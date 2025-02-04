10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gumroad เพื่อขายได้มากขึ้นในปี 2025

เปิดตัวในปี 2011 Gumroad เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถขายสินค้าของตนได้โดยตรงกับผู้ซื้อ ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถขายสินค้าทางกายภาพและสินค้าดิจิทัลที่ดาวน์โหลดได้ เช่น อีบุ๊ก เพลง และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการขายสินค้าของตนโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางที่หักส่วนแบ่งกำไรไปมาก
Gumroad ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตลาดที่ช่วยให้ผู้สร้างสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ แต่ Gumroad ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และผู้ใช้หลายคนกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Gumroad
ผู้สร้างเนื้อหาพบอย่างรวดเร็วว่าเว็บไซต์นี้เหมาะที่สุดสำหรับการดาวน์โหลดดิจิทัล และประสบปัญหาในการทำให้ใช้งานได้กับสินค้าทางกายภาพของพวกเขา คุณจะไม่ได้รับหน้าร้านค้าพร้อมแพลตฟอร์มนี้ แต่คุณต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง
Gumroad อาจดูใช้งานยากเล็กน้อย ยิ่งคุณมีสินค้าจำนวนมากเท่าไร อินเทอร์เฟซก็จะยิ่งใช้งานยากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับหมวดหมู่และตัวเลือกการจัดกลุ่มสินค้า
ดังนั้น อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gumroad? และแพลตฟอร์มใดที่เหมาะที่สุดสำหรับการขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพสำหรับคุณ? เราได้รวบรวมทางเลือกสำหรับ Gumroad จำนวน 10 ตัวเลือกที่คุณควรตรวจสอบในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของกัมโร้ด?
เมื่อคุณต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gumroad สำหรับร้านค้าของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- เชี่ยวชาญในประเภทสินค้าของคุณ: มีแพลตฟอร์มสำหรับขายสินค้าดิจิทัล แพลตฟอร์มสำหรับขายคอร์สออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ที่เหมาะสำหรับสินค้าที่มีตัวตน และยังมีแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญในการจัดการสมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบางแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการได้หลากหลายประเภท ดังนั้นควรมองหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของคุณ
- คุณสมบัติการตลาดในตัว: การมีหน้าร้านเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังต้องการลูกค้าอีกด้วย ทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad หลายแห่งมีเครื่องมือการตลาดที่ช่วยให้คุณดึงดูดผู้ซื้อใหม่ ๆ รวมถึงรหัสส่วนลด การตลาดผ่านอีเมล การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ทำทุกอย่างให้คุณหรือไม่? หรือคุณมีทักษะทางเทคนิคที่จะใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงได้? มองหาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มขายออนไลน์ได้เร็วขึ้น
ขณะที่คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ โปรดจำไว้ว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad จะมีราคาที่แตกต่างกันไป คุณสามารถพบตัวเลือกบางตัวที่มีแผนให้บริการฟรี ในขณะที่บางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายเป็นพันดอลลาร์ต่อเดือน ก่อนตัดสินใจ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์มนั้น และผลกระทบที่มีต่องบประมาณและผลกำไรของคุณ
พร้อมที่จะเริ่มค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Gumroad หรือยัง? นี่คือสิบตัวเลือกที่คุณสามารถตรวจสอบได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gumroad ที่คุณควรใช้
1. Patreon
Patreon เป็นแพลตฟอร์มสมาชิกที่แฟน ๆ สามารถเชื่อมต่อกับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่พวกเขาชื่นชอบได้ผ่านการชำระเงินรายเดือนแบบต่อเนื่อง ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดตั้งระบบสมาชิกแบบมีระดับชั้น พร้อมรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับชั้นได้ นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานในการระดมทุนสำหรับผลงานของตนโดยไม่ต้องขายสินค้าทางกายภาพหรือดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Patreon
- วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้ชมและได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงสำหรับงานสร้างสรรค์
- ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้และมั่นคงมากขึ้นทุกเดือน ทำให้พวกเขามีเวลาว่างมากขึ้นในการทำงานสร้างสรรค์
- ตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่นช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกรางวัลและระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมกับงบประมาณของตน
ข้อจำกัดของ Patreon
- มุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนไม่มากสำหรับการขายสินค้าทางกายภาพ
- Patreon คิดค่าธรรมเนียมจากรายได้—ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจกินรายได้ของคุณอย่างรวดเร็ว
การตั้งราคา Patreon
- ฟรี
- ข้อดี: 8% ของรายได้ที่ได้รับ
