รีวิว Supernotes: ยกระดับการจดบันทึกของคุณในปี 2025

Engineering Team
14 มีนาคม 2567

การจดไอเดียลงบนโพสต์อิท ขอบสมุดแพลนเนอร์ หรือหลังมือเป็นเรื่องง่าย แต่การจะดึงไอเดียเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งล่ะ ง่ายแค่ไหนกัน? 🤔

เพื่อป้องกันไม่ให้ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณถัดไปสูญหายไปในกองเอกสารที่ยุ่งเหยิง สมุดบันทึกดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่ปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิม แอปจดบันทึกอย่าง Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep และแอป Notes ของ Apple ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียน จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ไปอย่างสิ้นเชิง

ด้วยแอปที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถซิงค์บันทึกของตนกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อทำให้การทำงานและชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น แอปที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือSupernotes ซึ่งเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดลำดับความสำคัญของงาน และจัดระเบียบความคิดของตนเอง

ด้านล่างนี้ เราจะทำการรีวิว Supernotes อย่างละเอียด รวมถึงคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จุดที่ต้องปรับปรุง และโครงสร้างราคา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยตัวเลือกทางเลือกที่สามารถยกระดับกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นได้จริง ☄️

ซูเปอร์โน้ตคืออะไร?

อินเทอร์เฟซ Supernotes

ผ่านทางSupernotes

ก่อตั้งโดย Tobias Whetton, Supernotes เป็นแอปจดบันทึกแบบร่วมมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแชร์บันทึกกับทีมของตนได้ วัตถุประสงค์หลักคืออะไร? เพื่อช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบความคิดของตนได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การศึกษา หรือการใช้ชีวิตของพวกเขา

ในฐานะทางเลือกแทนโฟลเดอร์และไฟล์ Supernotes มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบและค้นหาบันทึกในหัวข้อที่คล้ายกันได้

Supernotes ถูกสร้างขึ้นบน "โน้ตการ์ด" หรือไฟล์ข้อมูลที่อุดมไปด้วยข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็นร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม สร้างลิงก์ในตัว และเพิ่มแท็กเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่อุดมไปด้วยข้อมูลในโน้ตของพวกเขา โดยเพิ่มสมการ รูปภาพ ตาราง หรือรายการตรวจสอบได้ ✅

แทนที่จะสูญเสียบันทึกในไฟล์ที่รก ทีมสามารถสร้างลำดับชั้นของบัตรบันทึกที่เหมาะกับแผนกของตนได้ บันทึกสามารถถูกจัดเก็บไว้ในบันทึก "แม่" อื่น ๆ หรือผู้ใช้สามารถค้นหาและ/หรือกรองผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้

คุณสมบัติสำคัญของ Supernotes

ไม่แน่ใจว่า Supernotes เหมาะกับคุณหรือไม่? มาดูคุณสมบัติยอดนิยมของ Supernotes กันเพื่อตัดสินใจว่าแอปนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

1. แทนที่ไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย บัตรบันทึก

หาเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้มไม่เจอใช่ไหม? เอกสารที่มีเนื้อหายาวมักจะยุ่งยาก โดยเฉพาะเวลาที่คุณกำลังระดมความคิดหรือจดบันทึกไอเดียใหม่ๆ ✍️

ด้วยบัตรบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ เพียงพิมพ์บันทึกสั้น ๆ ไม่กี่บรรทัด จากนั้นค้นหาได้ในอนาคตผ่านฟังก์ชันค้นหา แท็ก หรือบันทึกแม่

2. สร้างแผนที่ความร้อนของนิสัยการจดบันทึกของคุณ

ด้วยปฏิทินแบบฮีทแมป คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าวันไหนที่คุณจดบันทึกมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางบันทึกไปยังวันที่เฉพาะบนปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

3. สร้างและบันทึกโน้ตได้ แม้ในขณะออฟไลน์

เดินทางโดยเครื่องบิน? ทำงานระหว่างเดินทาง? ไม่มีปัญหา

ด้วย Supernotes คุณสามารถจดบันทึกได้แม้ในขณะออฟไลน์ เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ บันทึกของคุณจะซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถทำงานต่อได้

4. สร้างคอลเลกชันบันทึกประจำวัน

คุณมักจะถึงช่วงบ่ายแล้วคิดว่า "วันนี้ฉันทำอะไรไปบ้างนะ?" เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานในแต่ละวัน ลองสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันดูสิ

การรวบรวมรายวันคือการแสดงผลเฉพาะของโน้ตการ์ดทั้งหมดที่คุณได้โต้ตอบตลอดทั้งวัน คุณสามารถระบุได้ว่าโน้ตใดที่คุณทำงานในช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น และทบทวนโน้ตได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณปิดงานหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุม

5. รับการแจ้งเตือนจากเพื่อน

ด้วย Supernotes ผู้ใช้สามารถแชร์โน้ตใหม่กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีผู้ใช้ส่งโน้ตหรือคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณ จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการเพิ่มโน้ตของพวกเขาลงในคลังของคุณหรือไม่ 📚

6. จัดกลุ่มและค้นหาบันทึกผ่านแท็ก

คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาสมุดบันทึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือที่หายไป ด้วยแท็ก คุณสามารถจัดหมวดหมู่บันทึกได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาในภายหลัง

ใช้แท็กเพื่อกรองการ์ดบันทึกของคุณเพื่อค้นหาบันทึกในหัวข้อที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถสร้างแท็กสำหรับวิชาต่างๆ หรือหน่วยการเรียนรู้ภายในวิชาเดียวกัน ช่วยให้พวกเขาทบทวนบทเรียนก่อนสอบได้อย่างรวดเร็ว 🧑‍🎓

7. เก็บ บันทึกย่อ ในคอลเลกชัน "ความคิด" ของคุณ

หลาย ๆ การเตือนความจำหรือช่วงเวลาที่ "อ๋อ" เป็นเพียงวลีสั้น ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ คุณสามารถเก็บไอเดียเหล่านี้ที่มักจะถูกจดไว้อย่างเร่งรีบไว้ในคอลเลกชันความคิดของคุณได้

"ความคิด" คือการ์ดบันทึกที่ไม่มีชื่อเรื่อง ลิงก์ หรือแท็ก เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับเก็บรวบรวมความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเวลาและพร้อมจะคิดต่อ

8. จัดเก็บบันทึกผ่านระบบการเข้ารหัสสีของคุณเอง

คุณเคยเป็นคนที่ชอบเน้นความคิดที่ดีที่สุดของคุณหรือเพิ่มแท็บสีสันให้กับสมุดบันทึกหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะรักการสร้างระบบรหัสสีของคุณเองด้วย Supernotes

ด้วยสีของ Supernotes คุณสามารถเพิ่มสีได้ถึงเจ็ดสีให้กับโน้ตของคุณ คุณยังสามารถใช้ระบบสีตามสัญญาณไฟจราจรเพื่อกำหนดว่าโน้ตการ์ดนั้นคิดมาดีแค่ไหน หรือผสมผสานสีกับแท็กเพื่อจัดเรียงและคัดกรองโน้ตการ์ดได้

9. ค้นหาบันทึกผ่านฟีเจอร์ค้นหาแบบสากล

คุณมักพบว่าตัวเองคิดอยู่บ่อย ๆ ว่า "ฉันรู้ว่าฉันวางไว้ที่นี่ที่ไหนสักแห่ง …" เมื่อคุณค้นหาเอกสารอยู่หรือไม่? ด้วยแอป Supernotes คุณสามารถเปลี่ยนบัตรบันทึกของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือค้นหาได้ เพียงพิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา และบัตรบันทึกที่ตรงกับคำค้นหาของคุณก็จะปรากฏขึ้น

10. เชื่อมต่อ Supernotes กับแอปมือถือที่คุณชื่นชอบอื่นๆ

Supernotes API มีการผสานการทำงานกับ Raycast, Zapier และ IFTTT ซึ่งเชื่อมต่อคุณกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเว็บฮุคเพื่อเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Slack และ Discord เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งวันของคุณ

11. จัดเก็บงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ด้วย Supernotes คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายด้วยการรวบรวมงานของคุณ ในทุกการ์ดบันทึก คุณจะสร้างรายการงาน จากนั้นงานของคุณจะปรากฏในคอลเลกชันงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถขีดฆ่าออกจากรายการของคุณได้ 📝

12. จัดเรียงบันทึกย่อยไว้ใต้บันทึกหลัก

ด้วยระบบไฟล์และโฟลเดอร์ทั่วไป คุณสามารถเก็บไฟล์ได้เพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วย Supernotes คุณสามารถเก็บโน้ตการ์ดไว้ในหลายที่พร้อมกันได้ ด้วยการซ้อนแบบหลายผู้ปกครอง คุณสามารถเก็บโน้ตการ์ดไว้ภายใต้การ์ด "ผู้ปกครอง" หลายใบ ทำให้การค้นหาเป็นเรื่องง่าย

