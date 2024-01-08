10 อันดับหนังสือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ควรอ่านในปี 2025

ตามรายงานของCNN บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่บางแห่งกำลังใช้หนังสือจำนวน 200,000 เล่มเพื่อฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์ หนังสือเหล่านี้ช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เรียนรู้วิธีการสื่อสารข้อมูล
น่าสนใจที่ในขณะที่เรากำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (predictive analytics) โมเดลเหล่านี้ก็กำลังอ่านหนังสือที่เขียนโดยมนุษย์เพื่อเพิ่มบริบทและความเข้าใจมากขึ้นเช่นกัน
ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี AI ได้เปลี่ยนจากการเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาสู่การถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตการทำงานของเรา บริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ใช้ระบบ AI และความสามารถในการสร้างและคิดวิเคราะห์เพื่อทำงานซ้ำๆ ในหลายแผนกให้เป็นอัตโนมัติ
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI อย่างละเอียด ให้ผ่านรายการหนังสือ AI ที่ดีที่สุดที่คุณควรอ่านในปี 2024
10 หนังสือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่คุณต้องอ่านในปีนี้
1. ความเข้ากันได้ของมนุษย์: ปัญญาประดิษฐ์และปัญหาการควบคุม
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สจวร์ต รัสเซลล์
- จำนวนหน้า: 349
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 13 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับพื้นฐานและระดับกลาง
- รีวิวและคะแนน: 4. 1/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือ Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control ของสจวร์ต รัสเซลล์ สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกในปี 2019 เดอะการ์เดียนยกย่องว่าเป็น "หนังสือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดแห่งปี 2019"
หนังสือเล่มนี้ให้บริบทที่จำเป็นก่อนที่เราจะเริ่มสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์
รัสเซลล์มองว่าความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งคุกคามทั้งงานและคุณค่าของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้หากเราคิดใหม่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่พื้นฐาน ในขณะที่ตั้งคำถามต่อแนวคิดเรื่องการเข้าใจของมนุษย์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ผู้เขียนได้อภิปรายถึงความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือมนุษย์
เขาโต้แย้งว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการออกแบบ IQ อยู่ที่ซอฟต์แวร์ซึ่งจะต้องอาศัยการค้นพบครั้งสำคัญหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการเข้าใจภาษา
"อนิจจา มนุษยชาติไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่มีเหตุผล มันประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจ ขี้อิจฉา ไม่มีเหตุผล ไม่สม่ำเสมอ ไม่เสถียร มีขีดจำกัดในการคำนวณ ซับซ้อน กำลังวิวัฒนาการ และมีความหลากหลาย" – สจวร์ต รัสเซลล์
ประเด็นสำคัญ
- อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ได้แก่ อาวุธอัตโนมัติที่อาจถึงแก่ชีวิต การเฝ้าระวังโดยอัตโนมัติ การบิดเบือนพฤติกรรมด้วยข่าวปลอม และการข่มขู่โดยอัตโนมัติ เป็นต้น
- เมื่อเราเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในแอปพลิเคชันจริง เราต้องหลีกเลี่ยงการทำให้มนุษย์อ่อนแอลง ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์จะมอบหมายทุกอย่างให้กับปัญญาประดิษฐ์และสูญเสียความเป็นอิสระ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือที่ต้องอ่าน: ผลงานทางปัญญาที่น่าทึ่งโดยหนึ่งในผู้บุกเบิกที่แท้จริงของปัญญาประดิษฐ์ ไม่เพียงแต่จะอธิบายถึงความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังมากขึ้นในลักษณะที่น่าหลงใหลและน่าเชื่อถือ แต่ยังเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมและมีอนาคตที่สดใสอีกด้วย"
2. การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับผู้เริ่มต้น
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: คริส เซบาสเตียน
- จำนวนหน้า: 163
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 2 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- รีวิวและคะแนน: 3. 9/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
คริส เซบาสเตียน ให้เหตุผลในหนังสือ "การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับผู้เริ่มต้น" ว่า การเรียนรู้ของเครื่องเติบโตขึ้นมาจากความต้องการของมนุษย์ในการเรียนรู้ผ่านการเสริมแรง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เริ่มเรียนรู้วิธีการเล่นหมากฮอส จากนั้นก็สามารถเอาชนะแชมป์หมากรุกโลกได้
เพื่อให้เข้าใจบริบท เซบาสเตียนหยิบยกการประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ เช่น อุปกรณ์กลไกของชาร์ลส์ บาเบจ ที่วิศวกรสามารถโปรแกรมด้วยบัตรเจาะรูในปี 1834 หรือ 'การทดสอบทัวริง' ของอลัน ทัวริง เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในปี 1950
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการคอมพิวเตอร์, การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และปัญญาประดิษฐ์แบบฝูง (swarm intelligence) คุณยังจะเข้าใจว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเครื่องอย่างไร โดยการจัดเตรียมข้อมูลให้กับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูง
"การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), เครือข่ายประสาทเทียม (Neural Networks), และปัญญาฝูง (Swarm Intelligence) มีปฏิสัมพันธ์และเสริมซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาเพื่อสร้างเครื่องจักรที่สามารถคิดและตอบสนองต่อโลกได้" – คริส เซบาสเตียน
ประเด็นสำคัญ
- แม้ว่านักคณิตศาสตร์จะได้ค้นพบทฤษฎีเบื้องต้นของการเรียนรู้ของเครื่องมานานแล้ว แต่เราต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการแปลงทฤษฎีเหล่านั้นให้เป็นตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่เป็นหนังสือที่ดีสำหรับการมองภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องและข้อดีข้อเสียของวิธีที่การเรียนรู้ของเครื่องอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรา"
3. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับมนุษย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟ์ ฮีตัน
- จำนวนหน้า: 222
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับกลางและขั้นสูง
- รีวิวและคะแนน: 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
มีหนังสือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ต้องการความเข้าใจพื้นฐาน. "ปัญญาประดิษฐ์สำหรับมนุษย์: เล่ม 1" โดย เจฟฟ์ ฮีตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยสไตล์ที่ค่อนข้างง่ายต่อการติดตาม.
ในฐานะผู้อ่าน คุณจะเข้าใจอัลกอริทึม AI พื้นฐานภายใต้หมวดหมู่การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เล่มแรกจะอธิบายการเรียนรู้ในบริบทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และประเภทต่าง ๆ ของการเรียนรู้ของเครื่อง โดยกล่าวถึงทั้งการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ผู้เขียนจะอธิบายเทคนิคสำคัญ เช่น การถดถอย (Regression) และการจัดกลุ่ม (Clustering) เพื่อพัฒนาและฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ขนาดใหญ่
"เครือข่ายประสาทเทียมบนคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับสมองมนุษย์ตรงที่มันไม่ใช่เครื่องมือคำนวณทั่วไป แต่จะทำงานเฉพาะเจาะจงในภารกิจเล็กๆ" – เจฟฟ์ ฮีตัน
ประเด็นสำคัญ
- อัลกอริทึม AI ส่วนใหญ่ยอมรับอาร์เรย์ของตัวเลขเป็นอินพุตและสร้างอาร์เรย์เป็นเอาต์พุต วิศวกรมักจะจำลองปัญหาที่ AI จะแก้ไขในรูปแบบนี้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้นำเสนอได้อย่างชัดเจนและกระชับอย่างยิ่ง มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของหัวข้อที่กล่าวถึง"
4. นักปฏิวัติไซเบอร์เนติกส์: เทคโนโลยีและการเมืองในชิลีของออลเฆน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อีเดน เมดินา
- จำนวนหน้า: 326
- เวลาอ่าน: 11 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับกลางและขั้นสูง
- รีวิวและคะแนน: 4. 3 (Goodreads)
Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile เป็นหนึ่งในหนังสือสองเล่มเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในรายการนี้ที่นำเสนอการบรรจบกันของเทคโนโลยีและการเมืองในบริบทของปัญญาประดิษฐ์ ผู้เขียนได้กล่าวถึงสองโครงการที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเปิดเผยถึงอันตรายของปัญญาประดิษฐ์
ตัวอย่างแรกคือการทดลองที่ทะเยอทะยานของชิลีในการเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมอย่างสันติ อีกตัวอย่างหนึ่งคือความพยายามในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Project Cybersyn เพื่อจัดการเศรษฐกิจของประเทศ
ผลลัพธ์เป็นอันตราย
รัฐบาลชิลี ภายใต้การนำของซัลวาดอร์ อัลเลนเด ถูกยึดอำนาจโดยรัฐประหารทางทหาร และไม่สามารถดำเนินโครงการอื่นได้
หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบไซเบอร์เนติกส์ของรัฐบาลชิลี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนำระบบการออกแบบแบบองค์รวม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการแบบกระจายศูนย์ เครือข่ายเทเล็กซ์ระดับชาติ และการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของระบบพลวัตมาใช้
บทสัมภาษณ์ ภาพถ่าย และคำบรรยายที่ชัดเจนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของเครือข่ายที่คล้ายกับในซีรีส์ Star Trek ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง
"การแสวงหาทางออกทางเทคโนโลยีสำหรับปัญหาการจัดการเศรษฐกิจนั้นสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่พบในทฤษฎีการพึ่งพา แต่เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น" – อีเดน เมดินา
ประเด็นสำคัญ
- โครงการไซเบอร์ซินของชิลี (Project Cybersyn) ย่อมาจากคำว่า ไซเบอร์เนติกส์-ซินเนอร์จี (Cybernetics-Synergy) ซึ่งเป็นความพยายามในการบริหารจัดการโรงงานที่ถูกแปรรูปเป็นของรัฐโดยใช้ศาสตร์ไซเบอร์เนติกส์
- เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการเมืองและค่านิยมของมนุษย์
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
เรื่องราวและการวิจัยที่นี่น่าสนใจและตรงกับความสนใจของฉันมาก – ไซเบอร์เนติกส์, การจัดการ, คอมพิวเตอร์เมนเฟรม!!! แผนผังงาน!!! ฉันดีใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
5. มหาอำนาจปัญญาประดิษฐ์: จีน, ซิลิคอนแวลลีย์, และระเบียบโลกใหม่
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไค-ฟู ลี
- ระยะเวลาในการฟัง: 9 ชั่วโมง 17 นาที
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
- รีวิวและคะแนน: 4. 4 (Audible)
อำนาจเหนือ AI: จีน, ซิลิคอน วัลเลย์, และระเบียบโลกใหม่ เป็นหนังสือเสียงที่น่าตื่นเต้นซึ่งทำให้ผู้ฟังตกตะลึงกับผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการพัฒนา AI
ผ่านเหตุการณ์ AI ที่น่าสนใจจริง ๆ ดร. ลี ได้กล่าวถึงการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ AI หนังสือเล่มนี้เน้นทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่และว่านวัตกรรม AI บางอย่างกำลังนำไปสู่การมีรัฐบาลโลกจริงหรือไม่
ผู้เขียนได้เปิดเผยให้เห็นถึงงานที่ได้รับผลกระทบและงานที่ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเสริมสร้างให้ดีขึ้น นอกจากนี้ เขายังทำนายว่าเรากำลังอยู่บนขอบฟ้าของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
"ปัญญาประดิษฐ์ไม่เคยอนุญาตให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง; ไม่ใช่เพราะอัลกอริทึมเหล่านี้ได้จับแก่นแท้ทางกลไกของสติปัญญาของมนุษย์ไว้ แต่เป็นเพราะพวกมันปลดปล่อยเราให้ลืมการปรับให้เหมาะสม และหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง: การรักและการถูกรัก" – ไค-ฟู ลี
ประเด็นสำคัญ
- จีนมีระบบนิเวศ AI ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งโดดเด่นด้วยการแข่งขันที่ดุเดือด จิตวิญญาณผู้ประกอบการในระดับสูง กลุ่มวิศวกรที่มีความสามารถจำนวนมาก การสนับสนุนจากรัฐบาล และความกล้าที่จะเสี่ยง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่คือหนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดของปี 2018 คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้หากคุณมีส่วนร่วมในธุรกิจใด ๆ ที่ใช้หรือจะใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (การเรียนรู้อย่างเข้มข้น)"
6. สมาคมแห่งจิตใจ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์วิน มินสกี
- จำนวนหน้า: 336
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 1988
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับสูง
- รีวิวและคะแนน: 4. 7/5 210 รีวิว
สมาคมแห่งจิตใจนำเสนอการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ผ่านบทความหน้าเดียว โดยแต่ละบทความจะแนะนำแนวคิดใหม่
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ML เครื่องทำนาย การควบคุมหุ่นยนต์ และการให้เหตุผลตามสามัญสำนึก
เราครอบคลุมหนังสือ AI เล่มนี้เพราะมันมีผลกระทบต่อสาขาปัญญาประดิษฐ์ กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบที่มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์และลำดับชั้น ซึ่งจำลองฟังก์ชันที่หลากหลายของจิตใจมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่
"'ชิ้นส่วน' ของการให้เหตุผล, ภาษา, ความจำ, และ 'การรับรู้' ควรมีความกว้างขวางและโครงสร้างมากขึ้น และเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและขั้นตอนของพวกมันต้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่ออธิบายอำนาจและความเร็วที่ปรากฏของกิจกรรมทางจิต" – Marvin Minsky
ประเด็นสำคัญ
- ความฉลาดเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกันของตัวแทนมากมายในจิตใจ มันไม่ได้จำกัดอยู่ในแบบจำลองศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นจากความพยายามที่กระจายตัวของตัวแทนเหล่านี้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ผู้เขียน ซึ่งเป็นหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอแบบจำลองนามธรรมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของจิตใจมนุษย์ วิทยานิพนธ์ของเขาคือ จิตใจของเราประกอบด้วยกลุ่มรวมขนาดใหญ่ของมินดเล็กๆ หรือตัวแทนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำภารกิจเฉพาะเจาะจง
7. อัลกอริทึมระดับมาสเตอร์: การแสวงหาเครื่องจักรเรียนรู้สูงสุดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เปโดร โดมิงโกส
- จำนวนหน้า: 352
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับสูงและระดับกลาง
- รีวิวและคะแนน: 4. 3/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
หนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ "The Master Algorithm" ซึ่งอธิบายการทำงานของเครือข่ายการเรียนรู้เชิงลึก (ML) โดยการศึกษาจากกลุ่มข้อมูลในเทคโนโลยีดิจิทัล อัลกอริทึมเหล่านี้สังเกตการกระทำของเราทางออนไลน์ เลียนแบบเรา และทดลองกับข้อมูลที่มีอยู่
หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดหลักว่าห้องปฏิบัติการวิจัย AI และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำลังพยายามคิดค้นรากฐานใหม่ของอัลกอริทึมการเรียนรู้เพื่อค้นพบความรู้ใด ๆ จากข้อมูลและทำสิ่งที่เราต้องการ ผู้เขียนโต้แย้งว่าไม่มีอัลกอริทึมหลักเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำนายโดเมนปัญหาใด ๆ ได้
คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อน Amazon, Google และบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ
"ถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ขี้เกียจและไม่ค่อยฉลาดนัก การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด เพราะอัลกอริทึมการเรียนรู้จะทำงานทั้งหมด แต่คุณจะได้รับเครดิตทั้งหมด" – เปโดร โดมิงกอส
ประเด็นสำคัญ
- หนังสือเล่มนี้แนะนำแนวคิดของอัลกอริทึมการเรียนรู้เพียงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า Master Algorithm ที่สามารถรวมวิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน
- คุณสามารถจำแนกวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเป็นห้าเผ่า ซึ่งแต่ละเผ่าแทนปรัชญาที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตรรกะเชิงสัญลักษณ์, เครือข่ายประสาทเทียมแบบเชื่อมโยง, อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ, ความน่าจะเป็นแบบเบย์, และการให้เหตุผลเชิงอุปมา อัลกอริทึมหลักควรครอบคลุมจุดแข็งของแต่ละเผ่า
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
เปโดร โดมิงกอส เปิดเผยความลับของ ML และแสดงให้เห็นว่าอนาคตจะน่าอัศจรรย์และน่าตื่นเต้นเพียงใด
8. การเรียนรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอียน กู๊ดเฟลโลว์, โยชูวา เบนจิโอ, และ แอรอน คูร์วิลล์
- จำนวนหน้า: 800
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 23 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับสูงและระดับกลาง
- คะแนน: 4. 3/5 (Amazon) 4. 4/5 (Goodreads)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่วางแผนอาชีพในด้านการคำนวณและการเรียนรู้ของเครื่อง Deep Learning เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้แนวคิดที่ซับซ้อน
หนังสือเล่มนี้นำเสนอพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแนวคิดที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ รวมถึงพีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็นและทฤษฎีข้อมูล การคำนวณเชิงตัวเลข และแมชชีนเลิร์นนิง
คุณจะได้เพลิดเพลินกับการอ่านเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ในอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายคอนโวลูชัน การสร้างแบบจำลองลำดับ การปรับให้เป็นระเบียบระเบียบ วิธีการปฏิบัติจริง และการส่งข้อมูลแบบลึก
"เครือข่ายประสาทสามารถแสดงออกได้มากกว่าโมเดลอื่น ๆ ส่วนใหญ่ แต่การแสดงออกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเรียนรู้โครงสร้างที่แท้จริงของข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ" – เอียน กู๊ดเฟลโลว์, โยชูวา เบนจิโอ และแอรอน คูร์วิลล์
ประเด็นสำคัญ
- เครือข่ายการส่งต่อลึกที่เรียกว่า มัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน (MLPs) เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่โดดเด่นที่สุด เครือข่ายเหล่านี้กำหนดการแมปและเรียนรู้ค่าของพารามิเตอร์ ส่งผลให้การประมาณฟังก์ชันที่ดีที่สุด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"พระคัมภีร์แห่งปัญญาประดิษฐ์… ข้อความนี้ควรเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และนักปฏิบัติด้าน ML ทุกคนต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาขาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้"
9. ชีวิต 3. 0: การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แม็กซ์ เท็กมาร์ค
- จำนวนหน้า: 364
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
- รีวิวและคะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
ในบรรดาหนังสือแห่งปีของ Times, Life 3.0: การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ถามคำถามว่าปัญญาเหนือมนุษย์จะเป็นเครื่องมือของเราหรือเป็นพระเจ้า ผู้เขียนจะพาคุณไปสู่แก่นแท้ของความคิดล่าสุดเกี่ยวกับ AI และช่วยแยกแยะความเชื่อผิดๆ จากความจริง และยูโทเปียจากดิสโทเปีย
เท็กมาร์คอธิบายว่า ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยให้เราเติบโตทางความมั่งคั่งได้โดยไม่ทำให้มนุษยชาติสูญเสียจุดมุ่งหมายหรือรายได้ เขาสำรวจวิธีการที่จะทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือถูกแฮ็ก
"ปัญหาการจัดให้สอดคล้องกันคือความท้าทายหลักในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือกว่ามนุษย์ – วิธีการทำให้เครื่องจักรเข้าใจสิ่งที่เราต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ แม้ว่าเราจะไม่รู้วิธีระบุเป้าหมายนั้นด้วยตัวเองก็ตาม" – แม็กซ์ เท็กมาร์ค
ประเด็นสำคัญ
- ระยะแรกของชีวิต, ชีวิต 1.0, เป็นชีวภาพ; ระยะที่สอง (ชีวิต 2.0) เป็นวัฒนธรรม; ระยะที่สาม (ชีวิต 3.0) เป็นรูปแบบของชีวิตทางเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
- บทบาทของจิตสำนึกในปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบทางจริยธรรมของการสร้างเครื่องจักรที่มีจิตสำนึก
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"บทนำที่เป็นเรื่องสมมติของหนังสือสารคดีเล่มนี้วางกรอบความสำคัญของการจัดการความก้าวหน้าไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป"
10 เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ชารู ซี. อักกราวัล
- จำนวนหน้า: 553
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 14. 8 ชั่วโมง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2023
- ระดับที่แนะนำ: ผู้อ่านระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
- รีวิวและคะแนน: 4. 1/5 13 รีวิว
โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกนำเสนอแนวทางที่ทันสมัยในการเรียนรู้เชิงลึก โดยกล่าวถึงแบบจำลองคลาสสิกควบคู่ไปด้วย ผู้เขียนให้เหตุผลว่าทฤษฎีและพิมพ์เขียวของโครงข่ายประสาทเทียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมในกรณีศึกษาต่างๆ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่มีให้ใช้ทั่วไป และทำไมการฝึกอบรมเครือข่ายเหล่านี้จึงยาก?
คุณจะได้เรียนรู้ว่าวิศวกรสร้างสถาปัตยกรรมประสาทเทียมเพื่อแก้ปัญหาอื่น ๆ อย่างไร ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่แนวคิดการเรียนรู้ของระบบ ML ที่ทันสมัย เช่น ทรานส์ฟอร์เมอร์, กลไก, และแบบจำลองภาษาที่ผ่านการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า
"หนึ่งในแง่มุมสำคัญของเครือข่ายประสาทเทียมคือการเก็บข้อมูลและการคำนวณที่ผสานรวมกันอย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น สภาวะต่าง ๆ ภายในเครือข่ายประสาทเทียมถือเป็นประเภทหนึ่งของหน่วยความจำชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับรีจิสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์" – ชารุ ซี. อักการ์วัล
ประเด็นสำคัญ
- ความแข็งแกร่งของแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมก็เป็นจุดอ่อนใหญ่ที่สุดเช่นกัน เพราะพวกมันมักจะเกิดการปรับตัวมากเกินไปกับข้อมูลการฝึกอบรมหากเราไม่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบคอบ
- วิธีการ ML แบบดั้งเดิมใช้วิธีการปรับค่าให้เหมาะสมและวิธีลดความชันเชิงเส้นสำหรับการเรียนรู้แบบจำลองที่มีพารามิเตอร์ ระบบโครงข่ายประสาทเทียมก็ไม่แตกต่างกัน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่เป็นหนึ่งในหนังสือเชิงวิชาการไม่กี่เล่มเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก และมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของเรื่องนี้ รวมถึงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงลึก"
ค้นพบพลังของ AI กับ ClickUp
หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำ AI มาใช้ในงานประจำวันของคุณคือการใช้ ClickUp Brain ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและใช้งานง่าย
นี่คือวิธีที่เราชื่นชอบในการใช้เครื่องมือ AIของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด:
- เครื่องมือ AI ที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน: ClickUp มีเครื่องมือ AIมากกว่า 100รายการสำหรับการเขียนและการจัดการโครงการที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยข้อมูลนำเข้า เช่น โทนเสียงและความคิดสร้างสรรค์ และจัดรูปแบบผลลัพธ์ล่วงหน้าด้วยหัวข้อที่โดดเด่นและตารางที่มีโครงสร้าง
- ติดตามการสนทนา: ให้แน่ใจว่าทีมระยะไกลของคุณไม่พลาดการสนทนาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIเช่น ClickUp ClickUp จะสรุปความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ในClickUp TasksและClickUpDocs
- แชร์สรุปอย่างรวดเร็ว: ให้ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AIของ ClickUp สรุปเอกสารยาว ๆ เช่น รายงาน, เอกสารขาว, บันทึกการประชุม, และเอกสารวิจัย ได้ภายในไม่กี่คลิก
- สร้างรายการดำเนินการได้ทันที: ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณที่ดึงขั้นตอนถัดไปจากวาระการประชุมและประเด็นทั่วไป และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่ต้องทำให้เสร็จ
- กำจัดอาการเขียนไม่ออก: แทนที่จะเขียนเนื้อหาของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ลองใช้เทมเพลตคำสั่ง AI ฟรีเพื่อสร้างเนื้อหาที่ตรงจุดสำหรับบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำตอบสำหรับลูกค้า อีเมลต้อนรับสำหรับผู้ใช้ใหม่ บทความบล็อก หรือแคปชั่นสำหรับโซเชียลมีเดีย เขียนทุกอย่างด้วย ClickUp
- ทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่าย: การนำเสนอข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันของ AI ที่มักถูกมองข้ามในการปลดล็อกพันธมิตรที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณ แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูล สร้างสถานการณ์ทางธุรกิจ และปรับแต่งการแสดงผลให้ตรงตามความต้องการของคุณ
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีกับเครื่องมือที่ใช้ได้จริง
ในด้านหนึ่ง หนังสือเกี่ยวกับ AI ในรายการนี้ช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์เชิงทำนาย, และแบบจำลองการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
เครื่องมืออย่าง ClickUp AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมหาศาล ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นหรือระดับผู้บริหารระดับสูง
การผสมผสานทั้งสองแนวทางจะช่วยให้คุณได้เปรียบและเห็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ในทางปฏิบัติ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มสำรวจวิธีที่ AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง