเอกสาร
- ใช้ปฏิทินแผนที่ความร้อนเพื่อติดตามกิจกรรมการจดบันทึกของคุณตลอดเวลา
- บันทึกและเข้าถึงบันทึกในโหมดออฟไลน์
- ได้รับประโยชน์จากการค้นหาและจัดระเบียบที่ง่ายดายด้วยแท็กและตัวกรอง
- แชร์บันทึกและทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์
- ใช้แอปจดบันทึกสำหรับอุปกรณ์Android, Windows, Mac, Linux และ iOS
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- มันให้ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในโหมดออฟไลน์
- จำกัดจำนวนการ์ดไว้ที่ 100 ใบสำหรับแผนฟรี
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไม่จำกัด: ~$10 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. Microsoft OneNote
OpenNote เป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดระเบียบบนคลาวด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือของ Microsoft นั่นคือเหตุผลที่มันเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ MS Office เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น
มันให้คุณจดบันทึกโดยใช้สไตลัสเพื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอเหมือนกับที่คุณใช้ปากกาและกระดาษ แน่นอนว่าการพิมพ์บันทึกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ OpenNote
- จดบันทึกโดยการเขียน พิมพ์ หรือวาด
- ใช้ประโยชน์จากการค้นหาด้วยคำหลักอย่างง่ายหรือการค้นหาขั้นสูงโดยใช้แท็กและการจัดทำดัชนี
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง รวมถึงการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงได้ผ่านหลายอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ OpenNote
- มันไม่ได้ให้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายและสมบูรณ์เท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ RemNote
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การเชื่อมโยงและมุมมองกราฟสำหรับบันทึก
ราคา OpenNote
- ฟรี สำหรับผู้ใช้ Microsoft Office ทุกคน
คะแนนและรีวิว OpenNote
- G2: 4. 5/5 (1,830 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,513 รีวิว)
10. Workflowy
Workflowy เป็นแอปจดบันทึกและสร้างรายการที่เรียบง่าย พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย ใช้เพื่อสร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยหลายระดับ จดบันทึกสำคัญ หรือจัดระเบียบความคิดของคุณ
ให้คุณลากและวาง, แทรกภาพและไฟล์ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ และจัดระเบียบได้ตามที่คุณต้องการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันคือรายการที่สามารถซ้อนกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจุดและจุดย่อยได้มากเท่าที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- สร้างรายการที่ซ้อนกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด
- ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
- ใช้ฟีเจอร์ค้นหาทั่วโลกเพื่อค้นหาบันทึกจากคลังบันทึกทั้งหมดของคุณ
- ใช้โครงสร้างลำดับชั้นเพื่อจัดระเบียบบันทึก เอกสาร และไฟล์
- กล่าวถึงผู้ที่ใช้สัญลักษณ์ '@' และทำงานร่วมกัน
- เข้าถึงได้ผ่านเว็บแอปบนเบราว์เซอร์และแอปบนมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Workflowy
- ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบเนื้อหาขั้นสูง
- มีข้อจำกัดจำนวนลูกกระสุนรายเดือนในแผนฟรี ทำให้การอัปเกรดเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเกินจุดหนึ่ง
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- Workflowy Pro: $4. 99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Workflowy
- G2: 4. 4/5 (24 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)
คุณเลือกทางเลือก RemNote ใดในนี้?
นี่คือรายการทางเลือกสิบอันดับแรกของเราสำหรับ RemNote เปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละรายการเพื่อเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RemNote ที่ให้มากกว่าการจดบันทึกและจัดระเบียบอย่างง่าย ลองพิจารณา ClickUp ดูสิ มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ การจัดระเบียบโน้ต และการทำงานร่วมกันในทีมแบบครบวงจร
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยการสร้างสรุปโดยอัตโนมัติและบันทึกการประชุม
ลงทะเบียนใช้ClickUp และสำรวจคุณสมบัติมากมายของมัน