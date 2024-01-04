10 อันดับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การออกแบบหน้าเว็บ การดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม และการรวบรวมข้อมูลผู้สนใจ ล้วนเป็นเรื่องที่สร้างความเครียด การออกแบบหน้าเว็บที่น่าสนใจและเว็บไซต์หน้าเดียวจะยิ่งท้าทายมากขึ้นหากคุณมาจากพื้นฐานที่ไม่มีการเขียนโค้ด
หน้าแลนดิ้งที่ดีคือหัวใจสำคัญของแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเข้ามาช่วยเหลือคุณ
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างหน้าใหม่เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก ด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งที่สวยงามได้โดยไม่ต้องพึ่งนักออกแบบสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ
ประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยการสร้างหน้า landing page บนมือถือที่รองรับทุกอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โพสต์นี้จะพูดถึง 10 โปรแกรมสร้าง landing page ที่ดีที่สุด คุณสมบัติ ข้อเสีย ราคา และวิธีเพิ่มอัตราการแปลง
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ?
นี่คือรายการคุณสมบัติที่ควรพิจารณาขณะเลือกเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มั่นคง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อสร้างหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายพร้อมโดเมนที่กำหนดเอง
- ตัวเลือกการปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ: รับตัวเลือกที่มีเทมเพลตหลากหลาย บล็อกเนื้อหา และวิดเจ็ต เพื่อสร้างประสบการณ์หน้าแลนดิ้งเพจที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ
- การออกแบบที่ตอบสนอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งรองรับการออกแบบที่ตอบสนอง เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งสำหรับมือถือที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์มือถือ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ เช่น CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ เช่น Google Analytics
- การทดสอบ A/B หน้า landing page: ซอฟต์แวร์หน้า landing page ควรอำนวยความสะดวกในการทดสอบ A/B ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของหน้าเว็บเพจเพื่อให้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปลงเป็นลูกค้าสูงสุด
- เครื่องมือประสิทธิภาพหน้า Landing Page: เลือกเครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ออนไลน์ที่สามารถแนะนำวิธีปรับปรุงคะแนน SEO และติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมได้
10 อันดับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ปัดหน้า
Swipe Pages เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจทั่วไปสำหรับผู้เข้าชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมจากอุปกรณ์มือถือทั้งหมดไปยังชุดสไลด์สำหรับมือถือที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับการทดสอบA/B เพื่อค้นหาตัวเลือกหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอัตราการแปลงสูงสุด
คุณสามารถผสานการทำงานของ Swipe Pages กับ Zapier เพื่อส่งการส่งแบบฟอร์มใหม่สำหรับหน้าแลนดิ้งเพจของคุณไปยัง Google Sheet หรือคำสั่งซื้อใหม่ในบัญชี Shopify ของเว็บไซต์หน้าเดียวของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Swipe Pages
- โมดูลตารางเพื่อจัดหมวดหมู่ ปรับแต่ง และนำเสนอข้อมูลสำหรับหน้าแลนดิ้งบนมือถือของคุณได้ในไม่กี่คลิก
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อคัดลอกและนำไปใช้สไตล์คุณสมบัติที่คล้ายกันระหว่างองค์ประกอบบนหน้า landing page ของคุณ
- เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างหน้า landing page ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ต และมือถือ
ข้อจำกัดของหน้าสไลด์
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ
- บางครั้ง การแก้ไขที่ทำกับหน้าแลนดิ้งอาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะแสดงผล
ราคาของ Swipe Pages
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- นักการตลาด: $69/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Swipe Pages
- G2: 4. 8/5 (152 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (147 รีวิว)
2. Unbounce
Unbounce เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สร้างหน้าแลนดิ้งเพจโดยใช้สองวิธี—Classic Builder และ AI-powered Smart Builder
คุณสามารถใช้เว็บไซต์บิลเดอร์แบบคลาสสิกเพื่อเลือกเทมเพลต, อัปโหลดเนื้อหาของคุณ, และปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ผ่านตัวแก้ไขแบบลากและวาง. สมาร์ทบิลเดอร์จะสร้างเลย์เอาต์ให้คุณโดยอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ และมีคุณสมบัติสร้างข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์.
รับตัวเลือกในการสร้างหลายรูปแบบของหน้าแลนดิ้งเพจแรกของคุณและทดสอบกับหน้าอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าหน้าแลนดิ้งเพจใดได้รับการแปลงมากที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือทดสอบ A/B และการกำหนดเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce
- อินเทอร์เฟซตัวสร้างแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดเรียงองค์ประกอบของหน้าแลนดิ้งเพจได้ตามความต้องการของคุณ
- รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบจาก AI แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแลนดิ้งของคุณ
- ผสาน Unbounce เข้ากับระบบอีคอมเมิร์ซ, CRM และแอปพลิเคชันการตลาดทางอีเมล เพื่อช่วยคุณในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
- สร้างหน้าแลนดิ้งสำหรับลิงก์ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสไตล์ไกด์ของ Unbounce, การสร้างข้อความอัตโนมัติทันที และประสบการณ์การสร้างที่มีผู้ช่วย
ข้อจำกัดของ Unbounce
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
- การแก้ไขในแอปมือถือค่อนข้างท้าทาย
ราคาของ Unbounce
- เปิดตัว: $99/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $145/เดือน
- เร่งความเร็ว: $240/เดือน
- คอนเซียร์จ: $625/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Unbounce
- G2: 4. 4/5 (358 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (253 รีวิว)
3. Moosend
จินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของฟิตเนสที่ได้เปิดตัวแผนสมาชิกใหม่บนเว็บไซต์ของคุณ
หน้า landing page ของข้อเสนอกำลังได้รับทราฟฟิก แต่ไม่มีใครลงทะเบียน อาจเป็นเพราะปุ่มลงทะเบียนไม่ทำงาน หรือปุ่ม CTA อยู่ที่ท้ายหน้า และผู้อ่านไม่ได้เลื่อนลงไปถึงท้ายหน้า
การออกแบบหน้า landing page ที่ดูเป็นมืออาชีพนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าศิลปะ คุณจำเป็นต้องมีหน้า landing page ที่มีการแปลงเป็นลูกค้าสูงซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณและดึงดูดผู้ลงทะเบียนมากขึ้น
Moosend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่มีเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจฟรีเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนการเข้าชมเป็นรายได้ เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ Moosend
- พัฒนาหน้า landing page คุณภาพสูงโดยใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความเป็นส่วนตัว
- เพิ่มคุณภาพโฆษณาของคุณใน Ad Words และอันดับบน Google ด้วยความสามารถของ CDN จาก Moosend
- เพิ่มตัวนับถอยหลังจากเทมเพลตช่องทางการขายบนหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อสร้างความเร่งด่วนในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและยอดขาย
- สร้างหน้า landing page สำหรับการลงทะเบียนพร้อมเก็บข้อมูลติดต่อ และดำเนินแคมเปญการตลาดที่สอดคล้องกับ GDPR
ข้อจำกัดของ Moosend
- ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B สำหรับหน้า landing
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับเทมเพลตที่มีอยู่
ราคาของ Moosend
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- ข้อดี: $6/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Moosend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (626 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190 รีวิว)
4. Landingi
ในฐานะนักการตลาด คุณจำเป็นต้องมีหน้าแลนดิ้งเพจที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมทุกครั้งที่คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
บางครั้ง นักออกแบบของคุณอาจให้ไอเดียหน้า landing page ที่ยอดเยี่ยมสองไอเดียแก่คุณ แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกอันไหนดี ไม่ต้องกังวลไป ผู้สร้างหน้า landing page มาพร้อมกับความสามารถในการทดสอบ A/B เพื่อช่วยเลือกหน้า landing page ที่ชนะและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
Landingi เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมระบบติดตามไมโครคอนเวอร์ชันและการทดสอบ A/B เพื่อสร้างรูปแบบหน้าแลนดิ้งที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมระบบแก้ไขแบบลากและวาง เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจได้รวดเร็วขึ้นด้วยการแทนที่ข้อความแบบไดนามิก
- การทดสอบ A/B เพื่อค้นหาว่าเวอร์ชันใดของหน้าแลนดิ้งเพจมีประสิทธิภาพดีกว่า
- ความสามารถในการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจได้ไม่จำกัดสำหรับแคมเปญการตลาด
ข้อจำกัดในการลงจอด
- การผสานรวมไม่ราบรื่นและต้องการความรู้ทางเทคนิค
- HTML แบบกำหนดเองอาจมีการแบ่งบรรทัดบางครั้ง
ราคาของ Landingi
- ไลท์: 29 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $1000/เดือน
คะแนนและรีวิว Landingi
- G2: 4. 5/5 (274 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (179 รีวิว)
5. ลีดเพจส์
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาผู้ชมใหม่หรือต้องการสร้างความผูกพันกับลูกค้าปัจจุบัน ด้วยหน้าแลนดิ้งเพจ คุณสามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leadpages เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ราคาไม่แพงสำหรับการสร้างเว็บไซต์ฟรี Leadpages ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ ตัวนับถอยหลัง เครื่องเล่นวิดีโอ ตารางนัดหมาย Calendly และอื่นๆ อีกมากมายเมื่อคุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages
- เครื่องมือ AI สำหรับสร้างข้อความและภาพเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
- เครื่องมือ SEO สำหรับแก้ไขชื่อและคำอธิบายการค้นหาของคุณ เพิ่มภาพตัวอย่าง และใช้เทมเพลตหน้าแลนดิ้งที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO
- รับคำแนะนำการแปลงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ก่อนที่คุณจะเผยแพร่หน้า landing page ของคุณ และรับการคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้า landing page ของคุณ
ข้อจำกัดของ Leadpages
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจแพลตฟอร์ม
- ข้อจำกัดเมื่อคุณต้องการสร้างหน้าขายสินค้าด้วยโดเมนที่กำหนดเอง
ราคาของ Leadpages
- มาตรฐาน: $37/เดือน
- ข้อดี: $74/เดือน
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Leadpages
- G2: 4. 3/5 (219 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (292 รีวิว)
6. Clickfunnels
การลดราคาสิ้นปีใกล้เข้ามาแล้ว และทีมของคุณได้วางแผนโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมไว้แล้ว แต่คุณต้องการหน้า landing page เพื่อให้ลูกค้าทราบ นักออกแบบของคุณกำลังไปเที่ยวที่บาหลี และนักพัฒนาของคุณกำลังแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย
กำหนดเวลาใกล้เข้ามาแล้ว และคุณติดอยู่ วิธีหนึ่งที่จะออกจากสถานการณ์นี้ได้คือการทำงานร่วมกับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ทรงพลังเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจของ Clickfunnels ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ต้องมีทักษะด้านการออกแบบหรือการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกจากแกลเลอรีของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามประสิทธิภาพของแต่ละหน้าเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clickfunnels
- เครื่องมือแก้ไขหน้าแลนดิ้งแบบลากและวาง สำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งโดยไม่ต้องใช้ผู้พัฒนา
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้งสำเร็จรูปสำหรับสร้างหน้าลงทะเบียนรับข้อมูล หน้าดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย หน้าระบุการเข้าร่วมกิจกรรม หรือหน้าแลนดิ้งสำหรับสัมมนาออนไลน์
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Mailchimp, Klaviyo, และอื่น ๆ เพื่อดำเนินแคมเปญการตลาดแบบองค์รวม
ข้อจำกัดของ Clickfunnels
- อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้งแบบดั้งเดิมที่มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อย
ราคาของ Clickfunnels
- พื้นฐาน: 127 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $157/เดือน
- FunnelHacker: $208/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Clickfunnels
- G2: 4. 6/5 (389 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (646 รีวิว)
7. อินสตาเพจ
Instapage เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับมือถือได้อย่างรวดเร็ว ตั้งค่าหน้าแลนดิ้งเพจของคุณใน WordPress และปรับแต่งเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในบล็อกตามความต้องการของคุณ
Instapage มีเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันการทำงานร่วมกันในตัวและระบบลากและวาง Instablock ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากรของหน้าแลนดิ้งเพจกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถนำเข้าหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instapage
- สร้างหัวข้อข่าว, รูปภาพ, และคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) สำหรับผู้ชมและกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่มโดยใช้ AI
- สร้างหน้าแลนดิ้งได้ไม่จำกัดโดยใช้บล็อกหน้าแต่ละหน้าที่คุณสามารถปรับแต่ง, บันทึก, และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- เทมเพลตบล็อกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย คำรับรอง หรือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจแบบกำหนดเองของคุณได้ในทันที
- วิดเจ็ตแบบเลเยอร์สามารถเพิ่มองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น ตัวจับเวลาถอยหลังและปลั๊กอินแชท ลงในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณได้
ข้อจำกัดของ Instapage
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคล
- UI/UX มีขอบเขตที่สามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Instapage
- สร้าง: $199/เดือน
- แปลง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Instapage
- G2: 4. 3/5 (472 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (363 รีวิว)
8. MailerLite
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และต้องการเข้าใจว่าผู้ชมจะตอบสนองต่อการเปิดตัวใหม่นี้อย่างไร? หน้าแลนดิ้งเพจแบบอีลิฟเวเตอร์พิทช์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าและสร้างความตื่นเต้นให้กับแนวคิดธุรกิจใหม่ของคุณ
MailerLite, เครื่องมือสร้างหน้า landing page ฟรี, ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมและดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยหน้า landing page ฟรี โดยการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวนับถอยหลังและคูปองจำกัดจำนวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่สอดคล้องกับ GDPR เพื่อดึงดูดผู้สมัครสมาชิกและใช้ข้อมูลในการสร้างกลุ่มความสนใจ
- การทดสอบ A/B สำหรับหน้าแลนดิ้งสูงสุดห้าเวอร์ชัน โดยการแบ่งการเข้าชมระหว่างแต่ละเวอร์ชัน
- เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ของ MailerLite มาพร้อมกับแผนที่ความร้อน แผนที่การคลิก คุณสมบัติการทดสอบ A/B และการตั้งค่า SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นหน้า Landing Page
ข้อจำกัดของ MailerLite
- แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนจำกัด
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายและทำให้การคัดลอกแคมเปญสำหรับหน้าแลนดิ้งที่มีอัตราการแปลงสูงทำได้ยาก
ราคาของ MailerLite
- แผนฟรี
- การเติบโตของธุรกิจ: $9/เดือน
- ขั้นสูง: $18/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ MailerLite
- G2: 4. 6/5 (840 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1912 รีวิว)
9. คอนเวิร์ตคิต
ลองนึกภาพนี้ดู คุณเป็นนักเขียน และหนังสือเล่มใหม่ของคุณกำลังจะเปิดตัว คุณต้องการบอกเล่าเกี่ยวกับการเปิดตัวนี้ให้ผู้อ่านของคุณทราบ และดึงดูดความสนใจพวกเขาให้มากพอที่จะลงทะเบียนสำหรับการจอง คุณจะต้องมีหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าสนใจซึ่งสามารถสร้างรายได้จากกลุ่มผู้อ่านของคุณได้
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจอย่าง ConvertKit จะเปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจของคุณโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น พอดแคสต์ หนังสือ วิดีโอ และอื่นๆ หน้าแลนดิ้งเพจเหล่านี้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- แบบฟอร์มลงทะเบียนในหน้าแลนดิ้งเปลี่ยนผู้อ่านของคุณให้กลายเป็นผู้ติดตาม และรวบรวมข้อมูลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงเพิ่มยอดขาย
- การผสานรวมกับ Unsplash ทำให้การค้นหาภาพฟรีและเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่าย
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งพร้อมการอัปเดตเกี่ยวกับตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงและจำนวนผู้ติดตาม และตั้งค่าวิธีการติดตามที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- แบบฟอร์มลงทะเบียนอีเมลขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ
ราคาของ ConvertKit
- แผนฟรี
- ผู้สร้าง: $9/เดือน
- ผู้สร้าง Pro: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 (192 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (196 รีวิว)
10. Wix
Wix เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบหน้าแลนดิ้ง คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งและหน้าขายสินค้าได้ภายในไม่กี่นาที
