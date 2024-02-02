Evernote Vs. Todoist: เครื่องมือไหนดีกว่าในปี 2025?

เราเข้าใจดีว่าสมองของคุณเต็มไปด้วยความคิด งานที่ต้องทำ และไอเดียเจ๋ง ๆ มากมาย คุณต้องจัดการทั้งแผนการเดินทาง เป้าหมายการออม กำหนดส่งงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย! คุณสมควรได้รับความช่วยเหลือสักหน่อย
คุณคงเคยพิจารณาแอปจดบันทึกและจัดการงานที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต
มีแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมมากมายในตลาด แต่การเลือกแอปที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์—นั่นหมายความว่าคุณควรทดลองใช้แอปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเพื่อดูว่ามันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้ดีเพียงใด
เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Evernote และ Todoist กลายเป็นตัวเลือกที่ง่าย แต่เราเข้าใจว่าคุณต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประชันการจดบันทึก: Todoist vs. Evernote. คุณจะได้สำรวจรายละเอียดของฟีเจอร์, ราคา, การสนับสนุน, และอื่น ๆ ของทั้งสองอย่างละเอียด.
ในช่วงท้าย เราจะนำเสนอผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ
Evernote คืออะไร?
Evernote เป็นแอปพลิเคชันอเนกประสงค์สำหรับการจดบันทึกและการจัดการงาน ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บเอกสาร คุณสามารถสร้างบันทึกที่เสริมด้วยรูปภาพ คลิปเสียง และเนื้อหาเว็บที่บันทึกไว้
Evernote มีฐานผู้ใช้ที่น่าประทับใจถึง 250 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ 10% เป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายในการจดบันทึก ถือเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยจัดระเบียบและรวบรวมไอเดียต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชันจดบันทึกนี้เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ใช้หลายอุปกรณ์ คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกในสมุดบันทึกเสมือนจริง ติดแท็ก เพิ่มคำอธิบายประกอบ และค้นหา แก้ไข หรือส่งออกได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือและแบ่งปันความรู้ได้แบบเรียลไทม์ในบริบทส่วนตัวหรือทางวิชาชีพ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติที่น่าสนใจของพวกเขา:
บันทึกประจำวัน
คุณสามารถบันทึกไอเดียใน Evernote ได้หลากหลายรูปแบบ คุณจะมีอิสระในการใช้ข้อความธรรมดา รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือแม้แต่คลิปเว็บ เพื่อสร้างบันทึกที่หลากหลายและผสมผสานสื่อต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกในสมุดบันทึกสำหรับความต้องการที่หลากหลาย และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้ ยังซิงค์บันทึกทั้งหมดของคุณในทุกอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งเมื่อออฟไลน์
ความร่วมมือ
Evernote มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อพูดถึงการสร้างทีม. มันช่วยให้คุณทำงานและแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้โดยง่าย. คุณสมบัติการซิงค์อัตโนมัติติดตามความคืบหน้าและทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
Evernote ทำให้การแชร์โน้ตเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นวาระการประชุม ไอเดียการออกแบบ แผนการเดินทาง รายงาน หรือรายการงาน คุณสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อมีการแชร์โน้ตใน Evernote ผู้รับสามารถเข้าถึงโน้ตนั้นได้โดยตรงจากส่วน 'แชร์กับฉัน' ในแอป ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับเวอร์ชันล่าสุดทุกครั้งที่เปิดดู
ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
คุณสามารถทำงานได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบันทึกได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่คุณต้องการ โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ Evernote สำหรับการจัดการโครงการได้เช่นกัน เนื่องจากมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อโดยตรงกับ Google Calendar, Slack, และ Microsoft Teams เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
การจัดระเบียบแบบเฉพาะบุคคล
ด้วย Evernote คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณโดยใช้คุณสมบัติแท็กของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น ทำให้ประสบการณ์การจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพ
แท็กใน Evernote เปรียบเสมือนคำสำคัญสำหรับบันทึกของคุณ ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ใช้แท็กเมื่อบันทึกหนึ่งๆ เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ หรือหากคุณต้องการกรองผลลัพธ์ในสมุดบันทึกเฉพาะโดยใช้คำสำคัญ วิธีนี้สะดวกสำหรับการเชื่อมโยงบันทึกกับหมวดหมู่ ความทรงจำ หรือสถานที่ต่างๆ
ข้อดีของ Evernote
- ฟีเจอร์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างชาญฉลาด ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบันทึกของคุณอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
- มันมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลายแบบ และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นได้อีกด้วย
ข้อเสียของ Evernote
- ประสิทธิภาพได้รับผลกระทบเนื่องจากความล่าช้าเป็นครั้งคราว
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมประจำวันของตนได้ แตกต่างจากเครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิม Todoist นำเสนอบริการบนระบบคลาวด์ที่เข้าถึงและจัดการได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถทำงานข้ามอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง
แอปพลิเคชันมีโครงสร้างการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดการปริมาณงานของคุณได้ดีขึ้น
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการของมันกัน:
การสร้างงาน
Todoist สามารถช่วยคุณจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เพียงป้อนสิ่งใดก็ได้ลงในช่องงานของ Todoist แล้วสัมผัสประสบการณ์การจดจำภาษาธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์—มันจะเติมรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติทันที
Todoist จัดหมวดหมู่การทำงานของคุณโดยอัตโนมัติเป็น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, และมุมมองตัวกรองที่กำหนดเอง, ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญได้
คุณสามารถจัดการงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเลือกหลายงานพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้สามารถปรับกำหนดเวลาใหม่ จัดลำดับความสำคัญ ย้าย หรือแก้ไขเป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับเรื่องที่สำคัญกว่า
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ใดก็ได้
การผสานรวมซอฟต์แวร์
Todoist รองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อเชื่อมต่อแอปกับเครื่องมืออื่น ๆ การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนข้อความจากเครื่องมือสื่อสารทีมที่คุณชื่นชอบให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป
ตัวอย่างการผสานรวมได้แก่ PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier และ Zendesk คุณยังสามารถปรับแต่ง Todoist ด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติมในแอปได้อีกด้วย
การพึ่งพา
การพึ่งพาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของการจัดการโครงการที่ Todoist มอบให้หากคุณใช้การผสานรวมเช่น Ganttify มันช่วยให้คุณสามารถดูโครงการหลายโครงการภายในแผนภูมิ Gantt เดียว กำหนดการพึ่งพาของงาน และกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละงาน
เมื่อมีงานล่าช้า คุณสามารถปรับวันที่ในแผนภูมิแกนต์ และงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้นจะได้รับการอัปเดตตามไปด้วย ในขณะที่คุณกำลังกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสามารถทำงานให้เสร็จตามลำดับที่ถูกต้องได้ ซึ่งจะทำให้งานที่ยังไม่เสร็จไม่ขัดขวางการทำงานของคุณ
แผนภูมิแกนต์และโปรเจ็กต์ใน Todoist ของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยการซิงค์สองทาง คุณสามารถแชร์ไทม์ไลน์แบบอ่านอย่างเดียวให้กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ทันทีเพื่อสื่อสารสถานะและความคืบหน้าของโปรเจ็กต์
การใช้แผนภูมิแกนต์ร่วมกับ Todoist เป็นวิธีที่มีคุณค่าในการรวมโครงการหลายโครงการเข้าด้วยกันและได้รับภาพรวมที่ครอบคลุม
การจัดทำงบประมาณ
Todoist ได้ร่วมมือกับแอปจัดการงบประมาณที่มีชื่อเสียง YNAB (You Need a Budget) เพื่อพัฒนาเทมเพลตที่มีรายละเอียดครบถ้วน
เทมเพลตนี้แนะนำคุณในการจัดระเบียบการเงิน ลดหนี้สิน บรรลุเป้าหมายการออม และสร้างนิสัยการวางแผนงบประมาณที่ยั่งยืน
คุณยังสามารถตั้งงบประมาณสำหรับงานหรือโครงการและติดตามการใช้จ่ายเป็นประจำเทียบกับงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อดีของ Todoist
- ภาษาธรรมชาติที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้าง, กำหนดเวลา, และจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แผนฟรีมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการจัดการโครงการ
ข้อเสียของ Todoist
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
ความแตกต่างระหว่าง Evernote และ Todoist คืออะไร?
Evernote ใช้หลักในการจดบันทึก ในขณะที่ Todoist เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบข้ามแพลตฟอร์ม แต่สุดท้ายแล้ว ทั้งสองแอปก็ทำหน้าที่คล้ายกัน ซึ่งอาจทำให้สับสนเมื่อต้องเลือกใช้ ดังนั้น เราจึงได้สรุปความแตกต่างไว้ให้คุณแล้ว:
1. ความง่ายในการใช้งาน
ขณะที่คุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยาก มาลองเปรียบเทียบแอปทั้งสองนี้อย่างรวดเร็วกัน
เอเวอร์โน้ต
Evernote ง่ายต่อการเข้าใจมาก คุณสามารถคลิกที่ 'เพิ่มบันทึก' เพื่อเริ่มต้นและเริ่มพิมพ์หรือเพิ่มรูปภาพ, คลิปเสียง, หรือวิดีโอ คุณจะพบแถบนำทางด้านล่างที่ช่วยคุณสร้างรายการตรวจสอบและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ กระบวนการนี้ราบรื่นและตรงไปตรงมา
พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนแบรนด์แดชบอร์ดของพวกเขาไปไม่นานนี้. แดชบอร์ดตอนนี้ดูรกไปด้วยบันทึกของคุณทั้งหมดในที่เดียว. แต่แอปพลิเคชันยังคงเชื่อมต่อบันทึกของคุณไว้โดยการซิงค์หลายอุปกรณ์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ.
Todoist
Todoist ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาได้ผสานคู่มือทีละขั้นตอนที่จะแนะนำคุณในทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างโครงการ ตารางเวลา งานย่อย และงานที่เกิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
เช่นเดียวกับ Evernote, มันสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเช่นกัน. หากคุณเป็นผู้ใช้พรีเมียม, คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์ตามเวลาที่กำหนด.
คะแนนโบนัส: เมื่อคุณทำภารกิจหรือโครงการเฉพาะให้เสร็จสิ้น Todoist จะให้รางวัลคุณผ่านระบบรางวัลในตัวของพวกเขาที่ชื่อว่า Karma! เจ้าของแอปตระหนักดีว่าสมองของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำงานให้เสร็จเมื่อได้รับรางวัล คะแนน Karma เหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ดีขึ้น
2. การเข้าถึง
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพควรเข้าถึงได้และสะดวกใช้งานไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน! มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำได้ดีแค่ไหนในด้านนี้
เอเวอร์โน้ต
Evernote สามารถเข้าถึงได้ง่าย และคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บ, Android หรือ iOS. แต่มีข้อจำกัดคือ คุณสามารถใช้ได้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น หากคุณใช้แผนพื้นฐานของพวกเขา.
Todoist
Todoist มุ่งเน้นที่แอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ iOS และ Android. ระบบจะผสานการแจ้งเตือนกับโทรศัพท์ของคุณ และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำเป็น.
3. การกำหนดราคา
ไม่ว่าคุณจะต้องการคุณสมบัติใด คุณต้องอยู่ในงบประมาณของคุณ และการได้รับคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดภายในงบประมาณของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เอเวอร์โน้ต
Evernote มีแผนการใช้งานฟรีที่ให้คุณจดบันทึกได้มากเท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์งาน (Tasks) ได้ และการใช้งานจะถูกจำกัดไว้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายทางอาชีพของพวกเขามีราคาสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ Todoist แต่พวกเขายังอยู่ในช่วงราคาที่สามารถจ่ายได้
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
Todoist
คุณสามารถใช้ Todoist ได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
พวกเขาเสนอส่วนลดมหาศาลถึง 70% สำหรับครูและนักเรียน
Evernote กับ Todoist: ใครจะเป็นผู้ชนะ?
Todoist และ Evernote เป็นแอปประเภทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน: แอปแรกช่วยให้คุณทำงานตามลำดับ ในขณะที่แอปหลังช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่างๆ ทั้งสองแอปเป็นแอปที่มีคุณสมบัติสูง มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน และเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
แต่เมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรง Todoist ทำได้ดีอย่างน่าประทับใจ ด้วยความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึงที่มากกว่า และราคาที่คุ้มค่ากว่า
Evernote กับ Todoist บน Reddit
เราได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยใน Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ ผู้ใช้หลายคนได้ชี้แจงว่าพวกเขาชอบใช้ Todoist มากกว่า
"Todoist มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกหลายสิบอย่าง ทรงพลัง ใช้งานง่าย สามารถเลื่อนวันยุ่ง ๆ ได้ง่าย จัดลำดับความสำคัญได้ง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจโครงการ งานย่อย และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้… Evernote เน้นการทำงานทีละงาน ไม่ใช่การวางแผนและดำเนินการตามแผน "
"*ฉันใช้ Todoist และ Todoist มีความซับซ้อนและทรงพลังมากกว่ามาก ฉันมีตัวกรองขั้นสูงที่ทำให้งานที่มีป้ายกำกับเฉพาะปรากฏขึ้นเท่านั้น EN นั้นเรียบง่ายมากเมื่อเทียบกัน"
แต่เราก็พบผู้ใช้บางรายที่พอใจกับ Evernote:
"ส่วนที่ดีที่สุดของ Evernote คือเครื่องมือของมันสามารถปรับเปลี่ยนและใช้ได้ตามที่แต่ละบุคคลต้องการ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทำงานแบบไดนามิก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้ หากพวกเขาพบว่ามีวิธีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากกว่า แทนที่จะถูกผูกมัดกับรูปแบบการทำงานเฉพาะ…"
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote และ Todoist: ClickUp
Evernote และ Todoist เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงาน แต่คุณเพิ่งเห็นว่าแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในบางด้าน แต่ละเครื่องมือก็ตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและจำกัดแตกต่างกันออกไป
ขอแนะนำเครื่องมือที่สามารถทำได้มากกว่าการจดบันทึกและการจัดการงาน
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการ จดบันทึก และติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่
ในขณะที่ทั้ง Evernote และ Todoist มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย ClickUp โดดเด่นด้วยฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ต้องการทางเลือกแทน Evernote และTodoist
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังที่สุด อย่างไรก็ตาม ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเตอร์เฟซที่หนาแน่นอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกถูกท่วมท้น
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยคุณในการทำงานได้อย่างไร:
ร่วมมือกับทีมของคุณ
ClickUp Docsช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารใด ๆ ร่วมกับทีมของคุณได้ โดยหลาย ๆ คนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้
มอบหมายการกระทำให้สมาชิกทีมเพียงด้วยความคิดเห็น. เปลี่ยนข้อความในเอกสารเป็นการกระทำและมอบหมายให้บุคคล.
แชร์เอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายผ่าน URL และจัดการสิทธิ์การแก้ไขสำหรับทีมหรือผู้เยี่ยมชมได้อย่างง่ายดาย
สำหรับการมอบหมายงานและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ เพียงเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเพิ่มวิดเจ็ต—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในตัวแก้ไขเอกสารอย่างง่ายดาย
สร้างและจัดการงาน
ใช้Clickup Tasksเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก
มันช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับหลายคน เพิ่มความคิดเห็น และเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานได้ และหากคุณต้องการอธิบายสิ่งที่มีความซับซ้อน สามารถแนบการบันทึกหน้าจอได้ ทั้งหมดในที่เดียว
รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการของคุณผ่านมุมมองที่หลากหลาย และหากมีงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำให้งานเหล่านั้นชัดเจนเช่นกัน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องไปค้นหาความเชื่อมโยงเอง
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คุณจัดการงานสำหรับทุกทีมได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดเท่านั้น
มันมอบความชัดเจนในการมองเห็นโครงการและรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละงาน นอกจากนี้ยังจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยสามรายการ: รายการที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และงานที่ค้างอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดระเบียบหน้าจอของคุณและมุ่งเน้นไปที่งานในหมวดหมู่เดียวกันได้
เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและติดตามงาน กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และความคืบหน้าของพวกเขา
สร้างศูนย์กลางความรู้ของคุณ
ไม่ว่าเอกสารของคุณจะเรียบง่ายหรือซับซ้อน ClickUp Docs ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ด้วยลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติที่สร้างขึ้นทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสำรวจการเชื่อมต่อทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายจากส่วนความสัมพันธ์และลิงก์ย้อนกลับที่จัดไว้โดยเฉพาะในแถบด้านข้าง
หลังจากที่คุณได้จัดทำบันทึกของคุณแล้ว ให้เพลิดเพลินกับโครงสร้างที่เป็นระเบียบของความคิดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งทำให้แต่ละบันทึกเชื่อมโยงกับหัวข้อเฉพาะ
นอกจากนี้ ใช้ClickUp AI ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยคุณเขียนได้ดีขึ้นโดยการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ เป็นบรรณาธิการส่วนตัวของคุณ และจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังสร้างสรุปและสร้างงานตามบริบท
เมื่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของคุณลดลง ให้ ClickUp AI เป็นเพื่อนคู่คิดในการระดมสมองของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่า Todoist หรือ Evernote อย่างมาก เนื่องจากรองรับการใช้งานที่หลากหลายนอกเหนือจากการจัดการงานและการจดบันทึก มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูงกว่า และมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
มีให้รักมากขึ้นใน ClickUp
ClickUp สามารถช่วยคุณทำได้มากกว่านี้อีกมาก:
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงบันทึกหรือเอกสารกับงาน
- การแจ้งเตือน: ระบุหรือเรียกชื่อบุคคลในส่วนความคิดเห็นและส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยการสร้างพื้นที่และโฟลเดอร์ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกและเอกสารตามโครงการและทีม
- ไฟล์แนบ: แนบไฟล์หรือสื่อมัลติมีเดียใด ๆ เข้ากับบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เข้าถึง ClickUp บนแอปมือถือและแก้ไขเอกสารของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
ต้องการยกระดับการจดบันทึกและการจัดการงานของคุณหรือไม่? สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!