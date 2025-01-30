10 ทางเลือกของ Workato สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ในปี 2025

งานที่ทำซ้ำๆ และต้องใช้แรงงานที่ทำงานนั้นอาจทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย และมักทำให้คุณอยากให้มีเวทมนตร์มาจัดการแทน แต่ทำไมต้องรอเวทมนตร์ในเมื่อเรามีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แล้วล่ะ?
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน—ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและมาตรฐานขึ้นด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ปัจจุบัน Workato เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และถูกใช้โดยธุรกิจมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม มันช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วย 'สูตรสำเร็จ' ที่ง่ายต่อการใช้ อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทำงานได้เหมือนเวทมนตร์
แม้ว่าฟีเจอร์ที่น่าประทับใจของ Workato จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ธุรกิจต่างๆ อาจมองหาทางเลือกอื่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือความชอบในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
เราได้ค้นหาทั่วอินเทอร์เน็ตเพื่อนำเสนอทางเลือก Workato 10 อันดับแรกประจำปี 2024 ให้กับคุณ เราจะแยกแยะคุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี ข้อเสีย และแผนราคาของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Workato?
ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- การผสานการทำงานที่หลากหลาย: Workato เป็นเลิศในเรื่องของการผสานการทำงาน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Workato คุณควรค้นหาแอปที่สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี แอปสื่อสาร และเครื่องมือการตลาด
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที: คิดถึงทีมของคุณและเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ง่ายต่อการนำทางและใช้งาน เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด) แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีก็ตาม
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกทางเลือกที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานอัตโนมัติและกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้
- การสนับสนุนลูกค้า: เลือกเครื่องมือที่มาพร้อมกับการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อจัดการกับปัญหาและข้อขัดข้องภายในแอป
- ความปลอดภัย: ค้นหาทางเลือกของ Workato ที่มีความปลอดภัยระดับสูง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ที่คุณสร้างเองปลอดภัยจากมัลแวร์และแฮกเกอร์
- ค่าใช้จ่าย: คัดเลือกเครื่องมือที่มีราคาประหยัดและไม่ต้องการการอัปเกรดมากเกินไป หรือไม่ทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากในกระบวนการ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Workato ที่ควรใช้
ตรวจสอบรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Workato ในปี 2024 และทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
1. ชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่
Activepieces เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย นำระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มาสู่ทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดก็ตาม
คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ผสานการทำงานกับแอปและบริการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ตัวเลือกนี้ของ Workato เน้นความเรียบง่ายด้วยฟังก์ชันการลากและวางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk และ Trello ได้
คุณสมบัติเด่นของ Activepieces
- ตั้งค่าทริกเกอร์ตามเวลา, เว็บฮุค, อีเมล, และอื่น ๆ เพื่อเริ่มชุดของการกระทำผ่านแอปพลิเคชันและ API ต่าง ๆ
- ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ ความล้มเหลว และการใช้งานแบบเรียลไทม์
- ใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อเพิ่มเงื่อนไขและการกรองเพื่อควบคุมการไหลของเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- จัดการข้อผิดพลาดโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการลองใหม่
ข้อจำกัดของชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่
- ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา อาจมีข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าอย่าง Workato
ราคาของชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่
- ข้อดี: $0/เดือน
- แพลตฟอร์ม: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Activepieces
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
2. Zapier
ไว้วางใจโดยธุรกิจกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติและเชื่อมต่อเว็บที่ได้รับความนิยม รู้จักกันดีในการทำงานอัตโนมัติข้ามไลบรารีแอปพลิเคชันเว็บและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีของ Workato
ด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย งานฟรีสำหรับการควบคุมเพิ่มเติม และราคาที่โปร่งใส จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
คุณสามารถทำให้งานป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากข้ามแอปต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เองเรียกว่า 'Zaps' และเชื่อมต่อกับแอปกว่า 3000 แอป
- ใช้เว็บฮุคเพื่อย้ายข้อมูลระหว่างบริการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้เซิร์ฟเวอร์
- สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพ Canvas และรับคำแนะนำที่สร้างโดย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Zapier
- การผสานรวมที่ซับซ้อนสำหรับการผสานรวมที่ได้รับความนิยมมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพงกว่าและขั้นสูง
- ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาจพบว่าการใช้งานแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $73. 50/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. ทาบูล
ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนในทีมของคุณด้วย Tableau แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแดชบอร์ดและเวิร์กชีตแบบกำหนดเอง และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การผสมผสานข้อมูล การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ระบบอัตโนมัติเป็นปัจจัยร่วมที่พบได้บ่อยในฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Tableau ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เว็บฮุคสำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์, TabPy สำหรับการรันสคริปต์ Python, และ Prep Conductor สำหรับการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงแผนภาพการไหลของข้อมูลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- ตรวจสอบสถานะของกระบวนการอัตโนมัติของคุณโดยใช้สถานะของ Tableau Server
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนบนเซิร์ฟเวอร์หรือผ่านอีเมลเมื่อเกิดปัญหาและกระบวนการต้องการการปรับปรุง
- ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณและตัดสินใจว่าใครสามารถดู แก้ไข รัน หรือดำเนินการอื่นๆ ได้
- ใช้แท็กและเพิ่มคำสำคัญให้กับโฟลว์ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา กรอง และจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Tableau
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- เครื่องมืออาจทำงานช้าเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Tableau
- Tableau Viewer: ราคาที่กำหนดเอง
- Tableau Explorer: ราคาที่กำหนดเอง
- ผู้สร้าง Tableau: ราคาที่กำหนดเอง
- Tableau Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (2200+ รีวิว)
4. Hevo
Hevo เป็นแพลตฟอร์มท่อส่งข้อมูล ETL (Extract, Transform, Load) แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติของกระบวนการบูรณาการข้อมูล
คุณสามารถประหยัดเวลา, รายงานได้รวดเร็วขึ้น, และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยการผสานระบบมากกว่า 150 ระบบ และการคัดลอกข้อมูลเกือบเรียลไทม์ไปยังจุดหมายปลายทางเช่น Snowflake และ BigQuery.