13. จัดระเบียบความคิดของคุณแบบเคียงข้างกันโดยใช้มุมมองแผ่นกว้าง

คุณเคยติดกระดาษโน้ต Post-Its เต็มผนังเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณหรือไม่? ด้วยฟีเจอร์ Broadstreet View ของ Supernotes คุณสามารถดูการ์ดโน้ตทั้งหมดของคุณเรียงกันข้างๆ กัน ครอบคลุมทั้งหน้าจอของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถดูและอ่านโน้ตของคุณได้เหมือนหนังสือพิมพ์ ซึ่งช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณ

Supernotes ราคา

  • เริ่มต้น: ฟรีสำหรับบัตรบันทึก 100 ใบ
  • ไม่จำกัด: $7.57 ต่อเดือน สำหรับบัตรโน้ตไม่จำกัด

ข้อดีของการใช้ Supernotes

ซูเปอร์โน้ต, เช่นเดียวกับแอปบันทึกโน้ตดิจิทัลหลายตัว, มีข้อได้เปรียบมากมาย. บางอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดได้แก่:

  • คุณสามารถดาวน์โหลดแอปไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้: Supernotes สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ Windows, Mac, Linux, Android และ iOS
  • คุณจะไม่หลงลืมความคิดที่สำคัญที่สุดของคุณ: ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปักหมุด, การติดแท็ก, และงาน คุณจะไม่หลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ 📌
  • มันเป็นการทำงานร่วมกัน: คุณสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมแอป ส่งการ์ดโน้ตแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้
  • มีแผนฟรี: Supernotes สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และนักเรียนนักศึกษาด้วยแผนฟรีตลอดชีพ
  • รวดเร็วและไม่เจ็บปวด: ด้วยการใช้คีย์ลัดที่คุ้นเคย คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการพิมพ์ใน Google Doc หรือ Word Doc
  • มีผู้ช่วยเหลือหากคุณติดขัด: Supernotes ให้บริการช่วยเหลือผ่านการแชทสำหรับผู้ใช้ พร้อมเอกสารคู่มืออย่างละเอียด, วิดีโอสอนบน YouTube, และชุมชนการบันทึกเพื่อช่วยให้คุณหาคำตอบที่คุณต้องการได้
  • คุณสามารถดาวน์โหลด, พิมพ์, ส่งอีเมล, หรือส่งออกบันทึกของคุณได้: ทำงานกับบุคคลที่ไม่ใช้ Supernotes? คุณสามารถพิมพ์บันทึกของคุณเป็น PDF, สร้างไฟล์ Markdown สำหรับการแชร์ที่ง่าย, หรือส่งบันทึกทางอีเมลให้เพื่อนร่วมงานได้ 📩
  • คุณสามารถย่นระยะเวลาการแก้ไขได้: ด้วยเครื่องมือเลือกหลายรายการ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสี, แท็ก, และตัวกรองสำหรับบัตรบันทึกหลายใบพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
  • นำเข้าบันทึกที่มีอยู่: ไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? ใช้ฟีเจอร์นำเข้าเพื่อนำเข้าบันทึกที่มีอยู่ผ่าน Markdown

ปัญหาที่พบบ่อยSupernotes ที่ผู้ใช้เผชิญ

ทุกแอปพลิเคชันมีข้อเสียของมันเอง. ข้อเสียบางประการของแอป Supernotes ได้แก่:

  • แอปอาจทำให้แบตเตอรี่หมด: เนื่องจากแอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนจากพื้นที่ทำงานออนไลน์เป็นออฟไลน์ แอปอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น 🪫
  • ปัญหาการค้าง: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปค้างขณะใช้งาน
  • ซับซ้อนเกินไป: ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าแอปมีฟีเจอร์มากเกินไป และจริงๆ แล้วการค้นหาการ์ดโน้ตกลับยากกว่าการใช้ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ทั่วไป
  • ฟีเจอร์อาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา: ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเร็วในการพัฒนาแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปิดตัว

รีวิว Supernotes บน Reddit

ต้องการฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Supernotes จากผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์มนี้หรือไม่? บน Reddit มีรีวิว Supernotes บางส่วนที่ระบุว่า แม้แพลตฟอร์มจะมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการเช่นกัน

