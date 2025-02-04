บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gumroad เพื่อขายได้มากขึ้นในปี 2025

Alex York
Alex York
4 กุมภาพันธ์ 2568

เปิดตัวในปี 2011 Gumroad เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถขายสินค้าของตนได้โดยตรงกับผู้ซื้อ ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถขายสินค้าทางกายภาพและสินค้าดิจิทัลที่ดาวน์โหลดได้ เช่น อีบุ๊ก เพลง และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการขายสินค้าของตนโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางที่หักส่วนแบ่งกำไรไปมาก

Gumroad ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตลาดที่ช่วยให้ผู้สร้างสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ แต่ Gumroad ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และผู้ใช้หลายคนกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Gumroad

ผู้สร้างเนื้อหาพบอย่างรวดเร็วว่าเว็บไซต์นี้เหมาะที่สุดสำหรับการดาวน์โหลดดิจิทัล และประสบปัญหาในการทำให้ใช้งานได้กับสินค้าทางกายภาพของพวกเขา คุณจะไม่ได้รับหน้าร้านค้าพร้อมแพลตฟอร์มนี้ แต่คุณต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง

Gumroad อาจดูใช้งานยากเล็กน้อย ยิ่งคุณมีสินค้าจำนวนมากเท่าไร อินเทอร์เฟซก็จะยิ่งใช้งานยากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับหมวดหมู่และตัวเลือกการจัดกลุ่มสินค้า

ดังนั้น อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gumroad? และแพลตฟอร์มใดที่เหมาะที่สุดสำหรับการขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพสำหรับคุณ? เราได้รวบรวมทางเลือกสำหรับ Gumroad จำนวน 10 ตัวเลือกที่คุณควรตรวจสอบในปี 2024

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของกัมโร้ด?

เมื่อคุณต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gumroad สำหรับร้านค้าของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา:

  • เชี่ยวชาญในประเภทสินค้าของคุณ: มีแพลตฟอร์มสำหรับขายสินค้าดิจิทัล แพลตฟอร์มสำหรับขายคอร์สออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ที่เหมาะสำหรับสินค้าที่มีตัวตน และยังมีแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญในการจัดการสมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบางแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการได้หลากหลายประเภท ดังนั้นควรมองหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของคุณ
  • คุณสมบัติการตลาดในตัว: การมีหน้าร้านเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังต้องการลูกค้าอีกด้วย ทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad หลายแห่งมีเครื่องมือการตลาดที่ช่วยให้คุณดึงดูดผู้ซื้อใหม่ ๆ รวมถึงรหัสส่วนลด การตลาดผ่านอีเมล การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ทำทุกอย่างให้คุณหรือไม่? หรือคุณมีทักษะทางเทคนิคที่จะใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงได้? มองหาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มขายออนไลน์ได้เร็วขึ้น

ขณะที่คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ โปรดจำไว้ว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad จะมีราคาที่แตกต่างกันไป คุณสามารถพบตัวเลือกบางตัวที่มีแผนให้บริการฟรี ในขณะที่บางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายเป็นพันดอลลาร์ต่อเดือน ก่อนตัดสินใจ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์มนั้น และผลกระทบที่มีต่องบประมาณและผลกำไรของคุณ

พร้อมที่จะเริ่มค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Gumroad หรือยัง? นี่คือสิบตัวเลือกที่คุณสามารถตรวจสอบได้

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gumroad ที่คุณควรใช้

1. Patreon

ตัวอย่างการชำระเงินผ่าน Patreon บนเดสก์ท็อป "แฟน ๆ สามารถซื้อ เข้าถึง และเพลิดเพลินกับสินค้าดิจิทัลพิเศษจากร้านค้าของคุณได้อย่างง่ายดายบนทุกอุปกรณ์ ด้วยระบบชำระเงินที่เรียบง่ายและการโฮสต์สื่อแบบเนทีฟ"
ผ่านทางPatreon

Patreon เป็นแพลตฟอร์มสมาชิกที่แฟน ๆ สามารถเชื่อมต่อกับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่พวกเขาชื่นชอบได้ผ่านการชำระเงินรายเดือนแบบต่อเนื่อง ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดตั้งระบบสมาชิกแบบมีระดับชั้น พร้อมรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับชั้นได้ นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานในการระดมทุนสำหรับผลงานของตนโดยไม่ต้องขายสินค้าทางกายภาพหรือดิจิทัล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Patreon

  • วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้ชมและได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงสำหรับงานสร้างสรรค์
  • ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้และมั่นคงมากขึ้นทุกเดือน ทำให้พวกเขามีเวลาว่างมากขึ้นในการทำงานสร้างสรรค์
  • ตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่นช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกรางวัลและระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมกับงบประมาณของตน

ข้อจำกัดของ Patreon

  • มุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนไม่มากสำหรับการขายสินค้าทางกายภาพ
  • Patreon คิดค่าธรรมเนียมจากรายได้—ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจกินรายได้ของคุณอย่างรวดเร็ว

การตั้งราคา Patreon

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8% ของรายได้ที่ได้รับ
  • พรีเมียม: 12% ของรายได้ที่ได้รับ

คะแนนและรีวิวจาก Patreon

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

2. Shopify

แดชบอร์ดภาพรวมสำหรับผู้ค้า Shopify แสดงให้เห็นว่า Shopify โดดเด่นเหนือกว่าทางเลือกอื่น ๆ เช่น Gumroad ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ
ผ่านทางShopify

Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบโฮสต์ที่เหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ทุกขนาด ตั้งแต่ร้านค้าที่เพิ่งเปิดตัวไปจนถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกที่โดดเด่นกว่า Gumroad ด้วยความง่ายในการใช้งาน เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหนักจากแอปและการเชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไรกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ก็มักจะมีวิธีทำได้บน Shopify

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify

  • ใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้นในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถตั้งค่าร้านค้าเพื่อขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพได้ในตัวแก้ไขแบบลากและวางภายในไม่กี่นาที
  • แอปพลิเคชันนับพันให้คุณปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเครื่องมือทางการตลาด, ระบบชำระเงิน, และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ
  • มีฟีเจอร์การตลาดในตัวมากมายสำหรับ SEO, การผสานกับโซเชียลมีเดีย และการตลาดทางอีเมล ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ได้

ข้อจำกัดของ Shopify

  • แผนพื้นฐานมีราคาไม่แพง แต่ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนจะเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณสูง

ราคาของ Shopify

  • เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
  • พื้นฐาน: $29 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $39 ต่อเดือน
  • Shopify: $79 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $105 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $299 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี หรือ $399 ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

3. Etsy

ภาพหน้าจอคู่มือผู้ขายในพื้นที่แนะนำของ Etsy แสดงให้เห็นว่า "ร้านค้าหลายแห่งใช้กริดแบบผสมในการจัดวางพื้นที่แนะนำ ซึ่งสามารถใช้งานได้เมื่อสมัคร Etsy Plus เพื่อแสดงสินค้าหลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่ง ร้านสินค้าตกแต่งบ้านวินเทจ Nar Mag เลือกใช้กริดแบบผสมที่รวมถึงภาพปกส่วนที่คัดสรรมาเพื่อแสดงภาพรวมของสินค้าอย่างรวดเร็ว"
ผ่านทางEtsy

Etsy เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นการขายสินค้าทำมือและของวินเทจ เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการขายเครื่องประดับทำมือและของเก่า นอกจากนี้ยังกลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมสำหรับการขายสินค้าดาวน์โหลดดิจิทัลอีกด้วย

การตั้งค่าร้านค้า Etsy ของคุณเองนั้นง่ายมาก และแพลตฟอร์มนี้มีชุมชนที่ให้การสนับสนุนมากมายสำหรับผู้เริ่มต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Etsy

  • มีบทแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยคุณในการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์แรกของคุณผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
  • เครื่องมือการตลาดที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณโปรโมตร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวมถึงการปรับแต่งคำค้นหาให้เหมาะสม, การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, และตัวเลือกการโฆษณาที่หลากหลาย
  • หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ขายอิสระทั่วโลก รวมถึงทั้งสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพ

ข้อจำกัดของ Etsy

  • ผู้ขายจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งต่อการลงประกาศและจากยอดรวมของคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • การสนับสนุนลูกค้าค่อนข้างจำกัดสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