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการทำงานและให้การสนับสนุนลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ส่วนที่ดีที่สุด? Hevo รับประกันการสูญหายของข้อมูลเป็นศูนย์
คุณสมบัติเด่นของ Hevo
- ซิงค์และดึงข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แห่ง รวมถึงฐานข้อมูล SQL และ NoSQL และแอปพลิเคชัน SaaS
- ทำให้การไหลของข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเป็นอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้น
- ระบุประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติและอัปโหลดไปยังแคชข้อมูลที่เหมาะสมได้ทันที
- ใช้การจัดการสคีมาแบบอัตโนมัติเพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Hevo
- ท่อข้อมูลมักจะเกิดข้อขัดข้อง ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
- ตัวเชื่อมต่อในตัวบางตัวอาจมีข้อบกพร่อง
ราคาของ Hevo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $299/เดือน
- มืออาชีพ: $849/เดือน
- ธุรกิจที่มีความสำคัญสูง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hevo
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. รวมระบบ. io
อีกหนึ่งเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการรวมข้อมูลในรายการของเรา Integrate.io เป็นแพลตฟอร์ม ETL แบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถอัตโนมัติกระบวนการแมปข้อมูลและเลิกการเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง
มันสามารถทำสามสิ่งกับข้อมูลของคุณได้—เตรียมและแชร์ข้อมูล, เตรียมและโหลดข้อมูลไปยังระบบ CRM เช่น Salesforce, และคัดลอกข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสามารถสร้างระบบท่อได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง และตัวเชื่อมต่อที่มีมาให้ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrate.io
- ประหยัดเวลาด้วยการดึงข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ภาษาแสดงออก, API และเว็บฮุค
- ส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจากคลังข้อมูลไปยังเครื่องมือภายในองค์กรของคุณผ่านกระบวนการ ETL แบบย้อนกลับและการแปลงข้อมูลอัตโนมัติ
- ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้อยู่ในความควบคุมด้วยการสังเกตข้อมูล
ข้อจำกัดของ Integrate.io
- บันทึกข้อผิดพลาดไม่ได้ให้ข้อมูลเสมอไป
- ฟีเจอร์การลากและวางใช้งานยากเมื่อมีไปป์ไลน์ที่ซับซ้อน
Integrate. io ราคา
- เงินเดือนเริ่มต้น: 15,000 ดอลลาร์ต่อปี
- มืออาชีพ: 25,000 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ผสานรวม. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. ถาด. io
คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และจัดการการผสานรวมและกระบวนการไหลของข้อมูลด้วย Tray.io ได้. มันโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มแบบบริการที่ใช้โค้ดน้อยและอยู่บนคลาวด์.
