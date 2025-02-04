บล็อก ClickUp
10 ทางลาดทางเลือกที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ทางลาดทางเลือกที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างมีนัยสำคัญ, ปลดล็อกโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย, และในท้ายที่สุดช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ.

ในขณะที่ Ramp ได้รับความนิยมในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มทางการเงินหลากหลายรูปแบบ แต่อาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ ในกรณีนั้น คุณควรค้นหาทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติหลากหลายและตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ

เราได้สร้างรายการซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับองค์กรของคุณ

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทนทางลาด?

การมีรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานขณะค้นหาซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ ต่อไปนี้คือฟังก์ชันหลักที่คุณควรให้ความสนใจ:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือการจัดการควรมีการใช้งานที่ง่ายต่อการนำทางสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรืออีคอมเมิร์ซ
  2. การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบบริหารจัดการที่คุณมีอยู่และบัญชีธนาคารของคุณ
  3. ระบบอัตโนมัติ: พิจารณาเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติการชำระเงินและการติดตามบัญชี
  4. ความคุ้มค่า: เปรียบเทียบแผนการชำระเงินเพื่อค้นหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดและสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ
  5. วัตถุประสงค์: พิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความต้องการทางธุรกิจและการใช้งานของคุณ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทางลาดในปี 2024

ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการค่าใช้จ่าย มาดูกันเถอะว่า 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Ramp ในปี 2024 คืออะไร

1. QuickBooks Online

ผ่านทาง QuickBooks
ผ่านทางQuickBooks Online

QuickBooks Online เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของพนักงาน ส่งใบแจ้งหนี้ และชำระบิลต่างๆ ได้จากบัญชีเดียว เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจากใช้งานง่ายและมีราคาไม่แพง

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ QuickBooks Online คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ มันสามารถจับภาพใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติและใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดึงข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ยังป้อนข้อมูลลงในบัญชีของคุณโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเทมเพลตที่คุณสร้างเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Online

  • ใช้บัญชีเดียวเพื่อติดตามรายได้ จัดการค่าใช้จ่าย และบทบาทต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • หลีกเลี่ยงค่าปรับทางภาษีโดยให้ QuickBooks จัดการกิจกรรมเงินเดือนของคุณทั้งหมด ภาษีที่ปราศจากข้อผิดพลาด และการยื่นเอกสารตรงเวลา
  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งมีโลโก้บริษัทและข้อมูลติดต่อของคุณ
  • จัดการรายงานค่าใช้จ่ายด้วยการเข้าถึงที่ดีขึ้นจากอุปกรณ์มือถือขณะเดินทาง
  • เข้าถึงและสร้างรายงานค่าใช้จ่ายหลากหลายรูปแบบจากแม่แบบ

ข้อจำกัดของ QuickBooks Online

  • ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
  • มีราคาแพงกว่า Ramp สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้จำนวนมาก

ราคาของ QuickBooks Online

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
  • บวก: $90/เดือน
  • ขั้นสูง: $200/เดือน

QuickBooks Online รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

2. ทราเวลแบงก์

ผ่านทาง TravelBank
ผ่านทางTravelBank

TravelBank เป็นโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นการใช้จ่าย เร่งกระบวนการรายงานค่าใช้จ่ายและทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้การชำระเงินบิลเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คุณกำหนดนโยบายการเดินทางเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย

ด้วยความร่วมมือพิเศษกับ US Bank, TravelBank รองรับบัตรเสมือนจริงและนำเข้าธุรกรรมจากบัตรและธนาคารส่วนบุคคลและองค์กรมากกว่า 48,000 แห่ง

คุณสมบัติเด่นของ TravelBank

  • ประหยัดเวลาและติดตามค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินโดยใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานหลายระดับเพื่ออนุมัติค่าใช้จ่าย
  • การบริหารการใช้จ่าย: กำหนดวงเงินการใช้จ่ายและจำกัดประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะส่งเบิก
  • ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณไปยังระบบบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ TravelBank

  • มันไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับ Ramp หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนคุณสมบัติที่มากเกินไป

ราคาของ TravelBank

  • การเดินทาง: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ค่าใช้จ่าย: ผู้ใช้ $10 ต่อเดือน
  • การเดินทางและค่าใช้จ่าย: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ TravelBank

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

3. Zoho Expense

ผ่านทาง Zoho
ผ่านทางZoho Expense

Expense, ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายของ Zoho, มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมให้กับบริษัท, รวมถึงการจับภาพใบเสร็จ, การติดตามค่าใช้จ่าย, การติดตามระยะทาง, และกระบวนการอนุมัติ.

Zoho Expense มีรุ่นเฉพาะสำหรับสหรัฐอเมริกา อินเดีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีได้ผ่านข้อกำหนดการปฏิบัติตามภาษีที่ติดตั้งไว้ในรุ่นเฉพาะเหล่านี้ ช่วยให้คุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่าย เส้นทางการตรวจสอบ และการรายงานการละเมิดนโยบาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense

  • ติดตามระยะทางของพนักงานโดยอัตโนมัติด้วยระบบติดตาม GPS ที่ผสานรวม
  • ติดตามการใช้บัตรเครดิตของบริษัทโดยพนักงานผ่านแดชบอร์ดบัตรเครดิตองค์กร
  • ทำให้กระบวนการกระทบยอดบัญชีเป็นอัตโนมัติและทำการคืนเงินค่าใช้จ่ายผ่าน ACH
  • ผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อประสบการณ์การจัดการค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์แบบ

ข้อจำกัดของ Zoho Expense

ราคาของ Zoho Expense

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Expense คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

4. Spendesk

สเปนเดสก์
ผ่านทางSpendesk

บัตรเสมือนใช้ครั้งเดียวและบัตรสำหรับสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่องของ Spendesk ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Ramp ในการลดความเสี่ยงและการฉ้อโกงของบริษัท หนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหรือพนักงานช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น

คุณยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้โดยการตั้งงบประมาณ นโยบายค่าใช้จ่าย และกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Spendesk

  • กำหนดกฎการใช้จ่ายต่อบัตรและต่อบุคคล และกำหนดผู้อนุมัติที่ได้รับอนุญาต
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้พนักงานสำหรับการรายงานค่าใช้จ่ายและติดตามการชำระเงินแบบเรียลไทม์
  • ผสานและส่งออกธุรกรรมและใบเสร็จรับเงินไปยัง ระบบซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ
  • ติดตามบัญชีลูกหนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการสมัครสมาชิกแบบศูนย์กลาง
  • ควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งหมดโดยการรวมกระแสเงินสดจากเครื่องมือต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ Spendesk

  • การขาดการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

ราคาของ Spendesk

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สี่คน รวมถึงผู้อนุมัติหนึ่งคน
  • สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • ขนาด: ราคาตามตกลง
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Spendesk

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

5. เบร็กซิต

Brex
ผ่านทางBrex

Brex เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหา ซอฟต์แวร์บัญชี AIสมัยใหม่และแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ผสานรวมกัน

หนึ่งในคุณสมบัติที่นวัตกรรมมากที่สุดของแพลตฟอร์ม คือผู้ช่วย Brex AI ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท, ขีดจำกัดการใช้จ่าย, และหัวข้ออื่น ๆ. มันทำภารกิจค่าใช้จ่าย เช่น การส่งรายงานค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบใบเสร็จ.

คุณสมบัติเด่นของ Brex

  • ติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายงบประมาณ และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นด้วยข้อมูลการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
  • ผสานระบบเงินเดือนของคุณเพื่อการ จ่ายเงินเดือนที่รวดเร็วและอัตโนมัติ
  • ระบุปัญหาการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการแจ้งเตือนจาก AI ของ Brex
  • บริหารจัดการ ตัวชี้วัดทางการเงินของคุณด้วยการคาดการณ์ระยะทางและวางแผนสถานการณ์
  • ติดตามอัตราการเผาผลาญในปัจจุบันและอนาคตได้ในที่เดียว เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ประจำปีของคุณ
  • ใช้บัตรเครดิตธุรกิจโดยไม่ต้องมีการค้ำประกันส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของ Brexit

  • ขาดการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบสมัครสมาชิก
  • บัตรองค์กรมีโครงสร้างรางวัลที่ซับซ้อนและต้องการเงินทุนสูงสำหรับการอนุมัติ
  • การอนุมัติบัตรเครดิตธุรกิจโดยไม่ต้องมีการค้ำประกันส่วนบุคคลมักใช้เวลานาน

ราคาของ Brex

  • สิ่งจำเป็น: ผู้ใช้ $0 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: ผู้ใช้ $12 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Brex

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. เว็บเอ็กซ์เพนส์

เว็บเอ็กซ์เพนส์
ผ่านทางWebexpenses

Webexpenses ช่วยให้กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การติดตามไปจนถึงการส่งและการอนุมัติ

แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายนี้เป็นที่รู้จักในด้านราคาที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

โมดูลเงินสดย่อยของ Webexpenses ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเงินหมุนเวียนได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Webexpenses

  • ปรับปรุงการจัดการเงินสดย่อยในแต่ละวันโดยการมองเห็นการซื้อและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
  • ประหยัดเงินและเพิ่มการตรวจสอบการฉ้อโกงการขอคืนภาษีของคุณ
  • ผสานการทำงานกับระบบบริหารจัดการบัญชีของคุณด้วยการรองรับระบบบัญชีมากกว่า 50 ระบบ
  • ลดรอยเท้าคาร์บอนของคุณโดยการติดตามการปล่อยคาร์บอนของคุณในการเดินทาง

ข้อจำกัดของ Webexpenses

  • การคิดราคาต่อรายการอาจแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ราคาของ Webexpenses

  • ค่าธรรมเนียมคงที่: ราคาที่กำหนดเอง
  • การใช้งานแบบแอคทีฟ: ราคาตามตกลง
  • ใบเสนอราคาพิเศษ: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Webexpenses

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย

บิล
ผ่านBILL ค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย

BILL Spend & Expense (เดิมชื่อ Divvy) เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการรายงานและจัดการค่าใช้จ่ายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถมองเห็น ควบคุม และได้รับรางวัลตอบแทน

บิล สเปนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพนส์ แตกต่างจากคู่แข่งด้วยซอฟต์แวร์ฟรี บัตรองค์กร และบัญชีที่มอบให้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและเงินได้มาก

บิลใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เข้าถึงวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ $500-$5M ให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ และขยายตามการเติบโตของธุรกิจ
  • สัมผัสประสบการณ์การควบคุมการใช้จ่ายเชิงรุกและการป้องกันการฉ้อโกงด้วยบัตร BILL Corporate ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและรางวัลที่ยืดหยุ่น

บิล ข้อจำกัดการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

  • การขาดความสามารถในการบูรณาการอย่างกว้างขวาง
  • ไม่มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างถึงชำระเงิน (Procure-to-Pay) เหมือนกับ Ramp

บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย

  • ฟรี

BILL การจัดอันดับและรีวิวการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

8. พรีโคร

ผ่านทาง Precoro
ผ่านทางPrecoro

Precoro ให้บริการแพลตฟอร์มกลางที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงินที่คุณมีอยู่แล้ว. ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล และมอบมุมมองกลางของทุกการใช้จ่ายของคุณ.

คุณสมบัติพิเศษของ Precoro คือความสามารถในการทำให้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การขอซื้อไปจนถึงการชำระเงิน การทำงานของคำขอซื้อ (PR) ที่ถูกทำให้เป็นระบบช่วยให้สามารถสร้างคำขอซื้อ จัดส่ง และอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับองค์กรในภาคการก่อสร้าง สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างที่ทันเวลาและการบริหารงบประมาณที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน

คุณสมบัติเด่นของ Precoro

  • อัตโนมัติและสร้างใบสั่งซื้อ (PO) จากใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ (PR)
  • บริหารงบประมาณโครงการก่อสร้างของคุณและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลัง
  • สร้างรายงานและติดตามความคลาดเคลื่อนด้วยการจับคู่ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และใบแจ้งหนี้แบบสามทาง

ข้อจำกัดของ Precoro

  • การผสานรวมกับระบบบัญชีบางระบบเป็นเรื่องท้าทาย

การกำหนดราคาของ Precoro

  • สำหรับทีมขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ ≤20 คน: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้มากกว่า 20 คน: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Precoro

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

9. Expensify

เอ็กซ์เพนซิไฟ
ผ่านทางExpensify

Expensify เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Ramp โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมอย่างซับซ้อน มันช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและบังคับใช้นโยบายได้คุณสามารถสร้างรายงานที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้

ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความซับซ้อนจะทำการสกัด, จัดหมวดหมู่, และแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงินทางกายภาพให้เป็นดิจิทัลโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งจับคู่ค่าใช้จ่ายกับใบแจ้งหนี้ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมืออย่างมาก ประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Expensify

  • กำจัดงานกระทบยอดด้วยตนเองและเพิ่มแท็กให้กับค่าใช้จ่ายของคุณด้วยรหัส บัญชีแยกประเภททั่วไป(GL) ที่นำเข้าจากซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์บัญชีของบุคคลที่สามหลายระบบ ระบบเงินเดือน ระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Expensify

  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ราคาของ Expensify

  • ฟรี
  • เก็บเงิน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • ควบคุม: $18/ผู้ใช้/เดือน
  • ติดตาม: ฟรีสำหรับการใช้งาน SmartScans สูงสุด 25 ครั้งต่อเดือน
  • ส่ง: ฟรีสำหรับการใช้งาน SmartScans สูงสุด 25 ครั้งต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Expensify

  • G2: 4. 2/5 (1200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)

10. เห็นด้วย

ผ่านทาง Concur
ผ่านทางConcur

Concur นำเสนอการจัดการการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้แบบครบวงจร เช่นเดียวกับ Ramp, Concur ช่วยทำให้กิจกรรมการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยโซลูชันการจัดการที่ครอบคลุม

คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานผ่านการบังคับใช้นโยบาย การปรับปรุงการจองการเดินทาง และการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนกิจกรรม ระบบให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่ายและพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกัน

  • หลีกเลี่ยงการชำระเงินซ้ำและค่าปรับล่าช้าด้วยการจับคู่ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและขจัดข้อผิดพลาด
  • บันทึกระยะทางโดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่ต้นทางและปลายทางหรือระบบ GPS
  • รักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานของคุณด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริงแบบใช้ครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เห็นด้วยกับข้อจำกัด

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมต้องการการฝึกอบรมผู้ใช้
  • ผู้เริ่มต้นต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติต่างๆ

ราคาที่สอดคล้องกัน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน

  • G2: 4. 0/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1900 รายการ)

เครื่องมือการจัดการทางการเงินอื่น ๆ

ในขณะที่ Ramp และทางเลือกอื่น ๆ ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าของตน ClickUp มอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการเงินโดยรวมให้แก่พวกเขา

คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่เสริมศักยภาพให้กับทีมการเงินของคุณ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง

การติดตามเป้าหมายทางการเงินของ ClickUp
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp

ซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการและดำเนินการคำนวณที่ทรงพลัง มันช่วยติดตามเป้าหมายทางการเงินและสร้างรายงานเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น

เครื่องมือการจัดการงานที่ทรงพลังของ ClickUp สำหรับสำนักงานบัญชี
ติดตามการอัปเดตโครงการ จัดการขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกับทีม ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ซอฟต์แวร์บัญชีของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงบประมาณและบัญชีผ่านฐานข้อมูลแบบภาพได้ นอกเหนือจากการช่วยติดตามลูกค้าและใบแจ้งหนี้แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้สำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินและคำขอพิเศษได้อีกด้วย เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานบัญชีที่เป็นกิจวัตร

ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณ เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร นำเข้าธุรกรรม และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp คุณสามารถรวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณและจัดการได้อย่างง่ายดาย

รับมุมมองแบบภาพรวมของสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp ติดตามการใช้จ่ายของคุณเทียบกับงบประมาณและตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ปรับแต่งได้ ใช้สถานะที่กำหนดเอง 28 สถานะเพื่อติดตามโครงการทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย

ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ความสามารถด้านการเงินของ ClickUp ไม่เพียงแต่โดดเด่นในจุดเด่นเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังมอบฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการบริหารโครงการที่ปรับให้เหมาะสมกับทีมการเงินโดยเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยของ ClickUp
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที
  • ติดตามการคำนวณทางบัญชีอย่างใกล้ชิด เช่น ROI, ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, หรือกำไรรายไตรมาส ด้วยฟีลด์สูตรของ ClickUp
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับงานและบิลที่เกิดซ้ำ
  • เพิ่มข้อมูลบัญชีของคุณผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

การค้นหาตัวคูณประสิทธิภาพ

ขณะที่คุณสำรวจทางเลือกต่าง ๆ และมองหาตัวคูณประสิทธิภาพการปรับกระบวนการทำงานแบบองค์รวมจะช่วยให้คุณพร้อมสู่การสร้างผลกำไร

ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือหนึ่งไปใช้อีกเครื่องมือหนึ่งเมื่อสำรวจทางเลือกแทน Ramp แต่เป็นการค้นหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ผ่านโซลูชันที่หลากหลาย เช่น ระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp ลองนึกถึงมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จำไว้ว่า เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่พาคุณไปไกลกว่าการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว; พวกมันยกระดับการเดินทางทั้งหมดของคุณไปสู่ความสำเร็จ

ลองใช้ ClickUp ฟรี