รีวิว Supernotes: ยกระดับการจดบันทึกของคุณในปี 2025

การจดไอเดียลงบนโพสต์อิท ขอบสมุดแพลนเนอร์ หรือหลังมือเป็นเรื่องง่าย แต่การจะดึงไอเดียเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งล่ะ ง่ายแค่ไหนกัน? 🤔
เพื่อป้องกันไม่ให้ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณถัดไปสูญหายไปในกองเอกสารที่ยุ่งเหยิง สมุดบันทึกดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่ปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิม แอปจดบันทึกอย่าง Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep และแอป Notes ของ Apple ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียน จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ไปอย่างสิ้นเชิง
ด้วยแอปที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถซิงค์บันทึกของตนกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อทำให้การทำงานและชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น แอปที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือSupernotes ซึ่งเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดลำดับความสำคัญของงาน และจัดระเบียบความคิดของตนเอง
ด้านล่างนี้ เราจะทำการรีวิว Supernotes อย่างละเอียด รวมถึงคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จุดที่ต้องปรับปรุง และโครงสร้างราคา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยตัวเลือกทางเลือกที่สามารถยกระดับกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นได้จริง ☄️
ซูเปอร์โน้ตคืออะไร?
ผ่านทางSupernotes
ก่อตั้งโดย Tobias Whetton, Supernotes เป็นแอปจดบันทึกแบบร่วมมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแชร์บันทึกกับทีมของตนได้ วัตถุประสงค์หลักคืออะไร? เพื่อช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบความคิดของตนได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การศึกษา หรือการใช้ชีวิตของพวกเขา
ในฐานะทางเลือกแทนโฟลเดอร์และไฟล์ Supernotes มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบและค้นหาบันทึกในหัวข้อที่คล้ายกันได้
Supernotes ถูกสร้างขึ้นบน "โน้ตการ์ด" หรือไฟล์ข้อมูลที่อุดมไปด้วยข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็นร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม สร้างลิงก์ในตัว และเพิ่มแท็กเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่อุดมไปด้วยข้อมูลในโน้ตของพวกเขา โดยเพิ่มสมการ รูปภาพ ตาราง หรือรายการตรวจสอบได้ ✅
แทนที่จะสูญเสียบันทึกในไฟล์ที่รก ทีมสามารถสร้างลำดับชั้นของบัตรบันทึกที่เหมาะกับแผนกของตนได้ บันทึกสามารถถูกจัดเก็บไว้ในบันทึก "แม่" อื่น ๆ หรือผู้ใช้สามารถค้นหาและ/หรือกรองผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
คุณสมบัติสำคัญของ Supernotes
ไม่แน่ใจว่า Supernotes เหมาะกับคุณหรือไม่? มาดูคุณสมบัติยอดนิยมของ Supernotes กันเพื่อตัดสินใจว่าแอปนี้เหมาะกับคุณหรือไม่
1. แทนที่ไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย บัตรบันทึก
หาเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้มไม่เจอใช่ไหม? เอกสารที่มีเนื้อหายาวมักจะยุ่งยาก โดยเฉพาะเวลาที่คุณกำลังระดมความคิดหรือจดบันทึกไอเดียใหม่ๆ ✍️
ด้วยบัตรบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ เพียงพิมพ์บันทึกสั้น ๆ ไม่กี่บรรทัด จากนั้นค้นหาได้ในอนาคตผ่านฟังก์ชันค้นหา แท็ก หรือบันทึกแม่
2. สร้างแผนที่ความร้อนของนิสัยการจดบันทึกของคุณ
ด้วยปฏิทินแบบฮีทแมป คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าวันไหนที่คุณจดบันทึกมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางบันทึกไปยังวันที่เฉพาะบนปฏิทินของคุณได้อีกด้วย
3. สร้างและบันทึกโน้ตได้ แม้ในขณะออฟไลน์
เดินทางโดยเครื่องบิน? ทำงานระหว่างเดินทาง? ไม่มีปัญหา
ด้วย Supernotes คุณสามารถจดบันทึกได้แม้ในขณะออฟไลน์ เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ บันทึกของคุณจะซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถทำงานต่อได้
4. สร้างคอลเลกชันบันทึกประจำวัน
