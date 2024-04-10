Miro กับ Notion: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีที่สุด?

การจัดการผลิตภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องติดตามงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบร่วมมือที่สามารถทำได้มากกว่าการจดบันทึกงาน
มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน รวมถึงความสามารถในการติดตามงานย่อยภายในงานหลัก แบ่งปันเอกสาร ระดมความคิดบนกระดานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้คุณจะเลือกซอฟต์แวร์จัดการงานที่โดดเด่นแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างไร?
คำตอบอยู่ที่การเลือกแพลตฟอร์มที่รวมคุณสมบัติการจดบันทึก รองรับการเชื่อมต่อ และช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยแพลตฟอร์มการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์หลายตัว มีตัวเลือกมากมาย และแต่ละเครื่องมือมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติหลักและบริการ
คู่มือนี้จะเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมสองตัว—Miro กับ Notion
Miro คืออะไร?
Miroเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ คิดถึงมันเหมือนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของคุณ แต่มีฟีเจอร์มากกว่านั้น มันคือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมของคุณสามารถสื่อสารและออกแบบโครงการได้เร็วขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ปรับปรุง และออกแบบไอเดียใหญ่ถัดไปของคุณได้
ด้วย Miro คุณสามารถ:
- วางกลยุทธ์และวางแผน: ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูป, กระดานคัมบัง และบันทึกที่ฝังไว้ เพื่อรักษาการจัดระเบียบและมุ่งเน้นการปฏิบัติในการระดมความคิดของคุณ
- สร้างภาพได้ทุกอย่าง: สร้างแผนผังความคิด, บันทึก, แผนผังงาน, แผนภาพ, และสิ่งอื่น ๆ ที่จินตนาการของคุณสามารถคิดค้นได้ ด้วยเครื่องมือและรูปร่างที่หลากหลาย
- ระดมความคิด: ประหยัดเวลาในการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยวิธีการแบบเดิม ด้วยระบบการจัดการงานแบบภาพของ Miro คุณสามารถใช้กระดานวางแผนเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการได้ในทันที ทำงานร่วมกันระหว่างทีม และดำเนินการตามแนวคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Miro
ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต
กระดาน Miro มอบผืนผ้าใบดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ รองรับแม้กระทั่งการระดมสมองที่ทะเยอทะยานที่สุด ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถวางแผนโครงการที่ซับซ้อน ระดมความคิด และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณจัดระเบียบผลงานที่ต้องส่งในแดชบอร์ดเดียว
โดยใช้การ์ด Miro คุณสามารถแปลงความคิดให้เป็นโน้ตติดหรือกล่องข้อความ หรือเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด—ไม่ต้องสลับไปมา
กรอบงานคัมบัง
รับมุมมองที่ชัดเจนในการวางแผนโครงการของคุณด้วยเทมเพลต Kanban ที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ และคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยการเพิ่มการ์ด Miro ลงในกระดาน Kanban พร้อมเลนและคอลัมน์ที่สามารถแก้ไขได้
ตัวเชื่อมต่อและการแมปการพึ่งพา
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ดูการแก้ไขและแผนที่การพึ่งพาด้วยตัวเชื่อมต่อ ส่งเสริมประสบการณ์การระดมความคิดที่มีปฏิสัมพันธ์และพลวัต
การผสานการทำงานด้านการจัดการงาน
Miro รองรับการเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 130 รายการ ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพสำหรับคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ราคาของ Miro
- ฟรี: สมาชิกทีมไม่จำกัด, เทมเพลตสำเร็จรูป, การจัดการความสนใจพื้นฐาน, กระดานไวท์บอร์ดแก้ไขได้สามแผ่น
- ทีม: $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน พร้อมฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอ, กระดานไม่จำกัด, ผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด, กระดานส่วนตัว, และการสนับสนุนทางอีเมล
- ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิกต่อเดือน พร้อมทุกสิ่งในแผน Miro Teams รวมถึงการสำรองข้อมูลบอร์ดแบบแมนนวล, การสร้างแผนผังอัจฉริยะ, และ SSO
- องค์กร: ติดต่อ Miro เพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับการจัดการบัญชีแบบรวมศูนย์ ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทาง การเชื่อมต่อกับ Azure DevOps และ CA Rally ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร การกำกับดูแลข้อมูล และการสนับสนุนระดับพรีเมียม
โนชั่นคืออะไร?
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miroคือ Notion ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดการงานและการจดบันทึกของคุณ เครื่องมือนี้มอบคุณสมบัติมากมายที่ผสมผสานการจดบันทึกเข้ากับการจัดการฐานข้อมูล การทำงานร่วมกันแบบมีภาพ และการรักษาผืนผ้าใบหรือมุมมอง Notion ร่วมกันสำหรับทุกความต้องการส่วนตัวและธุรกิจของคุณ
จากงานพื้นฐานไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เครื่องมือ Notion มอบพื้นที่ทำงานเดียวเพื่อจัดระเบียบกิจกรรมสำคัญของคุณ นอกจากนี้ ด้วยชุมชนที่แข็งแกร่ง คุณสามารถสร้างและใช้เทมเพลต Notion ได้หลายพันแบบเพื่อช่วยคุณ:
- ติดตามรายการที่ต้องทำและเป้าหมายของคุณ
- สร้างระบบออกแบบ
- บันทึกโน้ต สร้างบอร์ดอารมณ์ และจัดการเนื้อหา
- จัดการกิจกรรมโครงการสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
- อัตโนมัติโดยใช้ API
คุณสมบัติของ Notion
การจัดการงานแบบครบวงจร
กรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นของ Notion ช่วยให้คุณสามารถใช้มันสำหรับความต้องการในการจัดการงานทั้งหมดของคุณ รวมถึง:
- สร้างแดชบอร์ดการจัดการงานที่กำหนดเองสำหรับสมาชิกทีมทุกคน แผนก และโครงการ
- จัดระเบียบงานของคุณด้วยปฏิทิน, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, ปฏิทิน และอื่นๆ
- จัดเรียงโครงการได้อย่างง่ายดายตามไทม์ไลน์ หมวดหมู่ สมาชิกในทีม ความสำคัญ และอื่นๆ
บันทึก, ปฏิทิน, ตัวติดตามนิสัย, และอื่น ๆ
ด้วยบล็อกที่ยืดหยุ่นของ Notion คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงแดชบอร์ดที่ซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
การผสานรวม
Notion สามารถช่วยคุณดึงข้อมูลและผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ชั้นนำอย่าง Slack, Google Drive, Gmail, Asana และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ อีก 149 รายการ หากคุณต้องการการผสานการทำงานที่ปรับแต่งได้มากขึ้น คุณยังสามารถสร้าง API สาธารณะของคุณเองได้ ซึ่งทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ
การสนับสนุนหลายภาษา
สำหรับทีมที่ทำงานในภูมิภาคที่หลากหลาย Notion ช่วยให้คุณสามารถรักษาพื้นที่ทำงานและแก้ไขเอกสารในภาษาต่างๆ ได้ ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
ราคาของ Notion
- ส่วนบุคคล (แผนฟรี): ไม่จำกัดจำนวนหน้าและบล็อก, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์, แชร์กับแขกได้ห้าคน, API สำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง
- โปรส่วนตัว ($4 ต่อเดือน): รวมทุกฟีเจอร์ในแบบฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด, แขกไม่จำกัด, ดูและกู้คืนเวอร์ชันย้อนหลังได้ 30 วัน
- ทีม ($8 ต่อเดือน): รวมทุกฟีเจอร์ใน Personal Pro พร้อมสมาชิกทีมไม่จำกัด, สิทธิ์ในการแชร์, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ
- องค์กร (ราคาพิเศษ): รวมทุกฟีเจอร์ใน Teams plus, SAML SSO, การจัดการผู้ใช้ (SCIM) บันทึกการตรวจสอบใหม่, ความปลอดภัยขั้นสูงและการควบคุม, ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด, ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะ (100+ ที่นั่ง), สัญญาที่กำหนดเอง
