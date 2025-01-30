บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกของ Workato สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ในปี 2025

30 มกราคม 2568

งานที่ทำซ้ำๆ และต้องใช้แรงงานที่ทำงานนั้นอาจทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย และมักทำให้คุณอยากให้มีเวทมนตร์มาจัดการแทน แต่ทำไมต้องรอเวทมนตร์ในเมื่อเรามีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แล้วล่ะ?

สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน—ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและมาตรฐานขึ้นด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

ปัจจุบัน Workato เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และถูกใช้โดยธุรกิจมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม มันช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วย 'สูตรสำเร็จ' ที่ง่ายต่อการใช้ อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทำงานได้เหมือนเวทมนตร์

แม้ว่าฟีเจอร์ที่น่าประทับใจของ Workato จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ธุรกิจต่างๆ อาจมองหาทางเลือกอื่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือความชอบในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

เราได้ค้นหาทั่วอินเทอร์เน็ตเพื่อนำเสนอทางเลือก Workato 10 อันดับแรกประจำปี 2024 ให้กับคุณ เราจะแยกแยะคุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี ข้อเสีย และแผนราคาของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Workato?

ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • การผสานการทำงานที่หลากหลาย: Workato เป็นเลิศในเรื่องของการผสานการทำงาน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Workato คุณควรค้นหาแอปที่สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี แอปสื่อสาร และเครื่องมือการตลาด
  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที: คิดถึงทีมของคุณและเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ง่ายต่อการนำทางและใช้งาน เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด) แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีก็ตาม
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกทางเลือกที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานอัตโนมัติและกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้
  • การสนับสนุนลูกค้า: เลือกเครื่องมือที่มาพร้อมกับการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อจัดการกับปัญหาและข้อขัดข้องภายในแอป
  • ความปลอดภัย: ค้นหาทางเลือกของ Workato ที่มีความปลอดภัยระดับสูง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ที่คุณสร้างเองปลอดภัยจากมัลแวร์และแฮกเกอร์
  • ค่าใช้จ่าย: คัดเลือกเครื่องมือที่มีราคาประหยัดและไม่ต้องการการอัปเกรดมากเกินไป หรือไม่ทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากในกระบวนการ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Workato ที่ควรใช้

ตรวจสอบรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Workato ในปี 2024 และทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

1. ชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่

เทมเพลต Activepieces
ผ่านทางActivepieces

Activepieces เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย นำระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มาสู่ทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดก็ตาม

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ผสานการทำงานกับแอปและบริการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ตัวเลือกนี้ของ Workato เน้นความเรียบง่ายด้วยฟังก์ชันการลากและวางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk และ Trello ได้

คุณสมบัติเด่นของ Activepieces

  • ตั้งค่าทริกเกอร์ตามเวลา, เว็บฮุค, อีเมล, และอื่น ๆ เพื่อเริ่มชุดของการกระทำผ่านแอปพลิเคชันและ API ต่าง ๆ
  • ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ ความล้มเหลว และการใช้งานแบบเรียลไทม์
  • ใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อเพิ่มเงื่อนไขและการกรองเพื่อควบคุมการไหลของเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • จัดการข้อผิดพลาดโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการลองใหม่

ข้อจำกัดของชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่

  • ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา อาจมีข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว
  • คุณสมบัติไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าอย่าง Workato

ราคาของชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่

  • ข้อดี: $0/เดือน
  • แพลตฟอร์ม: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Activepieces

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

2. Zapier

Zapier ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Workato
ผ่านทางZapier

ไว้วางใจโดยธุรกิจกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติและเชื่อมต่อเว็บที่ได้รับความนิยม รู้จักกันดีในการทำงานอัตโนมัติข้ามไลบรารีแอปพลิเคชันเว็บและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีของ Workato

ด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย งานฟรีสำหรับการควบคุมเพิ่มเติม และราคาที่โปร่งใส จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

คุณสามารถทำให้งานป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากข้ามแอปต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เองเรียกว่า 'Zaps' และเชื่อมต่อกับแอปกว่า 3000 แอป
  • ใช้เว็บฮุคเพื่อย้ายข้อมูลระหว่างบริการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้เซิร์ฟเวอร์
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพ Canvas และรับคำแนะนำที่สร้างโดย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การผสานรวมที่ซับซ้อนสำหรับการผสานรวมที่ได้รับความนิยมมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพงกว่าและขั้นสูง
  • ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาจพบว่าการใช้งานแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $73. 50/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. ทาบูล

เทมเพลต Tableau
ผ่านทางTableau

ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนในทีมของคุณด้วย Tableau แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแดชบอร์ดและเวิร์กชีตแบบกำหนดเอง และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การผสมผสานข้อมูล การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ระบบอัตโนมัติเป็นปัจจัยร่วมที่พบได้บ่อยในฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Tableau ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เว็บฮุคสำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์, TabPy สำหรับการรันสคริปต์ Python, และ Prep Conductor สำหรับการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงแผนภาพการไหลของข้อมูลได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ตรวจสอบสถานะของกระบวนการอัตโนมัติของคุณโดยใช้สถานะของ Tableau Server
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนบนเซิร์ฟเวอร์หรือผ่านอีเมลเมื่อเกิดปัญหาและกระบวนการต้องการการปรับปรุง
  • ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณและตัดสินใจว่าใครสามารถดู แก้ไข รัน หรือดำเนินการอื่นๆ ได้
  • ใช้แท็กและเพิ่มคำสำคัญให้กับโฟลว์ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา กรอง และจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Tableau

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • เครื่องมืออาจทำงานช้าเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Tableau

  • Tableau Viewer: ราคาที่กำหนดเอง
  • Tableau Explorer: ราคาที่กำหนดเอง
  • ผู้สร้าง Tableau: ราคาที่กำหนดเอง
  • Tableau Enterprise: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2200+ รีวิว)

4. Hevo

เทมเพลต Hevo
ผ่านทางHevo

Hevo เป็นแพลตฟอร์มท่อส่งข้อมูล ETL (Extract, Transform, Load) แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติของกระบวนการบูรณาการข้อมูล

คุณสามารถประหยัดเวลา, รายงานได้รวดเร็วขึ้น, และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยการผสานระบบมากกว่า 150 ระบบ และการคัดลอกข้อมูลเกือบเรียลไทม์ไปยังจุดหมายปลายทางเช่น Snowflake และ BigQuery.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการทำงานและให้การสนับสนุนลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ส่วนที่ดีที่สุด? Hevo รับประกันการสูญหายของข้อมูลเป็นศูนย์

คุณสมบัติเด่นของ Hevo

  • ซิงค์และดึงข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แห่ง รวมถึงฐานข้อมูล SQL และ NoSQL และแอปพลิเคชัน SaaS
  • ทำให้การไหลของข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเป็นอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้น
  • ระบุประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติและอัปโหลดไปยังแคชข้อมูลที่เหมาะสมได้ทันที
  • ใช้การจัดการสคีมาแบบอัตโนมัติเพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Hevo

  • ท่อข้อมูลมักจะเกิดข้อขัดข้อง ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
  • ตัวเชื่อมต่อในตัวบางตัวอาจมีข้อบกพร่อง

ราคาของ Hevo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $299/เดือน
  • มืออาชีพ: $849/เดือน
  • ธุรกิจที่มีความสำคัญสูง: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hevo

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

5. รวมระบบ. io

อินทิเกรต.ไอโอ
ผ่านทางIntegrate.io

อีกหนึ่งเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการรวมข้อมูลในรายการของเรา Integrate.io เป็นแพลตฟอร์ม ETL แบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถอัตโนมัติกระบวนการแมปข้อมูลและเลิกการเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง

มันสามารถทำสามสิ่งกับข้อมูลของคุณได้—เตรียมและแชร์ข้อมูล, เตรียมและโหลดข้อมูลไปยังระบบ CRM เช่น Salesforce, และคัดลอกข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์

คุณสามารถสร้างระบบท่อได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง และตัวเชื่อมต่อที่มีมาให้ในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrate.io

  • ประหยัดเวลาด้วยการดึงข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ภาษาแสดงออก, API และเว็บฮุค
  • ส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจากคลังข้อมูลไปยังเครื่องมือภายในองค์กรของคุณผ่านกระบวนการ ETL แบบย้อนกลับและการแปลงข้อมูลอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้อยู่ในความควบคุมด้วยการสังเกตข้อมูล

ข้อจำกัดของ Integrate.io

  • บันทึกข้อผิดพลาดไม่ได้ให้ข้อมูลเสมอไป
  • ฟีเจอร์การลากและวางใช้งานยากเมื่อมีไปป์ไลน์ที่ซับซ้อน

Integrate. io ราคา

  • เงินเดือนเริ่มต้น: 15,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • มืออาชีพ: 25,000 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ผสานรวม. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. ถาด. io

Tray.io
ผ่านทางTray.io

คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และจัดการการผสานรวมและกระบวนการไหลของข้อมูลด้วย Tray.io ได้. มันโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มแบบบริการที่ใช้โค้ดน้อยและอยู่บนคลาวด์.

มันช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์และตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเพื่อให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวมกับระบบ CRM, ซอฟต์แวร์การตลาด และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

Tray. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย
  • เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของตัวเชื่อมต่อและแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
  • ปรับแต่งการกระตุ้นและการกระทำให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • ทำงานอย่างไร้ความเครียดพร้อมการรับประกันการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดของ Tray. io

  • คอนเน็กเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจมีบั๊ก
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

Tray. io ราคา

  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
  • ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Tray. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. สร้าง

Make เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Workato ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
ผ่านทางMake

ทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ Workato, Make (เดิมชื่อ Integromat) เป็นที่ชื่นชอบของธุรกิจต่างๆ เนื่องจากดีไซน์ที่โต้ตอบได้, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ, และแผนราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ

มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และเชื่อมต่อกับแอปได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งเรียกว่าสถานการณ์ และกำหนดเวลาให้ทำงานทันทีหรือตามกำหนดการ

สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือมีทักษะทางเทคนิค
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมกว่า 1000 แอป เช่น Hubspot, Slack, Notion และอื่นๆ อีกมากมาย (พร้อมลิงก์ภายในไม่จำกัด)
  • ใช้การผสานตรรกะเงื่อนไขเพื่อกำหนดทริกเกอร์เฉพาะและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ

กำหนดขอบเขต

  • กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยากต่อการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า

กำหนดราคา

  • ฟรี
  • คอร์: เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $18.82/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. Appmixer

แอปมิกเซอร์
ผ่านAppmixer

การมุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วย Appmixer ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเชื่อมต่อในตัว

คุณสามารถผสานรวมแหล่งข้อมูลและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้คุณยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มคอนเน็กเตอร์ของคุณสำหรับ API ใด ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appmixer

  • สร้างและดำเนินการผสานรวมของคุณด้วยตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง
  • รับภาพรวมโดยละเอียดของทุกขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานโดยใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เงื่อนไขตรรกะและการแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Appmixer

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้

ราคาของ Appmixer

  • เริ่มต้น: 899 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
  • ขยายธุรกิจ: $1,399/เดือน
  • เครื่องขูดหินปูน: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Appmixer

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

9. พานอพลี

ชุดเครื่องประดับหรือชุดอาวุธ
ผ่านทางPanoply

เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการรวมข้อมูล Panoply มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 200 รายการที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล API และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและดูแลรักษาน้อย ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถรับการวิเคราะห์ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องใช้การวิศวกรรมข้อมูลหรือการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นทั้งหมด

  • ซิงค์ข้อมูลของคุณด้วยการผสานข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการกำหนดค่าคลังข้อมูลอัตโนมัติ
  • ใช้เป็นโต๊ะทำงานที่มั่นคงสำหรับการสำรวจข้อมูลที่ใช้ SQL
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI และการวิเคราะห์หลัก

ข้อจำกัดที่หลากหลาย

  • ตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง
  • ราคาสูงชัน

ราคาแบบหลากหลาย

  • เริ่มต้น: $259/เดือน
  • ไลท์: 649 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: $1039/เดือน
  • พรีเมียม: $1559/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Panoply

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)

10. ไซเคิลร์

Cyclr สามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Workato ที่คุณสามารถใช้สำหรับการรวมระบบ
ผ่านทางCyclr

หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปหรือผู้ให้บริการ SaaS Cyclr เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่สะดวก คุณสามารถผสานรวมกับแอปและบริการยอดนิยมมากมายได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก

ด้วยชุดเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและใช้โค้ดน้อย รวมถึงอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ผสานรวมและอัตโนมัติได้อย่างแข็งแกร่งและไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์มของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ Cyclr

  • ใช้ฟังก์ชันการเขียนสคริปต์ขั้นสูงเพื่อจัดการข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการส่งผ่าน
  • พัฒนาการผสานระบบแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้
  • สร้างและฝังการผสานการทำงานของคุณลงในแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Cyclr

  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับแอปยอดนิยมบางตัว เช่น Salesforce และ Hubspot
  • ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง

ราคาของ Cyclr

  • การเติบโต: $2,595/เดือน
  • ระดับ: $7195/เดือน
  • องค์กรที่โฮสต์เอง: ราคาตามตกลง
  • บริการโฮสต์สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cyclr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ

ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Workato เหล่านี้จะปลดปล่อยคุณจากภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองจำนวนมากด้วยการทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นอัตโนมัติ

แต่ทำไมต้องเลือกแค่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานระบบคลาวด์ เมื่อคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นภายในพื้นที่ทำงานเดียว?

ใช้ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถจัดการโครงการ งาน และเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวพร้อมทั้งช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ

ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

ClickUp Automation
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองของทีมคุณด้วย ClickUp Automation

ประหยัดเวลาอันมีค่าและทรัพยากรบุคคลของคุณ และให้ClickUp Automationจัดการงานที่ทำซ้ำทั้งหมดของคุณ

เลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ ใน ClickUp เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น จัดการงานประจำ และปรับปรุงการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ภาพแดชบอร์ดอัตโนมัติของ ClickUp
ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่าด้วย ClickUp Automation

ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น การสร้างงานใหม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี SOP ที่ชัดเจน และการอัตโนมัติการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่น ๆ

ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Automation สามารถผสานการทำงานกับแอปภายนอกได้ ด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ มันนำเครื่องมือทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ครบวงจร

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยตนเองและน่าเบื่อ เช่น การส่งการอัปเดต การสรุปการประชุม การสร้างข้อมูลเชิงลึกจากงานของคุณภายใน ClickUp การตั้งค่าการประชุมแบบสแตนด์อัพ ฯลฯ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เลือกการกระทำที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบอัตโนมัติถูกกระตุ้น ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสถานะไปจนถึงการสร้างงานใหม่
  • ระบุเหตุการณ์ที่แน่นอนซึ่งกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของคุณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการ
  • เลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
  • ใช้เครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Github, Slack และ Dropbox ร่วมกับ ClickUp Automation และจัดการทุกอย่างในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีบางคุณสมบัติที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าธุรกิจของคุณได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เมื่อมองหาทางเลือกแทน Workato ให้เลือกตัวที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของบริษัทของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถจัดการทุกด้านของธุรกิจของคุณพร้อมกับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ลองพิจารณา ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นหรือองค์กรข้ามชาติที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