คุณมักจะถึงช่วงบ่ายแล้วคิดว่า "วันนี้ฉันทำอะไรไปบ้างนะ?" เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานในแต่ละวัน ลองสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันดูสิ
การรวบรวมรายวันคือการแสดงผลเฉพาะของโน้ตการ์ดทั้งหมดที่คุณได้โต้ตอบตลอดทั้งวัน คุณสามารถระบุได้ว่าโน้ตใดที่คุณทำงานในช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น และทบทวนโน้ตได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณปิดงานหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุม
5. รับการแจ้งเตือนจากเพื่อน
ด้วย Supernotes ผู้ใช้สามารถแชร์โน้ตใหม่กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีผู้ใช้ส่งโน้ตหรือคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณ จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการเพิ่มโน้ตของพวกเขาลงในคลังของคุณหรือไม่ 📚
6. จัดกลุ่มและค้นหาบันทึกผ่านแท็ก
คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาสมุดบันทึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือที่หายไป ด้วยแท็ก คุณสามารถจัดหมวดหมู่บันทึกได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาในภายหลัง
ใช้แท็กเพื่อกรองการ์ดบันทึกของคุณเพื่อค้นหาบันทึกในหัวข้อที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถสร้างแท็กสำหรับวิชาต่างๆ หรือหน่วยการเรียนรู้ภายในวิชาเดียวกัน ช่วยให้พวกเขาทบทวนบทเรียนก่อนสอบได้อย่างรวดเร็ว 🧑🎓
7. เก็บ บันทึกย่อ ในคอลเลกชัน "ความคิด" ของคุณ
หลาย ๆ การเตือนความจำหรือช่วงเวลาที่ "อ๋อ" เป็นเพียงวลีสั้น ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ คุณสามารถเก็บไอเดียเหล่านี้ที่มักจะถูกจดไว้อย่างเร่งรีบไว้ในคอลเลกชันความคิดของคุณได้
"ความคิด" คือการ์ดบันทึกที่ไม่มีชื่อเรื่อง ลิงก์ หรือแท็ก เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับเก็บรวบรวมความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเวลาและพร้อมจะคิดต่อ
8. จัดเก็บบันทึกผ่านระบบการเข้ารหัสสีของคุณเอง
คุณเคยเป็นคนที่ชอบเน้นความคิดที่ดีที่สุดของคุณหรือเพิ่มแท็บสีสันให้กับสมุดบันทึกหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะรักการสร้างระบบรหัสสีของคุณเองด้วย Supernotes
ด้วยสีของ Supernotes คุณสามารถเพิ่มสีได้ถึงเจ็ดสีให้กับโน้ตของคุณ คุณยังสามารถใช้ระบบสีตามสัญญาณไฟจราจรเพื่อกำหนดว่าโน้ตการ์ดนั้นคิดมาดีแค่ไหน หรือผสมผสานสีกับแท็กเพื่อจัดเรียงและคัดกรองโน้ตการ์ดได้
9. ค้นหาบันทึกผ่านฟีเจอร์ค้นหาแบบสากล
คุณมักพบว่าตัวเองคิดอยู่บ่อย ๆ ว่า "ฉันรู้ว่าฉันวางไว้ที่นี่ที่ไหนสักแห่ง …" เมื่อคุณค้นหาเอกสารอยู่หรือไม่? ด้วยแอป Supernotes คุณสามารถเปลี่ยนบัตรบันทึกของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือค้นหาได้ เพียงพิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา และบัตรบันทึกที่ตรงกับคำค้นหาของคุณก็จะปรากฏขึ้น
10. เชื่อมต่อ Supernotes กับแอปมือถือที่คุณชื่นชอบอื่นๆ
Supernotes API มีการผสานการทำงานกับ Raycast, Zapier และ IFTTT ซึ่งเชื่อมต่อคุณกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเว็บฮุคเพื่อเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Slack และ Discord เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งวันของคุณ
11. จัดเก็บงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ด้วย Supernotes คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายด้วยการรวบรวมงานของคุณ ในทุกการ์ดบันทึก คุณจะสร้างรายการงาน จากนั้นงานของคุณจะปรากฏในคอลเลกชันงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถขีดฆ่าออกจากรายการของคุณได้ 📝
12. จัดเรียงบันทึกย่อยไว้ใต้บันทึกหลัก
ด้วยระบบไฟล์และโฟลเดอร์ทั่วไป คุณสามารถเก็บไฟล์ได้เพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วย Supernotes คุณสามารถเก็บโน้ตการ์ดไว้ในหลายที่พร้อมกันได้ ด้วยการซ้อนแบบหลายผู้ปกครอง คุณสามารถเก็บโน้ตการ์ดไว้ภายใต้การ์ด "ผู้ปกครอง" หลายใบ ทำให้การค้นหาเป็นเรื่องง่าย
13. จัดระเบียบความคิดของคุณแบบเคียงข้างกันโดยใช้มุมมองแผ่นกว้าง