บทวิจารณ์ Supernotesระบุว่า "ฉันอยากจะให้โอกาสเต็มที่และยุติธรรมในการเป็นทางเลือกหลักสำหรับการจดบันทึกของฉัน หากหลังจากใช้บัตรบันทึก 100 ใบจนหมดแล้วและพบว่ามันมีประโยชน์ในบางด้านของชีวิต แต่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน ฉันคงต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับสิ่งที่ใช้แค่บางครั้งบางคราว"

เครื่องมือทางเลือกสำหรับการจดบันทึก

เมื่อพิจารณาแอปจดบันทึกทางเลือก อย่ามองข้าม ClickUp นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรและเป็นทางเลือกของ Supernotes ที่ช่วยให้ผู้ใช้ระดมความคิด จัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้ประโยชน์จาก AIเพื่อทำให้วันทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นของ ClickUp กัน 👏

1. รวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Docs

รีวิว Supernotes: คำสั่งลัดและการแก้ไขใน ClickUp Docs
สร้างเอกสาร, วิกิ, และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ—จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานเพื่อดำเนินการตามความคิดของคุณร่วมกับทีม

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถจดบันทึกความคิดของคุณในเอกสารที่เข้าถึงได้ง่าย จากนั้น สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารของคุณ ใส่ความคิดเห็น หรือสร้างงานในอนาคตได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพทางความคิดด้วยเครื่องมือเขียน AI ของ ClickUp

รีวิว Supernotes: สรุปบันทึกการประชุมโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
สรุปงานและเอกสารของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

ด้วยClickUp AI คุณสามารถสร้างบันทึกได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยผู้ช่วยเขียน AI คุณสามารถสรุปการประชุมและงานต่างๆ ถามคำถาม (และรับคำตอบ!) ในเอกสาร หรือเขียนสรุปโครงการหรือรายงานความคืบหน้า โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นสมองที่สอง ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง 🧠

3. ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบที่ครบถ้วน เพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป

ตัวอย่างเทมเพลต ClickUp
ให้ทีมของคุณเข้าถึงห้องสมุดเทมเพลตกว่า 1,000 แบบบน ClickUp

ClickUp มาพร้อมกับไลบรารีของเทมเพลตหลายพันแบบ ด้วยเทมเพลตของ ClickUp คุณสามารถ:

4. ดำเนินการประชุมระดมความคิดด้วย ClickUp Whiteboards

การวางแผนขั้นตอนการทำงานใน ClickUp Whiteboards
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือวางแผนขั้นตอนการทำงานด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีภาพ

บ่อยครั้ง ไอเดียไม่ได้มาในรูปแบบของเอกสารที่เขียนไว้ แต่เป็นแผนที่ของคำที่เขียนไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ ลูกศร และวงกลม เพื่อเปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้กลายเป็นการกระทำที่ประสานกัน ให้ใช้ClickUp Whiteboards

ด้วย ClickUp Whiteboards ทีมของคุณสามารถร่างแนวคิดหรือกระบวนการทำงานที่เป็นไปได้บนผืนผ้าใบเดียว จากตรงนั้น คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ เชื่อมโยงไฟล์หรือเอกสาร มอบหมายงาน และในที่สุดก็สร้างแผนงานได้

5. ปรับใช้ ClickUp ให้เข้ากับงบประมาณของคุณด้วยแผนฟรีตลอดชีพ

มุมมองต่างๆ ของ ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ ClickUp สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียน นักธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ประกอบการเดี่ยว นอกจากนี้ แผนการใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายของ ClickUp เริ่มต้นในหลักหน่วยเท่านั้น เหมาะกับทุกงบประมาณอย่างลงตัว 💰

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

เปลี่ยนระบบการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp

Supernotes เป็นระบบจดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน รวบรวมความคิด และจัดระเบียบการ์ดบันทึกภายใต้ระบบหลายระดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจมองว่าระบบนี้มีความซับซ้อนเกินไปและมีการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ช้า

หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกดิจิทัลที่จะเปลี่ยนวันทำงานของคุณ ลองใช้ ClickUp ดูสิ แอปนี้คือศูนย์รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือเขียน AI มากมายนับไม่ถ้วน แม่แบบฟรีนับพัน การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลายร้อยรายการ เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงานร่วมกัน และเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ อีกมากมาย ⚒️

เพื่อดูว่า ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณได้อย่างไรลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้