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ Wix เป็นผู้นำในการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก สร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อแสดงสินค้าใหม่และโปรโมทข้อเสนอพิเศษตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้เข้าชมเพื่อเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง และเชื่อมต่อกับ Google Analytics, Facebook Pixel และบริการอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับ URL ของโดเมน, โลโก้, และเครื่องมือแบรนด์อื่น ๆ
- การโฮสต์แบบมัลติคลาวด์รับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% แม้ในช่วงที่มีการเข้าชมเว็บไซต์สูง
- สร้าง UI พร้อมด้วยองค์ประกอบหลายรายการที่สามารถใช้งานได้จากตัวแก้ไขหน้าแลนดิ้งแบบลากและวางที่มองเห็น
- รับฟีเจอร์แดชบอร์ดบนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อจัดการเว็บไซต์ได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Wix
- ขาดคุณสมบัติ SEO ขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ
ราคาของ Wix
- แสง: 16 ดอลลาร์/เดือน
- คอร์: $27/เดือน
- ธุรกิจ: 32 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจระดับเอลีท: 159 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Wix
- G2: 4. 2/5 (1635 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (9361 รีวิว)
เครื่องมือเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจอื่น ๆ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมแม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจโดยตรง แต่ชุดเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพได้
ตัวอย่างเช่น ClickUp AI เป็นผู้ช่วยด้านการเขียนของคุณที่ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดมความคิด ทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ กำหนดเป้าหมาย แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย และติดตามผลลัพธ์หลังเปิดตัวได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเลย์เอาต์หน้าแลนดิ้งที่เน้นการแปลงโดยใช้เครื่องมือสร้างเลย์เอาต์หน้าแลนดิ้งของ ClickUp
- ClickUp AIมีข้อความเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบ สำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้งช่วยติดตามไอเดียหน้าแลนดิ้งทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ และรับประกันความสอดคล้องกันในหลายหน้า
- สร้างงานโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน้าและรับรองมาตรฐานกระบวนการทางการตลาด
- ติดตามความคืบหน้าของหน้าแลนดิ้งด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมลและเทมเพลตรายงานหลังดำเนินการ
- ดูการกำหนดค่า ClickUp สามแบบที่แตกต่างกัน เช่น หน้า Landing Page ทั้งหมด, ตามอุตสาหกรรม, และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้เพื่อเข้าใจคุณสมบัติของ ClickUp AI อาจมีความชันสูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickUp
สร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่แสดงไว้ที่นี่ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีที่สุดควรมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และสามารถปรับขนาดได้ พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของแต่ละหน้าได้
ในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวหรือหน้าแลนดิ้งเพจที่แข็งแกร่งสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ การมีเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและประสิทธิผลในการทำงาน
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp ประกอบด้วยเทมเพลตหน้าแลนดิ้งที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ClickUp AI สำหรับสร้างเนื้อหาใหม่, และแดชบอร์ดสำหรับสมาชิกทีมในการทำงานร่วมกัน
จากการจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน้า landing pageและการตลาดไปจนถึงการสร้างไอเดียใหม่และเป้าหมาย SEO ClickUp คือคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างหน้า landing page ที่แข็งแกร่ง
การผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการในเทคโนโลยีของคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางทางการตลาดของคุณได้ โดยสามารถจัดการโครงการการตลาดเชิงประสิทธิภาพและเว็บไซต์ของคุณได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
เริ่มต้นใช้งานClickUp เพื่อทดลองใช้ฟรี