การตั้งราคาบน Etsy

  • $0. 20 ต่อรายการ
  • 6. 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดในคำสั่งซื้อ

คะแนนและรีวิวใน Etsy

  • ไม่เกี่ยวข้อง

4. Skillshare

ภาพหน้าจอของหน้าคลาสออนไลน์ Skillshare แสดงคลาสที่แนะนำ
ผ่านทางSkillshare

Skillshare เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีหลักสูตรออนไลน์นับพันหลักสูตร ผู้สร้างหลักสูตรสามารถขายหลักสูตรของตนให้กับผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก โดยสร้างรายได้จากค่าสมาชิกและเวลาการรับชม มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ขาย และเว็บไซต์นี้ยังเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมในการขยายกลุ่มผู้เรียนและนำพวกเขาไปสู่แหล่งรายได้อื่นๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Skillshare

  • ตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับขายคอร์สออนไลน์ ซึ่งผู้สร้างสามารถนำไปใช้ขายสินค้าดิจิทัลบนเว็บไซต์ของตัวเองได้
  • มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยในการเริ่มต้น เนื่องจาก Skillshare ไม่คิดค่าบริการในการอัปโหลดคอร์สออนไลน์ของคุณ
  • ด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่หลายล้านคนและเว็บไซต์ที่ส่งเสริมคลาสคุณภาพสูง มันสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผู้ชมของคุณและเสริมสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ

ข้อจำกัดของ Skillshare

  • ครูได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนนาทีที่นักเรียนเข้าชมหลักสูตรของตน โดยทั่วไปแล้วค่าตอบแทนจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของ Skillshare

  • อัปโหลดชั้นเรียนของคุณได้ฟรี
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน 32 ดอลลาร์สำหรับนักเรียน

คะแนนและรีวิวของ Skillshare

  • G2: 3. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)

5. สามารถสอนได้

แดชบอร์ดผู้เขียนของ Teachable แสดงรายการคอร์สและผลิตภัณฑ์การโค้ชที่พวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เขียน แดชบอร์ดนี้ยังสามารถรวมการตั้งค่าต่างๆ เช่น ประวัติผู้เขียน, ผู้ใช้, ยอดขาย, อีเมล, การตั้งค่า, และรายละเอียดการจ่ายเงิน
ผ่านทางTeachable

Teachable เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมสำหรับการขายคอร์สออนไลน์ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและอัปโหลดคอร์ส รวมถึงเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้ครูสามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนที่มีศักยภาพได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขายความรู้ของคุณแทนที่จะเป็นสินค้าทางกายภาพหรือดิจิทัล

คุณสมบัติเด่นที่ควรเรียนรู้

  • วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง, จัดเก็บ, และขายคอร์สออนไลน์, ไฟล์ดาวน์โหลดดิจิทัล, และบริการโค้ชชิ่ง
  • เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ชมใหม่และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมหน้า landing page ให้กลายเป็นนักเรียนที่ชำระเงิน
  • การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงหลักสูตรของคุณได้ และเข้าใจสิ่งที่นักเรียนของคุณต้องการ

ข้อจำกัดที่สามารถสอนได้

  • เครื่องมือที่จำกัดสำหรับ SEO และฟันเนลหมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อ (และจ่ายเงิน) กับบริการภายนอกหลายแห่ง
  • รองรับหลายภาษาอย่างจำกัด

ราคาที่พร้อมให้เรียนรู้

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $39/เดือน ชำระรายปี
  • ข้อดี: $119/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • โปรพลัส: $199/เดือน ชำระรายปี
  • ธุรกิจ: $499/เดือน คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวที่สอนได้

  • G2: 4/5 (รีวิว 45+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (165+ รีวิว)

6. WooCommerce

วิดเจ็ตสถานะ WooCommerce ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของร้านค้าของคุณ โดยเริ่มต้นด้วยจำนวนยอดขายของเดือนปัจจุบัน จากนั้นจะแสดงรายการสินค้าขายดีอันดับต้น ๆ ของคุณ สุดท้าย คุณจะเห็นตารางแสดงสถานะการสั่งซื้อและสต็อกสินค้าของคุณ
ผ่านทางWooCommerce

ทางเลือกของ Gumroad อาจเป็นปลั๊กอินได้เช่นกัน WooCommerce เป็นปลั๊กอินที่เปลี่ยนเว็บไซต์ WordPress ของคุณให้กลายเป็นร้านค้าออนไลน์ เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของ WordPress ในขณะที่ยังคงมีพลังของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ WooCommerce รองรับการดาวน์โหลดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ รูปแบบการสมัครสมาชิก และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WooCommerce

  • เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีลักษณะและการทำงานอย่างไร
  • มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ล้อมรอบแพลตฟอร์มนี้ คุณจึงสามารถค้นหาปลั๊กอิน ธีม และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ในฝันของคุณได้
  • เครื่องมือการตลาดในตัวทำให้เป็นมิตรกับ SEO มาก คุณจึงสามารถดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกจากผู้ที่กำลังมองหารายการดิจิทัลและสินค้าจริงที่คล้ายกับของคุณได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ WooCommerce

  • การตั้งค่าอาจซับซ้อนกว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอื่น ๆ เนื่องจากคุณจะต้องทำหลายอย่างด้วยตัวเองหรือจ้างคนมาตั้งค่าทั้งหมดให้คุณ

การกำหนดราคา WooCommerce

  • จำเป็น: $39/เดือน หรือ $25/เดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
  • ประสิทธิภาพ: $70/เดือน หรือ $45/เดือน เมื่อชำระรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อสอบถามแผนราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ WooCommerce

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)

7. WishList Member

WishList Member: ปลั๊กอินสมาชิก WordPress
ผ่านทางWishList Member

WishList Member เป็นปลั๊กอินอีกตัวสำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการขายไฟล์ดาวน์โหลดดิจิทัลและคอร์สออนไลน์ คุณจะพบฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการการเข้าถึงเนื้อหา การสมัครสมาชิก และการเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินยอดนิยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WishList Member

  • สร้างเว็บไซต์สมาชิกบนเว็บไซต์ WordPress ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแผนราคาได้อย่างอิสระ
  • การผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับระบบชำระเงิน รวมถึง PayPal, Stripe และอื่นๆ
  • การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การสมัครสมาชิก การยกเลิก อัตราการมีส่วนร่วม และอื่นๆ

ข้อจำกัดของสมาชิก WishList

  • ไม่มีแผนให้บริการฟรี และแผนราคาโดยทั่วไปมักจะสูงกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ สำหรับการขายสินค้าดิจิทัลออนไลน์

ราคาสำหรับสมาชิก WishList

  • พื้นฐาน: $149. 50/ปี
  • เพิ่มเติม: $249. 50/ปี
  • ข้อดี: $349. 50/ปี
  • เอลิต: $1,199. 50/ปี

คะแนนและรีวิวของสมาชิก WishList

  • G2: 4. 1/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

8. Sellfy

หน้าคำแนะนำของ Sellfy แสดงวิธีการเพิ่มสินค้าดิจิทัลใหม่
ผ่านทางSellfy

Sellfy เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับผู้สร้างสรรค์และร้านค้าออนไลน์ ด้วย Sellfy คุณสามารถขายสินค้าดิจิทัล สินค้าพิมพ์ตามสั่ง และการสมัครสมาชิกได้ แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้ขายรายใหม่ เนื่องจากใช้งานง่ายและมีค่าธรรมเนียมรายเดือนต่ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sellfy

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ดังนั้นหลังจากที่คุณชำระเงินรายเดือนแล้ว คุณจะได้รับกำไรทั้งหมดจากการขายสินค้าทั้งแบบกายภาพและดิจิทัลของคุณทางออนไลน์
  • ง่ายต่อการตั้งร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าดาวน์โหลดดิจิตอล, สินค้าทางกายภาพ, พิมพ์ตามคำสั่ง, การสมัครสมาชิก, และอื่น ๆ
  • เครื่องมือการตลาดในตัวให้คุณใช้รหัสส่วนลด, อีเมลแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็น, และแม้กระทั่งพิกเซลติดตามโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่

ข้อจำกัดของ Sellfy

  • มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันขั้นสูง

ราคาของ Sellfy

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: $159/เดือน
  • มีส่วนลดสำหรับแผนราคาแบบรายปี