คุณเคยติดกระดาษโน้ต Post-Its เต็มผนังเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณหรือไม่? ด้วยฟีเจอร์ Broadstreet View ของ Supernotes คุณสามารถดูการ์ดโน้ตทั้งหมดของคุณเรียงกันข้างๆ กัน ครอบคลุมทั้งหน้าจอของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถดูและอ่านโน้ตของคุณได้เหมือนหนังสือพิมพ์ ซึ่งช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณ
Supernotes ราคา
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับบัตรบันทึก 100 ใบ
- ไม่จำกัด: $7.57 ต่อเดือน สำหรับบัตรโน้ตไม่จำกัด
ข้อดีของการใช้ Supernotes
ซูเปอร์โน้ต, เช่นเดียวกับแอปบันทึกโน้ตดิจิทัลหลายตัว, มีข้อได้เปรียบมากมาย. บางอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดได้แก่:
- คุณสามารถดาวน์โหลดแอปไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้: Supernotes สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ Windows, Mac, Linux, Android และ iOS
- คุณจะไม่หลงลืมความคิดที่สำคัญที่สุดของคุณ: ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปักหมุด, การติดแท็ก, และงาน คุณจะไม่หลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ 📌
- มันเป็นการทำงานร่วมกัน: คุณสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมแอป ส่งการ์ดโน้ตแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้
- มีแผนฟรี: Supernotes สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และนักเรียนนักศึกษาด้วยแผนฟรีตลอดชีพ
- รวดเร็วและไม่เจ็บปวด: ด้วยการใช้คีย์ลัดที่คุ้นเคย คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการพิมพ์ใน Google Doc หรือ Word Doc
- มีผู้ช่วยเหลือหากคุณติดขัด: Supernotes ให้บริการช่วยเหลือผ่านการแชทสำหรับผู้ใช้ พร้อมเอกสารคู่มืออย่างละเอียด, วิดีโอสอนบน YouTube, และชุมชนการบันทึกเพื่อช่วยให้คุณหาคำตอบที่คุณต้องการได้
- คุณสามารถดาวน์โหลด, พิมพ์, ส่งอีเมล, หรือส่งออกบันทึกของคุณได้: ทำงานกับบุคคลที่ไม่ใช้ Supernotes? คุณสามารถพิมพ์บันทึกของคุณเป็น PDF, สร้างไฟล์ Markdown สำหรับการแชร์ที่ง่าย, หรือส่งบันทึกทางอีเมลให้เพื่อนร่วมงานได้ 📩
- คุณสามารถย่นระยะเวลาการแก้ไขได้: ด้วยเครื่องมือเลือกหลายรายการ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสี, แท็ก, และตัวกรองสำหรับบัตรบันทึกหลายใบพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
- นำเข้าบันทึกที่มีอยู่: ไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? ใช้ฟีเจอร์นำเข้าเพื่อนำเข้าบันทึกที่มีอยู่ผ่าน Markdown
ปัญหาที่พบบ่อยSupernotes ที่ผู้ใช้เผชิญ
ทุกแอปพลิเคชันมีข้อเสียของมันเอง. ข้อเสียบางประการของแอป Supernotes ได้แก่:
- แอปอาจทำให้แบตเตอรี่หมด: เนื่องจากแอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนจากพื้นที่ทำงานออนไลน์เป็นออฟไลน์ แอปอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น 🪫
- ปัญหาการค้าง: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปค้างขณะใช้งาน
- ซับซ้อนเกินไป: ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าแอปมีฟีเจอร์มากเกินไป และจริงๆ แล้วการค้นหาการ์ดโน้ตกลับยากกว่าการใช้ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ทั่วไป
- ฟีเจอร์อาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา: ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเร็วในการพัฒนาแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปิดตัว
รีวิว Supernotes บน Reddit
ต้องการฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Supernotes จากผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์มนี้หรือไม่? บน Reddit มีรีวิว Supernotes บางส่วนที่ระบุว่า แม้แพลตฟอร์มจะมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการเช่นกัน
บทวิจารณ์ Supernotesระบุว่า "ฉันอยากจะให้โอกาสเต็มที่และยุติธรรมในการเป็นทางเลือกหลักสำหรับการจดบันทึกของฉัน หากหลังจากใช้บัตรบันทึก 100 ใบจนหมดแล้วและพบว่ามันมีประโยชน์ในบางด้านของชีวิต แต่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน ฉันคงต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับสิ่งที่ใช้แค่บางครั้งบางคราว"