- พรีเมียม: 12% ของรายได้ที่ได้รับ
คะแนนและรีวิวจาก Patreon
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
2. Shopify
Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบโฮสต์ที่เหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ทุกขนาด ตั้งแต่ร้านค้าที่เพิ่งเปิดตัวไปจนถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกที่โดดเด่นกว่า Gumroad ด้วยความง่ายในการใช้งาน เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหนักจากแอปและการเชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไรกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ก็มักจะมีวิธีทำได้บน Shopify
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- ใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้นในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถตั้งค่าร้านค้าเพื่อขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพได้ในตัวแก้ไขแบบลากและวางภายในไม่กี่นาที
- แอปพลิเคชันนับพันให้คุณปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเครื่องมือทางการตลาด, ระบบชำระเงิน, และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ
- มีฟีเจอร์การตลาดในตัวมากมายสำหรับ SEO, การผสานกับโซเชียลมีเดีย และการตลาดทางอีเมล ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ได้
ข้อจำกัดของ Shopify
- แผนพื้นฐานมีราคาไม่แพง แต่ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนจะเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณสูง
ราคาของ Shopify
- เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $29 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $39 ต่อเดือน
- Shopify: $79 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $105 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $299 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $399 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,400 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
3. Etsy
Etsy เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นการขายสินค้าทำมือและของวินเทจ เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการขายเครื่องประดับทำมือและของเก่า นอกจากนี้ยังกลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมสำหรับการขายสินค้าดาวน์โหลดดิจิทัลอีกด้วย
การตั้งค่าร้านค้า Etsy ของคุณเองนั้นง่ายมาก และแพลตฟอร์มนี้มีชุมชนที่ให้การสนับสนุนมากมายสำหรับผู้เริ่มต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Etsy
- มีบทแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยคุณในการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์แรกของคุณผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
- เครื่องมือการตลาดที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณโปรโมตร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวมถึงการปรับแต่งคำค้นหาให้เหมาะสม, การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, และตัวเลือกการโฆษณาที่หลากหลาย
- หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ขายอิสระทั่วโลก รวมถึงทั้งสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพ
ข้อจำกัดของ Etsy
- ผู้ขายจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งต่อการลงประกาศและจากยอดรวมของคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- การสนับสนุนลูกค้าค่อนข้างจำกัดสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก
การตั้งราคาบน Etsy
- $0. 20 ต่อรายการ
- 6. 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดในคำสั่งซื้อ
คะแนนและรีวิวใน Etsy
- ไม่เกี่ยวข้อง
4. Skillshare
Skillshare เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีหลักสูตรออนไลน์นับพันหลักสูตร ผู้สร้างหลักสูตรสามารถขายหลักสูตรของตนให้กับผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก โดยสร้างรายได้จากค่าสมาชิกและเวลาการรับชม มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ขาย และเว็บไซต์นี้ยังเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมในการขยายกลุ่มผู้เรียนและนำพวกเขาไปสู่แหล่งรายได้อื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Skillshare
- ตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับขายคอร์สออนไลน์ ซึ่งผู้สร้างสามารถนำไปใช้ขายสินค้าดิจิทัลบนเว็บไซต์ของตัวเองได้
- มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยในการเริ่มต้น เนื่องจาก Skillshare ไม่คิดค่าบริการในการอัปโหลดคอร์สออนไลน์ของคุณ
- ด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่หลายล้านคนและเว็บไซต์ที่ส่งเสริมคลาสคุณภาพสูง มันสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผู้ชมของคุณและเสริมสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ
ข้อจำกัดของ Skillshare
- ครูได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนนาทีที่นักเรียนเข้าชมหลักสูตรของตน โดยทั่วไปแล้วค่าตอบแทนจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Skillshare
- อัปโหลดชั้นเรียนของคุณได้ฟรี
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน 32 ดอลลาร์สำหรับนักเรียน
คะแนนและรีวิวของ Skillshare
- G2: 3. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
5. สามารถสอนได้
Teachable เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมสำหรับการขายคอร์สออนไลน์ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและอัปโหลดคอร์ส รวมถึงเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้ครูสามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนที่มีศักยภาพได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขายความรู้ของคุณแทนที่จะเป็นสินค้าทางกายภาพหรือดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นที่ควรเรียนรู้
- วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง, จัดเก็บ, และขายคอร์สออนไลน์, ไฟล์ดาวน์โหลดดิจิทัล, และบริการโค้ชชิ่ง
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ชมใหม่และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมหน้า landing page ให้กลายเป็นนักเรียนที่ชำระเงิน
- การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงหลักสูตรของคุณได้ และเข้าใจสิ่งที่นักเรียนของคุณต้องการ
ข้อจำกัดที่สามารถสอนได้
- เครื่องมือที่จำกัดสำหรับ SEO และฟันเนลหมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อ (และจ่ายเงิน) กับบริการภายนอกหลายแห่ง
- รองรับหลายภาษาอย่างจำกัด
ราคาที่พร้อมให้เรียนรู้
- ฟรี
- พื้นฐาน: $39/เดือน ชำระรายปี
- ข้อดี: $119/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- โปรพลัส: $199/เดือน ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $499/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวที่สอนได้
- G2: 4/5 (รีวิว 45+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (165+ รีวิว)
6. WooCommerce
ทางเลือกของ Gumroad อาจเป็นปลั๊กอินได้เช่นกัน WooCommerce เป็นปลั๊กอินที่เปลี่ยนเว็บไซต์ WordPress ของคุณให้กลายเป็นร้านค้าออนไลน์ เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของ WordPress ในขณะที่ยังคงมีพลังของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ WooCommerce รองรับการดาวน์โหลดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ รูปแบบการสมัครสมาชิก และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WooCommerce
- เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีลักษณะและการทำงานอย่างไร
- มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ล้อมรอบแพลตฟอร์มนี้ คุณจึงสามารถค้นหาปลั๊กอิน ธีม และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ในฝันของคุณได้
- เครื่องมือการตลาดในตัวทำให้เป็นมิตรกับ SEO มาก คุณจึงสามารถดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกจากผู้ที่กำลังมองหารายการดิจิทัลและสินค้าจริงที่คล้ายกับของคุณได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ WooCommerce
- การตั้งค่าอาจซับซ้อนกว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอื่น ๆ เนื่องจากคุณจะต้องทำหลายอย่างด้วยตัวเองหรือจ้างคนมาตั้งค่าทั้งหมดให้คุณ
การกำหนดราคา WooCommerce
- จำเป็น: $39/เดือน หรือ $25/เดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
- ประสิทธิภาพ: $70/เดือน หรือ $45/เดือน เมื่อชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อสอบถามแผนราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ WooCommerce
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)
7. WishList Member
WishList Member เป็นปลั๊กอินอีกตัวสำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการขายไฟล์ดาวน์โหลดดิจิทัลและคอร์สออนไลน์ คุณจะพบฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการการเข้าถึงเนื้อหา การสมัครสมาชิก และการเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินยอดนิยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WishList Member
- สร้างเว็บไซต์สมาชิกบนเว็บไซต์ WordPress ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแผนราคาได้อย่างอิสระ
- การผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับระบบชำระเงิน รวมถึง PayPal, Stripe และอื่นๆ
- การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การสมัครสมาชิก การยกเลิก อัตราการมีส่วนร่วม และอื่นๆ
ข้อจำกัดของสมาชิก WishList
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี และแผนราคาโดยทั่วไปมักจะสูงกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ สำหรับการขายสินค้าดิจิทัลออนไลน์
ราคาสำหรับสมาชิก WishList
- พื้นฐาน: $149. 50/ปี
- เพิ่มเติม: $249. 50/ปี
- ข้อดี: $349. 50/ปี
- เอลิต: $1,199. 50/ปี
คะแนนและรีวิวของสมาชิก WishList
- G2: 4. 1/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
8. Sellfy
Sellfy เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับผู้สร้างสรรค์และร้านค้าออนไลน์ ด้วย Sellfy คุณสามารถขายสินค้าดิจิทัล สินค้าพิมพ์ตามสั่ง และการสมัครสมาชิกได้ แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้ขายรายใหม่ เนื่องจากใช้งานง่ายและมีค่าธรรมเนียมรายเดือนต่ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sellfy
- ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ดังนั้นหลังจากที่คุณชำระเงินรายเดือนแล้ว คุณจะได้รับกำไรทั้งหมดจากการขายสินค้าทั้งแบบกายภาพและดิจิทัลของคุณทางออนไลน์
- ง่ายต่อการตั้งร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าดาวน์โหลดดิจิตอล, สินค้าทางกายภาพ, พิมพ์ตามคำสั่ง, การสมัครสมาชิก, และอื่น ๆ
- เครื่องมือการตลาดในตัวให้คุณใช้รหัสส่วนลด, อีเมลแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็น, และแม้กระทั่งพิกเซลติดตามโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่
ข้อจำกัดของ Sellfy
- มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันขั้นสูง
ราคาของ Sellfy
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $159/เดือน
- มีส่วนลดสำหรับแผนราคาแบบรายปี
คะแนนและรีวิวของ Sellfy
- G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. คลิกฟันเนลส์
ClickFunnels เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นแพลตฟอร์มสร้างฟันเนลการขายเพื่อช่วยในการจับและสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ ใช้เครื่องมือการตลาดและเทมเพลตของมันเพื่อเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickFunnels
- สร้างหน้าแลนดิ้งเพจ หน้าขายสินค้า และแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ในไม่กี่นาที ด้วยเครื่องมือสร้างหน้าแบบลากและวางของแพลตฟอร์มและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เครื่องมือมากมายเพื่อช่วยให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการทดสอบ A/B, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล, ฟันเนลนับถอยหลัง, และอื่น ๆ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน การตลาดผ่านอีเมล และการวิเคราะห์ เพื่อให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickFunnels
- แผนราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก
- มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการลูกค้าของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickFunnels
- พื้นฐาน: 147 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $197/เดือน
- Funnel Hacker: $297/เดือน
- มีส่วนลดสำหรับแผนราคาแบบรายปี
คะแนนและรีวิว ClickFunnels
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 6/5 (640+ รีวิว)
10. MemberPress
MemberPress เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่ใช้งานง่ายสำหรับการขายการสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิก คุณสามารถจัดการการเข้าถึงเนื้อหา การสมัครสมาชิก และการชำระเงินด้วยทางเลือกที่ยอดเยี่ยมนี้แทน Gumroad
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MemberPress
- การควบคุมการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถเห็นโพสต์, หน้า, แท็ก, และอื่น ๆ ได้ตามระดับสมาชิกของพวกเขา
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถติดตามการสมัครสมาชิก การยกเลิก การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และอื่น ๆ
- เครื่องมือในตัวและการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขายคอร์สออนไลน์ สร้างชุมชน และรักษาสมาชิกให้กลับมาหาเนื้อหาเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ MemberPress
- ออกแบบมาสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่มีรายได้เจ็ดหลักขึ้นไป ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับผู้สร้างออนไลน์ขนาดเล็ก
ราคาของ MemberPress
- พื้นฐาน: $359/ปี
- เพิ่มเติม: $599/ปี
- ข้อดี: $799/ปี
- เอลิต: $999/ปี
คะแนนและรีวิวของ MemberPress
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เครื่องมือการขายอื่น ๆ สำหรับผู้สร้างสรรค์
จากเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์ครบครันอย่าง Shopify และ WooCommerce ไปจนถึงชุมชนเฉพาะกลุ่มอย่าง Etsy และ Skillshare คุณสามารถหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Gumroad สำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกโซลูชันอีคอมเมิร์ซของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบรรลุเป้าหมายการขายของคุณเท่านั้น
คุณยังต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้คุณจัดการและดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และนั่นคือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ClickUp อาจไม่สามารถจัดการการขายหรือการสมัครสมาชิกของคุณได้เพียงลำพัง แต่สามารถเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมขายของคุณและทำงานร่วมกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ที่คุณชื่นชอบได้
ใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหา จัดระเบียบแคมเปญการตลาดและทรัพยากรสนับสนุนการขายหรือมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับตัวคุณเองหรือทีมของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ นับพันรายการ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวมทุกสิ่งที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ทำงานเฉพาะที่เดียว
ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และสำรวจเครื่องมือของเราที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย บัญชีแบบชำระเงินยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ของเราสำหรับอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง