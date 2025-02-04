10 ทางลาดทางเลือกที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างมีนัยสำคัญ, ปลดล็อกโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย, และในท้ายที่สุดช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ.
ในขณะที่ Ramp ได้รับความนิยมในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มทางการเงินหลากหลายรูปแบบ แต่อาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ ในกรณีนั้น คุณควรค้นหาทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติหลากหลายและตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
เราได้สร้างรายการซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับองค์กรของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทนทางลาด?
การมีรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานขณะค้นหาซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ ต่อไปนี้คือฟังก์ชันหลักที่คุณควรให้ความสนใจ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือการจัดการควรมีการใช้งานที่ง่ายต่อการนำทางสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรืออีคอมเมิร์ซ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบบริหารจัดการที่คุณมีอยู่และบัญชีธนาคารของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: พิจารณาเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติการชำระเงินและการติดตามบัญชี
- ความคุ้มค่า: เปรียบเทียบแผนการชำระเงินเพื่อค้นหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดและสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ
- วัตถุประสงค์: พิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความต้องการทางธุรกิจและการใช้งานของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทางลาดในปี 2024
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการค่าใช้จ่าย มาดูกันเถอะว่า 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Ramp ในปี 2024 คืออะไร
1. QuickBooks Online
QuickBooks Online เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของพนักงาน ส่งใบแจ้งหนี้ และชำระบิลต่างๆ ได้จากบัญชีเดียว เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจากใช้งานง่ายและมีราคาไม่แพง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ QuickBooks Online คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ มันสามารถจับภาพใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติและใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดึงข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ยังป้อนข้อมูลลงในบัญชีของคุณโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเทมเพลตที่คุณสร้างเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Online
- ใช้บัญชีเดียวเพื่อติดตามรายได้ จัดการค่าใช้จ่าย และบทบาทต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- หลีกเลี่ยงค่าปรับทางภาษีโดยให้ QuickBooks จัดการกิจกรรมเงินเดือนของคุณทั้งหมด ภาษีที่ปราศจากข้อผิดพลาด และการยื่นเอกสารตรงเวลา
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งมีโลโก้บริษัทและข้อมูลติดต่อของคุณ
- จัดการรายงานค่าใช้จ่ายด้วยการเข้าถึงที่ดีขึ้นจากอุปกรณ์มือถือขณะเดินทาง
- เข้าถึงและสร้างรายงานค่าใช้จ่ายหลากหลายรูปแบบจากแม่แบบ
ข้อจำกัดของ QuickBooks Online
- ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
- มีราคาแพงกว่า Ramp สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
ราคาของ QuickBooks Online
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
- บวก: $90/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
QuickBooks Online รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
2. ทราเวลแบงก์
TravelBank เป็นโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นการใช้จ่าย เร่งกระบวนการรายงานค่าใช้จ่ายและทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้การชำระเงินบิลเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คุณกำหนดนโยบายการเดินทางเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย
ด้วยความร่วมมือพิเศษกับ US Bank, TravelBank รองรับบัตรเสมือนจริงและนำเข้าธุรกรรมจากบัตรและธนาคารส่วนบุคคลและองค์กรมากกว่า 48,000 แห่ง
คุณสมบัติเด่นของ TravelBank
- ประหยัดเวลาและติดตามค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินโดยใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานหลายระดับเพื่ออนุมัติค่าใช้จ่าย
- การบริหารการใช้จ่าย: กำหนดวงเงินการใช้จ่ายและจำกัดประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะส่งเบิก
- ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณไปยังระบบบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ TravelBank
- มันไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับ Ramp หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนคุณสมบัติที่มากเกินไป
ราคาของ TravelBank
- การเดินทาง: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ค่าใช้จ่าย: ผู้ใช้ $10 ต่อเดือน
- การเดินทางและค่าใช้จ่าย: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TravelBank
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
3. Zoho Expense
Expense, ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายของ Zoho, มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมให้กับบริษัท, รวมถึงการจับภาพใบเสร็จ, การติดตามค่าใช้จ่าย, การติดตามระยะทาง, และกระบวนการอนุมัติ.
Zoho Expense มีรุ่นเฉพาะสำหรับสหรัฐอเมริกา อินเดีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีได้ผ่านข้อกำหนดการปฏิบัติตามภาษีที่ติดตั้งไว้ในรุ่นเฉพาะเหล่านี้ ช่วยให้คุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่าย เส้นทางการตรวจสอบ และการรายงานการละเมิดนโยบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense
- ติดตามระยะทางของพนักงานโดยอัตโนมัติด้วยระบบติดตาม GPS ที่ผสานรวม
- ติดตามการใช้บัตรเครดิตของบริษัทโดยพนักงานผ่านแดชบอร์ดบัตรเครดิตองค์กร
- ทำให้กระบวนการกระทบยอดบัญชีเป็นอัตโนมัติและทำการคืนเงินค่าใช้จ่ายผ่าน ACH
- ผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อประสบการณ์การจัดการค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์แบบ
ข้อจำกัดของ Zoho Expense
- ค่าใช้จ่ายแผนระดับสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานจำนวนมากมีราคาสูงเนื่องจากราคาต่อผู้ใช้
- จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นและนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจเนื่องจากขาดฟีเจอร์การติดตามเวลา
ราคาของ Zoho Expense
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Expense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
4. Spendesk
บัตรเสมือนใช้ครั้งเดียวและบัตรสำหรับสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่องของ Spendesk ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Ramp ในการลดความเสี่ยงและการฉ้อโกงของบริษัท หนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหรือพนักงานช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น
คุณยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้โดยการตั้งงบประมาณ นโยบายค่าใช้จ่าย และกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Spendesk
- กำหนดกฎการใช้จ่ายต่อบัตรและต่อบุคคล และกำหนดผู้อนุมัติที่ได้รับอนุญาต
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้พนักงานสำหรับการรายงานค่าใช้จ่ายและติดตามการชำระเงินแบบเรียลไทม์
- ผสานและส่งออกธุรกรรมและใบเสร็จรับเงินไปยัง ระบบซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ
- ติดตามบัญชีลูกหนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการสมัครสมาชิกแบบศูนย์กลาง
- ควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งหมดโดยการรวมกระแสเงินสดจากเครื่องมือต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Spendesk
- การขาดการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจ
ราคาของ Spendesk
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สี่คน รวมถึงผู้อนุมัติหนึ่งคน
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ขนาด: ราคาตามตกลง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Spendesk
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
5. เบร็กซิต
Brex เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหา ซอฟต์แวร์บัญชี AIสมัยใหม่และแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ผสานรวมกัน
หนึ่งในคุณสมบัติที่นวัตกรรมมากที่สุดของแพลตฟอร์ม คือผู้ช่วย Brex AI ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท, ขีดจำกัดการใช้จ่าย, และหัวข้ออื่น ๆ. มันทำภารกิจค่าใช้จ่าย เช่น การส่งรายงานค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบใบเสร็จ.
คุณสมบัติเด่นของ Brex
- ติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายงบประมาณ และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นด้วยข้อมูลการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
- ผสานระบบเงินเดือนของคุณเพื่อการ จ่ายเงินเดือนที่รวดเร็วและอัตโนมัติ
- ระบุปัญหาการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการแจ้งเตือนจาก AI ของ Brex
- บริหารจัดการ ตัวชี้วัดทางการเงินของคุณด้วยการคาดการณ์ระยะทางและวางแผนสถานการณ์
- ติดตามอัตราการเผาผลาญในปัจจุบันและอนาคตได้ในที่เดียว เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ประจำปีของคุณ
- ใช้บัตรเครดิตธุรกิจโดยไม่ต้องมีการค้ำประกันส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ Brexit
- ขาดการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบสมัครสมาชิก
- บัตรองค์กรมีโครงสร้างรางวัลที่ซับซ้อนและต้องการเงินทุนสูงสำหรับการอนุมัติ
- การอนุมัติบัตรเครดิตธุรกิจโดยไม่ต้องมีการค้ำประกันส่วนบุคคลมักใช้เวลานาน
ราคาของ Brex
- สิ่งจำเป็น: ผู้ใช้ $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: ผู้ใช้ $12 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brex
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. เว็บเอ็กซ์เพนส์
Webexpenses ช่วยให้กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การติดตามไปจนถึงการส่งและการอนุมัติ
แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายนี้เป็นที่รู้จักในด้านราคาที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โมดูลเงินสดย่อยของ Webexpenses ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเงินหมุนเวียนได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Webexpenses
- ปรับปรุงการจัดการเงินสดย่อยในแต่ละวันโดยการมองเห็นการซื้อและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
- ประหยัดเงินและเพิ่มการตรวจสอบการฉ้อโกงการขอคืนภาษีของคุณ
- ผสานการทำงานกับระบบบริหารจัดการบัญชีของคุณด้วยการรองรับระบบบัญชีมากกว่า 50 ระบบ
- ลดรอยเท้าคาร์บอนของคุณโดยการติดตามการปล่อยคาร์บอนของคุณในการเดินทาง
ข้อจำกัดของ Webexpenses
- การคิดราคาต่อรายการอาจแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ราคาของ Webexpenses
- ค่าธรรมเนียมคงที่: ราคาที่กำหนดเอง
- การใช้งานแบบแอคทีฟ: ราคาตามตกลง
- ใบเสนอราคาพิเศษ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Webexpenses
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย
BILL Spend & Expense (เดิมชื่อ Divvy) เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการรายงานและจัดการค่าใช้จ่ายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถมองเห็น ควบคุม และได้รับรางวัลตอบแทน
บิล สเปนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพนส์ แตกต่างจากคู่แข่งด้วยซอฟต์แวร์ฟรี บัตรองค์กร และบัญชีที่มอบให้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและเงินได้มาก
บิลใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ $500-$5M ให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ และขยายตามการเติบโตของธุรกิจ
- สัมผัสประสบการณ์การควบคุมการใช้จ่ายเชิงรุกและการป้องกันการฉ้อโกงด้วยบัตร BILL Corporate ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและรางวัลที่ยืดหยุ่น
บิล ข้อจำกัดการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
- การขาดความสามารถในการบูรณาการอย่างกว้างขวาง
- ไม่มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างถึงชำระเงิน (Procure-to-Pay) เหมือนกับ Ramp
บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย
- ฟรี
BILL การจัดอันดับและรีวิวการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
8. พรีโคร
Precoro ให้บริการแพลตฟอร์มกลางที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงินที่คุณมีอยู่แล้ว. ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล และมอบมุมมองกลางของทุกการใช้จ่ายของคุณ.
คุณสมบัติพิเศษของ Precoro คือความสามารถในการทำให้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การขอซื้อไปจนถึงการชำระเงิน การทำงานของคำขอซื้อ (PR) ที่ถูกทำให้เป็นระบบช่วยให้สามารถสร้างคำขอซื้อ จัดส่ง และอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับองค์กรในภาคการก่อสร้าง สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างที่ทันเวลาและการบริหารงบประมาณที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน
คุณสมบัติเด่นของ Precoro
- อัตโนมัติและสร้างใบสั่งซื้อ (PO) จากใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ (PR)
- บริหารงบประมาณโครงการก่อสร้างของคุณและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลัง
- สร้างรายงานและติดตามความคลาดเคลื่อนด้วยการจับคู่ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และใบแจ้งหนี้แบบสามทาง
ข้อจำกัดของ Precoro
- การผสานรวมกับระบบบัญชีบางระบบเป็นเรื่องท้าทาย
การกำหนดราคาของ Precoro
- สำหรับทีมขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ ≤20 คน: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้มากกว่า 20 คน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Precoro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
9. Expensify
Expensify เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Ramp โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมอย่างซับซ้อน มันช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและบังคับใช้นโยบายได้คุณสามารถสร้างรายงานที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้
ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความซับซ้อนจะทำการสกัด, จัดหมวดหมู่, และแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงินทางกายภาพให้เป็นดิจิทัลโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งจับคู่ค่าใช้จ่ายกับใบแจ้งหนี้ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมืออย่างมาก ประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Expensify
- กำจัดงานกระทบยอดด้วยตนเองและเพิ่มแท็กให้กับค่าใช้จ่ายของคุณด้วยรหัส บัญชีแยกประเภททั่วไป(GL) ที่นำเข้าจากซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ
- ผสานรวมซอฟต์แวร์บัญชีของบุคคลที่สามหลายระบบ ระบบเงินเดือน ระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Expensify
- เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคาของ Expensify
- ฟรี
- เก็บเงิน: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ควบคุม: $18/ผู้ใช้/เดือน
- ติดตาม: ฟรีสำหรับการใช้งาน SmartScans สูงสุด 25 ครั้งต่อเดือน
- ส่ง: ฟรีสำหรับการใช้งาน SmartScans สูงสุด 25 ครั้งต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Expensify
- G2: 4. 2/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)
10. เห็นด้วย
Concur นำเสนอการจัดการการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้แบบครบวงจร เช่นเดียวกับ Ramp, Concur ช่วยทำให้กิจกรรมการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยโซลูชันการจัดการที่ครอบคลุม
คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานผ่านการบังคับใช้นโยบาย การปรับปรุงการจองการเดินทาง และการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนกิจกรรม ระบบให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่ายและพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกัน
- หลีกเลี่ยงการชำระเงินซ้ำและค่าปรับล่าช้าด้วยการจับคู่ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและขจัดข้อผิดพลาด
- บันทึกระยะทางโดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่ต้นทางและปลายทางหรือระบบ GPS
- รักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานของคุณด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริงแบบใช้ครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เห็นด้วยกับข้อจำกัด
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมต้องการการฝึกอบรมผู้ใช้
- ผู้เริ่มต้นต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติต่างๆ
ราคาที่สอดคล้องกัน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
- G2: 4. 0/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1900 รายการ)
เครื่องมือการจัดการทางการเงินอื่น ๆ
ในขณะที่ Ramp และทางเลือกอื่น ๆ ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าของตน ClickUp มอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการเงินโดยรวมให้แก่พวกเขา
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่เสริมศักยภาพให้กับทีมการเงินของคุณ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
ซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการและดำเนินการคำนวณที่ทรงพลัง มันช่วยติดตามเป้าหมายทางการเงินและสร้างรายงานเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์บัญชีของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงบประมาณและบัญชีผ่านฐานข้อมูลแบบภาพได้ นอกเหนือจากการช่วยติดตามลูกค้าและใบแจ้งหนี้แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้สำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินและคำขอพิเศษได้อีกด้วย เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานบัญชีที่เป็นกิจวัตร
ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณ เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร นำเข้าธุรกรรม และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
รับมุมมองแบบภาพรวมของสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp ติดตามการใช้จ่ายของคุณเทียบกับงบประมาณและตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ปรับแต่งได้ ใช้สถานะที่กำหนดเอง 28 สถานะเพื่อติดตามโครงการทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย
ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ความสามารถด้านการเงินของ ClickUp ไม่เพียงแต่โดดเด่นในจุดเด่นเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังมอบฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการบริหารโครงการที่ปรับให้เหมาะสมกับทีมการเงินโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยของ ClickUp
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที
- ติดตามการคำนวณทางบัญชีอย่างใกล้ชิด เช่น ROI, ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, หรือกำไรรายไตรมาส ด้วยฟีลด์สูตรของ ClickUp
- รับการแจ้งเตือนสำหรับงานและบิลที่เกิดซ้ำ
- เพิ่มข้อมูลบัญชีของคุณผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
การค้นหาตัวคูณประสิทธิภาพ
ขณะที่คุณสำรวจทางเลือกต่าง ๆ และมองหาตัวคูณประสิทธิภาพการปรับกระบวนการทำงานแบบองค์รวมจะช่วยให้คุณพร้อมสู่การสร้างผลกำไร
ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือหนึ่งไปใช้อีกเครื่องมือหนึ่งเมื่อสำรวจทางเลือกแทน Ramp แต่เป็นการค้นหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ผ่านโซลูชันที่หลากหลาย เช่น ระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp ลองนึกถึงมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จำไว้ว่า เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่พาคุณไปไกลกว่าการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว; พวกมันยกระดับการเดินทางทั้งหมดของคุณไปสู่ความสำเร็จ