- Notion AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน
Miro กับ Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างหลักระหว่าง Miro และ Notion คือความสามารถเพิ่มเติมที่คุณได้รับจาก Notion ในขณะที่ Miro ถูกจัดประเภทเป็นหลักเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบภาพ Notion ยังครอบคลุมมากกว่าด้วยการจัดการบันทึก, เอกสาร, ฐานความรู้ และ Wiki
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทุกคุณสมบัติของ Notion กับ Miro และการให้คะแนนของพวกมัน:
|คุณสมบัติ
|แนวคิด
|มิโร
|แม่แบบ
|✅
|✅
|ชุมชน
|✅
|✅
|การเขียนโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ และคุณสมบัติอื่น ๆ
|✅
|✅
|ความร่วมมือ
|✅
|✅
|การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
|✅
|✅
|แอปพลิเคชันมือถือ
|✅
|✅
|เอกสาร
|✅
|❌
|วิกิ / ความรู้
|✅
|❌
|ปฏิทิน
|✅
|❌
|แบบฟอร์ม
|✅
|❌
|ระบบอัตโนมัติ
|✅
|❌
|คุณสมบัติการจัดการโครงการ
|✅
|❌
|การประชุมทางวิดีโอ
|❌
|✅
|แชท / ข้อความ
|❌
|✅
|การจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
|❌
|✅
|API
|✅
|✅
|การจัดตารางงาน
|✅
|✅
|การควบคุมการเข้าถึง/สิทธิ์
|✅
|✅
|การจัดตารางงาน
|✅
|✅
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|✅
|✅
|การติดตามความคืบหน้าของงาน
|✅
|✅
|เหมาะสำหรับ
|ทีมขนาดเล็กและใหญ่ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการจัดการงาน รวมถึงเอกสาร การบันทึกข้อมูล และคุณสมบัติเพิ่มเติม
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติพื้นฐาน คุณสมบัติการจัดการงานที่สะอาดและง่าย
|คะแนน G2
|4. 7/5 (5059 รีวิว)
|4. 8/5 (5357 รีวิว)
|คะแนนจาก Capterra
|4. 8/5 (2,101 รีวิว)
|4. 7/5 (1,488 รีวิว)
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบภาพและการวางแผนงาน
คุณต้องการโซลูชันการจัดการโครงการแบบภาพหรือไม่? Miro มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน
ด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต Miro ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือภาพที่หลากหลาย เช่น โน้ตติด, รูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นในระหว่างการระดมความคิดและการวางแผนงาน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานขั้นสูง จัดการโครงการที่ซับซ้อน แสดงผลการวิจัยผู้ใช้ เข้าร่วมเซสชันการทำงานร่วมกัน และสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยเทมเพลตจาก Miro และชุมชนกว่า 2,500 แบบ
ด้วยบล็อกที่ยืดหยุ่นได้ Notion จึงเหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพเช่นกัน แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่คุณได้รับใน Miro ด้วย Notion คุณจะได้รับองค์ประกอบพื้นฐาน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานแบบภาพมากนัก
คำตัดสิน: Miro เป็นผู้ชนะ
คุณสมบัติ #2: การแชร์บันทึกและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ระหว่าง Miro กับ Notion ใครชนะในด้านการทำงานร่วมกันและการแชร์โน้ต?