คะแนนและรีวิวของ Sellfy

  • G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. คลิกฟันเนลส์

แดชบอร์ด ClickFunnels - หน้าภาพรวมการวิเคราะห์ที่แสดงจำนวนการเข้าชมหน้าทั้งหมดต่อวัน
ผ่านทางClickfunnels

ClickFunnels เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นแพลตฟอร์มสร้างฟันเนลการขายเพื่อช่วยในการจับและสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ ใช้เครื่องมือการตลาดและเทมเพลตของมันเพื่อเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickFunnels

  • สร้างหน้าแลนดิ้งเพจ หน้าขายสินค้า และแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ในไม่กี่นาที ด้วยเครื่องมือสร้างหน้าแบบลากและวางของแพลตฟอร์มและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • เครื่องมือมากมายเพื่อช่วยให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการทดสอบ A/B, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล, ฟันเนลนับถอยหลัง, และอื่น ๆ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน การตลาดผ่านอีเมล และการวิเคราะห์ เพื่อให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickFunnels

  • แผนราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก
  • มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการลูกค้าของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickFunnels

  • พื้นฐาน: 147 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $197/เดือน
  • Funnel Hacker: $297/เดือน
  • มีส่วนลดสำหรับแผนราคาแบบรายปี

คะแนนและรีวิว ClickFunnels

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 6/5 (640+ รีวิว)

10. MemberPress

วิดเจ็ต MemberPress ใน WordPress: ภาพแสดงวิธีการเริ่มต้นเว็บไซต์แบบชำระเงินต่อการชมด้วย MemberPress
ผ่านทางMemberPress

MemberPress เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่ใช้งานง่ายสำหรับการขายการสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิก คุณสามารถจัดการการเข้าถึงเนื้อหา การสมัครสมาชิก และการชำระเงินด้วยทางเลือกที่ยอดเยี่ยมนี้แทน Gumroad

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MemberPress

  • การควบคุมการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถเห็นโพสต์, หน้า, แท็ก, และอื่น ๆ ได้ตามระดับสมาชิกของพวกเขา
  • การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถติดตามการสมัครสมาชิก การยกเลิก การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และอื่น ๆ
  • เครื่องมือในตัวและการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขายคอร์สออนไลน์ สร้างชุมชน และรักษาสมาชิกให้กลับมาหาเนื้อหาเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ MemberPress

  • ออกแบบมาสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่มีรายได้เจ็ดหลักขึ้นไป ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับผู้สร้างออนไลน์ขนาดเล็ก

ราคาของ MemberPress

  • พื้นฐาน: $359/ปี
  • เพิ่มเติม: $599/ปี
  • ข้อดี: $799/ปี
  • เอลิต: $999/ปี

คะแนนและรีวิวของ MemberPress

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

เครื่องมือการขายอื่น ๆ สำหรับผู้สร้างสรรค์

ตัวอย่างแผนการทดสอบ AI ของ ClickUp สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างแผนทดสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและลดชั่วโมงการทำงานที่ซ้ำซากด้วยคำแนะนำที่สร้างโดย AI จาก ClickUp

จากเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์ครบครันอย่าง Shopify และ WooCommerce ไปจนถึงชุมชนเฉพาะกลุ่มอย่าง Etsy และ Skillshare คุณสามารถหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Gumroad สำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกโซลูชันอีคอมเมิร์ซของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบรรลุเป้าหมายการขายของคุณเท่านั้น

คุณยังต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้คุณจัดการและดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และนั่นคือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ClickUp อาจไม่สามารถจัดการการขายหรือการสมัครสมาชิกของคุณได้เพียงลำพัง แต่สามารถเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมขายของคุณและทำงานร่วมกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Gumroad ที่คุณชื่นชอบได้

ใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหา จัดระเบียบแคมเปญการตลาดและทรัพยากรสนับสนุนการขายหรือมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับตัวคุณเองหรือทีมของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ นับพันรายการ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวมทุกสิ่งที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ทำงานเฉพาะที่เดียว

ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และสำรวจเครื่องมือของเราที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย บัญชีแบบชำระเงินยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ของเราสำหรับอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง