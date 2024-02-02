บล็อก ClickUp
Evernote Vs. Todoist: เครื่องมือไหนดีกว่าในปี 2025?

Evernote Vs. Todoist: เครื่องมือไหนดีกว่าในปี 2025?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2 กุมภาพันธ์ 2567

เราเข้าใจดีว่าสมองของคุณเต็มไปด้วยความคิด งานที่ต้องทำ และไอเดียเจ๋ง ๆ มากมาย คุณต้องจัดการทั้งแผนการเดินทาง เป้าหมายการออม กำหนดส่งงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย! คุณสมควรได้รับความช่วยเหลือสักหน่อย

คุณคงเคยพิจารณาแอปจดบันทึกและจัดการงานที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต

มีแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมมากมายในตลาด แต่การเลือกแอปที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์—นั่นหมายความว่าคุณควรทดลองใช้แอปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเพื่อดูว่ามันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้ดีเพียงใด

เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Evernote และ Todoist กลายเป็นตัวเลือกที่ง่าย แต่เราเข้าใจว่าคุณต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประชันการจดบันทึก: Todoist vs. Evernote. คุณจะได้สำรวจรายละเอียดของฟีเจอร์, ราคา, การสนับสนุน, และอื่น ๆ ของทั้งสองอย่างละเอียด.

ในช่วงท้าย เราจะนำเสนอผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ

Evernote คืออะไร?

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปพลิเคชันอเนกประสงค์สำหรับการจดบันทึกและการจัดการงาน ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บเอกสาร คุณสามารถสร้างบันทึกที่เสริมด้วยรูปภาพ คลิปเสียง และเนื้อหาเว็บที่บันทึกไว้

Evernote มีฐานผู้ใช้ที่น่าประทับใจถึง 250 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ 10% เป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายในการจดบันทึก ถือเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยจัดระเบียบและรวบรวมไอเดียต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอปพลิเคชันจดบันทึกนี้เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ใช้หลายอุปกรณ์ คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกในสมุดบันทึกเสมือนจริง ติดแท็ก เพิ่มคำอธิบายประกอบ และค้นหา แก้ไข หรือส่งออกได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือและแบ่งปันความรู้ได้แบบเรียลไทม์ในบริบทส่วนตัวหรือทางวิชาชีพ

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติที่น่าสนใจของพวกเขา:

บันทึกประจำวัน

บันทึกประจำวันใน Evernote
ผ่านทางEvernote

คุณสามารถบันทึกไอเดียใน Evernote ได้หลากหลายรูปแบบ คุณจะมีอิสระในการใช้ข้อความธรรมดา รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือแม้แต่คลิปเว็บ เพื่อสร้างบันทึกที่หลากหลายและผสมผสานสื่อต่างๆ ตามความต้องการของคุณ

คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกในสมุดบันทึกสำหรับความต้องการที่หลากหลาย และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังซิงค์บันทึกทั้งหมดของคุณในทุกอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งเมื่อออฟไลน์

ความร่วมมือ

การทำงานร่วมกันใน Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อพูดถึงการสร้างทีม. มันช่วยให้คุณทำงานและแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้โดยง่าย. คุณสมบัติการซิงค์อัตโนมัติติดตามความคืบหน้าและทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

Evernote ทำให้การแชร์โน้ตเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นวาระการประชุม ไอเดียการออกแบบ แผนการเดินทาง รายงาน หรือรายการงาน คุณสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อมีการแชร์โน้ตใน Evernote ผู้รับสามารถเข้าถึงโน้ตนั้นได้โดยตรงจากส่วน 'แชร์กับฉัน' ในแอป ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับเวอร์ชันล่าสุดทุกครั้งที่เปิดดู

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

ความเข้ากันได้กับ Evernote
ผ่านทางEvernote

คุณสามารถทำงานได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบันทึกได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่คุณต้องการ โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ Evernote สำหรับการจัดการโครงการได้เช่นกัน เนื่องจากมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อโดยตรงกับ Google Calendar, Slack, และ Microsoft Teams เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

การจัดระเบียบแบบเฉพาะบุคคล

การนำเสนอ Evernote
ผ่านทางEvernote

ด้วย Evernote คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณโดยใช้คุณสมบัติแท็กของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น ทำให้ประสบการณ์การจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพ

แท็กใน Evernote เปรียบเสมือนคำสำคัญสำหรับบันทึกของคุณ ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ใช้แท็กเมื่อบันทึกหนึ่งๆ เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ หรือหากคุณต้องการกรองผลลัพธ์ในสมุดบันทึกเฉพาะโดยใช้คำสำคัญ วิธีนี้สะดวกสำหรับการเชื่อมโยงบันทึกกับหมวดหมู่ ความทรงจำ หรือสถานที่ต่างๆ

ข้อดีของ Evernote

  • ฟีเจอร์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างชาญฉลาด ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบันทึกของคุณอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
  • มันมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลายแบบ และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นได้อีกด้วย

ข้อเสียของ Evernote

  • ประสิทธิภาพได้รับผลกระทบเนื่องจากความล่าช้าเป็นครั้งคราว

Todoist คืออะไร?

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมประจำวันของตนได้ แตกต่างจากเครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิม Todoist นำเสนอบริการบนระบบคลาวด์ที่เข้าถึงและจัดการได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถทำงานข้ามอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง

แอปพลิเคชันมีโครงสร้างการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดการปริมาณงานของคุณได้ดีขึ้น

มาดูคุณสมบัติหลักบางประการของมันกัน:

การสร้างงาน

การสร้างงานใน Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist สามารถช่วยคุณจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เพียงป้อนสิ่งใดก็ได้ลงในช่องงานของ Todoist แล้วสัมผัสประสบการณ์การจดจำภาษาธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์—มันจะเติมรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติทันที

Todoist จัดหมวดหมู่การทำงานของคุณโดยอัตโนมัติเป็น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, และมุมมองตัวกรองที่กำหนดเอง, ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญได้

คุณสามารถจัดการงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเลือกหลายงานพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้สามารถปรับกำหนดเวลาใหม่ จัดลำดับความสำคัญ ย้าย หรือแก้ไขเป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับเรื่องที่สำคัญกว่า

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ใดก็ได้

การผสานรวมซอฟต์แวร์

การผสานรวมซอฟต์แวร์กับ Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist รองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อเชื่อมต่อแอปกับเครื่องมืออื่น ๆ การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มันช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนข้อความจากเครื่องมือสื่อสารทีมที่คุณชื่นชอบให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป

ตัวอย่างการผสานรวมได้แก่ PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier และ Zendesk คุณยังสามารถปรับแต่ง Todoist ด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติมในแอปได้อีกด้วย

การพึ่งพา

งานที่ต้องทำ-การพึ่งพา
ผ่านทางTodoist

การพึ่งพาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของการจัดการโครงการที่ Todoist มอบให้หากคุณใช้การผสานรวมเช่น Ganttify มันช่วยให้คุณสามารถดูโครงการหลายโครงการภายในแผนภูมิ Gantt เดียว กำหนดการพึ่งพาของงาน และกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละงาน

เมื่อมีงานล่าช้า คุณสามารถปรับวันที่ในแผนภูมิแกนต์ และงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้นจะได้รับการอัปเดตตามไปด้วย ในขณะที่คุณกำลังกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสามารถทำงานให้เสร็จตามลำดับที่ถูกต้องได้ ซึ่งจะทำให้งานที่ยังไม่เสร็จไม่ขัดขวางการทำงานของคุณ

แผนภูมิแกนต์และโปรเจ็กต์ใน Todoist ของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยการซิงค์สองทาง คุณสามารถแชร์ไทม์ไลน์แบบอ่านอย่างเดียวให้กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ทันทีเพื่อสื่อสารสถานะและความคืบหน้าของโปรเจ็กต์

การใช้แผนภูมิแกนต์ร่วมกับ Todoist เป็นวิธีที่มีคุณค่าในการรวมโครงการหลายโครงการเข้าด้วยกันและได้รับภาพรวมที่ครอบคลุม

การจัดทำงบประมาณ

Todoist การจัดงบประมาณ
ผ่านทางTodoist

Todoist ได้ร่วมมือกับแอปจัดการงบประมาณที่มีชื่อเสียง YNAB (You Need a Budget) เพื่อพัฒนาเทมเพลตที่มีรายละเอียดครบถ้วน

เทมเพลตนี้แนะนำคุณในการจัดระเบียบการเงิน ลดหนี้สิน บรรลุเป้าหมายการออม และสร้างนิสัยการวางแผนงบประมาณที่ยั่งยืน

คุณยังสามารถตั้งงบประมาณสำหรับงานหรือโครงการและติดตามการใช้จ่ายเป็นประจำเทียบกับงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ข้อดีของ Todoist

  • ภาษาธรรมชาติที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้าง, กำหนดเวลา, และจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการจัดการโครงการ

ข้อเสียของ Todoist

  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร

ความแตกต่างระหว่าง Evernote และ Todoist คืออะไร?

Evernote ใช้หลักในการจดบันทึก ในขณะที่ Todoist เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบข้ามแพลตฟอร์ม แต่สุดท้ายแล้ว ทั้งสองแอปก็ทำหน้าที่คล้ายกัน ซึ่งอาจทำให้สับสนเมื่อต้องเลือกใช้ ดังนั้น เราจึงได้สรุปความแตกต่างไว้ให้คุณแล้ว:

1. ความง่ายในการใช้งาน

ขณะที่คุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยาก มาลองเปรียบเทียบแอปทั้งสองนี้อย่างรวดเร็วกัน

เอเวอร์โน้ต

Evernote ง่ายต่อการเข้าใจมาก คุณสามารถคลิกที่ 'เพิ่มบันทึก' เพื่อเริ่มต้นและเริ่มพิมพ์หรือเพิ่มรูปภาพ, คลิปเสียง, หรือวิดีโอ คุณจะพบแถบนำทางด้านล่างที่ช่วยคุณสร้างรายการตรวจสอบและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ กระบวนการนี้ราบรื่นและตรงไปตรงมา

พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนแบรนด์แดชบอร์ดของพวกเขาไปไม่นานนี้. แดชบอร์ดตอนนี้ดูรกไปด้วยบันทึกของคุณทั้งหมดในที่เดียว. แต่แอปพลิเคชันยังคงเชื่อมต่อบันทึกของคุณไว้โดยการซิงค์หลายอุปกรณ์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ.

Todoist

Todoist ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาได้ผสานคู่มือทีละขั้นตอนที่จะแนะนำคุณในทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างโครงการ ตารางเวลา งานย่อย และงานที่เกิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

เช่นเดียวกับ Evernote, มันสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเช่นกัน. หากคุณเป็นผู้ใช้พรีเมียม, คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์ตามเวลาที่กำหนด.

คะแนนโบนัส: เมื่อคุณทำภารกิจหรือโครงการเฉพาะให้เสร็จสิ้น Todoist จะให้รางวัลคุณผ่านระบบรางวัลในตัวของพวกเขาที่ชื่อว่า Karma! เจ้าของแอปตระหนักดีว่าสมองของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำงานให้เสร็จเมื่อได้รับรางวัล คะแนน Karma เหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ดีขึ้น

2. การเข้าถึง

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพควรเข้าถึงได้และสะดวกใช้งานไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน! มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำได้ดีแค่ไหนในด้านนี้

เอเวอร์โน้ต

Evernote สามารถเข้าถึงได้ง่าย และคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บ, Android หรือ iOS. แต่มีข้อจำกัดคือ คุณสามารถใช้ได้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น หากคุณใช้แผนพื้นฐานของพวกเขา.

Todoist

Todoist มุ่งเน้นที่แอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ iOS และ Android. ระบบจะผสานการแจ้งเตือนกับโทรศัพท์ของคุณ และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำเป็น.

3. การกำหนดราคา

ไม่ว่าคุณจะต้องการคุณสมบัติใด คุณต้องอยู่ในงบประมาณของคุณ และการได้รับคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดภายในงบประมาณของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

เอเวอร์โน้ต

Evernote มีแผนการใช้งานฟรีที่ให้คุณจดบันทึกได้มากเท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์งาน (Tasks) ได้ และการใช้งานจะถูกจำกัดไว้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายทางอาชีพของพวกเขามีราคาสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ Todoist แต่พวกเขายังอยู่ในช่วงราคาที่สามารถจ่ายได้

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน

Todoist

คุณสามารถใช้ Todoist ได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน
  • ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก

พวกเขาเสนอส่วนลดมหาศาลถึง 70% สำหรับครูและนักเรียน

Evernote กับ Todoist: ใครจะเป็นผู้ชนะ?

Todoist และ Evernote เป็นแอปประเภทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน: แอปแรกช่วยให้คุณทำงานตามลำดับ ในขณะที่แอปหลังช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่างๆ ทั้งสองแอปเป็นแอปที่มีคุณสมบัติสูง มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน และเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

แต่เมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรง Todoist ทำได้ดีอย่างน่าประทับใจ ด้วยความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึงที่มากกว่า และราคาที่คุ้มค่ากว่า

Evernote กับ Todoist บน Reddit

เราได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยใน Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ ผู้ใช้หลายคนได้ชี้แจงว่าพวกเขาชอบใช้ Todoist มากกว่า

"Todoist มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกหลายสิบอย่าง ทรงพลัง ใช้งานง่าย สามารถเลื่อนวันยุ่ง ๆ ได้ง่าย จัดลำดับความสำคัญได้ง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจโครงการ งานย่อย และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้… Evernote เน้นการทำงานทีละงาน ไม่ใช่การวางแผนและดำเนินการตามแผน "

"*ฉันใช้ Todoist และ Todoist มีความซับซ้อนและทรงพลังมากกว่ามาก ฉันมีตัวกรองขั้นสูงที่ทำให้งานที่มีป้ายกำกับเฉพาะปรากฏขึ้นเท่านั้น EN นั้นเรียบง่ายมากเมื่อเทียบกัน"

แต่เราก็พบผู้ใช้บางรายที่พอใจกับ Evernote:

"ส่วนที่ดีที่สุดของ Evernote คือเครื่องมือของมันสามารถปรับเปลี่ยนและใช้ได้ตามที่แต่ละบุคคลต้องการ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทำงานแบบไดนามิก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้ หากพวกเขาพบว่ามีวิธีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากกว่า แทนที่จะถูกผูกมัดกับรูปแบบการทำงานเฉพาะ…"

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote และ Todoist: ClickUp

Evernote และ Todoist เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงาน แต่คุณเพิ่งเห็นว่าแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในบางด้าน แต่ละเครื่องมือก็ตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและจำกัดแตกต่างกันออกไป

ขอแนะนำเครื่องมือที่สามารถทำได้มากกว่าการจดบันทึกและการจัดการงาน

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการ จดบันทึก และติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่

ในขณะที่ทั้ง Evernote และ Todoist มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย ClickUp โดดเด่นด้วยฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ต้องการทางเลือกแทน Evernote และTodoist

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังที่สุด อย่างไรก็ตาม ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเตอร์เฟซที่หนาแน่นอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกถูกท่วมท้น

มาดูกันว่า ClickUp ช่วยคุณในการทำงานได้อย่างไร:

ร่วมมือกับทีมของคุณ

ClickUp Docsช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารใด ๆ ร่วมกับทีมของคุณได้ โดยหลาย ๆ คนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้

มอบหมายการกระทำให้สมาชิกทีมเพียงด้วยความคิดเห็น. เปลี่ยนข้อความในเอกสารเป็นการกระทำและมอบหมายให้บุคคล.