Notion มีข้อดีหลายประการ เนื่องจากเน้นการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจดบันทึกและติดตามงานแบบครบวงจร ทำให้คุณสามารถจัดการโครงการ ติดตามนิสัยประจำวัน หรือวางแผนการเดินทางกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
แต่ Miro ด้วยระบบการแสดงข้อมูลและการทำงานร่วมกันของมัน ก็ดีไม่แพ้กัน คุณสามารถซิงค์ทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้ ตั้งแต่สไลด์แบบดั้งเดิม, รายการที่ต้องทำ, รายงานธุรกิจ, และรายงานแบบ Kanban นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบได้ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารนำเสนอหรือรายงานใด ๆ ก็ได้ โดยใช้คุณสมบัติการโต้ตอบของมัน
คำตัดสิน: เสมอ
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการฐานข้อมูล
เมื่อพูดถึงการจัดการฐานข้อมูลและไฟล์ Notion คือผู้ชนะอย่างชัดเจนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของMiro มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง และคุณสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงได้ แต่เมื่อพูดถึงการจัดการเอกสาร ไฟล์ และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ Miro ขาดความลึกซึ้งที่ Notion มี
Notion นำเสนอฐานข้อมูลที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์การกรอง การจัดเรียง และการรวมข้อมูล เพื่อจัดระเบียบและจัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Miro มีบอร์ด Kanban (ซึ่งซอฟต์แวร์จัดการงานอื่นๆ ก็มีเช่นกัน) แต่ขาดความลึกซึ้งและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมของระบบจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลของ Notion
สรุป: Notion คือผู้ชนะ
คุณสมบัติที่ 4: การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ทั้งสองมีจุดแข็งของตัวเองเมื่อพูดถึงการปรับแต่งและความยืดหยุ่น Notion ใช้บล็อกและอนุญาตให้คุณสร้างเลย์เอาต์และประเภทเนื้อหาที่หลากหลายและจัดการในพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้าง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและโครงการที่ซับซ้อนและบันทึกเอกสาร วิกิ บันทึก และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนี้
Miro ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ Miro Cards ซึ่งช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบภาพของแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างเต็มที่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการของคุณได้ชัดเจนขึ้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานและความรับผิดชอบของแต่ละงาน และยังเป็นพื้นที่สำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดอีกด้วย
คำตัดสิน: เสมอ
Miro กับ Notion บน Reddit
อย่าเชื่อเราเพียงอย่างเดียว เราได้ค้นหาข้อมูลใน Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ผู้ใช้หลายคนเห็นพ้องกันว่าในการเปรียบเทียบระหว่าง Miro กับ Notion นั้น Notion มีประโยชน์มากกว่าด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง แต่พวกเขาก็ได้ตระหนักว่า
"เช่นเดียวกับหลายๆ คน ฉันเคยหลงรักความยืดหยุ่นของ Notion อยู่ช่วงหนึ่ง แต่เมื่อฉันเริ่มตระหนักถึงวิธีการทำงานของมันมากขึ้น ฉันก็ตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ นั้นเร็วกว่า ยืดหยุ่นกว่า และโดยรวมแล้วดีกว่าในการจัดการงาน"
ผู้ใช้รายหนึ่งพูดถึงการเลือกใช้ระหว่าง Miro กับ Notion โดยเน้นที่ความต้องการ โดยกล่าวว่า
"ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน ถ้าคุณต้องการแค่ดูสถานะของงานและแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับงานเหล่านั้น — Trello, Asana หรือ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดี
หากคุณต้องการเอกสารข้อความเพิ่มเติมที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำ — Notion เป็นตัวเลือกที่ดี Miro และเครื่องมือที่คล้ายกันจะเหมาะสมที่สุดหากคุณต้องการการระดมความคิดและการสร้างภาพที่ชัดเจนมากขึ้น"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miro หรือ Notion
คำตัดสินสุดท้าย? Notion และ Miro มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดี ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของคุณ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Miro กับ Notion นั้น Notion มีความได้เปรียบเล็กน้อย Notion มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่สามารถทำได้มากกว่า แต่ยังไม่เทียบเท่ากับโซลูชันการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำบางตัว
ทางเลือกหลายตัวสำหรับNotionผสมผสานการจดบันทึกและการจัดการงานเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติขั้นสูงได้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และจัดการงานทั้งในระดับองค์กรหรือส่วนบุคคลได้อย่างครบวงจร
ClickUp กลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อคุณมีความต้องการขั้นสูงและต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานจุดแข็งด้านการทำงานร่วมกันแบบภาพของ Miro และความยืดหยุ่นของ Notion เข้าด้วยกัน ClickUp โดดเด่นในหลายแผนก
คิดถึง ClickUpเป็นทางเลือกของNotion AIหรือศูนย์กลางการร่วมมือที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถทำได้:
ระดมความคิดและทำงานร่วมกันโดยใช้ ClickUp Whiteboards
ด้วย ClickUp Whiteboards ทีมของคุณสามารถใช้พลังของการทำงานร่วมกันแบบภาพได้ กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบช่วยให้คุณสามารถระดมความคิด สร้างแผนผัง และวางแผนความคิดของคุณได้ทั้งหมดภายในบริบทของโครงการของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวคิดและจัดการงานได้อย่างราบรื่น คุณสามารถ
- ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และกำหนดแผนงานของคุณด้วยกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวที่มีฟีเจอร์ขั้นสูง
- เชื่อมโยงความคิดของคุณกับระยะเวลาโครงการที่เป็นจริงได้ด้วยการลากและวางเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ แผนงาน และกระบวนการทำงาน
- ร่วมมือ เพิ่มบันทึก และรวมความคิดของคุณเข้าด้วยกันด้วยกระดานทีมแบบเรียลไทม์
- เพิ่มบริบทให้กับโครงการของคุณโดยการอัปโหลดรูปภาพ ลิงก์เว็บไซต์ และงานที่สามารถติดตามได้
ทำให้กระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วย ClickUp Docs
สร้างเอกสารที่สมบูรณ์และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน ClickUp ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AI และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับงานในโครงการ
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมทุกความคิดของคุณไว้ในเอกสารเดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, ลิงก์, วิกิ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้การจัดการงานและเอกสารของคุณง่ายขึ้นด้วยคลังเอกสารขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpหรือสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่ต้นก็ได้ ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถทำได้:
- เชื่อมต่อเอกสารและงานโดยใช้เวิร์กโฟลว์ การอัปเดตโครงการ และอื่นๆ
- จัดระเบียบวิกิและทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ
- เพิ่มบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ในโหมดออฟไลน์ เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ClickUp จะซิงค์บันทึกและการอัปเดตทั้งหมดของคุณในเอกสารโดยอัตโนมัติ
- ปกป้องและแชร์เอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแก้ไข ช่วยให้คุณสามารถแชร์ลิงก์กับสมาชิกในทีมและให้สิทธิ์การเข้าถึงสาธารณะได้
ใช้คุณสมบัติขั้นสูงของClickUp Brainเพื่อทำให้การติดตามงาน การสร้างงาน และการมอบหมายงานง่ายขึ้น. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่องาน เอกสาร ทรัพยากร และความรู้ทั้งหมดของคุณกับเครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูงเพื่อช่วยคุณ:
- ถามคำถามและรับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ
- ใช้ AI เป็นผู้ช่วยของคุณในการจัดการและทำให้งานและการอัปเดตโครงการเป็นอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จาก AI Writer สำหรับการสร้างเนื้อหาและตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบริบท
ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp Tasks
จัดการงานทุกขนาดและความซับซ้อนด้วยคุณสมบัติงานที่ทรงพลังของ ClickUp.ClickUp Tasksช่วยให้คุณมอบหมายงาน, กำหนดการพึ่งพา, ใช้ประโยชน์จากการอัตโนมัติ, และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้.
สมัครใช้แผนฟรีตลอดไปกับ ClickUpเพื่อยกระดับการจัดการงานของคุณ