เครื่องมือทางเลือกสำหรับการจดบันทึก
เมื่อพิจารณาแอปจดบันทึกทางเลือก อย่ามองข้าม ClickUp นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรและเป็นทางเลือกของ Supernotes ที่ช่วยให้ผู้ใช้ระดมความคิด จัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้ประโยชน์จาก AIเพื่อทำให้วันทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นของ ClickUp กัน 👏
1. รวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถจดบันทึกความคิดของคุณในเอกสารที่เข้าถึงได้ง่าย จากนั้น สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารของคุณ ใส่ความคิดเห็น หรือสร้างงานในอนาคตได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพทางความคิดด้วยเครื่องมือเขียน AI ของ ClickUp
ด้วยClickUp AI คุณสามารถสร้างบันทึกได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยผู้ช่วยเขียน AI คุณสามารถสรุปการประชุมและงานต่างๆ ถามคำถาม (และรับคำตอบ!) ในเอกสาร หรือเขียนสรุปโครงการหรือรายงานความคืบหน้า โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นสมองที่สอง ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง 🧠
3. ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบที่ครบถ้วน เพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป
ClickUp มาพร้อมกับไลบรารีของเทมเพลตหลายพันแบบ ด้วยเทมเพลตของ ClickUp คุณสามารถ:
- บันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยใช้แม่แบบบันทึกการประชุม
- จดจ่อในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกการเรียนที่สะดวกจาก ClickUp
- สร้างบันทึกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดตัวด้วยเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างขึ้นสำหรับเทคนิคและโครงสร้างการจดบันทึกต่างๆ เช่นเทมเพลตการจดบันทึกแบบคอร์เนล
4. ดำเนินการประชุมระดมความคิดด้วย ClickUp Whiteboards
บ่อยครั้ง ไอเดียไม่ได้มาในรูปแบบของเอกสารที่เขียนไว้ แต่เป็นแผนที่ของคำที่เขียนไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ ลูกศร และวงกลม เพื่อเปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้กลายเป็นการกระทำที่ประสานกัน ให้ใช้ClickUp Whiteboards ✨
ด้วย ClickUp Whiteboards ทีมของคุณสามารถร่างแนวคิดหรือกระบวนการทำงานที่เป็นไปได้บนผืนผ้าใบเดียว จากตรงนั้น คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ เชื่อมโยงไฟล์หรือเอกสาร มอบหมายงาน และในที่สุดก็สร้างแผนงานได้
5. ปรับใช้ ClickUp ให้เข้ากับงบประมาณของคุณด้วยแผนฟรีตลอดชีพ
ด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ ClickUp สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียน นักธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ประกอบการเดี่ยว นอกจากนี้ แผนการใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายของ ClickUp เริ่มต้นในหลักหน่วยเท่านั้น เหมาะกับทุกงบประมาณอย่างลงตัว 💰
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
เปลี่ยนระบบการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp
Supernotes เป็นระบบจดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน รวบรวมความคิด และจัดระเบียบการ์ดบันทึกภายใต้ระบบหลายระดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจมองว่าระบบนี้มีความซับซ้อนเกินไปและมีการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ช้า
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกดิจิทัลที่จะเปลี่ยนวันทำงานของคุณ ลองใช้ ClickUp ดูสิ แอปนี้คือศูนย์รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือเขียน AI มากมายนับไม่ถ้วน แม่แบบฟรีนับพัน การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลายร้อยรายการ เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงานร่วมกัน และเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ อีกมากมาย ⚒️
เพื่อดูว่า ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณได้อย่างไรลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้