มันช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์และตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเพื่อให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวมกับระบบ CRM, ซอฟต์แวร์การตลาด และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
Tray. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของตัวเชื่อมต่อและแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
- ปรับแต่งการกระตุ้นและการกระทำให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- ทำงานอย่างไร้ความเครียดพร้อมการรับประกันการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดของ Tray. io
- คอนเน็กเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจมีบั๊ก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
Tray. io ราคา
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Tray. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. สร้าง
ทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ Workato, Make (เดิมชื่อ Integromat) เป็นที่ชื่นชอบของธุรกิจต่างๆ เนื่องจากดีไซน์ที่โต้ตอบได้, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ, และแผนราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ
มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และเชื่อมต่อกับแอปได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งเรียกว่าสถานการณ์ และกำหนดเวลาให้ทำงานทันทีหรือตามกำหนดการ
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือมีทักษะทางเทคนิค
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมกว่า 1000 แอป เช่น Hubspot, Slack, Notion และอื่นๆ อีกมากมาย (พร้อมลิงก์ภายในไม่จำกัด)
- ใช้การผสานตรรกะเงื่อนไขเพื่อกำหนดทริกเกอร์เฉพาะและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
กำหนดขอบเขต
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยากต่อการแก้ไขข้อผิดพลาด
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
กำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $18.82/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. Appmixer
การมุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วย Appmixer ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเชื่อมต่อในตัว
คุณสามารถผสานรวมแหล่งข้อมูลและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้คุณยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มคอนเน็กเตอร์ของคุณสำหรับ API ใด ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appmixer
- สร้างและดำเนินการผสานรวมของคุณด้วยตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง
- รับภาพรวมโดยละเอียดของทุกขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานโดยใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เงื่อนไขตรรกะและการแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Appmixer
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้
ราคาของ Appmixer
- เริ่มต้น: 899 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- ขยายธุรกิจ: $1,399/เดือน
- เครื่องขูดหินปูน: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Appmixer
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. พานอพลี
เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการรวมข้อมูล Panoply มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 200 รายการที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล API และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและดูแลรักษาน้อย ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถรับการวิเคราะห์ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องใช้การวิศวกรรมข้อมูลหรือการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นทั้งหมด
- ซิงค์ข้อมูลของคุณด้วยการผสานข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการกำหนดค่าคลังข้อมูลอัตโนมัติ
- ใช้เป็นโต๊ะทำงานที่มั่นคงสำหรับการสำรวจข้อมูลที่ใช้ SQL
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI และการวิเคราะห์หลัก
ข้อจำกัดที่หลากหลาย
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง
- ราคาสูงชัน
ราคาแบบหลากหลาย
- เริ่มต้น: $259/เดือน
- ไลท์: 649 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $1039/เดือน
- พรีเมียม: $1559/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Panoply
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)
10. ไซเคิลร์
หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปหรือผู้ให้บริการ SaaS Cyclr เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่สะดวก คุณสามารถผสานรวมกับแอปและบริการยอดนิยมมากมายได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก
ด้วยชุดเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้โค้ดน้อย รวมถึงอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ผสานรวมและอัตโนมัติได้อย่างแข็งแกร่งและไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์มของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ Cyclr
- ใช้ฟังก์ชันการเขียนสคริปต์ขั้นสูงเพื่อจัดการข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการส่งผ่าน
- พัฒนาการผสานระบบแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้
- สร้างและฝังการผสานการทำงานของคุณลงในแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Cyclr
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับแอปยอดนิยมบางตัว เช่น Salesforce และ Hubspot
- ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
ราคาของ Cyclr
- การเติบโต: $2,595/เดือน
- ระดับ: $7195/เดือน
- องค์กรที่โฮสต์เอง: ราคาตามตกลง
- บริการโฮสต์สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cyclr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Workato เหล่านี้จะปลดปล่อยคุณจากภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองจำนวนมากด้วยการทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นอัตโนมัติ
แต่ทำไมต้องเลือกแค่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานระบบคลาวด์ เมื่อคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นภายในพื้นที่ทำงานเดียว?
ใช้ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถจัดการโครงการ งาน และเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวพร้อมทั้งช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
ประหยัดเวลาอันมีค่าและทรัพยากรบุคคลของคุณ และให้ClickUp Automationจัดการงานที่ทำซ้ำทั้งหมดของคุณ
เลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ ใน ClickUp เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น จัดการงานประจำ และปรับปรุงการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น การสร้างงานใหม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี SOP ที่ชัดเจน และการอัตโนมัติการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่น ๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Automation สามารถผสานการทำงานกับแอปภายนอกได้ ด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ มันนำเครื่องมือทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ครบวงจร
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยตนเองและน่าเบื่อ เช่น การส่งการอัปเดต การสรุปการประชุม การสร้างข้อมูลเชิงลึกจากงานของคุณภายใน ClickUp การตั้งค่าการประชุมแบบสแตนด์อัพ ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เลือกการกระทำที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบอัตโนมัติถูกกระตุ้น ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสถานะไปจนถึงการสร้างงานใหม่
- ระบุเหตุการณ์ที่แน่นอนซึ่งกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของคุณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการ
- เลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- ใช้เครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Github, Slack และ Dropbox ร่วมกับ ClickUp Automation และจัดการทุกอย่างในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีบางคุณสมบัติที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าธุรกิจของคุณได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Workato ให้เลือกตัวที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของบริษัทของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถจัดการทุกด้านของธุรกิจของคุณพร้อมกับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ลองพิจารณา ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นหรือองค์กรข้ามชาติที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