คลิกอัพ ด็อก
ทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมของคุณ เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้โดยตรงภายใน ClickUp Doc ของคุณ

แชร์เอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายผ่าน URL และจัดการสิทธิ์การแก้ไขสำหรับทีมหรือผู้เยี่ยมชมได้อย่างง่ายดาย

สำหรับการมอบหมายงานและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ เพียงเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเพิ่มวิดเจ็ต—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในตัวแก้ไขเอกสารอย่างง่ายดาย

สร้างและจัดการงาน

ใช้Clickup Tasksเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก

มันช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับหลายคน เพิ่มความคิดเห็น และเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานได้ และหากคุณต้องการอธิบายสิ่งที่มีความซับซ้อน สามารถแนบการบันทึกหน้าจอได้ ทั้งหมดในที่เดียว

งานใน ClickUp
สร้าง จัดการ และแสดงภาพงานโดยใช้ ClickUp Tasks

รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการของคุณผ่านมุมมองที่หลากหลาย และหากมีงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำให้งานเหล่านั้นชัดเจนเช่นกัน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องไปค้นหาความเชื่อมโยงเอง

ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น

ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คุณจัดการงานสำหรับทุกทีมได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดเท่านั้น

มันมอบความชัดเจนในการมองเห็นโครงการและรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละงาน นอกจากนี้ยังจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยสามรายการ: รายการที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และงานที่ค้างอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดระเบียบหน้าจอของคุณและมุ่งเน้นไปที่งานในหมวดหมู่เดียวกันได้

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
สร้างภาพและจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและติดตามงาน กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และความคืบหน้าของพวกเขา

สร้างศูนย์กลางความรู้ของคุณ

ไม่ว่าเอกสารของคุณจะเรียบง่ายหรือซับซ้อน ClickUp Docs ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ด้วยลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติที่สร้างขึ้นทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสำรวจการเชื่อมต่อทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายจากส่วนความสัมพันธ์และลิงก์ย้อนกลับที่จัดไว้โดยเฉพาะในแถบด้านข้าง

หลังจากที่คุณได้จัดทำบันทึกของคุณแล้ว ให้เพลิดเพลินกับโครงสร้างที่เป็นระเบียบของความคิดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งทำให้แต่ละบันทึกเชื่อมโยงกับหัวข้อเฉพาะ

คลิกอัพ เอไอ
สร้างสรุป งาน และระดมความคิดโดยใช้ ClickUp AI

นอกจากนี้ ใช้ClickUp AI ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยคุณเขียนได้ดีขึ้นโดยการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ เป็นบรรณาธิการส่วนตัวของคุณ และจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังสร้างสรุปและสร้างงานตามบริบท

เมื่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของคุณลดลง ให้ ClickUp AI เป็นเพื่อนคู่คิดในการระดมสมองของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่า Todoist หรือ Evernote อย่างมาก เนื่องจากรองรับการใช้งานที่หลากหลายนอกเหนือจากการจัดการงานและการจดบันทึก มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูงกว่า และมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง

มีให้รักมากขึ้นใน ClickUp

ClickUp สามารถช่วยคุณทำได้มากกว่านี้อีกมาก:

  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงบันทึกหรือเอกสารกับงาน
  • การแจ้งเตือน: ระบุหรือเรียกชื่อบุคคลในส่วนความคิดเห็นและส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยการสร้างพื้นที่และโฟลเดอร์ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกและเอกสารตามโครงการและทีม
  • ไฟล์แนบ: แนบไฟล์หรือสื่อมัลติมีเดียใด ๆ เข้ากับบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: เข้าถึง ClickUp บนแอปมือถือและแก้ไขเอกสารของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

ราคาของ ClickUp

ต้องการยกระดับการจดบันทึกและการจัดการงานของคุณหรือไม่? สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!